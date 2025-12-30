Новини
Свят »
Русия »
Мария Захарова: Зеленски не иска мир! Западът му плаща за терористични атаки и още война
  Тема: Украйна

Мария Захарова: Зеленски не иска мир! Западът му плаща за терористични атаки и още война

30 Декември, 2025 15:47 818 55

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • мария захарова-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп

Москва обвини Киев в атака срещу резиденция на руския президент Владимир Путин

Мария Захарова: Зеленски не иска мир! Западът му плаща за терористични атаки и още война - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Киев не се нуждае от мир. Западът му плаща само за терористични атаки и продължаване на войната. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова по телевизионния канал "Россия-1", цитирана от ТАСС.

"Преди това Володимир Зеленски прекъсваше преговорите. Преговорите бяха постоянно прекъсвани. Защо? Само по една причина. Те не се нуждаят от мир, не им се плаща за мир, те получават само едно нещо: терористични атаки, екстремизъм и продължаване на касапницата, включително убийството на украински граждани. Западът също им плаща", заяви Захарова.

Още новини от Украйна

"В момент, когато хората на Запад бяха наистина готови да прекрачат грешките и престъпленията, включително тези на своите предшественици, осъзнавайки необходимостта от стремеж към мир и водене на сложни, предизвикателни, многопластови преговори, този терорист-ренегат започва подобни атаки", отбеляза дипломатът.

Припомняме, че Москва обвини Киев в атака срещу резиденция на руския президент Владимир Путин. Това бе отречено от украинските власти и те на свой ред обвиниха руските в търсене на поводи за нови атаки.

Американският президент Доналд Тръмп осъди такива нападения на фона на опитите за постигане на мир.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Колега

    9 6 Отговор
    И Бело.

    Коментиран от #9

    15:49 30.12.2025

  • 2 Коментар

    13 6 Отговор
    Точно в десятката!

    15:50 30.12.2025

  • 3 Кой

    14 9 Отговор
    Любопитно ми е тоя зеления дали е харесван от собствения си народ? Какво мислят те за него?

    Коментиран от #6, #30, #37

    15:50 30.12.2025

  • 4 Zахарова

    8 12 Отговор
    Лъжа,споко!

    15:50 30.12.2025

  • 5 Хахахаха

    14 15 Отговор
    Докато обвиняваха Украйна, че губела, сега я обвиняват, че не искали мир! Раши, търсете помощ, потърсете психиатрични заведения! За копейките в България сме осигурили.

    15:50 30.12.2025

  • 6 Zахарова

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Кой":

    И аз те харесвам...

    15:51 30.12.2025

  • 7 Вашето мнение

    14 7 Отговор
    Западноеюрейскитепиндери в момента са се смълчали като на..икано дете пред майка си, защото знаят, че са ги хванали и обещанието на Путин да не убива зеления наркоман вече не е всила. А те са безпомощни да сторят каквото и да е.

    Коментиран от #55

    15:51 30.12.2025

  • 8 Хахахаха

    11 15 Отговор
    Рашите да вземат да спрат войната и да се изтеглят, а? Да разбият желанието на Зеленски за война?

    Коментиран от #12

    15:51 30.12.2025

  • 9 Zахарова

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Колега":

    Нали знаеш, че сме номер 1 по употреба на наркотици и алкохол . Да ти пратя?

    Коментиран от #16, #19

    15:52 30.12.2025

  • 10 Гост

    3 2 Отговор
    ,,ТОВА,, продължава със скечовете за ,,заблудените души,,...

    15:53 30.12.2025

  • 11 Вашето мнение

    15 6 Отговор
    Европа никога не е била по-жалка. В момента лидирите и се молят на Путин да спази обещанието си и да не трепе наркомана.

    Коментиран от #13, #33, #45

    15:53 30.12.2025

  • 12 Руснаците се борят за мир,

    8 9 Отговор

    До коментар #8 от "Хахахаха":

    за "весь мир". Ако питаш руснаците, то целият свят е техен и даден по милост на другите народи да живеят там и да са им вечно благодарни. Когато Русия се бори за мир малко хора по света знаят, че само на руски думата "мир" означава мир-peace и мир-world. Борят се да покорят целия свят. Това го иска един сравнително малък народ, под 100мил. са истинските руснаци, тия до 146мил. са 82 официално признати народности, с непризнатите са 180. Чеченци, дагестанци, тувинци, буряти,чукчи, якути...всички мечтаят да са свободни, а не тъпкани от руснаците. Чукчите казват - много лош руски цар, продал Аляска на американците, а не продал и Чукотка.

