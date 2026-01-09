Тръмп обяви, че САЩ започват „сухопътна операция“

Американският президент Доналд Тръмп снощи заяви, цитиран от Франс прес, че след ударите срещу кораби в Карибско море и в Тихия океан, САЩ ще започнат „сухопътна“ операция срещу картелите, без да уточни къде, предаде БТА.

„Ще предприемем сухопътна операция срещу картелите. Картелите управляват Мексико. Много е тъжно да виждаме и да гледаме какво се случва в тази страна“, заяви американският президент в интервю за „Фокс Нюз“.

В неделя Тръмп призова Мексико „да се стегне“ след месеци на натиск над южната си съседка по въпросите, свързани с наркотрафика и търговския баланс. Американският президент каза, че е настоял мексиканската му колега Клаудия Шейнбаум да позволи на Вашингтон да изпрати американски сили да се бият срещу наркокартелите, действащи в Мексико – предложение, което тя вече отхвърли в миналото.

В събота американските сили заловиха венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му, а правосъдната система на САЩ им повдигна обвинения в „наркотероризъм“ и внос на „тонове кокаин“.

„Американският континент принадлежи на народите на всяка от страните, които са част от него“, заяви Шейнбаум в отговор на отвеждането на венецуелския ѝ колега.

Междувременно венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо, която спечели Нобеловата награда за мир за 2025 г., заяви, че „несправедливостта няма да трае вечно“ и приветства съобщението за освобождаване на политически затворници от властите, по-малко от седмица след залавянето на Мадуро.

„Днес истината, която беше потискана и заглушавана от години, най-накрая излезе наяве. Нищо няма да ни върне откраднатите ни години, но този ден има значение, защото признава това, което вече знаем – че несправедливостта няма да трае вечно, че истината в крайна сметка ще намери път“, заяви тя в аудиобръщение, разпространено в социалните мрежи.

От друга страна, най-издирваният бунтовнически лидер в Колумбия Иван Мордиско вчера заяви, че е свикал среща на бунтовническите лидери след американската операция във Венецуела.

„Днес сме изправени пред общ враг“, каза във видео изявление Мордиско – лидер на „Централен генерален щаб“, ръководен орган на фракции, наследници на ФАРК, които отхвърлят споразумението от 2016 г. с правителствените сили. „Спешно ви призоваваме на среща на бунтовническите лидери на Колумбия (страна, която споделя над 2200-километрова обща граница с Венецуела) и на цялата наша Америка“, добави той.