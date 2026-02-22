Новини
Хороскопи »
Дневен хороскоп за 22.02.2026 г.

Дневен хороскоп за 22.02.2026 г.

22 Февруари, 2026 07:00 2 352 1

  • хороскоп-
  • дневен хороскоп

Неделята започва с усещане за вътрешен натиск при Козирозите

Дневен хороскоп за 22.02.2026 г. - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

хороскоп от astrohoroscope.info

Овен

Денят започва с вътрешно напрежение, което изисква спокойствие. Добре е да не реагирате импулсивно на първите си усещания. С напредването на деня се появява усещане за по-голяма стабилност. Подходящо време е за заземяване и почивка.

Телец

Неделята Ви поставя в центъра на по-силни вътрешни процеси. Добре е да не се противопоставяте на промените, които усещате. Денят постепенно Ви носи увереност и яснота. Вечерта е подходяща за грижа към тялото и уюта.

Близнаци

Сутринта може да донесе напрежение или натрапчиви мисли. Добре е да не се фиксирате в тях. Денят постепенно се успокоява и Ви помага да намерите вътрешен ритъм. Вечерта е подходяща за тиха настройка.

Рак

Неделята започва с по-дълбоки емоционални реакции. Важно е да не ги потискате, но и да не се оставяте да Ви водят напълно. С напредването на деня идва усещане за подкрепа и стабилност. Вечерта носи вътрешен комфорт.

Лъв

Сутринта може да Ви изправи пред силни вътрешни усещания. Добре е да не се борите с тях. Денят постепенно Ви дава възможност да се върнете към по-спокоен и стабилен ритъм. Вечерта е подходяща за отдих и възстановяване.

Дева

Неделята може да започне с усещане за вътрешно напрежение. Добре е да не търсите веднага логично обяснение. Денят постепенно носи яснота и усещане за ред. Вечерта е подходяща за грижа към себе си.

Везни

Сутринта може да донесе напрежение във вътрешния баланс. Добре е да не се опитвате да угодите на всички. С напредването на деня идва усещане за по-голямо равновесие. Вечерта носи спокойствие и мекота.

Скорпион

Денят започва с по-интензивни вътрешни процеси. Добре е да не реагирате крайно. С напредването на деня се появява възможност за стабилизиране и заземяване. Вечерта носи усещане за вътрешна сигурност.

Стрелец

Сутринта може да Ви направи по-чувствителни към напрежение и промени. Добре е да забавите темпото. Денят постепенно Ви връща към по-реалистичен и спокоен ритъм. Вечерта е подходяща за почивка.

Козирог

Неделята започва с усещане за вътрешен натиск. Добре е да не поемате допълнителни отговорности. С напредването на деня се появява усещане за стабилност и яснота. Вечерта е подходяща за възстановяване.

Водолей

Сутринта може да донесе напрежение, свързано с вътрешни промени. Добре е да не се вкопчвате в стари модели. Денят постепенно носи по-спокоен и заземен ритъм. Вечерта е подходяща за тишина и отдих.

Риби

Неделята започва с по-дълбоки усещания и нужда от защита. Добре е да се движите внимателно и меко. С напредването на деня се появява усещане за подкрепа и стабилност. Вечерта носи вътрешен мир.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БГ хороскоп

    0 1 Отговор
    До обяд ще ви се спи, а вечерта ще ви се допие.

    07:09 22.02.2026