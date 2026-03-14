„Китайският Нострадамус“ знае как ще завърши войната между Иран и САЩ

Така нареченият „китайски Нострадамус“ твърди, че знае какво предстои в продължаващия конфликт между САЩ и Иран в Близкия изток.

Професор Сюецин Дзян стана популярен онлайн чрез прогнозите, които прави в своя YouTube канал „Предсказваща история“.

През май 2024 г. китайско-канадският преподавател направи три прогнози за бъдещето, които сякаш се сбъднаха, оставяйки 1,9 милиона му абонати в шок и довеждайки до това да бъде наречен „китайският Нострадамус“ на името на покойния френски астролог, който направи серия от зловещо точни прогнози.

Дзян прогнозира по време на лекции в гимназията, където работи, преди да ги качи на платформата за споделяне на видеоклипове.

Две от прогнозите на Дзян се сбъднаха месеци след като бяха направени. Едната включва, че Доналд Тръмп ще спечели президентските избори през 2024 г. и ще си върне властта.

Завършилият Йейлския колеж също така предсказа през 2024 г.: „Ако Тръмп стане президент за втори мандат, ще има много голяма вероятност САЩ да воюват с Иран.“

И двамата уцелиха право в целта, което означаваше, че феновете си гризаха ноктите, след като чуха третото предсказание от Дзян.

САЩ и Иран са в конфликт, откакто първият изстреля ракети към втория на 28 февруари, хвърляйки региона в конфликт. В отговор Иран удари Израел и други страни в района, обикновено насочени към американски военни бази.

Дни след началото на войната САЩ обявиха, че са убили иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей, сред многобройните двустранни удари, тъй като много близки държави затвориха въздушното си пространство от съображения за безопасност.

Тръмп дори твърдеше, че войната с Иран вече е „почти завършена“ след разговор с руския президент Владимир Путин, но с последните атаки на Иран в Персийския залив това изглежда не е така.

Какво предсказа професор Сюецин Дзян?

Той каза, че войната на САЩ с Иран ще бъде водена от израелски интереси, тъй като операцията между САЩ и Израел „Епична ярост“ продължава.

Третата и последна прогноза на Дзян за конфликта беше, че въпреки всички шансове, САЩ ще загубят.

Професорът разгледа хипотетични сценарии за война, твърдейки, че всяка атака на САЩ срещу Иран би била катастрофа, обяснявайки: „Третата голяма прогноза е, че САЩ ще загубят тази война, което завинаги ще промени световния ред".

Той продължи да стои зад тези прогнози, твърдейки, че демографията и топографията на Иран биха направили всяка дългосрочна американска окупация на територията му невъзможна.

В едно видео професорът заяви: „Ако войната САЩ-Иран се случи, няма абсолютно никакъв начин Америка да я спечели“.

Дзян дори сравни ситуацията със Сицилианската експедиция, обхващаща 415 до 413 г. пр.н.е., при която Атина започна военни операции за завземане и контрол над Сицилия, като се бори срещу Спарта, Сиракуза и Коринт - тя завърши катастрофално.

В своя канал той обясни, че използва „психоистория“, за да разбере миналото на света, да предскаже бъдещето му и да контролира настоящето му.

Потвърждава ли професор Сюецин Дзян прогнозите си през 2026 г.?

В миналото той твърдеше, че Корпусът на гвардейците на ислямската революция „иска война със САЩ, защото е много ядосана от намесата на САЩ в Иран“.

Ученият продължи: „Можем да подозираме, че втора война с Иран по време на мандата на Тръмп ще бъде основен приоритет. По принцип САЩ търсят причина, а Иран иска да им я даде и затова мисля, че войната между САЩ и Иран е много вероятна през следващите две до четири години".

В началото на този месец Дзян отстоява позициите си, заявявайки: „Като се има предвид моят анализ за това как се развива войната, мисля, че Иран има много повече предимства пред Съединените щати.

„Реалността е, че в момента това е война на изтощение между САЩ и Иран, а иранците се подготвят за този конфликт от 20 години.“

Той каза, че миналата година са имали „тренировки“ за подготовка, добавяйки: „Това, което правят иранците, е да водят война срещу цялата световна икономика“, визирайки затварянето на Ормузкия проток.