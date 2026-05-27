Георг Георгиев: Радев поля всички с дипломатичен, но леден душ

27 Май, 2026 17:40 3 383 147

Подкрепата за Украйна ще бъде ревизирана и вероятно преустановена, разбираме от изказването на самия министър-председател

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След окуражаващата новина от ООН, че България ще запази досегашния курс на поведение спрямо съюзните си ангажименти към сигурността в Европа и Украйна, току що премиерът Радев поля всички с дипломатичен, но леден душ. Това написа в профила си в социалните мрежи бившият министър на външните работи Георги Георгиев.

Подкрепата за Украйна ще бъде ревизирана и вероятно преустановена, разбираме от изказването на самия министър-председател. Тревожно намерение, което ще следим с внимание дали ще бъде потвърдено и в самите предстоящи разговори с партньорите в Брюксел утре, допълва той.

Убеден съм, че международната преса също ще прояви интерес, посочва Георгиев.

Това логично поставя въпроса, решенията в Ню Йорк плод на съзнателно политическо решение ли са или по-скоро резултат от инстинктите на българската професионална дипломация, която за разлика от политиците, отлично прави разликата между агресор и жертва…?, пише още Георгиев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мокой

    175 33 Отговор
    Георг може да реве колкото си иска за Украйна, за която бедната ни държавица плати милиони! Браво на Г-н Радев!

    Коментиран от #31, #49

    17:42 27.05.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    152 25 Отговор
    Това е повече от чудесна новина!
    Ако изритаме и престъпните украински групировки направо ще имаме напредък, какъвто никой не е и очаквал!

    17:42 27.05.2026

  • 3 георг халката

    114 11 Отговор
    къде се загуби бе сладур ?

    Коментиран от #115

    17:42 27.05.2026

  • 4 Без име

    98 7 Отговор
    Руснаците вече го отразиха навсякъде.

    Коментиран от #38

    17:43 27.05.2026

  • 5 Бай Ставри

    104 12 Отговор
    Трябва да свиквате с ледените душове в ЦСЗ с маркуча в килията ще ви чипкат!

    17:44 27.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Кой е този Георг?

    111 13 Отговор
    Наглец като Тиквата

    Коментиран от #88

    17:45 27.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Град Симитли

    91 12 Отговор
    Радев може да ти е баща,така ,че не учи дядо си как се правят деца !

    17:46 27.05.2026

  • 11 гепи опг

    94 12 Отговор
    дължите милиарди откраднати от народа

    17:46 27.05.2026

  • 12 ВЕРУЮТО НА РАДЕВ

    26 24 Отговор
    Пари не даваме
    Оръжия продаваме
    Дебели пачки трупаме

    17:47 27.05.2026

  • 13 Горски

    32 63 Отговор
    Руснаците и по-конкретно Вовата не искат преговори. Те искат капитулация! Та, да питам Резидент за какво става въпрос? Защо не се обади на Путин и да отиде с готов план за преговори в Париж ? Този май не е чул какво му каза Мерц , глух ли е ? Радев знае ли, че Путин е готов за такива преговори? Не се е обръщал към него официално. Освен това русия 100 пъти каза че не жела да пеговаря с Европа. Ако не друго, военен им казва на Европа, че с военни средства няма как да бъде пречупена или побена ядрена сила като Русия. Направи опит Европа и със санкции спрямо Русия, но и така не стана. Във военно отношение Украйна също не е от помощ за Европа, щото евентуално ще бъде буквално затрита. Но за целта от ЕС първо трябва да премахнат дразнещи елементи като Кая Калас, а може би - и Мърсулата. Неморално е да подкрепяме ционистко-бандеровски режим , превърнал народа си в заложник на чужди интереси; държавата в концлагер, в който ловят хора по улиците,за да ги превръщат в пушечно месо и за да ги монетаризират в посока недвижими имоти, златни тоалетни, черни партийни каси и други мерзости пряко и непосредствено обвързани с евроатлантическите ценности

    Коментиран от #144

    17:48 27.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Тома

    67 9 Отговор
    Герги ще го полеем с леден душ чисто гол в спартакус за да му е гуд

    17:49 27.05.2026

  • 16 Лост

    82 7 Отговор
    Геор Преторианеца на Бойко да заминава за Украйна.

