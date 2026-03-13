Майките на Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев участват в протеста пред Съдебната палата

13 Март, 2026 19:05 935 43

  • петрохан-
  • околчица-
  • педофилия-
  • убийство-
  • самоубийство-
  • майки-
  • ивайло калушев-
  • николай златков-
  • александър макулев-
  • протест-
  • съдебна палата

Граждани протестират в центъра на София с искане да се разкрие истината за случаите „Петрохан" и „Околчица"

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Граждани организираха мирен протест пред Съдебната палата в София с искане да се разкрие истината за случаите „Петрохан" и „Околчица". Събитието е организирано от Ралица Асенова, майка на Николай Златков, един от загиналите, и от близките и приятелите на останалите загинали, посочи БТА.

Засилено е полицейското присъствие в района, а движението е ограничено. Близките отказаха да говорят пред медиите.

Протестиращите носят жълти сърца, защото това е бил любимият цвят на Николай Златков. Те скандират „Истината днес".

На 2 февруари бяха откри три простреляни тела в района на хижа „Петрохан“. Впоследствие бяха обявени за издирване още трима души, всички от които свързани с неправителствена организация. Членовете ѝ са обитавали хижа „Петрохан“. Няколко дни по-късно издирваните бях открити също простреляни в района на връх Околчица. Една от основните версии на разследващите е убийство с последващо самоубийство или самоубийство.


  • 1 Българската ИЗУМРУДЕНА ПЕЩЕРА

    5 15 Отговор
    Не, Петрохан не е Българският Туин Пийкс!

    Петрохан е БЪЛГАРСКАТА ИЗУМРУДЕНА ПЕЩЕРА (Медната библиотека) в Еквадор.

    Потърсете историята на Медната библиотека с кристалните цветя от Изумрудената пещера в Еквадор!
    Потърсете видеа и документални филми и ще видите как древни находки могат да забъркат ВСЯКАКВИ ХОРА и да станат причината за тяхната смърт, включително за избухването на война!

    Ще видите как световно известен немски археолог е убит, негов ученик хвърлен в лудницата и въпреки, че после ще се превърне и той в световноизвестен археолог (фон Динекен), до края на живота си ще мълчи и отрича какво е видял. Ще видите как генерал и вожд на индианско племе заедно посещават древна (свръхестествена) библиотека.

    Ще разберете защо единия дава сина си на другия да го отглежда. (Хм, познато...)

     Ще разберете как един възрастен католически свещеник ще бъде убит, а обителта му опожарена и ограбена за да се прикрият и откраднат древни артефакти.

    Как две държави ще се сбият уж за нещо друго, а всъщност за се докопат до невероярно трудно достъпни джунгли и древен гигантски тунел.
     
    Ще разберете как само изключително УМЕЛИ ПОДВОДНИ ГМУРКАЧИ могат да достигнат тази изумителна древна или може би - извънземна пещера и вадят артефакти от нея... (звучи познато и по Петрохански, нали?!?)
    Ще разберете за медните плочки и кристалните цветя (компютри с информация). Петрохан е едно към едно същата история, стига след време да разберем повече детайли, което

    19:08 13.03.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    25 17 Отговор
    Тези за кво протестират?

    Коментиран от #11

    19:09 13.03.2026

  • 3 az СВО Победа 80

    31 23 Отговор
    Протест в защита на педофилията!

    Дали някога сме си представяли, че това е възможно да се случи в центъра на София????

    19:09 13.03.2026

  • 4 марийка

    19 8 Отговор
    Заключава...Самоубийство или самоубийство.!
    Чисто убийство си е!Убити са!Бог да ги прости!

    19:10 13.03.2026

  • 5 ТАЯ ИЗМЕТ

    21 23 Отговор
    И. МАЙКИ. ИМАЛА....

    19:10 13.03.2026

  • 6 Григор

    25 20 Отговор
    Какви майки са това? Та те нямат грам съвест! Те са за клиниката на доктор Цветислава Гълъбова на Четвърти километър!

    Коментиран от #22

    19:10 13.03.2026

  • 7 хххххх

    23 16 Отговор
    Тез хора са като зомбирани и с тез жълти сърца , жълтия цвят на детето ли е бил любим или на майката ???? Струва ми се , че има нещо не здраво тука , нещо не е чисто в цялата история.

    19:12 13.03.2026

  • 8 В първия ден

    7 7 Отговор
    когато обявиха за пожара в Петрохан, съобщиха, че да намерени три трупа на наглите. Долна лъжа!

