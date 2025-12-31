Новини
Майкъл Флин: САЩ трябва да спрат да контактуват със Зеленски

31 Декември, 2025 10:43

Той се държи като диктатор, заяви бившият съветник по националната сигурност

Майкъл Флин: САЩ трябва да спрат да контактуват със Зеленски - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Администрацията на САЩ трябва да спре да поддържа контакт с диктатора Володимир Зеленски, който арестува журналисти и членове на опозицията. Това мнение изрази Майкъл Флин, който беше съветник по националната сигурност на САЩ през 2017 г.

Според него, американският лидер Доналд Тръмп „трябва да спре да сътрудничи със Зеленски“. „Той се държи като диктатор, въвел е пълно военно положение, арестува журналисти и други членове на опозицията за държавна измяна и ние го подкрепяме. Това трябва да спре!“ - Флин написа в X.

Коментирайки руско-американските отношения, той подчерта: „Моето мнение: Тръмп иска мир, руският президент Владимир Путин иска мир, Зеленски прави всичко, което представителите на ЕС му казват".


  • 1 ФАКТ

    157 154 Отговор
    Пуслер няма армия и въоръажение, понеже всичко е окрадено и по вили на Френската ривиера. Милиционер до милиционера

    Коментиран от #5, #11, #12

    10:45 31.12.2025

  • 2 Този беше...онзи е бивш...

    161 136 Отговор
    А Зеленски разкърти блатната кочина.А ЕС ще я довърши.Тръмп е временно явление.

    10:46 31.12.2025

  • 3 Хората на путлер са навсякъде

    140 100 Отговор
    Когато не можеш да победиш една държава - купуваш тия дето я управляват. Излиза по-евтино.

    10:47 31.12.2025

  • 4 Сорос

    49 136 Отговор
    България трябва да стои далеч от крадливите и бездарни милиционери. Руските самолети стрелят с неуправляеми бомби, понеже парите за управляеми отидоха за имотинв България и за яхти. Вижте къщата на мега неграмотния милиционер Путлер за 2 млрд в Геленджик.

    Коментиран от #8, #17

    10:47 31.12.2025

  • 5 Ами атакуват с коне и магарета.

    36 86 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Русия свършва курса.

    Коментиран от #90, #124

    10:47 31.12.2025

  • 7 американски рубладжия

    105 24 Отговор
    Сега дженд.рите ще пощуреят

    10:48 31.12.2025

  • 8 Северна Папуа Нова Гвинея

    38 90 Отговор

    До коментар #4 от "Сорос":

    А Маша Захарова си купи жилище за 1,1 милион долара.

    Коментиран от #52

    10:49 31.12.2025

  • 9 Руснаков

    50 109 Отговор
    Лесно е от далеч да даваш акъл...Европа знае най добре руският манталитет...какви грешни хора са начело на САЩ...не е за вярване...Русия искала мир...глупости на търкалета...Русия иска капитулация,доста различно от мир.

    Коментиран от #108, #120

    10:50 31.12.2025

  • 11 Европеец

    105 28 Отговор

    10:50 31.12.2025

  • 12 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    36 101 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    От руснак войник не става.Там е проблема.

    Коментиран от #80, #84, #125

    10:51 31.12.2025

    112 28 Отговор
    Такъв го Отгледаха и Създадохаа Демократите, Урсуланците и Лидерите от Коалицията на Желаещите!? От Клоун направиха товаа Изчадие!!

    Коментиран от #69

    10:51 31.12.2025

  • 14 То си е открай време така ...

    85 16 Отговор

    До коментар #6 от "гост":

    Добре, че са бившите да казват истината. Сегашните са хванати за 🏈🏈 и мълчат, но като станат бивши изплюват цялата истина .

    10:52 31.12.2025

  • 15 Григор

    100 28 Отговор
    "Коментирайки руско-американските отношения, той подчерта: „Моето мнение: Тръмп иска мир, руският президент Владимир Путин иска мир, Зеленски прави всичко, което представителите на ЕС му казват".
    Изстрел право в десетката! Така е! Дай Боже да има повече такива хора около Тръмп.

    10:52 31.12.2025

  • 16 Ясно

    Хитлер също е бил миротворец.

