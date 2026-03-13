Пийт Хегсет: Нямаше глас, нямаше видео! Хаменей е вероятно тежко ранен и обезобразен

Новият ирански върховен лидер Моджтаба Хаменей е ранен и вероятно обезобразен, заяви на брифинг американският министър на отбраната Пийт Хегсет, като постави под въпрос възможностите на новия лидер да управлява Иран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
От началото на офанзивата не са публикувани кадри с Хаменей. При първите удари бяха убити множество членове на семейството на новия лидер, включително баща му и съпругата му. Първото му изявление беше публикувано вчера, но прочетено от телевизионен водещ. В него Моджтаба Хаменей обещава да продължи блокирането на Ормузкия проток и призова съседните страни да затворят американските бази на своя територия, в противен случай рискуват Иран да нанесе удари по тях.
„Върховният лидер е ранен, вероятно обезобразен. Вчера той публикува изявление. Всъщност доста слабо изявление, но нямаше нито глас, нито видео. Беше писмено изявление“, заяви Хегсет на пресконференция. „Иран разполага с много камери и много диктофони. Защо писмено изявление? Мисля, че знаете защо. Баща му е мъртъв. Той е уплашен, ранен, бяга и му липсва легитимност.“
Ирански официален представител съобщи в сряда, че новоназначеният върховен лидер е леко ранен, но продължава да изпълнява задълженията си, след като държавната телевизия го описа като ранен във войната.
Към Хегсет се присъедини генерал Дан Кейн, председател на Обединеното командване на въоръжените сили, на брифинг, на който те подчертаха военните удари на САЩ за унищожаване на иранските възможности да нанася удари с ракети и дронове, както и на военноморския флот на Техеран.
По време на брифинга Хегсет заяви, че САЩ няма да проявят милост във войната.
„Ние ще продължим да натискаме, да натискаме, да напредваме. Няма да има пощада, няма да има милост за нашия враг“, каза Хегсет.
„Няма пощада“ означава отказ да се пощади живота на някой, който е изразил намерение да се предаде – нещо, което е забранено от хуманитарното право, отбелязва Ройтерс. „Международното хуманитарно право забранява използването на тази процедура, тоест да се разпорежда, че няма да има оцелели, да се заплашва противникът с това или да се водят военни действия на тази основа“, според Международния комитет на Червения кръст (МКЧК).
Хегсет предприе мерки за преструктуриране на висшето ръководство на военната съдебна система, като смени главните военни прокурори на Сухопътните войски, Военноморските сили и Военновъздушните сили. През последните 14 дни САЩ нанесоха удари по над 6000 цели в Иран. Почти двуседмичните удари от страна на САЩ и Израел отнеха живота на около 2000 души в Иран.
Американски служител, говорил при условие за анонимност, заяви, че Пентагонът изпраща в Близкия изток още един военен кораб, заедно с морски пехотинци на борда. Пентагонът вече беше обявил, че допълнителни войски ще бъдат изпратени в региона.
Но въпреки американските атаки срещу Иран, се съобщава за нови ирански дронове, летящи към Кувейт, Ирак, ОАЕ, Бахрейн и Оман.
Шестима американски военнослужещи загинаха днес, когато американски военен самолет за презареждане се разби в западната част на Ирак при инцидент, който според САЩ е свързан с друг самолет, но не е резултат от вражески или приятелски огън. Откакто САЩ и Израел започнаха да нанасят удари срещу Иран на 28 февруари, са загинали общо 11 американски войници.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #22, #25, #81, #134
15:46 13.03.2026
6 Биби ли?
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ами денацифицира аятоласи.
15:50 13.03.2026
11 хъхъ
До коментар #4 от "Българин":Тръмп също е обезобразен, но го крие с 4 пласта оранжев грим.
15:52 13.03.2026
12 Евреите не прощават.Никога!
