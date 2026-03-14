Огнен ад в Тел Авив след попадение на иранска касетъчна бойна глава. Дават $10 милиона срещу информация за Хаменей ВИДЕО

Иранска ракета с касетъчна бойна глава е паднала в Тел Авив, информира CNN. Боеприпасите са избухнали на различни места в града, като са предизвикали разрушения и пожари.
Няма съобщения за пострадали, тъй като преди нападението е имало сигнал за въздушно нападение и хората са се прибрали в укритията. Въпреки отминаването на атаката властите в града предупреждават жителите да не се приближават до отломки от ракетите, тъй като това може да са невзривени касетъчни боеприпаси.
Подобен вид бойни глави на иранските балистични ракети са голямо предизвикателство дори за израелската противовъздушна отбрана.
Докато една конвенционална ракета може да бъде прехваната и унищожена в полет, при касетъчните бойни глави разпръскването на много малки по размер боеприпаси на практика няма как да бъде неутрализирано и те покриват много обширен район на поражение.
Иран заплашва да атакува петролна инфраструктура с американско участие във всички държави от Близкия Изток, съобщава CNN.
Изявление за иранската национална медия е направил говорителят на централното командване Хатам ал-Анбия. Според него всяка атака срещу иранските петролни обекти ще доведе до ответен удар. Заканата идва след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че е ликвидирана военната инфраструктура на остров Харг.
Там е и основният хъб за износ на ирански нефт и петролни продукти. Тръмп подчерта, че умишлено не е дал заповед за унищожаване на петролопроводната система и терминалите за танкерите.
"Аз, обаче, ще преразгледам това си решение веднага, ако Иран, или някой друг, пречи на свободното преминаване на кораби през Ормузкия проток", категоричен е той.
САЩ обявиха награда от 10 милиона долара за информация, която може да ги доведе до новия ирански духовен водач Моджтаба Хаменей.
Това става ясно от съобщение, публикувано в портала Награда за справедливост, поддържан от американското правителство.
В съобщението се казва, че освен за Хаменей, награда ще бъде дадена и за информация относно висши членове на Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР). Организацията играе централна роля в използването на тероризма като основен инструмент в държавната политика на Иран, се посочва в съобщението.
КСИР са отговорни за многобройни смъртоносни нападения срещу американци и обекти на САЩ. Организацията има и ключово влияние в икономическата и политическата власт в Иран.
Сред лицата, за които се търси информация, освен Хаменей, са началникът на щаба му Али Агшар Хеджази, военният съветник генерал Яхя Рафим Сафави, Али Лариджани, вътрешният министър Ескандар Момени, министърът на разузнаването и сигурността Исмаил Хатиб и още четирима неназовани членове на КСИР.
Ирански хакери са проникнали в мрежата и са унищожили базата данни на водещата американска компания за медицински изделия Stryker, информира Zero Day.
Хакерската група Handala е публикувала съобщения в компрометираната система на компанията, с които поема отговорност за извършването на атаката, която е в отговор на удара с ракета на училище в Иран. При експлозията загинаха 168 деца и 14 учители.
Компютърните специалисти са проникнали в мрежата на Stryker и са изтрили данните от над 200 000 сървъри, компютри, телефони и системи по целия свят. Откраднати са и близо 50 терабайта данни за дейността на компанията – проекти, чертежи, производствени тайни.
В съобщение на сайта си от компанията уверяват, че въпреки сериозните трудности, дейността им няма да бъде засегната. Гарантирана е и сигурността на болничните легла, които имат отделни нива на защита.
Stryker произвеждат високоспециализирани медицински изделия, като болнични легла, дефибрилатори, ехографи, роботизирани системи за протезиране на стави и други. Техен клиент е и американското Министерство на отбраната, като през 2020 година Stryker подписва договор за 225 милиона долара за доставка на клинично оборудване. През миналата година Пентагонът е разширил договора с още 450 милиона долара.
1 Владимир Путин, президент
Тия там не са руснаци, някви роднини на украинците ще да са. Те да си ги пазат.
