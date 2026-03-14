Доналд Тръмп: Това може да е нещо много хубаво

14 Март, 2026 14:21 2 404 35

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Доналд Тръмп смята евентуална среща със севернокорейския лидер Ким Чен-ун за "нещо хубаво", заяви премиерът на Южна Корея Ким Мин-сок след вчерашната си среща с американския президент Доналд Тръмп във Вашингтон, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Тръмп е казал пред своя южнокорейски гост, че подобна среща може да се осъществи по време на планираното му посещение в Китай в периода 31 март-2 април, макар да не е поел конкретен ангажимент.

Южнокорейският премиер подчерта, че дори среща да не се осъществи в близко бъдеще, най-важното е подновяването на диалога между Вашингтон и Пхенян.

По време на първия си мандат Тръмп се срещна три пъти с Ким Чен-ун в опит да постигне споразумение за денуклеаризация на Северна Корея, но преговорите не доведоха до конкретен резултат. През последните месеци американската администрация увеличи отново усилията си за възобновяване на контактите, отбелязва АФП.

През октомври миналата година Тръмп заяви, че е “100% отворен” за нова среща със севернокорейския лидер. През февруари Пхенян даде знак, че отношенията може да се подобрят, ако САЩ признаят Северна Корея за ядрена сила.

Междувременно севернокорейската държавна агенция КЦНА съобщи, че Ким Чен-ун е наблюдавал изпитания на стратегически крилати ракети, докато САЩ и Южна Корея провеждат ежегодните си общи военни учения.

В началото на март Северна Корея осъди американско-израелските удари срещу Иран, определяйки ги като “незаконен акт на агресия”.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    25 6 Отговор
    Персите закъсняха с придобиване на атома..... А гледай Къмчо, свирука си и от време на време си гърми с разни ракети в японско море за забавление....

    Коментиран от #12

    14:24 14.03.2026

  • 2 Курило

    19 4 Отговор
    Всичко което говори вече Тръмп, ние за това вина нямаме ! А не можем и да направим нищо по въпроса !
    Питайте Наполеон от втори корпус източното крило !

    14:25 14.03.2026

  • 3 Цвете

    9 3 Отговор
    ИДЕЯТА Е ПОЛОЖИТЕЛНА ,НО ДА НЕ ЗАБРАВЯ УКРАЙНА. КОГА ЩЕ ИМА ОТНОВО ДИАЛОГ С ПУТИН?

    14:33 14.03.2026

  • 4 мдаа

    17 7 Отговор
    КНДР е създадена през 1948 г., също като Израел. Пак като Израел, КНДР е силно милитаризирана държава. И тук свършват приликите. КНДР се въоръжава, за да опази територията си и социалистическата власт, но не е нападнала нито една съседна държава. Понякога се зъби на Южна Корея, но това винаги е в отговор на зъбенето на Южна Корея. Израел обратно - от самото си създаване започва да воюва със съседите си, да отнема територии и да променя правителствата им с марионетни такива. Сега Дончо ще трябва да спасява проксито си с помощта на две социалистически държави, докато в същото време оставя народа на третата социалистическа държава - Куба, да умира от глад. Колко може да разчита на помощта на КНДР и Китай предстои да разберем.

    14:33 14.03.2026

  • 5 Ъхъ!!!

    6 11 Отговор
    Тръмпанара май се е наканил да пържи мазното кюфте?!

    14:35 14.03.2026

  • 6 Няма начин

    22 7 Отговор
    Другарят Ким няма начин да си смъкне гащите пред световните терористи САЩ. Трябва да е луд, за да се откаже от ядреното оръжие, което единствено възпира ненормалниците като Тръмп и Сатаняху от пряко вмешателство в управлението и нападение на суверенните държави.

    14:35 14.03.2026

  • 7 Иранците

    14 5 Отговор
    постъпиха много глупаво, че доброволно се отказаха от развиването на ядрени оръжия. Нищо от това, което става с тях сега нямаше да се случи, ако имаха ядрени ракети.

