В задънена улица в Украйна! В ЕС очакват Путин да нападне Европа през следващите 12 месеца
27 Май, 2026 23:18 1 040 47

Според оценки на западните разузнавателни служби руските войски губят близо 35 000 войници месечно, което надхвърля възможностите на Кремъл за набиране на личен състав

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Русия е влязла в задънена улица във войната срещу Украйна. Затова в европейските столици нарастват опасенията, че руският президент Владимир Путин ще се опита да пренареди картите, като разшири конфликта към Европа, пише The Wall Street Journal, цитиран от Фокус.

Няколко европейски длъжностни лица, отговарящи за националната сигурност, предупредяват, че Русия може да се опита да провери сплотеността на НАТО, нанасяйки удар по някоя от балтийските държави, шведските или датските острови в Балтийско море или териториите на алианса в Арктика.

Освен това, неотдавнашните заплахи на президента на САЩ Доналд Тръмп да напусне НАТО и неговите стъпки за съкращаване на американските войски, разположени в Европа, засилват заплахата.

Високопоставени европейски длъжностни лица се опасяват, че Русия може да види възможност за укрепване на позициите си през следващите 12 месеца, тъй като петролната криза, предизвикана от войната с Иран, ще създаде допълнителни политически сътресения в Европа, подкрепяйки крайнодесните партии, които се стремят към възобновяване на покупките на руски петрол и газ и прекратяване на помощта за Украйна.

Според представители на европейските разузнавателни и военни ведомства няма никакви признаци, че Русия действително прехвърля войски или техника за организиране на нападения срещу балтийските държави или други територии извън Украйна.

Въпреки това през следващите месеци Путин ще се изправи пред труден избор. Според оценки на западните разузнавателни служби руските войски губят близо 35 000 войници месечно, което надхвърля възможностите на Кремъл за набиране на личен състав.

Отбелязва се, че продължаването на войната в Украйна с настоящите темпове скоро ще стане невъзможно без прибягване до принудителна мобилизация, а Путин трябва по някакъв начин да оправдае тази стъпка.

"Ако просто обявите мобилизация за тази война, ще дадете сигнал, че всъщност няма да спечелите. Затова настъпва момент, в който им е необходимо да ескалират ситуацията, за да оправдаят мобилизацията. И това е много опасен момент. Разбира се, никой не вижда какво се случва в главата на Путин, но това може да е калкулация за напредък и промяна на линейността на тази война“, заявява върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас.

При това, както отбелязва WSJ, Путин продължава да твърди, че победата е близо, и няма никакви признаци, че стратегическата му цел – господство над цяла Украйна и преразпределение на баланса на силите в Европа – по някакъв начин се е променила, въпреки проблемите, с които Москва се сблъсква на бойното поле.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Румен Решетников

    10 24 Отговор
    Пета година блицкриг в Украйна с безаналогови хипероръжия, а ватенките още не могат да стигнат до административните граници на Донбас...
    Ако на Хаяско I-ви му се мре, може да нападне държава от НАТО!!!

    Коментиран от #17, #26, #40, #44

    23:24 27.05.2026

  • 2 Опа

    27 6 Отговор
    Желязна логика - Русия е слаба и съответно понеже няма кадри, с намалената си армия и липса на оръжия, ще нападне друга държава, за да “провери” цялостта на “алианса”??? Тва и в учебниците по тактика не са го чували, но Уолшит явно знае нещо, което ние не.

    Коментиран от #8, #22

    23:25 27.05.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    20 6 Отговор
    Малоумието е тотално! Най-потресаващото обаче остава, че тия простотии и чисти лъжи продължават да минават през зальоханите европеперудки, които ръкопляскат в захлас на партията и Първия!
    Европееца явно е откровено олиго, човекоподобно без умения да мисли самостоятелно - друго обяснение що още търпи аз лично нямам!

    Коментиран от #14

    23:29 27.05.2026

  • 4 Д-р Ментал

    13 2 Отговор
    Отлична логика 😂

    23:29 27.05.2026

  • 5 Укрите отдавна нападнаха България

    18 7 Отговор
    - Вчера излязоха данни как украинската мафия
    в качеството на БЕДЕН УКРАИНСКИ БЕЖАНЕЦ ОТ ВОЙНАТА
    финансира строежа на 104 луксозни сгради в района около
    Варна, които за построени незаконно в защитена природна
    територия.
    - ДАНС първо е изгонило украинския мафиот, но след няколко
    дена отменят забраната за пребиваване на мафиота в България,
    след което той строи комплекса си незаконно
    - Преди една седмица украински мафиоти се стреляха в центъра
    на Варна, при което от рикушета бе ранена жена
    - Преди две седмици впиянчена украинка закла четири човека
    в супермаркет във Варна
    - Днес излязоха данни как украинка пуска кучето си, порода
    немска овчарка без повод в парк, в резултат на което бива
    обезобразен и ранен тежко мъж

    - Докога украинците ще върлуват в България?

