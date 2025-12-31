Ромелу Лукаку остава извън терена: Възстановяването на нападателя на Наполи се забавя

Футболните фенове на Наполи ще трябва да почакат още, преди да видят звездния нападател Ромелу Лукаку отново в действие. Според авторитетното издание „La Gazzetta dello Sport“, белгийският национал все още не е напълно възстановен от сериозната травма, която получи в лявото бедро по време на последната предсезонна проверка на тима това лято.

Първоначалните прогнози сочеха, че Лукаку ще се завърне на терена до края на 2025 година, но най-новите медицински тестове разкриват, че възстановяването му ще се забави поне с още три седмици. Това означава, че 32-годишният нападател ще продължи да отсъства от състава на „небесносините“ и през следващия месец.

Въпреки че бе включен в разширения състав на Антонио Конте за пътуването до Саудитска Арабия за Суперкупата на Италия, Лукаку така и не получи шанс да се появи на терена.