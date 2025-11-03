Астро прогноза за 4 ноември 2025 г. (ВИДЕО)

Днес е възможно да усетим енергията около нас като по-рязка и пълна с неочаквани обрати. Това се дължи на факта, че Марс – планетата на волята и действието – преминава в знака Стрелец.

През следващите седмици може да се появи повече амбиция и желание да се насочим към големи и дългосрочни цели.

Увереността в собствените ни действия ще бъде най-ценният ни съюзник. Най-добрите резултати ще дойдат, когато вярваме истински в това, което правим.

В първите дни след промяната Марс ще бъде в опозиция с Уран (най-силно днес и утре). Това може да се усети като силен порив за свобода и нужда да излезем от рутината. От една страна, моментът е подходящ за смели нови стъпки, но е добре да помним, че не всичко ще се развие по очаквания начин. Уран винаги обича да изненадва.

До 18 ч. ще се усеща и динамичната енергия на Луната в Овен, която може да внесе нетърпение и желание за независимост.

След 18 ч. Луната преминава в Телец и енергията се успокоява. Вечерта е подходяща за практични занимания и създаване на уют.

Добре е да се фокусираме върху нещо конкретно и стабилно, което носи чувство за сигурност и комфорт.

