Новини
Свят »
Израел »
"Епичен гняв“! САЩ и Израел атакуваха Иран! Техеран отговори с мащабна ракетна атака

"Епичен гняв“! САЩ и Израел атакуваха Иран! Техеран отговори с мащабна ракетна атака

28 Февруари, 2026 08:50, обновена 28 Февруари, 2026 11:14 17 614 469

  • иран-
  • израел-
  • ормузки проток-
  • бенямин нетаняху-
  • доналд тръмп-
  • аятолах али хаменей-
  • абас арагчи-
  • израел кац

Министерството на отбраната в Йерусалим заяви, че става дума за предприета превантивна ракетна атака срещу Иран, предаде Ройтерс

"Епичен гняв“! САЩ и Израел атакуваха Иран! Техеран отговори с мащабна ракетна атака - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израел заяви, че е предприел превантивна атака срещу Иран, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Израел и Иран водиха 12-дневна война през юни. Сега новата атака идва след многократни предупреждения от страна на САЩ и Израел, че ще нанесат нов удар по Иран, ако Иран продължи с ядрената и балистичната си ракетна програма.

„Държавата Израел предприе превантивна атака срещу Иран, за да премахне заплахите за Държавата Израел“, заяви израелският министърът на отбраната Израел Кац, без да навлиза в детайли за естеството на заплахите.

В Техеран на различни места отекнаха експлозии. Според Асошиейтед прес една от експлозиите е била в близост до канцеларията на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей.

Взривове се чуват и в други ирански градове, сред които Исфахан, Карадж, Ком, Керманшах, Илам, Табриз и Бушехр, предадоха Ройтерс, Асошиейтед прес, Франс прес и ирански медии, сред които Фарс.

В Техеран продължават взривовете, като на места са прекъснати телекомуникационните линии и интернет сигналът е отслабен.

Ройтерс съобщава за хора, които бягат в паника из града и за образували се опашки от коли по местните бензиностанции

Взривове отекнаха и в района на летището Мехрабад, което е едно от двете летища на иранската столица, като според ирански медии очевидно то е било взето на прицел.

Министерството на здравеопазването на Иран заяви, че болниците са в тревога и че броят на ранените при ударите ще бъде съобщен, когато стане ясен, предадоха Тансим и Ройтерс.

В Бушехр се намира ядрената централа на Иран, като засега не е ясно дали тя е засегната от ударите, отбелязва Ройтерс.

Техеран се подготвя за ответни действия, след като Израел предприе атака срещу Иран днес, като отговорът ще бъде съкрушителен, заяви ирански представител, цитиран от Ройтерс.

Друг ирански представител пък каза пред Ройтерс, че иранският аятолах Али Хаменей не е в Техеран и че е бил прехвърлен на сигурно място.

Иранският президент Масуд Пезешкиан е в безопасност, съобщиха преди минути ирански медии и Франс прес.

„Президентът Масуд Пезешкиан е в безопасност и няма никакви проблеми“, обяви пишат иранските агенции ИРНА, Мехр и Исна.

Експлозии отекнаха в Северен Израел, малко след като беше съобщено, че от Иран е засечено изстрелване на ракети по посока на еврейската държава, предаде Асошиейтед прес.

Иранските паравоенни сили Корпус на гвардейците на Ислямската революция заявиха, че са изстреляли първа вълна от дронове и ракети срещу Иран, предаде Асошиейтед прес.

Взривовете в Северен Израел се чуха веднага, след като израелската армия обяви, че ще използва своите противовъздушни системи, за да свали иранските ракети.

Ракетите бяха изстреляни от Иран в отговор на ударите, които Израел и САЩ започнаха да нанасят по Иран по-рано днес.

Няколко експлозии се чуха днес и в Йерусалим, съобщават журналисти на Франс прес.

САЩ и Израел започнаха днес военна операция срещу Иран. Двете страни казаха, че действат така, за да предотвратят заплахи от страна на режима на Иран.

Иран и Израел затвориха въздушното си пространство, а полетите в региона са временно спрени.

След информациите за изстреляни ракети от Иран по Израел израелските власти призоваха хората да се насочат към бомбоубежища.

Американското посолство в Йерусалим призова всичките американски правителствени служители в Израел и техните семейства да се подслонят в бомбоубежище до следващо нареждане, предаде Ройтерс.

Израелската операция срещу Иран е била координирана със САЩ, заяви израелски представител от отбраната пред Ройтерс.

Операцията е била планирана в продължение на месеци, а датата на започването ѝ е била определена преди седмици, добави представителят.

Асошиейтед прес пък съобщи, като се позова на американски официален представител, че САЩ участват също в превантивната израелска атака срещу Иран, но засега не са ясни мащабите на това участие.

Засега според Асошиейтед прес един от ударите е бил близо до офиса на иранския аятолах Али Хаменей. Не е ясно дали той е бил в офиса си по това време.

Същевременно в Израел отекнаха сирени. Израелски военни казаха, че така наречената "проактивна тревога цели да подготви хората за евентуални ракети, които биха могли да бъдат изстреляни към Израел".

Властите на Израел обявиха, че училищата ще останат затворени днес. Хората са призовани да работят дистанционно. А събиранията на обществени места в Израел са забранени.

Израелското въздушно пространство беше затворено за граждански полети, съобщава световните агенции

Според американски официален източник, цитиран от Асошиейтед прес, САЩ участват в ударите, които Израел нанася по Иран. Подобно твърдение прави и иранската агенция Фарс.

Според агенциите Фарс и Франс прес естеството на взривовете в Техеран показва, че става дума за ракетни атаки. Ударите са по северните и източните части на Техеран.

Фарс съобщава, че иранското въздушно пространство също е затворено.

Новината за превантивната атака на Израел срещу Иран идва след като САЩ и Иран подновиха преговорите през февруари в опит да разрешат десетилетния спор относно иранската ядрена и балистична програма чрез дипломация и да предотвратят заплахата от военна конфронтация, която може да дестабилизира региона. Израел обаче настоява всяко споразумение между САЩ и Иран да включва демонтиране на цялата ядрена инфраструктура на Техеран, а не само спиране на процеса на обогатяване на уран, и оказва натиск върху Вашингтон да включи въпроса за ограничения върху иранската ракетна програма в преговорите. Иран заяви, че е готов да обсъди ограничения върху ядрената си програма в замяна на премахване на санкциите, наложени му досега, но изключи обвързването на въпроса с ракетите.

Техеран също така заяви, че ще се защитава срещу всяка атака. Той предупреди съседните държави, които приемат американски войски, че ще предприеме действия срещу американски бази, ако Вашингтон нанесе удар по Иран.

През юни САЩ се присъединиха към израелска военна кампания срещу ирански ядрени съоръжения – най-пряката американска военна намеса досега срещу Ислямската република. В отговор Техеран изстреля ракети към американската военновъздушна база в Катар, която е най-голямата подобна база в Близкия изток.

Западните сили предупреждават, че иранската програма за балистични ракети застрашава регионалната стабилност и би могла да послужи за носител на ядрени оръжия, ако бъде развита. Техеран отрича да се стреми към създаване на атомна бомба.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 117 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ний ша Ва упрайм

    207 44 Отговор
    хвърляйте им бомбата на тия семити и да става Тишината като след Содом и Гимор!

    08:54 28.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Всичко е по план 👍

    57 202 Отговор
    Още един съюзник загуби Раша...

    Коментиран от #420, #449

    08:55 28.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 маке

    298 27 Отговор
    Е, после защо толкова много ,,обичат,, евреите по света, тероризират целия свят... Сега защо се мълчи, къде са световните лидери.. Макарон, Дрисула и другите вождове...Малко са ги били в Банско

    08:55 28.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 хе хе

    21 65 Отговор
    За израелските военни няма "удар в близост". По-скоро е провокация за сплотяване на мюсолманските редици.

    08:56 28.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Минувач

    251 18 Отговор
    Израел май се уплаши, че САЩ и Иран може и да постигнат споразумение и реши умишлено да ескалира ситуацията. Израел търси войната на всяка цена. Стреля пръв за пореден път, както винаги! Сега Иран е задължен да отговори, а после САЩ пък ще са задължени да се включат да защитят Израел.
    Съществува теория и, че САЩ са наредили на Израел да стрелят първи и предизвикат войната, за да излязат чисти самите САЩ. Но, доколкото го знаем Тръмп, той няма скрупули от нищо и би започнал войната той.
    За мен, Израел умишлено предизвикаха началото, защото я искат тази война на всяка цена.

    Коментиран от #33, #366, #411

    08:57 28.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 я па тоя

    143 4 Отговор

    До коментар #26 от "Минувач":

    Мислиш ли че Израел ще хвърли карфица по Иран без да го е съгласувал с Тръмп?