    10:52 31.12.2025

    35 13 Отговор
    10:55 31.12.2025

  • 19 Неееее,

    Зеленски трябва да спре да контактува със слабоумници.

    Коментиран от #96

    45 25 Отговор
    Само русофоби коментират

    Коментиран от #64

    10:57 31.12.2025

  • 21 Копейки,

    30 36 Отговор
    Стив Ханке каза да отивате в Русия.

    10:57 31.12.2025

  • 22 Харета

    63 28 Отговор
    В крайна сметка самостоятелна държава Украйна няма да има. Украйна ще влезе в състава на Руската Федерация и десетки хиляди бандеронацисти ще бъдат осъдени, някои с крайна мярка.

    10:57 31.12.2025

  • 23 стоян георгиев

    45 26 Отговор
    Майкъл Флин е от тия американски военнослужещи, които народите наричат ОСВОБОДИТЕЛИ. САЩ и СССР пречупиха гръбнака на хитлеристите, САЩ и РФ ще пречупят гръбнака на зеленистите!

    10:58 31.12.2025

  • 24 Истината

    48 22 Отговор
    си е истина независимо от каде идва - дали от Европа, дали от Русия , от САЩ или от другаде ! Да Зеленски е и узурпатор и диктатор и убиец на милиони украинци!

    10:58 31.12.2025

  • 25 Гръм и мълнии

    50 19 Отговор
    И на американците взе да им омръзва, от жендъроурсулонаркоманските схеми

    10:59 31.12.2025

  • 26 Ревизионист

    25 13 Отговор
    Такива коментари във факти ме карат да си мисля, че българските възрожденци са били нацисти, а Баташкото и други подобни кланета - законни и морално оправдани.

    В крайна сметка Султанът е бил господар и който се е бонтувал срещу божествената му личност е бело справедлево да бъде закран като яре. Робът трябва да си седи роб и това е било добро за българите. Това е моралът, на който учат такива статии и коментарите под тях.

    Коментиран от #41

    10:59 31.12.2025

  • 27 Какво стана сега?

    35 13 Отговор
    Сега всички европенdери ще започнат да наричат американците - комунисти и рубладжии. Как така така бе? Нали тези ви бяха идолите за пример? 🤦

    Коментиран от #33

    11:00 31.12.2025

  • 28 стоян георгиев

    14 13 Отговор
    Тази статия излезе преди три дни. Факти отново изостават както винаги.

    11:00 31.12.2025

  • 29 Руски колхозник

    20 12 Отговор
    Когато Русия завърши СВО, едва тогава ще признаят тази истина

    11:01 31.12.2025

  • 30 Хахахахаха

    33 9 Отговор
    Значи коментарите от 1 до 10 са от един човек, някакъв шизофрения който цял ден си седи в тях, няма жена, няма деца, няма приятели. Забележете че коментарите са 99 % еднакви хахахха, нямам думи какви луди имат достъп до Интернет

    Коментиран от #83

    11:01 31.12.2025

  • 31 стоян георгиев

    19 17 Отговор
    Факти постоянно цитира фенове на конспиративни теории и откровено луди хора.така създава среда пе путин е демократ и миротворец а зеленски диктатор и военнолюбец.

    11:01 31.12.2025

  • 32 ТОЧНО така

    25 12 Отговор
    Вътрешният кръг на Зеленски разполага с информация, че НАБУ се готви да арестува сина на Шефир.

    Затова сега те спешно го „евакуират“ в ЕС.

    В момента се водят преговори с ръководството на Държавната гранична служба, за да може синът на Шефир да напусне Украйна.

    Ръководството на Държавната гранична служба решава дали да вземе пари за това, че е позволило на сина на Шефир да напусне Украйна, или да не ги вземе, страхувайки се от бъдещо наказателно преследване.

    Шефир е близък приятел на Зеленски, точно както Кисел. Той е помогнал на Зеленски да пере пари чрез покупка на недвижими имоти в Лондон.

    Той също така е създал офшорни компании за Зеленски. Това не са предположения – самият Зеленски призна това през 2019 г.

    11:01 31.12.2025

  • 33 Копейкиииии

    16 25 Отговор

    До коментар #27 от "Какво стана сега?":

    Имате точно 23 часа да спасявате левчето.

