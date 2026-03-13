Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
САЩ »
Доналд Тръмп: За мен е чест да избивам тези откачени ирански негодници! Путин май помага на Техеран

13 Март, 2026 20:48, обновена 13 Март, 2026 20:55

  • доналд тръмп-
  • иран-
  • израел-
  • пентагон-
  • аятолах али хаменей-
  • масуд пезешкиан-
  • али лариджани-
  • моджтаба хаменей-
  • персийски залив-
  • ормузки проток

Доналд Тръмп: За мен е чест да избивам тези откачени ирански негодници! Путин май помага на Техеран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

"Те убиват невинни хора по целия свят от 47 години и сега аз, като 47-ият президент на Съединените американски щати, ги убивам. Каква голяма чест е да го направя!". Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

Дългогодишният върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей и много други висши фигури в Техеран бяха убити, откакто войната беше започната от Съединените щати и Израел на 28 февруари, съобщава "France24".

Тръмп остро критикува медийното отразяване, което поставяше под въпрос успеха на войната. Той отбеляза, че медиите некоректно са предположили, че САЩ не печелят войната с Иран.

"Иранската армия е унищожена, а лидерите им са заличени от лицето на земята. Имаме несравнима огнева мощ, неограничени боеприпаси и много време - Вижте какво ще се случи с тези откачени негодници днес", посочи Тръмп.

Министърът на отбраната на САЩ, Пийт Хегсет, заяви, че американските военни ще бомбардират мощно Иран по-силно в петък, 13 март. Той поясни, че това ще бъде най-големият обем удари, които Америка е нанасяла в небето на Иран.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че според него руският президент Владимир Путин може би "малко помага" на Иран, предаде Ройтерс, позовавайки се на интервю на американския президент за радио "Фокс нюз" (Fox News Radio), излъчено днес, пише БТА.

"Мисля, че той (Путин) може би малко помага (на Иран), да, предполагам. И той вероятно мисли, че ние помагаме на Украйна, нали?", каза Тръмп в "Шоуто на Брайън Килмийд". Той призна, че САЩ помагат на Украйна, посочва ДПА.

Американският президент допълни, че САЩ не се нуждаят от помощ в защитата от безпилотни летателни апарати, помолен да коментира дали Украйна оказва подобна подкрепа.

Няколко медии съобщиха по-рано, че Русия предоставя на Иран данни за американските сили и потенциални мишени в Близкия изток.

Според Си Ен Ен и "Вашингтон пост" Москва захранва Техеран със сведения за разположението и придвижването на американските войски, кораби и самолети.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф, който оглавява делегацията на Вашингтон в преговорите с Москва и Киев за прекратяване на войната в Украйна, в последно време на няколко пъти бе попитан за това.

По думите му Русия е била уведомена, че не бива да подпомага Техеран с разузнавателни данни във войната. Уиткоф добави, че руските представители са уверили Тръмп в телефонен разговор, че няма да предприемат подобна стъпка.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Биби и Дони

    18 55 Отговор
    Най обичаме миризмата на пърлени чалми рано сутрин

    20:50 13.03.2026

  • 2 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    16 45 Отговор
    Тва е нашият човек

    20:50 13.03.2026

  • 3 К ПЕЙКИ с чалми

    17 39 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    Коментиран от #51

    20:50 13.03.2026

  • 4 Доктор Гълъбова

    59 9 Отговор
    Имаме нов пациент!

    Коментиран от #41

    20:50 13.03.2026

  • 5 ФАКТ

    44 6 Отговор
    ДОКТОР ГЪЛЪБОВА, ИМА ПАЦИЕНТ ЗА ВАС!

    20:50 13.03.2026

  • 6 ВРЕМЕННА РИЖА ОТКА.....

    46 10 Отговор
    ....ЧАЛКА .............

    20:51 13.03.2026

  • 7 Иран не трябваше

    11 48 Отговор
    да прави ЯО. Последствията се оказаха тежки.

    Коментиран от #11, #15, #63

    20:51 13.03.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    53 10 Отговор
    Този е психопат...

    20:51 13.03.2026

  • 9 Дон Корлеоне

    14 34 Отговор
    Хаяско трепери като лист в бункера.

