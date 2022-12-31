Новини
Кой има имен ден днес, 31 декември 2025 г. Честито!

31 Декември, 2022 07:20, обновена 30 Декември, 2025 14:30

Кой има имен ден днес, 31 декември 2025 г. Честито!

На този ден православната църква почита Преп. Мелания Римлянка

Кой има имен ден днес, 31 декември 2025 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На 31 декември православната църква почита Преп. Мелания Римлянка.

Прeп. Мeлaния живялa прeз V в. и билa бoгaтa и знaтнa грaждaнкa нa Рим. Кoгaтo дo нeя дocтигнaли рaзкaзитe зa oтшeлницитe, живeeщи нa изтoк, тя рeшилa дa пoдрaжaвa нa дивния им живoт.

Eдвa 20-гoдишнa, cв. Мeлaния рaздaлa имущecтвoтo cи нa бeднитe и ce пocвeтилa нa мoлитвa, духoвни пoдвизи и cлужeниe нa ближнитe. Тя cтрoилa мaнacтири, бoлници и cтрaннoприeмници. Oбърнaлa мнoгo eзичници и eрeтици към прaвocлaвнaтa вярa.

Пoчинaлa в крaйнa бeднocт прeз 434 г.

На 31 декември св. Църква почита паметта на двете Мелании - бабата и внучката, и нейния благочестив съпруг Апиниан.

Днес имен ден празнуват всички дами, които носят името Мелания.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    20 15 Отговор
    ЧИД
    ДАМИ
    с ИМЕ
    МЕЛАНИЯ

    Коментиран от #15

    08:37 31.12.2022

  • 4 Църквата най много

    27 7 Отговор
    ОБИЧА да си раздадете имуществото силите и живота за тях. И поповете и парите живеят в крайна бедност като Мелания. Скрити зад високите стени и златните си тронове те извършват "духовни подвизи" в служение на ближните.

    10:12 31.12.2022

  • 5 Тръмп

    21 2 Отговор
    ще тряба да се изръси

    13:22 31.12.2022

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Студопоре

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Студопор":

    Не си ли у Атина бе , ХераКлес?

    04:43 31.12.2023

  • 9 Дупничанин

    23 6 Отговор
    "Тя cтрoилa мaнacтири, бoлници и cтрaннoприeмници."

    Лоши времена са биле, младо 20 годишно дете да бърка бетон по цел ден...

    04:48 31.12.2023

  • 10 Мъдрият

    11 4 Отговор
    Честит имен ден на всички именици и честит празник на всички православни християни!

    И авторе - в православната църква дума: "дама" не се използва! Звучи нелепо! Казва се - "жена"!
    А и по принцип такова животно "дама" има само като фигура в шаха и термин в играта дама!

    Пожелавам на всички православни християни: нека Бог усили в нас вярата и любовта!

    И ние от своя страна да се стремим с цялата си душа и сърце към Бога!

    По молитвитве на Св.Апиниян, и Св.Мелания - баба и Св.Мелания - внучка, Господи Иисусе Христе, Сине Божий - помилуй и спаси нас! Амин!

    Коментиран от #13, #17, #18, #19

    12:59 31.12.2023

  • 11 Бря!

    5 2 Отговор
    те сън не спят да коментират в този сайт, бе бате!
    Мъдрец до умника, мила моя майно льо, кой от кого по-големи.

    06:43 31.12.2024

  • 12 Честит Имен Ден на

    5 2 Отговор
    Мелания Тръмп, богата и знатна гражданка и първа дама на САЩ!
    Красива и умна жена! Редко срещано съчитание!
    Жива и здрава!

    06:54 31.12.2024

  • 13 Нова гадина, нов късмет

    3 6 Отговор

    До коментар #10 от "Мъдрият":

    Ако още не си разбрал, че тук не е мястото да си пишеш религиозните простотии, значи не си особено мъдър.

    Коментиран от #16

    07:16 31.12.2024

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Гост666

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Мъдрият":

    Ако не знаете дама е учтиво обръщение към жена . А в шаха е царица . Стига с тези църковни коментари и критики. Днес е нова година с пожелания за,весело изкарване.

    11:32 31.12.2024

  • 18 Татра

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Мъдрият":

    Неможе да не напишеш критка . Статията е добра а Дама се нарича всяка жена като учтиво обръщение към всяка жена.

    11:34 31.12.2024

  • 19 Сатанайл

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Мъдрият":

    А престани да критикуваш религиозния. Хубава статия и вед ага да критикува . И на първо място пак религия и църква днес се посреща нова година.

    11:37 31.12.2024