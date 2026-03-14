Американски танкер гори в морето край ОАЕ, дрон атакува посолството на САЩ в Багдад

Американски танкер гори в морето край ОАЕ след атака, съобщи Press TV.

Инцидентът е станал край бреговете на емирството Шарджа. Публикувани кадри показват, че плавателният съд е обхванат от пламъци, с гъсти облаци дим, издигащи се в небето.

Посолството на САЩ в Багдад е било атакувано с безпилотен летателен апарат, съобщи Al Hadath.

Според иракски служители по сигурността, дрон е бил насочен към американската дипломатическа мисия. Съобщава се, че ударът е бил насочен към системи за противовъздушна отбрана, разположени в помещенията на американската дипломатическа мисия в Багдад.

Al Hadath съобщава, че иракските сили за сигурност са отцепили напълно „Зелената зона“ в центъра на Багдад, където се намират повечето правителствени офиси на Ирак и посолствата на много страни, включително на Съединените щати.

Най-малко 13 американски военнослужещи са били убити и други 200 са ранени от началото на операция „Епична ярост“ срещу Иран, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на свой източник.

Според източника 170 от 200-те ранени вече са се върнали на служба.

Кораби, превозващи приблизително един милион тона торове, са блокирани в Персийския залив поради ефективното затваряне на Ормузкия проток, пише вестник Nikkei.

Според данни на аналитичната компания Kpler, цитирани от списанието, 21 товарни кораба превозват приблизително 463 000 тона урея, 303 000 тона сяра и повече от 200 000 тона фосфати.

Според Kpler, продължителното затваряне на Ормузкия проток може да намали годишните доставки на компоненти за торове с 30-50%.

Експертите, цитирани от Nikkei, не смятат, че настоящата ситуация ще повлияе незабавно на доставките за Япония, която е силно зависима от вноса на торове. Токио обаче може да пострада от покачващите се цени и логистични разходи.