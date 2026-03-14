Тръмп: Победеният Иран иска споразумение, но не такова, каквото аз искам. Операцията ни ще продължи, колкото трябва

14 Март, 2026 04:52, обновена 14 Март, 2026 07:51

Аз ще определя дали и кога Техеран е капитулирал, заяви американският президент

Тръмп: Победеният Иран иска споразумение, но не такова, каквото аз искам. Операцията ни ще продължи, колкото трябва - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не възнамерява да прекрати въоръжения конфликт в Близкия изток скоро, а операцията срещу Иран може да продължи поне още няколко седмици, пише The ​​Wall Street Journal.

Според източници, някои от съветниците на американския лидер се опитват да го убедят да прекрати операцията, но президентът на САЩ възнамерява да продължи да нанася удари по Иран и сили, съюзени с Техеран. Това противоречи на официалните твърдения на президента, че американските военни на практика са изпълнили поставените им задачи, подчертава вестникът. Представители на Пентагона смятат, че военните действия ще продължат поне още няколко седмици.

Когато е взел решението за започване на военната операция, президентът е бил уверен в способността на американските военни да постигнат бърза и решителна победа над Ислямската република, обясниха източниците на вестника. Американският лидер е бил вдъхновен от ударите по ядрените съоръжения на Иран през 2025 г., както и от операцията във Венецуела. Въпреки това, военните действия срещу Иран струват на САЩ милиарди долари седмично и биха могли да ескалират в продължителен и по-мащабен регионален конфликт, което би се отразило негативно на американската икономика и би предизвикало стагфлация, предупреждава вестникът.

Военната операция срещу Иран ще продължи толкова дълго, колкото е необходимо, тя изпреварва графика за приключване на кампанията, смята Тръмп.

„Не мога да говоря за това. Имам си свои собствени идеи. Ще продължи толкова дълго, колкото е необходимо. Няма да ви дам график“, отбеляза президентът. „Но сме доста изпреварили графика“, заяви американският лидер.

Американският президент заяви, че САЩ никога няма да позволят на Иран да се сдобие с ядрени оръжия и потвърди, че възнамерява сам да определи дали е осъществена „безусловната капитулация“ на Иран, която той поиска преди това.

„Ние сме в безпрецедентно доминираща позиция. Независимо дали те са способни да изрекат тези думи или да се бият“, отговори Тръмп.

„Техният военноморски флот вече не съществува. Техните военновъздушни сили вече не съществуват. По-голямата част от въоръжените им сили вече не съществува“, заяви президентът. Според предоставената от него информация, Иран няма никакви радарни станции за проследяване, никаква система за противовъздушна отбрана и никакъв контрол над собственото си въздушно пространство.

"Иран е напълно победен, но фалшивите новини мразят да съобщават колко добре се справя американската армия срещу Иран, който е напълно победен и иска споразумение – но не споразумение, което аз бих приел!" написа още Тръмп.

САЩ и Израел започнаха атаки срещу Иран на 28 февруари. Иран отговори със собствени удари срещу Израел и страните от Персийския залив, в които са разположени американски бази.

„Иран никога няма да се сдобие с ядрени оръжия и никога няма да има способността да заплашва Съединените щати, Близкия изток или света“, написа той в Truth Social.

„Иран няма способността да защитава това, което искаме да атакуваме“, заяви президентът на САЩ.

Американският лидер отново призова иранските военни да „свалят оръжия и да спасят това, което е останало от страната им“.

Тръмп призна, че целите на САЩ и Израел в операцията срещу Иран може да се различават.

Той отказа да коментира медийните съобщения, че Русия е предложила да приеме обогатен уран от Иран.

„Не мога да говоря с вас за това“, отговори американският лидер на въпросите на журналистите по темата.

По-рано Axios съобщи, че президентът на САЩ е отхвърлил предполагаемото предложение на Русия тази седмица за „прехвърляне на обогатен уран от Иран в Русия като част от сделка за прекратяване на войната“.

Съединените щати скоро ще започнат да осигуряват ескорт за петролни танкери в Ормузкия проток, заяви Тръмп.

„Скоро ще стане“, каза той в отговор на въпрос за това.


