The Telegraph: Вашингтон и Киев готвят споразумение за възстановяване на Украйна на стойност $800 милиарда

Съединените щати и Украйна може да подпишат споразумение за възстановяване на стойност 800 милиарда долара, съобщава The Telegraph, позовавайки се на западни представители.

Според изданието, споразумението е планирано да бъде подписано на Световния икономически форум в Давос (19-23 януари), където ще се срещнат украинският президент Володимир Зеленски и президентът на САЩ Доналд Тръмп.

Още новини от Украйна

Първоначално Зеленски е планирал да обсъди споразумението в Белия дом, включително въпросите на сигурността, но европейските му партньори са предложили срещата да се проведе на форума, отбелязва вестникът. Споразумението има за цел да финализира икономическия компонент на плана за възстановяване на страната след няколко години конфликт.

Според източници на изданието, планът предвижда набирането на приблизително 800 милиарда долара за десет години чрез заеми, безвъзмездни средства и частни инвестиции. Киев се надява, че участието на САЩ в икономическото възстановяване ще увеличи вероятността Вашингтон да предостави гаранции за сигурност, посочва изданието.

Според специалния представител на Тръмп, Стив Уиткоф, най-голямата инвестиционна група в света, BlackRock, ще се присъедини към програмата. Подробности за споразумението все още не са разкрити.