Владимир Зографски премина квалификациите на „Четирите шанци“ в Гармиш-Партенкирхен

1 Януари, 2026 00:24 409 0

Словенецът Домен Превц впечатли всички с феноменален полет от 139,5 метра

Владимир Зографски премина квалификациите на „Четирите шанци“ в Гармиш-Партенкирхен - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският ас в ски скоковете Владимир Зографски демонстрира отлична форма и безапелационно премина през квалификационния кръг на престижния турнир „Четирите шанци“ в германския зимен център Гармиш-Партенкирхен. Със стабилен скок от 127,5 метра и актив от 125,6 точки, Зографски си осигури 21-ва позиция в крайното класиране на пресявките, което му гарантира участие в основната надпревара.

В първия кръг на състезанието, което ще се проведе в първия ден от новата година, българинът ще се изправи срещу японския състезател Наоки Накамура, който завърши квалификацията на 30-о място. Очаква се оспорван дуел, като Зографски ще се стреми да затвърди добрата си серия и да продължи напред в турнира.

Квалификационният ден в Гармиш-Партенкирхен премина под знака на динамично променящи се атмосферни условия, които поставиха на изпитание дори най-опитните ски скачачи. Въпреки това, словенецът Домен Превц впечатли всички с феноменален полет от 139,5 метра, който му донесе 150,6 точки и първото място в пресявките.

Австрийският талант Ян Хьорл се нареди втори с резултат от 138 метра и 146,2 точки. Третата позиция зае друг представител на Австрия – Щефан Ембахер, който скача 145,5 метра и подобри рекорда на шанцата с половин метър.

Въпреки това, поради липса на телемарк при приземяването, съдиите му присъдиха по-ниски оценки за стил, което го лиши от по-предно класиране.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
