Ромелу Лукаку остава извън терена: Възстановяването на нападателя на Наполи се забавя

31 Декември, 2025 22:36 431 2

Тежката контузия го извади от игра през последните четири месеца

Снимка: БГНЕС/EПA
Футболните фенове на Наполи ще трябва да почакат още, преди да видят звездния нападател Ромелу Лукаку отново в действие. Според авторитетното издание „La Gazzetta dello Sport“, белгийският национал все още не е напълно възстановен от сериозната травма, която получи в лявото бедро по време на последната предсезонна проверка на тима това лято.

Първоначалните прогнози сочеха, че Лукаку ще се завърне на терена до края на 2025 година, но най-новите медицински тестове разкриват, че възстановяването му ще се забави поне с още три седмици. Това означава, че 32-годишният нападател ще продължи да отсъства от състава на „небесносините“ и през следващия месец.

Въпреки че бе включен в разширения състав на Антонио Конте за пътуването до Саудитска Арабия за Суперкупата на Италия, Лукаку така и не получи шанс да се появи на терена.


  • 1 Дада

    2 0 Отговор
    Кой го интересува за тоя не..гър в новогодишната нощ бе ? Вие нормални ли сте

    23:18 31.12.2025

  • 2 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    0 0 Отговор
    Някаква печка, разбираш ли, се пребила🤣

    23:26 31.12.2025

