Георг Георгиев: Радев поля всички с дипломатичен, но леден душ

След окуражаващата новина от ООН, че България ще запази досегашния курс на поведение спрямо съюзните си ангажименти към сигурността в Европа и Украйна, току що премиерът Радев поля всички с дипломатичен, но леден душ. Това написа в профила си в социалните мрежи бившият министър на външните работи Георги Георгиев.
Подкрепата за Украйна ще бъде ревизирана и вероятно преустановена, разбираме от изказването на самия министър-председател. Тревожно намерение, което ще следим с внимание дали ще бъде потвърдено и в самите предстоящи разговори с партньорите в Брюксел утре, допълва той.
Убеден съм, че международната преса също ще прояви интерес, посочва Георгиев.
Това логично поставя въпроса, решенията в Ню Йорк плод на съзнателно политическо решение ли са или по-скоро резултат от инстинктите на българската професионална дипломация, която за разлика от политиците, отлично прави разликата между агресор и жертва…?, пише още Георгиев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мокой
Коментиран от #31, #49
17:42 27.05.2026
2 ДрайвингПлежър
Ако изритаме и престъпните украински групировки направо ще имаме напредък, какъвто никой не е и очаквал!
17:42 27.05.2026
3 георг халката
Коментиран от #115
17:42 27.05.2026
4 Без име
Коментиран от #38
17:43 27.05.2026
5 Бай Ставри
17:44 27.05.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Кой е този Георг?
Коментиран от #88
17:45 27.05.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Град Симитли
17:46 27.05.2026
11 гепи опг
17:46 27.05.2026
12 ВЕРУЮТО НА РАДЕВ
Оръжия продаваме
Дебели пачки трупаме
17:47 27.05.2026
13 Горски
Коментиран от #144
17:48 27.05.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Тома
17:49 27.05.2026
16 Лост
17:49 27.05.2026
17 Боци
17:49 27.05.2026
18 ПЪЛНИ Глупости
17:51 27.05.2026
19 Чехльо
До коментар #14 от "Пич":за никъде не става , освен да се мазни на Бою и му целува ръка ! В чужбина бая гафове сътвори , за България да не говорим !
17:51 27.05.2026
20 Жълтопаветник - умнокрасавец
17:51 27.05.2026
21 Лост
17:51 27.05.2026
22 9689
17:52 27.05.2026
23 Някой
Коментиран от #30, #94
17:52 27.05.2026
24 Коко
Коментиран от #26
17:53 27.05.2026
25 Бате лудко
Коментиран от #111
17:53 27.05.2026
26 Боко
До коментар #24 от "Коко":имах предвид
17:53 27.05.2026
27 Браво
17:55 27.05.2026
28 браво!
Коментиран от #34
17:56 27.05.2026
29 Дориана
Коментиран от #63, #98
17:56 27.05.2026
30 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #23 от "Някой":Някой я кажи освобождението до сега НЯКОЙ да не е обслужвал в Територията чужди интереси??
17:57 27.05.2026
31 Българин
До коментар #1 от "Мокой":Радев е подметка на Путлер и ако утре Путлер ни нападне ще го очаква с цветя.
Коментиран от #37
17:57 27.05.2026
32 Ненормалния подкрепай Урко фашизма с
17:58 27.05.2026
33 Оня
17:59 27.05.2026
34 Дориана
До коментар #28 от "браво!":Да , точно така Украинеца , който е бил в България с протекцията на българските корумпирани политици от ГЕРБ трябва да бъде изгонен.
17:59 27.05.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Някой
До коментар #31 от "Българин":Огромна част от народа като нищо ще посрещне така руснаците. С цвета, погачи и баници. И плакати "Добре дошли освободители", както 1944г е посрещнат Трети УКРАИНСКИ фронт. Отишъл до Шипка на поклонение на загиналите за освобождението на България. И към когото по наше желание се обединява нашата армия и се води част от съветската нататък. С някъде 34 хиляди загинали български войници срещу Райха.
