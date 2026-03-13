Иранска атака с дрон в Кувейт! Най-малко шест убити и десетки тежко ранени американски войници

Иранска атака с дрон в Кувейт, при която бяха ранени десетки американски войници, а най-малко шестима загинаха, е била по-тежка от първоначално съобщеното, предаде The Independent.

Нараняванията на войниците включват мозъчнни травма и изгаряния, а един военнослужещ може да се нуждае от ампутация. Ударът, насочен към подразделение в цивилно пристанище в Персийския залив, е причинил и рани от шрапнели.

Говорителя на Пентагона Шон Парнел заяви, че най-малко 140 американски военнослужещи са били ранени през първите 10 дни от американско-израелската кампания срещу Иран. Най-малко 108 военнослужещи са се върнали на служба, а осем са "тежко ранени", съобщиха представители на отбраната пред The ​​Independent. Повече от 30 войници остават хоспитализирани в медицински центрове в Сан Антонио, Вашингтон и Германия.

Според съобщенията на Пентагона американските военни, убити при атаката на 1 март не са имали достатъчно покритие над главата си, когато дронът се е разбил в команден център в Кувейт.

Убитите при атаката военнослужещи са били част от логистично-поддържащо звено в пристанището "Шуайба", където сглобяема конструкция тип ремарке с тройна ширина е била защитена от наземни заплахи с бетонни бариери. Но съоръжението не е имало никаква подсилена защита, която да отклонява или минимизира експлозивната сила.

В изявление в социалните медии говорителят на Пентагона Парнел опроверга съобщенията, че атаката е ударила "импровизирано офис пространство" в съоръжението и заяви, че "са взети всички възможни мерки за защита на нашите войски - на всяко ниво".

При атаката са убити шестима американски войници, които са били от резерва на армията. Служители на Министерството на отбраната първоначално не уточниха колко са ранени при атаката в Кувейт, но по-късно заявиха, че петима са тежко ранени, а "няколко други са получили леки наранявания от шрапнели и сътресения". Двама от военнослужещите са изчезнали след атаката и по-късно са били открити под развалините.