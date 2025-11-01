Новини
Хороскопи »
ВИДЕО хороскоп за 2 ноември 2025 г.

ВИДЕО хороскоп за 2 ноември 2025 г.

1 Ноември, 2025 17:00, обновена 2 Ноември, 2025 08:55 203 0

  • дневен хороскоп-
  • астрология-
  • астрологична прогноза

От мечти към действия

ВИДЕО хороскоп за 2 ноември 2025 г. - 1
Снимка: Shutterstock
Факти Факти

В неделя е възможно да усещаме колебания в настроението – като преход между желанието да се потопим в своя вътрешен свят и импулса да се проявим навън.

До около 17 ч. Луната ще бъде в знак Риби. Това носи по-интровертна, мечтателна енергия и желание за уединение и почивка. Тази част от деня е чудесна и за творчески занимания, особено ако търсите вдъхновение и повече интуиция.

Луната ще направи съединение със Сатурн и Нептун – комбинация, която изисква баланс между мечтите и реалността. Възможно е вътрешно да преживеем нещо дълбоко и значимо, но да ни е трудно да го изразим навън. Ако можете, дайте си повече почивка и спокойствие през първата част на деня.

След 17 ч. Луната преминава в Овен и носи рязка промяна в енергията – повече динамика, импулс и желание за действие. Вечерта ще се усеща по-жива, подходяща за срещи, разговори или нещо, което ви вдъхновява.

Благодарение на хармоничния аспект с Меркурий ще има прилив на идеи и желание да ги споделим с другите.
Тази вечер е благоприятна за общуване, учене и действия, които изискват увереност, мотивация и вяра в себе си.

За лични консултации, моля посете сайта https://marinastoichkova.bg/


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