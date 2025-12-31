Новини
Corriere della Sera: Срещата на върха в Анкъридж е едно от основните събития на годината

31 Декември, 2025 22:16 725 23

Corriere della Sera: Срещата на върха в Анкъридж е едно от основните събития на годината - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Италианският вестник Corriere della Sera определи срещата в Анкъридж, Аляска, между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп като едно от ключовите новинарски събития на 2025 г.

Дори тогава - на 15 август, това е била истинска победа за Путин. През 2025 г. той „осигури най-голямата си дипломатическа победа“, пише вестникът.

Сред други важни медийни събития от изминалата година, вестникът посочи острото отношение към Володимир Зеленски в Белия дом, митническата тактика на Тръмп, мирния план за Газа, търговското примирие между САЩ и Китай, лишаването от свобода на бившия френски президент Никола Саркози и отнемането на княжеската му титла на Андрю, брат на крал Чарлз III, заради участието му в скандалния случай с американския финансист Джефри Епщайн. Вестникът отбелязва също, че Тръмп продължава да доминира на първите страници през изминалата година.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Миролюб Войнов, аналитик

    18 13 Отговор
    Резултата от тая среща типично па русски е нула ))

    Коментиран от #3, #7, #13

    22:18 31.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    13 3 Отговор
    Западното полукълбо за САЩ а Източното за БРИКС.

    22:18 31.12.2025

  • 3 Последния Софиянец

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Миролюб Войнов, аналитик":

    От САЩ и Русия дойдоха по няколко пълни самолета с еврейски бизнесмени а те не се разхождат напразно.Времето им е много скъпо.

    22:20 31.12.2025

  • 4 ВСУ в Купянск

    15 2 Отговор
    Военният ВСУ Валерий Соколенко, който се предаде в плен в района на Купянск, заяви, че е изпратен там от Командването за поетапно заснемане на пропагандно видео. Според него задачата на шест малки групи е била да заснемат материал с издигането на украинското знаме на територията, контролирана от руските войски.

    "Трябваше да заснемем видеоматериал със знамето — сякаш държим Купянск. Оказа се че сме само 6 групи и от тях останах сам... избрах да се предам и да живея", каза Соколенко.

    22:21 31.12.2025

  • 5 А вие какво искате да

    14 2 Отговор
    е на първа страница.... Урсула.
    Не ни разсмивайте защото ситуацията граничи с трагедия у нас в Европа. На никой не му е весело

    Коментиран от #6

    22:24 31.12.2025

  • 6 Грешиш

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "А вие какво искате да":

    Радва се собствениците на оръжейните концерни и ястребите които получават дивидент от продължаването на военните действия в целия свят.
    Печелят и това ги устройва

    22:26 31.12.2025

  • 7 От такива аналитици сме

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Миролюб Войнов, аналитик":

    на дъното.

    22:30 31.12.2025

  • 8 ТОВА СА ШЕФОВЕТЕ

    9 0 Отговор
    ЕРРОМИШОЦИТЕ БЕГОМ ПО ДУПКИТЕ

    22:32 31.12.2025

  • 9 Мхм

    12 0 Отговор
    В Аляска има договор. В момента англосаксите, немците и франсетата още не искат да осъзнаят, че са налапали дървото.

    22:32 31.12.2025

  • 10 пълни глупости

    3 6 Отговор
    най-безсмисленото и един от основните фактори за снижаването на рейтинга на тръмп

    22:39 31.12.2025

  • 11 Критик

    15 11 Отговор
    По-скоро на цирк приличаше тази среща ...
    "Путин" 170 сантиметра ,а Тръмп 190...
    Според вас Тръмп ли се е смалил или диктатора е пораснал с 10 сантиметра ?🤣🤣🤣

    Коментиран от #15, #16

    22:49 31.12.2025

  • 12 хо-хо !

    9 3 Отговор
    Гледах пресконференцията на Тръмп и зеля .Тръмп открито , без заобикалки му каза , че е просил пари за кокин , но Тръмп не му е позволил, ,,,защото това не е добре за хората ,, .Зеля гледаше като напикано дете майка си , но нищо не отговори ...

    Коментиран от #14

    22:49 31.12.2025

  • 13 всъщност

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Миролюб Войнов, аналитик":

    Излагаш се типично по български ! Сега си аналитик , но дали и утре ще си пак аналитик зависи само от ,,твоя,, любимец зеленият папугай .

    22:52 31.12.2025

  • 14 а гледа ли

    2 8 Отговор

    До коментар #12 от "хо-хо !":

    как пуся проси от ким и как масово се предават руските войски в Купянск и Покровск ?

    Коментиран от #17

    22:53 31.12.2025

  • 15 Путлер за малко да

    3 9 Отговор

    До коментар #11 от "Критик":

    е по-висок от Дончо.😁

    22:56 31.12.2025

  • 16 овч,

    8 10 Отговор

    До коментар #11 от "Критик":

    И какво значение има ръста в случая ?! И тополата е висока , но гаргите ака...т на нея .

    Коментиран от #18

    22:56 31.12.2025

  • 17 хо-хо !

    7 2 Отговор

    До коментар #14 от "а гледа ли":

    Спирай пиенето - наблягай на джумерките ! Писането и мисленето не са за твоята кра....ту........на !

    22:57 31.12.2025

  • 18 Значението е, че това не

    9 8 Отговор

    До коментар #16 от "овч,":

    е оригиналния диктатор .

    Коментиран от #19

    22:59 31.12.2025

  • 19 овч,

    6 7 Отговор

    До коментар #18 от "Значението е, че това не":

    Не бях чувал за оригинален диктатор , но , щом казваш .....

    Коментиран от #20

    23:02 31.12.2025

  • 20 То е ясно и за децата ,че

    7 3 Отговор

    До коментар #19 от "овч,":

    това е двойник ...Така ли не сгряваш кое е оригинал и какво е менте.

    Коментиран от #23

    23:08 31.12.2025

  • 21 Факт

    3 0 Отговор
    Помним всички срещи!

    23:08 31.12.2025

  • 22 Събитие на

    0 3 Отговор
    което се видя каква подлога на кремленското джудже е бай Дончо !

    23:14 31.12.2025

  • 23 ЕЙ ЗОМБИЛЕНД,....

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "То е ясно и за децата ,че":

    .....С КАКВА ЮТИЯ СИ ИЗПРАВЯТЕ ГЪНКИТЕ НА МОЗЪКА НЕ МОГА ДА РАЗБЕРА

    23:16 31.12.2025

Новини по държави:
