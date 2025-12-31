Новини
31 декември 1968 г. Руският Конкорд (ВИДЕО)

31 Декември, 2025 04:12 20 810 47

31 декември 1968 г. Руският Конкорд (ВИДЕО)

Високият разход на гориво, някои технически несъвършенства и поредната катастрофа при изпитателен полет през м. май 1978 г. водят до преждевременното извеждане на самолета от експлоатация

31 декември 1968 г. Руският Конкорд (ВИДЕО) - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 31 декември 1968 г.  Съветският свръхзвуков пътнически самолет Ту-144 извършва първия си полет. Това става два месеца преди аналогичния европейски самолет Конкорд.

Туполев Ту-144 е първият в света свръхзвуков пътнически самолет, конструиран от конструкторско бюро Туполев, под ръководството на авиационния конструктор Алексей Туполев.

Външно двата самолета са много подобни, въпреки че се различават по своята конструкция. Създателите на Конкорд обвиняват СССР в технически шпионаж, като за доказателство служат и намерени години по-късно технически планове и документация на самолета у руски шпиони. В отговор руските конструктори заявяват, че сходната им цел е довела до сходни резултати. Поради приликата му с Конкорд, западните медии наричат самолета "Конкордски". Ту-144 преминава скоростта на звука за първи път на 5 юни 1969 г., а на 15 юли същата година става първият пътнически самолет, преминал 2 Мах.

През 1973 г. Ту-144, участва в Парижкото авиационно изложение. За съжаление катастрофира, при което загиват екипажът и 9 души на земята.

Ту-144 влиза в експлоатация по редовни пътнически линии през м. ноември 1977 г. Високият разход на гориво, някои технически несъвършенства и поредната катастрофа при изпитателен полет през м. май 1978 г. водят до преждевременното извеждане на самолета от експлоатация.

Последният пътнически полет на Ту-144 е на 1 юни 1978 г., по-малко от година след първия. Общият брой произведени апарати е 16.

Характеристиките са на Tu-144D:

екипаж - 3

капцитет - 120-140 пътници, но обикновено 70~80 пътници

дължина - 65,50 m

обхваща - 28,80 m

височина - 10,50 m

площ - 438,0 m²

тегло празен - 85 000 kg

максимално тегло, с което може да излети - 180 000 kg

вместимост на гориво - 70 000 kg (154 000 lb)

реактивен двигател - RD-36-51

брой на реактивните двигатели - 4

сила - 200 kN

максимална скорост - Mach 2,35

максимална достигната скорост - 2 500 km/h, 1 550 mph

скорост, която поддържа по време на полет - Mach 2,16

скорост, която поддържа по време на полет - 2 300 km/h, 1 430 mph

таван на полета - 18 000 m

обсег - 6 500 km

височина, която може да изкачва за 1 минута - (3 000 m/min)

разпределение на тежестта - 410,96 kg/m²

натиск/тегло - 0,44


Русия
  • 1 Иван

    100 164 Отговор
    Поредната открадната технология от ушанките.Те са добри в правенето (и употребата) на водка,там трябва да наблегнат.Ясно е ,че за нищо друго не стават.

    Коментиран от #2, #21, #23

    08:36 31.12.2017

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Бесен Язовец

    85 115 Отговор
    Гооолем успех, произвели 16 самвльота по крадени технологии, едната
    половина паднали, а другата половина на вторични суровини ! Супер !

    Коментиран от #30

    09:28 31.12.2017

  • 4 Иван

    53 80 Отговор

    До коментар #2 от "КОЙ":

    Оооо,платените слуги на московитите в атака.....

    Коментиран от #7, #9

    09:37 31.12.2017

  • 5 mediator37

    64 35 Отговор
    Общо 12 министерства в СССР са развивали военни технологии и всяко от тях е давало поръчки на ГРУ (Главно разузнавателно управление) на армията какви възли и технологии са им необходими. Резидентурите на ГРУ в западните държави са вербували агенти работещи в съответните отрасли и срещу пари са получавали техническа документация и образци съобразно поръчките. Така е откраднат от СССР и танковият двигател на германския Леопард и много други западни промишлени и военни технологии.
    Справка "Основи на шпионажа" с автор Виктор Суворов (Резун)- добиващ офицер - разузнавач от ГРУ. Книгата е 488 страници, но бързо се чете. Авторът има действаща смъртна присъда както в тогавашния СССР , така и в сегашна Русия.

