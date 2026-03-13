Иранска атака с дрон в Кувейт! Най-малко шест убити и десетки тежко ранени американски войници

13 Март, 2026 18:18, обновена 13 Март, 2026 19:16 4 055 131

Ударът, насочен към подразделение в цивилно пристанище в Персийския залив, е причинил и рани от шрапнели

Иранска атака с дрон в Кувейт, при която бяха ранени десетки американски войници, а най-малко шестима загинаха, е била по-тежка от първоначално съобщеното, предаде The Independent.

Нараняванията на войниците включват мозъчнни травма и изгаряния, а един военнослужещ може да се нуждае от ампутация. Ударът, насочен към подразделение в цивилно пристанище в Персийския залив, е причинил и рани от шрапнели.

Говорителя на Пентагона Шон Парнел заяви, че най-малко 140 американски военнослужещи са били ранени през първите 10 дни от американско-израелската кампания срещу Иран. Най-малко 108 военнослужещи са се върнали на служба, а осем са "тежко ранени", съобщиха представители на отбраната пред The ​​Independent. Повече от 30 войници остават хоспитализирани в медицински центрове в Сан Антонио, Вашингтон и Германия.

Според съобщенията на Пентагона американските военни, убити при атаката на 1 март не са имали достатъчно покритие над главата си, когато дронът се е разбил в команден център в Кувейт.

Убитите при атаката военнослужещи са били част от логистично-поддържащо звено в пристанището "Шуайба", където сглобяема конструкция тип ремарке с тройна ширина е била защитена от наземни заплахи с бетонни бариери. Но съоръжението не е имало никаква подсилена защита, която да отклонява или минимизира експлозивната сила.

В изявление в социалните медии говорителят на Пентагона Парнел опроверга съобщенията, че атаката е ударила "импровизирано офис пространство" в съоръжението и заяви, че "са взети всички възможни мерки за защита на нашите войски - на всяко ниво".

При атаката са убити шестима американски войници, които са били от резерва на армията. Служители на Министерството на отбраната първоначално не уточниха колко са ранени при атаката в Кувейт, но по-късно заявиха, че петима са тежко ранени, а "няколко други са получили леки наранявания от шрапнели и сътресения". Двама от военнослужещите са изчезнали след атаката и по-късно са били открити под развалините.


  • 1 Варна 3

    137 27 Отговор
    Да живее Иран! Слава на Иран!

    Коментиран от #42, #80, #90

    18:19 13.03.2026

  • 2 Фъргай атома бай Дончо!

    12 124 Отговор
    Атома!!!

    Коментиран от #28, #40, #129

    18:20 13.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Натаняху

    8 81 Отговор
    вади Голямата Берта!

    Коментиран от #21, #55, #104

    18:21 13.03.2026

  • 5 Слаба работа

    18 108 Отговор
    Украинците с един дрон опекоха 30 орки в едно кафене навръх Нова година.

    Коментиран от #19, #29

    18:22 13.03.2026

  • 6 Ал Саид

    98 8 Отговор
    Еми това е топ новина! Дай Боже повече такива. Господ си знае работата.

    Коментиран от #11

    18:23 13.03.2026

  • 7 Киро Шприца

    96 11 Отговор
    Майка си ли търсят в Кувейт? Ние с Кокорчо си кротиме и си крадеме в Софето.

    18:23 13.03.2026

  • 8 Заспали мисирки

    70 6 Отговор
    Еми това не е новост а отпреди седмица. Но сигурно след 50 год архивите ще бъдат разсекретени.

    18:24 13.03.2026

  • 9 Бендида

    113 1 Отговор
    Подразделение в цивилно пристанище...нещо като едни самолети на гражданско летище. Оранжевият луд е виновен.

    18:24 13.03.2026

  • 10 Гаргамел

    75 4 Отговор

    До коментар #3 от "Тава е нищо":

    Дедо Дончо трепе американски войници. Скоро ше го подберат реднеците.

    Коментиран от #23

    18:24 13.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Българин

    88 2 Отговор
    Смятай какво ще е за САЩ ако проведат сухопътна операция в Иран.

