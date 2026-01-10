Новини
The Telegraph: Вашингтон и Киев готвят споразумение за възстановяване на Украйна на стойност $800 милиарда
  Тема: Украйна

10 Януари, 2026 05:11, обновена 10 Януари, 2026 05:17 418 8

  • сащ-
  • украйна-
  • тръмп-
  • зеленски-
  • споразумение-
  • възстановяване

То трябва да бъде подписано на Световния икономически форум в Давос (19-23 януари), където ще се срещнат Зеленски и Тръмп

Снимка: YouTube
Съединените щати и Украйна може да подпишат споразумение за възстановяване на стойност 800 милиарда долара, съобщава The Telegraph, позовавайки се на западни представители.

Според изданието, споразумението е планирано да бъде подписано на Световния икономически форум в Давос (19-23 януари), където ще се срещнат украинският президент Володимир Зеленски и президентът на САЩ Доналд Тръмп.

Първоначално Зеленски е планирал да обсъди споразумението в Белия дом, включително въпросите на сигурността, но европейските му партньори са предложили срещата да се проведе на форума, отбелязва вестникът. Споразумението има за цел да финализира икономическия компонент на плана за възстановяване на страната след няколко години конфликт.

Според източници на изданието, планът предвижда набирането на приблизително 800 милиарда долара за десет години чрез заеми, безвъзмездни средства и частни инвестиции. Киев се надява, че участието на САЩ в икономическото възстановяване ще увеличи вероятността Вашингтон да предостави гаранции за сигурност, посочва изданието.

Според специалния представител на Тръмп, Стив Уиткоф, най-голямата инвестиционна група в света, BlackRock, ще се присъедини към програмата. Подробности за споразумението все още не са разкрити.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Перник

    0 2 Отговор
    К...л...а...н...е със с...е...к...и...р..а за Г...р...о...з...н... и...о У...р...у...н...г...е..л и П...л...е...ш...о п..р..е..з..и..д..е..н..т..о р..у..м..е..н р..а..д..е..в.

    05:19 10.01.2026

  • 2 Уса

    2 1 Отговор
    Парите са много по-малко,колкото остане от Украйна толкова

    Коментиран от #4

    05:20 10.01.2026

  • 3 Перник

    0 1 Отговор
    До милен ганев хей Ооооръфляк.

    05:20 10.01.2026

  • 4 Перник

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Уса":

    К...л...а...н...е със с...е...к...и...р..а за Г...р...о...з...н... и...о У...р...у...н...г...е..л и П...л...е...ш...о п..р..е..з..и..д..е..н..т..о р..у..м..е..н р..а..д..е..в.

    05:21 10.01.2026

  • 5 Перник

    0 2 Отговор
    Слава за Прасето деница сачева.

    05:22 10.01.2026

  • 6 Историята

    2 1 Отговор
    Донат трамп и еленски имат кръв по ръцете

    05:22 10.01.2026

  • 7 Нормално

    3 0 Отговор
    Тръмп (САЩ) и Европа играят заедно в отбора на "добро " и "лошо" чeнге, а познайте кой е престъпника ...? Естествено,че ще инвестират и в Украйна
    Всичко което се тиражира по медиите е част от спектакъла,а и всички действия на САЩ и Европа потвърждават това.
    Натискът срещу Индия и Китай за да не купуват руски петрол , санкциите срещу Роснефт и Лукойл ,оръжията които се дават на НАТО за Украйна чие дело са?
    Американците сега с Венецуела ще имат най- много нефт и ще диктуват цената му за в бъдеще което ще съсипе федерацията на злото ....
    САЩ винаги ще бъде срещу Русия и Китай,но няма да го прави толкова явно.

    05:24 10.01.2026

  • 8 Швейк

    1 1 Отговор
    Предлагам следния сценарий :
    Организираме Майдан срещу руснаците по Черноморието.
    Русия ни напада и получаваме 300 млрд. помощи.
    Подписваме капитулация и споразумение за 800 млрд. за възстановяване.
    Така всички ще имаме златни кенефи.

    05:25 10.01.2026