    08:59 28.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Тези ненормалници

    168 14 Отговор
    ще ни напълнят с бежанци и от Иран с любезното съдействие на Урсула и розовите понита естествено.
    Отидете в София в района на женския пазар и ще разберете в какво се превръща нашата бивша велика Европа.

    Коментиран от #454

    09:00 28.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 РВД

    119 22 Отговор
    Който има самолетни билети да ги продава. До понеделник летище София няма да го има.

    09:01 28.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 8 МИЛИОНА СУПЕР, МЕГА...

    52 3 Отговор
    АМА ГОВОРЕЩИ МАЙМУНИ ! И САРАФИНА С АВТОБУСА ОТ САРАФОВО :)

    09:01 28.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Будител

    96 6 Отговор
    Ами четете бе....Зеленски се изказа , че подкрепя атака срещу Иран...що плюете едновременно Израел и Русия
    ...
    ..или просто така да си плюете без смисъл

    09:04 28.02.2026

  • 57 Софиянец

    122 14 Отговор
    После се чудят що ги бият на Банско и ги горят живи в автобуси на морето!
    Още много ще го ядете, нагли, коварни хазари!

    09:04 28.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 миролюбци

    88 11 Отговор
    Агресията вече "Превантивна атака" ли се нарича? Ама то и Путин направи такава "превантивна атака", а ето, вече 4 години продължава.....

    09:05 28.02.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Чфути долни

    96 8 Отговор
    Миризливи. Тумора на света

    09:07 28.02.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Истината

    86 7 Отговор
    Няма нищо по-двулично от оправдание на вероломна атака с "превантивна атака"...

    Коментиран от #72

    09:08 28.02.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Вова Епилирания

    13 36 Отговор

    До коментар #69 от "Истината":

    Аз откога го повтарям това

    Ама Никой не ми вярва .

    09:10 28.02.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Глас от бункера

    24 45 Отговор
    Добре , че се разбрах с Дончо Миротвореца да не ни закача.

    09:10 28.02.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Значи ще има още

    47 7 Отговор
    Самоубили се калушковци от Мосад. Даже се сещам за няколко

    09:11 28.02.2026

  • 77 Егати наглите евреи,

    99 7 Отговор
    няма причина, но те превантивно бият, демек всяват страх!? Маймуните в гората така действат, крещят и се бият по гърдите, показват колко са смели. Сега разбирате ли защо са самолетите на САЩ в България!?

    Коментиран от #93

    09:12 28.02.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Линда

    17 64 Отговор
    Дори народа на Иран е против строя . Незнам ще видим

    Коментиран от #108, #268

    09:13 28.02.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Е пак ли

    77 8 Отговор
    Гадно еврейско племе. Защо някои не си свършиха работата докрай…

    09:14 28.02.2026

  • 83 Хахахаха

    18 73 Отговор

    До коментар #31 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Какво са търпяли рашите бе рублоидиот. Какво общо трябва да има, какво става в Украйна с раша? Ние да не нападаме Сърбия, като имат протести или те да нападат нас, за българските протести? Много са ви промили с руска пропаганда.

    Коментиран от #110

    09:14 28.02.2026

  • 84 демократ

    12 84 Отговор
    Супер. Дано Щатските самолети цистерни от летище Васил Левски се включат в презареждането на Б-52 и изравнят височината на Техеран с тази на околния пясък.

    09:15 28.02.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Тоя, пък.

    86 6 Отговор
    Колкото да ми е трудно да го кажа: Малкият мустак беше прав !!!

    09:15 28.02.2026

  • 87 Запознат

    83 8 Отговор
    "Израел заяви, че е предприел превантивна атака срещу Иран"

    Превантивната атака е срещу преговорите че вървяха към споразумение - еврейчетата ще разпалят нова световна война.

    09:15 28.02.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Олафф

    96 8 Отговор
    80 години по късно евреите ще докажат че Хитлер е бил на прав път! След толкова години именно евреите ще предизвикат ТСВ, а не руснаците! Както винаги в основата!

    09:15 28.02.2026

  • 90 Дончо се учи от Путлер...

    19 53 Отговор

    До коментар #75 от "Саша Грей":

    Действа арогантно и мащабно, а днес ще гледаме и как ще реагират кремълските пудели.

    09:16 28.02.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 ШАЛОМОВИЧ

    13 34 Отговор

    До коментар #77 от "Егати наглите евреи,":

    МЕНДЕЛ СОЛОВЬОВ

    СА НАИСТИНА НАГЛИ ЕВРЕИ .

    ИЗРАЕЛ БЪРЗО СЛЕДВА ТЕХНИЯ ПРИМЕР .

    ПРЕВАНТИВНИЯ

    09:16 28.02.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 До последния ционист

    63 8 Отговор
    Мир никога няма да има ако има и един останал ционист в близкия изток. Тези са като чумата. Единственото спасение от тях е изпепеляването им.

    09:17 28.02.2026

  • 96 Възраждане

    12 63 Отговор
    Велик Израел!
    Никога терористите Козеловъри няма да имате ядрено оръжие!

    09:17 28.02.2026

  • 97 Ами..

    26 5 Отговор

    До коментар #17 от "Бункерния КАШИК":

    А вие нали уж бяхте "по-добри"?@

    09:17 28.02.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 тънки сметки на краварите

    47 6 Отговор
    Иран да отвърне на удара че да засекат позициите на иранците .

    09:19 28.02.2026

  • 101 Нон сенс и пропагандна гнус е това

    69 8 Отговор
    " превантивна атака " ! За съжаление българската журналистика се оказва в ролята на пропагандатор на ционистки и нацистки наративи и изказа им е отвратителен. Позор !

    09:19 28.02.2026

  • 102 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    26 7 Отговор

    До коментар #70 от "Хахахаха":

    Пак ли санитарите пият и са ви пуснали интернета? Бегай у лево бе талпа

    09:19 28.02.2026

  • 103 Ами..

    45 6 Отговор

    До коментар #35 от "Механик":

    Скоро и в Израел ще се носи същата миризма, тъ.пако!

    09:19 28.02.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Пич

    65 8 Отговор
    Вероятно са решили да поставят САЩ пред свършен факт !!! Сега независимо дали Тръмп иска и може да постигне нещо с преговори, ще трябва да воюва. Прави са тези, които наричат евреите - световното зло !!!

    09:20 28.02.2026

  • 107 Дако

    47 6 Отговор

    До коментар #92 от "Здрасти":

    Ти да не мислиш че си с нещо по добър от арабите ? Или че краварите правят разлика между тебе и някой афганистанец ?

    09:20 28.02.2026

  • 108 Антитрол

    60 8 Отговор

    До коментар #79 от "Линда":

    "Дори народа на Иран е против строя"

    Е те тоя строй господарите ти го насадиха - или за това получихте амнезия кой свали президента на Иран Мосадък и защо го направи. Май получихте амнезия къде криеха аятолах Хомейни и кой го финансира да прави "ислямистка революция". Май получихте амнезия кой финансира джихадистите от Ал Кайда да свалят Асад - защо така бе?

    09:20 28.02.2026

  • 109 Бойлер

    38 8 Отговор

    До коментар #25 от "Йес":

    ... и после потъва някой самолетоносач и САЩ фалира!

    Къде виждаш повод за радост!?

    09:21 28.02.2026

  • 110 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    27 8 Отговор

    До коментар #83 от "Хахахаха":

    А, вече забравихте ли срснята га " Гърмяха кондиционерите"?

    09:21 28.02.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Макробиолог

    27 5 Отговор
    Нормално.исралел за това е създаден та.

    09:21 28.02.2026

  • 114 Военен

    36 9 Отговор
    Летище София цел номер 1

    09:22 28.02.2026

  • 115 ГОСТ

    33 6 Отговор
    пудела на сащ за пореден път в действие.

    09:22 28.02.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 колеги

    14 6 Отговор
    Вярно ли е, че затваряли частния Национален Библиотекарски Институт в София? Какво ще правим без работа бе?

    09:22 28.02.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 фончо

    15 5 Отговор

    До коментар #25 от "Йес":

    Тя долу брадата на женка ти фръкна...

    09:24 28.02.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Зевзек

    19 6 Отговор

    До коментар #111 от "От Кремля":

    "Достатъчно ще има и за Руските Вдовици"

    Е така е ама 6 милиона африкански "инджинери" малко им се видят на нашите джендита. Те се надяваха тях да изнасилват пък ония налитат на "арийките".

    09:27 28.02.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 улав

    39 9 Отговор

    До коментар #91 от "голям смех":

    "Особено след като иранец взриви автобуса в Бургас". Ливанец главчо, казва се Мохамед Ел Хюсейни и двамата му помагачи също са ливанци! Пишем си опорките и си мечтаим за Зелена карта или място в някой кибуц. Те там с такава интелектуална недостатъчност не приемат!