    18:25 13.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 добър завършек

    56 2 Отговор
    на петък 13-ти

    18:26 13.03.2026

  • 15 Терористите САЩ и Израел

    81 4 Отговор
    се наиграха този път и си намериха майстора! Отвориха кутията на пандора!

    18:27 13.03.2026

  • 16 Война се печели с пари не с лъжи!

    6 50 Отговор
    Това не го пише никъде това е типична лъжа /Фейк/!има паднали отломки в дубай върху небостъргача и нищо малки вреди!Разберете ,просиянци с лъжи война не се печели.Печели се с пари!

    Коментиран от #25, #38, #123

    18:28 13.03.2026

  • 17 Така Така

    48 1 Отговор
    Колкото по малко циониски войници остават толкова повече спасени животи по света!

    18:30 13.03.2026

  • 18 Исраиль

    58 1 Отговор
    Е ГНОЙНИЯ ЦИРЕЙ ВЪРХУ СНАГАТА НА ЗЕМЯТА... БРАВО НА ИРАН..

    18:30 13.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Г200 купон

    3 41 Отговор
    Нека ГнуZ200 на блатний оркове И чалмати козари бъде обилен както досега. УСПЕХ СИНЯ СИЛА!!

    Коментиран от #31

    18:30 13.03.2026

  • 21 1111

    45 1 Отговор

    До коментар #4 от "Натаняху":

    Ъм то май Голямата Берта му е заседнала в задната дюза.

    18:31 13.03.2026

  • 22 Неразбрал

    66 2 Отговор
    Някои да ми обясни защо американските войници мрат като мухи в близкия изток и защо евреите забраниха да се показват щетите от Иранските удари по тях ????? Кои кога лъже ??????

    18:31 13.03.2026

  • 23 ЩЕКА 🤡🤩🐐

    5 11 Отговор

    До коментар #10 от "Гаргамел":

    Ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤩🤡🍌

    18:31 13.03.2026

  • 24 Владимир Путин, президент

    7 38 Отговор
    Браво !!!
    Иран показва на Украйна как трябва се кошмари окупатора ☝️

    Коментиран от #33, #94

    18:32 13.03.2026

  • 25 Така Така

    38 1 Отговор

    До коментар #16 от "Война се печели с пари не с лъжи!":

    А бе ционист печели се с оръжие и воля и най вече смелост

    Коментиран от #57

    18:32 13.03.2026

  • 26 Аятолах в хамак

    51 4 Отговор
    Горко ще съжалявате че нападнахте Иран и убихте 150 деца

    18:32 13.03.2026

  • 27 Сандо

    49 1 Отговор
    Все такива новини да се чуват.Световният агресор трябва да бъде наказан!

    Коментиран от #35

    18:34 13.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 pyzoфил

    18 2 Отговор
    прекрасно

    18:41 13.03.2026

  • 31 Груз 404

    18 3 Отговор

    До коментар #20 от "Г200 купон":

    Още мирише на укроmърша на километри, над 2 млн. xoxoxoxъла още ги глозгат чернобилските nymияри, обичат си само своето месо, на него са свикнали.

    Коментиран от #34

    18:41 13.03.2026

  • 32 Софиянец

    29 1 Отговор
    Къде е рижавия пак да ни обясни как печелел 😂😂😂

    18:43 13.03.2026

  • 33 Санитаря от Карлуково

    10 6 Отговор

    До коментар #24 от "Владимир Путин, президент":

    Ти кой Путин си от втора или от пета стая че имаме двама.

    18:43 13.03.2026

  • 34 Звездоброец

    4 7 Отговор

    До коментар #31 от "Груз 404":

    Кухи бръщолевения всеки ден....

    Коментиран от #39

    18:44 13.03.2026

  • 35 Ха ха

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Сандо":

    Ще е чуеш.