САЩ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само питам

    68 28 Отговор
    Тоя ПЕДОФИЛ защо още не е в затвора

    Коментиран от #4

    04:58 14.03.2026

  • 2 Де Вятка

    18 27 Отговор
    Преди се изказваше че когато той кажел.
    А сега де?

    Коментиран от #10

    04:59 14.03.2026

  • 3 ФЕЙК

    61 24 Отговор
    Тръмп през 10 минути тръмпи поредния тръмпизъм! Това е ясен белег, че тръмписткото му умствено и психическо състояние е "велико"!

    Коментиран от #6

    05:00 14.03.2026

  • 4 Чака си реда

    27 48 Отговор

    До коментар #1 от "Само питам":

    Педофилът Путлер е преди него.

    Коментиран от #9, #58

    05:04 14.03.2026

  • 5 Давай

    14 44 Отговор
    бай Дончо! Смажи ги!

    Коментиран от #12

    05:08 14.03.2026

  • 6 Прав си!

    15 28 Отговор

    До коментар #3 от "ФЕЙК":

    Все едно е русофил който лъже както диша.

    Коментиран от #13

    05:09 14.03.2026

  • 7 Съединени Американски щати ... на Израел

    53 11 Отговор
    Явно израелците яко са хванали бай Донко за мадурото - ще се бие до последния американец или докогато кажат господарите му от Израел

    Коментиран от #11

    05:10 14.03.2026

  • 8 МАГА тесла

    57 9 Отговор
    Ох Доналд, изпреварваш графика само на собствения си импийчмънт! Ще бъде предсрочно със сигурност!

    05:11 14.03.2026

  • 9 Ами..

    26 12 Отговор

    До коментар #4 от "Чака си реда":

    Прочети файловете на Епщайн и ще разбетеш кой е педофил, реднек

    Коментиран от #25

    05:11 14.03.2026

  • 10 Де Вятка

    22 6 Отговор

    До коментар #2 от "Де Вятка":

    А СЕГА ДЕ ............ ТО МАЙ Е ВЯРНО ТОВА .......... А ЕВРОСЪЮЗА ИСКА ДА МАХАМЕ КРАВИТЕ .......... ГЛЕДАЛ СЪМ ВИДЕОТА МНОГО В ТИБЕТ ОСТАВЯТ ИЗПРАЖНЕНИЯТА НА ЗЕМЯТА ДА ИЗСЪХНАТ ХУБАВО И ПОСЛЕ С ЕДНА ВИЛА ГИ СЪБИРАТ И ГИ ТРУПАТ НА ГОЛЕМИ КУПЧИНИ И ПРЕЗ ЗИМАТА ГИ ГОРЯТ ТОПЛЯТ СЕ С ТЯХ ...... И ТО МАЙ ПРАВЯТ ДОБРА ТЕМПЕРАТУРА .......... МАЙ ЗА НЯКОИ НЕЩА ТРЯБВА ДА ПОЛЗВАМЕ ОПИТА НА ХОРАТА ОТ МИНАЛОТО А НЕ ТИЯ ИЗМИСЛЕНИ ЗЕЛЕНИ ТЪПОТИИ НА ЕС ..........

    05:12 14.03.2026

  • 11 Дончо Миротвореца до

    16 22 Отговор

    До коментар #7 от "Съединени Американски щати ... на Израел":

    вчера беше идол и любимец на милиони русофили, а днес вече е педофил... като тях. 😂

    Коментиран от #14, #17

    05:12 14.03.2026

  • 12 Хаха

    2 9 Отговор

    До коментар #5 от "Давай":

    На билот ли?

    05:13 14.03.2026

  • 13 Ами..

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Прав си!":

    Не. Типичен реднек е. И се гордее с това

    05:14 14.03.2026

  • 14 Ище един...

    6 9 Отговор

    До коментар #11 от "Дончо Миротвореца до":

    Радвам се че го харесваш. И ти ли си педофил, грантче?

    05:17 14.03.2026

  • 15 Факт

    18 22 Отговор
    Рижият миротворец разочарова тотално заблудените си почитатели - русофилите. ☝️😅
    Лъже също като Путлер, че и повече.

    Коментиран от #18

    05:19 14.03.2026

  • 16 Бай Дончо Тъпото

    14 3 Отговор
    Пак се излижи...

