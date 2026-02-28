Новини
Бенямин Нетаняху към иранците: Тази атака ще ви позволи да вземете съдбата си в свои ръце

Бенямин Нетаняху към иранците: Тази атака ще ви позволи да вземете съдбата си в свои ръце

28 Февруари, 2026 11:18 984 57

Дошло е времето всички прослойки на иранското общество да се освободят от тиранията на режима и да създадат свободен и миролюбив Иран, добави израелският премиер в изявление

Бенямин Нетаняху към иранците: Тази атака ще ви позволи да вземете съдбата си в свои ръце - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че започналата днес съвместна операция на САЩ и Израел срещу Иран "ще създаде условия за смелия ирански народ да вземе съдбата си в свои ръце", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Дошло е времето всички прослойки на иранското общество да се освободят от тиранията на режима и да създадат свободен и миролюбив Иран", добави Нетаняху в изявление.

"В никакъв случай не трябва да се позволи на този убийствен терористичен режим да придобие ядрено оръжие, което би му дало възможността да заплашва цялото човечество", се казва още в цитираното от Франс прес видеопослание на Нетаняху към израелското население.

Израелският премиер призова израелците "да се обединят", за да гарантират "вечността на Израел", добавя британският в. "Телеграф". Изданието отбелязва, че само часове преди началото на ударите Оман заяви, че Иран се е съгласил да не натрупва запаси от обогатен уран.

Външният министър на Оман Бадр бин Хамад Ал Бусаиди определи това като "значителен пробив" – само часове преди ударите на САЩ и Израел да поразят няколко ирански града.

"Най-важното постижение, според мен, е споразумението, че Иран никога няма да притежава ядрени материали, с които да създаде бомба”, заяви оманският външен министър след посредничеството в третия кръг от непреки преговори между САЩ и Иран.

"Ако крайната цел е да се гарантира завинаги, че Иран не може да има ядрена бомба, мисля, че сме решили този проблем чрез тези преговори, като се споразумяхме за много важен пробив, който никога преди не е бил постиган", подчерта той.

Оманският дипломат заяви, че вярва, че всички въпроси в споразумението между Иран и САЩ могат да бъдат решени "по мирен и всеобхватен начин" в рамките на няколко месеца.

"Мирното споразумение е по силите ни... ако просто дадем на дипломацията необходимото пространство, за да го постигне", добави той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Маг

    18 7 Отговор
    Защо мигате на парцали? Казах ви още преди година, с точност до месец, какво ще стане. Краят на февруари! Казах ви и да не се плашите, че ще прерасне в световна война! Казах ви и как ще свърши. Но който запомнил, запомнил, няма да повтарям, щом си нямаме доверие!

    Коментиран от #8, #29

    11:20 28.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Типично за тези

    39 4 Отговор
    Доста лицемерно и нагло.

    11:20 28.02.2026

  • 4 ИСТИНСКИ ЗЛО....

    34 2 Отговор
    ....ДЕИ........

    11:21 28.02.2026

  • 5 Да да да

    36 6 Отговор
    Виждаме западната демокрация и свобода когато се намесите някъде където и да е било

    11:21 28.02.2026

  • 6 Последния Софиянец

    29 4 Отговор
    Иран атакува ОАЕ, Бахрейн и Катар Потенциални цели в Гърция и България.

    11:22 28.02.2026

  • 7 Ха Ха

    32 6 Отговор
    Призиви на Хитлерняху само могат да обединят иранците за борба с ционите

    11:22 28.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Глас от бункера

    10 18 Отговор
    Не познавам никакъв Аятолах!

    11:22 28.02.2026

  • 11 антихриста

    19 5 Отговор
    се вихри по земята

    11:23 28.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Гаджева

    9 12 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    Коментиран от #24

    11:25 28.02.2026

  • 14 Във Венецуела са разочаровани от Русия

    7 19 Отговор
    Повече 50 дни изминаха след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, Русия с нищо не е помогнала за освобождаването му, страхувайки се, да се противопостави на САЩ. Венецуела не е единствения военен съюзник на Русия, който е бил в критична ситуация, но не е получил помощ и вече не вижда смисъл от съюз с Русия. В Сирия, Иран и Армения, Русия отново не успя да направи нищо, за да защити съюзниците си. Въпреки отчитането на факта, че Русия в момента се намира в много трудна ситуация, в която тя самата не може да се справи, военните й съюзници се чувстват напълно изоставени и забравени.

    Коментиран от #28

    11:25 28.02.2026

  • 15 Всъщност

    8 21 Отговор
    Свърши евитиният газ и петрол за Китай от Венецуела и Иран. Още, арабската съпротива в Близкия Изток лежи в краката на Израел. Останаха за атлантическо превъзпитаване Русия и Китай

    11:26 28.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Пантагрюел

    26 5 Отговор
    Следващите няколко дни ще се насладим на образцово,класическо, блестящо, виртуозно и безцеремонно лице мерие.

