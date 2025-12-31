31 декември 1968 г. Руският Конкорд (ВИДЕО)

На 31 декември 1968 г. Съветският свръхзвуков пътнически самолет Ту-144 извършва първия си полет. Това става два месеца преди аналогичния европейски самолет Конкорд.
Туполев Ту-144 е първият в света свръхзвуков пътнически самолет, конструиран от конструкторско бюро Туполев, под ръководството на авиационния конструктор Алексей Туполев.
Външно двата самолета са много подобни, въпреки че се различават по своята конструкция. Създателите на Конкорд обвиняват СССР в технически шпионаж, като за доказателство служат и намерени години по-късно технически планове и документация на самолета у руски шпиони. В отговор руските конструктори заявяват, че сходната им цел е довела до сходни резултати. Поради приликата му с Конкорд, западните медии наричат самолета "Конкордски". Ту-144 преминава скоростта на звука за първи път на 5 юни 1969 г., а на 15 юли същата година става първият пътнически самолет, преминал 2 Мах.
През 1973 г. Ту-144, участва в Парижкото авиационно изложение. За съжаление катастрофира, при което загиват екипажът и 9 души на земята.
Ту-144 влиза в експлоатация по редовни пътнически линии през м. ноември 1977 г. Високият разход на гориво, някои технически несъвършенства и поредната катастрофа при изпитателен полет през м. май 1978 г. водят до преждевременното извеждане на самолета от експлоатация.
Последният пътнически полет на Ту-144 е на 1 юни 1978 г., по-малко от година след първия. Общият брой произведени апарати е 16.
Характеристиките са на Tu-144D:
екипаж - 3
капцитет - 120-140 пътници, но обикновено 70~80 пътници
дължина - 65,50 m
обхваща - 28,80 m
височина - 10,50 m
площ - 438,0 m²
тегло празен - 85 000 kg
максимално тегло, с което може да излети - 180 000 kg
вместимост на гориво - 70 000 kg (154 000 lb)
реактивен двигател - RD-36-51
брой на реактивните двигатели - 4
сила - 200 kN
максимална скорост - Mach 2,35
максимална достигната скорост - 2 500 km/h, 1 550 mph
скорост, която поддържа по време на полет - Mach 2,16
скорост, която поддържа по време на полет - 2 300 km/h, 1 430 mph
таван на полета - 18 000 m
обсег - 6 500 km
височина, която може да изкачва за 1 минута - (3 000 m/min)
разпределение на тежестта - 410,96 kg/m²
натиск/тегло - 0,44
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иван
Коментиран от #2, #21, #23
08:36 31.12.2017
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Бесен Язовец
половина паднали, а другата половина на вторични суровини ! Супер !
Коментиран от #30
09:28 31.12.2017
4 Иван
До коментар #2 от "КОЙ":Оооо,платените слуги на московитите в атака.....
Коментиран от #7, #9
09:37 31.12.2017
5 mediator37
Справка "Основи на шпионажа" с автор Виктор Суворов (Резун)- добиващ офицер - разузнавач от ГРУ. Книгата е 488 страници, но бързо се чете. Авторът има действаща смъртна присъда както в тогавашния СССР , така и в сегашна Русия.
Коментиран от #15, #34
09:38 31.12.2017
6 Бял негър
09:38 31.12.2017
7 Петър
До коментар #4 от "Иван":Как мога да взема пари от московитие и да започна да пиша коментари в тяхна подкрепа?
Коментиран от #8
09:44 31.12.2017
8 mediator37
До коментар #7 от "Петър":Най-добре прави като мен. Когато чистосърдечното ти мнение е "ЗА" пиши положителни коментари. Когато е "против" пиши отрицателни коментари.
А Господ сам по неведоми за теб пътища ще те възнагради за честността.
09:47 31.12.2017
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 СссереМ
09:54 31.12.2017
11 Брат ми
Коментиран от #16
10:01 31.12.2017
12 Смолата
Коментиран от #13, #46
10:33 31.12.2017
13 Гост
До коментар #12 от "Смолата":Еййй, ппочети малко преди да пишеш глупости! Конкорд е летял от 69 до 2003 година!!! Има само една катастрофа и след нея е спрян. Но до тогава се е водил най сигурния самолет в света! Не е като руския му недодялан клонинг.