Коментиран от #17, #67
06:54 14.03.2026
2 Ха-ха
Коментиран от #10
06:57 14.03.2026
3 Не знам защо
Коментиран от #24
06:57 14.03.2026
4 Владимир Путин, президент
Коментиран от #8, #9, #13, #75
07:05 14.03.2026
5 Хаха
07:06 14.03.2026
6 Гого Винаров
07:11 14.03.2026
7 Всичките евреи да ги
07:12 14.03.2026
8 А бе,
До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":давай левро, бе !
07:13 14.03.2026
9 Натаняху
До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":Бъркам казана в Ада.
07:14 14.03.2026
10 Име кома пак ги четка, смятай ако беше
До коментар #2 от "Ха-ха":жив и здрав.
07:15 14.03.2026
11 ДОБРЕ е
Коментиран от #16
07:15 14.03.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Шалом
До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":Путин е евреин. Не му вярвам. Обещава 10 рубли да даде, а вместо това ще се окаже, че му дължиш 100.
Също както ни нaклeцаха с Южен Поток и АЕЦ Белене. Само пари даваме на руснаците, срещу това гинеталии за сучене.
Коментиран от #18
07:16 14.03.2026
14 Александър 3
Коментиран от #41
07:16 14.03.2026
15 Хич даже не ми е
Коментиран от #20
07:17 14.03.2026
16 Гледната точка
До коментар #11 от "ДОБРЕ е":Или Израел връща на съседите си онова, което те им причиняват.
Коментиран от #22
07:17 14.03.2026
17 Хахахаха😂😂😂😂
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":Сънуваш ли го? Вижда се че мира не ти дава. Обсесия, обсесия!😂😂😂 Една разходка с Лама Калушев до Околчица щеше да ти се отрази добре, оздравително така да се каже! 😂😂😂
07:18 14.03.2026
18 На еврейските ти писанки,
До коментар #13 от "Шалом":никой не вярва, Шаломе.
Коментиран от #21
07:18 14.03.2026
19 САТА НЯХУУУУУ
07:18 14.03.2026
20 Мендель
До коментар #15 от "Хич даже не ми е":Нацист!
07:18 14.03.2026
21 Бумзи
До коментар #18 от "На еврейските ти писанки,":Библията Ви е преписана от евреите. Бог ви е евреин.
Коментиран от #27
07:20 14.03.2026
22 Че кой е разрушавал от съседите на
До коментар #16 от "Гледната точка":Израел Тел Авив или Йерусалим, че да приличат на Газа?Е сега Тел Авив каро стане като Газа, ще почнат да усещат тръпката еврейчета.
07:21 14.03.2026
23 ЗОРО
Коментиран от #73
07:21 14.03.2026
24 Ъхъ
До коментар #3 от "Не знам защо":Пешкин момчета излязоха тия перси, ашколсун!👍 Хич не им пука, нито от хегемон, нито от евреи! ПВО, мевео, самолетоносачи, газят наред!
Така се воюва, Владимир Владимирович с неговите договорняци до никъде не я докара!
Коментиран от #34
07:24 14.03.2026
25 Да,бе
07:25 14.03.2026
26 стоян георгиев
07:29 14.03.2026
27 юсраел
До коментар #21 от "Бумзи":Пошоль ть/
07:29 14.03.2026
28 ЗОРО
07:30 14.03.2026
29 хахаха
07:30 14.03.2026
30 Много мераклии,ще има за 10 млн.!
Само като си помислят,на какви мъчения после ще бъдат подложени от фанатизираните ислямисти и веднагически мисълта им за бързо и лесно забогатяване,ще се изпари...!
07:35 14.03.2026
31 ТОВА БЕШЕ ПРЕДИ ДВА ДЕНА
07:36 14.03.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 ПРИПОМНЕТЕ МИ
Коментиран от #39, #49, #52
07:38 14.03.2026
34 Факти
До коментар #24 от "Ъхъ":Какви перси? Банда религиозни фанатици, които искат да избият гяypите, какъвто си и ти.
