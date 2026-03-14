Челси отново се издъни, този път Нюкасъл развали настроението на "сините" насред "Стамфорд Бридж"

14 Март, 2026 21:34 420 0

Освен с гола на Антъни Гордън, срещата на „Стамфорд Бридж“ ще се запомни и с многоборйните претенции за дузпа от „сините“ и „свраките“

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Само няколко дни след като загуби от ПСЖ с 2:5 в Шампионска лига, Челси допусна и поражение 0:1 от Нюкасъл в мач от 30 кръг на английската Висша лига. Освен с гола на Антъни Гордън, срещата на „Стамфорд Бридж“ ще се запомни и с многоборйните претенции за дузпа от „сините“ и „свраките“. Главният съдия Пол Тиърни така и не отсъди наказателен удар в хода на мача.

В началото на мача Роберт Санчес отрази изстрел на Люис Хол сравнително лесно. Отговорът на „сините“ дойде от Алехандро Гарначо и Коул Палмър. И двамата се разминаха с попадения във вратата на Аарън Рамсдейл.

В 19-ата минута Джо Уилок се оказа сам срещу Роберт Санчес след извеждащ пас на Тино Ливраменто. Уилок пусна наляво към Антъни Гордън, който вкара за 1:0.

Около четвърт час по-късно Малик Тиау от „свраките“ имаше претенции за дузпа. След ВАР преглед съдията Пол Тиърни бе категоричен – няма наказателен удар. Към края на първата част Рамсдейл спаси хубав изстрел на Палмър, насочен точно в ъгъла на вратата му.

Малко след почивката „джордитата“ отново имаха претенции за дузпа. Този път желанието за наказателен удар на Гордън не бе уважено. „Сините“ отвърнаха със свои претенции за посочване на бялата точка, решението отново бе същото.

Четвърт час преди края Лиъм Делап бе близо до гол. Сантиметри лишиха нападателя от попадение за 1:1. Трево Чалоба също не бе далеч от това да възстанови паритета – негов опит с глава излезе с около метър в аут. В края на двубоя и Рийс Джеймс уцели греда след изпълнение на пряк свободен удар.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
