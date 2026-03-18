Най-кошмарният ретрограден Меркурий най-накрая приключва

В петък, 20 март, Меркурий – планетата на ума, думите и пакостите, които се случват помежду им – прекратява своето ретроградно движение, успокоява ни информация от The Post, цитиран от vesti.bg.

Меркурий е планетата на комуникацията, връзките, изразяването, медиите, технологиите, пътуванията и търговията. Това е най-бързо движещото се небесно тяло на нашето небе, на второ място след Луната.

От 26 февруари насам Меркурий се движеше „назад“ в знака Риби – неговото най-малко любимо място и най-неподходящия знак, в който да блесне. Меркурий ще застане в директна позиция в 15:32 ч. (ET) в 8-ия градус на Риби, но ще остане в своята следретроградна сянка (ретрошадоу) до 9 април. По време на този финален етап задачата ни е да интегрираме всичко, което сме научили през последните няколко седмици.

Какво означава всъщност ретроградното движение на Меркурий – и как да преодолеем хаоса

В Риби Меркурий е едновременно в „падение“ и в „заточение“, което прави комуникацията мътна дори когато планетата е директна в тези променливи води, и абсолютно непрогледна, когато е ретроградна.

Противно на терминологията, Меркурий и другите планети никога не се движат реално назад в космоса; те просто забавят скоростта си – деселерация, която от нашата гледна точка на Земята изглежда като обръщане на посоката. Меркурий изпада в това илюзорно обратно движение три или четири пъти годишно.

Както горе, така и долу, приятели – тази оптична илюзия може да се преведе за нас, земните жители, като усещане, че сме заседнали, възпрепятствани или регресираме по време на този транзит. Когато Меркурий е директен, сферите, които управлява, обикновено се движат гладко, комуникацията е ясна и е безкрайно по-малко вероятно случайно да изпратите своя гола снимка в семейния или работния чат. Когато планетата стане ретроградна обаче, всякакви гаранции отпадат.

Меркурий обича логиката, детайлите, изследванията и разговорите. Но Меркурий в Риби се интересува повече от това как нещата се усещат или как биха могли да бъдат, а не какви са в действителност. В този знак Меркурий предпочита яснота, а Рибите са толкова „ясни“, колкото преливащо нефтено петно. Въпреки че Рибите са най-интуитивният и въобразяващ знак, те са и най-склонни към илюзии и самозаблуда.

„По време на тази ретроградност преценката е всичко“, казва астрологът Лата Джей.

„Запитайте се: виждам ли ясно, или проектирам това, което искам да видя или което ми се иска да е истина?“

Добавете към това факта, че ретроградността изважда на повърхността хора и теми от миналото, а Рибите са знакът на романтичните халюцинации.

Превод: настъпва пиков момент за „завръщане на призраци“, когато бившите се появяват отново и изкушението да ги погледнете през розови очила е огромно. Тегли ни към миналото не за наказание, а като необходима стъпка към прогреса, за да видим докъде сме стигнали и да преминем през кармичен тест.

„Вземането на конкретни, променящи живота решения сега е като опит да четете карта под вода – детайлите са размити. Тъмната страна тук включва объркване, ескапизъм и потенциал за повторна поява на стари пристрастяващи модели“, споделя астрологът Летао Уанг.

Ако сте имали трудности да намерите стабилност сред този смут, тялото ви е най-верният компас. Когато Меркурий е ретрограден във воден знак, както е сега и ще бъде при останалите ретрогради тази година, сме призовани да слушаме „водата“, от която сме направени – нашата интуиция и вътрешно чувство.

Следете внимателно нервната си система в следващите дни; ако усетите напрежение или свиване в стомаха – не действайте. Ако се чувствате спокойни и енергични – давайте напред.

Напред и нагоре, дори когато имате усещането, че се движите назад.