    17:49 27.05.2026

  • 17 Боци

    21 7 Отговор
    Не се радвайте прекалено много. Никаква помощ няма да бъде преустановена. Просто защото няма с какво да помагаме, всичко ще продължи както досега срещу заплащане.

    17:49 27.05.2026

  • 18 ПЪЛНИ Глупости

    7 37 Отговор
    До 1 и 2 вие пиждинисти не изпадайте в овчо умиление ,че на малко прасе и на нов началник не се радвай че не знаеш каква свиня ще излезе !Нали излезе с дигнато юмруче и кво стана после??

    17:51 27.05.2026

  • 19 Чехльо

    54 4 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    за никъде не става , освен да се мазни на Бою и му целува ръка ! В чужбина бая гафове сътвори , за България да не говорим !

    17:51 27.05.2026

  • 20 Жълтопаветник - умнокрасавец

    36 4 Отговор
    Защо подскачахме по жълтите павета?!

    17:51 27.05.2026

  • 21 Лост

    36 4 Отговор
    Само същество от N-ти пол може да държи така папка.

    17:51 27.05.2026

  • 22 9689

    38 4 Отговор
    А кой целува мутренски разни работи?

    17:52 27.05.2026

  • 23 Някой

    46 6 Отговор
    Нямат правото да обслужват ничий чужд интерес, а само и единствено на народа на България. Всеки държавен служител който обслужва чужд интерес е предател и мястото му е в затвора! Прокуратурата да прочете НК, раздел 2 предателство и шпионство, членове 98, 103, 105 и клетвата от конституцията в която се е клел и този бивш министър, а имено че ще спазва конституцията и законите и във всичките си действия ще се ръководи от интереса на народа.

    Коментиран от #30, #94

    17:52 27.05.2026

  • 24 Коко

    35 5 Отговор
    го ожени за една селянка , че и към му стана на тоя фалшивия подмолен субект. Лика прилика .

    Коментиран от #26

    17:53 27.05.2026

  • 25 Бате лудко

    37 7 Отговор
    Много ми харесва гърченето на едноклетъчни...

    Коментиран от #111

    17:53 27.05.2026

  • 26 Боко

    16 5 Отговор

    До коментар #24 от "Коко":

    имах предвид

    17:53 27.05.2026

  • 27 Браво

    46 5 Отговор
    На Радев,а ти бе сикаджжско герберски крадец искаш като теб дето им лижеше за-н-ците ли б-клук

    17:55 27.05.2026

  • 28 браво!

    44 6 Отговор
    Спирайте незабавно екстрите за нахалните украинки във Варна.Преди дни имаше бой между техни деца и български в Морската градина.Такова нещо не се е случвало.

    Коментиран от #34

    17:56 27.05.2026

  • 29 Дориана

    49 16 Отговор
    Точно обратното, Румен Радев е напълно наясно, че с даване на оръжия и пари на Украйна , със санкции срещу Русия войната се разпалва . ЕС не води никаква политика реално за спиране на войната, защото и кучетата знаят, че със сила война в днешно време не се спира. Така че Румен Радев за разлика от подмазвачите политици на ГЕРБ и ППДБ , които се кланят до Земята рабополепничат и не работят за националните интереси знае как да работи за националните интереси на България. Европейските лидери заедно с Борисов и кръга около него трябва да понесат всички последици от войната и техните оръжия причинили смърт на хиляди. И скрития агресор е ЕС, който подкукуроса Украйна да влезе в НАТО въпреки предупрежденията и несъгласието на Русия.

    Коментиран от #63, #98

    17:56 27.05.2026

  • 30 ПЪЛНИ Глупости

    7 4 Отговор

    До коментар #23 от "Някой":

    Някой я кажи освобождението до сега НЯКОЙ да не е обслужвал в Територията чужди интереси??

    17:57 27.05.2026

  • 31 Българин

    20 42 Отговор

    До коментар #1 от "Мокой":

    Радев е подметка на Путлер и ако утре Путлер ни нападне ще го очаква с цветя.

    Коментиран от #37

    17:57 27.05.2026

  • 32 Ненормалния подкрепай Урко фашизма с

    34 7 Отговор
    Твой собствени пари герберски некадърник! Стига с тези ненормални Урко фашисти, хората гласуваха за друго

    17:58 27.05.2026

  • 33 Оня

    39 6 Отговор
    Ти кой беше бе убавец? Целувача? Близача? Май вече си с отпаднала необходимост! Боко нали му беше казал на Радев да слезе на терен да се премерят. Е премериха се, сега си налагайте парцалите. Смешник!