    Коментиран от #15, #34

    09:38 31.12.2017

  • 6 Бял негър

    59 19 Отговор
    КРАСАВЕЦ ...

    09:38 31.12.2017

  • 7 Петър

    46 13 Отговор

    До коментар #4 от "Иван":

    Как мога да взема пари от московитие и да започна да пиша коментари в тяхна подкрепа?

    Коментиран от #8

    09:44 31.12.2017

  • 8 mediator37

    57 7 Отговор

    До коментар #7 от "Петър":

    Най-добре прави като мен. Когато чистосърдечното ти мнение е "ЗА" пиши положителни коментари. Когато е "против" пиши отрицателни коментари.
    А Господ сам по неведоми за теб пътища ще те възнагради за честността.

    09:47 31.12.2017

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 СссереМ

    40 43 Отговор
    И шпионите им келяви,ако не бяха объркали чертежите със на селскоснопанските самолети докато крадат,още щяха да си летят.

    09:54 31.12.2017

  • 11 Брат ми

    47 70 Отговор
    Руска му работа.Пияници ,лъжци и некадърници.

    Коментиран от #16

    10:01 31.12.2017

  • 12 Смолата

    84 43 Отговор
    Браво на братушките. Като конкорд е толкова по-добър къде е сега? Ушанките имаха доблестта да ги спрат след 2 катастрофи (празни), а конкорд колко живота отне?

    Коментиран от #13, #46

    10:33 31.12.2017

  • 13 Гост

    61 51 Отговор

    До коментар #12 от "Смолата":

    Еййй, ппочети малко преди да пишеш глупости! Конкорд е летял от 69 до 2003 година!!! Има само една катастрофа и след нея е спрян. Но до тогава се е водил най сигурния самолет в света! Не е като руския му недодялан клонинг.

    Коментиран от #18

    10:46 31.12.2017

  • 14 Гост

    84 28 Отговор
    Не е истина какви малоумници и хейтъри пишат коментари!
    Защо винаги като се пише нещо за Русия или САЩ, веднага се появяват едни и същи хейтъри от двата лагера?
    Абе вие прочетохте ли статията изобщо?
    Как някой ще открадне нещо и ще го пусне пръв? Що за идиот трябва да си, за да пишеш подобни идиотщини?
    Ту-144 е пуснат в експлоатация 2 месеца преди Конкорд - ФАКТ!
    Първия полет в космоса е пак на руснаци - ФАКТ!
    Първото кацане ба Луната е от САЩ - ФАКТ!
    Уважавайте труда на хората по света, независимо дали са руснаци, американци или германци!

    11:16 31.12.2017

  • 15 Гост

    59 25 Отговор

    До коментар #5 от "mediator37":

    Я ни кажи в кой танк СССР използва "откраднатия" двигател от "Леопард 1", след като Т-64 излиза по-рано от него?
    Хайде стига с тези фантасмагории!

    Коментиран от #33

    11:21 31.12.2017

  • 16 Затова владеят и командват света......

    14 18 Отговор

    До коментар #11 от "Брат ми":

    Затова владеят и командват света

    Коментиран от #17, #22

    11:33 31.12.2017

  • 17 OMG WTF

    29 31 Отговор

    До коментар #16 от "Затова владеят и командват света......":

    Пак сте натаралянкали от рано другарю. Оставете си малко бойряшник и за довечера.