    18:44 13.03.2026

  • 36 Тома

    14 0 Отговор
    Това да се чува

    18:44 13.03.2026

  • 37 Диана

    23 0 Отговор
    Да... Лошо... Аз мисля обаче, че арабските държави са най-застрашени от присъствието на евреите в региона... И... ако не желаят проблемите им с тях да се проточат с векове напред, сега е моментът да се разберат точност тях, в самото начало... Веднъж евреите да "стъпят на главите им", проблемите им с тях ще растат в геометрична прогресия, според мен... Евреите трябва точно да знаят какво могат и какво не...

    18:46 13.03.2026

  • 38 Не го пише,

    24 0 Отговор

    До коментар #16 от "Война се печели с пари не с лъжи!":

    защото си maлoymен и не можеш да го намериш в нета, в тубата е пълно с клипове как кратерите от Луната се преместиха в израхел.🫢🫢🫢🫢🤣

    18:46 13.03.2026

  • 39 Учуден

    27 0 Отговор

    До коментар #34 от "Звездоброец":

    Щом са кухи защо разменят телата на 14 000 укри срещу 158 руснака.

    Коментиран от #50

    18:46 13.03.2026

  • 40 Бай Ставри

    24 0 Отговор

    До коментар #2 от "Фъргай атома бай Дончо!":

    Недей батко викай дявола защото радиацията ще дойде и при тебе.По добре плюи си в пазвата

    18:46 13.03.2026

  • 41 Kaлпазанин

    16 0 Отговор
    Само това да се чува

    18:47 13.03.2026

  • 42 Само морските

    1 18 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    кръчмари харесват руснаците.

    Коментиран от #46, #61

    18:48 13.03.2026

  • 43 Ами

    26 0 Отговор
    Да разбираме ли, че Иран атакува цивилно пристанище
    и убива американски военни, а САЩ атакуват ирански военни
    и убиват цивилни, които на всичкото отгоре са деца?
    Е по-тъпа пропаганда ... не съм чувал.

    18:48 13.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 СЛОНА

    22 0 Отговор
    ПРЕКРАСНО ,ЧИИ ГО ДИРАТ ТАМ

    18:50 13.03.2026

  • 46 А двуполовите

    16 0 Отговор

    До коментар #42 от "Само морските":

    харесват еврейчетата и жидоянките.

    18:51 13.03.2026

  • 47 Механик

    25 0 Отговор
    Цинковите ковчези вече правят керван към Уошингтон.
    Страхотни нови на са това. Лично аз, комшията, съпругите ни и още двама приятели си се черпим яко с водка "Царское село" и празнуваме. И чакаме още новини за нов и много по-обемен американо-израелски "груз 200"!
    Наздраве на всички нормални хора, които виждат кой пали войните вече над 80 години!

    Коментиран от #102

    18:51 13.03.2026

  • 48 Софиянец

    16 0 Отговор
    Амииии, наздраве! 🍻🤭

    18:52 13.03.2026

  • 49 Гост

    30 0 Отговор
    Тръмп каза, че войната била свършила. В Иран нямало повече какво да се поразява. Нямали ракети. Нямали дронове. Нямали авиация. Нищо нямали, а продължават да удрят американски бази.

    18:52 13.03.2026

  • 50 Звездоброец

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "Учуден":

    Извинявай , объркал съм се ! Просто грешка !

    18:52 13.03.2026

  • 51 ОЩЕ СА ОТИШЛИ

    17 1 Отговор
    На концерта на Елвис.

    18:53 13.03.2026

  • 52 Стойко

    15 1 Отговор
    Бинго 🚀

    18:53 13.03.2026

  • 53 Учуден

    27 0 Отговор
    "американските военни, убити при атаката на 1 март не са имали достатъчно покритие над главата си, когато дронът се е разбил в команден център в Кувейт"

    Какво стана със стоманения гевгир, с "великите" Пейтриът и още по "великите" THAAD дето пиле не пускаха да прехвръкне - един дрон за 20 000 им разказа играта. Някое козяче ще ми каже ли защо така се получава.

    18:53 13.03.2026

  • 54 Мнение

    25 0 Отговор
    Глупавите американци вече са разбрали, че Иран не е им Венуцуела.
    И понеже не са свикнали да дават много жертви, съвсем скоро ще се запитат какво аджаба правят там.