    Коментиран от #48, #51, #110, #114

    11:02 31.12.2025

  • 34 Този съветник

    18 20 Отговор
    може да съветва само 90 годишната си баба да си пие лекарствата!

    Коментиран от #42

    11:02 31.12.2025

  • 35 Демократ

    17 20 Отговор
    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    11:04 31.12.2025

  • 36 Кирил

    17 8 Отговор
    Ленин ги е наричал ,, полезни идиоти,,

    11:04 31.12.2025

  • 37 БРАВО

    22 20 Отговор
    Право в целта.Един да каже самата истина.Украйна трябва да спре да съществува и да влезе в РФ.

    11:04 31.12.2025

  • 38 Андро

    22 26 Отговор
    Майкъл ФлинСтоун е пенсиониран генерал,за който са каза,че е непригоден да носи военна служба.Чух по негов адрес да се говори,че същия страдал от параноя,имал чести отклонения от характера и куп професионални изкривявания.

    Коментиран от #59

    11:05 31.12.2025

  • 39 7357

    13 14 Отговор
    Замазват последното активно мероприятие на американците. Тайна е къде ще ходи и къде се намира Путин. Обаче има телефонен разговор с Тръмп и се обажда от тази резиденция, ЦРУ могат да засекът от къде идва разговора. Говорят квото говорят и Тръмп му казва че отива да говори със Зеленски и до 2-3 часа ще му се обади за да продължат разговора. Да стои на телефона, не в буквалния смисъл но там където е. Следващото действие е че политат 90 дрона към резиденцията където се намира Путин. На сутринта Путин Звъни на Тръмп и му благодари за постановката а Тръмп излиза пред камерите и казва че е много ядосан на Зеленски, който пък отрича всичко. И т.н.

    11:05 31.12.2025

  • 40 Кирил

    15 16 Отговор
    П. тьо разчита на северни корейци, отдавна да е Хитлер капут

    11:05 31.12.2025

  • 41 стоян георгиев

    42 15 Отговор

    До коментар #26 от "Ревизионист":

    Според Англия, Франция и Австроунгария кланетата са били законни. Дори са помагали на Турция с оръжие и офицери. Само братска Русия застава на страната на поробения български народ!

    Коментиран от #43

    11:05 31.12.2025

  • 42 Този да се радва

    17 13 Отговор

    До коментар #34 от "Този съветник":

    Че не е руснак.От Америка лесно се дава акъл.ЗНрщо като Петър Подлогин

    11:06 31.12.2025

  • 43 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    17 17 Отговор

    До коментар #41 от "стоян георгиев":

    Как пък един клепар не замина за братска Русия?


    Благодаря за вниманието!

    11:07 31.12.2025

  • 44 ХЪ ХЪ ЪЪ

    16 19 Отговор
    А със ДИКТАТОРА путин ще контактувате, който хвърля неудобните през терасите и балконите. Същите сте като путин.

    Коментиран от #56

    11:12 31.12.2025

  • 45 стоян георгиев

    20 16 Отговор
    Преди 9 септември 1944 година България е била хитлеристка страна и сме заплатили с национална катастрофа.
    Сега България е зеленистка страна. САЩ и РФ ще решават, каква цена ще ни струва това. Едно е ясно. Прасетата ни продадоха на зелено.

    11:13 31.12.2025

  • 46 ИЗИ, ИЗИ

    17 15 Отговор
    НА ВСИЧКИ ЩЕ СЕ ИЗЯСНИ СИТУАЦИЯТА , АМА СЛЕД КАТО ЮРОПА ХЕПТЕН УДАРИ ДЪНОТО

    11:13 31.12.2025

  • 47 az СВО Победа 80

    12 11 Отговор
    Опааа, първата лястовица!

    2026г. явно ще последната в земния път на просрочения...

    11:13 31.12.2025

  • 48 Ха-ха

    12 8 Отговор

    До коментар #33 от "Копейкиииии":

    Не служа нито на изтока, нито на запада, за да спасявам каквото и да е било. Типичен разум на еврпенdел с К.И. на пrимат!

    11:13 31.12.2025

  • 49 Това бе ясно

    16 7 Отговор
    САЩ създава продажници, използва ги и ги изхвърля като загуби необходимост от тях.