    23:31 27.05.2026

  • 6 Продължавайте

    1 5 Отговор
    да чакате. Най-добрата защита е нападението, ама на кой му стиска...

    23:31 27.05.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    11 7 Отговор
    Не пишете глупости. Русия няма да напада Европа. Ще нападне пинчерите от Прибалтийските републики, които не спират да лаят, защитени от големите батковци. Никой европеец няма да си развали рахатлъка, ако Русия ги нападне. Член 5-ти ще им го заврят там дето слънце не огрява. Да се притесняват в по-бшизък план. До 24 часа Русия ще нанесе нов удар по Киев. Стратегическите бомбандировачи са се преместили на по-близки летища. Нека да я караме по ред.

    Коментиран от #38

    23:31 27.05.2026

  • 8 О по ааа

    7 15 Отговор

    До коментар #2 от "Опа":

    Искаш ли мир готви се за война.Нищо че ВСУ направиха от руската мечка проскубана гарга,която може само да грачи.

    23:32 27.05.2026

  • 9 Отстрани

    14 5 Отговор
    Еврофашистите и ционистите наляха в бивша Украйна 1 трилион долара , колкото поне 5 военни бюджета на Русия, засипаха в със всякакви хипер дупер оръжия, но така и едно село не отвоюваха, само приказки слушаме и пропаганда без край. Сега е безсилието си го обърнаха на терор.

    За какво ѝ е на Русия да напада Европа, да ви храни ли бе!? Ами тя ви храни вече 50 години и каза стига толкова, оправяйте се, ама и това не ви харесва.

    И ние бихме искали да нападне Европа и да ви изчисти, но за съжаление няма да го направи!

    Коментиран от #20, #35

    23:32 27.05.2026

  • 10 НЕ ПОМАГА НИЩО

    10 7 Отговор
    КОГАТО МЕЧТИТЕ И ЖЕЛАНИЯТА ГИ ПРЕДСТАВЯШ ЗА РЕАЛНОСТ. РУСИЯ Е ТЕОРЕТИЧНО И ПРАКТИЧЕСКИ НЕПОБЕДИМА.

    Коментиран от #18

    23:33 27.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Блицкриг

    5 4 Отговор
    Налагането на икономически санкции и подкрепата за терористични формирования по границите на РФ, сами по себе са акт на война. Дали отговорът ще бъде с военни средства или само икономически, е отделен въпрос.

    23:34 27.05.2026

  • 13 Мисирките за некое скъсано евро

    18 4 Отговор
    са готови да надраскат и най пошлите лъжи.

    23:35 27.05.2026

  • 14 Не умувай !Т-п си на гаа.лош

    4 10 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    Кажи кво става с Пуся тридневният.

    23:36 27.05.2026

  • 15 az СВО Победа 81

    11 4 Отговор
    Офффф, пак от резливата бозЪ!
    🤣🤣🤣

    Шизофренията тържествува!

    Русия хем "нямала" войници, ама пък "щяла да напада"....

    23:36 27.05.2026

  • 16 Пишете пълни глупости

    8 3 Отговор
    Този който е в задънена улица, щял да нападне един цял континент!

    Що ли ви падам на нивото?!

    23:38 27.05.2026

  • 17 Рентген

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Румен Решетников":

    За пет мили секунди ще се изпържиш и ще останат само тролски сажди.

    23:38 27.05.2026

  • 18 Да де.От Киев за два дня

    4 8 Отговор

    До коментар #10 от "НЕ ПОМАГА НИЩО":

    Русия не може да бъде победена 🥳🤡🥳

    Коментиран от #23

    23:38 27.05.2026

  • 19 койдазнай

    6 10 Отговор
    Путин беше разбит от украинският народ, като мече у дирек. Сега кремълския безумец ще гледат да включи и Европа във войната, та да не изглежда толкова позорно поражението.