    17:59 27.05.2026

  • 34 Дориана

    32 5 Отговор

    До коментар #28 от "браво!":

    Да , точно така Украинеца , който е бил в България с протекцията на българските корумпирани политици от ГЕРБ трябва да бъде изгонен.

    17:59 27.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Някой

    20 9 Отговор

    До коментар #31 от "Българин":

    Огромна част от народа като нищо ще посрещне така руснаците. С цвета, погачи и баници. И плакати "Добре дошли освободители", както 1944г е посрещнат Трети УКРАИНСКИ фронт. Отишъл до Шипка на поклонение на загиналите за освобождението на България. И към когото по наше желание се обединява нашата армия и се води част от съветската нататък. С някъде 34 хиляди загинали български войници срещу Райха.

    18:00 27.05.2026

  • 38 Хахахаха

    11 20 Отговор

    До коментар #4 от "Без име":

    Естествено. Нали си намериха булка в България, как няма да го отразят. Отново сте от страната на булката, копейки.

    Коментиран от #45, #81

    18:00 27.05.2026

  • 39 Млад еврас

    17 4 Отговор
    А е добре и да вземат да ни върнат помоща досега.

    18:01 27.05.2026

  • 40 Българка

    35 16 Отговор
    Подкрепяме Радев.Браво! Най-после случихме на политик,който действа само в интерес на българския народ.

    Коментиран от #114, #116

    18:01 27.05.2026

  • 41 Хахахаха

    26 12 Отговор
    Сега разбрахте ли, защо Украйна не ви подкрепи на евровизия?

    Коментиран от #43, #121

    18:01 27.05.2026

  • 42 Тоя

    19 5 Отговор
    ,като е толкова отворен, да намери друга работа на жена си, а не тя да чете като първокласник новините в един сутрешен блок на една чудесна телевизия, само и само да изкара някой лев /пардон, някое евро/, за да се изявява този незнайно какъв ум.

    18:01 27.05.2026

  • 43 Хахахаха

    9 13 Отговор

    До коментар #41 от "Хахахаха":

    Ако не сте разбрали, да ви го кажа. Щот сте русороби.

    18:02 27.05.2026

  • 44 С Генерал

    25 8 Отговор
    Радев шега не бива. Той кара багера и рине. Ще има много сълзи в Прокуратурата.

    18:02 27.05.2026

  • 45 Млад еврас

    17 6 Отговор

    До коментар #38 от "Хахахаха":

    Що вие еврастите от коя страна сте, мъжката булка ли сте хахахаха.

    Коментиран от #53

    18:02 27.05.2026

  • 46 Емил

    22 10 Отговор
    Браво на г-н Радев!
    Новината не е обезпокоителна за българския данъкоплатец!

    Коментиран от #139

    18:02 27.05.2026

  • 47 пешо

    19 7 Отговор
    всички гербери на съд

    18:02 27.05.2026

  • 48 хмммм

    6 3 Отговор
    какво му е дипломатичното? И той и ти не сте дипломатични.

    18:03 27.05.2026

  • 49 Иванов

    22 8 Отговор

    До коментар #1 от "Мокой":

    Ще изгоним украинските. навлеци от България

    18:04 27.05.2026

  • 50 Дориана

    34 13 Отговор
    Георг Георгиев да поеме отговорността и да признае колко хиляди хора загинаха от недалновидната политика на агресия от ЕС и България от лицемерните ни външни политици. Най- после се намери един политик в България като Румен Радев, който открито и твърдо да каже, че ЕС трябва да води преговори с Русия , а не със заплахи и оръжия.

    Коментиран от #56, #58, #73

    18:04 27.05.2026

  • 51 ламби

    17 3 Отговор
    Само на 34 години,а разсъждава в клишета!

    18:05 27.05.2026

  • 52 Замирисва

    12 2 Отговор
    на Прокуратура, Следствие, ГДИН и конфискация на имоти, които са придобити по престъпен начин.

    18:06 27.05.2026

  • 53 Хахахаха

    5 13 Отговор

    До коментар #45 от "Млад еврас":

    Аз написах, че сте от страната на женската билка, копейки!

