Времето днес, прогноза за четвъртък, 1 януари: Предимно слънчево, вятърът отслабва

1 Януари, 2026 01:00 620 3

В новогодишната нощ на места ще има превалявания от сняг

Времето днес, прогноза за четвъртък, 1 януари: Предимно слънчево, вятърът отслабва
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В новогодишната нощ вятърът ще отслабне, но ще остане умерен и поривист от запад-северозапад. Ще преобладава ясно време с временни увеличения на облачността. На отделни места в източните и планинските райони ще има слаби превалявания от сняг.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, по-късно след обяд облачността ще се увеличи. Ще е ветровито с временно силен и поривист вятър от запад-северозапад. Дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат от 2° до 4°. Температурата на морската вода е от 9° до 11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините облачността ще е променлива, често намаляваща до предимно слънчево време. През новогодишната нощ на места ще има превалявания от сняг. Ще духа силен и временно бурен северозападен вятър. Ще нахлува студен въздух и дневните температури чувствително ще се понижат. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 10°, на 2000 метра – около минус 17°.

През първия ден от новата година северозападният вятър ще отслабне, а в петък ще се ориентира от югозапад, отново ще се усилва и в събота и неделя ще бъде много ветровито. Ще започне бързо затопляне и в неделя минималните температури ще са вече над нулата, а максималните - между 10° и 15°.

Ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността. Ще е почти без валежи, само на отделни места, с по-голяма вероятност в петък, са възможни незначителни превалявания. В районите, защитени от вятъра, главно в западната част на Горнотракийската низина, сутрин ще бъде мъгливо, а дневните температури ще остават по-ниски.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дано през 2026г.

    4 2 Отговор
    Всички политици, които не работят в полза на народадаПукнат

    Коментиран от #3

    01:11 01.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Интересно ,

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дано през 2026г.":

    Внимавай какво си пожелаваш ... Гергина ..

    02:21 01.01.2026