    Коментиран от #28

    15:54 30.12.2025

  • 13 Z-ахарова

    1 6 Отговор

    До коментар #11 от "Вашето мнение":

    МолодецТъпак

    15:54 30.12.2025

  • 14 Володимир Зеленски, президент

    10 13 Отговор
    Зеленски иска Русия да се изтегли, върне всичко, плати Репарации, а руските узкоглази фашисти да бъдат съдени в Хага. И това е основното !!! Разделянето на руската федерация и въвеждането на НАТО умиротворителни сили в бивша Русия е отделна точка от дневния ред 😁

    Коментиран от #17, #20

    15:55 30.12.2025

  • 15 Баба Пена

    7 2 Отговор
    Кво става с Тиквата и Шиши? Кога ше ги наказваме тия?

    Коментиран от #50

    15:57 30.12.2025

  • 16 Ха ХаХа

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Zахарова":

    България е номер 1 в ЕС
    Хан Крум е изкоренявал лозата на това алкохолизирано племе

    15:57 30.12.2025

  • 17 Люси

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "Володимир Зеленски, президент":

    Мило, днес си се подмокрило. Успокой се малко, има лечение.

    Коментиран от #25

    15:57 30.12.2025

  • 18 Радко-пирадко

    5 6 Отговор
    Това Русия е велика сила. Какви велики идиоси е родила. Но най-голямото им проклятие са несметните природни богатства, които Господ им е дал за сметка на сиво вещество. И резултатът е налице. Един парапитек ще я унищожи и ще направи добро на целия свят.
    Много е опасно комплексар-манияк с пари и власт.

    Коментиран от #22

    15:57 30.12.2025

  • 19 Искай първо разрешение

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Zахарова":

    От Боката

    15:58 30.12.2025

  • 20 Ха ХаХа

    7 5 Отговор

    До коментар #14 от "Володимир Зеленски, президент":

    Това което иска наркоманът хазар Зеленски ще стане когато го обесят на Крещатник за дебелото черво

    Коментиран от #36

    15:59 30.12.2025

  • 21 Горски

    7 5 Отговор
    За пореден път стана ясно кой не желае войната да приключи. А,кой стои зад него отдавна е ясно. Тия малоумни розово евролибералнацисти натискат "бутончето" на наркомана Зеля да продължава "до последния украинец" Предполагам,че руският отговор ще бъде брутален ( и оправдан) И какво? Нови и нови ковчези и от двете страни. Тeзи, които подпалиха войната, сега се правят на миротворци. Животът на Клоуна може да бъде гарантиран само в Русия, като подсъдим. Покровителите му (Англия и ЕС) вече го ненавиждат и вероятно ще предприемат стъпка към елиминиране. За САЩ той не е фактор и те не го броят за лидер, но го търпят заради парите, които получават от продажбата на оръжие. СВО няма да спре докато Русия не постигне целите си.

    Коментиран от #43

    16:00 30.12.2025

  • 22 Ха ХаХа

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Радко-пирадко":

    Идиот на теб природата ти е дала чушки а Господ ти е взел гранясалия мозък

    16:00 30.12.2025

  • 23 Гост

    5 4 Отговор
    Западът плати на няколко продажни провокатори да заемат ключови управленски постове и да всяват раздор, за да прилапа природните ресурси на поредната набелязана славянска държава.

    16:00 30.12.2025

  • 24 лечител

    9 4 Отговор
    Кой е по-грозен според вас? Мара трезвеничката или лошадь Лавров ?

    Коментиран от #31

    16:01 30.12.2025

  • 25 Миролюб Войнов, узкоглаз

    5 6 Отговор

    До коментар #17 от "Люси":

    Русия трябва да бъде разделена на узкоглази и още по-узкоглази. Видяло се, че Чингиз хан добре се е забавлявал с руските девушки 😁👍

    Коментиран от #27

    16:01 30.12.2025

  • 26 Тома

    2 3 Отговор
    Путин обещал на Израел да не убива бати зеле и ето нагледно какво става

    16:03 30.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 тъй ли

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Руснаците се борят за мир,":

    Сега, ако можеш да преброиш и кои са истинските американци.... Но ще требва да обходиш резерватите.

    16:04 30.12.2025

  • 29 Ъхъ охъ

    2 4 Отговор
    Монголското куче Тангра ти е господа татарски.
    Руснаците са викинги.
    А прабабите ти грижливо са забавлявали османлиите

    Коментиран от #39

    16:05 30.12.2025

  • 30 зеленски не е укра

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Кой":

    от израилтяните май си го харесват

    16:06 30.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Учебникарски пример

    4 2 Отговор
    На старата максима - „Крадецът вика Дръжте крадеца“

    16:06 30.12.2025

  • 33 Сатана Z

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "Вашето мнение":

    Това го слушаме вече 4 години хахаха 😂🤣😅😆😁

    16:07 30.12.2025

  • 34 виктория

    3 2 Отговор
    затова бой до последното украинско канче!!!