    11:41 31.12.2017

  • 18 Смолата

    62 18 Отговор

    До коментар #13 от "Гост":

    Странно, аз знам за още 7 инцидента, заради които спират конкорд. 5 от тях с пробиване на резервоара след спукване на гума. Знаели са за слабостта на самолета, което се доказва от експертизите. Сега малко инфо - конкорд няма конвенционални задкрилки, за да достигне по-висока скорост в полет, което налага излитане и кацане със значително по-висока скорост, което в безброй случай е водило до пукане на гума, повреди в колесника, пробиване на някой от резервоарите и пр. и пр. В един от случайте евакуират Хиитроу, защото паркираният замолет пука гума и си пробива резервоара ( системно препомпват гумите, за да поемат товара). Да обобщя - 14 документурани инцидента, 7 от пукане на гума, сумарно 8 потенциално катастрофални. Според официалния доклад катастрофата е била въпрос на време. Защо го спират след като самолет пада върху хотел е въпроса? Мисълта ми е, че и двата самолета са несавършени. Хубаво, че руснаците са се спрели. Не защитавам никой, нито съм русофил, нито русофоб, но да се твърди, че ту е имал 2 сериозни инцидента, а конкорд 1 е просто глупост.

    Коментиран от #36

    11:44 31.12.2017

  • 19 ГОРАЗД

    54 8 Отговор
    А бе ,може да е с крадени технологии,ама все пак са го произвели въпроса е защо няма развитие от тогава,Те и японците крадяха технологии през 60-те и 70-те,ама сега правят безброй иновации.Китайците също вървят по тоя път,и то доста бързо.Най-яки сме ние,защото сме като литературни,критици,може почти нищо да не можем,ама даваме на всички оценки!!!

    Коментиран от #27, #37

    11:59 31.12.2017

  • 20 Пилот

    37 14 Отговор
    В експлоатация т.е. полет с пасажери Ту 144 почва през 77 ма година
    и то само ! до Алма Ата. Защото с далечина полета 3000 км само до там може. По това време конкорд лети от Париж до Рио. Ту-то е било едно едно показно изхвърляне на руснаците,но не успяха да го направят. Пилотите на Ту 144 са били военни летци, които по-време на полета винаги са били в скафандри! Има интересни документални филми в Ю-туб. След последното трето падане на Ту 144 са открити пукнатини в крилата, което значи констуктивна грешка още в началото на конструирането. Накрая ръководството на СССР е казло стига глупости и пари, 15 години а насреща нищо. Сили и знание и технолгии не са им стигнали за да направят нормална пътническа машина каквото е Конкорда.

    Коментиран от #25

    12:27 31.12.2017

  • 21 ГОСТ

    24 15 Отговор

    До коментар #1 от "Иван":

    ...тя и водката им е открадната от поляците...

    12:31 31.12.2017

  • 22 БъХъ

    22 19 Отговор

    До коментар #16 от "Затова владеят и командват света......":

    Расиюшка владее и командва света ? Хахахахаха! Не ме разсмивайте така товарищи. С икономика колкото Южнокорейската трудно.

    12:37 31.12.2017

  • 23 Е не

    29 12 Отговор

    До коментар #1 от "Иван":

    Този крал, онзи крал. Ами открадни и ти, пък направи нещо да те видим. Или ти по скоро си откраднал технологията от японците , как се ходи по голяма нужда и я демонстрираш с коментарите си.

    12:45 31.12.2017

  • 24 Бесен Язовец

    32 17 Отговор
    На руснаците от край време по-важното е военния им аналог да работи. Ту-160 си е на въоръжение и няма никакви проблеми с него. Ту-144 е бил нещо излишно и точно затова е спрян- шумен, мръсен с голям разход и рисков. Както се видя после и от западния свят тия самолети са безмислени. Иначе шпионажа е най-нормалното нещо за една независима държава, ако някой си мисли, че може да изобрети нещо полезно и някой от по-големите батковци няма да му го свие живее в собствен розов свят. Не само ще ти го вземат ами ще те бият с него по главата. На война няма правила това бай Ганьо толераста го разбира чак, като му заврат мамула в гъза, нещо което руснака никога не е позволявал да стане от вън.

    13:12 31.12.2017

  • 25 Пилот на тротинетка

    26 20 Отговор

    До коментар #20 от "Пилот":

    Пилотите били в скафандри...! Щооо, да не дадат форсаж и да не се скачат със Скайлаб? Опа, тя пък падна! Падна ама американска, ама падна! В скафандър е ограничен единствено умствения ти багаж, стюардесите с какво са били, с минижуп скафандър?

    13:17 31.12.2017

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 въх

    21 5 Отговор

    До коментар #19 от "ГОРАЗД":

    Е, как ве - праим скари, чушкопеци, котлони, бързовари..
    нация техническа сме.

