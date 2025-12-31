Corriere della Sera: Срещата на върха в Анкъридж е едно от основните събития на годината

Италианският вестник Corriere della Sera определи срещата в Анкъридж, Аляска, между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп като едно от ключовите новинарски събития на 2025 г.
Дори тогава - на 15 август, това е била истинска победа за Путин. През 2025 г. той „осигури най-голямата си дипломатическа победа“, пише вестникът.
Сред други важни медийни събития от изминалата година, вестникът посочи острото отношение към Володимир Зеленски в Белия дом, митническата тактика на Тръмп, мирния план за Газа, търговското примирие между САЩ и Китай, лишаването от свобода на бившия френски президент Никола Саркози и отнемането на княжеската му титла на Андрю, брат на крал Чарлз III, заради участието му в скандалния случай с американския финансист Джефри Епщайн. Вестникът отбелязва също, че Тръмп продължава да доминира на първите страници през изминалата година.
1 Миролюб Войнов, аналитик
Коментиран от #3, #7, #13
22:18 31.12.2025
2 Последния Софиянец
22:18 31.12.2025
3 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Миролюб Войнов, аналитик":От САЩ и Русия дойдоха по няколко пълни самолета с еврейски бизнесмени а те не се разхождат напразно.Времето им е много скъпо.
22:20 31.12.2025
4 ВСУ в Купянск
"Трябваше да заснемем видеоматериал със знамето — сякаш държим Купянск. Оказа се че сме само 6 групи и от тях останах сам... избрах да се предам и да живея", каза Соколенко.
22:21 31.12.2025
5 А вие какво искате да
Не ни разсмивайте защото ситуацията граничи с трагедия у нас в Европа. На никой не му е весело
Коментиран от #6
22:24 31.12.2025
6 Грешиш
До коментар #5 от "А вие какво искате да":Радва се собствениците на оръжейните концерни и ястребите които получават дивидент от продължаването на военните действия в целия свят.
Печелят и това ги устройва
22:26 31.12.2025
7 От такива аналитици сме
До коментар #1 от "Миролюб Войнов, аналитик":на дъното.
22:30 31.12.2025
8 ТОВА СА ШЕФОВЕТЕ
22:32 31.12.2025
9 Мхм
22:32 31.12.2025
10 пълни глупости
22:39 31.12.2025
11 Критик
"Путин" 170 сантиметра ,а Тръмп 190...
Според вас Тръмп ли се е смалил или диктатора е пораснал с 10 сантиметра ?🤣🤣🤣
Коментиран от #15, #16
22:49 31.12.2025
12 хо-хо !
Коментиран от #14
22:49 31.12.2025
13 всъщност
До коментар #1 от "Миролюб Войнов, аналитик":Излагаш се типично по български ! Сега си аналитик , но дали и утре ще си пак аналитик зависи само от ,,твоя,, любимец зеленият папугай .
22:52 31.12.2025
14 а гледа ли
До коментар #12 от "хо-хо !":как пуся проси от ким и как масово се предават руските войски в Купянск и Покровск ?
Коментиран от #17
22:53 31.12.2025
15 Путлер за малко да
До коментар #11 от "Критик":е по-висок от Дончо.😁
22:56 31.12.2025
16 овч,
До коментар #11 от "Критик":И какво значение има ръста в случая ?! И тополата е висока , но гаргите ака...т на нея .
Коментиран от #18
22:56 31.12.2025
17 хо-хо !
До коментар #14 от "а гледа ли":Спирай пиенето - наблягай на джумерките ! Писането и мисленето не са за твоята кра....ту........на !
22:57 31.12.2025
18 Значението е, че това не
До коментар #16 от "овч,":е оригиналния диктатор .
Коментиран от #19
22:59 31.12.2025
19 овч,
До коментар #18 от "Значението е, че това не":Не бях чувал за оригинален диктатор , но , щом казваш .....
Коментиран от #20
23:02 31.12.2025
20 То е ясно и за децата ,че
До коментар #19 от "овч,":това е двойник ...Така ли не сгряваш кое е оригинал и какво е менте.
Коментиран от #23
23:08 31.12.2025
21 Факт
23:08 31.12.2025
22 Събитие на
23:14 31.12.2025
23 ЕЙ ЗОМБИЛЕНД,....
До коментар #20 от "То е ясно и за децата ,че":.....С КАКВА ЮТИЯ СИ ИЗПРАВЯТЕ ГЪНКИТЕ НА МОЗЪКА НЕ МОГА ДА РАЗБЕРА
23:16 31.12.2025