    09:27 28.02.2026

  • 130 Израел и краварите са варвари и убиици

    40 10 Отговор
    Ненормалните агресори сеещи смърт

    09:27 28.02.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Неуктрол,

    40 6 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Не знам колко си българин, но хазарите са хилядолетен враг на България, още от преди да остане само тази тук територия.

    09:29 28.02.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Факти

    14 45 Отговор
    Каквото и да си говорим, ядрено оръжие в ръцете на аятоласите е проблем не само за Израел, но и за целия свят. Тия луди ислямисти могат да затрият планетата. В този случай целта оправдава средствата.

    Коментиран от #187

    09:31 28.02.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Давате ли си сметка хора

    55 8 Отговор
    Че този така наречен "превантивен удар на Израел" е престъпление срещу човечеството? И то на фона на преговорите в Женева. И разни медийни миризливци си позволяват да възхваляват това брутално престъпление. Къде им е разума, къде им е морала? Къде е Радев, къде е Външно министерство и парламента ясно да се заявят че войната е престъпление че Израел и САЩ са престъпници, агресори и терористи .... умряла е лисицата.. умряла

    Коментиран от #290, #441

    09:31 28.02.2026

  • 146 Я пъ тоа

    8 19 Отговор

    До коментар #136 от "Нищо подобно":

    Путин да защити Иран.....нали са уж приятелчета...

    Коментиран от #167, #186, #468

    09:31 28.02.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Тръмп загуби междинните

    31 10 Отговор
    Айде на бас че заради волностите на Израел, Тръмп току що загуби междинните избори. Най добре да остави Израел сами да се оправят с ръждясалия си купол, ама подлите ционисти имат 200 ядрени глави, построени с открадната технология от САЩ. Единственото решение е насилствено изселване на ционистките узурпатори в САЩ. Ще има масов наказателен вот срещу Тръмп в САЩ заради войните. Ционистите в САЩ го знаят и отсега наливат пари в кампании, но няма да им мине номерът.

    Коментиран от #154

    09:32 28.02.2026

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 глупусти

    9 14 Отговор
    Айатолаха казал, че безаналоговото иранско ПВО С-300из самоотвержено отразява въздушните удари и на земята падали само отломками.

    09:32 28.02.2026

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 който сее ветрове

    35 7 Отговор
    ... жъне бури !
    Мошетата пак разбъркаха кофата с лай.на

    09:33 28.02.2026

  • 154 какви волности бе

    30 2 Отговор

    До коментар #148 от "Тръмп загуби междинните":

    Иран е ударен от САЩ и Израел едновременно.

    09:33 28.02.2026

  • 155 фъргайте атома....

    13 6 Отговор
    и да почваме...напред....

    09:34 28.02.2026

  • 156 И САЩ и нацистки Израел

    32 9 Отговор
    Са фалирали държави. Брутален пример що е то фашистки коптор

    09:34 28.02.2026

  • 157 Израел

    42 7 Отговор
    Когато ние ударим първи - това е превантивно със защитна цел. Когато те ни ударят първи - това е тероризъм, да знаете , че няма нищо общо...

    09:35 28.02.2026

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 Пилотът Гошу

    22 4 Отговор

    До коментар #147 от "За Украйна говориш":

    Украйна хич не беше мирна преди 2022, за разлика от Иран...

    09:36 28.02.2026

  • 165 Така е

    34 8 Отговор

    До коментар #11 от "Някой":

    Докато съществува исраел, мир на Земята няма и не може да има - доказано е от историята. Единственото решение е да се премахне час по-скоро този тумор и метастазите му.

    09:37 28.02.2026

  • 166 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 167 Само гледай

    22 6 Отговор

    До коментар #146 от "Я пъ тоа":

    Иран може и сам!
    Както и предния път!

    09:38 28.02.2026

  • 168 Всъщност

    21 2 Отговор

    До коментар #105 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    благодарение на ,, чичкото с мустачките” я има държавата Израел.Сценарият, който тече в момента е от 1923 г.

    09:38 28.02.2026

  • 169 почва атома

    8 6 Отговор
    имам консерви...напред....

    09:38 28.02.2026

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 Банкстери

    17 4 Отговор
    Със сигурност ще се опитат да приключат тази операция преди да отворят борсите в понеделник, защото не обичат да губят пари...

    Коментиран от #236

    09:39 28.02.2026

  • 172 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 173 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 174 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 175 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 176 Ами

    24 8 Отговор
    Тоя филм вече сме го гледали :)
    След няколко седмици Натаняху пак ще моли
    Путин да каже на персите да спрат да ги бият.

    09:40 28.02.2026

  • 177 идват гъбите...

    9 7 Отговор
    бегом към казармата...ура....

    09:40 28.02.2026

  • 178 Ционизма е нацизъм

    30 7 Отговор
    Важното е да се разбере също че атлантизма е тумор а атлантиците са метастазите му в обществото ! Това е истината и е време да го осъзнаете докато още време имате

    09:41 28.02.2026

  • 179 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 180 Доктора

    11 4 Отговор

    До коментар #17 от "Бункерния КАШИК":

    Не е така, ама щом досега не си разбрал няма никакъв смисъл да ти се обяснява - безнадежден си.

    09:42 28.02.2026

  • 181 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 182 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 183 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 184 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 185 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 186 Учуден

    17 4 Отговор

    До коментар #146 от "Я пъ тоа":

    "Путин да защити Иран.....нали са уж приятелчета..."

    Ами вие защо не защитихте Гренландия - нали ужким сте приятелчета с краварите.

    09:43 28.02.2026

  • 187 Кой ти напълни тиквата

    20 5 Отговор

    До коментар #140 от "Факти":

    с тия факти? Да позная ли?
    Иранците са най-интелигентния и почтен народ в района.

    09:43 28.02.2026

  • 188 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 189 Точно за това

    24 7 Отговор
    За атлантици, ционисти и атлантически партии не трябва да се гласува. Тези паразити са вредни. Нищожества които работят срещу хората и държавата. Ей това трябва да се осъзнае. Без значение от коя партия са и къде са се окупали гнидите продажни

    09:44 28.02.2026

  • 190 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 191 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 192 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 193 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 194 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 195 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 196 Дас Хаген

    21 6 Отговор
    Тръмп върви уверено по стъпките на Хитлер! От лауреат за Нобел да диктатор със забранени идеологии!

    09:44 28.02.2026

  • 197 А50

    27 4 Отговор
    Предполагам са обстреляли маловажни незащитини обекти с цел провокация и развързване на ръцете на Тръмп. Иран трябва да отговорят че запазват правото си на отговор по начин и време по тяхна преценка. Това ще побърка центровете и играе на психиката. Сащ немогат да държат армадата там цяла година. Трябва много да се премисли. Ако и сащ нападнат, тогава цялата сила на удора срещу сащките бази и кораби. Голямата цел е дончо да го откажат

    09:45 28.02.2026

  • 198 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 199 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 200 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 201 Зевзек

    14 2 Отговор

    До коментар #188 от "Ми ми ми":

    Така е дават шекели и няма как да не одобрявате

    09:45 28.02.2026

  • 202 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 203 Нация от феекалии

    33 4 Отговор
    Надежда Нейнски, Стефан Тафров .....

    09:46 28.02.2026

  • 204 Евреите

    34 6 Отговор
    Нещо много си повярваха. Такава война никак, ама никак не работи за техния имидж по света и много хора се питат как и защо една малка държава с площ от 20-тиха хилчди кавадратни километра и 9 милионно население може да си позволи да напада една страна с площ от 1 700 000 кшадратни километра и над 90 милионно население! Отговорът е много елементарен. Зад тях стоят САЩ...само че САЩ е многонационална държава, в никакъв случай не е препбладаващо Еврейска и твърде много американци не одобрявата такова обвързване и военно и икономическо и всякакво друго с държава джудже, коят да води за носа един гигант и да г използува за свои си цели!

    Коментиран от #234

    09:46 28.02.2026

  • 205 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 206 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 207 Чики-Рики

    26 5 Отговор
    Най- долнопробната държава е Израел и само Украйна се опитва да ги стигне по този критерий!Нека техния подсъдим премиер да обясни на света, какво точно значи,, превантивна,, атака!

    09:47 28.02.2026

  • 208 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 209 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 210 Навремето

    7 14 Отговор
    Иран и Израел бяха близки съюзници. Явно пак ще бъдат.

    09:48 28.02.2026

  • 211 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 212 когато влязохме в нато

    15 4 Отговор

    До коментар #161 от "И сега какво правим":

    нарязахме сс300 и няколко експериментални сс400...пазеха софия...и аец...

    09:49 28.02.2026

  • 213 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 214 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 215 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 216 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 217 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 218 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 219 ВЪН циони$тит€ (нато) ОТ БЪЛГАРИЯ!

