Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп обяви, че САЩ започват „сухопътна операция“

Тръмп обяви, че САЩ започват „сухопътна операция“

9 Януари, 2026 12:05 6 295 115

  • венецуела-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • мексико-
  • наркотици-
  • картели

Картелите управляват Мексико, много е тъжно да виждаме какво се случва в тази страна, заяви американският президент

Тръмп обяви, че САЩ започват „сухопътна операция“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп снощи заяви, цитиран от Франс прес, че след ударите срещу кораби в Карибско море и в Тихия океан, САЩ ще започнат „сухопътна“ операция срещу картелите, без да уточни къде, предаде БТА.

„Ще предприемем сухопътна операция срещу картелите. Картелите управляват Мексико. Много е тъжно да виждаме и да гледаме какво се случва в тази страна“, заяви американският президент в интервю за „Фокс Нюз“.

В неделя Тръмп призова Мексико „да се стегне“ след месеци на натиск над южната си съседка по въпросите, свързани с наркотрафика и търговския баланс. Американският президент каза, че е настоял мексиканската му колега Клаудия Шейнбаум да позволи на Вашингтон да изпрати американски сили да се бият срещу наркокартелите, действащи в Мексико – предложение, което тя вече отхвърли в миналото.

В събота американските сили заловиха венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му, а правосъдната система на САЩ им повдигна обвинения в „наркотероризъм“ и внос на „тонове кокаин“.

„Американският континент принадлежи на народите на всяка от страните, които са част от него“, заяви Шейнбаум в отговор на отвеждането на венецуелския ѝ колега.

Междувременно венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо, която спечели Нобеловата награда за мир за 2025 г., заяви, че „несправедливостта няма да трае вечно“ и приветства съобщението за освобождаване на политически затворници от властите, по-малко от седмица след залавянето на Мадуро.

„Днес истината, която беше потискана и заглушавана от години, най-накрая излезе наяве. Нищо няма да ни върне откраднатите ни години, но този ден има значение, защото признава това, което вече знаем – че несправедливостта няма да трае вечно, че истината в крайна сметка ще намери път“, заяви тя в аудиобръщение, разпространено в социалните мрежи.

От друга страна, най-издирваният бунтовнически лидер в Колумбия Иван Мордиско вчера заяви, че е свикал среща на бунтовническите лидери след американската операция във Венецуела.

„Днес сме изправени пред общ враг“, каза във видео изявление Мордиско – лидер на „Централен генерален щаб“, ръководен орган на фракции, наследници на ФАРК, които отхвърлят споразумението от 2016 г. с правителствените сили. „Спешно ви призоваваме на среща на бунтовническите лидери на Колумбия (страна, която споделя над 2200-километрова обща граница с Венецуела) и на цялата наша Америка“, добави той.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    32 32 Отговор
    Тръмп започва световна декомунизация!

    Коментиран от #22, #28, #78, #82, #97

    12:07 09.01.2026

  • 2 Пич

    36 13 Отговор
    Сухопътната операция на САЩ ще е срещу НАТО !!! По точно срещу ЕС ! Още по точно - срещу Гренландия !!! Това което премълчават е , че Франция , Германия и Полша се канят да изпратят войски там превантивно !!!

    Коментиран от #8, #15, #21, #91

    12:09 09.01.2026

  • 3 доктор

    26 58 Отговор
    След като бъде избито известно количество копейки България ще дръпне напред.

    Коментиран от #95

    12:10 09.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    18 0 Отговор
    Американски самолети кръжат над Тихуана.

    12:10 09.01.2026

  • 5 Хаха

    57 5 Отговор
    Операция в Мексико.... Явно Гренландия ще изчака!
    Ако тръмпоча искаше наистина да спре наркотрафика, то следваше да проведе една сухопътна операция, но не в Мексико, а в именията на наркобосовете с Ню Йорк, Маями и т.н. Ще отнеме 2, 3 часа и много по-малко жертви! Кво го брига за наркосартелите в Мексико, Колумбия и т.н., ако няма на кой да продават стоката си в Юесей!? Та въобще не му е целта наркотрафика!