    16:08 30.12.2025

  • 35 Мария кокошерова

    3 1 Отговор
    Пак безумия ръси! На кокошките какво се случва с главите? Скоро и за нея ще четем по новините!

    16:08 30.12.2025

  • 36 ХаХаХа

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Ха ХаХа":

    Това го слушаме вече 4 години ХаХаХа😂🤣😅😆

    16:09 30.12.2025

  • 37 Сульооо

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Кой":

    Да харесват го!Тебе изобщо някой харесва ли те?

    16:09 30.12.2025

  • 38 Блатна смрад

    1 2 Отговор
    Няма по света блатар който може да казва истината,тия отвратяги от невръстни ги учат да лъжат и крадат като разпрани и и да се величаят въргалящи се в тинята!

    16:09 30.12.2025

  • 39 Миролюб Войнов, историк

    3 2 Отговор

    До коментар #29 от "Ъхъ охъ":

    "...руснаците са викинги..."

    Викинги с лапти и црвули няма !!!
    Дошли са нявга викингите и се уплашили от руската немотия, мизерия и узки очи 😁

    16:10 30.12.2025

  • 40 Задунайски празнокарпузник

    1 1 Отговор
    Неска ми дадоха половин ляб с парче сирини у калния пасьол,ама забравих кво трябваше да лъжа в прослава на ке@еФа?????!!!

    16:11 30.12.2025

  • 41 Елементарно Уотсън

    5 2 Отговор
    Това е елементарна кремълска операция за компрометиране на преговорите и нищо друго. Така Путлер ще има извинение да не преговаря и да изкара Зеленски виновен . И на децата е ясно.

    16:11 30.12.2025

  • 42 Кална ватенка

    3 2 Отговор
    Как не им омръзна да повтарят едно и също за някаква несъществуваща атака?

    16:12 30.12.2025

  • 43 Сельооо

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Горски":

    Нека Кремълският вихрогон и Захарова кажат по коя от резиденциите точно е стреляно. Ботоксовия джуджак има над 20 такива..

    16:12 30.12.2025

  • 44 Руснаците

    1 2 Отговор
    трябва да се избиват С ЛОПАТИ! Повтарям, С ЛОПАТИ!Не с огнестрелно оръжие.

    16:13 30.12.2025

  • 45 Нашето мнение

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Вашето мнение":

    Дай нещо по ново.Традиционната ти простащина вече яко буксува.

    16:14 30.12.2025

  • 46 Типично за Фашагите кремльовски

    2 3 Отговор
    И АДОЛФ твърдеше същото! И той " освобождаваше" немско говорящите от съседните държави! Имаше САМО ЕДИН ЕДИНСТВЕН ФЮРЕР, ( НЕЗАМЕНИМ),..всички медии бяха под негово разпореждане!ОПОЗИЦИЯТА беше унищожена, Всички несъгласни бяха ,," врагове и предатели" и ТОЙ беше.... цялата държава!!
    ПОЗНАТО ?
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #51

    16:14 30.12.2025

  • 47 Боклуците на Боклука

    2 1 Отговор
    Май Путин се прави на ударен и прави инсценировки. Всеки път преди преговорите, все нещо става, Аман.....🤜🚽

    16:14 30.12.2025

  • 48 Кремълска ...

    0 1 Отговор
    ... пача. Долнопробна.

    16:14 30.12.2025

  • 49 az СВО Победа 80

    2 1 Отговор
    Светът осъди неуспешният терористичен акт срещу В.В.Путин, планиран от Лондон и осъществен на 29.12.2025г.чрез ръцете на Киев!

    Коментиран от #53

    16:15 30.12.2025

  • 50 Ихууууу

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Баба Пена":

    Като се споминеш

    16:15 30.12.2025

  • 51 Последния софиянец

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "Типично за Фашагите кремльовски":

    Никаква разлика със Фюрера пеДо-фил....ху...Йло.
    ФАКТ

    16:16 30.12.2025

  • 52 Това е напълно вярно

    1 1 Отговор
    И не само на него! И продажните урсули си тъпчат сметките с милиони! Един ден украинският народ ще погне и продажника зеленски и всички виновници за унищожаването на Украйна и хилядите загинали и надали ще има къде да се скриете.

    16:16 30.12.2025

  • 53 Сульооо

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "az СВО Победа 80":

    Такъв изобщо не е имало!Но не значи че няма да има!!

    Коментиран от #54

    16:16 30.12.2025

  • 54 Пропагандата

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Сульооо":

    винаги има за цел глупака!

    16:17 30.12.2025

  • 55 Шопо

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Вашето мнение":

    Плана за мир има само една точка, капитулация.

    16:18 30.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания