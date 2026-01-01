Новини
Честита нова 2026-та година, скъпи приятели на ФАКТИ!

Честита нова 2026-та година, скъпи приятели на ФАКТИ!

1 Януари, 2026

Нека бъде по-добра, по-успешна и изпълнена с поводи за радост

Честита нова 2026-та година, скъпи приятели на ФАКТИ! - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дойде време за ново начало, изпълнено с надежда, вдъхновение и светли перспективи.

Нека 2026 година донесе на всеки от вас здраве, щастие и успехи във всяко начинание.

Благодарим ви, че и през изминалите месеци бяхте с нас – вашето доверие и подкрепа са нашият най-голям стимул да продължаваме да ви информираме обективно и навременно за всичко важно в България и по света.

С пожелание за мир, благоденствие и сбъднати мечти, нека заедно посрещнем предизвикателствата и възможностите, които ни очакват.

Останете с ФАКТИ и през новата година – за да бъдете винаги в крак с най-актуалните новини, анализи и коментари.

Честита 2026 година, приятели! Нека бъде по-добра, по-успешна и изпълнена с поводи за радост!


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Да бе

    3 6 Отговор
    😂
    Честито Еуро

    00:02 01.01.2026

  • 2 КРАЙ НА ЛЕВА

    4 9 Отговор
    Дойде €врото

    00:03 01.01.2026

  • 3 Сретан

    6 3 Отговор
    Боеко......... до 2026г. АМИН

    00:03 01.01.2026

  • 4 Име

    9 4 Отговор
    Честита Нова Година! Здраве и Щастие!

    00:03 01.01.2026

  • 5 6амрем си4ки

    4 2 Отговор
    Без пари

    00:04 01.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Путин Русия

    4 2 Отговор
    Няма газ.... М Р е т е

    00:05 01.01.2026

  • 9 Оле оле оле

    7 3 Отговор
    ЕС УМРЕ

    00:06 01.01.2026

  • 10 Честита на всички!

    7 4 Отговор
    На многая лета!


    "Благоденственное и мирное житие,
    здравье же и спасенние,
    и во всем благое поспешение!

    Подажд, Господи,
    благочестивому и православному болгарскому народу
    и сохрани его на многая лета!.. "

    00:06 01.01.2026

  • 11 нема нужда да работиш

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "таксиджия 🚖":

    Направи си ТЕЛК чи

    или вечи си имаш щом си таксе

    00:06 01.01.2026

  • 12 Последния Софиянец

    8 2 Отговор
    През Новата година по малко цензура и блокажи.

    00:08 01.01.2026

  • 13 Факт

    0 3 Отговор
    Радио Стара Загора!

    00:09 01.01.2026

  • 14 пожелавам си

    1 11 Отговор
    Всички от домовата книга да откажат на Радев да са служебни премиери.
    Така Желязков остава форевър премиер

    Коментиран от #45

    00:11 01.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 С надежда

    5 2 Отговор
    20 минути след и вече няма канонада. Това не е народ на когото му се празнува. Пожелавам на всички здраве и късмет!

    00:21 01.01.2026

  • 21 Честита Нова година 2026

    5 3 Отговор
    Когато Фактите говорят и боговете мълчат

    00:23 01.01.2026

  • 22 Факт

    7 3 Отговор
    Честита нова година!!!! Живи и здрави всички хора и дано да сме по-добри и по-щастливи!!!! С евро или лева да сме заедно!!!

    00:24 01.01.2026

  • 23 456

    4 1 Отговор
    Честита Нова 2026 Година на всички българи в България и по света!
    Бъдете живи ,здрави и щастливи. Нека българските деца да живеят в песни ,танци и истинско детство. Нека нашите бащи и майки изживяват щастливи и спокойни дни.
    И БЪЛГАРИ : НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ОТ КЪДЕ ИДВАТЕ. НЕ ВЪРВЕТЕ СРЕЩУ КРЪВТА СИ.
    ФАКТИ пожелавам ви и на вас здраве ,щастие и късмет в живота и моля ви бъдете поне малко по- смели да отразявяте РЕАЛНИТЕ събития.
    Обичам те България . Завинаги в моето сърце.

    00:24 01.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Факт

    4 1 Отговор
    Тази наистина беше трудна година!

    Коментиран от #39

    00:36 01.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Лагард от ЕЦБ дето много се е...

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Факт":

    Ти да видиш какво съм ви наготвила за новата 26та.

    00:43 01.01.2026

  • 40 Име

    0 0 Отговор
    Приятни сънища!

    00:45 01.01.2026

  • 41 честито

    0 2 Отговор
    Важното е че €врото е тук
    Напук на Славяново и Максуда.
    Сега е ред на Чорапа да връчва мандатите

    Колкото повече бави , това е добре за България.
    Приближава се края на властта му

    00:50 01.01.2026

  • 42 1488

    3 0 Отговор
    дано поне тая година сите мисирки от фикции увиснат по трафопостовете

    00:50 01.01.2026

  • 43 1488

    3 0 Отговор
    дано поне тая година сите мисирки от фикции увиснат по трафопостовете

    00:50 01.01.2026

  • 44 Дойде време за ново начало, изпълнено с

    1 0 Отговор
    "Дойде време за ново начало, изпълнено с надежда, вдъхновение и светли перспективи."

    -------

    Със Същото Помярско Отношение !

    00:58 01.01.2026

  • 45 доволен съм от гласуването

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "пожелавам си":

    Благодаря за минусите

    САМО ГЛЕДАЙТЕ

    01:01 01.01.2026

