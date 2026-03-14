„Китайският Нострадамус“ знае как ще завърши войната между Иран и САЩ

„Китайският Нострадамус“ знае как ще завърши войната между Иран и САЩ

14 Март, 2026 20:07 1 494 21

Професорът вече е предсказал 2 ключови събития през последната година

„Китайският Нострадамус“ знае как ще завърши войната между Иран и САЩ - 1
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Така нареченият „китайски Нострадамус“ твърди, че знае какво предстои в продължаващия конфликт между САЩ и Иран в Близкия изток.

Професор Сюецин Дзян стана популярен онлайн чрез прогнозите, които прави в своя YouTube канал „Предсказваща история“.

През май 2024 г. китайско-канадският преподавател направи три прогнози за бъдещето, които сякаш се сбъднаха, оставяйки 1,9 милиона му абонати в шок и довеждайки до това да бъде наречен „китайският Нострадамус“ на името на покойния френски астролог, който направи серия от зловещо точни прогнози.

Дзян прогнозира по време на лекции в гимназията, където работи, преди да ги качи на платформата за споделяне на видеоклипове.

Две от прогнозите на Дзян се сбъднаха месеци след като бяха направени. Едната включва, че Доналд Тръмп ще спечели президентските избори през 2024 г. и ще си върне властта.

Завършилият Йейлския колеж също така предсказа през 2024 г.: „Ако Тръмп стане президент за втори мандат, ще има много голяма вероятност САЩ да воюват с Иран.“

И двамата уцелиха право в целта, което означаваше, че феновете си гризаха ноктите, след като чуха третото предсказание от Дзян.

САЩ и Иран са в конфликт, откакто първият изстреля ракети към втория на 28 февруари, хвърляйки региона в конфликт. В отговор Иран удари Израел и други страни в района, обикновено насочени към американски военни бази.

Дни след началото на войната САЩ обявиха, че са убили иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей, сред многобройните двустранни удари, тъй като много близки държави затвориха въздушното си пространство от съображения за безопасност.

Тръмп дори твърдеше, че войната с Иран вече е „почти завършена“ след разговор с руския президент Владимир Путин, но с последните атаки на Иран в Персийския залив това изглежда не е така.

Какво предсказа професор Сюецин Дзян?

Той каза, че войната на САЩ с Иран ще бъде водена от израелски интереси, тъй като операцията между САЩ и Израел „Епична ярост“ продължава.

Третата и последна прогноза на Дзян за конфликта беше, че въпреки всички шансове, САЩ ще загубят.

Професорът разгледа хипотетични сценарии за война, твърдейки, че всяка атака на САЩ срещу Иран би била катастрофа, обяснявайки: „Третата голяма прогноза е, че САЩ ще загубят тази война, което завинаги ще промени световния ред".

Той продължи да стои зад тези прогнози, твърдейки, че демографията и топографията на Иран биха направили всяка дългосрочна американска окупация на територията му невъзможна.

В едно видео професорът заяви: „Ако войната САЩ-Иран се случи, няма абсолютно никакъв начин Америка да я спечели“.

Дзян дори сравни ситуацията със Сицилианската експедиция, обхващаща 415 до 413 г. пр.н.е., при която Атина започна военни операции за завземане и контрол над Сицилия, като се бори срещу Спарта, Сиракуза и Коринт - тя завърши катастрофално.

В своя канал той обясни, че използва „психоистория“, за да разбере миналото на света, да предскаже бъдещето му и да контролира настоящето му.

Потвърждава ли професор Сюецин Дзян прогнозите си през 2026 г.?

В миналото той твърдеше, че Корпусът на гвардейците на ислямската революция „иска война със САЩ, защото е много ядосана от намесата на САЩ в Иран“.

Ученият продължи: „Можем да подозираме, че втора война с Иран по време на мандата на Тръмп ще бъде основен приоритет. По принцип САЩ търсят причина, а Иран иска да им я даде и затова мисля, че войната между САЩ и Иран е много вероятна през следващите две до четири години".

В началото на този месец Дзян отстоява позициите си, заявявайки: „Като се има предвид моят анализ за това как се развива войната, мисля, че Иран има много повече предимства пред Съединените щати.

„Реалността е, че в момента това е война на изтощение между САЩ и Иран, а иранците се подготвят за този конфликт от 20 години.“

Той каза, че миналата година са имали „тренировки“ за подготовка, добавяйки: „Това, което правят иранците, е да водят война срещу цялата световна икономика“, визирайки затварянето на Ормузкия проток.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лечител

    31 22 Отговор
    Този е Нострадамус колкото аз съм космонавт...