    11:27 28.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Е нема друарки и другари

    4 17 Отговор
    Многополюсният свят се отлага.Със 100 години.😁😁😁

    Коментиран от #27

    11:29 28.02.2026

  • 20 Фашизма на Ционистите

    25 2 Отговор
    Иран вече нанесе удари по Бахрейн, по мястото на разполагане на базите не Пети американски флот. Там е мазало..

    11:29 28.02.2026

  • 21 Хипотетично

    9 1 Отговор
    Обещания и декларации без договорен взаимно приемлив начин за контрол на изпълнението им, не могат да заблудят опитните дипломати.

    11:29 28.02.2026

  • 22 Еврейския

    16 3 Отговор
    Ционизъм,няма край! В крайна сметка в Иран всички ще се обединят

    11:30 28.02.2026

  • 23 Копейка

    2 7 Отговор
    Сега какво да викаме объркахме се

    11:31 28.02.2026

  • 24 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    4 7 Отговор

    До коментар #13 от "Гаджева":

    И ние не сме ходили 🥳

    11:32 28.02.2026

  • 25 Ами

    16 2 Отговор
    Дипломацията беше дотук, евреите и кравите много искаха пак да нападнат Иран и го направиха обаче сега ще изядат дървото от иранците, а в по-късен етап може да се включат руснаци и китайци ! Мръсните фашаги сами си го навряха и тоя път ще е много твърд и голям, много скоро ще се молят на Путин да спре иранците да стрелят ама той може и да не ги чуе.

    Коментиран от #34

    11:32 28.02.2026

  • 26 Калоян

    6 1 Отговор
    Превантивните удари ,,нямат нищо общо" с агресията.

    11:32 28.02.2026

  • 27 Това е

    5 5 Отговор

    До коментар #19 от "Е нема друарки и другари":

    безспорен факт.

    11:32 28.02.2026

  • 28 Соваж бейби

    3 13 Отговор

    До коментар #14 от "Във Венецуела са разочаровани от Русия":

    Абе не разбирам защо Русия трябва да помага на ислямските държави ?Питам за пореден път и не ми се отговоря ,руснаците са християни и в война ?

    Коментиран от #35, #36, #41, #44, #50

    11:33 28.02.2026

  • 29 само намеци

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Маг":

    Не сме се досещали кой така загадъчно е маг и нарцистично цитира само себе си.
    Звучи двусмислено , както и речите на оня в оставка.

    11:34 28.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Елементарно Уотсън

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Няма нужда да потапят големите лодки, като им свършат еакетите и тоалетната хартия сами ще отплават.

    11:36 28.02.2026

  • 32 РФ е въздух под налягане !

    3 7 Отговор
    Да cи cъюзник на Путин е тежко и тъжно тези rодини. Аcад избяrа в Моcква, а Мадуpо е заловен в САЩ. Иpан е атакуван, без nомощ от Моcква, въпреки всичките им отправени заплахи.
    Както и npи nадането на Аcад в Сиpия и npи унищожението на Наrоpни Каpабах, Путин е npактичеcки безcилен.
    Вече четиpи rодини той е затънал в такива ekcтpeменти в Укpайна, че не може да защити доpи cобcтвената cи nетpолна и военна индуcтpия от ежедневните укpаинcки удаpи.
    Стаpите cъветcки аpcенали и заnаcи от техника cе изчеpnват и въnpеки кpайното наnpежение въpху икономиката и военната машина, Руcия наnpедва в Укpайна ОТ ГОДИНИ c темnо, nо-бавно от nълзящ охлюв.
    Вcяко леко отcлабване на натиcка въpху укpаинcката аpмия кpие pиcк от незабавни неуcnехи, както cе cлучи в Хеpcон и npи Хаpков.
    В безумното cи npиключение cpещу Укpайна Руcия бъpзо cе nоrpебва като rоляма cветовна военна cила и вече е заrубила оrpомен дял от влиянието cи доpи в cобcтвения cи pеrион — и този npоцеc cамо ще npодължи.
    Укpайна в кpайна cметка ще nоrpебе Руcката имnеpия, а нейната npедnолаrаема „неnобедимоcт“ cъщеcтвува cамо в безкpайната телевизионна nеpчене на Путин и в npазните rлави на некомnетентните nолезни ...и д и о т и ... на Кpемъл.

    11:37 28.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Мойс

    1 6 Отговор

    До коментар #25 от "Ами":

    Мисля че серуозно натценявате въсможностите на Путин и иракският народ

    11:37 28.02.2026

  • 35 Историк

    3 9 Отговор

    До коментар #28 от "Соваж бейби":

    В Русия няма християнство в истинския смисъл на думата. Църквата е подчинена на КГБ. А и съюзниците на Русия са будисти и мюсюлмани. Иран е главния и най-важен съюзник на Русия, след него са и другите диктатури - Северна Корея, Беларус, Венецеула, Куба и Еритрея.