Коментиран от #45, #46
07:38 14.03.2026
35 Пешо
Коментиран от #68
07:40 14.03.2026
36 Дъртата Рижа
Трябва да ни дадете кредит
За да дадем наградата
07:42 14.03.2026
37 Тц, тц, тц!
Коментиран от #43
07:43 14.03.2026
38 СЕГА СЕ ЗАПОЧВА
07:44 14.03.2026
39 За да фашират
До коментар #33 от "ПРИПОМНЕТЕ МИ":Светът и да изчезнат дълговете трилиони нна кравария !!!!
Иначе официално е за демокрация на подтиснатия ирански народ и спиране на ядрените опити дрън дрън
07:46 14.03.2026
40 И КАКВО КАТО ДАВАТ 10 МИЛКИ
07:46 14.03.2026
41 Дж. Борн
До коментар #14 от "Александър 3":Нема и разбереш, то требе малко акъл!
07:47 14.03.2026
42 Ъъъъ
Ако оставим пропагандата на Тръмп, че са победили, американците знаят, че претърпяха шок и военният им престиж понесе много тежък удар.
"Абрахам Линкълн“ е ударен, 14 американски и 60 стратегически цели бяха напълно унищожени, а около 500 тактически цели бяха ударени.
Тел Авив и Хайфа заприличаха на Газа, а Израел загуби всяко военно предимство - железния купол се оказа железен гевгир, системите за противовъздушна отбрана THAAD се оказаха трагично посредствени, - 6 системи THAAD са тотсл щета, а 4 други бяха тежко ппвредени. Паниката обзе евреите и те забраниха публикуването на видеоклипове и изображения, в държава, която уж печели, не забранява публикуването на изображения...😂
Сега Израел претърпя тежко поражение, откакто критични военни бази бяха изравнени със земята...Никога в историята американци и изрселци не са понасяли репутационни щери от такъв мащаб....😂
07:49 14.03.2026
43 Божия народ
До коментар #37 от "Тц, тц, тц!":Трудно умира
Само атом за тях
Още се чудя ЗАЩО са попречили на фюрера да направи света по мирен и спокоен....арбайт масата фрай
07:49 14.03.2026
44 Започна да става весело,
07:49 14.03.2026
45 Факти
До коментар #34 от "Факти":Минусчетата нама да умилостиват аятолаха, неверници.
07:49 14.03.2026
46 абе льольо
До коментар #34 от "Факти":Шушлек в Иран има над 600 църкви, в Юдеята 80 и то строени до създавнето на Израел! В Иранския парламент-Моджлеса има определени квоти за парламентаристи християни. При погребението на аятолаха в единия ъгъл на портрета му имаше поставена икона на Св. Георги Победоносец! А за еврите си гоя, кой според теб е религиозен фанатик?
Коментиран от #50, #61
07:49 14.03.2026
47 Ний ша Ва упрайм
07:52 14.03.2026
48 Матиа фон Зигмунд
07:52 14.03.2026
49 О Времена, О Нрави
До коментар #33 от "ПРИПОМНЕТЕ МИ":АГРЕСОР е всеки, който влезе в друга държава преди Америка и НАТО!
Русия се бие за Руските Земи и е "Агресор"!? САЩ, ЕС и Израел за чужди... Но са "Миротворци"???
О Времена, о Нрави!!!
Коментиран от #53
07:53 14.03.2026
50 Льольо
До коментар #46 от "абе льольо":В България има 2600 джамии? Знаеш ли, колко пъти е по-голям Иран?
А християни има ли? 90% са шиити, 9% са сунити. Льольо, льольо!
Коментиран от #58
07:54 14.03.2026
51 123
Коментиран от #59
07:55 14.03.2026
52 хмм
До коментар #33 от "ПРИПОМНЕТЕ МИ":Като имам предвид кой обект беше цел на първоначалната им атака, подозирам, че САЩ и Израел нападнаха Иран, защото на територията му има девическо училище. Това е в пряко нарушение на правата на детето, което има право само да определи дали е момичи или момче. Възмутени до дъното на душите си Нетаняху и Тръмп решиха, че съществуването на девическо училие е казус бели. И голяма беля стана. Скоро и те няма да си знаят пола.
