Ливърпул активира удължаваща клауза в договора на Алисон

14 Март, 2026 22:30

  • футбол-
  • ливърпул-
  • алисон бекер-
  • договор

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ръководството на Ливърпул е активирало клауза в договора на Алисон Бекер, като по този начин е удължило контракта на бразилеца до юни 2027 година. Това съобщиха Пол Джойс и Фабрицио Романо. Агентът на играча Зе Мария Нес също е потвърдил новината, а в близките дни се очаква и Ливърпул да го направи.

Това слага край на спекулациите около бъдещето на 32-годишния бразилец, към когото интерес проявяваха Ювентус, Интер и клубове от Саудитска Арабия.

Алисон е крайъгълен камък на успехите на Ливърпул, откакто пристигна от Рома през 2018 г. за 72,5 милиона евро - сума, която го направи един от най-скъпите вратари в историята на футбола по това време. Оттогава южноамериканецът допринесе за спечелването на няколко големи отличия, включително Шампионската лига и две титли от Висшата лига, като същевременно е постоянно смятан за един от най-добрите вратари в света.

Алисон пропусна гостуването на Галатасарай през седмицата заради лека контузия, но се очаква да се завърне на вратата за утрешния сблъсък с Тотнъм.


