Христо Янев: Аз съм работил в най-големите ла*на в българския футбол, но не съм губил мотивация

14 Март, 2026 21:59 375 5

  • христо янев-
  • футбол-
  • цска-
  • лудогорец

Ако мога да бъда техния пример, нека бъда такъв

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Наставникът на ЦСКА Христо Янев отговори по любопитен начин на въпрос за Годой след тежкото поражение с 0:3 от Лудогорец в Разград. "Червеният" треньор заложи на Питас да поведе атаката и не пусна в игра Кошамра. След срещата журналистите го попитаха дали този му ход няма да накара латиноамериканеца Годой да загуби мотивация, на която Янев каза:

"Аз съм работил в най-големите ла*на в българския футбол, но не съм губил мотивация в онова, което правя. Ако мога да бъда техния пример, нека бъда такъв. Мотивацията не се губи с един мач, с една тренировка, с една смяна. Мотивацията е нещо, което носиш вътре в себе си и го носиш постоянно през целия си живот."


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    0 1 Отговор
    Истински Армеец!

    22:01 14.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Луд фен

    0 1 Отговор
    Обичам го този Янев.Нека води отбора.

    22:05 14.03.2026

  • 5 ТраЛаЛа

    0 0 Отговор
    тоя много на сериозно се взе, знаем го ква шматка беше в ловеч, симулан , докопа ли се до наказателе удар, вкарваше понякога !!!

    22:08 14.03.2026