    19:12 13.03.2026

  • 9 SDEЧЕВ

    18 11 Отговор
    Истината за сега е ОПГ финансирано от ДС ЧРЕЗ КОВЧЕЖНИКА Терзиев. Нещо неясно?

    19:12 13.03.2026

  • 10 Язе

    20 16 Отговор
    Тия са за психиатрията

    19:12 13.03.2026

  • 11 За истина

    12 10 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    и за справедливост. Скалъпеният сценарий на поръчителите започва да рухва!

    Коментиран от #18

    19:14 13.03.2026

  • 12 Дедо Мраз

    15 9 Отговор
    Доста хора има на протеста, мафията няма полезен ход, защото доверието в институциите е под нулата.

    19:14 13.03.2026

  • 13 Тити на Кака

    22 16 Отговор
    Майката на убиеца до майките на убитите. И гледат обвинително към другите.
    Интересна конфигурация.

    19:14 13.03.2026

  • 14 Педофилия

    11 9 Отговор
    Организирана
    И протест?
    За канала, че така приключи..

    19:16 13.03.2026

  • 15 Държавно ОПГ

    11 5 Отговор
    Тук цяла армия от тролове излезна да плюе. Портите на Мордор са се отворили и силите на Злото изпълзяха!

    Коментиран от #17

    19:17 13.03.2026

  • 16 аткес

    12 7 Отговор
    И дарителят им Васил Терзиев също носи често жълти дрехи.

    19:19 13.03.2026

  • 17 Забелязал

    3 6 Отговор

    До коментар #15 от "Държавно ОПГ":

    Само вечерта се случва. Вчера беше същото.

    19:19 13.03.2026

  • 18 Данко Харсъзина

    8 7 Отговор

    До коментар #11 от "За истина":

    Кметчето, Сандов и големия парапет на Безуханова ще изгорят. Министърът замита следи.

    19:21 13.03.2026

  • 19 Истината

    10 7 Отговор
    Трябва много силен обществен натиск да има всеки ден към прокуратурата, мвр и данс ,да бъдат принудени за да излезе истината за тези поръчкови убийства.........

    Коментиран от #21

    19:22 13.03.2026

  • 20 111

    6 7 Отговор
    Кой разпореди убийството на 6 човека? Пеевски или Борисов?

    Коментиран от #26

    19:24 13.03.2026

  • 21 Тити на Кака

    4 6 Отговор

    До коментар #19 от "Истината":

    Има малък проблем със силния обществен натиск.
    Броят на педофилите е минимален...

    19:24 13.03.2026

  • 22 Хм...

    8 3 Отговор

    До коментар #6 от "Григор":

    Не така, хора, не! Не съдете толкова категорично. Това, че са си дали децата някому, който и да е това, не го разбирам и не го приемам. Категорично го отричам, но мъката...Това, което се случи не е просто педофилия, не. Всички виждат, че истината е замазана и няма да излезе, за жалост. Убити са зверски, а защо - остава.

    19:25 13.03.2026

  • 23 Попов

    8 3 Отговор
    Килърите на Тиквата и Св ин я та (МВР и ДАНС) избиха 6-те момчета, а на всичкото отгоре медиите им всеки ден се гаврят с труповете им.

    Коментиран от #27

    19:26 13.03.2026

  • 24 Киро Шприца

    6 4 Отговор
    Лама Гюро няма ли да ги посети и да произнесе реч?

    19:26 13.03.2026

  • 25 Подгъзници

    4 1 Отговор
    на сглобените шъшкъни. Заслужавате хората да ви разкъсат

    19:27 13.03.2026

  • 26 Гаргамел

    3 3 Отговор

    До коментар #20 от "111":

    Киро ликвидира ламата да не го издаде за педофилските оргии преди изборите. Пратил е килъри на момчето в Мексико и то ще даде фира.

    19:29 13.03.2026

  • 27 с тебе

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Попов":

    кокви гаври ще стават

    19:30 13.03.2026

  • 28 "Майки"

    6 3 Отговор
    Сега са майки а къде бяха до сега? Оставили невръстните си деца на няколко мъже да ги отглеждат! Къде бяхте до сега? Това вашето е лицемерие жалко за погубените детски животи.

