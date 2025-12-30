Мария Захарова: Зеленски не иска мир! Западът му плаща за терористични атаки и още война

Киев не се нуждае от мир. Западът му плаща само за терористични атаки и продължаване на войната. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова по телевизионния канал "Россия-1", цитирана от ТАСС.
"Преди това Володимир Зеленски прекъсваше преговорите. Преговорите бяха постоянно прекъсвани. Защо? Само по една причина. Те не се нуждаят от мир, не им се плаща за мир, те получават само едно нещо: терористични атаки, екстремизъм и продължаване на касапницата, включително убийството на украински граждани. Западът също им плаща", заяви Захарова.
"В момент, когато хората на Запад бяха наистина готови да прекрачат грешките и престъпленията, включително тези на своите предшественици, осъзнавайки необходимостта от стремеж към мир и водене на сложни, предизвикателни, многопластови преговори, този терорист-ренегат започва подобни атаки", отбеляза дипломатът.
Припомняме, че Москва обвини Киев в атака срещу резиденция на руския президент Владимир Путин. Това бе отречено от украинските власти и те на свой ред обвиниха руските в търсене на поводи за нови атаки.
Американският президент Доналд Тръмп осъди такива нападения на фона на опитите за постигане на мир.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Колега
Коментиран от #9
15:49 30.12.2025
2 Коментар
15:50 30.12.2025
3 Кой
Коментиран от #6, #30, #37
15:50 30.12.2025
4 Zахарова
15:50 30.12.2025
5 Хахахаха
15:50 30.12.2025
6 Zахарова
До коментар #3 от "Кой":И аз те харесвам...
15:51 30.12.2025
7 Вашето мнение
Коментиран от #55
15:51 30.12.2025
8 Хахахаха
Коментиран от #12
15:51 30.12.2025
9 Zахарова
До коментар #1 от "Колега":Нали знаеш, че сме номер 1 по употреба на наркотици и алкохол . Да ти пратя?
Коментиран от #16, #19
15:52 30.12.2025
10 Гост
15:53 30.12.2025
11 Вашето мнение
Коментиран от #13, #33, #45
15:53 30.12.2025
12 Руснаците се борят за мир,
До коментар #8 от "Хахахаха":за "весь мир". Ако питаш руснаците, то целият свят е техен и даден по милост на другите народи да живеят там и да са им вечно благодарни. Когато Русия се бори за мир малко хора по света знаят, че само на руски думата "мир" означава мир-peace и мир-world. Борят се да покорят целия свят. Това го иска един сравнително малък народ, под 100мил. са истинските руснаци, тия до 146мил. са 82 официално признати народности, с непризнатите са 180. Чеченци, дагестанци, тувинци, буряти,чукчи, якути...всички мечтаят да са свободни, а не тъпкани от руснаците. Чукчите казват - много лош руски цар, продал Аляска на американците, а не продал и Чукотка.
Коментиран от #28
15:54 30.12.2025
13 Z-ахарова
До коментар #11 от "Вашето мнение":МолодецТъпак
15:54 30.12.2025
14 Володимир Зеленски, президент
Коментиран от #17, #20
15:55 30.12.2025
15 Баба Пена
Коментиран от #50
15:57 30.12.2025
16 Ха ХаХа
До коментар #9 от "Zахарова":България е номер 1 в ЕС
Хан Крум е изкоренявал лозата на това алкохолизирано племе
15:57 30.12.2025
17 Люси
До коментар #14 от "Володимир Зеленски, президент":Мило, днес си се подмокрило. Успокой се малко, има лечение.
Коментиран от #25
15:57 30.12.2025
18 Радко-пирадко
Много е опасно комплексар-манияк с пари и власт.
