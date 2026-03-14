Огнен ад в Тел Авив след попадение на иранска касетъчна бойна глава. Дават $10 милиона срещу информация за Хаменей ВИДЕО

14 Март, 2026 06:40, обновена 14 Март, 2026 07:00

Иранска ракета с касетъчна бойна глава е паднала в Тел Авив, информира CNN. Боеприпасите са избухнали на различни места в града, като са предизвикали разрушения и пожари.

Няма съобщения за пострадали, тъй като преди нападението е имало сигнал за въздушно нападение и хората са се прибрали в укритията. Въпреки отминаването на атаката властите в града предупреждават жителите да не се приближават до отломки от ракетите, тъй като това може да са невзривени касетъчни боеприпаси.

Подобен вид бойни глави на иранските балистични ракети са голямо предизвикателство дори за израелската противовъздушна отбрана.

Докато една конвенционална ракета може да бъде прехваната и унищожена в полет, при касетъчните бойни глави разпръскването на много малки по размер боеприпаси на практика няма как да бъде неутрализирано и те покриват много обширен район на поражение.

Иран заплашва да атакува петролна инфраструктура с американско участие във всички държави от Близкия Изток, съобщава CNN.

Изявление за иранската национална медия е направил говорителят на централното командване Хатам ал-Анбия. Според него всяка атака срещу иранските петролни обекти ще доведе до ответен удар. Заканата идва след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че е ликвидирана военната инфраструктура на остров Харг.

Там е и основният хъб за износ на ирански нефт и петролни продукти. Тръмп подчерта, че умишлено не е дал заповед за унищожаване на петролопроводната система и терминалите за танкерите.

"Аз, обаче, ще преразгледам това си решение веднага, ако Иран, или някой друг, пречи на свободното преминаване на кораби през Ормузкия проток", категоричен е той.

САЩ обявиха награда от 10 милиона долара за информация, която може да ги доведе до новия ирански духовен водач Моджтаба Хаменей.

Това става ясно от съобщение, публикувано в портала Награда за справедливост, поддържан от американското правителство.

В съобщението се казва, че освен за Хаменей, награда ще бъде дадена и за информация относно висши членове на Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР). Организацията играе централна роля в използването на тероризма като основен инструмент в държавната политика на Иран, се посочва в съобщението.

КСИР са отговорни за многобройни смъртоносни нападения срещу американци и обекти на САЩ. Организацията има и ключово влияние в икономическата и политическата власт в Иран.

Сред лицата, за които се търси информация, освен Хаменей, са началникът на щаба му Али Агшар Хеджази, военният съветник генерал Яхя Рафим Сафави, Али Лариджани, вътрешният министър Ескандар Момени, министърът на разузнаването и сигурността Исмаил Хатиб и още четирима неназовани членове на КСИР.

Ирански хакери са проникнали в мрежата и са унищожили базата данни на водещата американска компания за медицински изделия Stryker, информира Zero Day.

Хакерската група Handala е публикувала съобщения в компрометираната система на компанията, с които поема отговорност за извършването на атаката, която е в отговор на удара с ракета на училище в Иран. При експлозията загинаха 168 деца и 14 учители.

Компютърните специалисти са проникнали в мрежата на Stryker и са изтрили данните от над 200 000 сървъри, компютри, телефони и системи по целия свят. Откраднати са и близо 50 терабайта данни за дейността на компанията – проекти, чертежи, производствени тайни.

В съобщение на сайта си от компанията уверяват, че въпреки сериозните трудности, дейността им няма да бъде засегната. Гарантирана е и сигурността на болничните легла, които имат отделни нива на защита.

Stryker произвеждат високоспециализирани медицински изделия, като болнични легла, дефибрилатори, ехографи, роботизирани системи за протезиране на стави и други. Техен клиент е и американското Министерство на отбраната, като през 2020 година Stryker подписва договор за 225 милиона долара за доставка на клинично оборудване. През миналата година Пентагонът е разширил договора с още 450 милиона долара.