    Коментиран от #41, #53

    12:11 09.01.2026

  • 6 Деций

    48 8 Отговор
    Искам да видя операция във Венецуела,в джунглата на Ориноко.Виетнам номер 2!

    Коментиран от #88, #94, #96

    12:11 09.01.2026

  • 7 Ха ХаХа

    53 3 Отговор
    цру управлява картелите в Мексико и Колумбия.
    Не си криви душата Гн Тръмп.....

    12:11 09.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 китайски балон

    32 8 Отговор
    „Днес сме изправени пред общ враг“ 😉
    китайски балон вече го предвиди това, идват тежки и тъжни времена за американските солджъри, този път паричките и лъжите на сиайей няма да им помогнат и ще си припомнят старите партизански времена от виетнам и корея!

    12:13 09.01.2026

  • 11 ,,,,,,

    14 31 Отговор
    Да си русофил или трябва да си напълно мало/умен или да си платен.
    Трети вариант нема.

    Коментиран от #51, #109

    12:13 09.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Вашето мнение

    34 10 Отговор
    Успех тръмпи, време е всички да видят как дъ греат американ арми яде пердах от партизани. Аз си вземам пуканки.

    Коментиран от #106

    12:14 09.01.2026

  • 14 Д-р Марин Белчев

    35 2 Отговор
    Заявленията на Тръмп за „сухопътна операция“ срещу картелите са юридически грешни и исторически лицемерни. Военна намеса в Мексико без съгласие нарушава международното право, а представянето на картелите като външно зло игнорира ролята на самите САЩ в техния възход. Истории като тази на пилота, служител на ЦРУ и наркотрафикант Бари Сийл показват как през 80-те години наркотрафикът е бил търпян и използван за геополитически цели от САЩ. Подобен модел видяхме и в Афганистан, където десетилетия война превърнаха страната в световен център на опиума. Историческият урок е ясен: милитаризацията не унищожава наркотиците – тя ги вгражда в конфликтите и ги прави по-кървави и по-опасни.

    Коментиран от #110

    12:14 09.01.2026

  • 15 Хеми значи бензин

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    А ми те Сащ имат вече войски там.

    Коментиран от #66

    12:14 09.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Наблюдател

    20 3 Отговор
    Тоя ще си запали страната, но май това е целта му.

    12:14 09.01.2026

  • 18 Антитрол

    7 4 Отговор
    Троловете на Факти очакват нови инструкции.

    Коментиран от #24

    12:15 09.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Специална Валдайска Операция

    3 0 Отговор
    скоро

    12:15 09.01.2026

  • 21 Тръмпакис

    15 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Сега да уточниме, населението на Гренландия е 50 000 а на територията присъстват 10 000 американски военни...

    Коментиран от #74

    12:15 09.01.2026

  • 22 Точно

    31 3 Отговор

    До коментар #1 от "Механик":

    Бай Дончо напълно изперка. Защо само дядовци с деменция стават президенти ,чудно.

    Коментиран от #108

    12:16 09.01.2026

  • 23 ООрана държава

    12 3 Отговор
    Сега и южна америка ли иска

    Коментиран от #115

    12:16 09.01.2026

  • 24 Zaхарова

    6 0 Отговор

    До коментар #18 от "Антитрол":

    Точно така бе гуведо! Бъде бдителен,за д не се наказваме!

    Коментиран от #33

    12:16 09.01.2026

  • 25 Хаха

    27 5 Отговор
    "Тръмп освободи двама руски граждани от екипажа на танкера Mariner, задържан преди това от американските военни в Северния Атлантик, в отговор на обжалване от руското външно министерство, Мария Захарова заяви: „Приветстваме това решение и изразяваме благодарността си към ръководството на САЩ".

    Явно Орешник е отрезвил рижата глава! Всъщност руснаците на борда са точно двама. За останалите 20 украинеца и 6 грузинци, вкл. капитана да се грижат техните президенти!

    Коментиран от #32, #112

    12:16 09.01.2026

  • 26 Папа Лъв XIV официлиано

    6 1 Отговор
    Какъв добър човек 😇🤣

    12:17 09.01.2026

  • 27 Селянина с колелото

    16 6 Отговор
    Президента Тръмп е много слаб по История. Не помни какво стана във Виетнам. А може би Ирак, Сърбия, Сирия, Либия и други подобни примери му дават надежда че няма да си намери майстора някой ден.