    Коментиран от #21

    20:52 13.03.2026

  • 10 Д-р Фройдашки

    55 8 Отговор
    Бай Дончо явно е пациент за Курило,ще го сложим в една стая с Наполеон и Адолф !

    20:52 13.03.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    39 7 Отговор

    До коментар #7 от "Иран не трябваше":

    Иран не само трябва най-накрая да направи, но е повече от очевидно, че трябва и да ги използва!

    20:52 13.03.2026

  • 12 Откачен човек, 0бивц на деца

    45 9 Отговор
    Нарцис. Психо. Извратеняк. Нацист.

    20:52 13.03.2026

  • 13 Сатана Z

    44 9 Отговор
    На 80 и кусур години Тръмпоча трябва да се готви за среща с баджанак си Джефри Епстийн,вместо да убива деца на 8 годишна възраст с 23 томахавки за по-сигурно.

    20:53 13.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Иран няма ЯО

    39 8 Отговор

    До коментар #7 от "Иран не трябваше":

    Има петрол
    Но сега вече ще направи ЯО.

    20:54 13.03.2026

  • 16 .....

    9 29 Отговор
    за 10 дена два аятолаха, сега май отиват към избор на трети.

    20:54 13.03.2026

  • 17 Хипотетично

    15 14 Отговор
    Не е престижно за САЩ да искат съвети от опитните украинци , как да се защитават от ирански дронове, камо ли официално да го признаят. Съседите на Иран нямат подобни скрупули.

    20:54 13.03.2026

  • 18 Мартин Картофски 🥔

    11 24 Отговор
    Удри бай Дончо! Имаш пълната подкрепа на ЮКК - Ютуб канала на Мартин Картофски! 🥔
    А останалите си знаете - Пейпал и Револют, за да има независима журналистика и зрелища!

    Коментиран от #42

    20:54 13.03.2026

  • 19 Емо

    8 21 Отговор
    Изтумбете ги!

    20:55 13.03.2026

  • 20 Лама Калушев

    12 15 Отговор
    Доналд Тръмп: За мен е чест

    И за мен беше чест,Дони!

    Коментиран от #33

    20:55 13.03.2026

  • 21 Хаяско

    9 21 Отговор

    До коментар #9 от "Дон Корлеоне":

    е снишен и не смее да мръдна, че бурята ще помете и него 😁

    Коментиран от #70

    20:55 13.03.2026

  • 22 Мартин Картофски 🥔

    5 15 Отговор
    Скоро не съм канил представител на възраждане, за да говори по темата. Има-няма половин час.
    Пейпал и Револют, подкрепете нашия екип в борбата за независима и свободна журналистика.

    20:55 13.03.2026

  • 23 Дввица

    11 1 Отговор
    СТАЧКА!!! 📢📢📢

    20:56 13.03.2026

  • 24 допълни, че САЩ не се нуждаят от помощ

    6 16 Отговор
    от русофобороби бълнуващи за копейки
    и техните братя бандерци зяпащи дронове

    20:56 13.03.2026

  • 25 Някой

    29 7 Отговор
    Щом се кефи да избива, значи не е човек. Животно по-може да е.
    Отвратително.

    Коментиран от #28

    20:56 13.03.2026

  • 26 Бийк

    7 17 Отговор
    хахаха хахаха хахаха
    Май бе, Май....
    Май помага...
    Абе Дончо
    Демент такъв
    Разбира се че помага.....
    Така че никаква прошка с Иранците
    И по бързичко, защото пРосианците
    Че помагат ,помагат - на уж приятелите си чалми....
    Но тайничко се надяват войната да продължи ,защото печелят от високите цени на петрола
    Следва Куба

    Коментиран от #60

    20:56 13.03.2026

  • 27 Мунчо

    5 21 Отговор
    Иран не трябваше да започва война, която не може да спечели.

    20:56 13.03.2026

  • 28 Отряд1

    5 9 Отговор

    До коментар #25 от "Някой":

    Та ние хората сме животни, бе "някой" ... ;)

    20:57 13.03.2026

  • 29 Шоуто на Брайън Килмийд

    13 5 Отговор
    Где Нетаняху,Доналд?

