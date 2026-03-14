Американски танкер гори в морето край ОАЕ, дрон атакува посолството на САЩ в Багдад

Американски танкер гори в морето край ОАЕ, дрон атакува посолството на САЩ в Багдад

14 Март, 2026 06:15, обновена 14 Март, 2026 06:23 9 297 22

Най-малко 13 американски военнослужещи са били убити и други 200 са ранени от началото на операция „Епична ярост“, съобщи The Wall Street Journal

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американски танкер гори в морето край ОАЕ след атака, съобщи Press TV.

Инцидентът е станал край бреговете на емирството Шарджа. Публикувани кадри показват, че плавателният съд е обхванат от пламъци, с гъсти облаци дим, издигащи се в небето.

Посолството на САЩ в Багдад е било атакувано с безпилотен летателен апарат, съобщи Al Hadath.

Според иракски служители по сигурността, дрон е бил насочен към американската дипломатическа мисия. Съобщава се, че ударът е бил насочен към системи за противовъздушна отбрана, разположени в помещенията на американската дипломатическа мисия в Багдад.

Al Hadath съобщава, че иракските сили за сигурност са отцепили напълно „Зелената зона“ в центъра на Багдад, където се намират повечето правителствени офиси на Ирак и посолствата на много страни, включително на Съединените щати.

Най-малко 13 американски военнослужещи са били убити и други 200 са ранени от началото на операция „Епична ярост“ срещу Иран, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на свой източник.

Според източника 170 от 200-те ранени вече са се върнали на служба.

Кораби, превозващи приблизително един милион тона торове, са блокирани в Персийския залив поради ефективното затваряне на Ормузкия проток, пише вестник Nikkei.

Според данни на аналитичната компания Kpler, цитирани от списанието, 21 товарни кораба превозват приблизително 463 000 тона урея, 303 000 тона сяра и повече от 200 000 тона фосфати.

Според Kpler, продължителното затваряне на Ормузкия проток може да намали годишните доставки на компоненти за торове с 30-50%.

Експертите, цитирани от Nikkei, не смятат, че настоящата ситуация ще повлияе незабавно на доставките за Япония, която е силно зависима от вноса на торове. Токио обаче може да пострада от покачващите се цени и логистични разходи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Охооооо

    66 5 Отговор
    Тепърва започват проблемите на краварите.
    Лошото е ,че и ние може да изгорим покрай тях.

    06:25 14.03.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    20 27 Отговор
    Молодци !!!
    Иран не прекланя глава пред агресора.
    Украйна също ☝️

    Коментиран от #8

    06:28 14.03.2026

  • 3 Червената шапчица

    74 7 Отговор
    Не може така тъпо да започва денят ми! Къде ми е статията за големите успехи на Зеленски?

    Коментиран от #7

    06:28 14.03.2026

  • 4 Крайно време е,

    61 5 Отговор
    Злодеите, тормозещи целия свят и техните подлушни съюзници, да пострадат!

    06:29 14.03.2026

  • 5 Последния Софиянец

    49 4 Отговор
    Набутаха ни в една безкрайна война която продължава вече 80 години.Само жертви и пари ще даваме без полза

    06:31 14.03.2026

  • 6 Бъдеще

    69 3 Отговор
    Рижавия си мислеше, че Иран ще е като Венецуела...

    06:32 14.03.2026

  • 7 Володимир Зеленски, президент

    9 49 Отговор

    До коментар #3 от "Червената шапчица":

    Две статийки по надолу..
    Нощес Фламингосахме Краснодар, Геленджик, Тамрюк.
    Брянск моли за още ☝️

    06:33 14.03.2026

  • 8 Червената шапчица

    26 7 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Якиме, рано си станал. Болката отминава, но срамът остава... от срещата ти с онези пияни руски туристи в бунгалата на Шкорпиловци...

    Коментиран от #9

    06:33 14.03.2026

  • 9 Владимир Путин, президент

    10 47 Отговор

    До коментар #8 от "Червената шапчица":

    500 000 руски чалми вече се срамуват горе при Aллaxa ☝️

    Коментиран от #10, #21

    06:35 14.03.2026

  • 10 Червената шапчица

    22 2 Отговор

    До коментар #9 от "Владимир Путин, президент":

    Якиме, рано си станал. Болката отминава, но срамът остава... от срещата ти с онези пияни руски туристи в бунгалата на Шкорпиловци... Били са малко груби с теб, но нали на следващия ден ти се извиниха… Друг път да си носиш вазелин.

    06:41 14.03.2026

  • 11 До феновете на Тръмп

    7 27 Отговор
    Всички Путинисти, които свиркаха за Тръмп и ни надуваха главите, как ще падне пред Путин като спечели, сега да се намажат отзад с люти чушки!

    Коментиран от #18, #19

    06:42 14.03.2026

  • 12 Владимир Путин, президент

    9 31 Отговор
    В Краснодар гори поредна руска рафинерия.
    Разбира се самозапалила се, поздрави за отличтата работа на руското ПВО ☝️
    Боже, тия са по-зле и от сирийските чалми, боже.....😄

    Коментиран от #17

    06:45 14.03.2026

  • 13 Пламен

    30 1 Отговор
    Цените на панелките в Дубай паднаха рязко и вече са на софийски цени .

    Коментиран от #16, #22

    06:46 14.03.2026

  • 14 Хихихи

    18 1 Отговор
    Пиратите също кървят.

    06:55 14.03.2026

  • 15 Данко Харсъзина

    8 14 Отговор
    Без сухопътна операция няма да стане. Буш показа как се прави.

    06:56 14.03.2026

  • 16 Нема начин

    13 1 Отговор

    До коментар #13 от "Пламен":

    Преди войната в дубай беха по ефтини от софето

    07:02 14.03.2026

  • 17 Червената шапчица

    13 1 Отговор

    До коментар #12 от "Владимир Путин, президент":

    Якиме, Много ме дразни бръмченето на комарите! Дошъл си да ядеш... Ми яж и мълчи бе, кво си се разбръмчал!?

    07:03 14.03.2026

  • 18 Реалист

    14 2 Отговор

    До коментар #11 от "До феновете на Тръмп":

    Той Тръмп сам си се н от тая каша сега излизане няма или той или бай Китай и Путин тука залогът е много по-голям от смотаната Украйна че нямам други думи как да я нарека само този който не е ходил в Украйна 90-те години може да хареса тая паплач

    07:22 14.03.2026

  • 19 Аврам Каишев

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "До феновете на Тръмп":

    Лютите чушки са за тези които искаха да вземат 10 милиарда евро външен дълг, а сега благодарение на бай ти Дън, Путин ще прибере 10 милиарда евро от сваленото ембарго,Понимаеш както казваше Митко бомбата

    07:59 14.03.2026

  • 20 ПО ТОЧНО

    4 2 Отговор
    Вече около 3000 са на концерта на Елвис.

    07:59 14.03.2026

  • 21 Аврам Каишев

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Владимир Путин, президент":

    Чалмата пояса и шалварите и бяха твои 500 години, руснаците нямат нищо общо с горе изложеното, но имаха неблагоразумието да дойдат да направят от тебе кючекчията и баклаваджията европейски човек, ядец татарин европеец не става.

    08:03 14.03.2026

  • 22 Сопола

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Пламен":

    Тиквата, Прасето, Боби Сарафа, Мис Бикини и много други около тях, които си купиха скъпи имоти в Дубай, яко са се прецакали.

    08:04 14.03.2026