    21 5 Отговор
    Мръ$ ни т€ циони$ти Н€ ИСКАТ ДА ИМА МИР, ДА ИМА ПРЕГОВОРИ С ИРАН, А изра€л НЕОФИЦИАЛНО ИМА ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ (ПОНЕ 80 БОЙНИ ГЛАВИ)!
    АКО ЕДИН ДЕН ЗАПОЧНЕ ТРЕТА СВЕТОВНА ВОЙНА ,ТО НАЙ- ВЕРОЯТНО ЩЕ Е ЗАРАДИ циони$тит€ :
    $ащ(нато),британия и рожбата им-из ра €л !

    09:51 28.02.2026

  • 220 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 221 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 222 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 223 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 224 Учуден

    17 5 Отговор

    До коментар #213 от "Зевзек":

    Е един паметник може да загубим пък козячетата загубиха "силното и сплотено НАТО" - сделката е добра.

    09:52 28.02.2026

  • 225 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 226 Георги

    9 4 Отговор

    До коментар #5 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Преписвачи са всичките "джендърлисти"😂

    09:53 28.02.2026

  • 227 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 228 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 229 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 230 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 231 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 232 Учуден

    11 4 Отговор

    До коментар #222 от "А Верно ли":

    "Гренландия още е Датска"

    Датска ама друг път - стана "на всички от НАТО"

    09:54 28.02.2026

  • 233 да питам

    8 10 Отговор

    До коментар #223 от "А50":

    крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с руснаците напускащи Сирия ?

    09:55 28.02.2026

  • 234 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 235 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 236 Опасност

    18 3 Отговор

    До коментар #171 от "Банкстери":

    Опасността при една бърза развръзка е някой да не реши да играе ва банк, че тогава ще стана страшно. И трите държави в този конфликт както и техните съюзници имат атомно оръжие.
    Кой и с какъв акъл позволи американските цистерни да кацнат на гражданско летище в столицата на България

    09:56 28.02.2026

  • 237 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 238 Време е

    10 5 Отговор
    Израел да изчезне

    09:56 28.02.2026

  • 239 Госあ

    12 4 Отговор
    Запада е консолидиран. Атакуват съюзници на Русия и Китай. Директни провокации за ТСВ. Не знам какво да кажа.

    09:56 28.02.2026

  • 240 Да ги видим сега БСП-ОЛ и Възраждане

    22 4 Отговор
    Да го видим сега и Зарков дали поне една протестна нота или декларация осъждаща престъпниците САЩ и Израел ще напишат. Да го видим и Радев...

    09:56 28.02.2026

  • 241 не може да бъде

    16 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    М-д-а -а Иран може да е много уязвим и слаб пред САЩ но една война с Иран ще подпали целия близък Изток -с непредсказуми последици!?А тази война може да доведе до много голяма война също с непредсказуеми последици ...и дано не се стигне до използване на атомно оръжие!?Аз не се считам за страхливец ...поне считам че не се плаша лесно ...но сега започва да ме хваща страх за бъдещето!?За нас има много важен въпрос -кой от нашите ръководители ще може да вземе адекватно решение и в състояние ли са да вземат такова след като досега винаги са се проваляли!?Ами това е положение -който не може да си научи урока с четене съветване и т.н го научава с кръвопускане!?

    09:56 28.02.2026

  • 242 КАБАЕВА

    3 14 Отговор
    Онзи ден Получи

    Подарък

    6 .5 Милиарда Рубли

    От КАБАЕВ БОТОКСА .

    Пари за Руските Вдовици няма

    Но за Кабаева и Дворецът Геленджик

    Винаги намира Пуся .

    09:56 28.02.2026

  • 243 Учуден

    14 5 Отговор

    До коментар #230 от "Омазана ватенка":

    За това ли вече руснаците предадоха 14 000 тела на украинци срещу 159 на руснаци.

    Коментиран от #273, #276

    09:56 28.02.2026

  • 244 Вероятно

    6 15 Отговор
    Иран ще спре доставките на ракети и дронове за Русия!

    Коментиран от #248, #252

    09:57 28.02.2026

  • 245 Трион

    20 6 Отговор
    Няма ли кой да уничтожи тази отвратителна нация, редом с гнусните им слуги от фащ?! Не можело да мта иранците ядрено орьжие, а тези ментално болни сьщества могат!!!???

    09:57 28.02.2026

  • 246 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 247 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 248 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 249 А50

    17 7 Отговор
    Иран трябва да излезат от преговорите. Ония ще зяпнат. Ще е добре координирано с руснаците масирана атака тия дни всеки по целите си, за няколко дена и целия запад свършва пво ракетите

    09:58 28.02.2026

  • 250 Мустачко

    10 3 Отговор
    Идвам.С по-голямата част от света

    09:58 28.02.2026

  • 251 Коментар

    0 11 Отговор

    До коментар #220 от "Зевзек":

    242 .

    Така ги прави Нещата КАБАЕВ

    09:58 28.02.2026

  • 252 Трион

    5 14 Отговор

    До коментар #244 от "Вероятно":

    аятолаха заминава при асад и янукович, а бункерното при китаеца да прехвърля сибир

    09:59 28.02.2026

  • 253 Няколко руски

    9 7 Отговор
    самолетоносача тръгват за залива!

    Коментиран от #269

    09:59 28.02.2026

  • 254 Дали

    4 14 Отговор
    След Мъдурката и Аятолаха, иде ред на Путин..

    09:59 28.02.2026

  • 255 Факти

    18 5 Отговор
    Северна Корея да предаде Ядрени бомби на Иран за да миряса тази терористична организация израел

    09:59 28.02.2026

  • 256 За сега

    10 3 Отговор
    са леки шамарчета!

    Коментиран от #262

    09:59 28.02.2026

  • 257 Зевзек

    9 3 Отговор

    До коментар #246 от "Путин,СИ и КИМЧО":

    "Пак не разбраха кво са случва"

    Какво се случва - господарите ти задръстиха кенефите.

    09:59 28.02.2026

  • 258 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 259 А50

    3 13 Отговор

    До коментар #248 от "Учуден":

    той от 2022ра не си е показал ботоксовата зурла, а беше Кииф за два дня

    Коментиран от #286

    10:00 28.02.2026

  • 260 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 261 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 262 скоро идват и

    3 9 Отговор

    До коментар #256 от "За сега":

    Нортроп Груман Б2 Спирит.

    10:01 28.02.2026

  • 263 Путин в тих ужас

    5 12 Отговор
    СИ не смее да мъцне. КИМЧО още не разбра кво са случва. Аятолахчето си заминава.

    10:01 28.02.2026

  • 264 горките израелци

    12 5 Отговор
    Винаги онеправдани, винаги някой тях ги бие и ги изтезава...

    10:01 28.02.2026

  • 265 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 266 Епстайн елате при батко

    11 3 Отговор
    Всички добри хора по света в САЩ и Европа могат да спрат тези ционисти и тяхните подлоги

    10:01 28.02.2026

  • 267 Няма удари

    1 6 Отговор
    заря е за рамазан!

    10:01 28.02.2026

  • 268 Будител

    5 1 Отговор

    До коментар #79 от "Линда":

    Линда ! За да знаеш , започни от там , че Не Знам се пише , така а не , незнам...после може да започнеш и да знаеш ...

    10:02 28.02.2026

  • 269 🤔.....

    3 6 Отговор

    До коментар #253 от "Няколко руски":

    И магаретата ли са на борда? 🤔

    Коментиран от #336

    10:02 28.02.2026

  • 270 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 271 Радев миризливеца

    5 10 Отговор
    Нещо си наляга парцалите ми прави впечатление. Крие се проксито ционистко ...

    10:03 28.02.2026

  • 272 Риск

    14 2 Отговор
    Дано не се наложе американските цистерни да влязат в операцията защото тогава ставаме основна цел след Израел.

    10:03 28.02.2026

  • 273 БУНКЕРНИЯ КАШИК

    4 11 Отговор

    До коментар #243 от "Учуден":

    Затова Ли почнахме

    Вече и МОБИЛИЗАЦИЯ И

    ПРИ СТУДЕНТИТЕ

    ВЪВ МУСКАЛИЕТО.

    Хахаха хахахахаха

    18 Годишни Студенти

    Щели да бъдат Новата АРМИЯ

    НА БУНКЕРНИЯ.

    А КЪДЕ ОСТАНА СТАРАТА АРМИЯ

    УЧУДВАЩО?

    Коментиран от #282

    10:03 28.02.2026

  • 274 За обогатен уран

    5 6 Отговор
    се плаща скъпо!

    10:03 28.02.2026

  • 275 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    16 2 Отговор
    Жалко е, че преди 80 години австрийският чичко с мустачките не е довършил това, което е започнал с тези...

    Коментиран от #294

    10:04 28.02.2026

  • 276 не може да бъде

    12 1 Отговор

    До коментар #243 от "Учуден":

    Малка поправка - целият обмен между двете страни на убити войници е следният -около 22500 украински тела срещу 359 руски!?...но иначе украинците имат само 55000 убити -...това според Зеленски!?