07:58 14.03.2026
53 Странни нрави
До коментар #49 от "О Времена, О Нрави":А има ли земи, които ни са руски според вас? И в Грузия намериха руски земи и в Аляска.
Коментиран от #54, #57
07:59 14.03.2026
54 промит мозък от системата
До коментар #53 от "Странни нрави":добре са те обработили,ще се издигаш кариерно
08:01 14.03.2026
55 ПРИЛИЧА МИ НА НОВО РАЗСЕЛВАНЕ
08:04 14.03.2026
56 Кака Нашева
08:07 14.03.2026
57 Само да попитам
До коментар #53 от "Странни нрави":А има ли петрол по света който да не е американски и над който да не стои един "диктатор" - или пък нещо за крадене което да не е на господарите ти.
08:07 14.03.2026
58 тц тц
До коментар #50 от "Льольо":Християните в Иран са около 1 милион. А една от метростанциите в центъра на Техеран се казва "Дева Мария".
08:07 14.03.2026
59 Путинист с чалма
До коментар #51 от "123":В Белгород има ли ток? В Донецк тече ли водата?
Коментиран от #60
08:08 14.03.2026
60 Запознат
До коментар #59 от "Путинист с чалма":И ток има в Белгород и вода има в Донецк - само в Киев и двете ги няма.
Коментиран от #62, #65
08:09 14.03.2026
61 Путинист с чалма
До коментар #46 от "абе льольо":За нас е важна бройката на джамиите, Путларрах акбар.
Коментиран от #63
08:10 14.03.2026
62 Путинист с чалма
До коментар #60 от "Запознат":Май не си чел ТАСС напоследък?
Коментиран от #66
08:11 14.03.2026
63 Казяче с чалма
До коментар #61 от "Путинист с чалма":Пък за нас е важно че нашите "бойци" от Ал Кайда свалиха режима на Асад и въведоха шериата като избиха 2 милиона християни в Сирия.
08:13 14.03.2026
64 Хеми значи бензин
08:13 14.03.2026
65 Доктора
До коментар #60 от "Запознат":Ако виждаш звезди посред бял ден, обърни се към невролог.
Коментиран от #69
08:13 14.03.2026
66 Запознат
До коментар #62 от "Путинист с чалма":Не аз само Укрининформ чета
Коментиран от #78
08:14 14.03.2026
67 Нормално
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":Сектата на ПП Петрохан води война против Путин.
08:15 14.03.2026
68 Ха ха
До коментар #35 от "Пешо":В Русия в Москва има бял дом. Там определено имат нужда.
Коментиран от #71, #72
08:15 14.03.2026
69 Запознат
До коментар #65 от "Доктора":Нещо нервен ми се видиш че не върви пропагандата
08:15 14.03.2026
70 Давайте парата
08:17 14.03.2026
71 Зевзек
До коментар #68 от "Ха ха":Къде изчезна зеления бе - липсват ми статиите за "успехите" му - защо така го зарязахте.
08:17 14.03.2026
72 Учуден
До коментар #68 от "Ха ха":"В Русия в Москва има бял дом"
До сега на черното бяло казвахте пък сега на червеното бяло почнахте да казвате.
Коментиран от #77
08:20 14.03.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Дончо и пудели имат цел
08:20 14.03.2026
75 Ахахаха
До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":Да не се преработиш само, момче.. Че такъв надъхан коментатор (макар и без мозъчен) трудно се намира
08:21 14.03.2026
76 Хохо Бохо
08:22 14.03.2026
77 Ха ха
До коментар #72 от "Учуден":Ти и този факт ли незнаеш, нещастник?
08:22 14.03.2026
78 Ръйж
До коментар #66 от "Запознат":Съчиненията в 50 тома на Ленин и Бай Тошо Неграмотния чел ли си ги?
08:24 14.03.2026
79 персите са велик народ помнете го
Коментиран от #80
08:24 14.03.2026
80 Ха ха ха ха
До коментар #79 от "персите са велик народ помнете го":В Иран персите са 60%. Това е по-малко отколкото са българите в България.
08:27 14.03.2026