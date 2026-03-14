CNN: Иран ще пуска танкери през Ормузкия проток, ако петролът им се търгува в китайски юани

14 Март, 2026 04:04, обновена 14 Март, 2026 04:09 354 2

Техеран обмислял да допусне ограничено преминаване през възловото място

Иран обмисля да разреши ограничено преминаване на петролни танкери през Ормузкия проток, при условие че товарът им се търгува в китайски юани, заяви висш ирански служител пред CNN.

През последните години Китай се опитва да „пробие купуването на петрол в юани“, особено от Саудитска Арабия, отбелязва медията.

По-рано говорителят на Иранския революционен гвардейски корпус Сардар Наини заяви, че въоръжените сили на Иран няма да позволят транспортирането на „един литър петрол“ през Ормузкия проток на фона на продължаващата израелска и американска агресия.

CNN съобщава, че цените на петрола са се повишили в петък, 13 март, поради опасения относно ефективното затваряне на Ормузкия проток. Цената на суровия петрол Brent, международният бенчмарк за петрол, се е повишила с 2,67% до 103,14 долара за барел, най-високото му ниво от юли 2022 г.

Опасенията относно Ормузкия проток „надделяха над усилията за облекчаване на цените“ от страна на Международната агенция по енергетика и Съединените щати, се казва в материала.


Подобни новини


  • 1 Оня с коня

    сбогом пропаднaл сайт !
    отивам в днес беге

    04:13 14.03.2026

  • 2 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    Ще се изкефя, ако кажат в български лева! Ще трябва да избираме да върнем лева или да вземаме нефт от Русия през Черно море за ЛукОйл.

    04:14 14.03.2026