    14:37 14.03.2026

  • 8 Ха-ха

    11 16 Отговор
    Тръмп превзе света. Русийката както винаги пак хвана средния.!

    Коментиран от #22, #31

    14:39 14.03.2026

  • 9 Русодебил

    9 12 Отговор
    Тръмп само се гаври с русодебилите!

    14:39 14.03.2026

  • 10 Китай

    8 4 Отговор
    помогна на Ким да развие атомните оръжия. И много правилно. Иначе и КНДР щяха да бомбандират като луди западните демократи.

    14:39 14.03.2026

  • 11 Дрът русофил

    10 8 Отговор
    Нас ни казаха да надеваме чалмите!

    Коментиран от #18

    14:39 14.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Шлянк!

    15 3 Отговор
    Абе Тръмпчо, гледай Кимчо да не те запука с ракети изотзад, че както целия свят ти се е наточил...

    14:40 14.03.2026

  • 14 Тодар Живков

    5 12 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво племе от руските комунисти!Еми има.Това са българските комунисти.

    14:41 14.03.2026

  • 15 да питам

    8 10 Отговор
    верно ли в Русия също като в Северна Корея нямало интернет ?

    14:41 14.03.2026

  • 16 Иран

    10 4 Отговор
    ще има ядрени оръжия много скоро.

    Коментиран от #20

    14:42 14.03.2026

  • 17 Един

    12 3 Отговор
    Ще се откаже Кимиона само, ако Тромпета се откаже от тяхното. Трябва да си доста неостър да искаш нещо в замяна на нищо.

    14:42 14.03.2026

  • 18 Атина Палада

    6 7 Отговор

    До коментар #11 от "Дрът русофил":

    Цяла Европа ги е наденала:) нали сме и ние европейци..

    Коментиран от #21, #23

    14:43 14.03.2026

  • 19 Севернокорейският рай

    9 14 Отговор
    20 неща, които ще ви направят благодарни, че не живеете в Северна Корея.

    1. Музиката е забранена
    2. На изборите кандидата е един
    3. Храната не достига
    4. Режим на тока всеки ден
    5. Публична екзекуция
    6. Еднакво облекло за всички
    7. Еднакви прически за всички
    8. Забрана за религия
    9. Забрана за дънки
    10. Забрана за интернет
    11. Няма телевизия, освен 2 държавни канала
    12. Наложена присъда на член от семейството се прилага за три поколения
    13. Няма барове, забавления, дискотеки
    14. Пътувания в чужбина са забранени.
    15. Във всеки дом задължително трябва да има потрет на Ким Чен.

    и тн.

    Коментиран от #30

    14:43 14.03.2026

  • 20 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    6 9 Отговор

    До коментар #16 от "Иран":

    Намериха ли главата на аятолаха?

    Коментиран от #27

    14:43 14.03.2026

  • 21 Оня с парчето

    6 3 Отговор

    До коментар #18 от "Атина Палада":

    Ако ти го намаам в дъртият πъррдялник ще ти изхвръкнат оченцата като на настъпен жабок.

    14:46 14.03.2026

  • 22 Му ха ха

    4 6 Отговор

    До коментар #8 от "Ха-ха":

    Не ти се отдава мисленето.Сивото между ушите ти липсва

    14:46 14.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 МОЧАТА

    8 8 Отговор

    До коментар #24 от "А МОЧАТА?":

    го направиха на чакъл и асфалтираха 2 улички с него. СЕГА предстои гътването на АЛЬОШАТА

    14:51 14.03.2026

  • 26 Заблуден русофил

    8 5 Отговор
    Тръмп се оказа по-шашав и от бункерния пcиxoпат в Кремъл.

    14:52 14.03.2026

  • 27 Боруна ЛОМ ОРИГИНАЛА

    7 4 Отговор

    До коментар #20 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Още търсят на оня клепар Хитлеряху ушите.

    14:54 14.03.2026

  • 28 !!!?