18:00 27.05.2026
38 Хахахаха
До коментар #4 от "Без име":Естествено. Нали си намериха булка в България, как няма да го отразят. Отново сте от страната на булката, копейки.
Коментиран от #45, #81
18:00 27.05.2026
39 Млад еврас
18:01 27.05.2026
40 Българка
Коментиран от #114, #116
18:01 27.05.2026
41 Хахахаха
Коментиран от #43, #121
18:01 27.05.2026
42 Тоя
18:01 27.05.2026
43 Хахахаха
До коментар #41 от "Хахахаха":Ако не сте разбрали, да ви го кажа. Щот сте русороби.
18:02 27.05.2026
44 С Генерал
18:02 27.05.2026
45 Млад еврас
До коментар #38 от "Хахахаха":Що вие еврастите от коя страна сте, мъжката булка ли сте хахахаха.
Коментиран от #53
18:02 27.05.2026
46 Емил
Новината не е обезпокоителна за българския данъкоплатец!
Коментиран от #139
18:02 27.05.2026
47 пешо
18:02 27.05.2026
48 хмммм
18:03 27.05.2026
49 Иванов
До коментар #1 от "Мокой":Ще изгоним украинските. навлеци от България
18:04 27.05.2026
50 Дориана
Коментиран от #56, #58, #73
18:04 27.05.2026
51 ламби
18:05 27.05.2026
52 Замирисва
18:06 27.05.2026
53 Хахахаха
До коментар #45 от "Млад еврас":Аз написах, че сте от страната на женската билка, копейки!
18:06 27.05.2026
54 Айде сега
Еми така преценява, така прави.
И ти си преценил, че като цаливаш разни Бокови части ще преуспееш и го правиш.
18:07 27.05.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Хахахаха
До коментар #50 от "Дориана":Русия трябва да води преговори с ЕС, а не ЕС да води преговори с русия! ОК?
18:09 27.05.2026
57 ППДБ
Пак ще се наредим под Вашето юмруче!
18:09 27.05.2026
58 Хахахаха
До коментар #50 от "Дориана":Ако си мислиш, че радев е някаква пешка си сбъркал. Радев най-много да ви остави без пари от ЕС.
18:09 27.05.2026
59 Бих казал
18:10 27.05.2026
60 Пламен
Пари трябват за България, за българите.
18:12 27.05.2026
61 А бе,
Има ли изобщо?
Всички са се свряли в миша дупка, а при тая изцепка на Радню трябваше да има бурна реакция.
Къде са смелите розоводесни? Боци къде е?
Коментиран от #72
18:12 27.05.2026
62 минаващ от тука
18:12 27.05.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
Коментиран от #120
18:13 27.05.2026
65 Бегай
18:14 27.05.2026
66 Браво
18:15 27.05.2026
67 Хубавото Миме с голямото ви....?
18:17 27.05.2026
68 България пропада там
18:18 27.05.2026
69 Бай онзи
18:18 27.05.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Аз съм от ссср
18:19 27.05.2026
72 на каквото сте си подложили
До коментар #61 от "А бе,":на това ще лежите поне 4 години. А може и значително повече.
Всяко поколение само си носи Кръста.
18:20 27.05.2026
73 Дориана
До коментар #50 от "Дориана":трябва веднага да те приведат в психиатрична болница. За сведение агресорът се казва Путин и Русия, той убива цивилни, деца, старци и невинни хора. Разрушава болници , училища и жилища. А Украйна с нейния героичен народ защитава Европа и България. Там се сражават и много бесарабски българи. Трябва да им благодарим и да се молим Биг да ги закриля!!!
Коментиран от #102
18:20 27.05.2026
74 Палячо е
18:20 27.05.2026
75 Тук не е Брюксел
18:20 27.05.2026
76 Механик
18:21 27.05.2026
77 Радьо и Бою
18:21 27.05.2026
78 Патриот
18:21 27.05.2026
79 Перо
18:21 27.05.2026
80 шаа
18:21 27.05.2026
81 Без име
До коментар #38 от "Хахахаха":Точно ти не очакваме да напишеш друго. :-)
18:22 27.05.2026
82 Няма отърване от мижитурките
18:22 27.05.2026
83 Тоа невнятник
18:22 27.05.2026
84 Цецо
18:22 27.05.2026
85 стоян георгиев
Нали много скачаха, са да се оправят, ако много ти пика заминавай за фронта!