    Коментиран от #36, #46, #114

    12:17 09.01.2026

  • 28 Едно нещо не стана ясно

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "Механик":

    По какво комунизма се различава от западния капитализъм?

    Коментиран от #45, #105

    12:18 09.01.2026

  • 29 Руски колхозник

    7 5 Отговор
    Путин му даде зелена светлина и тоя ги започна.🤣

    Коментиран от #44

    12:18 09.01.2026

  • 30 И Киев е Руски

    17 2 Отговор
    Хамериканският байряци ще се Арчат много за завивки

    12:18 09.01.2026

  • 31 Феникс

    23 2 Отговор
    Този келеш е по зле и от марулята Байдън! Но явно ционистите така са се впили в плътта на щатите че няма спасение, гостоприемника ше трябва да умре , явно паразита е твърде агресивен и не обича много симбиозата! :)

    Коментиран от #69

    12:18 09.01.2026

  • 32 Изпражнението гайтанджиева

    5 11 Отговор

    До коментар #25 от "Хаха":

    Руски фейкове колега.

    12:19 09.01.2026

  • 33 Zaхэрова

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Zaхарова":

    опохмелилас?

    12:20 09.01.2026

  • 34 Хеми значи бензин

    5 2 Отговор
    Защо Мексико изобщо е отделна държава не се знае испанските зигойни и френските обратни забешкояди се бутат там. Англосаксите винаги са ги наказвали ще ги накажат и сега то не беше Ватерло то не беше Трафалгар то не беше Армадата и Гибралтар.

    12:20 09.01.2026

  • 35 123456

    3 0 Отговор
    Кажете коги ша минити през тука , да набира букет трендафили ! И тука има багаж за зимани !

    12:20 09.01.2026

  • 36 Хеми значи бензин

    1 4 Отговор

    До коментар #27 от "Селянина с колелото":

    А ми Уестморлънд им поиска още войници а Джонсън ин Никсън казаха не. Ако беше Тръм Виетнам щеше да е със столица Сайгон

    12:21 09.01.2026

  • 37 Ти си

    15 2 Отговор
    ......... в събота американските сили заловиха венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му ..... .

    Да се уточним - за сведение на мисирките !
    Маджаров и съпругата му нито са се крили нито търсени и изисквани от някого за нещо нито са бягали от каквото и да е и от когото да е бягали от когото и да е ! Те бяха брутално и безпрецедентно отвлечени пред очите на световната "демократична общественост" която гледа с широко затворени очи и крещи със затворена уста срещу нарушаване на международнито право и отвличането на законно избран действащ президент !

    Нещо много багарчат тези евроатлснтически ценности ..

    Коментиран от #42, #81

    12:22 09.01.2026

  • 38 Путин

    4 2 Отговор
    Не познавам Мадуро и разни там мексиканци, колумбийци и аятоласи.

    12:22 09.01.2026

  • 39 Ами той може да започне операция

    7 4 Отговор
    и в Канада тогава. ДЕА имат данни за множество лаборатории за фентанил на границата там, а именно фентанилът е големият убиец на млади хора в САЩ. Не знам защо ми напомня за Опиумните войни в Китай, водени от Великобритания. Последните години фентанилът убиваше под над сто хиляди души годишно в САЩ.

    12:22 09.01.2026

  • 40 Ха ха ха

    6 4 Отговор
    Време е да се лее кравешка кръв...
    Каквото правиш на другите.....

    12:23 09.01.2026

  • 41 Не,че нещо,ама...

    16 1 Отговор

    До коментар #5 от "Хаха":

    Всеизвестно е,че трафикът на наркотици се контролира от ЦРУ. Ясно е, че войни,операции, СВО-та и тем подобни демокрации, са за контрол/грабеж на ресурси и произтичащо/последващо световно влияние.

