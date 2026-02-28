Звездата от „Емърдейл“ и „Холиокс“ Майкъл Барън починал по време на екстремен секс

Звездата от „Емърдейл“ и „Холиокс“ Майкъл Барън е починал по време на екстремен секс, съобщи „Метро“.

Съдът установи, че през януари 2025 г. той е отишъл в апартамент в Северен Манчестър, след уговорена среща онлайн. Тялото на Барън по-късно е намерено със счупени кости и хрущяли на врата.

Установено е, че 38-годишният актьор е получил нараняванията си от удушаване – бил е задушен с голяма сила, докато е бил вързан с лице надолу към легло, а някой е седнал върху него. Поради липса на кислород в мозъка му, Барън е получил сърдечен арест и е починал.

Смъртта е обявена за непредумишлено убийство.

„Трагичната загуба на Майкъл остави семейството ни съсипано и остави празнота, която не може да бъде запълнена. Майкъл бе жизнена личност със заразителна енергия. Той беше мил, искрен, уникален, харизматичен и невероятно пълен с живот, любов и амбиция. Той беше прекрасен син, брат и чичо. Преди всичко той беше страхотен приятел“, се казва в изявление на семейството на артиста, с което се съобщава за смъртта му.