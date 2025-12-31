31 декември 1968 г. Руският Конкорд (ВИДЕО)

На 31 декември 1968 г. Съветският свръхзвуков пътнически самолет Ту-144 извършва първия си полет. Това става два месеца преди аналогичния европейски самолет Конкорд.

Туполев Ту-144 е първият в света свръхзвуков пътнически самолет, конструиран от конструкторско бюро Туполев, под ръководството на авиационния конструктор Алексей Туполев.

Външно двата самолета са много подобни, въпреки че се различават по своята конструкция. Създателите на Конкорд обвиняват СССР в технически шпионаж, като за доказателство служат и намерени години по-късно технически планове и документация на самолета у руски шпиони. В отговор руските конструктори заявяват, че сходната им цел е довела до сходни резултати. Поради приликата му с Конкорд, западните медии наричат самолета "Конкордски". Ту-144 преминава скоростта на звука за първи път на 5 юни 1969 г., а на 15 юли същата година става първият пътнически самолет, преминал 2 Мах.

През 1973 г. Ту-144, участва в Парижкото авиационно изложение. За съжаление катастрофира, при което загиват екипажът и 9 души на земята.

Ту-144 влиза в експлоатация по редовни пътнически линии през м. ноември 1977 г. Високият разход на гориво, някои технически несъвършенства и поредната катастрофа при изпитателен полет през м. май 1978 г. водят до преждевременното извеждане на самолета от експлоатация.

Последният пътнически полет на Ту-144 е на 1 юни 1978 г., по-малко от година след първия. Общият брой произведени апарати е 16.

Характеристиките са на Tu-144D:

екипаж - 3

капцитет - 120-140 пътници, но обикновено 70~80 пътници

дължина - 65,50 m

обхваща - 28,80 m

височина - 10,50 m

площ - 438,0 m²

тегло празен - 85 000 kg

максимално тегло, с което може да излети - 180 000 kg

вместимост на гориво - 70 000 kg (154 000 lb)

реактивен двигател - RD-36-51

брой на реактивните двигатели - 4

сила - 200 kN

максимална скорост - Mach 2,35

максимална достигната скорост - 2 500 km/h, 1 550 mph

скорост, която поддържа по време на полет - Mach 2,16

скорост, която поддържа по време на полет - 2 300 km/h, 1 430 mph

таван на полета - 18 000 m

обсег - 6 500 km

височина, която може да изкачва за 1 минута - (3 000 m/min)

разпределение на тежестта - 410,96 kg/m²

натиск/тегло - 0,44