    10:04 28.02.2026

  • 277 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 278 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 279 Не работил

    5 1 Отговор

    До коментар #270 от "да питам":

    преструвал се е!

    10:04 28.02.2026

  • 280 Докато Израел не изчезне от картата

    18 13 Отговор
    На света , няма да настъпи мир във близкия изток !!!!!

    Коментиран от #457

    10:04 28.02.2026

  • 281 Реалността

    16 5 Отговор
    Тръмп методично унищожава съюзниците на Русия... Сирия, Венецуела, Куба, а сега и Иран.

    10:05 28.02.2026

  • 282 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 283 Евреите са най големите терористи

    20 4 Отговор
    Заедно със краварите !

    10:05 28.02.2026

  • 284 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 285 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 286 Зевзек

    7 4 Отговор

    До коментар #259 от "А50":

    "а беше Кииф за два дня"

    А НАТО беше силно и сплотено

    Коментиран от #292

    10:07 28.02.2026

  • 287 Хитлер....... казах !!!!!!

    16 2 Отговор
    Трябваше ми още година , и тия нямаше да правят такива бели никога повече !!!

    Коментиран от #304

    10:07 28.02.2026

  • 288 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    3 13 Отговор

    До коментар #277 от "когато влязохме в НАТО":

    Иначе отдавна да сме Задунайска република на....Путин.

    10:07 28.02.2026

  • 289 Госあ

    2 8 Отговор

    До коментар #284 от "По точно":

    но най обичат да надуват блатната хурка и да чакат денгите

    10:07 28.02.2026

  • 290 Надка

    8 3 Отговор

    До коментар #145 от "Давате ли си сметка хора":

    от Външно: "Ние сме с израел и сащ, щото те са най-големите демокрации и ги подкрепяме напълно." Разбра ли сега къде са или още не си?

    10:08 28.02.2026

  • 291 ЕДГАР КЕЙСИ

    8 14 Отговор
    АМИ СЕГА , КАКВО ЩЕ ПРАВИ ФАШИСТА ПУТЛЕР ....................... НАЙ ВЕРНИЯ СЪЮZHИК НА АЯТОЛАСИТЕ И ........................ БЪЛГАРСКИЯ "ПАМПЕРС" НА ПУТЛЕР , МИСТЪР МУНЧО ? ? ? ...............,.....

    10:08 28.02.2026

  • 292 Натовско оръжие громи Русия

    7 11 Отговор

    До коментар #286 от "Зевзек":

    Затова НАТО е силно и сплотено.

    10:08 28.02.2026

  • 293 За една чалма

    1 9 Отговор
    толкова жертви!?

    10:08 28.02.2026

  • 294 Госあ

    1 11 Отговор

    До коментар #275 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Малко му остана да приключи блатата, ако не беше ленд лийза на янките

    Коментиран от #311

    10:08 28.02.2026

  • 295 Ми то.....

    18 4 Отговор
    Ако Иран беше направил превантивни удари срещу евреите - фашисти нетаняху щеше да ореве ортълъка !

    10:09 28.02.2026

  • 296 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 297 Румен

    8 6 Отговор
    да гепи един Ф16 и да помага на братски Иран!

    10:09 28.02.2026

  • 298 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 299 анонимен

    3 16 Отговор
    Показна операция как се извършва „ превантивен удар срещу Иран , за да премахне заплахите за държавата Израел“срещу военни обекти, за да продължат преговори. За разлика от русия която постояно атакува цивилна инфрастуктора и цивилно население, електроцентрали за да нямат ток зимата. ПРИГОЖИН " „Когато Зеленски стана президент, той беше готов за споразумения. Всичко, което трябваше да се направи, беше да слязат от планината Олимп/ да не се държат като богове/ и да преговарят с него“, каза той. А започнаха масово разрушаване на градове. Това не е ли фашизам в най-отвратителният вид.

    10:09 28.02.2026

  • 300 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 301 Русофили

    7 10 Отговор
    Сложихте ли вече чалмите...

    Коментиран от #325, #383

    10:10 28.02.2026

  • 302 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 303 ВВП

    11 4 Отговор
    Какво стана с непредизвиканата агресия и международното право?

    10:10 28.02.2026

  • 304 Русна

    0 3 Отговор

    До коментар #287 от "Хитлер....... казах !!!!!!":

    ците ли?

    10:10 28.02.2026

  • 305 Хи хи хи

    12 7 Отговор
    Сега ще паднат няколко демократични ирански ракети по евреискитенацисти ! Нетаняху няма да си покаже носа навън от бункера си месеци наред !!!!

    10:11 28.02.2026

  • 306 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 307 матю хари

    6 16 Отговор
    Иран е парализиран и не може да отвърне на ударите. До вечерта всичко ще свърши. Послендият съюзник на Русия падна. Следва самата Русия.

    10:12 28.02.2026

  • 308 Мисиряк

    14 2 Отговор
    Преди 9 месеца ни казаха, че Итанската ядрена програма е занулена, пък те направили нова само за 6 месеца

    10:12 28.02.2026

  • 309 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 310 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 311 Историк

    14 4 Отговор

    До коментар #294 от "Госあ":

    "ако не беше ленд лийза на янките"

    Ако краварите не бяха въоръжили Хитлер и Полша нямаше да може да превземе - за Рокфелер център в Мюнхен да си чувал и че Хенри Форд е бил пръв приятел на Хитлер и за паради с пречупени кръстове в Ню Йорк през 1936 или за нациска партия в Англия.

    Коментиран от #322, #445

    10:13 28.02.2026

  • 312 ВВП

    9 12 Отговор

    До коментар #302 от "Ицо":

    то други копейки нема, на всичките са им разпрани калните ауспуси

    10:13 28.02.2026

  • 313 Глас от бункера

    10 11 Отговор
    Водя си записки как се прави СВО. 😂

    10:13 28.02.2026

  • 314 2222

    12 17 Отговор
    Иран не е Венецуела - да, не е. Мадуро издържа 4 часа, а Аятолаха ще издържи 12. До полунощ войната ще свърши с размазваща победа за САЩ и Израел. А русофилите пак ще подсмърчат.

    10:13 28.02.2026

  • 315 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 316 Историк

    6 13 Отговор
    Но трябва да признаем, че ако не беше Сащ сталин го изеде, беше се скрил зад урал както сега се крие ботокса !

    10:14 28.02.2026

  • 317 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 318 АБВ

    21 6 Отговор
    САЩ е най-големият военен агресор в света. Това е категоричният извод на един от малкото изследователи, занимавали се с тази тематика през годините. Той се казва д-р Золтан Гросман и е професор по география в държавния колеж Evergreen State College в Олимпия, щата Вашингтон.
    Той провежда дългогодишни изследвания на архивите, в резултат на които е съставил най-пълния до момента списък на войните и военните интервенции на САЩ по света за периода 1890-2014 година. Неговият труд показва, че Съединените американски щати могат да бъдат вписани в книгата на рекордите на Гинес като най-агресивната страна въпреки всички твърдения в обратната посока – за мир, демократичност, опазване на човешките права и ценностите на съвременния свят.

    Коментиран от #365

    10:15 28.02.2026

  • 319 Бой по кратуните на

    13 8 Отговор
    Евреите- убийци !!!!!

    10:15 28.02.2026

  • 320 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 321 си пън

    7 2 Отговор
    трябваше да сте готови,кво има да се сотвите,и да сте ги думнали в отговор вече,за какво кацаха руски и китайцки самолети

    10:15 28.02.2026

  • 322 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 323 Хаменей

    9 8 Отговор
    В Москва съм,в Кремля съм..

    10:15 28.02.2026

  • 324 Герак Митко

    5 9 Отговор
    А на нас кой ще ни даде пари като тьота е пияна от снощи!

    10:16 28.02.2026

  • 325 Копейка

    7 13 Отговор

    До коментар #301 от "Русофили":

    Сложихме чалмите, отворихме корана и викаме за Иран, Русия и Палестина.

    10:16 28.02.2026

  • 326 УдоМача

    14 5 Отговор
    С М Ъ Р Т на Америка и Израел!!!

    10:16 28.02.2026

  • 327 Цък

    10 4 Отговор
    Казах Ви, краварите няма да ударят директно Иран. Голям страх.

    10:17 28.02.2026

  • 328 БАНко

    13 4 Отговор
    ФАШАГИТЕ ОТ ДРУГИЯ КРАЙ НА СВЕТА БОМБАРДИРАТ СУВЕРЕННА ДЪРЖАВА !!! НАТООООООВЦИ , ЗАЩО СТЕ ,,ЗА" ????

    10:17 28.02.2026

  • 329 матю хари

    5 14 Отговор
    Иранският президент звънял на Путин, а оня не вдигал. Довечера САЩ и Израел ще празнуват победата, а Путя ще се похвали, че е превзел малко украинско село, а солдатите му са изяли кокошките.

