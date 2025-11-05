Новини
Астро хороскоп за 6 ноември 2025 г. (ВИДЕО)

Нови идеи и разширение

Днес 8 от 10 планети участват в интересна петъгълна конфигурация. В нея са включени всички висши и социални планети, както и част от личните. Това е много благоприятна комбинация за работни, социални и колективни процеси.

Действията ни ще имат по-голям шанс за успех, ако включваме и други хора. Добре е да изразяваме идеите си открито и да ги насочваме към конкретни стъпки и реални резултати. Сега е подходящ момент за разширяване, сътрудничество и мислене в по-голям мащаб.

По-голямата част от деня Луната е в Телец, което ни помага да сме практични, фокусирани и ориентирани към реална полза.

След 17 ч. Луната преминава в Близнаци и прави съединение с Уран. Това може да донесе изненади, нови идеи, срещи и повече динамика.
Тъй като и Марс взаимодейства с Уран, е добре да сме малко по-внимателни — възможни са спорове, импулсивност или конфликти.

Най-добрата стратегия днес е да търсим обновяване, промяна и свеж подход, вместо да се съпротивляваме на новото.

