Звездата от „Емърдейл“ и „Холиокс“ Майкъл Барън починал по време на екстремен секс

Звездата от „Емърдейл“ и „Холиокс“ Майкъл Барън починал по време на екстремен секс

28 Февруари, 2026 11:15 998 6

Смъртта е обявена за непредумишлено убийство

Звездата от „Емърдейл“ и „Холиокс“ Майкъл Барън починал по време на екстремен секс - 1
Снимка: Интернет
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Звездата от „Емърдейл“ и „Холиокс“ Майкъл Барън е починал по време на екстремен секс, съобщи „Метро“.

Съдът установи, че през януари 2025 г. той е отишъл в апартамент в Северен Манчестър, след уговорена среща онлайн. Тялото на Барън по-късно е намерено със счупени кости и хрущяли на врата.

Установено е, че 38-годишният актьор е получил нараняванията си от удушаване – бил е задушен с голяма сила, докато е бил вързан с лице надолу към легло, а някой е седнал върху него. Поради липса на кислород в мозъка му, Барън е получил сърдечен арест и е починал.

Смъртта е обявена за непредумишлено убийство.

„Трагичната загуба на Майкъл остави семейството ни съсипано и остави празнота, която не може да бъде запълнена. Майкъл бе жизнена личност със заразителна енергия. Той беше мил, искрен, уникален, харизматичен и невероятно пълен с живот, любов и амбиция. Той беше прекрасен син, брат и чичо. Преди всичко той беше страхотен приятел“, се казва в изявление на семейството на артиста, с което се съобщава за смъртта му.


  • 1 нейчър

    8 2 Отговор
    И богомолките така приключват брачния си ритуал.

    11:18 28.02.2026

  • 2 Все тая

    9 2 Отговор
    🤣 глупаците никога не свършват

    11:19 28.02.2026

  • 3 Вероятно

    7 1 Отговор
    Обратен извратен почитател на Къколд! Кой каквото търси, намира!

    11:22 28.02.2026

  • 4 Сила

    3 0 Отговор
    Има двама заподозрени ...Пееффски или Искра Гимнастичката от Монтана !!!

    11:30 28.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Аман от прайдъри

    11:44 28.02.2026