    Коментиран от #77

    18:54 13.03.2026

  • 55 Механик

    20 1 Отговор

    До коментар #4 от "Натаняху":

    От къде Натаняху да извади тая "голема берта" бе? Изпод надупкания КУПОЛ ли? Та той тоя купол е като гевгир.
    п.п.
    Абе, де го Натаняху, че вече седмица не съм го виждал?

    Коментиран от #70

    18:54 13.03.2026

  • 56 Русенец

    16 0 Отговор
    Май ще има втори Уудсток и американците ще се обърнат пак срещу правителството си и войните му.

    18:54 13.03.2026

  • 57 Диана

    19 0 Отговор

    До коментар #25 от "Така Така":

    Драги, ти явно трябва да се върнеш в началните класове където се чвте приказката за меката и човекът... Побеждава умният, не силният, значи... Всеки насилник си намира майстора, значи... Дори най-силният каратист на Земята /световен шампион/ загива от една океанска вълна, която го изхвърля със страшна сила на брега и му чупи гръбнака... Бог не обича насилието като вид агресия... Проблемите се решават с УМ, не с насилие, значи...

    Коментиран от #99

    18:55 13.03.2026

  • 58 Фира

    22 0 Отговор
    Абе, що така пиндостанските солджъри взеха да дават голяма фира...

    18:55 13.03.2026

  • 59 Тимур

    4 16 Отговор
    Бог да ги прости! Загинаха за свободата на Иран!
    При тотална разруха над иранските военни и полиция тези жертви са нищожни, но са жертви,всеки живот е безценен!

    Коментиран от #62, #68, #72

    18:56 13.03.2026

  • 60 Само

    1 19 Отговор
    Да внимават да не ядосат бай Дончо, че ще им спре тока в Иран.

    Коментиран от #63

    18:56 13.03.2026

  • 61 Запознат

    15 1 Отговор

    До коментар #42 от "Само морските":

    Всички кръчмари харесват руснаците а не само морските защото си плащат а не се пазарят като господарите ти евреи.

    18:56 13.03.2026

  • 62 любопитен

    15 1 Отговор

    До коментар #59 от "Тимур":

    Що не отидеш да попълниш редиците на американските освободители?

    18:57 13.03.2026

  • 63 Зевзек

    21 0 Отговор

    До коментар #60 от "Само":

    "че ще им спре тока в Иран"

    И като го спре какво ще направи - те на иранските ракети и дронове не им трябва ток за да избиват кравари и евреи.

    18:58 13.03.2026

  • 64 тръмпутин

    2 18 Отговор
    Между Путин и Тръмп няма никаква разлика .Еднакво изкукуригали са!

    Коментиран от #71

    18:58 13.03.2026

  • 65 САЩ ОСИГУРЯВАЛИ БЕЗОПАСТНОСТ НА АРАБИТЕ

    19 0 Отговор
    Гоооолем смех. Само им вземат парите и петрола.

    18:58 13.03.2026

  • 66 оня с коня

    18 0 Отговор
    Уудрий ,къввв го дирят там на десетки хиляди километра от родината си .

    18:59 13.03.2026

  • 67 Ти да видиш

    20 0 Отговор
    В Дубай днес изгоря поредният небостъргач където се помещава световният финансов център пълен с ционисти и финансови измамници, доста от тях дадоха фира а сградата остава паметник на Юнеско за следващите поколения.
    Дубай вече е прозрачен град.

    18:59 13.03.2026

  • 68 Възмутен

    13 0 Отговор

    До коментар #59 от "Тимур":

    "Загинаха за свободата на Иран!"

    Какви са господарите ти че да "освобождават" Иран - то се вижда каква беше Либия преди господарите ти да я "освободят" от "диктатора" Кадафи и какво представлява сега.

    Май единствено освобождават държавите от петрола им.

    19:01 13.03.2026

  • 69 тука има - тука нема...

    5 7 Отговор
    Вече петa година гледаме как втората по сила армия все повече затъва в блатото на война, която сама разпали срещу двадесетата по сила. за 2026 г. Дойде време да видим как и първата ще се представи в същата ситуация срещу щестнадесетата, но първите резултати навяват същото развитие.

