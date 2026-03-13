Пийт Хегсет: Нямаше глас, нямаше видео! Хаменей е вероятно тежко ранен и обезобразен

13 Март, 2026 15:45, обновена 13 Март, 2026 20:21 7 315 134

САЩ се справят с атаките на Иран в Ормузкия проток и това е нещо, за което не е нужно да се тревожат, изтъкна още Пийт Хегсет

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Новият ирански върховен лидер Моджтаба Хаменей е ранен и вероятно обезобразен, заяви на брифинг американският министър на отбраната Пийт Хегсет, като постави под въпрос възможностите на новия лидер да управлява Иран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

От началото на офанзивата не са публикувани кадри с Хаменей. При първите удари бяха убити множество членове на семейството на новия лидер, включително баща му и съпругата му. Първото му изявление беше публикувано вчера, но прочетено от телевизионен водещ. В него Моджтаба Хаменей обещава да продължи блокирането на Ормузкия проток и призова съседните страни да затворят американските бази на своя територия, в противен случай рискуват Иран да нанесе удари по тях.

„Върховният лидер е ранен, вероятно обезобразен. Вчера той публикува изявление. Всъщност доста слабо изявление, но нямаше нито глас, нито видео. Беше писмено изявление“, заяви Хегсет на пресконференция. „Иран разполага с много камери и много диктофони. Защо писмено изявление? Мисля, че знаете защо. Баща му е мъртъв. Той е уплашен, ранен, бяга и му липсва легитимност.“

Ирански официален представител съобщи в сряда, че новоназначеният върховен лидер е леко ранен, но продължава да изпълнява задълженията си, след като държавната телевизия го описа като ранен във войната.

Към Хегсет се присъедини генерал Дан Кейн, председател на Обединеното командване на въоръжените сили, на брифинг, на който те подчертаха военните удари на САЩ за унищожаване на иранските възможности да нанася удари с ракети и дронове, както и на военноморския флот на Техеран.

По време на брифинга Хегсет заяви, че САЩ няма да проявят милост във войната.

„Ние ще продължим да натискаме, да натискаме, да напредваме. Няма да има пощада, няма да има милост за нашия враг“, каза Хегсет.

„Няма пощада“ означава отказ да се пощади живота на някой, който е изразил намерение да се предаде – нещо, което е забранено от хуманитарното право, отбелязва Ройтерс. „Международното хуманитарно право забранява използването на тази процедура, тоест да се разпорежда, че няма да има оцелели, да се заплашва противникът с това или да се водят военни действия на тази основа“, според Международния комитет на Червения кръст (МКЧК).

Хегсет предприе мерки за преструктуриране на висшето ръководство на военната съдебна система, като смени главните военни прокурори на Сухопътните войски, Военноморските сили и Военновъздушните сили. През последните 14 дни САЩ нанесоха удари по над 6000 цели в Иран. Почти двуседмичните удари от страна на САЩ и Израел отнеха живота на около 2000 души в Иран.

Американски служител, говорил при условие за анонимност, заяви, че Пентагонът изпраща в Близкия изток още един военен кораб, заедно с морски пехотинци на борда. Пентагонът вече беше обявил, че допълнителни войски ще бъдат изпратени в региона.

Но въпреки американските атаки срещу Иран, се съобщава за нови ирански дронове, летящи към Кувейт, Ирак, ОАЕ, Бахрейн и Оман.

Шестима американски военнослужещи загинаха днес, когато американски военен самолет за презареждане се разби в западната част на Ирак при инцидент, който според САЩ е свързан с друг самолет, но не е резултат от вражески или приятелски огън. Откакто САЩ и Израел започнаха да нанасят удари срещу Иран на 28 февруари, са загинали общо 11 американски войници.


