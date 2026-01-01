Честита нова 2026-та година, скъпи приятели на ФАКТИ!

Дойде време за ново начало, изпълнено с надежда, вдъхновение и светли перспективи.
Нека 2026 година донесе на всеки от вас здраве, щастие и успехи във всяко начинание.
Благодарим ви, че и през изминалите месеци бяхте с нас – вашето доверие и подкрепа са нашият най-голям стимул да продължаваме да ви информираме обективно и навременно за всичко важно в България и по света.
С пожелание за мир, благоденствие и сбъднати мечти, нека заедно посрещнем предизвикателствата и възможностите, които ни очакват.
Останете с ФАКТИ и през новата година – за да бъдете винаги в крак с най-актуалните новини, анализи и коментари.
Честита 2026 година, приятели! Нека бъде по-добра, по-успешна и изпълнена с поводи за радост!
1 Да бе
Честито Еуро
00:02 01.01.2026
2 КРАЙ НА ЛЕВА
00:03 01.01.2026
3 Сретан
00:03 01.01.2026
4 Име
00:03 01.01.2026
5 6амрем си4ки
00:04 01.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Путин Русия
00:05 01.01.2026
9 Оле оле оле
00:06 01.01.2026
10 Честита на всички!
"Благоденственное и мирное житие,
здравье же и спасенние,
и во всем благое поспешение!
Подажд, Господи,
благочестивому и православному болгарскому народу
и сохрани его на многая лета!.. "
00:06 01.01.2026
11 нема нужда да работиш
До коментар #7 от "таксиджия 🚖":Направи си ТЕЛК чи
или вечи си имаш щом си таксе
00:06 01.01.2026
12 Последния Софиянец
00:08 01.01.2026
13 Факт
00:09 01.01.2026
14 пожелавам си
Така Желязков остава форевър премиер
Коментиран от #45
00:11 01.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 С надежда
00:21 01.01.2026
21 Честита Нова година 2026
00:23 01.01.2026
22 Факт
00:24 01.01.2026
23 456
Бъдете живи ,здрави и щастливи. Нека българските деца да живеят в песни ,танци и истинско детство. Нека нашите бащи и майки изживяват щастливи и спокойни дни.
И БЪЛГАРИ : НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ОТ КЪДЕ ИДВАТЕ. НЕ ВЪРВЕТЕ СРЕЩУ КРЪВТА СИ.
ФАКТИ пожелавам ви и на вас здраве ,щастие и късмет в живота и моля ви бъдете поне малко по- смели да отразявяте РЕАЛНИТЕ събития.
Обичам те България . Завинаги в моето сърце.
00:24 01.01.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Факт
Коментиран от #39
00:36 01.01.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Лагард от ЕЦБ дето много се е...
До коментар #33 от "Факт":Ти да видиш какво съм ви наготвила за новата 26та.
00:43 01.01.2026
40 Име
00:45 01.01.2026
41 честито
Напук на Славяново и Максуда.
Сега е ред на Чорапа да връчва мандатите
Колкото повече бави , това е добре за България.
Приближава се края на властта му
00:50 01.01.2026
42 1488
00:50 01.01.2026
43 1488
00:50 01.01.2026
44 Дойде време за ново начало, изпълнено с
-------
Със Същото Помярско Отношение !
00:58 01.01.2026
45 доволен съм от гласуването
До коментар #14 от "пожелавам си":Благодаря за минусите
САМО ГЛЕДАЙТЕ
01:01 01.01.2026