    12:23 09.01.2026

  • 42 Кой тоз Маджаров

    1 6 Отговор

    До коментар #37 от "Ти си":

    Бе копей🤔🤔

    Коментиран от #52, #62

    12:24 09.01.2026

  • 43 Пешо z

    8 1 Отговор
    Този оправи САЩ,че се захвана с другите наоколо.

    12:24 09.01.2026

  • 44 Питам

    5 7 Отговор

    До коментар #29 от "Руски колхозник":

    Кога ще извлекат путин от бункера?

    Коментиран от #50, #101

    12:25 09.01.2026

  • 45 Коуега

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Едно нещо не стана ясно":

    По униформите👍

    12:25 09.01.2026

  • 46 Хаха

    7 2 Отговор

    До коментар #27 от "Селянина с колелото":

    Остави, че е слаб по история, но и по География, а и няма акъл! Мексико е с население над 130 млн., како поне 10 млн. живеят в Юесей! Като нищо войната може да се пренесе на щатска територия и Мексико да изяви изконни претенции към Калифорния и Тексас! Ще отприщи вълнения и на други малцинства в Юесей, та може да стане "интересно" на американския континент!

    12:25 09.01.2026

  • 47 сомбреро

    4 0 Отговор
    Ааа, Клаудия да не я задиря, че има и българска кръв!

    12:26 09.01.2026

  • 48 А пък

    3 6 Отговор
    рускитеСвине мрат 4 години в окопите.

    Коментиран от #56

    12:26 09.01.2026

  • 49 Иван Иванов

    9 2 Отговор
    ПЕРХИДРОЛЕНИЯ ПЕДОФИЛ ДООНАЛД ТРЪМП Е ЗА ДО ЖИВОТНА ПРИСЪДА ЗА ГАВРИТЕ КОИТО Е ИЗВЪРШВАЛ С МАЛКИ ДЕЦА НА ОСТРОВА НА УДОВОЛСТВИЯТА НА ДЖЕФРИ ЕПСТИИН - САДИСТИЧЕН МАНИЯК И ПЕДОФИЛ , ПЪРВА ДРУЖКА НА ПЕДОФИЛА ДОНИ. ДОНИТО САМОУБИВА ДЖЕФРИ В ЗАТВОР С ПОВИШЕНА СИГУРНОСТ ЗА ДА ПРИКРИЕ СЛЕДИТЕ СИ ОТ УЧАСТИЕ В СЕКСОРГИИ С МАЛКИ МОМИЧЕНЦА И МОМЧЕНЦА - ТОВА Е СРАМ, СРАМ, АБСОЛЮТНА СРАМОТА ЗА АМЕРИКАНСКИЯ НАРОД.

    12:26 09.01.2026

  • 50 Питай

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Питам":

    Майка си, тя е там

    12:26 09.01.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Пепи Волгата

    6 7 Отговор

    До коментар #42 от "Кой тоз Маджаров":

    Копейките откакто приеха еврото хептен превъртяха километража.

    Коментиран от #65

    12:27 09.01.2026

  • 53 Търновец

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хаха":

    Нито един наркобарон досега не арестуван или перач на нарко милиарди, само нарко мулета. Само че в Маями Ню Йорк и Чикаго има адвокати. А един уличен дилър в някои богати предградия за месец си докарва колкото федерален агент за година

    12:28 09.01.2026

  • 54 Преслав

    11 3 Отговор
    Да не забравяме, че Мачадо стана носител на Нобел за мир е мразена от венецуелците, заради слагачеството й пред американските фашисти. Да не се забравя също, че през 1934 година Хитлер е бил предложен за същата награда. Което означава, че Нобеловата награда за мир е една политическа маневра , движена и ръководена от американските фашисти.

    12:29 09.01.2026

  • 55 Теория на конспирацията

    9 0 Отговор
    Оказва се,че тазгодишната носителка на Нобеловата награда за мир, е един от троянските коне на Тръмп

    12:30 09.01.2026

  • 56 Когато

    4 2 Отговор

    До коментар #48 от "А пък":

    А укрофашистите са отдавна умрели

    Коментиран от #68

    12:31 09.01.2026

  • 57 ако чичо

    12 0 Отговор
    Дони си беше направил труда да гледа "Белязания", и "Сикарио", щеше да вземе по правилно решение, вместо да изпраща сухопътни войски, и да си прожектира "Апокалипсис сега", и "Взвод", и на малките деца е ясно, че ЦРУ и ДЕА, са агенциите които "дават" лиценза на всички картели които искат да търгуват с белия прах със срок 10 години и 50% отчисления за САЩ, които не играе по правилата гледа филма "Сикарио", така че по полека с гръмките послания на чичо Дони.

