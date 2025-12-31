Corriere della Sera: Срещата на върха в Анкъридж е едно от основните събития на годината

Италианският вестник Corriere della Sera определи срещата в Анкъридж, Аляска, между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп като едно от ключовите новинарски събития на 2025 г.

Дори тогава - на 15 август, това е била истинска победа за Путин. През 2025 г. той „осигури най-голямата си дипломатическа победа“, пише вестникът.

Сред други важни медийни събития от изминалата година, вестникът посочи острото отношение към Володимир Зеленски в Белия дом, митническата тактика на Тръмп, мирния план за Газа, търговското примирие между САЩ и Китай, лишаването от свобода на бившия френски президент Никола Саркози и отнемането на княжеската му титла на Андрю, брат на крал Чарлз III, заради участието му в скандалния случай с американския финансист Джефри Епщайн. Вестникът отбелязва също, че Тръмп продължава да доминира на първите страници през изминалата година.