Коментиран от #18
10:46 31.12.2017
14 Гост
Защо винаги като се пише нещо за Русия или САЩ, веднага се появяват едни и същи хейтъри от двата лагера?
Абе вие прочетохте ли статията изобщо?
Как някой ще открадне нещо и ще го пусне пръв? Що за идиот трябва да си, за да пишеш подобни идиотщини?
Ту-144 е пуснат в експлоатация 2 месеца преди Конкорд - ФАКТ!
Първия полет в космоса е пак на руснаци - ФАКТ!
Първото кацане ба Луната е от САЩ - ФАКТ!
Уважавайте труда на хората по света, независимо дали са руснаци, американци или германци!
11:16 31.12.2017
15 Гост
До коментар #5 от "mediator37":Я ни кажи в кой танк СССР използва "откраднатия" двигател от "Леопард 1", след като Т-64 излиза по-рано от него?
Хайде стига с тези фантасмагории!
Коментиран от #33
11:21 31.12.2017
16 Затова владеят и командват света......
До коментар #11 от "Брат ми":Затова владеят и командват света
Коментиран от #17, #22
11:33 31.12.2017
17 OMG WTF
До коментар #16 от "Затова владеят и командват света......":Пак сте натаралянкали от рано другарю. Оставете си малко бойряшник и за довечера.
11:41 31.12.2017
18 Смолата
До коментар #13 от "Гост":Странно, аз знам за още 7 инцидента, заради които спират конкорд. 5 от тях с пробиване на резервоара след спукване на гума. Знаели са за слабостта на самолета, което се доказва от експертизите. Сега малко инфо - конкорд няма конвенционални задкрилки, за да достигне по-висока скорост в полет, което налага излитане и кацане със значително по-висока скорост, което в безброй случай е водило до пукане на гума, повреди в колесника, пробиване на някой от резервоарите и пр. и пр. В един от случайте евакуират Хиитроу, защото паркираният замолет пука гума и си пробива резервоара ( системно препомпват гумите, за да поемат товара). Да обобщя - 14 документурани инцидента, 7 от пукане на гума, сумарно 8 потенциално катастрофални. Според официалния доклад катастрофата е била въпрос на време. Защо го спират след като самолет пада върху хотел е въпроса? Мисълта ми е, че и двата самолета са несавършени. Хубаво, че руснаците са се спрели. Не защитавам никой, нито съм русофил, нито русофоб, но да се твърди, че ту е имал 2 сериозни инцидента, а конкорд 1 е просто глупост.
Коментиран от #36
11:44 31.12.2017
19 ГОРАЗД
Коментиран от #27, #37
11:59 31.12.2017
20 Пилот
и то само ! до Алма Ата. Защото с далечина полета 3000 км само до там може. По това време конкорд лети от Париж до Рио. Ту-то е било едно едно показно изхвърляне на руснаците,но не успяха да го направят. Пилотите на Ту 144 са били военни летци, които по-време на полета винаги са били в скафандри! Има интересни документални филми в Ю-туб. След последното трето падане на Ту 144 са открити пукнатини в крилата, което значи констуктивна грешка още в началото на конструирането. Накрая ръководството на СССР е казло стига глупости и пари, 15 години а насреща нищо. Сили и знание и технолгии не са им стигнали за да направят нормална пътническа машина каквото е Конкорда.
Коментиран от #25
12:27 31.12.2017
21 ГОСТ
До коментар #1 от "Иван":...тя и водката им е открадната от поляците...
12:31 31.12.2017
22 БъХъ
До коментар #16 от "Затова владеят и командват света......":Расиюшка владее и командва света ? Хахахахаха! Не ме разсмивайте така товарищи. С икономика колкото Южнокорейската трудно.
12:37 31.12.2017
23 Е не
До коментар #1 от "Иван":Този крал, онзи крал. Ами открадни и ти, пък направи нещо да те видим. Или ти по скоро си откраднал технологията от японците , как се ходи по голяма нужда и я демонстрираш с коментарите си.
12:45 31.12.2017
24 Бесен Язовец
13:12 31.12.2017
25 Пилот на тротинетка
До коментар #20 от "Пилот":Пилотите били в скафандри...! Щооо, да не дадат форсаж и да не се скачат със Скайлаб? Опа, тя пък падна! Падна ама американска, ама падна! В скафандър е ограничен единствено умствения ти багаж, стюардесите с какво са били, с минижуп скафандър?