    Коментиран от #78

    19:02 13.03.2026

  • 70 Пожарникар

    0 7 Отговор

    До коментар #55 от "Механик":

    По-здравословно в да го не виждаш.Питай Аятолах младши

    Коментиран от #88

    19:03 13.03.2026

  • 71 Антитрол

    11 3 Отговор

    До коментар #64 от "тръмпутин":

    "Между Путин и Тръмп няма никаква разлика"

    Путин не е отишъл да "освобождава" Мексико например до границата с краварите.

    Коментиран от #76, #98

    19:03 13.03.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 На ден

    1 9 Отговор
    умират по 1000 руснаци в Донбас и нищо не постигат за 5та поредна година. САЩ за 10 дни смля Иран и даде 6 жертви. Колосална разлика във възможностите!

    Коментиран от #74

    19:04 13.03.2026

  • 74 Пропагандата

    7 0 Отговор

    До коментар #73 от "На ден":

    винаги се цели в глупака!

    19:05 13.03.2026

  • 75 Тимур

    2 1 Отговор

    До коментар #72 от "Тачо Пармака":

    Ами що да не го лап паммм ,ако си плащаш по 5€врака на сеанс !Кай честно по добре ли е да обикаяблям кофите за коричка умрррсанн хляб ?

    Коментиран от #85

    19:06 13.03.2026

  • 76 Учуден

    1 6 Отговор

    До коментар #71 от "Антитрол":

    Е как да отиде като по Ета година клечи в бункера?

    Коментиран от #81

    19:06 13.03.2026

  • 77 Мишел

    12 1 Отговор

    До коментар #54 от "Мнение":

    Жозеп Борел: " САЩ нямат нито една спечелена война лед Втората световна. Войната в Иран върви към поредната тяхна загуба"
    Казвал съм го многократно , но друго си е и Борел да го каже.

    Коментиран от #84

    19:06 13.03.2026

  • 78 Възмутен

    14 1 Отговор

    До коментар #69 от "тука има - тука нема...":

    "как втората по сила армия все повече затъва в блатото на война, която сама разпали"

    Хайде бе сигурно Путин направи кървав преврат и назначи неонацистка хунта на власт която избиваше етнически руснаци 8 години. Как ви е хубаво да казвате на черното бяло.

    Коментиран от #83

    19:07 13.03.2026

  • 79 Рамадан

    0 4 Отговор
    мюсюлмани бомбардират мюсюлмански страни а баш-мюсюлманина в анкара готви ифтар и като кокошка мълчи

    19:09 13.03.2026

  • 80 Грешиш

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Вика се "Такбир! Аллаху акбар! Такбир! Аллаху акбар" Обряза ли се?

    Коментиран от #87

    19:09 13.03.2026

  • 81 Антитрол

    4 2 Отговор

    До коментар #76 от "Учуден":

    Сигурно бункера му е в Аляска и Тръмп му ходи на гости - не ви ли втръснаха едни и същи мал.оу.мни опорки да повтаряте. Или казваш за нещо по-умно трябва мозък а той е дефицит.

    Коментиран от #86

    19:09 13.03.2026

  • 82 ТЕХЕРАН ЗА ТРИ ДЕЙС

    4 1 Отговор
    Пак се отлага.

    Коментиран от #89

    19:10 13.03.2026

  • 83 Знаещ

    1 2 Отговор

    До коментар #78 от "Възмутен":

    Точно Путин го направи и целта се видя, че е окупацията на Украйна.

    19:10 13.03.2026

  • 84 ЪХЪ

    3 8 Отговор

    До коментар #77 от "Мишел":

    Израел нямат загубена война.Единствената държава в света без загубена война.Така е било така и ще бъде.

    Коментиран от #93

    19:10 13.03.2026

  • 85 Тимур

    2 0 Отговор

    До коментар #75 от "Тимур":

    Браво тъпаци,спелувате тва което нямате. Браво! Гордея се с вас,братя българи мои

    Коментиран от #101

    19:11 13.03.2026

  • 86 Зевзек

    0 2 Отговор

    До коментар #81 от "Антитрол":

    Имаш ли за баничка?