    10:17 28.02.2026

  • 330 Наш народ

    4 4 Отговор
    Изборите трябва да се отложат!Да видим посоката на вятъра!

    10:18 28.02.2026

  • 331 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 332 реалистъ

    3 11 Отговор
    Русия загуби всичко, за да спечели Украйна, но накрая ще загуби и Украйна. Това е положението.

    10:18 28.02.2026

  • 333 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 334 Интересно

    9 12 Отговор
    Русия и Иран нали са стратегически съюзници? 😁
    От Кремъл защо мълчат?Траят си да не ги подпукат и тях, а?

    10:19 28.02.2026

  • 335 гюров

    6 8 Отговор
    т.е. ППППците пуснаха амер. самолети на цивилното летище. Сега ще разберем дали са били само за учение.

    10:19 28.02.2026

  • 336 Руската кавалерия е най-добрата🐎

    5 11 Отговор

    До коментар #269 от "🤔.....":

    Информацията,че руската армия използва коне и магарета, за да воюва в Украйна, неудържимо излезе на бял свят. От Кремъл успокояваха руското население, че именно с такъв превоз навремето са стигнали до Берлин - по време на Втората световна война. Но сега те не успяха да стигнат до Киев, каквато е целта на "специалната военна операция/ВИДЕО/".🐎🐎🐎🐎

    10:19 28.02.2026

  • 337 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 338 Путин

    3 10 Отговор
    да се изтегли от Украйна и да спаси Иран!По-важен е!

    10:20 28.02.2026

  • 339 БАБА ВУНА

    4 7 Отговор
    Румбата Радев каза ли нещо? Нали е в синергия със САЩ...

    Коментиран от #341, #344

    10:20 28.02.2026

  • 340 Последния Софиянец

    1 3 Отговор

    До коментар #333 от "АБВ":

    вацеф ли ти го каза това, то не е многа трудно да се провери кой го наритаха като кучи, подлога глуповата!

    10:21 28.02.2026

  • 341 Румбата

    2 5 Отговор

    До коментар #339 от "БАБА ВУНА":

    е в синергия с Решетников

    10:21 28.02.2026

  • 342 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 343 Тото 1 и Тото 2

    9 4 Отговор
    Русия са нехуманни АГРЕСОРИ и УБИЙЦИ , а САЩ и западните демокрации са ХУМАННИ убийци ли ?
    Така ли излиза , според ПРАВИЛНАТА политическа директива , която ни налагат нашите нови братя-ГОСПОДАРИ ?

    10:21 28.02.2026

  • 344 АБВ

    1 7 Отговор

    До коментар #339 от "БАБА ВУНА":

    Чака пияната от пасьола.да се събуди да му даде методичките!

    Коментиран от #349

    10:22 28.02.2026

  • 345 Тревога

    3 7 Отговор
    самолетите в София товарят ,,русифили"!

    10:22 28.02.2026

  • 346 ГЛАС от бункера

    5 6 Отговор

    До коментар #320 от "Герак Митко":

    взривиха ми завода за ОРЕШНИЦИ

    10:22 28.02.2026

  • 347 А50

    8 3 Отговор
    В подходящ момент бой по сащките бази, Израел по-късно, той няма да избяга, но сега им е на тепсия самолетоносач с демотивиран и изплашен състав.

    10:23 28.02.2026

  • 348 Да ги видим сега БСП-ОЛ и Възраждане

    11 1 Отговор
    Да го видим сега и Зарков дали поне една протестна нота или декларация осъждаща престъпниците САЩ и Израел ще напишат. Да го видим и Радев... Да им видим и морала и разума

    10:23 28.02.2026

  • 349 А50

    5 5 Отговор

    До коментар #344 от "АБВ":

    Дринканата до като стане за пладне войната ще е свършила, само втарая провежда тридневни операции за 5 години!

    10:24 28.02.2026

  • 350 Чий е

    0 4 Отговор
    Крим равен ли е на Иран?

    10:24 28.02.2026

  • 351 Нека бъде изтрит нацистки Израел

    12 3 Отговор
    А не коментарите. НЕ на цензурата и хибридните ционистки наративи. Българите мразим военнопрестъпниците САЩ и Израел и нищо не може да промени този факт

    10:24 28.02.2026

  • 352 Феликс Дж

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Допускам да е вярно. и каква точно симетрия - по ма шко-хазарско правителство начело на най-най-най верния съюзник евро-атлантически.

    10:24 28.02.2026

  • 353 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 354 Интересно

    5 8 Отговор
    Руснаците защо не помагат на иранските си братя? Спят ли още?

    10:24 28.02.2026

  • 355 БАНко

    12 3 Отговор
    НОВА ВОЙНА , НОВА РАДОСТ ЗА НАТООООООВЦИТЕ !!!

    10:24 28.02.2026

  • 356 Моше

    2 8 Отговор
    Абе,Радев къде е?

    10:25 28.02.2026

  • 357 Ционизма е нацизъм !

    12 4 Отговор
    Важното е да се разбере че ционизма и атлантизма е тумор а атлантиците са метастазите му в обществото ! Това е истината и е време да го осъзнаете докато още време имате..

    10:26 28.02.2026

  • 358 Петрохан

    3 7 Отговор
    има ли връзка с Иран?

    10:26 28.02.2026

  • 359 В Женева

    1 1 Отговор
    светкавично удрят печати и подписи!

    10:28 28.02.2026

  • 360 Само педофили и извратеняци,

    13 5 Отговор
    атлантици и смотаняци могат да симпатизират на ционисти.

    10:28 28.02.2026

  • 361 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 362 Чистка на всички гниди от МОССАД !

    7 9 Отговор
    Поне 2 документа, 2-3 видея и над 30-35 снимки доказват категорично връзка на групата на Калашев с Моссад ! По точно с фирми контролирани от Моссад и тяхни представители ! "Европейската федерация на рейнджърите" може обосновано да се твърди че и кадрово и финансово е имала взаимоотношение със Моссад. Лично аз предполагам че дори и униформите на калушковците са били израелски...

    10:29 28.02.2026

  • 363 Факти

    7 9 Отговор
    Иранският народ стиска палци на Израел и САЩ да ги освободят от аятоласите.

    10:30 28.02.2026

  • 364 БАНко

    9 3 Отговор
    УРСУЛИТЕ ОТ БРЮКСЕЛ СА ГОТОВИ С 20 ПАКЕТА САНКЦИИ СРЕЩУ ФАШИСТКИЯ СГОВОР НА ИЗРАЕЛ И САЩ !!!

    10:31 28.02.2026

  • 365 отговор на 318

    5 10 Отговор

    До коментар #318 от "АБВ":

    Другари зомбита САЩ и НАТО някога да е нападнал някоя държава с цел да завземе територия, премахване на цяло население или системно и целенасочено да е удрял жилищни сгради, училища, болници или граждански обекти...Казвам целенасочено както го прави Раша в Украйна. Та САЩ и НАТО може да имат и 50 хиляди бази по цял свят но е важно какво правят там, до като твоята мама Русия е военно престъпна страна.

    Коментиран от #422

    10:32 28.02.2026

  • 366 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 367 Докато не гръмнат САЩ

    10 3 Отговор
    Тоя побъркания няма да се спре!
    Израел и САЩ са раковото образование на света!
    Трябва да бъде изрязан по сщия начин по който съсипаха Газа и арабския свят!

    10:33 28.02.2026

  • 368 Когато злото е по силно

    6 1 Отговор

    До коментар #361 от "Смехоран":

    Трябва ли да си на негова страна? Трябва ли и медийно да го подкрепяш? Морала ли ти го налага? Нима си ампутиран от достойнство пич ? Хммм

    Коментиран от #394

    10:33 28.02.2026

  • 369 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 370 Аналитик

    3 1 Отговор
    Нормално е училищата да са затворени в събота

    10:34 28.02.2026

  • 371 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 372 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 373 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 374 Данко Харсъзина

    8 9 Отговор
    Войната започна. Цистерните от София ще летят. Ще продаваме керосин на американците. Ганю пак ще е на далавера.

    Коментиран от #378

    10:36 28.02.2026

  • 375 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 376 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 377 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 378 Русофил

    4 6 Отговор

    До коментар #374 от "Данко Харсъзина":

    Ти нали беше наш човек,копей,за Бащицата ура

    10:39 28.02.2026

  • 379 Тома

    8 2 Отговор
    Най после кравари и евреи настъпиха мотиката

    10:39 28.02.2026

  • 380 истината

    5 8 Отговор
    Показна операция как се извършва „ превантивен удар срещу Иран , за да премахне заплахите за държавата Израел“срещу военни обекти, за да продължат преговори. За разлика от русия която постояно атакува цивилна инфрастуктора и цивилно население, електроцентрали за да нямат ток зимата. ПРИГОЖИН " „Когато Зеленски стана президент, той беше готов за споразумения. Всичко, което трябваше да се направи, беше да слязат от планината Олимп/ да не се държат като богове/ и да преговарят с него“, каза той. А започнаха масово разрушаване на градове. Това не е ли фашизам в най-отвратителният вид.