    12:31 09.01.2026

  • 58 Последния Софиянец

    3 3 Отговор
    В скоро време бункерния и аятолаха му ще бъдат замлатени!

    12:31 09.01.2026

  • 59 ...

    3 1 Отговор
    На единия старчок му ае привиждат фашисти на всеки ъгъл. На другия наркотрафиканти. Всеки се извинява за мерака си за завладяване на съседнни държава.

    12:33 09.01.2026

  • 60 Съсел

    6 1 Отговор
    Най Дончо съвсем е изтрещял. Ненормален дъртак, ще докара някоя беля.

    12:33 09.01.2026

  • 61 историк

    3 2 Отговор
    И това е и най голямата грешка на Тръмп .Това ВТОРИ Виетнам

    12:34 09.01.2026

  • 62 Ти си

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Кой тоз Маджаров":

    Колега , явно си тук за да се заяждаш за разни грешки направени от автокоректора на смартфонами а не да дискутираш пи темата или да вникнеш в смисъла на написаното !
    Жал ми е за теб . ..

    12:34 09.01.2026

  • 63 Мда!

    2 1 Отговор
    Отново ще има голямо обезлистяване на джунгла.

    12:34 09.01.2026

  • 64 Хеми значи бензин

    3 3 Отговор
    Сащ Трябва Незабавно да превземат всичко от Канада до Чили плюс Грейнландия за да са конкурентни на ЕС и Китай като население големина на пазара и тн.

    12:36 09.01.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Пич

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Хеми значи бензин":

    Е , й...?! Това не е първата толкова глупашка реплика която ми отправят !!! На толкова тъп въпрос с очевиден отговор , никога не отговарям , но - Ами препирай се с Тръмп и САЩ !!! Те добре обясняват чия е Гренландия , и защо трябва да я завладеят !!! Отговора е и за другите които не могат да мислят !!!

    Коментиран от #73

    12:40 09.01.2026

  • 67 Гориил

    4 1 Отговор
    Американците си затваряха очите за отглеждането на опиумен мак и производството на хероин в Афганистан. Всички наркотици бяха предназначени за Европа и Русия. Москва отчаяно и брутално се бори с това зло, блокирайки и унищожавайки престъпни картели в Таджикистан и Узбекистан.

    12:42 09.01.2026

  • 68 Хм...

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Когато":

    Тогава какво правите още в Украйна? Постигнали сте целите. Или не стехванали гълъбите от био лабораториите още?

    Коментиран от #79

    12:44 09.01.2026

  • 69 Другарят Титан

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "Феникс":

    Прав си, че е келеш. Освен това е инфантил, секс маниак, анти-феминист, слаб по история, право, а и по сделки, защото парите получи от баща си Фред старши, който пращаше счетоводители с куфарчета с долари да го спасяват от провалените му сделки.
    В резюме: дърт инфантил и нарцисист, който обича да си играе с войници. Превръща САЩ във фашистка държава на милиардерите.

    12:44 09.01.2026

  • 70 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    5 0 Отговор
    Струва ми се, че Рижият педофил, приятел на Джефри Епстийн,
    скоро пак ще го гърмят, и дано този пък да го приключат...

    12:45 09.01.2026

  • 71 Паветнъ мижътуркъ

    0 0 Отговор
    ся за коги да виками........

    12:45 09.01.2026

  • 72 Гоорил

    3 0 Отговор
    Но и рижия вече разбра, че да вземе Нобел без да унищожи блатния хаганат!

    Коментиран от #75

    12:45 09.01.2026

  • 73 Хеми значи бензин

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "Пич":

    Не става ясно накъде биеш но нейсе.

