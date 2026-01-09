Новини
Свят »
Венецуела »
Делси Родригес: Венецуелският народ не заслужаваше гнусната агресия на Вашингтон, петното върху отношенията ни ще остане

9 Януари, 2026 05:15, обновена 9 Януари, 2026 05:26 620 5

В столицата Каракас бе проведена церемония в чест на загиналите и ранените войници при нападението за залавяне на президента Николас Мадуро

Делси Родригес: Венецуелският народ не заслужаваше гнусната агресия на Вашингтон, петното върху отношенията ни ще остане - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

"Атаката и военната агресия срещу Венецуела ще останат петно ​​върху отношенията със Съединените щати. Падналите в битка срещу нашествениците са герои".

Това заяви изпълняващият длъжността президент на страната Делси Родригес на церемония в чест на "ранените и загинали герои, защитили родината си от американската агресия".

„Венецуелският народ не заслужаваше гнусната военна агресия на ядрена сила и този акт е петно ​​върху нашата история и нашите отношения“, каза Родригес, обръщайки се към американския народ по Venezolana de Televisión.

„Събрахме се, за да отдадем почит и да почетем паметта на нашите герои, героини и мъченици, загинали при терористичните атаки на 3 януари 2026 г., в присъствието на техните семейства и близки“, каза изпълняващият длъжността президент на републиката.

Родригес подчерта, че мъжете и жените, паднали в битка, са герои, точно както кубинските войници, които се бориха като „обединен народ срещу незаконната американска агресия“. Тя отбеляза, че във венецуелската столица ще бъде издигнат паметник в чест на падналите герои, защитили родината си.

Ранените и убитите войници бяха повишени в чин. Родригес и министърът на отбраната на Венецуела Владимир Падрино Лопес връчиха възпоменателни национални знамена на близките на загиналите. Те поздравиха ранените за повишенията им.

Куба отдава почит на кубинските бойци, паднали в защита на Венецуела и Боливарската революция, които „се съпротивляваха на империалистическата агресия“.

Това заяви кубинският външен министър Бруно Родригес Пария на церемония в чест на ранените и падналите герои, защитили Венецуела от американската агресия. Предаването беше излъчено от телевизионния канал Venezolana de Televisión.

„Днес Куба отдава дълбока почит на венецуелските бойци, паднали в защита на Боливарската революция, и изразява искрена благодарност на кубинските бойци, които в неравна битка се изправиха срещу империалистическия враг, посегател на суверенитета на венецуелската родина, и защитиха конституционния президент Николас Мадуро“, заяви Бруно Родригес.

Министърът подчерта, че Куба и Венецуела ще продължат „борбата за защита на мира, международното право и правото на народите на живот и мир“. Той заяви, че и двете страни ще се борят за освобождаването на конституционния президент на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес и изрази увереност в победата.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 що така

    8 3 Отговор
    Най-смешното е, че краварите твърдят ще изборите във Венецуела били фалшифицирани и Мадуро е нелигитемен, но вицето му е легитимно и са съгласни тя да управлява.

    05:28 09.01.2026

  • 2 оня с коня

    3 4 Отговор
    Венецуела вече е всарана в "Правия път",на ред е Куба.

    05:34 09.01.2026

  • 3 Йес

    1 3 Отговор
    Да бе,защитили страната си.Работата отиде на изуй гащи. Куба да се готви...

    05:43 09.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Фен

    2 0 Отговор
    Първо го предаде, после го жали. Жалка работа. Историята показва, че една държава се оправя 40 години, след прекратяването на американската агресия там.

    06:05 09.01.2026