    10:40 28.02.2026

  • 381 Кую

    6 0 Отговор
    Чичко Адолф къде си?

    10:40 28.02.2026

  • 382 за успокоение

    0 2 Отговор
    ====В отговор Техеран изстреля ракети към американската военновъздушна база в Катар===
    На кръстопът на балканите, а Ердо не би допуснал ирански крилати ракети през своето небе.

    10:40 28.02.2026

  • 383 Русофил

    3 2 Отговор

    До коментар #301 от "Русофили":

    Да,сложихме чалмите . И,се дуупим,да не намерят Мошето и Сам,че не прощават .

    10:40 28.02.2026

  • 384 Aлфа Вълкът

    2 5 Отговор
    ЩОМ ПОЗНАХ ЗА ИРАН ПРЕДИ ВСИЧКИ, ЗНАЧИ СЪМ БИЛ ПРАВ И ЗА ПЕТРОХАН. 😊

    10:42 28.02.2026

  • 385 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 386 пфаха

    11 4 Отговор
    Докато им хвърлят прах в очите, че ще преговарят, "превантивно" им бомбардират страната - това само подли еврейски утайки могат да го направят

    Коментиран от #389

    10:43 28.02.2026

  • 387 гост

    4 5 Отговор
    Двамата бандита са на сигурно място а иранският народ да мре...

    10:44 28.02.2026

  • 388 Кретен

    1 7 Отговор

    До коментар #385 от "Ти, кркткн":

    Това си ти!
    Миришещ на алкохол, с гурели, мсърдящ на евтин качак и моч к а. И 100% не си бил с жена, защото вместо топки имаш дупка смухлясала.

    10:45 28.02.2026

  • 389 Герги

    4 11 Отговор

    До коментар #386 от "пфаха":

    Ти проумяваш ли че тази държава не трябва да притежава ядрено..кое не разбра...че са спонсор на тероризма и имат сбъркан режим...

    Коментиран от #392

    10:46 28.02.2026

  • 390 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 391 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 392 пфаха

    10 0 Отговор

    До коментар #389 от "Герги":

    Разбрах от теб, че 404 не трябва да притежава ЯО и затова Путин ще в бомби. Пфаха.

    10:50 28.02.2026

  • 393 Неразбрал

    14 1 Отговор
    Сега това не е ли непровокирана агресия срещу суверенна страна? С цел намеса във вътрешните работи и смяна на законното ръководство на страната? Ще има ли санкции? Ще ги изключат ли от ООН? Или щом са американци няма проблем? За тях може?

    10:51 28.02.2026

  • 394 Всички атлантици и ционисти са

    7 3 Отговор

    До коментар #368 от "Когато злото е по силно":

    ампутиран от морал и достойнство пич. Това е основното изискване за да си такъв

    10:51 28.02.2026

  • 395 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 396 основно правило

    14 1 Отговор
    Всяка война започната преди САЩ и Израел е недемократична и агресивна!

    10:51 28.02.2026

  • 397 Перо

    14 2 Отговор
    Иран се съгласи да обогатява уран само за мирни цели, защо евреите започват войната или зет му на Тръмп ръчка? Време е Путин да удари другия ционист в Киев за млъкне Тел Авив!

    10:52 28.02.2026

  • 398 Я пък тоя

    12 1 Отговор
    Още една спряна война от миротвореца Тръмп.
    Заслужава две нобелови награди за мир.

    10:52 28.02.2026

  • 399 стоян георгиев

    11 2 Отговор
    С кеф гледам как Ирански ракети думкат ционистки фашисти 😂😂😂

    10:54 28.02.2026

  • 400 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 401 Данко Харсъзина

    8 1 Отговор
    Докато Тръмп се занимава с Аятолаха, Путин ще приключи със Зеленски.

    10:57 28.02.2026

  • 402 От сутринта се нагледахме

    4 3 Отговор
    по българските медии на ампутирани от морал нищожества. Само още нищожеството Радев не сме видели

    10:57 28.02.2026

  • 403 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 404 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 405 ааааа

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Отново първи са Израел":

    САЩ са кученцето на Израел някъде прочетох това.

    10:59 28.02.2026

  • 406 Монката Паси

    4 3 Отговор
    Ураааа. И ние влизаме във войната. Скоро Американските самолети излитат от летище София към Иран.

    10:59 28.02.2026

  • 407 Безпристрастен

    5 1 Отговор
    Съгласувана операция ,не от днес a от месец минимум.Докато Доналд заблуждаваше света,че вървят преговори,зад завесата е стартирал целия сценарий.Не е съвпадение,изказаното мнение на конгресмени,да нападнат първи сраел ,а щатите да ги подкрепят след това.Тънката дипломатическа линия е, да запазят лицето на щатите пред света.Съвсен различна би била ситуацията,ако щстите сами,директно бяха ударили персиеца.и евентуалната реакция на мюсюлманските държави,не само в региона,но цяла Азия и Африка.Богопомазаните без съгласието на щатите,няма дори да помислят сами да предприемат тази неоправдана с нищо атака.Знаят,че ответният удар на персиеца ще бъде много тежък,насочен единствено по тях.Имат горчив урок от миналата година.Сега целенасочено,търсят персите да отговорят,за да се намеси веднага щатската армада.

    11:00 28.02.2026

  • 408 Моше

    5 0 Отговор
    мръсни долни мошета

    11:01 28.02.2026

  • 409 Хаярсъз,

    3 0 Отговор

    До коментар #400 от "Данко Харсъзина":

    Велик (голям) сер.семин си!

    Коментиран от #413

    11:01 28.02.2026

  • 410 БНА

    4 1 Отговор
    Ха сега, като сме с 10 000 чички и женички в армията, да видим колко ще устискаме, ако ни напънат нас.

    11:01 28.02.2026

  • 411 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 412 Абе чували ли сте

    1 2 Отговор
    За еврейската педофилска секта "Калаши" или "Калуши" а? 1951-1992 година ...

    11:04 28.02.2026

  • 413 Данко Харсъзина

    0 4 Отговор

    До коментар #409 от "Хаярсъз,":

    Велик Президент. Велика страна. Непобедима армия.

    11:05 28.02.2026

  • 414 САЩ е нацистка държава хора

    10 1 Отговор
    От поне 10 години ... показателно е, че всичко което съдържа. Думите „демокрация“, „равенство“ и „права на човека“ не се появява никъде в американските и западните медии. Няма го и в изказа на политическата нацистка върхушка. Нито пък Американската революция, Френската революция, Декларацията за правата на човека и гражданина, нито Прокламацията за еманципация.... Нима не сте го забелязали? А? Тези пропуски не са случайни. Те са умишлени. Демократичните революции са основани на универсалистки принципи, несъвместими с политиката, защитавана от Рубио. Декларацията за независимост потвърждава, че „всички хора са създадени равни“. Всеобщата декларация за правата на човека провъзгласява, че „хората се раждат и остават свободни и равни по права“. Декларацията за правата защитава индивида от властта на държавата. Речта не може да споменава тези документи, защото тяхната логика води до заключения – равенството на всички човешки същества, универсалността на правата, подчинението на властта на закона – които речта на нацистите,атлантиците и ционистите отрича.

    11:06 28.02.2026

  • 415 До Дичо диверсанта

    4 1 Отговор
    Много книжки четеш, ама в казарма не си ходил. На мама пиленцето. Искаш ли млекце?

    11:07 28.02.2026

  • 416 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 417 Аятолах Хюмнемей

    1 6 Отговор
    Помошт, Помошт, Помогнете!
    Русия, помощ?

    11:08 28.02.2026

  • 418 Иво

    2 6 Отговор
    Русия свърши под Купянск и остана само със С.Корея.Ама Ким слушай бай Дончо.

    11:08 28.02.2026

  • 419 Да ги видим сега БСП-ОЛ и Възраждане

    4 1 Отговор
    Да го видим сега и Зарков дали поне една протестна нота или декларация осъждаща престъпниците САЩ и Израел ще напишат. Да го видим и ционисткото недоразумение Радев също ...

    11:08 28.02.2026

  • 420 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 421 Турчин

    10 2 Отговор
    Юдеите пак побесняха. Скоро ще се повтори Содом и Гоморе. Създателят не може толкова неправда, убийства и държавен тероризъм. Виждаш ли ти? Израел МОЖЕ да има атомна бомба но Иран НЕ МОЖЕ!!!
    ОТ 1991 ДО ДТЕС ИЗРАВНИХА СЪС ЗЕМЯТА ВСЯКА МЮСЛЮМАНСКА СТРАНА , СПОСОБНА ДА ПРОТИВОСТОИ НА ИЗРАЕЛ..
    ПРОКЪЛНАТИ БЪДЕТЕ!!!