    Коментиран от #31

    19:31 13.03.2026

  • 29 Гост

    2 0 Отговор
    Стабилно семейство, всичко е наред, няма абсолютно никакви проблеми, така години наред..., но една сутрин, както всяка сутрин, съпрузите пият кафе заедно, съпругата приготвя кафето и чака половинката и..., чакала, но той не се появил, и решила да провери какво става..., намира го обесен на балкона...- не надценявайте бъдещето и не надценявайте психиката си, ако гледаме вторачено в една стена, каквото, впрочем, правим от 36 години, ще си останем същите Чукундури, каквито сме били винаги...- не на Чукундурщината!🙃

    19:33 13.03.2026

  • 30 Мнение

    4 3 Отговор
    Тошко Лелипута е изрод за всички клевети и втушения и гавпи с пометта на жестоко екзикутираните жертви в Петрохан!!

    19:33 13.03.2026

  • 31 хризантемчо

    2 3 Отговор

    До коментар #28 от ""Майки"":

    "Майката" от 2012 година си вее по разни плажове

    19:34 13.03.2026

  • 32 Тези хора са убити

    4 1 Отговор
    Убийствата са извършени професионално, но с съучастие на близки/приближени на жертвите, именно затова е създадена привидност. Поне по изнесените в публичното пространство данни на няколко места "са си оставили ръцете", а ако се анализират всички би могло да се открият още. От там трябва да се тръгне и от приближените.

    19:34 13.03.2026

  • 33 Питам се

    5 2 Отговор
    Дали зад цялата трагедия не стои Шиши Магнитски и мафията дад него?

    19:34 13.03.2026

  • 34 Вероятно

    3 1 Отговор
    4-те джипа на хора на Шиши са ги убиле.

    19:36 13.03.2026

  • 35 Възмутен

    3 1 Отговор
    Тошо Африкански толкова камоотвержено брани шефа си Шишо и мафията дад него, че вече ме съмнява, че те стоят зад цялото нещо.

    19:37 13.03.2026

  • 36 Долни пеевски подлоги !

    1 2 Отговор
    ГЕРБ, ДПС - Шиши, ИТН:
    - Тия от ППДБ са замесени в случая на "Петрохан"!
    - Те са PDF!
    - Искат да скрият истината от обществото!
    - Служебното правителство на ППДБ опитва да замете случая!
    ППДБ:
    - Внасят проекто решение за гласуване в НС, с което службите от ДАНС и МВР са задължени да разсекретят и да ни предоставят цялата информация по случая!
    ГЕРБ, ДПС - Шиши, ИТН:
    - Гласуваме ПРОТИВ!

    Коментиран от #40

    19:38 13.03.2026

  • 37 ?????

    4 3 Отговор
    Тва си е А и Б на психологията.
    Майките на Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев ги е страх да признаят че те са виновни и прехвърлят вината на да кажем извънземните.
    Особено интересно е как майките на е@аните от Калушев техни синове са се надушили с майка му.
    Викайте д-р Гълъбова. Тва в лекия случай.

    19:38 13.03.2026

  • 38 Мисля, че ...

    1 2 Отговор
    Мяфията зад Шиши Магнитски изби тези хора. Пари, канали, информация...

    19:38 13.03.2026

  • 39 Комплексирано

    2 1 Отговор
    гнусно жуже, ще го сгащят някъде и жална му майка

    19:40 13.03.2026

  • 40 Разумен

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Долни пеевски подлоги !":

    ИТН и ДПС НН, ГЕРБ искат са заметат случая и да го пришият на ПП-ДБ!!
    ИТН и ДПС НН, ГЕРБ гласуваха в парламента да не се изнасят данни, да се крие всичко от българския народ!
    ИТН и ДПС НН, ГЕРБ стоят зад цялата тази трагидия и са отговорни!!

    19:40 13.03.2026

  • 41 Питам се

    1 2 Отговор
    Дали зад цялата трагедия не стои Шиши Магнитски и мафията зад него?

    19:41 13.03.2026

  • 42 Реалист

    0 0 Отговор
    За мен няма никакво съмнение, че тези хора са uбити от мафията със активното съдействие на ДАНС и Прокуратурата. Убийците са били в униформа, за това и не са се съпротивлявали yбитите.
    При толкова много нелепи измислици от следствието и Прокуратура, които и малко дете би разобличило като лъжа, няма начин да не са замесени. А кой владее Прокуратурата и ДАНС ? - Бойко Борисов и Делян Пеевски.

    19:43 13.03.2026

  • 43 Педя човек

    0 0 Отговор
    лакът език

    19:43 13.03.2026

