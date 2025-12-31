Новини
Дилета Леота сияе с блясък и увереност по време на бременността си

31 Декември, 2025 23:05 463 2

Известната спортна журналистка отново прикова вниманието

Дилета Леота сияе с блясък и увереност по време на бременността си - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Известната спортна журналистка Дилета Леота отново прикова вниманието на своите почитатели, демонстрирайки, че женствеността и самочувствието не познават граници – дори и по време на бременност. Очарователната съпруга на вратаря на „Шалке 04“ Лорис Кариус публикува в социалните мрежи нова порция снимки, на които позира в изкусителни пози, гордо показвайки наедрялото си коремче.

Фотосите, които Дилета сподели в последните дни на годината, предизвикаха истински фурор сред нейните фенове. Само за броени часове публикацията ѝ събра над 155 000 харесвания от впечатляващите 9,2 милиона последователи в Instagram. Мнозина от тях не пропуснаха да я засипят с комплименти и окуражителни думи, възхищавайки се на нейната естествена красота и смелостта ѝ да бъде себе си.

Леота за пореден път доказва, че бременността може да бъде не само вълнуващ, но и изключително стилен период от живота на всяка жена. Със своята харизма и неподправен чар, тя вдъхновява бъдещите майки да се чувстват красиви и уверени, независимо от промените, които настъпват в тялото им.

Без съмнение, Дилета Леота остава една от най-обичаните и следени личности в социалните мрежи, а нейните снимки са поредното доказателство, че истинската женственост блести най-силно, когато е съчетана с увереност и любов към себе си.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Бионсе няма кой да я бие, тя се съблече чисто гола като беше бременна. А, май и Райна се снима по тоя начин. Така, де, Риана.😎

    23:11 31.12.2025

  • 2 Спортен коментар

    0 0 Отговор
    Тук виждаме резултат от рядък случай, когато вратарят вкарва гол, а някой друг хваща топката успешно.

    23:27 31.12.2025

