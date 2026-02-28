Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че започналата днес съвместна операция на САЩ и Израел срещу Иран "ще създаде условия за смелия ирански народ да вземе съдбата си в свои ръце", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"Дошло е времето всички прослойки на иранското общество да се освободят от тиранията на режима и да създадат свободен и миролюбив Иран", добави Нетаняху в изявление.
"В никакъв случай не трябва да се позволи на този убийствен терористичен режим да придобие ядрено оръжие, което би му дало възможността да заплашва цялото човечество", се казва още в цитираното от Франс прес видеопослание на Нетаняху към израелското население.
Израелският премиер призова израелците "да се обединят", за да гарантират "вечността на Израел", добавя британският в. "Телеграф". Изданието отбелязва, че само часове преди началото на ударите Оман заяви, че Иран се е съгласил да не натрупва запаси от обогатен уран.
Външният министър на Оман Бадр бин Хамад Ал Бусаиди определи това като "значителен пробив" – само часове преди ударите на САЩ и Израел да поразят няколко ирански града.
"Най-важното постижение, според мен, е споразумението, че Иран никога няма да притежава ядрени материали, с които да създаде бомба”, заяви оманският външен министър след посредничеството в третия кръг от непреки преговори между САЩ и Иран.
"Ако крайната цел е да се гарантира завинаги, че Иран не може да има ядрена бомба, мисля, че сме решили този проблем чрез тези преговори, като се споразумяхме за много важен пробив, който никога преди не е бил постиган", подчерта той.
Оманският дипломат заяви, че вярва, че всички въпроси в споразумението между Иран и САЩ могат да бъдат решени "по мирен и всеобхватен начин" в рамките на няколко месеца.
"Мирното споразумение е по силите ни... ако просто дадем на дипломацията необходимото пространство, за да го постигне", добави той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Маг
Коментиран от #8, #29
11:20 28.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Типично за тези
11:20 28.02.2026
4 ИСТИНСКИ ЗЛО....
11:21 28.02.2026
5 Да да да
11:21 28.02.2026
6 Последния Софиянец
11:22 28.02.2026
7 Ха Ха
11:22 28.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Глас от бункера
11:22 28.02.2026
11 антихриста
11:23 28.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Гаджева
Коментиран от #24
11:25 28.02.2026
14 Във Венецуела са разочаровани от Русия
Коментиран от #28
11:25 28.02.2026
15 Всъщност
11:26 28.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Пантагрюел
11:27 28.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Е нема друарки и другари
Коментиран от #27
11:29 28.02.2026
20 Фашизма на Ционистите
11:29 28.02.2026
21 Хипотетично
11:29 28.02.2026
22 Еврейския
11:30 28.02.2026
23 Копейка
11:31 28.02.2026
24 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #13 от "Гаджева":И ние не сме ходили 🥳
11:32 28.02.2026
25 Ами
Коментиран от #34
11:32 28.02.2026
26 Калоян
11:32 28.02.2026
27 Това е
До коментар #19 от "Е нема друарки и другари":безспорен факт.
11:32 28.02.2026
28 Соваж бейби
До коментар #14 от "Във Венецуела са разочаровани от Русия":Абе не разбирам защо Русия трябва да помага на ислямските държави ?Питам за пореден път и не ми се отговоря ,руснаците са християни и в война ?
Коментиран от #35, #36, #41, #44, #50
11:33 28.02.2026
29 само намеци
До коментар #1 от "Маг":Не сме се досещали кой така загадъчно е маг и нарцистично цитира само себе си.
Звучи двусмислено , както и речите на оня в оставка.
11:34 28.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Елементарно Уотсън
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Няма нужда да потапят големите лодки, като им свършат еакетите и тоалетната хартия сами ще отплават.
11:36 28.02.2026
32 РФ е въздух под налягане !
Както и npи nадането на Аcад в Сиpия и npи унищожението на Наrоpни Каpабах, Путин е npактичеcки безcилен.
Вече четиpи rодини той е затънал в такива ekcтpeменти в Укpайна, че не може да защити доpи cобcтвената cи nетpолна и военна индуcтpия от ежедневните укpаинcки удаpи.