    05:19 14.03.2026

  • 17 Ами да

    18 3 Отговор

    До коментар #11 от "Дончо Миротвореца до":

    Той още е - съсипа САЩ по-бързо от торнадо

    05:20 14.03.2026

  • 18 Всъщност...

    28 8 Отговор

    До коментар #15 от "Факт":

    Точно напротив. Разори САЩ, настрои целуя свят срещу тях, запуши тоалетните на самолетоносачите ...
    Какво повече да се искат руснаците от него?! Те се търкалят от смях..

    05:23 14.03.2026

  • 19 Бай Дончо Америкоубиеца

    24 4 Отговор
    Бай Дончо се хвалеше на "Състоянието на съюза" че "бил направил бензина 1.99" ... а днес е 3.50...
    Тоя лъже и като спи

    05:28 14.03.2026

  • 20 Тръмп се оля

    26 4 Отговор
    Бай Дончо продаде душата си на Израел и сеща ще плати сметката! Идващите избори няма да свършат добре за него и Републиканците. Истинската МАГА яко са му набрали!

    Коментиран от #27

    05:36 14.03.2026

  • 21 Глас от бункера

    11 4 Отговор
    Дончо иска да ми прави конкуренция с лъжите,но изостава с 4 години.😂

    05:57 14.03.2026

  • 22 Каунь

    12 0 Отговор
    Тоя е луд.за връзване и що показва знака за поздрав на ИДИЛ!?

    06:00 14.03.2026

  • 23 ОнЯ

    12 0 Отговор
    Трудно се налага американската "демокрация"

    06:01 14.03.2026

  • 24 койдазнай

    3 1 Отговор
    Това някъде съм го чувал, ама не си спомням, кой го говореше...

    06:12 14.03.2026

  • 25 Заю Баю

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ами..":

    те не могат да четат, ако можеха нямаше да стават за смях тук. Господарите им пишат и те преписват.

    06:15 14.03.2026

  • 26 Некъпан джендър евроатлантик

    11 1 Отговор
    В началото мразих Тръмп, но след като разбрах, че е педофил като моя идол Лама Калушев се влюбих в него. По цял ден си мечтая как ме води на острова на Епстийн.

    Коментиран от #32, #34

    06:17 14.03.2026

  • 27 Зарко

    13 0 Отговор

    До коментар #20 от "Тръмп се оля":

    Който и да спечели на следващите избори, разлика няма, война ще има, това си сащ. Израел, смятай евреите, държат конците на всички, леви десни средни и т нат
    Името на президента се сменя но политиката е същата.

    06:24 14.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Владимир Путин, президент

    1 9 Отговор
    Киев Два дня ☝️

    06:38 14.03.2026

  • 30 Митко пешев

    5 0 Отговор
    Техеран хор уан дей? А?

    06:44 14.03.2026

  • 31 Данко Харсъзина

    19 0 Отговор
    Техеран за три ауърс стана като Кабул за туенти иърс. Иран направо попиля сащисаните крави и съюзниците им чалмари, а ционисткия тумор е целия в горящи руини. Поклон доземи пред несломимия ирански народ в борбата му със световния терор! Велик народ с велики лидери!

    06:46 14.03.2026

  • 32 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    1 3 Отговор

    До коментар #26 от "Некъпан джендър евроатлантик":

    Тръмп наш, а

    06:48 14.03.2026

  • 33 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 4 Отговор
    Правя кастинг за ново Аятолахче.....кастинга е безсрочен

    06:51 14.03.2026

  • 34 Путинистче идиотче

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Некъпан джендър евроатлантик":

    Учи са от Путин......

    06:52 14.03.2026

  • 35 Старчо

    3 0 Отговор
    Как е възможно американците да са избрали такъв безподобен глупак за президент?

    Коментиран от #37

    07:53 14.03.2026

  • 36 ТЕХЕРАН ЗА ТРИ ДЕЙС

    5 0 Отговор
    Пак се отлага. Иран не изглежда да е победен.

    07:54 14.03.2026

  • 37 И ТЕ СА КАТО НАС. НЯМА ИЗБОРИ

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Старчо":

    Когото ни сложат.