    11:16 31.12.2025

  • 50 Суха съчка

    16 8 Отговор
    Едно време ни учеха че САЩ ние враг а СССР приятел за САЩ се оказа вярно.

    11:17 31.12.2025

  • 51 Тъ пейко

    12 11 Отговор

    До коментар #33 от "Копейкиииии":

    Как ли ще ревеш утре, ако продажните урсули се задържат още малко на власт.

    11:17 31.12.2025

  • 52 Ха ХаХа

    6 6 Отговор

    До коментар #8 от "Северна Папуа Нова Гвинея":

    Лъжец 200%

    11:18 31.12.2025

  • 53 стоян георгиев

    14 9 Отговор
    Само една американска бомбардировка на Киев е достатъчна за прекратяване войната. Принуждаване към мир чрез сила.

    11:18 31.12.2025

  • 54 Мдаа

    12 14 Отговор
    Подкрепям! САЩ само пречат на мирния процес, а Тръмп е обикновен пощальон на Путин.

    11:18 31.12.2025

  • 55 Този Флин е

    16 17 Отговор
    напълно сбъркан!

    А с кого да контактуват САЩ бе, с демократа Путин, дето хич не е диктатор и не убива опозицията?!

    Какви неадекватни имало в САЩ?! Не е за вярване.

    Коментиран от #122

    11:19 31.12.2025

  • 56 Скоро

    3 4 Отговор

    До коментар #44 от "ХЪ ХЪ ЪЪ":

    Ще удариш пенделата

    11:19 31.12.2025

  • 57 Тръмп

    13 18 Отговор
    пречи на мира в Украйна понеже напада жертвата, по- слабата страна , а подкрепя Путлер!

    Ако не е Тръмп, Путлер отдавна да е клекнал.

    Коментиран от #61, #78

    11:20 31.12.2025

  • 58 Мухаа ха!

    26 11 Отговор
    Абе още ли не разбрахте( онази част,надъхани поклонници на клоуна) че той е пътник.Дните на хунтата ,начело с него,се броят на пръсти.Решават и ще решават само двама- Тръмп и Путин.Другите ,в ЕС са в ситуация " Йес сър".За Ганъо,изобщо не го слагам в сметката.Ако кихне Доналд,тук ще ги друса двойна пневмония.Вие погледнете другото ,което се случва: Пакет със сухи числа,данни и факти, внесени от Хегсет в Европарламента,за дейността на ЕК начело с акушерката..Това е бомба със къс фитил.Но тук никой не пише по тази супер новина.Акушерката е в нервна криза,заради смазваща фактология свързана с доставка на фазер и нейните имейли към Главния шеф за производство на фазер.Който уж бяха " изчезнали" Изчезнали за ЕС и ЕК.Но не и за щатските спецслужби.

    11:21 31.12.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 стоян георгиев

    7 8 Отговор
    Американските стратосферни бомбардировачи Б52 са недосегаеми за украинското ПВО и могат да бомбардират безнаказано Киев. Чрез бомбардировки към победа и мир.

    Коментиран от #65

    11:22 31.12.2025

  • 61 Ха ХаХа

    8 12 Отговор

    До коментар #57 от "Тръмп":

    Идиот Тръмп даваше оръжия и пари още при първия мандат, както и сега.Плюс сателити и разузнаване.
    Клекнаха западните помияри

    11:23 31.12.2025

  • 62 az СВО Победа 80

    17 9 Отговор
    Изказването на Флин съвпада с представяне на детайлите за терористичната атака на Киев срещу резиденцията на В.В.Путин от МО на РФ.

    Странно "съвпадение" нали?

    11:23 31.12.2025

  • 63 Македонец

    6 8 Отговор
    Защо политиците се държат като извънземни,а напускайки политиката осъзнават,че нещата са както ги вижда обикновеният човек.Ето Майкъл Флин е разбрал,че Зеленски е вреден и бих казал за украинците.Не че и Путин не е същият.Жалко за над 2 -та милиона предимно от най-близките слоеве на двете страни.Да е чул някой руснак или украинец да се е прибрал в Родината си за да отиде на фронта,щот аз не съм.