    Коментиран от #14

    20:11 14.03.2026

  • 2 демократ

    40 32 Отговор
    Докато тоя плямпа небивалици Великият Израел е смлял още един командир.

    Коментиран от #10

    20:12 14.03.2026

  • 3 Чам Гъм

    15 2 Отговор
    Вярно е. Всичко познава винаги. Ако искате вярвайте. Ако не вярвате, чакайте и ще се уверите. Бъдете живи и здрави, Българи!❤️

    20:12 14.03.2026

  • 4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    12 1 Отговор
    Дано да познае и сега...

    20:14 14.03.2026

  • 5 Здравей

    10 5 Отговор
    Къде е нашият математик Витанов и той да направи математическа права и крива на действията🤣🤣🤣

    Коментиран от #8

    20:14 14.03.2026

  • 6 Дзак

    9 1 Отговор
    Тази война не трябваше да започва. Идва в повече.

    20:20 14.03.2026

  • 7 Атина Палада

    13 0 Отговор
    Значи и аз съм Нострадамус:)) аз също бях убедена,че Тръмп ще стане президент през 2024..Казвам стане а не спечели,тъй като в САЩ президентите се назначават! Също бях убедена,че ще направи война в близкия Изток .
    Не е нужно да си Нострадамус за да предвидиш това..Достатъчно е малко повече да си следил събитията за да предвидиш какъв би бил резултата от тях.

    20:20 14.03.2026

  • 8 демократ

    2 9 Отговор

    До коментар #5 от "Здравей":

    Тоя та пак още ли е жив предсказваше Кияв за три дней помним

    20:21 14.03.2026

  • 9 Ивелин Михайлов

    11 0 Отговор
    Сащ не са печелили война от 1945та насам

    Коментиран от #19

    20:21 14.03.2026

  • 10 пиночет

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "демократ":

    Добре де, защо израхел заприлича на лунен пейзаж, има вече повече кратери от Луната.🫢🫢🇮🇱💥☠️

    20:23 14.03.2026

  • 11 Баба Мангa

    1 6 Отговор
    Китая къде се намира при неговите предсказания?

    20:23 14.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 пиночет

    3 1 Отговор
    А уеър из ит Бибитката?

    Коментиран от #16

    20:25 14.03.2026

  • 14 Хмм

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Лечител":

    и за Нострадамус е много спорно, ползва Библията, войната ще е срещу исляма, тази война ще го радикализира, а те са по целия свят, атентат имаше и при нас, трафикът на имигранти е печеливш бизнес, на всичко отгоре почти всички в него не са българи, участват вече тези, на които сме дали статут на бежанци

    20:26 14.03.2026

  • 15 китайски балон

    10 0 Отговор
    Много е прав професора и не не това не е плод на някакви свръхествествени способности, а на много знания и желязна логика! БайДончо бърка чесъо Иран с Ирак и едва ли знае, че Иран не е пустиня, а е осеян с безброй планини т. е. укрития, има добри подземни източници на вода и т. н. Представете си един Афганистан, ама на стероиди😉 Така че БайДончо, ако не си е запазил още място на колесник да вземе мерки😉 Голям позор го чака!

    20:26 14.03.2026

  • 16 Изкуствен интелект

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "пиночет":

    Утре ще го видите, още му нагласяме ушите.

    20:28 14.03.2026

  • 17 Асан Насирев - Петроханският Нострадамус

    2 0 Отговор
    Предсказвам, че баба Славуца и партия ИТН няма да прескочат бариерата от 1 процент!

    20:30 14.03.2026

  • 18 Дон Корлеоне

    1 0 Отговор
    Само да питам, намират ли се pъгани укроби!

    20:31 14.03.2026

  • 19 Баце,

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ивелин Михайлов":

    Не е така.
    За цялата си история пiHд0cTaH е спечелил цели две войни, гражданската и тая с Гренада. Като Гренадската е единствената спечелена самостоятелно, при това срещу цели триста гренадски полицаи въоръжени до зъби с пистолети и палки, докато пiHд0cиTe бяха няма и двеста хиляди и практически с голи ръце, въоръжени само с кораби, самолети, хеликоптери, ракети, танкове.

    20:31 14.03.2026

  • 20 Хахаха, китайски Нострадамус

    0 0 Отговор
    Това не е предсказание а предположение. Има голяяяяяяма разлика.

    Коментиран от #21

    20:31 14.03.2026

  • 21 А всъщност

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Хахаха, китайски Нострадамус":

    Не че вярвам и на истинския Нострадамус или Ванга. Само глупости. Според двамата досега светът трябваше да е свършил за хората. Тъпотии след тъпотии.

    20:34 14.03.2026