    18:06 27.05.2026

  • 54 Айде сега

    13 4 Отговор
    и то бивш някакъв и сегашен t-иквеник дава мнение.
    Еми така преценява, така прави.
    И ти си преценил, че като цаливаш разни Бокови части ще преуспееш и го правиш.

    18:07 27.05.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Хахахаха

    8 18 Отговор

    До коментар #50 от "Дориана":

    Русия трябва да води преговори с ЕС, а не ЕС да води преговори с русия! ОК?

    18:09 27.05.2026

  • 57 ППДБ

    5 13 Отговор
    С Вас сме, г- н президент!

    Пак ще се наредим под Вашето юмруче!

    18:09 27.05.2026

  • 58 Хахахаха

    14 12 Отговор

    До коментар #50 от "Дориана":

    Ако си мислиш, че радев е някаква пешка си сбъркал. Радев най-много да ви остави без пари от ЕС.

    18:09 27.05.2026

  • 59 Бих казал

    9 21 Отговор
    С дипломатични коремни набирания! Кво да очакваш от военен който форсирал реката, докато господ раздавал акъл горе на моста. Де-билите си го избраха, а всички ще му сърбаме промитата казармена бобена чорбица.

    18:10 27.05.2026

  • 60 Пламен

    14 3 Отговор
    Георг, ние не взимаме твоята заплата, ама не целуваме и ръце.
    Пари трябват за България, за българите.

    18:12 27.05.2026

  • 61 А бе,

    8 12 Отговор
    къде е опозицията в тая държава?

    Има ли изобщо?

    Всички са се свряли в миша дупка, а при тая изцепка на Радню трябваше да има бурна реакция.

    Къде са смелите розоводесни? Боци къде е?

    Коментиран от #72

    18:12 27.05.2026

  • 62 минаващ от тука

    17 8 Отговор
    Като са ти толкова мили украинците, подкрепяй ги ти с лични средства бе продажник такъв.

    18:12 27.05.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    16 8 Отговор
    А бе муле, какъв външен министър си бил, като друга дума освен Йес не знаеше? Когато израелците убиха българския капитан , ти вместо да искаш разследване, покорно склони глава! Хич не поглеждай към Радев, за тази дейност се иска топки!

    Коментиран от #120

    18:13 27.05.2026

  • 65 Бегай

    8 2 Отговор
    ...да му целуваш ръка с чупка ,,Г" в кръста...

    18:14 27.05.2026

  • 66 Браво

    16 8 Отговор
    Браво на Радев. Да живее България. Лично аз съм за Русия.

    18:15 27.05.2026

  • 67 Хубавото Миме с голямото ви....?

    7 6 Отговор
    Е на боташа нема да му дам да ци.ца

    18:17 27.05.2026

  • 68 България пропада там

    3 11 Отговор
    откъдето с много напъване изпълзя Унгария.

    18:18 27.05.2026

  • 69 Бай онзи

    8 2 Отговор
    Този с недовършеното име ще заплаче.

    18:18 27.05.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Аз съм от ссср

    12 10 Отговор
    Браво на Радев ако наистина преустанови подкрепата за Украйна и парите да отидат за нас българите.Бюджета ни е на дефицит и ще теглиш заем а ще подаряваме на Украйна,това може да го направи само ГЕРБ, ДПС и ПП-ДБ продажните партии който слугуват на чуждите интереси.

    18:19 27.05.2026

  • 72 на каквото сте си подложили

    6 1 Отговор

    До коментар #61 от "А бе,":

    на това ще лежите поне 4 години. А може и значително повече.
    Всяко поколение само си носи Кръста.

    18:20 27.05.2026

  • 73 Дориана

    12 14 Отговор

    До коментар #50 от "Дориана":

    трябва веднага да те приведат в психиатрична болница. За сведение агресорът се казва Путин и Русия, той убива цивилни, деца, старци и невинни хора. Разрушава болници , училища и жилища. А Украйна с нейния героичен народ защитава Европа и България. Там се сражават и много бесарабски българи. Трябва да им благодарим и да се молим Биг да ги закриля!!!

    Коментиран от #102

    18:20 27.05.2026

  • 74 Палячо е

    8 2 Отговор
    страшен този. Еврейският лакей го сложиха на висок пост и той си помисли, че е важен... Поне ни разсмива с неадекватните си опити за изказванията...

    18:20 27.05.2026

  • 75 Тук не е Брюксел

    11 5 Отговор
    Тиквите и жендърите са в истерия

    18:20 27.05.2026

  • 76 Механик

    4 9 Отговор
    Искам да смуча на Путин!

    18:21 27.05.2026

  • 77 Радьо и Бою

    4 8 Отговор
    са една и съща повратлива майна

    18:21 27.05.2026

  • 78 Патриот

    11 4 Отговор
    Браво на Радев! С подкрепата на чужди държави - ДО ТУК! Само благодентствието на българския народ има значение! Всички предатели на Държавата на Народен съд!

    18:21 27.05.2026

  • 79 Перо

    10 4 Отговор
    Тоя ционист да ходи на източния фронт в Украйна или да си превежда заплатата на режима там! Ние нямаме пари за наливане в каца, без дъно, най-корумпираната държава в света! От цяла Европа започват да връщат украинците, само ние ги дундуркаме още!

    18:21 27.05.2026

  • 80 шаа

    10 6 Отговор
    горе на снимката е още един доброволец да се бие на страната на фашистите

    18:21 27.05.2026

  • 81 Без име

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "Хахахаха":

    Точно ти не очакваме да напишеш друго. :-)

    18:22 27.05.2026

  • 82 Няма отърване от мижитурките

    12 1 Отговор
    Продажен боклук си с небългарско име.

    18:22 27.05.2026

  • 83 Тоа невнятник

    8 7 Отговор
    беше четири години в изолация и сега е като развързано куче. Звъни по телефона, натрапва се на световните лидери и ръси простотия след простотия. Булгар, булгар...Язък за нас...

    18:22 27.05.2026

  • 84 Цецо

    13 5 Отговор
    Това не е леден душ,а божия благодат сине укропски!

    18:22 27.05.2026

  • 85 стоян георгиев

    11 3 Отговор
    Ами много ясно, бе боклук! Кво ни интересува 404 и шепата киифски фашисти, които дерибействат на безмозъчните майданаджии?!
    Нали много скачаха, са да се оправят, ако много ти пика заминавай за фронта!

    18:23 27.05.2026

  • 86 Левски

    11 5 Отговор
    Гошко, имаш още жълто около устата, за да се изказваш така. Първо разбери какво е дипломация. А на премиера Радев му казвам браво. Това е политик с топки, не като предишните лигльовци.

    18:25 27.05.2026

  • 87 Мда

    10 5 Отговор
    Още много студени душове те очакват, недорасляк продажен...

    Коментиран от #108

    18:26 27.05.2026

  • 88 Анонимен

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Кой е този Георг?":

    Прочетох простащината на дежурните тук

    18:27 27.05.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Дръта чанта

    10 6 Отговор
    Браво на Радев

    18:29 27.05.2026

  • 91 !!!?

    4 1 Отговор
    Всеки опит за преговори с Путлер е реабилитация на Хитлер !!!?

    18:29 27.05.2026

  • 92 Дръта чанта

    9 7 Отговор
    Браво на Радев

    18:30 27.05.2026

  • 93 Факт

    3 3 Отговор
    Така,трябва

    18:30 27.05.2026

  • 94 Анонимен

    3 4 Отговор

    До коментар #23 от "Някой":

    И кой чужд интерес обслужва кой И кой е на рода тук Злоупотреба с думата на ро да и огромни лъжи от бкп червените олигарси с ъветските другари Газене на демокрацията е и завладяване на държавата е този интерес на червените олигарси

    18:30 27.05.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Тук не е Кииф

    9 8 Отговор
    Браво на Президента Радев

    18:32 27.05.2026

  • 97 Теслатъ

    9 6 Отговор
    Мога само да похваля Радев ако "ревизира" помоща за бУССР. А, на бившето министърче мога да препоръчам да грабне пушката и бегом да натори почвата в бУССР или до го д ...... !

    Коментиран от #100

    18:32 27.05.2026

  • 98 Анонимен

    3 8 Отговор

    До коментар #29 от "Дориана":

    И с и без РР Брюксел си води своята политика РР Брюксел не са малоумници като голтаците които лъжеш тук РР тук е демокрация Евроскептиците оставка

    18:32 27.05.2026

  • 99 Празноглав

    8 5 Отговор
    празнодумец. Като иска да помага - никой не му пречи, да дарява собствената си заплата, ние пари за хвърляне нямаме... А и доброволци търсят нацитата, като е мъж - да се записва и да ходи да воюва... Ама познайте дали ще дари и един лев лични средства и дали ще отиде да воюва...

