Делси Родригес: Венецуелският народ не заслужаваше гнусната агресия на Вашингтон, петното върху отношенията ни ще остане

"Атаката и военната агресия срещу Венецуела ще останат петно върху отношенията със Съединените щати. Падналите в битка срещу нашествениците са герои".
Това заяви изпълняващият длъжността президент на страната Делси Родригес на церемония в чест на "ранените и загинали герои, защитили родината си от американската агресия".
„Венецуелският народ не заслужаваше гнусната военна агресия на ядрена сила и този акт е петно върху нашата история и нашите отношения“, каза Родригес, обръщайки се към американския народ по Venezolana de Televisión.
„Събрахме се, за да отдадем почит и да почетем паметта на нашите герои, героини и мъченици, загинали при терористичните атаки на 3 януари 2026 г., в присъствието на техните семейства и близки“, каза изпълняващият длъжността президент на републиката.
Родригес подчерта, че мъжете и жените, паднали в битка, са герои, точно както кубинските войници, които се бориха като „обединен народ срещу незаконната американска агресия“. Тя отбеляза, че във венецуелската столица ще бъде издигнат паметник в чест на падналите герои, защитили родината си.
Ранените и убитите войници бяха повишени в чин. Родригес и министърът на отбраната на Венецуела Владимир Падрино Лопес връчиха възпоменателни национални знамена на близките на загиналите. Те поздравиха ранените за повишенията им.
Куба отдава почит на кубинските бойци, паднали в защита на Венецуела и Боливарската революция, които „се съпротивляваха на империалистическата агресия“.
Това заяви кубинският външен министър Бруно Родригес Пария на церемония в чест на ранените и падналите герои, защитили Венецуела от американската агресия. Предаването беше излъчено от телевизионния канал Venezolana de Televisión.
„Днес Куба отдава дълбока почит на венецуелските бойци, паднали в защита на Боливарската революция, и изразява искрена благодарност на кубинските бойци, които в неравна битка се изправиха срещу империалистическия враг, посегател на суверенитета на венецуелската родина, и защитиха конституционния президент Николас Мадуро“, заяви Бруно Родригес.
Министърът подчерта, че Куба и Венецуела ще продължат „борбата за защита на мира, международното право и правото на народите на живот и мир“. Той заяви, че и двете страни ще се борят за освобождаването на конституционния президент на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес и изрази увереност в победата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 що така
05:28 09.01.2026
2 оня с коня
05:34 09.01.2026
3 Йес
05:43 09.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Фен
06:05 09.01.2026