    Коментиран от #431

    11:10 28.02.2026

  • 422 имаш

    0 0 Отговор

    До коментар #365 от "отговор на 318":

    силно изразена мозъчна недостатъчност с каквато се опитваш да заразиш и други......

    11:10 28.02.2026

  • 423 Поптодорова

    7 0 Отговор
    Олеееее и аз се размирисах на чфуткъ. Трябва парфюма на Нейнски да ползвам

    11:11 28.02.2026

  • 424 Сидоренко

    9 2 Отговор
    Важното е едно и само едно и това е да няма държава Украйна на картата и хунтата да виси по дърветата.

    11:11 28.02.2026

  • 425 Иван

    10 2 Отговор
    Дано Иранците заличат Израел от лицето на земята

    11:11 28.02.2026

  • 426 Дик диверсанта

    1 1 Отговор
    Аз харесвам маджарските хусари. Имат големи "копия".

    11:11 28.02.2026

  • 427 Иван

    3 3 Отговор
    Сега Иранците ще ударят София ..

    Коментиран от #428

    11:13 28.02.2026

  • 428 Тимур

    3 0 Отговор

    До коментар #427 от "Иван":

    Хайде да спрем с вицовете

    11:14 28.02.2026

  • 429 Мнение

    2 10 Отговор
    Иран ще бъде сринат, а Русия и Китай унизени за пореден път.

    11:14 28.02.2026

  • 430 Евреин

    5 2 Отговор
    До като Израел не бъде заличен от земята мир никога няма да има

    11:15 28.02.2026

  • 431 всяка

    2 1 Отговор

    До коментар #421 от "Турчин":

    логика и здрав разум липсва, мракобесието да е с атомна бомба!

    11:15 28.02.2026

  • 432 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 433 Атанаска Запрянова

    3 2 Отговор
    Днеска като плетях чорапи на дядото, ми се обадиха, че войната е почнала. Викат ми, бабо Запряно, дигай войската в на бойна нога! Що пък аз да дигам войската, не знам? Някой знае ли?

    11:15 28.02.2026

  • 434 Последния Софиянец

    6 3 Отговор
    Иран атакува Кувейт.Има цели в Гърция и България.

    11:17 28.02.2026

  • 435 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 436 Смешници жалки.

    4 1 Отговор
    Нападение на Иран. А сега кажете дебелоглавите лизачи на чужди филейни части: при затриване на международно право и разбой на САЩ, Израел и други европейци, желаещи да воюват, какво трябва да създава в първия ред уважаваща себе си държава (Русия и др.) - луксозни коли или ракети за защита? Пак ли вие е смешно,че сте голи, боси и горделиво карате луксозна кола втора употреба? Ако си глупак - смей се на глас.

    11:19 28.02.2026

  • 437 Маг

    5 2 Отговор
    Защо мигате на парцали? Казах ви още преди година, с точност до месец, какво ще стане. Краят на февруари! Казах ви и да не се плашите, че ще прерасне в световна война! Казах ви и как ще свърши. Но който запомнил, запомнил, няма да повтарям, щом си нямаме доверие!

    11:19 28.02.2026

  • 438 Иво

    5 3 Отговор
    Надежда Нейнски даде летище София за ирански бомбардировки.

    Коментиран от #448

    11:20 28.02.2026

  • 439 Евроатлантик

    3 5 Отговор
    Путлер, ако е жив да си записва как се прави СВО!

    11:21 28.02.2026

  • 440 Захарова Мария

    1 1 Отговор
    РФ ще внесе протестна нота в ООН!

    11:23 28.02.2026

  • 441 Нещо както

    3 4 Отговор

    До коментар #145 от "Давате ли си сметка хора":

    Престъплението срещу човечеството извършено от Русия с превантивния й удар по Украйна

    11:24 28.02.2026

  • 442 Механик

    4 0 Отговор
    Стията е писана с такъв върховен "ентусиазъм", че дори пишещия не е прочел какво е написал. Давам пример с една извадка от текста:
    Иранските паравоенни сили Корпус на гвардейците на Ислямската революция заявиха, че са изстреляли първа вълна от дронове и ракети срещу Иран, предаде Асошиейтед прес.".
    Тоест Иран се е самоатакувал с ракети и дронове.

    11:28 28.02.2026

  • 443 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 444 Азззззззз

    4 1 Отговор
    Сега в тая ситуация има ли агресор?! Кой е агресора и ще има ли 20 пакета санкции срещу него? ЕС ще заклейми ли агресията? За един приятел питам...

    11:29 28.02.2026

  • 445 ХиХи

    0 0 Отговор

    До коментар #311 от "Историк":

    Он не е чувал и за Еврейската комунистическа партия в САЩ до средата на 20 век е била много популярна

    11:29 28.02.2026

  • 446 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 447 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 448 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #438 от "Иво":

    Ми то си е еврейско.

    11:30 28.02.2026

  • 449 Победа

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Всичко е по план 👍":

    Такова тлъсто парче е трудно да се преглътне без руска водка.
    Може на някой да му заседне..

    11:31 28.02.2026

  • 450 Дааааааам

    1 1 Отговор
    Хазарската наглост е безгранична.

    11:32 28.02.2026

  • 451 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 452 Лавров Сергей

    1 0 Отговор
    РФ ще внесе протестна нота в ООН!

    11:32 28.02.2026

  • 453 свърши се

    1 2 Отговор
    Американците и евреите опаткаха иранците. Връща се Шаха на власт в Иран и забранява исляма.

    11:34 28.02.2026

  • 454 Зумба

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Тези ненормалници":

    Иран са наши братушки, бе! Иранките поне са хубави за разлика от руските трътли.

    11:34 28.02.2026

  • 455 🤣......

    2 1 Отговор
    Къде е сега глобалния юг за да помогне на чалмите? 🤣, БРИКС, мрикс, Вовата и Си се спотайват като лалугери и с нищо не могат да помогнат на братята си ислямски чалмалии🤣

    Коментиран от #469

    11:34 28.02.2026

  • 456 Кирил

    3 1 Отговор
    Очакваме една вечно пияна говорителка да прочете декларация за дълбока загриженост

    11:34 28.02.2026

  • 457 Пунч

    3 0 Отговор

    До коментар #280 от "Докато Израел не изчезне от картата":

    2000 години нямаше Израел. Мир имаше ли?

    11:37 28.02.2026

  • 458 ФАКТ

    1 1 Отговор

    До коментар #443 от "Ха ха ха ха":

    Западът окупира незаконно Украйна без референдум

    11:38 28.02.2026

  • 459 нещастници

    2 1 Отговор
    превантивно изчегъртване на израел е нужно

    11:39 28.02.2026

  • 460 Стария Дон

    2 3 Отговор
    Сега останалите азиатски варвари, Путин, Си и кюфтето Ким с квадратната глава, внимателно да гледат какво ги очаква.

    11:40 28.02.2026

  • 461 Зеленската фуста

    1 1 Отговор
    Мръ, мрън, мрън ша плача! Ми сега какво ще правя взеха ми светлината от прожекторите на сцената е тъмно кеша го няма. Никой не се интересува от моята пиеса в УКРАИНАта. Хайде бре евро лидери почвайте санкциите, помощи, кеш техника помагайте лицемерни уроди.

    11:40 28.02.2026

  • 462 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 463 изглежда

    1 0 Отговор
    Въз основа на стратегическия си договор с Иран, Путин ще им помогне, колкото миналия път.

    11:42 28.02.2026

  • 464 А медведа где?

    1 0 Отговор
    Да пусне в ефир няколко атомни пръдни, ей така от чувство за самоуважение, достойнство и значимост 🤭😄🤫

    11:44 28.02.2026

  • 465 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 466 револючията свърши

    0 0 Отговор

    До коментар #465 от "абе льольо":

    Шаха вкарва Иран в НАТО.

    11:47 28.02.2026

  • 467 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 468 ЦРУ

    1 1 Отговор

    До коментар #146 от "Я пъ тоа":

    Дано не го направи,че от теб няма да остане нищо и от всичките ти близки също.Моли Св в рая суматоха да не пострадаме и ние.Нито САЩ нито Израел ни броят за хора а само ни мамят,както между впрочем мамят и останалия Свят и днес това вече е неоспорим факт.Къде са Европейските лизачи?Това дефакто е началото на ТСВ,отдавнашна мечта на Сатанистите.

    11:49 28.02.2026

  • 469 Ъъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #455 от "🤣......":

    Случайно да забелязваш, че тази "атака" е много по-различна от онази през юни? Да не говорим, че вече са ударени няколко американски бази в региона, а току що в Израел сирените за въздушна тревога се включиха.... Слагам 🍿.... 🤣
    Изглежда, че Хайфа ще го отнесе... 🤣

    11:50 28.02.2026