    11:24 31.12.2025

  • 64 стоян

    6 6 Отговор

    До коментар #20 от "Засега":

    До 20 ком - интересното е на вас америкофоби ли ви казват дето мразите и фалирате САЩ и громите долара и пращате ракети сарма по САЩ и Англия

    Коментиран от #71

    11:24 31.12.2025

  • 65 Принципно

    14 7 Отговор

    До коментар #60 от "стоян георгиев":

    Ни САЩ, ни Русия имат нужда от каквито и да е бомбардировачи, за да опукат която си искат точка на света.

    Коментиран от #68

    11:25 31.12.2025

  • 68 стоян георгиев

    6 12 Отговор

    До коментар #65 от "Принципно":

    Знам това. Троля зеленистите. Само един залп от подводница Борей или Охайо е достатъчен за цяла Европа.

    11:27 31.12.2025

  • 69 Зеленски

    12 18 Отговор

    До коментар #13 от "Зеленски е Изчадие Адово!":

    си е наред. Но на теб руската пропаганда е нанесла непоправими щети.

    11:27 31.12.2025

  • 70 Перо

    15 13 Отговор
    Браво на Флин! Прав е!

    11:28 31.12.2025

  • 71 Българофил

    17 7 Отговор

    До коментар #64 от "стоян":

    Трябва да си българофил, но вие русофобите мразите и България и Европа, мразите и себе си. Затова сте изтъкани от омраза и злост.

    11:29 31.12.2025

  • 72 nuнционер

    8 8 Отговор
    коледни копейки

    11:29 31.12.2025

  • 73 стоян георгиев

    12 11 Отговор
    Европа е едно недоносче в американски кувьоз.

    11:30 31.12.2025

  • 76 стоян георгиев

    11 10 Отговор
    Украйна е недоносче в кувьоз на акушерката.

    11:32 31.12.2025

  • 77 стоян георгиев

    7 10 Отговор
    Зеленски е недоносче в кувьоз на Байдън, но Тръмп му спира кислорода /парите/.

    11:36 31.12.2025

  • 78 Сега ще ви тъпак до тъпака мила моямайно

    3 4 Отговор

    До коментар #57 от "Тръмп":

    Кога ще узрее този народеца.Хайде поне във второ отделение да премине.Изтрещяла работа.

    11:36 31.12.2025

  • 79 Кой какво

    6 10 Отговор
    Крайно време е рижавата тиква да ви направи руска губерния...и от сега ви казвам честито

    11:36 31.12.2025

  • 80 хахаха

    10 9 Отговор

    До коментар #12 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    То сигурно защото не стават за войници победиха обединена западна европа на Наполеон, на хитлер, а днес и на мърсyлата, дето става все по-обеднена.
    Ало, програмиста, смени алгоритъма на бота си, че за нищо не става.

    11:37 31.12.2025

  • 81 Самозабравил се

    9 8 Отговор
    Крайно глупав е тоя тъх военен

    11:37 31.12.2025

  • 82 стоян георгиев

    5 9 Отговор
    ФВР има данни, че акушерка в ЕС е използвала медикаменти с изтекъл срок на годност.

    11:38 31.12.2025

  • 84 456

    6 3 Отговор

    До коментар #12 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Иха ,а сега виж българският войник и войска. Ако можеш ги сравни ,но ОБЕКТИВНО

    Коментиран от #92

    11:42 31.12.2025

  • 85 Ру.бладжийска пас.мина

    9 9 Отговор
    Маймуна в униформа . Вързана на яслата на Кръ.волока.

    Коментиран от #99

    11:43 31.12.2025

  • 86 стоян георгиев

    6 9 Отговор
    Зеленистите рупат ли рупат зелена тревица докато получат стомашно разстройство.

    11:43 31.12.2025

  • 87 ВВП

    8 9 Отговор
    Всички бягат от зеления мишок.Много е токсичен.

    11:43 31.12.2025

  • 88 Квартал 95

    7 10 Отговор
    Позволете на Зеленото да умре геройски на сцената на кървавото си шоу- за радост на желаещите го негови създатели и продуценти. Говорете с него до последно, за да се чувства значим..

    11:44 31.12.2025

  • 89 ВВП

    4 10 Отговор
    Зелю артиста е пътник..