    18:33 27.05.2026

  • 100 Анонимен

    7 5 Отговор

    До коментар #97 от "Теслатъ":

    РР е никой от него нищо не зависи Само ще спрат парите ни

    18:33 27.05.2026

  • 101 Стеф

    5 2 Отговор
    Надявах се че този, само изглежда пр.ст?!? - но уви, наистина е!

    18:34 27.05.2026

  • 102 Дориана

    8 7 Отговор

    До коментар #73 от "Дориана":

    Много грешен коментар, доводите са абсолютно глупави и неверни. Русия нападна Украйна след много отправени предупреждения , че тя няма да допусне на границата с Украйна Натовски войски.Вината е изцяло на Европейските политици. Започне ли война има невинни жертви и от двете страни. Украйна също изпраща дронове срещу цивилното население както беше случая със студетското общежитие.Корумпирана Украйна не иска да спре войната , защото получава пари от ЕС. България няма нужда от защита както Украйна лъже и тя самата прави провокации за да предизвика война между НАТО и Русия. Така, че ако се стигне до война, тя ще е отново по вина на ЕС. И Европа ще бъде унищожена. Каквото посееш- това ще пожънеш. Искаш война- получаваш война.

    Коментиран от #112

    18:34 27.05.2026

  • 103 голем смех

    5 6 Отговор
    По тези хибридни форуми коментират само руски отpeпки.

    18:34 27.05.2026

  • 104 Анонимен

    4 5 Отговор
    РР е никой от него нищо не зависи Само ще спрат парите ни Само огромна излагация за държавата ни Но какво му е на него владее цялата власт и се мисли че ще векува

    18:35 27.05.2026

  • 105 бат Данчо

    3 0 Отговор
    До коментар 31 от "Българин": Не , ти си индобългарин от Столипиново.Не пиши простотии , а продължавай да си търсиш гуми за горене!!!

    18:36 27.05.2026

  • 106 Даа

    7 5 Отговор
    Какво падение за България, щом това е било външен министър

    18:36 27.05.2026

  • 107 шопа

    6 5 Отговор
    щом герберския сополанко квичи, значи Радев е на прав път

    18:36 27.05.2026

  • 108 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #87 от "Мда":

    За България са 87 злобар нещастен ЗА Бългапия са студените душове не са за червените милионери а ти какво печелиш от това

    18:38 27.05.2026

  • 109 очевидно

    7 5 Отговор
    Задачата на Радев е да нанесе максимална вреда на България.

    18:38 27.05.2026

  • 110 Баба Яга

    5 4 Отговор
    Абе недоразумение ГРОБарско. Ти продажнико, какво разбираш от политика и исторически причини и следствия, от глобални зависимости и масово предателство на цяло поколение измекяри. Ти случайнико в МВнР си за затвор за национално предателство, евреоатлантическо мекере! Ако Радев е решил това, правилно го е решил. Най-накрая едно патриотично и вярно решение. Незабавно отмяна на всякакви ангажименти на България за финансови и военни помощи, снабдяване, за приютяване на терористи от укра! Забрана на украинци да влизат в България! Това са негодници, крадци, използвачи, нагли престъпници с надуто като балон самочувствие. А всъщност са никаквици и некадърници!

    Коментиран от #118

    18:39 27.05.2026

  • 111 Анонимен

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Бате лудко":

    България се гърчи а червените милионери прибират

    18:39 27.05.2026

  • 112 !!!?

    7 2 Отговор

    До коментар #102 от "Дориана":

    Че то Кремъл към кого не е отправял заплаха...и към държави които не членуват в НАТО !
    И хунтата в Кремъл си мисли, че Светът ще спре своя естествен път на развитие !!!?

    18:40 27.05.2026

  • 113 гост

    5 3 Отговор
    Това е слугата на банкянският идиот!

    Коментиран от #122

    18:40 27.05.2026

  • 114 Анонимен

    7 2 Отговор

    До коментар #40 от "Българка":

    И какво е действал в твой интерес РР лично Освен да излага държавата ни да спрат парите да ни изолират тук нищо да не се развива това ли ти е интереса на тебе да налага своите червени другари олигарси

    18:41 27.05.2026

  • 115 Мии къде!

