Новини
Хороскопи »
ВИДЕО хороскоп за 3 ноември 2025 г.

2 Ноември, 2025 18:00 630 0

  • дневен хороскоп-
  • астрологична прогноза-
  • астрология

Динамично начало на седмицата

ВИДЕО хороскоп за 3 ноември 2025 г. - 1
Снимка: Shutterstock
Факти Факти

Седмицата започва с желание за активност, лична изява и повече движение. Луната в Овен внася допълнителен заряд и повишена амбициозност.

Въпреки това е важно да имаме предвид, че Марс се намира в самия край на Скорпион. Това обикновено се усеща като преходна фаза – чувстваме порив за нещо ново, но може да липсва ясна посока или конкретика.Благоприятният аспект с Нептун обаче може да ни помогне да проявим повече интуиция, вяра и търпение.

В същото време се оформя напрегнат аспект между Венера и Юпитер, който често носи усещане за неудовлетворение, особено в близките отношения. Може да имаме по-високи очаквания или претенции, свързани с чувството, че нещо не е достатъчно.

Днес може да е трудно другите да отговорят на нашите желания, но пък имаме повече сила и енергия да направим сами това, което искаме.
Ключът на деня е самостоятелността.

За лични консултации, моля посете сайта https://marinastoichkova.bg/


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Подобни новини


