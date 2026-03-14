Арсенал дръпна с 10 точки на върха, тийнеджър вдъхнови "топчиите" за късна победа над Евертън

Арсенал дръпна с 10 точки на върха, тийнеджър вдъхнови "топчиите" за късна победа над Евертън

14 Март, 2026 21:41 421 0

  арсенал
  евертън
  футбол
  висша лига

Виктор Гьокереш изведе домакините напред в 89-ата минута, а в 97-ата минута Макс Дауман оформи крайното 2:0

Арсенал дръпна с 10 точки на върха, тийнеджър вдъхнови "топчиите" за късна победа над Евертън - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg
Арсенал дръпна с 10 точки на върха, тийнеджър вдъхнови "топчиите" за късна победа над Евертън

Арсенал започна силно и в първия 1/4 час домакините владееха топката в близо 80% от времето. Пикфорд отрази удар на Мадуеке, а Калафиори и Сака стреляха неточно. В 13-ата минута Пикфорд направи невероятно спасяване след удар с глава отблизо на Сака, но в този случай и лайнсменът маркира засада.

В 17-ата минута Евертън обаче последователно създаде две много чисти възможности. Първо Рая “увисна” след центриране на Ндиайе, Макнийл стреля от няколко метра, но Калафиори игра много добре в защита и блокира удара. Секунди след това Макнийл нанесе много хубав изстрел, след който топката срещна напречната греда.

Арсенал дръпна с 10 точки на върха, тийнеджър вдъхнови "топчиите" за късна победа над Евертън

В 23-тата минута Кай Хавертц получи от Езе и влезе в наказателното поле, след което падна след контакт с Майкъл Кийн. Германецът бурно изрази претенциите си за дузпа, но такава не бе отсъдена. ВАР също не промени това решение. Малко по-късно от официални канала на Премиър лийг обясниха, че контактът е бил минимален и затова не е отсъдено нарушение.

Давид Рая направи важно спасяване в 31-вата минута след удар на Дюсбъри-Хол от границата на наказателното поле.

Арсенал дръпна с 10 точки на върха, тийнеджър вдъхнови "топчиите" за късна победа над Евертън

Микел Артета замени в 37-ата минута Тимбер, който получи контузия, с Москера. Минута след това Арсенал бе близо за пореден път да се разпише след корнер. Сака центрира, Калафиори отклони с глава на близката греда. Салиба бе напът да засече на далечната греда, на Пикфорд успя да докосне топката и да му попречи.

Евертън отново бе близо до гола в 49-ата минута. Центриране на Гарнър от корнер бе изчистено на пътя, на Макнийл, който стреля в земята. Бето овладя топката, обърна се и стреля в близкия ъгъл, но Рая изби с крак.

В 61-вата минута удар на Калафиори от границата на наказателното поле бе блокиран, след това Пикфорд спаси изстрел на Сака.

Арсенал дръпна с 10 точки на върха, тийнеджър вдъхнови "топчиите" за късна победа над Евертън

Три минути след това Езе нанесе много качествен удар към далечния ъгъл. Пикфорд не успя да стигне до топката, но тя премина на сантиметри встрани от гредата.

В 73-тата минута Майкъл Кийн опита да засече с глава центриране на Ганър от фал. Москера направи всичко възможно да му попречи, но за малко не прати топката в собствената си врата.

Езе нанесе нов много добър изстрел в 77-ата минута, но този път Пикфорд се намеси блестящо и спаси.

В 89-ата минута Арсенал се добра до победата благодарение на три от резервите на Артета. 16-годишният Дауман центрира към далечната греда, Пикфорд не успя да избие добре топката, която удари тялото на Инкапие и се озова на пътя на Гьокереш, който от два метра я прати в опразнената врата.

В добавеното време Мартинели можеше да удвои, след като стреля добре от границата на наказателното поле, но този път Пикфорд се намеси добре и спаси.

В шестата минута на добавеното време Евертън стигна до корнер. Пикфорд се включи в наказателното поле, но Арсенал спечели топката и Мак Дауман се откъсна сам напред и прати топката в опразнената врата.


Свързани новини