18:23 27.05.2026
86 Левски
18:25 27.05.2026
87 Мда
Коментиран от #108
18:26 27.05.2026
88 Анонимен
До коментар #8 от "Кой е този Георг?":Прочетох простащината на дежурните тук
18:27 27.05.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Дръта чанта
18:29 27.05.2026
91 !!!?
18:29 27.05.2026
92 Дръта чанта
18:30 27.05.2026
93 Факт
18:30 27.05.2026
94 Анонимен
До коментар #23 от "Някой":И кой чужд интерес обслужва кой И кой е на рода тук Злоупотреба с думата на ро да и огромни лъжи от бкп червените олигарси с ъветските другари Газене на демокрацията е и завладяване на държавата е този интерес на червените олигарси
18:30 27.05.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Тук не е Кииф
18:32 27.05.2026
97 Теслатъ
Коментиран от #100
18:32 27.05.2026
98 Анонимен
До коментар #29 от "Дориана":И с и без РР Брюксел си води своята политика РР Брюксел не са малоумници като голтаците които лъжеш тук РР тук е демокрация Евроскептиците оставка
18:32 27.05.2026
99 Празноглав
18:33 27.05.2026
100 Анонимен
До коментар #97 от "Теслатъ":РР е никой от него нищо не зависи Само ще спрат парите ни
18:33 27.05.2026
101 Стеф
18:34 27.05.2026
102 Дориана
До коментар #73 от "Дориана":Много грешен коментар, доводите са абсолютно глупави и неверни. Русия нападна Украйна след много отправени предупреждения , че тя няма да допусне на границата с Украйна Натовски войски.Вината е изцяло на Европейските политици. Започне ли война има невинни жертви и от двете страни. Украйна също изпраща дронове срещу цивилното население както беше случая със студетското общежитие.Корумпирана Украйна не иска да спре войната , защото получава пари от ЕС. България няма нужда от защита както Украйна лъже и тя самата прави провокации за да предизвика война между НАТО и Русия. Така, че ако се стигне до война, тя ще е отново по вина на ЕС. И Европа ще бъде унищожена. Каквото посееш- това ще пожънеш. Искаш война- получаваш война.
Коментиран от #112
18:34 27.05.2026
103 голем смех
18:34 27.05.2026
104 Анонимен
18:35 27.05.2026
105 бат Данчо
18:36 27.05.2026
106 Даа
18:36 27.05.2026
107 шопа
18:36 27.05.2026
108 Анонимен
До коментар #87 от "Мда":За България са 87 злобар нещастен ЗА Бългапия са студените душове не са за червените милионери а ти какво печелиш от това
18:38 27.05.2026
109 очевидно
18:38 27.05.2026
110 Баба Яга
Коментиран от #118
18:39 27.05.2026
111 Анонимен
До коментар #25 от "Бате лудко":България се гърчи а червените милионери прибират
18:39 27.05.2026
112 !!!?
До коментар #102 от "Дориана":Че то Кремъл към кого не е отправял заплаха...и към държави които не членуват в НАТО !
И хунтата в Кремъл си мисли, че Светът ще спре своя естествен път на развитие !!!?
18:40 27.05.2026
113 гост
Коментиран от #122
18:40 27.05.2026
114 Анонимен
До коментар #40 от "Българка":И какво е действал в твой интерес РР лично Освен да излага държавата ни да спрат парите да ни изолират тук нищо да не се развива това ли ти е интереса на тебе да налага своите червени другари олигарси
18:41 27.05.2026
115 Мии къде!
До коментар #3 от "георг халката":Бях малко на почивка в Петроханският балкан! Едно цвете да поднеса на паметника.
Аре цунки!💏
18:41 27.05.2026
116 така така
До коментар #40 от "Българка":Ясно колко си българка..
