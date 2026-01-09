Делси Родригес: Венецуелският народ не заслужаваше гнусната агресия на Вашингтон, петното върху отношенията ни ще остане

"Атаката и военната агресия срещу Венецуела ще останат петно ​​върху отношенията със Съединените щати. Падналите в битка срещу нашествениците са герои".

Това заяви изпълняващият длъжността президент на страната Делси Родригес на церемония в чест на "ранените и загинали герои, защитили родината си от американската агресия".

„Венецуелският народ не заслужаваше гнусната военна агресия на ядрена сила и този акт е петно ​​върху нашата история и нашите отношения“, каза Родригес, обръщайки се към американския народ по Venezolana de Televisión.

„Събрахме се, за да отдадем почит и да почетем паметта на нашите герои, героини и мъченици, загинали при терористичните атаки на 3 януари 2026 г., в присъствието на техните семейства и близки“, каза изпълняващият длъжността президент на републиката.

Родригес подчерта, че мъжете и жените, паднали в битка, са герои, точно както кубинските войници, които се бориха като „обединен народ срещу незаконната американска агресия“. Тя отбеляза, че във венецуелската столица ще бъде издигнат паметник в чест на падналите герои, защитили родината си.

Ранените и убитите войници бяха повишени в чин. Родригес и министърът на отбраната на Венецуела Владимир Падрино Лопес връчиха възпоменателни национални знамена на близките на загиналите. Те поздравиха ранените за повишенията им.

Куба отдава почит на кубинските бойци, паднали в защита на Венецуела и Боливарската революция, които „се съпротивляваха на империалистическата агресия“.

Това заяви кубинският външен министър Бруно Родригес Пария на церемония в чест на ранените и падналите герои, защитили Венецуела от американската агресия. Предаването беше излъчено от телевизионния канал Venezolana de Televisión.

„Днес Куба отдава дълбока почит на венецуелските бойци, паднали в защита на Боливарската революция, и изразява искрена благодарност на кубинските бойци, които в неравна битка се изправиха срещу империалистическия враг, посегател на суверенитета на венецуелската родина, и защитиха конституционния президент Николас Мадуро“, заяви Бруно Родригес.

Министърът подчерта, че Куба и Венецуела ще продължат „борбата за защита на мира, международното право и правото на народите на живот и мир“. Той заяви, че и двете страни ще се борят за освобождаването на конституционния президент на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес и изрази увереност в победата.