    6 7 Отговор
    Падението е безпрецедентно - Тръм ухажва Ким на кремълския Ку Чи Син !

    14:58 14.03.2026

  • 29 Мнение

    6 3 Отговор
    "Най-мрачният сценарий за Русия в момента е превръщането и в напълно изолирана държава, изцяло зависима от Китай, с бъдеще подобно на Северна Корея."

    15:03 14.03.2026

  • 30 Храната недостига

    5 3 Отговор

    До коментар #19 от "Севернокорейският рай":

    И Кучетата са деликатес .

    И Портрета Дебело Черво Ким

    Трябва винаги да му се кланят
    И кълнат във Вярност

    Дебелото Черво Ким

    Е Техния Бог.

    15:09 14.03.2026

  • 31 БУНКЕРНИЯ КАШИК

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ха-ха":

    Си мислеше че
    Ще Премахне САЩ
    От Картата.

    Говореше КАШИКА
    Как щял да Прави
    Свят без Америка

    Брикс Мрикс
    Много полюси

    И тем подобни Фантасмагории .

    15:13 14.03.2026

  • 32 Тръмп е Громайстор

    3 1 Отговор
    Мести всички по шахматната дъска както му е удобно и никой не смее да му каже копче. Безспорно най- изплашена и снишена е Русия.
    😁

    15:16 14.03.2026

  • 33 Бъдещето на Русия

    3 0 Отговор
    „Дмитрий Медведев заяви, че Русия ще трябва да приложи модела на севернокорейската икономика със строги икономии. В интервю за ТАСС той отбеляза способността на Северна Корея да оцелява под строга световна блокада. Според вицепремиера Медведев, Северна Корея демонстрира ефективна мобилизация, оцеляване при строги икономии на средства, материали и продоволствени ресурси. Макар Северна Корея да е в пълна изолация от света, тя продължава успешно да оцелява десетки години. Той определи сътрудничеството на Русия със Северна Корея като „съюзническо и братско“ по своята същност.„

    😁

    15:17 14.03.2026

  • 34 СТРАШНИЯТ СЪД

    1 1 Отговор
    Никоя държава не обяви, че ще арестува Тръмп, заради това което стана във Венецуела. Много полюсният свят се изпари в небитието, и БРИКС пръднята.. Вацев забрави за конфликтът финансов капитал и индустриален капитал, пръднята, нали финансовият гуру на Тръмп и на Сорос сега е министър на икономиката.. Марионетната държава Русия в джобчето на Тръмп, не изяснява състоянието на Нетаняху и самолетоносачът .. Тръмп вдигна мирът от Земята. Повече няма да има мир на тази планета. Чак до Второто пришествие през 2370 година. 350 години, време времена и половин време - 100 плюс 200 плюс 50 години. 2300 години след краят на Вторият храм. Всяка една американска база заплашва Русия, не военно, а политически. Съществуването на американски бази, съществуването на НАТО и ЕС, е край на мирът с Русия. Мир с Русия може да има когато Русия не се използва за оправдание на американският колониализъм в Европа, оправдаване на съществуването на американски бази и на НАТО и на ЕС съществуването. Ирак използваха и Либия, за оправдаване на НАТО и базите в Европа. После Иран. Но не се получава много добре, оправдаването, и погнаха Русия. Ако руснаците имат ум, във всеки дОговор да пише за край на базите, за край на НАТО и на ЕС. Но и САЩ оправдава съществуването си с някакъв враг. Инак ще се разделят на 50 държави. Куба оправдава колониализмът в Латинска Америка, Северна Корея оправдава колониализмът на САЩ в Южна Корея и Япония, в Азия, сега и чрез Китай. Израел и САЩ са хищници и се

    15:25 14.03.2026

  • 35 бай Иван

    1 0 Отговор
    Абе Ким Чен Ун май вече ще откаже каквито и да е преговори щото докато ги води и му се усмихва Тръмп току го я отвлекли я убили американците.

    15:27 14.03.2026