    Коментиран от #53

    20:57 13.03.2026

  • 30 Христос 2.0

    11 3 Отговор
    Едни убиват с чест, другите убиват от дълг.

    И така и едните и другите се убиват един друг.
    Цивилизацията ще загуби много хора, които ще се върнат обратно там, където никой не помни какво е било.

    Христос 2.0 ви споделя:
    Този път няма да има втори шанс!

    20:58 13.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ей това да си русофил е Божие наказание.

    8 16 Отговор
    Абе ти го е. еш ,а той вика-обичам те.

    Коментиран от #36, #69, #75

    20:59 13.03.2026

  • 33 Мартин Картофски 🥔

    5 7 Отговор

    До коментар #20 от "Лама Калушев":

    Пейпал и Револют. Подкрепете ни, г-н Лама, за да има качествена и свободна журналистика.

    21:00 13.03.2026

  • 34 пиночет

    5 17 Отговор
    Този път терористите -палячовци аятоласи от Хизбула и Хамас в Иран и подкрепяни от Кремълските отрепки, ще бъдат занулени изцяло.

    Коментиран от #58

    21:01 13.03.2026

  • 35 РЕАЛИСТ

    20 2 Отговор
    Ти не си добре,, Кои си ти че да убиваш хора!

    21:01 13.03.2026

  • 36 Изотзадзе

    15 3 Отговор

    До коментар #32 от "Ей това да си русофил е Божие наказание.":

    Мъжката любов е запазена марка на козяците.

    Коментиран от #47

    21:01 13.03.2026

  • 37 хаха🤣

    17 4 Отговор
    Перукан нещо съвсем е изпаткал ... хахах .

    21:02 13.03.2026

  • 38 Бг Копейка с чалма

    8 11 Отговор
    Ами на нас, какъв ще ни е кярът?

    Коментиран от #62

    21:02 13.03.2026

  • 39 Ненормален кравар

    21 2 Отговор
    Деменцията говори несвързано

    21:02 13.03.2026

  • 40 ГОСТ

    20 4 Отговор
    за теб е чест че умират американски войници и невинни мирни жители на съюзни държави както и на противниковата страна за една маргинална мечта за величие. много бяха напъните му да получи Нобеловата награда за мир но не му се получи и сега виждаме отговора на едно сърдито старче но историята не прощава рано или късно всеки си получава заслуженото място.

    21:02 13.03.2026

  • 41 Др Тетереков

    14 3 Отговор

    До коментар #4 от "Доктор Гълъбова":

    Колежке, не се хабете!
    Той от много години е на много силни медикаменти и виждате до къде е стигнал.
    Лошото е, че никой не му връзва ръкавите...

    21:02 13.03.2026

  • 42 таксиджия 🚖

    3 8 Отговор

    До коментар #18 от "Мартин Картофски 🥔":

    Хахахаха евала колега коментатор!

    Картофски със име Мартин, което не е българско, отдавна се разкри като Републиканец. И спрях да го гледам. Този приятеля юу Влади със 10 минутните видеа е ужасно дразнещ - агресивен хейтър републиканец.

    21:03 13.03.2026

  • 43 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    8 11 Отговор
    Просия обяви ,че ще изнася за Етиопия и Лесото около 90 милиона тона тиня в том числе и памперси от бункерний дет със срамното име....😂😂😂😂😂😂😂

    21:03 13.03.2026

  • 44 Владимир Путин, президент

    8 12 Отговор
    Видиш ли рушняк да памага на някого или асвабаждава - пиши го бегало 😁

    21:03 13.03.2026

  • 45 Путин може би малко помага

    15 6 Отговор
    Не малко.Много трябва да помага защото няма друг избор.Колкото повече се проточи тази война,толкова се отлага във времето и неговия край.

    Коментиран от #59

    21:03 13.03.2026

  • 46 Отстрани

    16 7 Отговор
    Това се случва само в САЩ!

    - F-18 се разбива. Причина: случаен инцидент!
    - F-15 се разбива. Причина: приятелски огън!
    - KC-135 се разбива. Причина: сблъсък във въздуха!
    - Дрон MQ-9 се разбива. Причина: техническа неизправност!
    - Самолетоносач гори. Причина: късо съединение!

