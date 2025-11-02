ВИДЕО хороскоп за 3 ноември 2025 г.

Седмицата започва с желание за активност, лична изява и повече движение. Луната в Овен внася допълнителен заряд и повишена амбициозност.

Въпреки това е важно да имаме предвид, че Марс се намира в самия край на Скорпион. Това обикновено се усеща като преходна фаза – чувстваме порив за нещо ново, но може да липсва ясна посока или конкретика.Благоприятният аспект с Нептун обаче може да ни помогне да проявим повече интуиция, вяра и търпение.

В същото време се оформя напрегнат аспект между Венера и Юпитер, който често носи усещане за неудовлетворение, особено в близките отношения. Може да имаме по-високи очаквания или претенции, свързани с чувството, че нещо не е достатъчно.

Днес може да е трудно другите да отговорят на нашите желания, но пък имаме повече сила и енергия да направим сами това, което искаме.

Ключът на деня е самостоятелността.