15:52 13.03.2026
15 Лента.ру
Хаменей получи катастрофални наранявания при нападението, включително ампутация на единия крак и тежки увреждания на стомаха и черния дроб. Медицински източници посочват, че 55-годишният лидер остава в коматозно състояние, без официално потвърждение от иранските власти относно състоянието му."
15:53 13.03.2026
18 ма чакай бе
До коментар #16 от "Дон Корлеоне":не го ли убихте него?
15:54 13.03.2026
19 е ми
До коментар #17 от "опааа":чак пък 5 дена... 5 часа. Поне вчера беше на живо в ефир
15:55 13.03.2026
25 вкъщи и на работа
До коментар #1 от "Последния Софиянец":жив и здрав както видяхме вчера в новините които си проспал.
15:59 13.03.2026
29 Небензня
До коментар #19 от "е ми":Мдааа...беше, ама биби ИИ....с по 6 пръста.....тук таковао инфо е форбидън
16:04 13.03.2026
30 Дърт Вейдър
До коментар #27 от "Зейфод Бийблброкс":Сигурно е фен на "Star wars". И понеже няма "Star defence"....
16:04 13.03.2026
31 Атина Палада
16:05 13.03.2026
33 Гост
До коментар #23 от "Дориана":Те така са свикнали в САЩ, карат на Супергерои. Тръмп супергерой, Буш супергерой, Клинтън супр...нещо си там.. Няма нито един американец под 50 години, който да не е убеден, че Хитлер е убит от Брат Пит. Затова, ако не дай Боже, убият супергероя, звучи тъжна музика и филма свършва. Публиката се просълзява, после излиза следващото супергеройче някъде изпод масата, светват му очичките и ето на, имаме нов супер герой за слдващата серия. Същото се опитват да прилагат и към Иран, ама нещо пак не са доразбрали...
16:05 13.03.2026
34 Атина Палада
До коментар #25 от "вкъщи и на работа":Ееех, Пепейците много лъжите:))) Изобщо Биби не се е появявал повече от седмица .Няма го нтомпо новините,нито някъде на срещи с други политици.Написаха ,че провел среща с Макрон.Нито снимка,нито видео,нито глас ...А при такива срещи се правят снимки и се предават по телевизиите..
16:07 13.03.2026
35 Здрасти
До коментар #22 от "Стара чанта":СЕЕЕКС ХАА ХА
16:08 13.03.2026
39 Атина Палада
До коментар #36 от "пиночет":Преди тях ,обаче трябва да се справят с хутите .:))Хутите са страшни за хамериканците ..
16:11 13.03.2026
43 Атина Палада
До коментар #40 от "пиночет":Не знам дали хутите са палячовци,само знам,че хамериканците ядат голям к.ютек от тях..
16:14 13.03.2026
44 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
16:18 13.03.2026
45 на работа в момента
До коментар #42 от "А где Нетаняху":ГАдно ли ти стана ,че говори вчера в парламента им и беше на живо в новините?
Като му потрябва свирчо да му го лапка - ще ти се обади. споко.
16:24 13.03.2026
49 Истина
До коментар #12 от "Евреите не прощават.Никога!":Който не умее да прощава и на него не му е простено
16:28 13.03.2026
53 червен фашист, ленинец - путиняр
До коментар #46 от "Това":Защо не си толкова съжалителен кът тези, които "човека" осакати и изби ? Не ти изнася на антиамериканските опорки, нали ?
16:37 13.03.2026
54 журналистче
До коментар #51 от "бай Даньо":Ще отиват един по един на концерт на Кобзон, или някакъв техен умрял мрънкач, докато дойде някой, който е фен на Холивуд и Дисниленд. Американците и евреите имат възможностите, разузнаването и най-вече парите за това.
16:41 13.03.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Е, кво стана?
Даже кремълското жуже чат-пат излиза от бункера.
16:50 13.03.2026
63 бай Даньо
До коментар #54 от "журналистче":Пълно е с Дисниморони и Холивуд фенове в Иран от 100 милиона няма начин ... скоро чакайте и МАГА движение да се развие в Иран, колкото повече изтрепете толкова по голям шанс да се американизират ... де да стояхте с единия крак поне на тая планета да си говорим ама не ...
16:57 13.03.2026
64 Колега,
До коментар #44 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":четеш ли ги отнякъде тия щуротии или ги сънуваш?
17:05 13.03.2026
68 604
До коментар #50 от "Бард":не им бери, ама с цената на петрола точно им берем гайлето, я пътя и чантата!!!!
17:25 13.03.2026
70 Крали Марко
Ще ви намерят цаката.
17:32 13.03.2026
71 !!!?
17:32 13.03.2026
73 АЙДЕ СЪЩИЯ КОМЕНТАР
До коментар #71 от "!!!?":ТРЪМ ПРЪ.....ДНАЛ НА У......Я НА АЯТОЛАХА КОЕТО ГО ОБЕЗОБРАЗИЛО
ОЩЕ ЕДИН ДЕТ НЯМА НАЧИН ДА СЕ УДАВИ С ТАЯ КРАТУНА НА РАМЕНЕТЕ
17:36 13.03.2026
74 Тити на Кака
Ставате част от колекцията ми с име
"У.
"род".
"и".
17:37 13.03.2026
81 Изоставаш
До коментар #1 от "Последния Софиянец":с информацията
17:49 13.03.2026
82 Мишел
Язък за страшното име на операцията срещу Иран.
17:50 13.03.2026
83 Следвай инструкциите!
До коментар #82 от "Мишел":Купи една дълга християнска свещ за аятолаха и една още по-дълга за ботоксовият!
17:53 13.03.2026
84 Копейки едно статийче...
Но Вашингтон никога не е снабдявал Киев с такива оръжия, главно от страх от ескалация на конфликта. Вместо това Украйна изглежда разработва собствено решение.
Украйна изгражда собствена способност за задълбочени атакиУкрайна значително разшири способността си да нанася удари дълбоко в руска територия, като ускори разработването на нови оръжия с голям обсег, включително ракетата Flamingo.
Според Forbes, цитиран от Зиаре, бързо растящият арсенал от украински ракети и дронове може да оформи следващата фаза на войната през 2026 г.
Един пример се случи през нощта на 20 февруари 2026 г., когато украинските сили изстреляха ракети Flamingo по фабрика във Воткинск, на около 1 400 километра навътре в руска територия.Давам ви я и наред с липсата на интернет в масква да видите накъде отивате с атомното си оръжие.......Колкото до иран.Ако америка и евреите поискат ще го върнат в каменната ера ,това не го ли разбра вашия гуру???Искренно ви съжалявам.......не може да сте толкова глупави за да не виждате накъде върви света!ПС.евреите казаха следва кремъл!
17:53 13.03.2026
88 Пешо
До коментар #28 от "Питам за един приятел":И какво като иска?!?!?!? И аз искам Наоми кембъл...и какво от това....То и джуджето иска Украйна,ама не му се получава....И понеже е много хитър се сдоби с две натовски държави на границата си...
До коментар #44 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":И като се събудиш...краката ти отвити...
18:04 13.03.2026
93 Ти да видиш
Навремето Хитлер така е превзел цяла Европа, докато западняците са му близали задните части и са го ласкаели. Онзи си е намери майстора и този също ще си го намери!
18:06 13.03.2026
95 Мартин Картофски 🥔
А вие, които можете с пръсти по екрана и ни гледате безплатно, да си знаете - Пейпал и Револют, ако искате да има повече такива коментари. Помогнете ни, ако искате да има независима безкомпромисна журналистика. Помогнете на нашия екип да оцелява.
96 Отстрани
Вместо да свалят режима в Иран, Иран ще смени режима в САЩ и Израел!