    Коментиран от #27

    23:38 27.05.2026

  • 20 Така е

    4 5 Отговор

    До коментар #9 от "Отстрани":

    Ако не е Русия, Европа ще умре от глад. Нъл тъй!

    23:43 27.05.2026

  • 21 Украинците са жалки убийци

    11 6 Отговор
    Синът на украинската посланичка в България извършва брутално жестоко убийство в Австрия, при което измъчва друг ураинец за паролата на криптовалута, след което го убива.

    Онези, които заставате на страната на тези престъпници сте тотално деградирали личности.

    23:43 27.05.2026

  • 22 оня с коня

    2 6 Отговор

    До коментар #2 от "Опа":

    Няма как хора на твоя акъл да търсят Логика в каквото и да е защото даже и да им се напише на челото,те няма да се сетят да се погледнат в огледалото,пък то и ще е написано на обратно...А ясно пише в статията- Русия ГУБИ повече войници отколкото успява да събере по улици и затвори,затова и й е необходима "Законна " Война с Европа макар и чрез нападение на ограничени територии -ЗА ДА ИМА ПРЕТЕКС Путин да обяви ВСЕОБЩА Мобилизация изразяваща се в привличане на МИЛИОНИ Руснаци в Армията само с един замах!И да - ще отстъпи от нападнатите Западни територии,но ДО ГРАНИЦАТА с Украйна /Западната естествено/,което значи че Украйна става Руска със цялото си население и природни дадености.И "Как ще ги стигнем Руснаците" тогава?...Има такава песен.

    Коментиран от #31, #45

    23:44 27.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Оня НЕ НОРМАЛНИЯ ДУГИН ВИКА

    5 7 Отговор
    В Руската свинеферма не трябва да има избори.Ненужни били.
    Викам направо да докарат Ким Чен Ун да управлява Блатото.По-добре ще се справи от сегашните управляващи руски каПУте.
    😀😀😀

    Коментиран от #28

    23:45 27.05.2026

  • 25 име

    8 4 Отговор
    Всичката тази истерия на урсулите и киевската хунта, как Русия ще нападне ЕССР, как Беларус ще нападне Киев, какво же се случи в Армения ако паднел прозападния премиер... всимко това е олелия с цел да се оправдае потъването на пари в продънената каца Украйна или най-новата понци схема на Mърcyла, военизирането на ЕССР

    Коментиран от #30

    23:46 27.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 РЕАЛИСТ

    6 3 Отговор

    До коментар #19 от "койдазнай":

    Напротив, НАТО бе разбито от Путин. НАТО въоръжава , дава пари, дава информация от сателити ,обучава украинската армия, инструктори я командват и пак нищо. Ядат бой по целия фронт. Дори забравиха, че ще си връщат Крим , Донбас и Луганск. Борят се за оцеляване. На Запад цените растат и вече на всички им писна от тази Украйна. Прибраха всички украински знамена и чакат ,кога Путин ще го заличи, за да се живее нормално в Европа, както се живееше, когато никой не знаеше , че такава държава, като Украйна съществува.

    Коментиран от #41

    23:48 27.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Искат ресурсите на Русия

    6 3 Отговор
    Тия нямат дори костен мозък!

    23:49 27.05.2026

  • 30 Русия е аут и от Армения

    2 5 Отговор

    До коментар #25 от "име":

    Армения вече подписа редица договори със САЩ.
    Копейките още не се усещате,че САЩ и ЕС играят доброто и лошото ченге.

    Коментиран от #32

    23:49 27.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 име

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Русия е аут и от Армения":

    Нещо да съм те питал?

    23:52 27.05.2026

  • 33 Съдията

    6 4 Отговор
    За какво Путин да на напада Западна(лите)? Те още отсега са се нас.рали и не знаят откъде да вземат тоалетна хартия. 500 милиарда набутаха в Украйна, а изходът е същият от четири години насам. Бялото знаме и приемането на условията на САЩ и Русия.😂

    23:53 27.05.2026

  • 34 Владимир Путин, президент

    1 4 Отговор
    Боже господи....
    Аз туфлите руските не мога се наведа да вържа, най-нищата и пропадла Украйна да превзема, Естония събира мощен юмрук на границата, ама ще нападам не една, а 12 държави. Явно има по-луди малoyмни фантазьори oт мен ☝️

    23:53 27.05.2026

  • 35 Умрел руснак

    2 5 Отговор

    До коментар #9 от "Отстрани":

    С кво ще ги храни опърпаната Русийка с БВП колкото на Италия.
    От къде ви изнамират бе?От овчарници ли, от домове за бавни?...Пияни ли сте,лепилари ли сте...

