ВИДЕО хороскоп за 2 ноември 2025 г.

В неделя е възможно да усещаме колебания в настроението – като преход между желанието да се потопим в своя вътрешен свят и импулса да се проявим навън.

До около 17 ч. Луната ще бъде в знак Риби. Това носи по-интровертна, мечтателна енергия и желание за уединение и почивка. Тази част от деня е чудесна и за творчески занимания, особено ако търсите вдъхновение и повече интуиция.

Луната ще направи съединение със Сатурн и Нептун – комбинация, която изисква баланс между мечтите и реалността. Възможно е вътрешно да преживеем нещо дълбоко и значимо, но да ни е трудно да го изразим навън. Ако можете, дайте си повече почивка и спокойствие през първата част на деня.

След 17 ч. Луната преминава в Овен и носи рязка промяна в енергията – повече динамика, импулс и желание за действие. Вечерта ще се усеща по-жива, подходяща за срещи, разговори или нещо, което ви вдъхновява.

Благодарение на хармоничния аспект с Меркурий ще има прилив на идеи и желание да ги споделим с другите.

Тази вечер е благоприятна за общуване, учене и действия, които изискват увереност, мотивация и вяра в себе си.

За лични консултации, моля посете сайта https://marinastoichkova.bg/