Стаpите cъветcки аpcенали и заnаcи от техника cе изчеpnват и въnpеки кpайното наnpежение въpху икономиката и военната машина, Руcия наnpедва в Укpайна ОТ ГОДИНИ c темnо, nо-бавно от nълзящ охлюв.
Вcяко леко отcлабване на натиcка въpху укpаинcката аpмия кpие pиcк от незабавни неуcnехи, както cе cлучи в Хеpcон и npи Хаpков.
В безумното cи npиключение cpещу Укpайна Руcия бъpзо cе nоrpебва като rоляма cветовна военна cила и вече е заrубила оrpомен дял от влиянието cи доpи в cобcтвения cи pеrион — и този npоцеc cамо ще npодължи.
Укpайна в кpайна cметка ще nоrpебе Руcката имnеpия, а нейната npедnолаrаема „неnобедимоcт“ cъщеcтвува cамо в безкpайната телевизионна nеpчене на Путин и в npазните rлави на некомnетентните nолезни ...и д и о т и ... на Кpемъл.
11:37 28.02.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Мойс
До коментар #25 от "Ами":Мисля че серуозно натценявате въсможностите на Путин и иракският народ
11:37 28.02.2026
35 Историк
До коментар #28 от "Соваж бейби":В Русия няма християнство в истинския смисъл на думата. Църквата е подчинена на КГБ. А и съюзниците на Русия са будисти и мюсюлмани. Иран е главния и най-важен съюзник на Русия, след него са и другите диктатури - Северна Корея, Беларус, Венецеула, Куба и Еритрея.
Коментиран от #49
11:37 28.02.2026
36 доктор
До коментар #28 от "Соваж бейби":Руснаците не са християни.
11:37 28.02.2026
37 SDEЧЕВ
11:37 28.02.2026
38 Ташаков
11:37 28.02.2026
39 ........
До коментар #33 от "дядо поп":Използването на ЯО няма да помогне, а само ще увеличи унижението за руската армия. Така се потвърждават мненията на военните експерти, че тя е в критично положение и изпаднала в невъзможност да се справи с ВСУ, с конвенционални оръжия. Използването на ЯО е доказателство за безсилие, това е последното средство, което може да бъде използвано от една държава, преди тя да бъде заличена от САЩ.
11:38 28.02.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Чиба, съветска мумио !
До коментар #28 от "Соваж бейби":Няма как да ти се обясни, не е за kyxите kpaтyни на ncиxяcaли pycopoби !
11:39 28.02.2026
42 Вацефф
11:39 28.02.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Безспорни факти
До коментар #28 от "Соваж бейби":Mосковците , още от времето когато са били poби на Златната орда, до ден днешен са иZбиливали предимно християни. От Александър Невски до сегашния Путлер, са все yбийци на xpистияни !
Няма по голям палач на християнството от московските татаро-монголи !
11:40 28.02.2026
45 Политкоректен
11:40 28.02.2026
46 "Краят на ерата на Путин.
Коментиран от #51
11:40 28.02.2026
47 Копейкотрошач
До коментар #40 от "Булава":Вратлето ти колко ще издържи?
11:41 28.02.2026
48 пенсионер
11:41 28.02.2026
49 Соваж бейби
До коментар #35 от "Историк":Там е като всички християнски, католици и протестанти народи ние не сме фанатици. Това е друга война от седмици го пиша.
11:42 28.02.2026
50 Тихо πръдлю!
До коментар #28 от "Соваж бейби":Тихо.
11:42 28.02.2026
51 пенсионер
До коментар #46 от ""Краят на ерата на Путин.":И САЩ използват войната срещу Украйна, за да постигнат своите стратегически цели. Много вярно.
11:43 28.02.2026
52 Копейкин Костя
До коментар #40 от "Булава":Ехааа. Ушанките разбират от IP адреси...
Рашибозука, шапки долу! 😀
11:43 28.02.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 "Русия започна да набира студенти
11:46 28.02.2026
55 Хора бдете!
11:48 28.02.2026
56 Иран
11:48 28.02.2026
57 Васил
11:50 28.02.2026