Коментиран от #22
15:57 30.12.2025
19 Искай първо разрешение
До коментар #9 от "Zахарова":От Боката
15:58 30.12.2025
20 Ха ХаХа
До коментар #14 от "Володимир Зеленски, президент":Това което иска наркоманът хазар Зеленски ще стане когато го обесят на Крещатник за дебелото черво
Коментиран от #36
15:59 30.12.2025
21 Горски
Коментиран от #43
16:00 30.12.2025
22 Ха ХаХа
До коментар #18 от "Радко-пирадко":Идиот на теб природата ти е дала чушки а Господ ти е взел гранясалия мозък
16:00 30.12.2025
23 Гост
16:00 30.12.2025
24 лечител
Коментиран от #31
16:01 30.12.2025
25 Миролюб Войнов, узкоглаз
До коментар #17 от "Люси":Русия трябва да бъде разделена на узкоглази и още по-узкоглази. Видяло се, че Чингиз хан добре се е забавлявал с руските девушки 😁👍
Коментиран от #27
16:01 30.12.2025
26 Тома
16:03 30.12.2025
28 тъй ли
До коментар #12 от "Руснаците се борят за мир,":Сега, ако можеш да преброиш и кои са истинските американци.... Но ще требва да обходиш резерватите.
16:04 30.12.2025
29 Ъхъ охъ
Руснаците са викинги.
А прабабите ти грижливо са забавлявали османлиите
Коментиран от #39
16:05 30.12.2025
30 зеленски не е укра
До коментар #3 от "Кой":от израилтяните май си го харесват
16:06 30.12.2025
32 Учебникарски пример
16:06 30.12.2025
33 Сатана Z
До коментар #11 от "Вашето мнение":Това го слушаме вече 4 години хахаха 😂🤣😅😆😁
16:07 30.12.2025
34 виктория
16:08 30.12.2025
35 Мария кокошерова
16:08 30.12.2025
36 ХаХаХа
До коментар #20 от "Ха ХаХа":Това го слушаме вече 4 години ХаХаХа😂🤣😅😆
16:09 30.12.2025
37 Сульооо
До коментар #3 от "Кой":Да харесват го!Тебе изобщо някой харесва ли те?
16:09 30.12.2025
38 Блатна смрад
16:09 30.12.2025
39 Миролюб Войнов, историк
До коментар #29 от "Ъхъ охъ":"...руснаците са викинги..."
Викинги с лапти и црвули няма !!!
Дошли са нявга викингите и се уплашили от руската немотия, мизерия и узки очи 😁
16:10 30.12.2025
40 Задунайски празнокарпузник
16:11 30.12.2025
41 Елементарно Уотсън
16:11 30.12.2025
42 Кална ватенка
16:12 30.12.2025
43 Сельооо
До коментар #21 от "Горски":Нека Кремълският вихрогон и Захарова кажат по коя от резиденциите точно е стреляно. Ботоксовия джуджак има над 20 такива..
16:12 30.12.2025
44 Руснаците
16:13 30.12.2025
45 Нашето мнение
До коментар #11 от "Вашето мнение":Дай нещо по ново.Традиционната ти простащина вече яко буксува.
16:14 30.12.2025
46 Типично за Фашагите кремльовски
ПОЗНАТО ?
АааааааХахахаха
Коментиран от #51
16:14 30.12.2025
47 Боклуците на Боклука
16:14 30.12.2025
48 Кремълска ...
16:14 30.12.2025
49 az СВО Победа 80
Коментиран от #53
16:15 30.12.2025
50 Ихууууу
До коментар #15 от "Баба Пена":Като се споминеш
16:15 30.12.2025
51 Последния софиянец
До коментар #46 от "Типично за Фашагите кремльовски":Никаква разлика със Фюрера пеДо-фил....ху...Йло.
ФАКТ
16:16 30.12.2025
52 Това е напълно вярно
16:16 30.12.2025
53 Сульооо
До коментар #49 от "az СВО Победа 80":Такъв изобщо не е имало!Но не значи че няма да има!!
Коментиран от #54
16:16 30.12.2025
54 Пропагандата
До коментар #53 от "Сульооо":винаги има за цел глупака!
16:17 30.12.2025
55 Шопо
До коментар #7 от "Вашето мнение":Плана за мир има само една точка, капитулация.
16:18 30.12.2025