    11:44 31.12.2025

  • 90 И с матори,

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ами атакуват с коне и магарета.":

    мамаши, батуши, ниви и много жива сила

    11:46 31.12.2025

  • 91 Все ще се намери

    11 10 Отговор
    Някоя овца да ритник бакърчето с ,,млякото"! Този от снимката много го е стягала пружината на фуражката и сее бълвоч.

    11:46 31.12.2025

  • 92 стоян георгиев

    5 5 Отговор

    До коментар #84 от "456":

    Българските офицери са на световно ниво, но войниците са от малцинствата. Българската армия е десет пъти по-малка по численост от полицията и жандармерията.

    11:47 31.12.2025

  • 93 Георгиев

    9 7 Отговор
    Как човекът Флин е разбрал истината! И с няколко изречения я представя. Браво! Всички знаят че е наркоман. Той с белото ли каца в САЩ? Тръмп потапя лодки и дави хора, а пуска този до себе си. Гадост!

    11:48 31.12.2025

  • 94 Хи хи

    7 11 Отговор
    маленкий зеля ши яде хурката !

    11:49 31.12.2025

  • 95 той

    10 5 Отговор
    Егати и съветника, ей много са зле. Русия искала мир, верно ли?

    11:58 31.12.2025

  • 96 Хммм

    3 10 Отговор

    До коментар #19 от "Неееее,":

    Наркоманът Зеленски прелива от ум ...

    11:59 31.12.2025

  • 97 Хахахаха

    10 8 Отговор
    Но с диктатора путлер може да контактува, който избива опозицията и хвърля в затвора противниците на войната?

    12:00 31.12.2025

  • 98 Хахахаха

    9 4 Отговор
    Де а и американските руски подлоги.

    12:00 31.12.2025

  • 100 Старият Ловец

    9 9 Отговор
    Крайно време е хазарчето Зелен със Ски да бъде окачен на някое дърво да съхне поне 2 седмици докато стане на чироз .

    12:03 31.12.2025

  • 101 Разберете

    7 9 Отговор
    Ние всички ще живеем по-добре, по-спокойно и по-богато ако няма държава Украйна на картата. В крайна сметка самостоятелна държава Украйна няма да има. Украйна ще влезе в състава на Руската Федерация и десетки хиляди бандеронацисти ще бъдат осъдени, някои с крайна мярка.

    Коментиран от #103

    12:08 31.12.2025

  • 102 Идиотиииииии

    10 7 Отговор
    Хаха, що за идиоти са в щатите. Зеленски бил диктатор. Руснака явно не е според този олигофрен.

    12:10 31.12.2025

  • 104 БАНко

    4 6 Отговор
    НАТООВЦЕ , ДОКЪДЕ Я ДОКАРАХТЕ ..... ПОЗОР СА ВСИЧКИ УРСУСЕЛКОВЦИ У СКАПАНАТА ЕВРОПА !!!

    12:13 31.12.2025

  • 106 Механик

    14 5 Отговор
    Абе, и тоя ли е копейка бе? Полека-лека всички западняци минават към Възраждане, до колкото виждам.
    Весели празници, мили, розови понита! Пожелавам ви и другата година, малките ви пилешки сърчица да се пукат от безсилие и злоба, гледайки как плановете на вашият вожд, Сорос, се разбиват на пух и прах!
    Ай, лека от мен и по-полеко със силиконовите играчки! Ползвайте лубрикант, че вече с е носи аромат на изгоряла гума.

    12:13 31.12.2025

  • 107 УдоМача

    5 6 Отговор
    Ето един от малкото умни хора сред безумците!

    12:18 31.12.2025

  • 109 БАНко

    5 6 Отговор
    НАТООВЦЕ , ДОБАВЯМ : ТУЛСИ ГАБАРТ - ШЕФ НА АМЕРИКАНСКОТО РАЗУЗНАВАНЕ - ,, ИСТЕРИЯТА ЗА РУСКА ОПАСНОСТ ЗА ЕВРОПА СЕ РАЗИГРАВА ОТ БРЮКСЕЛ , ЗА ПРОВАЛЯНЕ НА МИРА В УКРАЙНА " !!!

    12:21 31.12.2025

  • 110 дончичо

    2 7 Отговор

    До коментар #33 от "Копейкиииии":

    по добре копейка отколото ос..ран и отпорен за...дник

    12:22 31.12.2025

  • 113 Мюлена Бла.тная Подл.огова

    4 2 Отговор
    Блат.ната к.ури.шка пак пле.ска евтина и свръх неумна кална пропаганда в полза на ке@е.Фа дето и плаща.......😂😂😂

    12:23 31.12.2025

  • 114 Хи хи хи

    4 6 Отговор

    До коментар #33 от "Копейкиииии":

    На Левчето му резнаха гръкляна
    Както и на
    България.........

    12:27 31.12.2025

  • 115 А така

    3 7 Отговор
    Най-после нещо разумно

    12:27 31.12.2025

  • 116 Анета

    3 6 Отговор
    Ако бях малко по-млад щях да искам убежище в Русия от неолибералния псевдо демократичен концлагер наречен Европейски Съюз.

    Коментиран от #132

    12:27 31.12.2025

  • 117 Даас Хаген

    1 7 Отговор
    Право в очи куме!

    12:29 31.12.2025

  • 118 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баT

    2 7 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #128

    12:31 31.12.2025

  • 119 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баT

    2 7 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    12:32 31.12.2025

  • 120 Дон Дони

    1 4 Отговор

    До коментар #9 от "Руснаков":

    След капитулацията какво следва??? Мир, и Германия е капитулирала и още си е Германия!

    Коментиран от #127

    12:32 31.12.2025

  • 121 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баT

    1 8 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    12:32 31.12.2025

  • 122 дончичо

    1 2 Отговор

    До коментар #55 от "Този Флин е":

    Мнимият убиец на ЖФК го свързаха с комунистите в твоята демократична Хахмерика ,а даже не беше и опозиция,неблагодарници

    12:33 31.12.2025

  • 123 Истината е че

    3 9 Отговор
    Ние всички ще живеем по-добре, по-спокойно и по-богато ако няма държава Украйна на картата.

    Коментиран от #126

    12:38 31.12.2025

  • 124 ганев

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "Ами атакуват с коне и магарета.":

    АЛООУ...ТЕ И ПО ВРЕМЕ НА ..41...45...ТРИМА СТРЕЛЯХА ..С 1...ПУШКА..АМА......НАЛИ

    12:41 31.12.2025

  • 125 Може, може!

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Дай му водка и става непобедим! Дали затова и си носят имена на водка: Водкина, Смирненски и т.н..

    12:44 31.12.2025

  • 126 Защо Путин живее в бункер?

    8 2 Отговор

    До коментар #123 от "Истината е че":

    Има много дворци, но му е хубаво под земята.

    Коментиран от #131

    12:46 31.12.2025

  • 127 Руснаков

    7 4 Отговор

    До коментар #120 от "Дон Дони":

    Това са неща от преди 80 год.ами защо не си вземем и Македония и Тракия и Одрин...Германия напълно си е заслужила съдбата докато Украйна не е в същата позиция.Я колко земя има Русия като са и мили рускоговорящите да си ги бяха взели...ама територията си е територия...От създаването на Украйна като суверенна държава Кремъл не е преставал да се бърка в нейните държавни дела...и ето го крайният резултат...

    12:46 31.12.2025

  • 128 Каква е разликата?

    9 2 Отговор

    До коментар #118 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баT":

    Между Хитлер и Путлер?

    Коментиран от #129

    12:48 31.12.2025

  • 129 Има разлика

    4 1 Отговор

    До коментар #128 от "Каква е разликата?":

    В умствения багаж. Амбициите им са еднакви.

    12:50 31.12.2025

  • 130 !!!?

    7 4 Отговор
    Факти от Москва:
    Ама от къде ги намират тези "антидикторски активисти" които са загрижени за "журналистите и опозицията" в Украйна, а умъртвените Немцов, Политическия, Навални от кремълския фашистки режим изобщо не споменава !!!?

    12:59 31.12.2025

  • 131 Защото

    2 2 Отговор

    До коментар #126 от "Защо Путин живее в бункер?":

    пропагандата е забавна, но вредна за глупака. 😄

    13:07 31.12.2025

  • 132 Тикиток

    1 0 Отговор

    До коментар #116 от "Анета":

    То ако беше по-млад щеше да си по-умен.

    13:22 31.12.2025