    19:12 13.03.2026

  • 87 Помнещ

    5 0 Отговор

    До коментар #80 от "Грешиш":

    Така ли викахте когато главорезите от Ал Кайда изведнъж станаха "бойци свалили режима на Асад" и въведоха шериата в Сирия.

    19:12 13.03.2026

  • 88 Град Козлодуй

    7 0 Отговор

    До коментар #70 от "Пожарникар":

    Намериха ли вече на Нетаняхуу ушите ?

    19:13 13.03.2026

  • 89 Пригожин

    0 4 Отговор

    До коментар #82 от "ТЕХЕРАН ЗА ТРИ ДЕЙС":

    Не всеки може Киев за два дня.

    19:13 13.03.2026

  • 90 България и българите мразят русия

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Браво руслямист ! Всички русофилски майце продажници се оказахте последователи на исляма! Мръсни антихристи!

    Коментиран от #95

    19:13 13.03.2026

  • 91 Хейт

    7 1 Отговор
    Как най-малко шестима загинали, бе? Че те краварите имат само толкова убити от началото на войната! Нищо, че моргите им са се задръстили от трупове и до седмица семействата им ще се сетят като не могат да се свържат с близките си.

    Коментиран от #111

    19:13 13.03.2026

  • 92 Мисирка Ганева

    2 7 Отговор
    За две седмици 6 убити американци и 0 евреи. При липса на лоши новини, преповтаряме и предъвкаме старите новини по начин, че да си помислят хората, че отново са убити още 6 американци.

    19:14 13.03.2026

  • 93 Учуден

    7 0 Отговор

    До коментар #84 от "ЪХЪ":

    "Единствената държава в света без загубена война"

    Ами като съществуваш от 1948 и те подкрепят краварите как да имаш загубена война - най вече че се бият срещу малки арабски държави. Ама сега настъпаха котето - колко ли щяха да издържат евреите ако сами без САЩ бяха нападнали Иран.

    19:15 13.03.2026

  • 94 Даскала

    1 3 Отговор

    До коментар #24 от "Владимир Путин, президент":

    Точно така ще стане. Иран ще се справи с агресора САЩ и ще покаже на Украйна как да се справи с Путин.
    Обаче агресора САЩ помага на Украйна срещу Русия.
    Доста тъпо, защото агресора САЩ вече няма да може да и помага и за Украйна отава само урока от Иран.

    19:15 13.03.2026

  • 95 К ПЕЙКИ с чалми

    2 3 Отговор

    До коментар #90 от "България и българите мразят русия":

    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    19:16 13.03.2026

  • 96 Първанов

    0 3 Отговор
    Режимът в Иран е в кома

    Коментиран от #103

    19:17 13.03.2026

  • 97 ГЕВГИРА

    1 0 Отговор
    Много рядък се оказа.

    19:17 13.03.2026

  • 98 тръмпутин

    0 1 Отговор

    До коментар #71 от "Антитрол":

    Ама Путин освобождава ли?Другарю ,освобождение срещу повече от два милиона християнски жертви от двете страни ?Сбъркана работа ,другарю.!

    19:17 13.03.2026

  • 99 555

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "Диана":

    Кой е този "най-силен каратист", че ми стана интересно?

    19:17 13.03.2026

  • 100 Сравнение между САЩ и РФ

    2 8 Отговор
    За две седмици МВО - САЩ дадоха 6 убити.
    За две седмици СВО - РФ даде 2 000 убити.

    Това е разлика между държава строяща AI Data Center и държава, чиято цяла индустрия се върти върху добива на суровини.

    Коментиран от #110

    19:18 13.03.2026

  • 101 Тимур

    3 0 Отговор

    До коментар #85 от "Тимур":

    Тимур ,МоФо,спелеувай след мен : Ооо Би Чаммм да Лап Паммм Огроо Мнии Сирре Нясса Лии Хуууу Иииища !Заяц Тъй меня слъйшиш ?

