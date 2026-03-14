CNN: Иран ще пуска танкери през Ормузкия проток, ако петролът им се търгува в китайски юани

Иран обмисля да разреши ограничено преминаване на петролни танкери през Ормузкия проток, при условие че товарът им се търгува в китайски юани, заяви висш ирански служител пред CNN.

През последните години Китай се опитва да „пробие купуването на петрол в юани“, особено от Саудитска Арабия, отбелязва медията.

По-рано говорителят на Иранския революционен гвардейски корпус Сардар Наини заяви, че въоръжените сили на Иран няма да позволят транспортирането на „един литър петрол“ през Ормузкия проток на фона на продължаващата израелска и американска агресия.

CNN съобщава, че цените на петрола са се повишили в петък, 13 март, поради опасения относно ефективното затваряне на Ормузкия проток. Цената на суровия петрол Brent, международният бенчмарк за петрол, се е повишила с 2,67% до 103,14 долара за барел, най-високото му ниво от юли 2022 г.

Опасенията относно Ормузкия проток „надделяха над усилията за облекчаване на цените“ от страна на Международната агенция по енергетика и Съединените щати, се казва в материала.