    Ако Вашингтон се срине утре, ще кажат, че е било семеен спор!

    Коментиран от #68

    21:03 13.03.2026

  • 47 пиночет

    7 4 Отговор

    До коментар #36 от "Изотзадзе":

    Мойш ли ма поррриш в г3аа ,плащам си кат поп !

    Коментиран от #49

    21:03 13.03.2026

  • 48 Хе хе...

    11 6 Отговор
    Министъра на войната, и не само той, е сниман да носи из бялата колиба два номера по големи обувки по заповед на инфантилния идиот тръмп. Идеята била всички да изглеждат големи и страшни.

    21:04 13.03.2026

  • 49 Изотзадзе

    3 3 Отговор

    До коментар #47 от "пиночет":

    На мъжко не посягам..

    21:05 13.03.2026

  • 50 Русия е била наритана

    7 12 Отговор
    и уведомена, да не предава никакви данни на Техеран. Страхът на Хаяско сега е на максимум
    😄

    21:05 13.03.2026

  • 51 Ц НТАКИТА с вазелин

    9 4 Отговор

    До коментар #3 от "К ПЕЙКИ с чалми":

    Па, Нас пак,, на обладаха така Убаво 9по демоНОкратично, и ни обещаха, че ще държим световния ред, и ей си на,
    Да..ама Не.
    ама пак взехме и са хванахме с пръстите яко на ръцете за търнаците, на нашите човекоподобни израстъци.
    Нема Лабаво..
    Винаги Готови, за АнглоСаксонските ни наши мили безценни господари ВИНАГИ ГАТОВИ
    .в стойка " Г"
    Дават Центове Верно, ама ся поне поемаме с Вазелин.
    Нема, къде другаде Дека да намерят такива като нас продажни Елементи освен в у.КРАЙ на та ..

    21:05 13.03.2026

  • 52 Висящият от колесник

    12 4 Отговор
    ето ви от преди малко

    Ад в Израел: Иран предприе наймощната си атака от началото на войната, изстрелвайки 30 свръхтежки балистични ракети.

    „Тридесет свръхтежки балистични ракети с тегло между 1 и 2 тона бяха изстреляни по цели в окупираните територии“, каза генерал Маджид Мусави, командир на Въздушно-космическите сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

    Операцията наруши и унищожи критичните системи за въздушно наблюдение на Израел.

    21:05 13.03.2026

  • 53 Вчера го

    4 3 Отговор

    До коментар #29 от "Шоуто на Брайън Килмийд":

    гледах, появил се е.

    Коментиран от #77

    21:06 13.03.2026

  • 54 Механик

    13 1 Отговор
    "Те убиват невинни хора по целия свят от 47 години.."
    Не бях чувал, иранците да са завладели света и да са направили военни бази в цял свят. Не съм чувал до сега иранците да са пращали самолетоносачи дори в персийския залив. Ама от много години такива самолетоносачи на САЩ са пращани в тоя район не веднъж и да донесли много мъка и смърт на хората които населяват тия места. Към това ще добавя, че САЩ не само там са пращали смърт.
    Тръмп е за лечение. Принудително. Даже без да съм завършил психиатрия, мога да кажа, че човекът се нуждае от лоботомия. Саму му погледнете изражението!

    Коментиран от #80, #83

    21:06 13.03.2026

  • 55 Да,бе

    9 2 Отговор
    На тоя президент май не са му били ваксина за бяс...А се бие всяка година,кой то има куче знае,а за израелски кучета е всеки ден по два пъти.Оловна ваксина в главата,щото се размножават,а не трябва.Това са хуманоидни кърлежи.

    Коментиран от #61

    21:06 13.03.2026

  • 56 Тити

    2 6 Отговор
    Ама нали Путлер то беше дружката какво стана заби на рижавият нож 🔪 в гърба.