    Коментиран от #106

    19:18 13.03.2026

  • 102 Ха ха ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "Механик":

    Алкохолик! Алкaш.

    Коментиран от #107

    19:20 13.03.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Рязаната

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Натаняху":

    Бетета хахаха

    19:21 13.03.2026

  • 105 Светът се събуди

    1 1 Отговор
    🔊Нова, още по-потресаваща версия на световния хит No.1 - BOOM BOOM TEL AVIV – Tezcatl León 🎶🎧

    19:21 13.03.2026

  • 106 Тимур

    0 0 Отговор

    До коментар #101 от "Тимур":

    Браво, смея се с глас! Квото кажа изпълняваш. Така трябва,ще слушаш. Гордея се с теб Болгар. Опитай да римуваш сега Болгар, че шоуто да продължи

    Коментиран от #113

    19:21 13.03.2026

  • 107 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #102 от "Ха ха ха ха":

    Лапуркай бе тръбарррр ,кво ми се обясняваш като първата любовница .Пак ще го лапуркашшш !

    Коментиран от #124

    19:22 13.03.2026

  • 108 Ивелин Михайлов

    3 1 Отговор
    СЛАВА ИРАНА! ГЕРОЯМ СЛАВА!

    19:24 13.03.2026

  • 109 Трън миротвореца

    3 0 Отговор
    Леле каква стана тя ние ще ги смажем а то не било толкова лесно май ще ни бият още

    19:26 13.03.2026

  • 110 Що не се гръмнеш

    5 1 Отговор

    До коментар #100 от "Сравнение между САЩ и РФ":

    Първо едните водят сухопътна война,а другите срелят само от въздуха.
    Второ ти ако си шаран и ние ли трябва да вярваме на пропагандата? Източника ти е все един и същ и според него преди 3 месеца ядрените съоръжения на Иран бяха унищожени а сега са били 1 седмица пред производство на атомна бомба. Даваш ли си сметка че сте смешни или и ти заработваш?

    Коментиран от #120

    19:27 13.03.2026

  • 111 русия е ислям

    0 4 Отговор

    До коментар #91 от "Хейт":

    Колко ти плащат да си измисляш тея глупости бе чалмо продажна ?

    19:27 13.03.2026

  • 112 нннн

    2 0 Отговор
    Цивилно пристанище с американски войници става а. военно пристанище
    Наскоро, пък, Иран удари сграда на социалните служби с ам. команден център.
    Пуделите около Персийския залив да не реват, че ги нападат, а да си изгонят ,,гостите". То, и при нас има такива ,,гости"...

    19:27 13.03.2026

  • 113 Тимур

    2 0 Отговор

    До коментар #106 от "Тимур":

    Ееех Тимур ,Тимур ,пак ще лапкаш моят надарен к ....р .Иззползвал съм музиката на Бумм Бумм ИсраХелл и идеално си пасва ,небинарно козяче

    Коментиран от #117, #119

    19:27 13.03.2026

  • 114 Първанов

    0 1 Отговор
    Тръмп неправилно прецени ситуациято, което прави задачата му по- сложна! Размествания ще има Иран е поразен,но това не е достатъчно,ще видим

    19:28 13.03.2026

  • 115 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    4 1 Отговор
    Давай ИРАН ....ЧИСТИИИИИ БО.КЛУКА АМЕРИКАНСКИ ТЕРОРИСТИЧЕН ЦИОНИСТКИ ЧИ.ФУТСКИ ..ЧИСТИ НА ДОНЧО ТЕРОРИСТА УБИЙЦИТЕ .ЛИКВИДИРАЙТЕ ТЕЗИ ЕВРЕЙСКИ ДЕМОНИЧНИ СЛУГИ

    Коментиран от #121, #131

    19:28 13.03.2026

  • 116 БИЛ СЪМ ЗАБЛУДЕН

    3 3 Отговор
    Мислех, че САЩ -тите са безсмъртни. А те мрат като мухи.