    Коментиран от #90

    12:45 09.01.2026

  • 74 123454321

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Тръмпакис":

    САЩ вече имат над 100 военнослужещи, постоянно разположени в базата си Питуфик в северозападния край на Гренландия - съоръжение, което се управлява от САЩ от Втората световна война насам.
    The US already has more than 100 military personnel permanently stationed at its Pituffik base in Greenlands north-western tip - a facility that has been operated by the US since World War Two.

    12:46 09.01.2026

  • 75 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    1 5 Отговор

    До коментар #72 от "Гоорил":

    И убнкерния страхливец ще бъде предаден в Хага.

    Коментиран от #102

    12:46 09.01.2026

  • 76 Хеми значи бензин

    1 2 Отговор
    А ми ЕС се разширява на Изток Сащ защо да не се разширява на ЮГ.
    Само чакаме Китай да се разшири към Си бир

    12:46 09.01.2026

  • 77 Баце

    2 1 Отговор
    На Зелето ще му се влоши количеството и качеството на белото, и не само на него.

    12:47 09.01.2026

  • 78 Ще Мрът диктатори

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Механик":

    То е ясно

    12:47 09.01.2026

  • 79 604

    2 1 Отговор

    До коментар #68 от "Хм...":

    немъ вългари в украйнъ, камоли от руска страна... имъ само нътсрани укропи дет вият по форумите, заминавай ко дириш тъкъ, фъшаго не до клатенъ!?

    12:47 09.01.2026

  • 80 У ДРИ БАЦЕ

    2 1 Отговор
    У ДРИ ТИЯ ШМЪРКАЛКИ МОНГОЛЬЯК ПЕ-- ДРИЛИ.
    Аааааааааааа

    12:48 09.01.2026

  • 81 БайБоцимир

    2 3 Отговор

    До коментар #37 от "Ти си":

    Брутално и безпрецедентно руснаците нахлуха в чужда държава, рушат и убиват, крадат. Това дали е в нарушение на международното право? Дали пък цял свят не осъди тази агресия?

    Коментиран от #83, #85

    12:49 09.01.2026

  • 82 604

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Механик":

    само в крътунъ изкукълъ ощя я гони комунизмъ!!!! пятолъчки, сърпови и чукови сън ни тъ лови, отивъй нъ доктур О" времи!!!!!

    12:50 09.01.2026

  • 83 604

    3 2 Отговор

    До коментар #81 от "БайБоцимир":

    ПРАВ си , амъ и не е кът укропиту да ни си гу търсихъ под дърво и камък, а койту търси намиръ, дажи многу времи ги търпяхъ!!!!

    12:51 09.01.2026

  • 84 Георгиев

    6 0 Отговор
    Тук в България САЩ имат четири военни бази. Ами да се огледат какво се произвежда в заводите на зализания, как и за къде се изнася, кой осигурява коридорът за износ, как се перат парите, доколко част от политическата класа е нагазила в това блато... И да ги съберат в един самолет някой ден и - при тях. На отчет. Пък и те ще са доволни - условията при тамошния бай Ставри сигурно ще са по добри. Пък и зализаният им е под ръка, там при тях.

    12:51 09.01.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Това са

    1 2 Отговор
    Лоши новини са Китай и Русия.

    12:53 09.01.2026

  • 87 Шило у торба не стои

    4 3 Отговор
    ФАЩ най големия агресор и терорист .... нема спиране!!!

    Коментиран от #98

    12:54 09.01.2026

  • 88 Гост

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Деций":

    Стегни се малко коя година е ? Мислиш , че не са си взели поука през годините ?

    Коментиран от #107

    12:55 09.01.2026

  • 89 Сухопътната

    2 0 Отговор
    операция е вече решена. Не е решено единствено срещу кого ще е

    12:55 09.01.2026

  • 90 Пич

    2 0 Отговор

    До коментар #73 от "Хеми значи бензин":

    Ясно е! Тръмп и САЩ признават, че Гренландия не е на САЩ ! И признават , че искат да я вземат !

    12:56 09.01.2026

  • 91 А бе кух лентяй

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Кога ще се обърнеш към медицината? Сериозно закъсняваш!

    Коментиран от #103

    12:57 09.01.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 7373737272

    0 1 Отговор
    Майчкай ги ,Дончо!