    13:54 31.12.2017

  • 28 waterwet

    16 7 Отговор
    Има един документиран инцидент с Конкорд, другото са приказки! Спрян е защото е бил прекален шумен и с прекомерен разход. Предложената техмология за обезшумяване е прекалено скъпа, а нови двигатели с по-малка мощност за икономия на гориво обезмислят слжната и скъпа конструкция. И не на последно място цената на билетите! Предвид наплива на лоу-кост компании наличието на самолети със скъпа подръжка се обезмислят. Същото е и с големите двигатели при автомобилите - по-надеждни и по-безопасни, но...
    До коментар 27 - Да, нация техническа сме, но като се изключат икономисти, юристи и идиоти! Тогава ще потръгнат нещата, защото сега дълбаем и културно и научно в дъното. Проучи какви пазари са съсипани от бъдещите търговски представители...

    15:25 31.12.2017

  • 29 Радев

    27 19 Отговор
    Вместо да се палите погледайте филми. Руски документални филми, пилотите на Ту 144 са в противопретоварващи костюми и щлемове, при въпрос от журналисти защо, отговора е бил, в случай на разхерметизация на кабината да могат да приземят самолета. Нищо че на 20 км височина на пътниците ще им се пръснат главите. Това е поредния руски боклук. Копие (лошо) на Конкорд, както и Ту 160 е копие на В1. Само дето СССР поне копия (макар и лоши) праверше а путинова Русия не може. Така наречения "супер самолет" Су 57 ще лети само във фантазиите на руснаците. Су 57 лошо копие на F 22. Колкото до споровете за "велика" държава като СССР би било срам че не успяха да направят самолет както успяха англичаните, дето са един остров държава.

    16:20 31.12.2017

  • 30 Plovdiv

    11 20 Отговор

    До коментар #3 от "Бесен Язовец":

    Реално в статията никъде не се споменава думата "Успех", истината е, че това е провал за руската авиация, но същият провал сполетява и другия - истинския Конкорд 27 години по-късно. С тази "малка" разлика, че "Конкордския" убива 20 човека, а Конкорд - 200...

    Коментиран от #31, #40

    17:44 31.12.2017

  • 31 гост

    26 8 Отговор

    До коментар #30 от "Plovdiv":

    Конокорд летя 30 години и беше спрян по икономически причини.Стана неконкурентен на новите самолети и високите цени на горивата.Катастрофата му беше нещастен случай .При излитането метално парче останало на пистата проби резервоара .Ту 144 не летя и една година.Просто беше техническо недомислие .Шумът в самолета е бил непоносим и салонът се е загрявал от голямото триене при високата скорост.И до края не са могли да отстранят многобройните проблеми.А сравнението ти с броя на загиналите е гнусно .

    Коментиран от #39

    19:00 31.12.2017

  • 32 User

    25 8 Отговор
    И пак никой не обясни как така "копието" се е появило по-рано и дизайна му е бил различен отвсякъде- крила, кокпит, нос, двигатели.
    Много ви е изкривено понятието за копие.

    01:44 01.01.2018

  • 33 mediator37

    11 8 Отговор

    До коментар #15 от "Гост":

    Военната специалност на Виктор Суворов е танкист. За открадването от ГРУ на танковия двигател разказва в книгата си, че е било абсурдно да изнесат образеца с дипломатическата поща, защото тежи тонове, затова купили една голяма яхта, руските дипломати се разхождали известно време с нея, след това за пред контраразузнаването имитират повреда на двигателя и под този претекст внасят на яхтата танковия двигател и айде за СССР. Мога да търся и на коя страница го пише, но няма смисъл. Книгата се продава.