    07:56 14.03.2026

  • 38 истината

    8 1 Отговор
    Иран порази тази вечер самолетоносача Линкълн.Яко в пламъци.Свали самолети изтребители и въздушен танкер.Базите помляни .Няма функционираща наоколо.Всичко ни се представя от сащ като инциденти.

    Коментиран от #50

    07:57 14.03.2026

  • 39 Д-р Ментал

    6 0 Отговор
    Тръмп е за лудницата! Опасно ненормален, нямат ли психиатри в САЩ

    07:58 14.03.2026

  • 40 Зеленото:

    5 0 Отговор
    Чичо Дони, ти си Бог! Кажи какво вземаш и откъде го вземаш или направо ми прати едно кило. Ще разпердушиня руснаците за два дни, след две дози, и ще казвам, че ме молят да спра, ама аз не искам..

    07:58 14.03.2026

  • 41 Владко Кузов /последния софиянец/

    0 2 Отговор
    Удари Доньо до макарите на чаршафосаните марксисти

    08:00 14.03.2026

  • 42 ПУКАНКИ

    3 1 Отговор
    Американски танкер гори в морето край ОАЕ, а вече 3000 са на концерта на Елвис.

    08:01 14.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН

    0 5 Отговор
    Сринаха им държавата за нула време

    Коментиран от #52

    08:02 14.03.2026

  • 45 Владимир Путин, президент

    1 2 Отговор
    Лисабон за седмица таварищи ☝️😁

    08:03 14.03.2026

  • 46 пиночет

    1 4 Отговор
    Този път терористите -палячовци аятоласи от Хизбула и Хамас в Иран и подкрепяни от Кремълските отрепки, ще бъдат занулени изцяло.

    08:04 14.03.2026

  • 47 Тоя тип...

    2 0 Отговор
    Нещо не е добре,всяко едно негово изказване няма връзка с реалността.
    Чудя се,амепиканците ли си избират да ги управляват хора с ментални отклонения или откачат след като влязат в белия дом.
    Дали не ги пръскат с нещо,или ги облъчват...???..хах...тих ужас...:)

    08:04 14.03.2026

  • 48 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    1 2 Отговор
    Не мърдам от бункера

    08:04 14.03.2026

  • 49 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор
    Велик Президент на велика страна.

    08:05 14.03.2026

  • 50 Ха ха ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "истината":

    Тоя Линкълн колко пъти го потапяте?

    Повече пъти, отколкото крайцерът Москва изплува.

    08:06 14.03.2026

  • 51 Гориил

    4 0 Отговор
    Войната с Иран доведе не само до регионален пожар; тя доведе и до колапс на целия международен ред. Тя напълно разруши дипломатическия авторитет на САЩ и предизвика глобална паника. Сега както съюзниците, така и враговете на Америка разбират, че ядрената бомба е крайната гаранция за суверенитет в този нов свят.

    08:06 14.03.2026

  • 52 НЕ СЕ ПРЕВЪЗБУЖДАЙ

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН":

    Да не получиш някоя болест.

    08:06 14.03.2026

  • 53 Еййй

    1 0 Отговор
    Алкаш нещастен, още 15 пъти я пусни най-отгоре тая простотия!

    08:08 14.03.2026

  • 54 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор
    Копейките бяха Путинисти, после станаха Тръмписти, сега с чалми и днес ще ходят на джамия. Скоро ще станат Лами. Копейките са проклятието на България.

    Коментиран от #68, #83

    08:08 14.03.2026

  • 55 Д-р Ментал

    1 0 Отговор
    Луд умора нема

    08:11 14.03.2026

  • 56 Скарлет

    2 0 Отговор
    Скокът на световните цени на петрола ясно показвт, че режима няма да капитулира така лесно в иран!!! цените на петрола се удвоиха а и всички суровини!!! След епичната" грешка "на мага президента , напрежението ескалира при което ще изживеем невиждан инфлационен ШОК ....

    08:12 14.03.2026

  • 57 Мишел

    2 0 Отговор
    Празноглав самохвалко.
    До вчера САЩ дадоха 13 жертви и над 200 ранени. Ако търсят победа, ще се решат на операция по суша. Тогава мащабите на жертвите са други.
    От Втората световна до сега САЩ нямат победа във война.

