Киев не се нуждае от мир. Западът му плаща само за терористични атаки и продължаване на войната. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова по телевизионния канал "Россия-1", цитирана от ТАСС.

"Преди това Володимир Зеленски прекъсваше преговорите. Преговорите бяха постоянно прекъсвани. Защо? Само по една причина. Те не се нуждаят от мир, не им се плаща за мир, те получават само едно нещо: терористични атаки, екстремизъм и продължаване на касапницата, включително убийството на украински граждани. Западът също им плаща", заяви Захарова.

Още новини от Украйна

"В момент, когато хората на Запад бяха наистина готови да прекрачат грешките и престъпленията, включително тези на своите предшественици, осъзнавайки необходимостта от стремеж към мир и водене на сложни, предизвикателни, многопластови преговори, този терорист-ренегат започва подобни атаки", отбеляза дипломатът.

Припомняме, че Москва обвини Киев в атака срещу резиденция на руския президент Владимир Путин. Това бе отречено от украинските власти и те на свой ред обвиниха руските в търсене на поводи за нови атаки.

Американският президент Доналд Тръмп осъди такива нападения на фона на опитите за постигане на мир.