    Коментиран от #35

    09:31 01.01.2018

  • 34 colosseo

    11 8 Отговор

    До коментар #5 от "mediator37":

    относно справка на mediator37 за виктор суворов забрави да спомене само че тоя човек е един боклук и предател на който всичките книги са писани от ми 6 и той не е никакъв писател а платена подлога която английското разузнаване използва да опетни бившия ссср,имаше едно интервю на което руски журналист го питаше нещо което е описано в книгата а той гледаше като прецицало теле майка си и руснака го пита вие сигурни ли сте че сте автора на тия книги а оня мълчи,и понеже много говорите за откраднати технологии кажете тогава от кой откраднаха сащ стелт технологията за ф22 от бившия ссср това трябваше да бъде су 50 и неслучайно сащ още не могат да го доработят и самолета заедно с ф35 представлява летущ ковчег който става да плаши само талибани

    Коментиран от #42

    11:23 01.01.2018

  • 35 Гост

    16 7 Отговор

    До коментар #33 от "mediator37":

    Това, че имало някъде някаква книга, трябва да означава, че е 100% истина ли?
    По твоята логика на Хитлер книгата "Моята борба", трябва да се приема за чиста монета ли?
    Зададох много ясен и конкретен въпрос - в кой танк СССР използва двигателя на "Леопард 1", след като първия им многогоривен двигател с газова турбина е на Т-64, който излиза по-рано от "Леопард 1"?
    Това са фактите, пък конспирациите и глупостите не са ми приоритет!

    12:48 01.01.2018

  • 36 непознат

    1 13 Отговор

    До коментар #18 от "Смолата":

    Не съм компетентен на тема самолети,но от малкото което знам е,че преди да започне кацане един самолет,задължително изпуска горивото,преди кацане,именно да не стават инциденти.А и не вярвам,когато е имало данни че колесника може да спука резервоара,дори и хипотетично,ще бъде оставен това без да бъде отстранено.
    Така че мисля че яко послъгваш.Поне гледайте по Дискавъри "Самолетни Катастрофи".Да не мислите че изследват причините за катастрофите,за да не отстраняват после потенциалните възможности за катастрофа?Много наивно ми звучите!

    Коментиран от #38

    14:49 01.01.2018

  • 37 непознат

    10 7 Отговор

    До коментар #19 от "ГОРАЗД":

    Нали знаеш че благодарение на руските другари България спира да произвежда самолети,и че докато преди руската диктатура преди 44 год., ние сме били една от държавите в Европа,произвеждала самолети.
    Е сега имаш големия шанс да се образоваш,използвай момента.

    14:55 01.01.2018

  • 38 Тато

    9 1 Отговор

    До коментар #36 от "непознат":

    Наистина си крайно некомпетентен. Нищо вярно няма в твоя коментар. Нито се изпуска горивото преди кацане, нито резервоара се пука от колесника. конкорда се пали при излитане, а не при кацане, като маркуч за гориво се къса от паднало парче на пистата от друг самолет, излетял преди това. И точно в Дискавъри има филм за тази катастрофа.

    Коментиран от #44

    20:53 01.01.2018

  • 39 Plovdiv

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "гост":

    Caмо цитирах фактите, просто защото техническите параметри се измерват с числа, макар това да влиза често в разрез с етиката... Но, признавам, че сбърках с това сравнение, още повече, че не е и вярно - В Париж загинаха сто, не двеста души. Бог да ги прости и дано повече няма подобни страхотии... И ЧНГ на всички честни хора!

    22:51 01.01.2018

  • 40 OMG WTF

    6 8 Отговор

    До коментар #30 от "Plovdiv":

    А колко пътника е превозил Конкорд и колко руският таралясник? Тази информация защо ни я спести?

    00:47 02.01.2018

  • 41 Самолет

    8 1 Отговор
    Точно в самолетни катастрофи има жидео за Конкорда и всичко е ясно.
    От преден самолет пада парче, след това конкорда минава върху него спука гума, което удря крилото където е резервоара и той се пука от вътре навън поради големият удар и инерцията на горивото. После се дава препоръка към американският производител на гуми да прави по здрави гуми.
    Конкорд не е спрян заради този инцидент а поради икономическа неефективност!!!!!!!!
    Затова и никой не се натиска за нов понеже знаят че са малко пътниците които могат да си позволят билета.

    За горивото също са пълни глупости!!!!! Самолет е рисковано да кацне над определено тегло на пистата, затова ако кацаш авариино не по план или обикаляш за да изразходваш гориво или просто го изхвърляш но това е забележи само когато е НЕ по план, извънредно кацане!!!!