    Коментиран от #64

    08:14 14.03.2026

  • 58 И аз чакам теб ша та

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Чака си реда":

    Надувам като балон имах е другарка която ми подариха за Коледа но само няколко дена след това е спуках сега чакам теб @@г@аде@@н €-пед)/;ра3?ст

    08:14 14.03.2026

  • 59 Град Козлодуй

    2 0 Отговор
    Намериха ли на Нетаняху ушите ?

    08:15 14.03.2026

  • 60 Дон Дони

    2 0 Отговор
    Голям разказвач на приказки от шипковият храст.

    08:15 14.03.2026

  • 61 Първо...

    1 0 Отговор
    Иран не е победен...
    Второ не иска а ПОСТАВЯ УСЛОВИЯ за споразумение...
    Трето ще бъхти по юдео-хамерикански чутори докато не изпълнят условията...

    08:15 14.03.2026

  • 62 САМО ЗАГЛАВИЯ ОТ ФАКТИ ЗА ПОБЕДАТА

    2 0 Отговор
    Огнен ад в Тел Авив след попадение на иранска касетъчна бойна глава.
    Иран опроверга Тръмп за "пълното унищожение" на военните цели на остров Харг
    Американски танкер гори в морето край ОАЕ, дрон атакува посолството на САЩ в Багдад
    Ванс: Не разбираме и не знаем защо е нападнато девическото училище
    CNN: Иран ще пуска танкери през Ормузкия проток, ако петролът им се търгува в китайски юани
    и това само от една страница.

    08:15 14.03.2026

  • 63 Софиянец

    2 0 Отговор
    Този тотално изчатка! 😂 В обора нямат ли изискване за ментално здраве, за да станеш президент на тая дупка?

    08:16 14.03.2026

  • 64 ЪХЪ

    1 2 Отговор

    До коментар #57 от "Мишел":

    От създаването си го сега Израел няма загубена война.

    Коментиран от #69

    08:16 14.03.2026

  • 65 стоян георгиев

    4 0 Отговор
    Бухаха, тръмпака сънува победи и преговори, когато му изнаса! И той като зеля е скъсал с реалността!

    08:17 14.03.2026

  • 66 Този е по-зле

    3 1 Отговор
    От Путлер

    08:17 14.03.2026

  • 67 Чичовото

    3 0 Отговор
    Смешник. С бомба за няколко милиони ви унищожиха самолетоносач за 15 милиарда. Мисля, че ще се наиграеш този път.

    08:18 14.03.2026

  • 68 ХА ХА

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Данко Харсъзина":

    Лапуркай бе козяшки тръбаррр ,кво ми редиш дитирамби .

    08:18 14.03.2026

  • 69 Стойко

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "ЪХЪ":

    Каква война, бе!? Те тия се бият само с деца и жени!

    08:18 14.03.2026

  • 70 ТОЗИ ПАК

    2 0 Отговор
    ТОЗИ ПАК ПРЕВИШИЛ ДОЗАТА ОТ СОДА БИКАРБОНАТ ВЗЕ ДА СИ ВЯРВА САМ НА СЕБЕ СИ
    САМО ЧЕ НИКОЙ НЕ МУ ВЯРВА ДА ВЗЕМЕ ЛУДНИЦАТА ДА ГО ПРИБЕРЕ ПРЕЧИ НА ДВИЖЕНИЕТО

    08:19 14.03.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН

    0 2 Отговор
    Аятоласите в пещерите. Тръмп праща апахи, сиукси, команчи в Иран, пещерите да прочистват с лъкове, ножове и томахавки.

    08:20 14.03.2026

  • 73 Гол Кремълски охлюв -Ботокс 1.50

    2 1 Отговор
    Няма да мръдна от бункера вече

    08:20 14.03.2026

  • 74 Варненец

    2 0 Отговор
    Айде кажете ми после, че запада не е ръководен от луди, тъпи и педофили с фашистки наклонности! Един нормален западен лидер няма, всичките им изказвания и действия са изпълнени с истерия и откровени лъжи!

    08:20 14.03.2026

  • 75 Емо

    2 1 Отговор
    Изтумбете брадатите кочове!