    0 4 Отговор

    До коментар #3 от "георг халката":

    Бях малко на почивка в Петроханският балкан! Едно цвете да поднеса на паметника.
    Аре цунки!💏

    18:41 27.05.2026

  • 116 така така

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Българка":

    Ясно колко си българка..

    18:41 27.05.2026

  • 117 БеГемот

    1 5 Отговор
    Предлагам от гербдпс пп и дб да събират пари за Украйна може и да заделят процент от заплатите си...даже от доходите доколкото това са различни суми....

    Коментиран от #119

    18:41 27.05.2026

  • 118 Анонимен

    4 2 Отговор

    До коментар #110 от "Баба Яга":

    Забрана за БКП и съветските другари забрана да червените олигарси които са с убиецът Путин

    Коментиран от #124

    18:42 27.05.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Хасковски каунь

    1 5 Отговор

    До коментар #41 от "Хахахаха":

    Евровизията съм я отсфирил.
    Давай Радев!

    18:45 27.05.2026

  • 122 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #113 от "гост":

    РР е никой а ти още повече си никой Брюксел си има свои политики и затова е тази битка с агресор Путин с убиец Путин с диктатор Путин

    Коментиран от #126, #127, #134

    18:46 27.05.2026

  • 123 Цуни муни

    5 1 Отговор
    Ей целувач на ГЗОВЕ, скривай се някъде национален ПРЕДАТЕЛЮ!

    18:48 27.05.2026

  • 124 Баба Яга

    4 5 Отговор

    До коментар #118 от "Анонимен":

    Абе гл...к, каква БКП, какви комунисти изобщо смесваш тук. В Русия на власт са капиталисти, а в укра глобалфашиисти и продажни мекерета, антибългари до мозъка на костите си, юдаи! Ти и стотици като теб сте много заблудени, да се натискате да даваме всичко на тия негодници, продали кръвта си и родината на джидовете. Нито цент за киевската наркохунта.

    Коментиран от #132

    18:48 27.05.2026

  • 125 Пуфито Георг

    3 2 Отговор
    Дженди, оди да бършеш сълзите на кумеца ти!
    Тепърва ще бъдете поливани с леден буш. И яйчниците ти ще се спаружат!

    18:48 27.05.2026

  • 126 БеГемот

    3 0 Отговор

    До коментар #122 от "Анонимен":

    Така е аз съм никой и другите двама ....въпроса е ти КОЙ си?!

    18:49 27.05.2026

  • 127 Тук не е Брюксел

    5 2 Отговор

    До коментар #122 от "Анонимен":

    Брюксел като си има собствени политики защо ние да нямаме наши.Вие сте същите като ония комунисти които правеха всичко което им нареждаха от Москва само господарят ви е друг.

    Коментиран от #135

    18:50 27.05.2026

  • 128 Алекса

    5 2 Отговор
    Я? Целувача дава оценки коя ръка трябва да се целува ама още не е разбрал че е с отпаднала необходимост !

    18:52 27.05.2026

  • 129 Селянин

    2 3 Отговор
    Хунтата на ГЕРБ да ходи при Бай Ставри.

    18:52 27.05.2026

  • 130 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 3 Отговор
    Тиквите и петроханците се наредиха рамо до рамо на барикадата

    Коментиран от #142

    18:54 27.05.2026

  • 131 доникс

    3 3 Отговор
    Знаем че е целувал ръката и не само ръката а и жезъла на крадливия в Банкя

    18:55 27.05.2026

  • 132 Анонимен

    3 3 Отговор

    До коментар #124 от "Баба Яга":

    Лично ти колко даваш че пише глупости С лъжи за малоумници Путин е убиец Путин е агресор Путин е диктатор България е Европа и Демокрация БКП съветскитедругари и червените олигарси завладели сега цялата власт няма да векуват

    18:56 27.05.2026

  • 133 ????

    2 2 Отговор
    РР винаги е имал едно говорене за вътрешна употреба и за клатене наивните му сънародници, и други действия, подкрепящи лоялно външни, да кажем съюзнически, интереси.
    Гошо трябва да е разбрал, че българофилите съвсем са наясно, че спрямо българския народ, управниците му са агресори. Един бивш отдавна наричат българоубиец. За съжаление днешният ще бъде ликвидатор на България...
    Единствената невинна жертва в това болно време са българолюбците, които никой не пожела да чуе.
    150 години независима българска държава ще честваме ли?

