Новини
Спорт »
Световен футбол »
Мартин Минчев се разписа за Краковия, но отборът загуби у дома

Мартин Минчев се разписа за Краковия, но отборът загуби у дома

28 Февруари, 2026 11:05 399 0

  • мартин минчев -
  • екстракласа-
  • попадение-
  • краковия-
  • краков -
  • пяст гливице

Отборът на българина остава на седмата позиция във временното класиране

Мартин Минчев се разписа за Краковия, но отборът загуби у дома - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският нападател Мартин Минчев отново напомни за себе си в полската Екстракласа, след като реализира красиво попадение за Краковия. Въпреки усилията му, тимът от Краков допусна болезнено поражение с 2:3 на собствен терен срещу Пяст Гливице в двубой от 23-ия кръг на шампионата.

Минчев започна срещата на резервната скамейка, но се появи на терена в 59-ата минута, за да вдъхне свежест и енергия на своите съотборници. Само 17 минути по-късно, в 76-ата минута, българският национал се възползва от отлична възможност и отбеляза втория гол за Краковия, давайки надежда на домакините за обрат.

Това бе неговото четвърто попадение през настоящия сезон и първо след дълга пауза от октомври насам.

Въпреки вдъхновяващото представяне на Минчев, Краковия не успя да удържи преднината си и инкасира трето поражение у дома.

След този резултат, отборът остава на седмата позиция във временното класиране на полската Екстракласа.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове