Астро прогноза за 4 ноември 2025 г. (ВИДЕО)

3 Ноември, 2025 18:00 419 2

  • астрология-
  • дневен хороскоп-
  • астрологична прогноза

Повече смелост и желание за свобода

Астро прогноза за 4 ноември 2025 г. (ВИДЕО) - 1
Днес е възможно да усетим енергията около нас като по-рязка и пълна с неочаквани обрати. Това се дължи на факта, че Марс – планетата на волята и действието – преминава в знака Стрелец.

През следващите седмици може да се появи повече амбиция и желание да се насочим към големи и дългосрочни цели.
Увереността в собствените ни действия ще бъде най-ценният ни съюзник. Най-добрите резултати ще дойдат, когато вярваме истински в това, което правим.

В първите дни след промяната Марс ще бъде в опозиция с Уран (най-силно днес и утре). Това може да се усети като силен порив за свобода и нужда да излезем от рутината. От една страна, моментът е подходящ за смели нови стъпки, но е добре да помним, че не всичко ще се развие по очаквания начин. Уран винаги обича да изненадва.

До 18 ч. ще се усеща и динамичната енергия на Луната в Овен, която може да внесе нетърпение и желание за независимост.

След 18 ч. Луната преминава в Телец и енергията се успокоява. Вечерта е подходяща за практични занимания и създаване на уют.
Добре е да се фокусираме върху нещо конкретно и стабилно, което носи чувство за сигурност и комфорт.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    1 0 Отговор
    Ганчо няма излизане от ретроградния Меркурий.

    18:01 03.11.2025

  • 2 Новичок

    0 0 Отговор
    Реклама някаква ??? Б-О-Й-К-О-Т.

    18:19 03.11.2025