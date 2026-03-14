Тръмп: Победеният Иран иска споразумение, но не такова, каквото аз искам. Операцията ни ще продължи, колкото трябва

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не възнамерява да прекрати въоръжения конфликт в Близкия изток скоро, а операцията срещу Иран може да продължи поне още няколко седмици, пише The Wall Street Journal.
Според източници, някои от съветниците на американския лидер се опитват да го убедят да прекрати операцията, но президентът на САЩ възнамерява да продължи да нанася удари по Иран и сили, съюзени с Техеран. Това противоречи на официалните твърдения на президента, че американските военни на практика са изпълнили поставените им задачи, подчертава вестникът. Представители на Пентагона смятат, че военните действия ще продължат поне още няколко седмици.
Когато е взел решението за започване на военната операция, президентът е бил уверен в способността на американските военни да постигнат бърза и решителна победа над Ислямската република, обясниха източниците на вестника. Американският лидер е бил вдъхновен от ударите по ядрените съоръжения на Иран през 2025 г., както и от операцията във Венецуела. Въпреки това, военните действия срещу Иран струват на САЩ милиарди долари седмично и биха могли да ескалират в продължителен и по-мащабен регионален конфликт, което би се отразило негативно на американската икономика и би предизвикало стагфлация, предупреждава вестникът.
Военната операция срещу Иран ще продължи толкова дълго, колкото е необходимо, тя изпреварва графика за приключване на кампанията, смята Тръмп.
„Не мога да говоря за това. Имам си свои собствени идеи. Ще продължи толкова дълго, колкото е необходимо. Няма да ви дам график“, отбеляза президентът. „Но сме доста изпреварили графика“, заяви американският лидер.
Американският президент заяви, че САЩ никога няма да позволят на Иран да се сдобие с ядрени оръжия и потвърди, че възнамерява сам да определи дали е осъществена „безусловната капитулация“ на Иран, която той поиска преди това.
„Ние сме в безпрецедентно доминираща позиция. Независимо дали те са способни да изрекат тези думи или да се бият“, отговори Тръмп.
„Техният военноморски флот вече не съществува. Техните военновъздушни сили вече не съществуват. По-голямата част от въоръжените им сили вече не съществува“, заяви президентът. Според предоставената от него информация, Иран няма никакви радарни станции за проследяване, никаква система за противовъздушна отбрана и никакъв контрол над собственото си въздушно пространство.
"Иран е напълно победен, но фалшивите новини мразят да съобщават колко добре се справя американската армия срещу Иран, който е напълно победен и иска споразумение – но не споразумение, което аз бих приел!" написа още Тръмп.
САЩ и Израел започнаха атаки срещу Иран на 28 февруари. Иран отговори със собствени удари срещу Израел и страните от Персийския залив, в които са разположени американски бази.
„Иран никога няма да се сдобие с ядрени оръжия и никога няма да има способността да заплашва Съединените щати, Близкия изток или света“, написа той в Truth Social.
„Иран няма способността да защитава това, което искаме да атакуваме“, заяви президентът на САЩ.
Американският лидер отново призова иранските военни да „свалят оръжия и да спасят това, което е останало от страната им“.
Тръмп призна, че целите на САЩ и Израел в операцията срещу Иран може да се различават.
Той отказа да коментира медийните съобщения, че Русия е предложила да приеме обогатен уран от Иран.
„Не мога да говоря с вас за това“, отговори американският лидер на въпросите на журналистите по темата.
По-рано Axios съобщи, че президентът на САЩ е отхвърлил предполагаемото предложение на Русия тази седмица за „прехвърляне на обогатен уран от Иран в Русия като част от сделка за прекратяване на войната“.
Съединените щати скоро ще започнат да осигуряват ескорт за петролни танкери в Ормузкия проток, заяви Тръмп.
„Скоро ще стане“, каза той в отговор на въпрос за това.
До коментар #2 от "Де Вятка":А СЕГА ДЕ ............ ТО МАЙ Е ВЯРНО ТОВА .......... А ЕВРОСЪЮЗА ИСКА ДА МАХАМЕ КРАВИТЕ .......... ГЛЕДАЛ СЪМ ВИДЕОТА МНОГО В ТИБЕТ ОСТАВЯТ ИЗПРАЖНЕНИЯТА НА ЗЕМЯТА ДА ИЗСЪХНАТ ХУБАВО И ПОСЛЕ С ЕДНА ВИЛА ГИ СЪБИРАТ И ГИ ТРУПАТ НА ГОЛЕМИ КУПЧИНИ И ПРЕЗ ЗИМАТА ГИ ГОРЯТ ТОПЛЯТ СЕ С ТЯХ ...... И ТО МАЙ ПРАВЯТ ДОБРА ТЕМПЕРАТУРА .......... МАЙ ЗА НЯКОИ НЕЩА ТРЯБВА ДА ПОЛЗВАМЕ ОПИТА НА ХОРАТА ОТ МИНАЛОТО А НЕ ТИЯ ИЗМИСЛЕНИ ЗЕЛЕНИ ТЪПОТИИ НА ЕС ..........
До коментар #20 от "Тръмп се оля":Който и да спечели на следващите избори, разлика няма, война ще има, това си сащ. Израел, смятай евреите, държат конците на всички, леви десни средни и т нат
Името на президента се сменя но политиката е същата.
47 Тоя тип...
Чудя се,амепиканците ли си избират да ги управляват хора с ментални отклонения или откачат след като влязат в белия дом.
Дали не ги пръскат с нещо,или ги облъчват...???..хах...тих ужас...:)
50 Ха ха ха ха
До коментар #38 от "истината":Тоя Линкълн колко пъти го потапяте?
Повече пъти, отколкото крайцерът Москва изплува.
До вчера САЩ дадоха 13 жертви и над 200 ранени. Ако търсят победа, ще се решат на операция по суша. Тогава мащабите на жертвите са други.
От Втората световна до сега САЩ нямат победа във война.
От Втората световна до сега САЩ нямат победа във война.
61 Първо...
Второ не иска а ПОСТАВЯ УСЛОВИЯ за споразумение...
Трето ще бъхти по юдео-хамерикански чутори докато не изпълнят условията...
62 САМО ЗАГЛАВИЯ ОТ ФАКТИ ЗА ПОБЕДАТА
Иран опроверга Тръмп за "пълното унищожение" на военните цели на остров Харг
Американски танкер гори в морето край ОАЕ, дрон атакува посолството на САЩ в Багдад
Ванс: Не разбираме и не знаем защо е нападнато девическото училище
CNN: Иран ще пуска танкери през Ормузкия проток, ако петролът им се търгува в китайски юани
и това само от една страница.
До коментар #57 от "Мишел":От създаването си го сега Израел няма загубена война.
До коментар #54 от "Данко Харсъзина":Лапуркай бе козяшки тръбаррр ,кво ми редиш дитирамби .
До коментар #64 от "ЪХЪ":Каква война, бе!? Те тия се бият само с деца и жени!
83 пиночет
До коментар #54 от "Данко Харсъзина":Копейките, първо си дадоха задните части на Путин,след това бяха за Тръмп,сега са за аятоласите,подготвят задните части вече и за Ким Чен Ун!
84 Зевзек
До коментар #78 от "Иран е БОКСОВА КРУША":За това ли ракетите валят по Тел Авив.
Така, че Тръмп, по-добре млъкни и си търси адвокат и алибита за педофилската ти история!
88 Зевзек
До коментар #83 от "пиночет":Пък козячетата са си дали задните части на всеки който им осигури баничка.
89 Я пъ тоа
До коментар #84 от "Зевзек":Кви ракети бре.....съсипаха Иран за 10 дни, ти за някакви ракети ми говориш.
91 Санитаря от Карлуково
До коментар #87 от "Владимир Путин, президент":Ти кой Путин си бе от втора или от пета стая че имаме двама
96 Бг Копейка
До коментар #83 от "пиночет":Готови сме, да си дадем задните части и за Лукашенко!
97 Зевзек
До коментар #89 от "Я пъ тоа":Прочети предната статия какво е положението в Израел