13:17 31.12.2017
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 въх
До коментар #19 от "ГОРАЗД":Е, как ве - праим скари, чушкопеци, котлони, бързовари..
нация техническа сме.
13:54 31.12.2017
28 waterwet
До коментар 27 - Да, нация техническа сме, но като се изключат икономисти, юристи и идиоти! Тогава ще потръгнат нещата, защото сега дълбаем и културно и научно в дъното. Проучи какви пазари са съсипани от бъдещите търговски представители...
15:25 31.12.2017
29 Радев
16:20 31.12.2017
30 Plovdiv
До коментар #3 от "Бесен Язовец":Реално в статията никъде не се споменава думата "Успех", истината е, че това е провал за руската авиация, но същият провал сполетява и другия - истинския Конкорд 27 години по-късно. С тази "малка" разлика, че "Конкордския" убива 20 човека, а Конкорд - 200...
Коментиран от #31, #40
17:44 31.12.2017
31 гост
До коментар #30 от "Plovdiv":Конокорд летя 30 години и беше спрян по икономически причини.Стана неконкурентен на новите самолети и високите цени на горивата.Катастрофата му беше нещастен случай .При излитането метално парче останало на пистата проби резервоара .Ту 144 не летя и една година.Просто беше техническо недомислие .Шумът в самолета е бил непоносим и салонът се е загрявал от голямото триене при високата скорост.И до края не са могли да отстранят многобройните проблеми.А сравнението ти с броя на загиналите е гнусно .
Коментиран от #39
19:00 31.12.2017
32 User
Много ви е изкривено понятието за копие.
01:44 01.01.2018
33 mediator37
До коментар #15 от "Гост":Военната специалност на Виктор Суворов е танкист. За открадването от ГРУ на танковия двигател разказва в книгата си, че е било абсурдно да изнесат образеца с дипломатическата поща, защото тежи тонове, затова купили една голяма яхта, руските дипломати се разхождали известно време с нея, след това за пред контраразузнаването имитират повреда на двигателя и под този претекст внасят на яхтата танковия двигател и айде за СССР. Мога да търся и на коя страница го пише, но няма смисъл. Книгата се продава.
Коментиран от #35
09:31 01.01.2018
34 colosseo
До коментар #5 от "mediator37":относно справка на mediator37 за виктор суворов забрави да спомене само че тоя човек е един боклук и предател на който всичките книги са писани от ми 6 и той не е никакъв писател а платена подлога която английското разузнаване използва да опетни бившия ссср,имаше едно интервю на което руски журналист го питаше нещо което е описано в книгата а той гледаше като прецицало теле майка си и руснака го пита вие сигурни ли сте че сте автора на тия книги а оня мълчи,и понеже много говорите за откраднати технологии кажете тогава от кой откраднаха сащ стелт технологията за ф22 от бившия ссср това трябваше да бъде су 50 и неслучайно сащ още не могат да го доработят и самолета заедно с ф35 представлява летущ ковчег който става да плаши само талибани
Коментиран от #42
11:23 01.01.2018
35 Гост
До коментар #33 от "mediator37":Това, че имало някъде някаква книга, трябва да означава, че е 100% истина ли?
По твоята логика на Хитлер книгата "Моята борба", трябва да се приема за чиста монета ли?
Зададох много ясен и конкретен въпрос - в кой танк СССР използва двигателя на "Леопард 1", след като първия им многогоривен двигател с газова турбина е на Т-64, който излиза по-рано от "Леопард 1"?
Това са фактите, пък конспирациите и глупостите не са ми приоритет!
12:48 01.01.2018
36 непознат
До коментар #18 от "Смолата":Не съм компетентен на тема самолети,но от малкото което знам е,че преди да започне кацане един самолет,задължително изпуска горивото,преди кацане,именно да не стават инциденти.А и не вярвам,когато е имало данни че колесника може да спука резервоара,дори и хипотетично,ще бъде оставен това без да бъде отстранено.
Така че мисля че яко послъгваш.Поне гледайте по Дискавъри "Самолетни Катастрофи".Да не мислите че изследват причините за катастрофите,за да не отстраняват после потенциалните възможности за катастрофа?Много наивно ми звучите!
