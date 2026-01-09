Тръмп обяви, че САЩ започват „сухопътна операция“

Американският президент Доналд Тръмп снощи заяви, цитиран от Франс прес, че след ударите срещу кораби в Карибско море и в Тихия океан, САЩ ще започнат „сухопътна“ операция срещу картелите, без да уточни къде, предаде БТА.
„Ще предприемем сухопътна операция срещу картелите. Картелите управляват Мексико. Много е тъжно да виждаме и да гледаме какво се случва в тази страна“, заяви американският президент в интервю за „Фокс Нюз“.
В неделя Тръмп призова Мексико „да се стегне“ след месеци на натиск над южната си съседка по въпросите, свързани с наркотрафика и търговския баланс. Американският президент каза, че е настоял мексиканската му колега Клаудия Шейнбаум да позволи на Вашингтон да изпрати американски сили да се бият срещу наркокартелите, действащи в Мексико – предложение, което тя вече отхвърли в миналото.
В събота американските сили заловиха венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му, а правосъдната система на САЩ им повдигна обвинения в „наркотероризъм“ и внос на „тонове кокаин“.
„Американският континент принадлежи на народите на всяка от страните, които са част от него“, заяви Шейнбаум в отговор на отвеждането на венецуелския ѝ колега.
Междувременно венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо, която спечели Нобеловата награда за мир за 2025 г., заяви, че „несправедливостта няма да трае вечно“ и приветства съобщението за освобождаване на политически затворници от властите, по-малко от седмица след залавянето на Мадуро.
„Днес истината, която беше потискана и заглушавана от години, най-накрая излезе наяве. Нищо няма да ни върне откраднатите ни години, но този ден има значение, защото признава това, което вече знаем – че несправедливостта няма да трае вечно, че истината в крайна сметка ще намери път“, заяви тя в аудиобръщение, разпространено в социалните мрежи.
От друга страна, най-издирваният бунтовнически лидер в Колумбия Иван Мордиско вчера заяви, че е свикал среща на бунтовническите лидери след американската операция във Венецуела.
„Днес сме изправени пред общ враг“, каза във видео изявление Мордиско – лидер на „Централен генерален щаб“, ръководен орган на фракции, наследници на ФАРК, които отхвърлят споразумението от 2016 г. с правителствените сили. „Спешно ви призоваваме на среща на бунтовническите лидери на Колумбия (страна, която споделя над 2200-километрова обща граница с Венецуела) и на цялата наша Америка“, добави той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Механик
Коментиран от #22, #28, #78, #82, #97
12:07 09.01.2026
2 Пич
Коментиран от #8, #15, #21, #91
12:09 09.01.2026
3 доктор
Коментиран от #95
12:10 09.01.2026
4 Последния Софиянец
12:10 09.01.2026
5 Хаха
Ако тръмпоча искаше наистина да спре наркотрафика, то следваше да проведе една сухопътна операция, но не в Мексико, а в именията на наркобосовете с Ню Йорк, Маями и т.н. Ще отнеме 2, 3 часа и много по-малко жертви! Кво го брига за наркосартелите в Мексико, Колумбия и т.н., ако няма на кой да продават стоката си в Юесей!? Та въобще не му е целта наркотрафика!
Коментиран от #41, #53
12:11 09.01.2026
6 Деций
Коментиран от #88, #94, #96
12:11 09.01.2026
7 Ха ХаХа
Не си криви душата Гн Тръмп.....
12:11 09.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 китайски балон
китайски балон вече го предвиди това, идват тежки и тъжни времена за американските солджъри, този път паричките и лъжите на сиайей няма да им помогнат и ще си припомнят старите партизански времена от виетнам и корея!
12:13 09.01.2026
11 ,,,,,,
Трети вариант нема.
Коментиран от #51, #109
12:13 09.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Вашето мнение
Коментиран от #106
12:14 09.01.2026
14 Д-р Марин Белчев
Коментиран от #110
12:14 09.01.2026
15 Хеми значи бензин
До коментар #2 от "Пич":А ми те Сащ имат вече войски там.
Коментиран от #66
12:14 09.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Наблюдател
12:14 09.01.2026
18 Антитрол
Коментиран от #24
12:15 09.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Специална Валдайска Операция
12:15 09.01.2026
21 Тръмпакис
До коментар #2 от "Пич":Сега да уточниме, населението на Гренландия е 50 000 а на територията присъстват 10 000 американски военни...
Коментиран от #74
12:15 09.01.2026
22 Точно
До коментар #1 от "Механик":Бай Дончо напълно изперка. Защо само дядовци с деменция стават президенти ,чудно.
Коментиран от #108
12:16 09.01.2026
23 ООрана държава
Коментиран от #115
12:16 09.01.2026
24 Zaхарова
До коментар #18 от "Антитрол":Точно така бе гуведо! Бъде бдителен,за д не се наказваме!
Коментиран от #33
12:16 09.01.2026
25 Хаха
Явно Орешник е отрезвил рижата глава! Всъщност руснаците на борда са точно двама. За останалите 20 украинеца и 6 грузинци, вкл. капитана да се грижат техните президенти!
Коментиран от #32, #112
12:16 09.01.2026
26 Папа Лъв XIV официлиано
12:17 09.01.2026
27 Селянина с колелото
Коментиран от #36, #46, #114
12:17 09.01.2026
28 Едно нещо не стана ясно
До коментар #1 от "Механик":По какво комунизма се различава от западния капитализъм?
Коментиран от #45, #105
12:18 09.01.2026
29 Руски колхозник
Коментиран от #44
12:18 09.01.2026
30 И Киев е Руски
12:18 09.01.2026
31 Феникс
Коментиран от #69
12:18 09.01.2026
32 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #25 от "Хаха":Руски фейкове колега.
12:19 09.01.2026
33 Zaхэрова
До коментар #24 от "Zaхарова":опохмелилас?
12:20 09.01.2026
34 Хеми значи бензин
12:20 09.01.2026
35 123456
12:20 09.01.2026
36 Хеми значи бензин
До коментар #27 от "Селянина с колелото":А ми Уестморлънд им поиска още войници а Джонсън ин Никсън казаха не. Ако беше Тръм Виетнам щеше да е със столица Сайгон
12:21 09.01.2026
37 Ти си
Да се уточним - за сведение на мисирките !
Маджаров и съпругата му нито са се крили нито търсени и изисквани от някого за нещо нито са бягали от каквото и да е и от когото да е бягали от когото и да е ! Те бяха брутално и безпрецедентно отвлечени пред очите на световната "демократична общественост" която гледа с широко затворени очи и крещи със затворена уста срещу нарушаване на международнито право и отвличането на законно избран действащ президент !
Нещо много багарчат тези евроатлснтически ценности ..
Коментиран от #42, #81
12:22 09.01.2026
38 Путин
12:22 09.01.2026
39 Ами той може да започне операция
12:22 09.01.2026
40 Ха ха ха
Каквото правиш на другите.....
12:23 09.01.2026
41 Не,че нещо,ама...
До коментар #5 от "Хаха":Всеизвестно е,че трафикът на наркотици се контролира от ЦРУ. Ясно е, че войни,операции, СВО-та и тем подобни демокрации, са за контрол/грабеж на ресурси и произтичащо/последващо световно влияние.
12:23 09.01.2026
42 Кой тоз Маджаров
До коментар #37 от "Ти си":Бе копей🤔🤔
Коментиран от #52, #62
12:24 09.01.2026
43 Пешо z
12:24 09.01.2026
44 Питам
До коментар #29 от "Руски колхозник":Кога ще извлекат путин от бункера?
Коментиран от #50, #101
12:25 09.01.2026
45 Коуега
До коментар #28 от "Едно нещо не стана ясно":По униформите👍
12:25 09.01.2026
46 Хаха
До коментар #27 от "Селянина с колелото":Остави, че е слаб по история, но и по География, а и няма акъл! Мексико е с население над 130 млн., како поне 10 млн. живеят в Юесей! Като нищо войната може да се пренесе на щатска територия и Мексико да изяви изконни претенции към Калифорния и Тексас! Ще отприщи вълнения и на други малцинства в Юесей, та може да стане "интересно" на американския континент!
12:25 09.01.2026
47 сомбреро
12:26 09.01.2026
48 А пък
Коментиран от #56
12:26 09.01.2026
49 Иван Иванов
12:26 09.01.2026
50 Питай
До коментар #44 от "Питам":Майка си, тя е там
12:26 09.01.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Пепи Волгата
До коментар #42 от "Кой тоз Маджаров":Копейките откакто приеха еврото хептен превъртяха километража.
Коментиран от #65
12:27 09.01.2026
53 Търновец
До коментар #5 от "Хаха":Нито един наркобарон досега не арестуван или перач на нарко милиарди, само нарко мулета. Само че в Маями Ню Йорк и Чикаго има адвокати. А един уличен дилър в някои богати предградия за месец си докарва колкото федерален агент за година
12:28 09.01.2026
54 Преслав
12:29 09.01.2026
55 Теория на конспирацията
12:30 09.01.2026
56 Когато
До коментар #48 от "А пък":А укрофашистите са отдавна умрели
Коментиран от #68
12:31 09.01.2026
57 ако чичо
12:31 09.01.2026
58 Последния Софиянец
12:31 09.01.2026
59 ...
12:33 09.01.2026
60 Съсел
12:33 09.01.2026
61 историк
12:34 09.01.2026
62 Ти си
До коментар #42 от "Кой тоз Маджаров":Колега , явно си тук за да се заяждаш за разни грешки направени от автокоректора на смартфонами а не да дискутираш пи темата или да вникнеш в смисъла на написаното !
Жал ми е за теб . ..
12:34 09.01.2026
63 Мда!
12:34 09.01.2026
64 Хеми значи бензин
12:36 09.01.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Пич
До коментар #15 от "Хеми значи бензин":Е , й...?! Това не е първата толкова глупашка реплика която ми отправят !!! На толкова тъп въпрос с очевиден отговор , никога не отговарям , но - Ами препирай се с Тръмп и САЩ !!! Те добре обясняват чия е Гренландия , и защо трябва да я завладеят !!! Отговора е и за другите които не могат да мислят !!!
Коментиран от #73
12:40 09.01.2026
67 Гориил
12:42 09.01.2026
68 Хм...
До коментар #56 от "Когато":Тогава какво правите още в Украйна? Постигнали сте целите. Или не стехванали гълъбите от био лабораториите още?
Коментиран от #79
12:44 09.01.2026
69 Другарят Титан
До коментар #31 от "Феникс":Прав си, че е келеш. Освен това е инфантил, секс маниак, анти-феминист, слаб по история, право, а и по сделки, защото парите получи от баща си Фред старши, който пращаше счетоводители с куфарчета с долари да го спасяват от провалените му сделки.
В резюме: дърт инфантил и нарцисист, който обича да си играе с войници. Превръща САЩ във фашистка държава на милиардерите.
12:44 09.01.2026
70 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
скоро пак ще го гърмят, и дано този пък да го приключат...
12:45 09.01.2026
71 Паветнъ мижътуркъ
12:45 09.01.2026
72 Гоорил
Коментиран от #75
12:45 09.01.2026
73 Хеми значи бензин
До коментар #66 от "Пич":Не става ясно накъде биеш но нейсе.
Коментиран от #90
12:45 09.01.2026
74 123454321
До коментар #21 от "Тръмпакис":САЩ вече имат над 100 военнослужещи, постоянно разположени в базата си Питуфик в северозападния край на Гренландия - съоръжение, което се управлява от САЩ от Втората световна война насам.
The US already has more than 100 military personnel permanently stationed at its Pituffik base in Greenlands north-western tip - a facility that has been operated by the US since World War Two.
12:46 09.01.2026
75 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
До коментар #72 от "Гоорил":И убнкерния страхливец ще бъде предаден в Хага.
Коментиран от #102
12:46 09.01.2026
76 Хеми значи бензин
Само чакаме Китай да се разшири към Си бир
12:46 09.01.2026
77 Баце
12:47 09.01.2026
78 Ще Мрът диктатори
До коментар #1 от "Механик":То е ясно
12:47 09.01.2026
79 604
До коментар #68 от "Хм...":немъ вългари в украйнъ, камоли от руска страна... имъ само нътсрани укропи дет вият по форумите, заминавай ко дириш тъкъ, фъшаго не до клатенъ!?
12:47 09.01.2026
80 У ДРИ БАЦЕ
Аааааааааааа
12:48 09.01.2026
81 БайБоцимир
До коментар #37 от "Ти си":Брутално и безпрецедентно руснаците нахлуха в чужда държава, рушат и убиват, крадат. Това дали е в нарушение на международното право? Дали пък цял свят не осъди тази агресия?
Коментиран от #83, #85
12:49 09.01.2026
82 604
До коментар #1 от "Механик":само в крътунъ изкукълъ ощя я гони комунизмъ!!!! пятолъчки, сърпови и чукови сън ни тъ лови, отивъй нъ доктур О" времи!!!!!
12:50 09.01.2026
83 604
До коментар #81 от "БайБоцимир":ПРАВ си , амъ и не е кът укропиту да ни си гу търсихъ под дърво и камък, а койту търси намиръ, дажи многу времи ги търпяхъ!!!!
12:51 09.01.2026
84 Георгиев
12:51 09.01.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Това са
12:53 09.01.2026
87 Шило у торба не стои
Коментиран от #98
12:54 09.01.2026
88 Гост
До коментар #6 от "Деций":Стегни се малко коя година е ? Мислиш , че не са си взели поука през годините ?
Коментиран от #107
12:55 09.01.2026
89 Сухопътната
12:55 09.01.2026
90 Пич
До коментар #73 от "Хеми значи бензин":Ясно е! Тръмп и САЩ признават, че Гренландия не е на САЩ ! И признават , че искат да я вземат !
12:56 09.01.2026
91 А бе кух лентяй
До коментар #2 от "Пич":Кога ще се обърнеш към медицината? Сериозно закъсняваш!
Коментиран от #103
12:57 09.01.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 7373737272
12:59 09.01.2026
94 Ха ха ха ха хи хи хи хи
До коментар #6 от "Деций":Там с кого ще се бие?С маймуните ли?
Коментиран от #111
12:59 09.01.2026
95 Извънредно
До коментар #3 от "доктор":Наложително е!
Коментиран от #99
13:01 09.01.2026
96 "Щастливци"
До коментар #6 от "Деций":Тези съвсем рухнаха,плашат САЩ с джунгла!!
13:03 09.01.2026
97 Васко дъ пач
До коментар #1 от "Механик":Комунизмът си отива!
13:05 09.01.2026
98 Сульооо
До коментар #87 от "Шило у торба не стои":Иди да ги спреш,нали се биете в гърдите ,че сте непобедими, копей.
13:06 09.01.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 НАТЮ
13:07 09.01.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Е-е-е-
До коментар #75 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":И убнкерния страхливец ще бъде предаден в Хаг
-;-
Чак пък толкова ли да са пропаднали рашистите, че да си продадат Фюрера!
13:10 09.01.2026
103 Пич
До коментар #91 от "А бе кух лентяй":Хайде, виждам че нямаш търпение ! Обичай се като медицинска сестра , и идвай да ми вземеш еякулат за изследване !
13:11 09.01.2026
104 Иван
13:26 09.01.2026
105 А бе
До коментар #28 от "Едно нещо не стана ясно":Когато мръднеш по далече от другата махала на селото,тогава ще разбереш
13:30 09.01.2026
106 Сульооо
До коментар #13 от "Вашето мнение":Пуканките няма да те спася за глупостите които си драскал,ще дойде видов ден!
13:32 09.01.2026
107 Деций
До коментар #88 от "Гост":Каква поука,там са армиите на картелите,някой наброяват по 50000 души частни армии.Не влезе ли пехота няма победа, няма овладяване.И джунглата на Венецуела не е по лека от Виетнам.Змии гущери супер отровни жаби и паяци.Това не са градски булеварди,но Тръмп не е толкова глупав да ги изпрати на явно заколение.
13:34 09.01.2026
108 Защото,
До коментар #22 от "Точно":1.Така е угодно на тези, които действително ръководят процесите. 2.Минават ли кандидатите за президенти предварителни, независими прегледи при психиатри? Защото, докато умните се наумуват, лудите се налудуват.
13:35 09.01.2026
109 Да ама
До коментар #11 от ",,,,,,":Нашите копеи са и двете + про100 тия та
13:36 09.01.2026
110 Какво да се прави
До коментар #14 от "Д-р Марин Белчев":САЩ и Русия винаги нарушават международното право.Нима агресията на Русия в Украйна не е нарушение на международното право.?
13:36 09.01.2026
111 Деций
До коментар #94 от "Ха ха ха ха хи хи хи хи":С хора които нямат представа от география е излишно да влизам в спор.Там са находката на Петрол,там са картелите,това не е като да отидеш в някой паркова гора за гъби или да си разходиш кучето.Почети малко, запознай се и тогава пак пиши.
13:37 09.01.2026
112 Сульо красний
До коментар #25 от "Хаха":Какво си мислиш,че правиш с тази руска куха пропаганда??
13:39 09.01.2026
113 По-важно е какво идва.
13:41 09.01.2026
114 Така е
До коментар #27 от "Селянина с колелото":Майстора му се е приготвил ,но в САЩ. А ти преди да драскаш,направи си труда да почетеш.
13:42 09.01.2026
115 хаха
До коментар #23 от "ООрана държава":Е, сега недей така. Тръмп си иска американското. Южна Америка е част от Америка. Като присъедини и Канада, просто ще върне Америка на американците.
Нещо наистина изперка бай Дончо. Доскоро се държа нормално, но сега е решил да се прави на военен лидер.
13:42 09.01.2026