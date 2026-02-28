Мартин Минчев се разписа за Краковия, но отборът загуби у дома

Българският нападател Мартин Минчев отново напомни за себе си в полската Екстракласа, след като реализира красиво попадение за Краковия. Въпреки усилията му, тимът от Краков допусна болезнено поражение с 2:3 на собствен терен срещу Пяст Гливице в двубой от 23-ия кръг на шампионата.

Минчев започна срещата на резервната скамейка, но се появи на терена в 59-ата минута, за да вдъхне свежест и енергия на своите съотборници. Само 17 минути по-късно, в 76-ата минута, българският национал се възползва от отлична възможност и отбеляза втория гол за Краковия, давайки надежда на домакините за обрат.

Това бе неговото четвърто попадение през настоящия сезон и първо след дълга пауза от октомври насам.

Въпреки вдъхновяващото представяне на Минчев, Краковия не успя да удържи преднината си и инкасира трето поражение у дома.

След този резултат, отборът остава на седмата позиция във временното класиране на полската Екстракласа.