    18:57 27.05.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #127 от "Тук не е Брюксел":

    А пари търговия икономика откъде от Путин ли или РР и неговите милионери ще ти раздават на теб лично хахахахТук е демокрация Не е собственост на никакви месии

    18:57 27.05.2026

  • 136 гост

    3 2 Отговор
    Който подкрепя банкянският идиот е от същото котило!Зелената дебелобузеста жаба скора ще бъде сварена!

    18:58 27.05.2026

  • 137 не може да бъде

    1 2 Отговор
    Ще видим Радев и новото правителство какви действия ще предприемат ...считам че не бива да има големи очаквания !?!Но квиченето на разни недоразумения като този абсолютен неадекватник е дразнещо ....какво падение такъв човек е бивш м-р на външните работи -толкова важен пост!?...но това квичене според мен е и повод да видим какво е отношението към водещите политици в Европа - Урсулата Кая Мерц Стармър Макрон ..струва ми се тяхното положение тяхната "популярност " обясняват доста наща за Европа!?

    18:59 27.05.2026

  • 138 оня с коня

    4 2 Отговор
    Както Европа,така и България е в "Трудно" финансово състояние предвид Войната с Иран и русия.Радев реши че Премиерството е като Президенството и със Замах и призив "На нож" ще оправи Икономиката като никой друг независимо че няма и Грам Управленски опитНещата обаче много скоро ще загрубеят поради 1/Вътрешни Проблеми- НЕИЗБЕЖНО "Затягане на коланите",т.е. Кастрене на раб. Места,Заплати,соц помощи,Рехабилитация на пътна мрежа и т.н.,което ще му донесе значителни Негативи.2/Външни Проблеми- С ролята си на "Зам. Орбан" Радев се опълчва на ЕС и Положителното му отношение спрямо русия и Отрицателното спряво Украйна ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ще доведе до Замразяване на Еврофондове- Пари,които Правителството "с Трепет" очаква.От тук нататък следва Икономически Катаклизъм и към края на Есента нещата вероятно ще приемат много остра форма.Последствия:Нови избори,при които вероятно Партията на радев няма да влезе в НС.

    18:59 27.05.2026

  • 139 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Емил":

    Лъжи за наивници и бедняци

    19:00 27.05.2026

  • 140 Хаха

    0 2 Отговор
    Този мухльо да дава от свийте спестявания на 404. Видяхме помощите изпрани във 104 луксозни къщи!

    19:00 27.05.2026

  • 141 тиририрам

    0 1 Отговор
    Знаете, че за всичко са виновни предишните, затова за спирането на помощите ще сте виновни вие!😎

    19:00 27.05.2026

  • 142 не може да бъде

    0 2 Отговор

    До коментар #130 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Считам че не излишно да имитираме Тръмп -гЮрги уволнен си!?хората не само ви уволниха а и ви изритаха и изринаха заедно със столовете и възглавниците ...сега ще стоите в кюшето и ще мълчите !?

    19:03 27.05.2026

  • 143 си пън

    0 2 Отговор
    гейорг,ама кат си толкоз възмутени,и сте уж много,ама изтеглете заем и го дайте на осрайна бе,що е тоз рев

    19:07 27.05.2026

  • 144 си пън

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Горски":

    горски,и как да преговаря путин с европа,кат го излъгаха няколко пъти

    19:10 27.05.2026

  • 145 Майора

    1 0 Отговор
    Стигасте защитавали мистър Кш и Бораш! Вместо да мисли как да възстанови даваните напразно всеки ден 500 000 € за газта , дава акъл! Пролича си че е руски агент и защитаваПутин и Русия както каза ген. Решетнко!

    19:18 27.05.2026

  • 146 Морски

    0 0 Отговор
    Проджниците започнаха да вият на умряло като карпатски вълци

    19:20 27.05.2026

  • 147 Констатация

    0 0 Отговор
    Няма по-голяма глупост от тази, най-бедната държава в ЕС да финансира най Корумпираната "държава" в Света като бУк. . Пределно ясна ми е целта на Европейското НАТО - А) Братоубийственна война Б) Поколения вражда между РФ и бУк. В) Политическо, Икономичско и Социално напрежение, което в крайна сметка да свали режима на дедо Путин в РФ. Г) ЕС и Щатите да си назначат Марионетка . Д) Разпарчетосване на Русия на малки държавици Е) Грабеж на природните ресурси на онова което остане от Рашка.

    19:22 27.05.2026