    08:21 14.03.2026

  • 76 Бункерен плъх-Плешивия охлюв

    1 1 Отговор
    Никакво мърдане от бункера

    08:21 14.03.2026

  • 77 Хихихи

    2 0 Отговор
    Тръмп е малко в истерия! Личи си по всяко негово неадекватно изказване! Вече и медиите му са виновни, че не пеят в неговия хор за победа 🤭

    08:22 14.03.2026

  • 78 Иран е БОКСОВА КРУША

    1 3 Отговор
    Почват го израелци, после американци, пак израелци и пак американци....бъхтят го до последно.

    Коментиран от #84

    08:22 14.03.2026

  • 79 Кико

    3 0 Отговор
    Поредната изгубена война на краварите! Тия само с бедни и разградени държави могат да "пожеждават" и основно в Холивуд

    08:23 14.03.2026

  • 80 До къде стигнахме

    2 0 Отговор
    Ха ха ха - значи Иран вече бил "победен" пък ракетите на Иран не спират.

    08:23 14.03.2026

  • 81 Ах Тези Пари !

    1 0 Отговор
    Ах Тези Пари !

    Какво ли не Карат !

    Хората Да Правят !

    За Тях !

    08:23 14.03.2026

  • 82 този вече

    2 0 Отговор
    този вече готов пациент а лудницата взе да говори какво сънувал

    Коментиран от #92

    08:23 14.03.2026

  • 83 пиночет

    1 2 Отговор

    До коментар #54 от "Данко Харсъзина":

    Копейките, първо си дадоха задните части на Путин,след това бяха за Тръмп,сега са за аятоласите,подготвят задните части вече и за Ким Чен Ун!

    Коментиран от #88, #96

    08:24 14.03.2026

  • 84 Зевзек

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "Иран е БОКСОВА КРУША":

    За това ли ракетите валят по Тел Авив.

    Коментиран от #89

    08:24 14.03.2026

  • 85 БАТ РАМБО С ГОЛЕМИЯ НОЖ

    0 0 Отговор
    Пращат мъ в Иран, пещерите от аятоласи да прочиствам. Имал съм опит от Авганистан.

    08:24 14.03.2026

  • 86 Търново

    1 0 Отговор
    Иран им занули всички бази, радари, посолства и консулства в региона! Свали им няколко скъпи самолета, дрона и почти потопи самолетоносача им!

    Така, че Тръмп, по-добре млъкни и си търси адвокат и алибита за педофилската ти история!

    08:25 14.03.2026

  • 87 Владимир Путин, президент

    0 0 Отговор
    Завтра влизам в Киев ☝️

    Коментиран от #91

    08:25 14.03.2026

  • 88 Зевзек

    0 1 Отговор

    До коментар #83 от "пиночет":

    Пък козячетата са си дали задните части на всеки който им осигури баничка.

    08:25 14.03.2026

  • 89 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #84 от "Зевзек":

    Кви ракети бре.....съсипаха Иран за 10 дни, ти за някакви ракети ми говориш.

    Коментиран от #97

    08:26 14.03.2026

  • 90 Всичко е далавера

    1 0 Отговор
    Да може сега Тръмпи да продава Венецуелския петрол.

    08:26 14.03.2026

  • 91 Санитаря от Карлуково

    1 0 Отговор

    До коментар #87 от "Владимир Путин, президент":

    Ти кой Путин си бе от втора или от пета стая че имаме двама

    08:26 14.03.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 0 Отговор
    Кастинга за Аятоласи продължава. Следващия ша подпише капитулацията.

    08:27 14.03.2026

  • 94 Р Радев-Радо прашката

    0 0 Отговор
    Извади го от панталоните си, хвани го здраво в ръка и ела да си поговорим! Бързо!

    08:27 14.03.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Бг Копейка

    1 1 Отговор

    До коментар #83 от "пиночет":

    Готови сме, да си дадем задните части и за Лукашенко!

    08:27 14.03.2026

  • 97 Зевзек

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "Я пъ тоа":

    Прочети предната статия какво е положението в Израел

    08:28 14.03.2026

  • 98 Явно !

    0 0 Отговор
    Явно и Факти !

    Са Готови !

    За Книгата на !

    Великите Шизофреници !

    08:28 14.03.2026