Иранците направо разказаха играта на ционистите убийци на деца.
18:09 13.03.2026
99 Министерство на ТЕРОРИЗМА НС САЩ
Позор!
Бийте се като МЪЖЕ!!
18:13 13.03.2026
102 Пешо
До коментар #97 от "Абе Пепи":За 47години някъде толкова са убили...и по-добре евреин,отколкото 80 точкова копейка...
103 Абе Пепи
До коментар #102 от "Пешо":По-добре е само за пробити шекелки, за нормалните хора не е добре, за това никъде не ви искат жидовете и техните подлоги
18:25 13.03.2026
105 Урсул фон РептиЛайнян🐍
До коментар #102 от "Пешо":Еврейско кашерно💩 края ви дойде...
18:28 13.03.2026
106 Антитрол
До коментар #53 от "червен фашист, ленинец - путиняр":"Защо не си толкова съжалителен кът тези, които "човека" осакати и изби ?"
А за избитите от укрохунтата в Донбас вие защо не сте съжалителни - или пък за изгорените живи в Одеса. А за убитите от евреите в ивицата палестинци - защо така бе едностранно ви е "съжалението".
18:31 13.03.2026
107 Зевзек
До коментар #88 от "Пешо":"И понеже е много хитър се сдоби с две натовски държави на границата си..."
Ха ха ха обаче пък НАТО се разпадна и ЕС фалира
18:35 13.03.2026
108 Запознат
До коментар #84 от "Копейки едно статийче...":"Вместо това Украйна изглежда разработва собствено решение"
Само "изглежда" че разработва - украинците използваха Сторм Шадоу
18:39 13.03.2026
114 Дидо
До коментар #92 от "Бай той Толстой":Мязаш на болнав от шап ?!
19:20 13.03.2026
116 Лили
Но Сън има репутация да не си проверява внимателно информацията
19:53 13.03.2026
119 Коста
До коментар #95 от "Мартин Картофски 🥔":Сандвичи може ли да пращаме от ресторантите ни да оцелявате по-добре?
20:26 13.03.2026
120 Копейка в шок
След дисково и МЪдуро, аятолаха в шок съм товарищи копейки.ПАбеда нету
20:32 13.03.2026
122 Костя
До коментар #118 от "Коста":Натаняху засега успешно изравнява чалмите .След Газа, част от Ливан Хизбула и аятолаха следва поредния аятолах.Докато дойде Шаха и иранците да започнат нормално ,цивилизовано да живеят.Иран най добре живееше и се развиваме при Шаха, но съветските комунисти и дивите аятоласи я погубиха.
70% от иранския народ ненавижда ислямистите-терористи на аятоласите избили хиляди иранци.
123 доц.Мангъров
До коментар #122 от "Костя":Не е зле да си прегледаш простата.
20:42 13.03.2026
126 Айс Вентура
До коментар #120 от "Копейка в шок":Да бе, двама го държаха под мишниците, а друг му мърдаше клепарите.
20:44 13.03.2026
127 Мюфтията
До коментар #117 от "Българин":Ти твоята не я ли носиш на химическо?
20:46 13.03.2026
128 Кло Шар
До коментар #113 от "Задунайски празнокарпузник":И отидохте на "Козяк".Там поне сандвичи раздават.
20:49 13.03.2026
130 Мъдьо
До коментар #124 от "Град Козлодуй":Може и тебе да "оправи".Знае ли се.
20:53 13.03.2026
132 Светът се събуди!
Mattia von Sigmund - Boom, Boom, Tel Aviv (2025) Internets Anti-Zionist Song.
Нов хит в мрежата: 🎧🎸Innokids - Fireworks Over Israel 🎶
21:12 13.03.2026
134 123
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Много пък искаш да знаеш! Биби е на специална регенерираша спа терапия и както се видя от изявлението вече има ръце с по 6 пръста. Сега чакат да му порасне наново глава.