18:41 27.05.2026
117 БеГемот
Коментиран от #119
18:41 27.05.2026
118 Анонимен
До коментар #110 от "Баба Яга":Забрана за БКП и съветските другари забрана да червените олигарси които са с убиецът Путин
Коментиран от #124
18:42 27.05.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Хасковски каунь
До коментар #41 от "Хахахаха":Евровизията съм я отсфирил.
Давай Радев!
18:45 27.05.2026
122 Анонимен
До коментар #113 от "гост":РР е никой а ти още повече си никой Брюксел си има свои политики и затова е тази битка с агресор Путин с убиец Путин с диктатор Путин
Коментиран от #126, #127, #134
18:46 27.05.2026
123 Цуни муни
18:48 27.05.2026
124 Баба Яга
До коментар #118 от "Анонимен":Абе гл...к, каква БКП, какви комунисти изобщо смесваш тук. В Русия на власт са капиталисти, а в укра глобалфашиисти и продажни мекерета, антибългари до мозъка на костите си, юдаи! Ти и стотици като теб сте много заблудени, да се натискате да даваме всичко на тия негодници, продали кръвта си и родината на джидовете. Нито цент за киевската наркохунта.
Коментиран от #132
18:48 27.05.2026
125 Пуфито Георг
Тепърва ще бъдете поливани с леден буш. И яйчниците ти ще се спаружат!
18:48 27.05.2026
126 БеГемот
До коментар #122 от "Анонимен":Така е аз съм никой и другите двама ....въпроса е ти КОЙ си?!
18:49 27.05.2026
127 Тук не е Брюксел
До коментар #122 от "Анонимен":Брюксел като си има собствени политики защо ние да нямаме наши.Вие сте същите като ония комунисти които правеха всичко което им нареждаха от Москва само господарят ви е друг.
Коментиран от #135
18:50 27.05.2026
128 Алекса
18:52 27.05.2026
129 Селянин
18:52 27.05.2026
130 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #142
18:54 27.05.2026
131 доникс
18:55 27.05.2026
132 Анонимен
До коментар #124 от "Баба Яга":Лично ти колко даваш че пише глупости С лъжи за малоумници Путин е убиец Путин е агресор Путин е диктатор България е Европа и Демокрация БКП съветскитедругари и червените олигарси завладели сега цялата власт няма да векуват
18:56 27.05.2026
133 ????
Гошо трябва да е разбрал, че българофилите съвсем са наясно, че спрямо българския народ, управниците му са агресори. Един бивш отдавна наричат българоубиец. За съжаление днешният ще бъде ликвидатор на България...
Единствената невинна жертва в това болно време са българолюбците, които никой не пожела да чуе.
150 години независима българска държава ще честваме ли?
18:57 27.05.2026
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 Анонимен
До коментар #127 от "Тук не е Брюксел":А пари търговия икономика откъде от Путин ли или РР и неговите милионери ще ти раздават на теб лично хахахахТук е демокрация Не е собственост на никакви месии
18:57 27.05.2026
136 гост
18:58 27.05.2026
137 не може да бъде
18:59 27.05.2026
138 оня с коня
18:59 27.05.2026
139 Анонимен
До коментар #46 от "Емил":Лъжи за наивници и бедняци
19:00 27.05.2026
140 Хаха
19:00 27.05.2026
141 тиририрам
19:00 27.05.2026
142 не може да бъде
До коментар #130 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Считам че не излишно да имитираме Тръмп -гЮрги уволнен си!?хората не само ви уволниха а и ви изритаха и изринаха заедно със столовете и възглавниците ...сега ще стоите в кюшето и ще мълчите !?
19:03 27.05.2026
143 си пън
19:07 27.05.2026
144 си пън
До коментар #13 от "Горски":горски,и как да преговаря путин с европа,кат го излъгаха няколко пъти
19:10 27.05.2026
145 Майора
19:18 27.05.2026
146 Морски
19:20 27.05.2026
147 Констатация
19:22 27.05.2026