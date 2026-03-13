Доналд Тръмп: За мен е чест да избивам тези откачени ирански негодници! Путин май помага на Техеран

"Те убиват невинни хора по целия свят от 47 години и сега аз, като 47-ият президент на Съединените американски щати, ги убивам. Каква голяма чест е да го направя!". Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

Дългогодишният върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей и много други висши фигури в Техеран бяха убити, откакто войната беше започната от Съединените щати и Израел на 28 февруари, съобщава "France24".

Тръмп остро критикува медийното отразяване, което поставяше под въпрос успеха на войната. Той отбеляза, че медиите некоректно са предположили, че САЩ не печелят войната с Иран.

"Иранската армия е унищожена, а лидерите им са заличени от лицето на земята. Имаме несравнима огнева мощ, неограничени боеприпаси и много време - Вижте какво ще се случи с тези откачени негодници днес", посочи Тръмп.

Министърът на отбраната на САЩ, Пийт Хегсет, заяви, че американските военни ще бомбардират мощно Иран по-силно в петък, 13 март. Той поясни, че това ще бъде най-големият обем удари, които Америка е нанасяла в небето на Иран.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че според него руският президент Владимир Путин може би "малко помага" на Иран, предаде Ройтерс, позовавайки се на интервю на американския президент за радио "Фокс нюз" (Fox News Radio), излъчено днес, пише БТА.

"Мисля, че той (Путин) може би малко помага (на Иран), да, предполагам. И той вероятно мисли, че ние помагаме на Украйна, нали?", каза Тръмп в "Шоуто на Брайън Килмийд". Той призна, че САЩ помагат на Украйна, посочва ДПА.

Американският президент допълни, че САЩ не се нуждаят от помощ в защитата от безпилотни летателни апарати, помолен да коментира дали Украйна оказва подобна подкрепа.

Няколко медии съобщиха по-рано, че Русия предоставя на Иран данни за американските сили и потенциални мишени в Близкия изток.

Според Си Ен Ен и "Вашингтон пост" Москва захранва Техеран със сведения за разположението и придвижването на американските войски, кораби и самолети.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф, който оглавява делегацията на Вашингтон в преговорите с Москва и Киев за прекратяване на войната в Украйна, в последно време на няколко пъти бе попитан за това.

По думите му Русия е била уведомена, че не бива да подпомага Техеран с разузнавателни данни във войната. Уиткоф добави, че руските представители са уверили Тръмп в телефонен разговор, че няма да предприемат подобна стъпка.