    08:03 02.01.2018

  • 42 mediator37

    3 7 Отговор

    До коментар #34 от "colosseo":

    След като написах, че Виктор Суворов има действаща смъртна присъда, значи не съм забравил да кажа, че е "боклук и предател" спрямо някои кръгове в СССР и Русия. Но не и според милионите му читатели.
    Беше гост в предаването "Всяка неделя" на Кеворкян. Преподавател е в Британската военна академия, има титли Доктор хонорис кауза на много университети по света. Той е най-добрият военен историк на Отечествената война на СССР. В руско телевизионно предаване съм гледал по теле-мост да призовава на открит диспут за войната най-титулуваните историци на Русия, но всеки от тях отказва. Има папки с подробните истории на ВСИЧКИ дивизии на СССР от заповедите за сформироване, състава, обучението, командирите им, разгрома им и т.н. Никой не може да обори тезите му в трилогията Ледоразбивачът, Денят М, Последната република.

    08:11 02.01.2018

  • 43 шжоагжогжтгжт

    4 1 Отговор
    всеки краде от другия. например американците атомната бомба ,технологии от европа .японците с крадене направиха електрониката си .после и от тях откраднаха . а,преди хиляди години също всеки е крал от другия .но това не означава ,че не добавяш нещо от себе си .

    09:39 02.01.2018

  • 44 непознат

    1 2 Отговор

    До коментар #38 от "Тато":

    Не съм аз човека,който е твърдял че,резервоара се пука при кацане от колестника,а друг по нагоре.
    А иначе явно ти трябва да се запознаеш малко повече че се изпуска гориво преди кацане,ако е в повече.А и при самото зареждане на самолета се изчислява колко му е нужно,а не се пълни (както се казва до горе),и на къси разстояния!

    12:46 02.01.2018

  • 45 Tinom

    4 3 Отговор
    Пич, ти нещо на наркотици ли си ? Какъв пък самолет толкова са създали англичаните след войната ? Хариера е добър и легенда, ама е дозвуков. А колкото до Су-57 или така наречения ПАК-ФА е читав самолет. И руснаците знаят за двигателите, че са стилл 4.5 генерация и ще го коригират. А какво може и не може путинова Русия се вижда. Т-14, съответното СУ + Миг-35 който Путин възстанови програмата. Модернизираха мог-29ките. Су-30 се прави като един от най-добрите 4.0-4.5 изтребители тежки. Да не говорим, че всичко се модернизира в момента. А америка без да си мисли някой, че я мразя, в момента хвърля луди пари по проекта ф-35 който е НАЙ-СКЪПИЯ военен проект в света до сега. Надхвърля и оригинални бюджет до крайна степен и ПРОДЪЛЖАВА, но го казаха, че е твърде късно да се спре иначеще стане страшно. Америка постоянно иска да прави нови системи, като за половината пари могат да модернизират сегашните до извънземни нива. Доказаха си го с КОБРАТА, атакуващия хеликоптер, също и с Хиюй хелито от виетнамската война ( също и кобрата е от тогава ). Израел пък така модернизира ф-16, че Америка сега почнаха техния Ц вариант да модернизират. Смисъл няма лошо да се правят нови неща, но ф-35 излезе по-скъп от ф-22 :Д. Който ф-22 си им беше флагмана.
    Както и да е. И двете нации си се рязвиат технологично и лошо няма.

    14:01 02.01.2018

  • 46 Спиро

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Смолата":

    Всичко е въпрос на сметки, Смола.
    Спрели ги след две аварий, ама построили преди това 16 машини (?!)
    Не ти ли се струва леко идиотско това?
    Ама като сте лапнали по руснаци... американци....
    Едните правят нещо, другите шпионират, защото не могат да направят, а ние само викаме УРА.
    Руснаците толко ги правят нещата, че ако ладите им и москвичите бяха самолети, все щяха да си падат. Ама ни принуждаваха да ги купуваме.

    22:42 02.01.2018

  • 47 Байкосмонафт

    4 3 Отговор
    Красив самальот!Не знам кой от кого е откраднал чертежите навремето, но всичкото направено в расия е сделано топором както самите ушанки се шегуват. Има едно изключение. Това са рускинките.Мноого красивии е..ливи са!Това е щот не са правени с ръце!

    15:33 29.11.2019