Густаво Петро: САЩ удариха фабрика във Венецуела, заподозряна в производство на кокаин

Съединените щати са ударили фабрика във Венецуела, заподозряна в производство на кокаин, обяви колумбийският президент Густаво Петро на страницата си в социалната мрежа X.

„Знаем, че Тръмп е ударил фабрика в Маракайбо. Опасяваме се, че тас са смесвали кокаинова паста и са се възползвали от близостта ѝ до морето“, написа той.

Маракайбо е гъсто населен град в северозападна Венецуела с население над 2 милиона души. Намира се на брега на пролива, който свързва езерото Маракайбо с Карибско море.

Ден преди това CNN, позовавайки се на свои източници, съобщи, че Централното разузнавателно управление на САЩ е извършило удар с дрон по пристанищно съоръжение на венецуелския бряг в началото на декември.

Беше отбелязано, че този удар може значително да ескалира напрежението между Съединените щати и венецуелския президент Николас Мадуро, върху когото Вашингтон оказва натиск да подаде оставка чрез агресивна военна кампания.

През септември 2025 г. администрацията на Доналд Тръмп започна серия от военни удари срещу кораби и съоръжения, които Вашингтон свързва с венецуелските наркокартели. Към 30 декември Съединените щати са извършили най-малко 30 удара и планират сухопътна операция.