    19:29 13.03.2026

  • 117 Тимур

    0 0 Отговор

    До коментар #113 от "Тимур":

    Тва чобаните много таланти бре. Браво. Криво ляво пишеш,пускаш си музика сам. Лупа,лупа купи ли си? Вече сме с евро, чу ли?

    19:30 13.03.2026

  • 118 ИМПИЙЧМЪНТ

    2 0 Отговор
    Тръмп ги уби.. Тръмп е виновен.. ИМПИЙЧМЪНТ за Тръмп и съд до дупка

    19:30 13.03.2026

  • 119 Тимур

    0 0 Отговор

    До коментар #113 от "Тимур":

    Тва чобаните много таланти бре. Браво. Криво ляво пишеш,пускаш си музика сам. Лупа,лупа купи ли си? Вече сме с евро, чу ли?

    19:30 13.03.2026

  • 120 да си знаеш

    2 2 Отговор

    До коментар #110 от "Що не се гръмнеш":

    Първо ,че руските неандарталци са прекалено изостанала и мижава военна сила,че да имат избор каква война да водят и второ руските мижитурки са принудени да водят сухопътна война ,защото друго не могат поради изостаналостта си ! САЩ за 2 седмици имат 6 жертви и 150 ранени и то при положение ,че в момента премазват и прегазват без ниаккъв зор Иран който е една от най-големите военни сили в света.Русия за последните 2 седмици е дала между 15 и 20 хиляди жертви в Украйна и то при положение,че Украйна дори не влиза в първите 20 държави на тоя свят.Въобще къде си тръгнал да буташ джуджета като руснаците при големите сили ? Дори и държава като Турция ако се огледа в Русия ще им бие шамарите чак до Чукотка

    Коментиран от #128

    19:31 13.03.2026

  • 121 Гост

    1 1 Отговор

    До коментар #115 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Аман, от твоят антисемитизъм! Спри се вече!

    19:32 13.03.2026

  • 122 Тимур

    2 1 Отговор
    Факти е форум на чобани- копейки до един не спечелили зелена карта. Сори пичове,оставате си чобани

    Коментиран от #130

    19:33 13.03.2026

  • 123 Свещената крава

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Война се печели с пари не с лъжи!":

    Фейк а

    19:34 13.03.2026

  • 124 Ха ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #107 от "Механик":

    Наркоман! Иди се друсай!

    19:35 13.03.2026

  • 125 Американците

    3 0 Отговор
    Да си обират крушите, докато могат!

    19:36 13.03.2026

  • 126 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    А, що така бе, какво става с най-великата и силна армия в света, според Рижото ПСЕ?
    Нали уж почти бяха победили, а сега май ще се наложи да бягат като от Афганистан.
    Добре че имат много самолети с много колесници.
    Даже тези дето са на Летище София сега им монтират допълнителни колесници...
    за удобство на БЯГАЩИТЕ...

    19:37 13.03.2026

  • 127 ТЕХЕРАН ЗА ТРИ ДЕЙС

    3 0 Отговор
    Пак се ОТЛАГА.

    19:37 13.03.2026

  • 128 Знаем

    0 0 Отговор

    До коментар #120 от "да си знаеш":

    Тролея е много просто същество. Затова го ползват за парцал!

    19:39 13.03.2026

  • 129 Добреее

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Фъргай атома бай Дончо!":

    да го хвърга, ама не е толкова изперкал и за разлика от евроизвратеняците лидери си имаи наследници. Така че, точно Тръмп атома няма да го използва. Наясно е, че има поне още един, който само това чака, а може и да са повече. Тръмп атом няма да ползва, колкото и да се надяваре.

    19:40 13.03.2026

  • 130 Тимур

    1 0 Отговор

    До коментар #122 от "Тимур":

    Тимур и ти кат спечели зеуенна карта,соу уаттт ,доунт телл МоФо ,юв невър уайпт оулд стинннки амммррркннн аеееесеzzz ?

    19:40 13.03.2026

  • 131 Оня с Топора

    0 0 Отговор

    До коментар #115 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Неоо Натссиска Мрррршооо приготви ли си ешафод?Топора съм го закалил о направо бръсне !

    19:44 13.03.2026