    23:54 27.05.2026

  • 36 Груз 404

    6 1 Отговор
    "Според оценки на западните разузнавателни служби руските войски губят близо 35 000 войници месечно, което надхвърля възможностите на Кремъл за набиране на личен състав."

    Като губят толкова много руснаците, защо не са започнали да могилизират мъжете от улиците с бусове, като зеления жид!

    Коментиран от #46

    23:57 27.05.2026

  • 37 ?????

    6 2 Отговор
    Абе Русия губи войната в Украйна и поради това ще нападне Европа.
    Умнокрасивата логика е логична само ако се сетим че прибалтите вече участват във войната не само подпомагайки материално Украйна, но и предоставяйки въздушното си пространство на украинските дронове за атаки срещу Русия.
    Така че на европейските лелки явно не им стига до последния украинец но готвят следващите защитници на свободния свят за курбан.
    Иначе ние си имаме такава поговорка - да би мирно седяло, не би чудо видяло.

    23:57 27.05.2026

  • 38 име

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":

    Балтийските пинчери мисля, че сами ще млъкнат когато xунтата в Киев падне и Mъpcyлите изчезнат от политическия живот. Второто определено няма да е скоро, но няма нищо вечно, рано ила късно са аут.

    23:57 27.05.2026

  • 39 Коментар от руските форуми

    7 1 Отговор
    Те просто ни се подиграват; Русия прощава твърде много. Всички вярват, че това идва от слабост. Освен това европейците знаят колко високопоставени служители и политици държат за парите си, тоест за портфейлите си. Глупавите идеи за приятелство и побратимяване доведоха до пълен упадък на авторитета на страната. Вместо да се засилим, ние пропиляхме ресурси из бившите републики, отслабвайки се още повече. Демократите са на власт, компрометирали са се чрез комуникация с Епщайн; още не са ги изгонили. И мъчително унищожават страната и живота на всеки един от нас. Никой не разбира защо се пролива толкова много кръв на нашите войници, за кого жертват живота на мирни жители на Белгород и други, в името на спасяването на живота на нацистката, антируска, ненавиждаща руска измет?

    23:57 27.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Миролюб Войнов, офицер от НАТО

    1 4 Отговор

    До коментар #27 от "РЕАЛИСТ":

    ".. НАТО бе разбито от Путин...."

    НАТО знае ли, че Путин и СанчоПанcа Песков се сражават с него и ветрогенераторите му ?

    23:58 27.05.2026

  • 42 ра ра ра

    2 4 Отговор
    Дедо Пусьо сложи ли си 150 годишната инжекция?
    😂😂😂😂

    00:00 28.05.2026

  • 43 Шизофрения

    4 1 Отговор
    Как ще нападне, като свърши ракетите още преди 4 години и има само чипове от ууукраински перални и лопатки от ВСВ

    00:02 28.05.2026

  • 44 Мирчев нискочелия

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Румен Решетников":

    За 5 год. хиляди натовци отидоха при Бандера и Шухевич.

    00:05 28.05.2026

  • 45 Богдан Сташински

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "оня с коня":

    Много ти разбира кухата конска тиква от руска тактика, всеки шорошки maлoymниk стана военен експерт.

    00:12 28.05.2026

  • 46 Груз 200,Груз 300

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Груз 404":

    Украйна има подготвен мобилизационен потенциал от 3,4 милиона души.Когато Путин нареди мобилизация през 2022 знаеш ли колко милиона руснаци си плюха на петите и завинаги избягаха от кочината,а?

    00:12 28.05.2026

  • 47 Луди за връзване бе!

    0 0 Отговор
    Как хем Русия "губи" в Украйна, хем заради това щяла да напада и НАТО???
    Няма ли журналисти които да попитат? Или сами да се попитат?
    Не е ли по-логично, че след като лузърите от НАТО виждат приближаването на огромното си унижение и след като обещаха ясно, че никога няма да го допуснат, да направят всичко възможно да се включат директно, насъсквайки балтийските си пинчери, да предизвикат Русия, което вече го виждаме!!!
    Ха дано! Стискам им палци. Дано успеят и Русия "непредизвикано" да получи по-добър достъп и до Балтийско море!

    00:13 28.05.2026