Коментиран от #38
14:49 01.01.2018
37 непознат
До коментар #19 от "ГОРАЗД":Нали знаеш че благодарение на руските другари България спира да произвежда самолети,и че докато преди руската диктатура преди 44 год., ние сме били една от държавите в Европа,произвеждала самолети.
Е сега имаш големия шанс да се образоваш,използвай момента.
14:55 01.01.2018
38 Тато
До коментар #36 от "непознат":Наистина си крайно некомпетентен. Нищо вярно няма в твоя коментар. Нито се изпуска горивото преди кацане, нито резервоара се пука от колесника. конкорда се пали при излитане, а не при кацане, като маркуч за гориво се къса от паднало парче на пистата от друг самолет, излетял преди това. И точно в Дискавъри има филм за тази катастрофа.
Коментиран от #44
20:53 01.01.2018
39 Plovdiv
До коментар #31 от "гост":Caмо цитирах фактите, просто защото техническите параметри се измерват с числа, макар това да влиза често в разрез с етиката... Но, признавам, че сбърках с това сравнение, още повече, че не е и вярно - В Париж загинаха сто, не двеста души. Бог да ги прости и дано повече няма подобни страхотии... И ЧНГ на всички честни хора!
22:51 01.01.2018
40 OMG WTF
До коментар #30 от "Plovdiv":А колко пътника е превозил Конкорд и колко руският таралясник? Тази информация защо ни я спести?
00:47 02.01.2018
41 Самолет
От преден самолет пада парче, след това конкорда минава върху него спука гума, което удря крилото където е резервоара и той се пука от вътре навън поради големият удар и инерцията на горивото. После се дава препоръка към американският производител на гуми да прави по здрави гуми.
Конкорд не е спрян заради този инцидент а поради икономическа неефективност!!!!!!!!
Затова и никой не се натиска за нов понеже знаят че са малко пътниците които могат да си позволят билета.
За горивото също са пълни глупости!!!!! Самолет е рисковано да кацне над определено тегло на пистата, затова ако кацаш авариино не по план или обикаляш за да изразходваш гориво или просто го изхвърляш но това е забележи само когато е НЕ по план, извънредно кацане!!!!
08:03 02.01.2018
42 mediator37
До коментар #34 от "colosseo":След като написах, че Виктор Суворов има действаща смъртна присъда, значи не съм забравил да кажа, че е "боклук и предател" спрямо някои кръгове в СССР и Русия. Но не и според милионите му читатели.
Беше гост в предаването "Всяка неделя" на Кеворкян. Преподавател е в Британската военна академия, има титли Доктор хонорис кауза на много университети по света. Той е най-добрият военен историк на Отечествената война на СССР. В руско телевизионно предаване съм гледал по теле-мост да призовава на открит диспут за войната най-титулуваните историци на Русия, но всеки от тях отказва. Има папки с подробните истории на ВСИЧКИ дивизии на СССР от заповедите за сформироване, състава, обучението, командирите им, разгрома им и т.н. Никой не може да обори тезите му в трилогията Ледоразбивачът, Денят М, Последната република.
08:11 02.01.2018
43 шжоагжогжтгжт
09:39 02.01.2018
44 непознат
До коментар #38 от "Тато":Не съм аз човека,който е твърдял че,резервоара се пука при кацане от колестника,а друг по нагоре.
А иначе явно ти трябва да се запознаеш малко повече че се изпуска гориво преди кацане,ако е в повече.А и при самото зареждане на самолета се изчислява колко му е нужно,а не се пълни (както се казва до горе),и на къси разстояния!
12:46 02.01.2018
45 Tinom
Както и да е. И двете нации си се рязвиат технологично и лошо няма.
14:01 02.01.2018
46 Спиро
До коментар #12 от "Смолата":Всичко е въпрос на сметки, Смола.
Спрели ги след две аварий, ама построили преди това 16 машини (?!)
Не ти ли се струва леко идиотско това?
Ама като сте лапнали по руснаци... американци....
Едните правят нещо, другите шпионират, защото не могат да направят, а ние само викаме УРА.
Руснаците толко ги правят нещата, че ако ладите им и москвичите бяха самолети, все щяха да си падат. Ама ни принуждаваха да ги купуваме.
22:42 02.01.2018
47 Байкосмонафт
15:33 29.11.2019