    12:59 09.01.2026

  • 94 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Деций":

    Там с кого ще се бие?С маймуните ли?

    Коментиран от #111

    12:59 09.01.2026

  • 95 Извънредно

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "доктор":

    Наложително е!

    Коментиран от #99

    13:01 09.01.2026

  • 96 "Щастливци"

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Деций":

    Тези съвсем рухнаха,плашат САЩ с джунгла!!

    13:03 09.01.2026

  • 97 Васко дъ пач

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Механик":

    Комунизмът си отива!

    13:05 09.01.2026

  • 98 Сульооо

    2 1 Отговор

    До коментар #87 от "Шило у торба не стои":

    Иди да ги спреш,нали се биете в гърдите ,че сте непобедими, копей.

    13:06 09.01.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 НАТЮ

    2 3 Отговор
    Ще защити ли МЕКСИКАНСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ.

    13:07 09.01.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Е-е-е-

    1 2 Отговор

    До коментар #75 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    И убнкерния страхливец ще бъде предаден в Хаг
    -;-
    Чак пък толкова ли да са пропаднали рашистите, че да си продадат Фюрера!

    13:10 09.01.2026

  • 103 Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #91 от "А бе кух лентяй":

    Хайде, виждам че нямаш търпение ! Обичай се като медицинска сестра , и идвай да ми вземеш еякулат за изследване !

    13:11 09.01.2026

  • 104 Иван

    1 0 Отговор
    Нарко Рубио.

    13:26 09.01.2026

  • 105 А бе

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Едно нещо не стана ясно":

    Когато мръднеш по далече от другата махала на селото,тогава ще разбереш

    13:30 09.01.2026

  • 106 Сульооо

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Вашето мнение":

    Пуканките няма да те спася за глупостите които си драскал,ще дойде видов ден!

    13:32 09.01.2026

  • 107 Деций

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "Гост":

    Каква поука,там са армиите на картелите,някой наброяват по 50000 души частни армии.Не влезе ли пехота няма победа, няма овладяване.И джунглата на Венецуела не е по лека от Виетнам.Змии гущери супер отровни жаби и паяци.Това не са градски булеварди,но Тръмп не е толкова глупав да ги изпрати на явно заколение.

    13:34 09.01.2026

  • 108 Защото,

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Точно":

    1.Така е угодно на тези, които действително ръководят процесите. 2.Минават ли кандидатите за президенти предварителни, независими прегледи при психиатри? Защото, докато умните се наумуват, лудите се налудуват.

    13:35 09.01.2026

  • 109 Да ама

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от ",,,,,,":

    Нашите копеи са и двете + про100 тия та

    13:36 09.01.2026

  • 110 Какво да се прави

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Д-р Марин Белчев":

    САЩ и Русия винаги нарушават международното право.Нима агресията на Русия в Украйна не е нарушение на международното право.?

    13:36 09.01.2026

  • 111 Деций

    0 0 Отговор

    До коментар #94 от "Ха ха ха ха хи хи хи хи":

    С хора които нямат представа от география е излишно да влизам в спор.Там са находката на Петрол,там са картелите,това не е като да отидеш в някой паркова гора за гъби или да си разходиш кучето.Почети малко, запознай се и тогава пак пиши.

    13:37 09.01.2026

  • 112 Сульо красний

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Хаха":

    Какво си мислиш,че правиш с тази руска куха пропаганда??

    13:39 09.01.2026

  • 113 По-важно е какво идва.

    0 0 Отговор
    1.Внимавай какво си пожелаваш.2."Ела зло, че има по-зло", е казал народът.

    13:41 09.01.2026

  • 114 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Селянина с колелото":

    Майстора му се е приготвил ,но в САЩ. А ти преди да драскаш,направи си труда да почетеш.

    13:42 09.01.2026

  • 115 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "ООрана държава":

    Е, сега недей така. Тръмп си иска американското. Южна Америка е част от Америка. Като присъедини и Канада, просто ще върне Америка на американците.
    Нещо наистина изперка бай Дончо. Доскоро се държа нормално, но сега е решил да се прави на военен лидер.

    13:42 09.01.2026