    Коментиран от #66

    21:07 13.03.2026

  • 57 Ти да видиш

    10 1 Отговор
    Откровени психопати педофили се хвалят с убийства на хора , а марионетките им изпадат в захлас и ги гледат с широко отворени очи и даже им публикуват диариите.
    Навремето Хитлер така е превзел цяла Европа, докато западняците са му близали задните части и са го ласкаели. Онзи си намери майстора и тази рижава откачалка също ще си го намери!
    Няма отърване вече от вълчия капан в който попадна и примката която се затяга около шията му от Русия и Китай! Само някой трябва да му ритне столчето и мисля че другарят Ким ще има тази чест да го довърши.

    21:08 13.03.2026

  • 58 Андрешко

    6 1 Отговор

    До коментар #34 от "пиночет":

    Аятоласи бол, републиканците са кът

    21:08 13.03.2026

  • 59 Владимир Путин, президент

    2 6 Отговор

    До коментар #45 от "Путин може би малко помага":

    "....толкова се отлага във времето и неговия край...."

    Края е понятен и типично руски - мразен и оплюван редом с Горбачов и Елцин. Въпроса обаче е дали джамахирията руска няма се разпадне преди това....☝️

    21:08 13.03.2026

  • 60 Сък Майдик

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "Бийк":

    Еее Биик джъст сък майдиккк,анд лейтър он джъст шави ит ъп йоррр биг аеессс би444 🤣🤣🖕🤣 !

    21:09 13.03.2026

  • 61 доц.Мангъров

    2 1 Отговор

    До коментар #55 от "Да,бе":

    Ваксината за covid не прощава.

    21:09 13.03.2026

  • 62 Бг Цент с вазелин

    5 1 Отговор

    До коментар #38 от "Бг Копейка с чалма":

    А, на Нази, къв ще ни е келипира,
    Освен че тва Ша на Отпорат из от задзе де?

    21:10 13.03.2026

  • 63 тежки са наистина

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Иран не трябваше":

    но за сащ и израел а не за иран…

    21:10 13.03.2026

  • 64 Копейки

    2 3 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец ще окупира отново Сирия, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе Европа. До 1 година е възможно да превземе и САЩ, няма да е лесно, но не е невъзможно. Не губете надежда.

    21:10 13.03.2026

    21:10 13.03.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 0987

    1 1 Отговор
    Това вдетенено старче с атрофирал мозък пак подкара моторетката едно и също бръщолевене всеки ден....в началото ми харесваше че ще се оправят и нещата у нас но сега е пълна трагедия. Който се е хванал с евреи. добро не е видял.....

    21:11 13.03.2026

  • 68 Баце,

    6 1 Отговор

    До коментар #46 от "Отстрани":

    Според инфантилния идиот тръмп не един, а три ф15 дадоха фира от фреднли файър в Кувейт, в един и същ ден. И инфантилния идиот тръмп си мисли, че всички му вярват. Или пък се прави, че всички му вярват? Колко жалък имбецил трябва да си за да твърдиш подобно нещо?
    Пък аз мислех, че по голямо дъно от бай дъно няма...

    21:12 13.03.2026

  • 69 Отец Дионисий

    2 5 Отговор

    До коментар #32 от "Ей това да си русофил е Божие наказание.":

    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или северно корейци.

    Коментиран от #86

    21:12 13.03.2026

  • 70 хаяско

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Хаяско":

    на баща си ли викаш че все така го повтаряш?

    21:12 13.03.2026

  • 71 Светът се събуди!

    6 1 Отговор
    След разбиващата песен:
    Mattia von Sigmund - Boom, Boom, Tel Aviv (2025) Internets Anti-Zionist Song.

    Нов хит в мрежата: 🎧🎸Innokids -  Fireworks Over Israel 🎶

    21:12 13.03.2026

  • 72 Айде бе

    3 1 Отговор
    Алооо, психодиспансера в белия дом ....чуваме ли се????...предозирали сте с медикаментите, сменете терапията.....и му сложете усмирителна риза на тоя маймун!!!!

    21:13 13.03.2026

  • 73 Владимир Путин, президент

    2 1 Отговор
    "... Ад в Израел: Иран предприе най-мощната си атака..."

    Украйна трябва се поучи от Иран как се отблъсква агрессор !!! ☝️

    21:13 13.03.2026

  • 74 А ГДЕ

    3 1 Отговор
    СатанЯхууу ?

