Кой има имен ден днес, 31 декември 2025 г. Честито!

Риби (20.02 - 20.03) Днес ще усещате тиха празнична вълна, която ви подготвя за финала на годината. Следобедът е по-жив, с хубави разговори и лека емоция. Пожелайте си нещо от сърце — 2026 има начин да го докосне.

Водолей (21.01 - 19.02) Сутринта е спокойна, а следобедът създава настроение за срещи, разговори и празнични идеи. Ще се почувствате по-свободни и готови за новото. Нека 2026 ви донесе свобода, нови хоризонти и приятни изненади.

Козирог (23.12 - 20.01) Днес ще правите кратка равносметка и ще усещате ясно какво е важно да завършите. Следобедът носи живост и приятно раздвижване. В новогодишната нощ си позволете усмивка — 2026 ще я превърне в посока.

Стрелец (23.11 - 22.12) Сутринта е стабилна, а следобедът носи жив ритъм и хубаво настроение. Ще се настроите естествено към празничната вечер. Нека новогодишната нощ ви отвори врати към нови пътувания и вдъхновения през 2026.

Скорпион (24.10 - 22.11) Денят ви води към равносметка и яснота какво оставяте в старата година. Следобедът носи лекота и желание за по-непринудено общуване. Прегърнете новата година с намерение — 2026 ще го засили.

Везни (24.09 - 23.10) Сутринта ви дава нужния ред, а следобедът ви носи настроение за празнични жестове и срещи. Общуването е живо и приятно. Оцветете нощта с усмивки — 2026 ще ги умножи.

Дева (24.08 - 23.09) Днес ще имате желание да довършите важните задачи и да подредите мислите си преди празника. Следобедът е по-свободен и подходящ за приятни разговори. Пуснете тихо намерението си в новогодишната нощ — 2026 ще го подхване.

Лъв (24.07 - 23.08) Сутринта е по-спокойна и подредена, а следобедът носи оживление и празничен дух. Ще се почувствате готови за срещи и настроение. Нека 2026 ви донесе смелост да блестите там, където най-много желаете.

Рак (22.06 - 23.07) Днес ще бъдете в приятен баланс между вътрешна тишина и празнична готовност. През деня ще усещате лекота в контактите. В новогодишната нощ си подарете топлина и близост — 2026 ще откликне със същото.

Близнаци (22.05 - 21.06) Сутринта ви дава спокойствие, но следобедът ви носи настроение, движение и желание за повече хора около вас. Разговорите ще вървят леко и празнично. В новогодишната нощ оставете смеха да ви води — 2026 ще ви следва в това.

Телец (21.04 - 21.05) Днес ще се движите в по-точен ритъм и ще усещате ясно какво искате да приключите до края на деня. След обяд темпото се раздвижва и ви идват добри идеи за празничната вечер. Пожелайте си нещо истинско — 2026 може да го превърне в реалност.