    Коментиран от #49

    11:37 28.02.2026

  • 36 доктор

    3 9 Отговор

    До коментар #28 от "Соваж бейби":

    Руснаците не са християни.

    11:37 28.02.2026

  • 37 SDEЧЕВ

    4 6 Отговор
    Огън бие по кухите глави на аятоласите. Хвръкнаха всички чалми във въздуха. Браво

    11:37 28.02.2026

  • 38 Ташаков

    4 6 Отговор
    Копеи 100 години лаете и се каните и НИЩО

    11:37 28.02.2026

  • 39 ........

    4 5 Отговор

    До коментар #33 от "дядо поп":

    Използването на ЯО няма да помогне, а само ще увеличи унижението за руската армия. Така се потвърждават мненията на военните експерти, че тя е в критично положение и изпаднала в невъзможност да се справи с ВСУ, с конвенционални оръжия. Използването на ЯО е доказателство за безсилие, това е последното средство, което може да бъде използвано от една държава, преди тя да бъде заличена от САЩ.

    11:38 28.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Чиба, съветска мумио !

    4 6 Отговор

    До коментар #28 от "Соваж бейби":

    Няма как да ти се обясни, не е за kyxите kpaтyни на ncиxяcaли pycopoби !

    11:39 28.02.2026

  • 42 Вацефф

    4 6 Отговор
    Копеи,дека е лева?За една Волга питам🤣🤣🤣🤣🤣

    11:39 28.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Безспорни факти

    4 7 Отговор

    До коментар #28 от "Соваж бейби":

    Mосковците , още от времето когато са били poби на Златната орда, до ден днешен са иZбиливали предимно християни. От Александър Невски до сегашния Путлер, са все yбийци на xpистияни !
    Няма по голям палач на християнството от московските татаро-монголи !

    11:40 28.02.2026

  • 45 Политкоректен

    7 3 Отговор
    Израел - приятел номер 1 на иранския народ. Те от добро ги бомбардират. Да не си помислите нещо друго?

    11:40 28.02.2026

  • 46 "Краят на ерата на Путин.

    4 5 Отговор
    Проектът на Путин да направи Русия отново една от великите сили каквато е била СССР, се срина окончателно. Руският президент не успява да защити съюзниците си във Венецуела и Иран от неочаквано конфронтационния американски президент Доналд Тръмп. Докато Русия регистрира колосални загуби на жива сила в Украйна, без никакви изгледи за успех, мрежата от съюзници, която Путин изграждаше две десетилетия, сега бързо се разпада под натиска на САЩ. "

    Коментиран от #51

    11:40 28.02.2026

  • 47 Копейкотрошач

    4 4 Отговор

    До коментар #40 от "Булава":

    Вратлето ти колко ще издържи?

    11:41 28.02.2026

  • 48 пенсионер

    3 5 Отговор
    Скоро този с чалмата няма да го има.

    11:41 28.02.2026

  • 49 Соваж бейби

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Историк":

    Там е като всички християнски, католици и протестанти народи ние не сме фанатици. Това е друга война от седмици го пиша.

    11:42 28.02.2026

  • 50 Тихо πръдлю!

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Соваж бейби":

    Тихо.

    11:42 28.02.2026

  • 51 пенсионер

    3 0 Отговор

    До коментар #46 от ""Краят на ерата на Путин.":

    И САЩ използват войната срещу Украйна, за да постигнат своите стратегически цели. Много вярно.

    11:43 28.02.2026

  • 52 Копейкин Костя

    3 2 Отговор

    До коментар #40 от "Булава":

    Ехааа. Ушанките разбират от IP адреси...
    Рашибозука, шапки долу! 😀

    11:43 28.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 "Русия започна да набира студенти

    3 2 Отговор
    за фронта. Министерството на отбраната е засилило кампанията и сега тя действа в най-малко 95 учебни заведения в цялата страна. Ведомството е оказало натиск върху студентите да подпишат договори с него по време на лични срещи в 90 от тези заведения. Договорите съдържат клаузи, които позволяват на Министерството на отбраната да изпраща новобранците във всякакви руски военни подразделения. Тоест - създава се възможност те да бъдат пращани и като щурмоваци, за "пушечно месо"

    11:46 28.02.2026

  • 55 Хора бдете!

    2 1 Отговор
    Ако имате познати русофили и ги намирате за читави пазете ги.Крийте ги по мазета и тавани,че като стане големата войнъ и дойдат братята поляци и братята израелци те няма да им простят.Събирайте пари,за да може да ги откупите.Настъпва масов русофилски морррр!

    11:48 28.02.2026

  • 56 Иран

    0 1 Отговор
    унищожи ли вече Израел и флота на САЩ?

    11:48 28.02.2026

  • 57 Васил

    0 0 Отговор
    Краят на Иранската диктатура е към свият си край!

    11:50 28.02.2026