    21:13 13.03.2026

  • 75 Ш, тва да си Американофил е Сатанинска

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Ей това да си русофил е Божие наказание.":

    Работа.
    Да Пази Господ Бог
    Ти му са цепиш на джуките то гледа да налапа Боата до Ма ..та, барабар с козината

    21:13 13.03.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Бате Гойко

    1 2 Отговор

    До коментар #53 от "Вчера го":

    Спешно да привикали актьора Тони Шалуб. Трябвало е само да му залепят уши от пр@ се и ......воала.

    21:14 13.03.2026

  • 78 Вещество

    2 2 Отговор
    От известната снимка на 20.07.2022 г. Хаменей-Путин-Ердоган, един вече липсва. В съзнанието на другите двама вече е ясно: „или се променяме, или потъваме“.

    21:14 13.03.2026

  • 79 Матиа фон Зигмунд

    3 2 Отговор
    Бумм Бумм ТелАвив 💥💥 !💥

    21:14 13.03.2026

  • 80 Това е вярно

    2 2 Отговор

    До коментар #54 от "Механик":

    "Те убиват невинни хора по целия свят от 47 години.."

    Режимът на аятоласите, първо че не е избиран от народа, а узурпирал властта чрез въоръжен преврат и второ - наистина е избил без съд и присъда над 120 000 иранци за тези 47 години. Няма нито една причина да остава на власт. Факт.

    21:16 13.03.2026

  • 81 Абе Дончо

    4 2 Отговор
    То пък вие не помагате на Зелю и х0х0лите!!!

    Коментиран от #89

    21:16 13.03.2026

  • 82 Размишления

    2 2 Отговор
    Може ли да представи доказателство че иранците са негодници?Ако неможе излиза че той е негодника.

    Коментиран от #90

    21:16 13.03.2026

  • 83 Математик

    5 1 Отговор

    До коментар #54 от "Механик":

    иранците за 50 години са убили 50 000
    кравите за 50 години са убили 200 000 000
    намерете кой е терориста ?

    21:16 13.03.2026

  • 84 СТОЯН МИХАЛЕВ

    2 0 Отговор
    този еизтървал козите ,нямат събиране перко наумов

    21:18 13.03.2026

  • 85 О Времена, о Нрави!!!

    3 0 Отговор
    АГРЕСОР е всеки, който влезе в друга държава преди Америка и НАТО!
    Русия се бие за Руските Земи и е "Агресор"!? САЩ, ЕС и Израел за чужди... Но са "Миротворци"???
    О Времена, о Нрави!!!

    21:18 13.03.2026

  • 86 Мюфтията

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Отец Дионисий":

    Отче, пише се "севернокорейци".В семинарията само на св ир чоци ли го карате? Добре е да се ограмотите.

    21:18 13.03.2026

  • 87 Наблюдател

    1 1 Отговор
    Не се заблуждавайте, в задокеанския обор няма положителни герои. Всичките са отпадък! Вижте го поредния дебил! Тази пропаднала територия там е дъното на дъното!
    Ако не са имигрантите от източна Европа и Китай да им вливат мозък тези ще са бананова република и даже това е съмнително.

    21:18 13.03.2026

  • 88 Малии

    0 0 Отговор
    Зъб за зъб

    21:18 13.03.2026

  • 89 Това няма общо

    1 1 Отговор

    До коментар #81 от "Абе Дончо":

    Зеленски не е терорист и е избран от народа. Няма как да сравняваме Зеленски с тия радикални ислямисти джихадисти аятоласите.

    21:19 13.03.2026

  • 90 Режимът на аятоласите

    1 1 Отговор

    До коментар #82 от "Размишления":

    е избил над 120 000 невинни ирански граждани за тези 47г. Това не е ли достатъчна причина ?

    21:20 13.03.2026

  • 91 българин

    0 1 Отговор
    бай дъня поне беше кротък ,този охо-бохо е за буйното отделение...дано изкара до коледа

    21:20 13.03.2026

  • 92 нннн

    2 0 Отговор
    ,,Миротворецът" се оказа луд с картечница. Що ще България в Съвета за мир на Тръмп???

    21:21 13.03.2026