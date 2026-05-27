В задънена улица в Украйна! В ЕС очакват Путин да нападне Европа през следващите 12 месеца

Русия е влязла в задънена улица във войната срещу Украйна. Затова в европейските столици нарастват опасенията, че руският президент Владимир Путин ще се опита да пренареди картите, като разшири конфликта към Европа, пише The Wall Street Journal, цитиран от Фокус.
Няколко европейски длъжностни лица, отговарящи за националната сигурност, предупредяват, че Русия може да се опита да провери сплотеността на НАТО, нанасяйки удар по някоя от балтийските държави, шведските или датските острови в Балтийско море или териториите на алианса в Арктика.
Освен това, неотдавнашните заплахи на президента на САЩ Доналд Тръмп да напусне НАТО и неговите стъпки за съкращаване на американските войски, разположени в Европа, засилват заплахата.
Високопоставени европейски длъжностни лица се опасяват, че Русия може да види възможност за укрепване на позициите си през следващите 12 месеца, тъй като петролната криза, предизвикана от войната с Иран, ще създаде допълнителни политически сътресения в Европа, подкрепяйки крайнодесните партии, които се стремят към възобновяване на покупките на руски петрол и газ и прекратяване на помощта за Украйна.
Според представители на европейските разузнавателни и военни ведомства няма никакви признаци, че Русия действително прехвърля войски или техника за организиране на нападения срещу балтийските държави или други територии извън Украйна.
Въпреки това през следващите месеци Путин ще се изправи пред труден избор. Според оценки на западните разузнавателни служби руските войски губят близо 35 000 войници месечно, което надхвърля възможностите на Кремъл за набиране на личен състав.
Отбелязва се, че продължаването на войната в Украйна с настоящите темпове скоро ще стане невъзможно без прибягване до принудителна мобилизация, а Путин трябва по някакъв начин да оправдае тази стъпка.
"Ако просто обявите мобилизация за тази война, ще дадете сигнал, че всъщност няма да спечелите. Затова настъпва момент, в който им е необходимо да ескалират ситуацията, за да оправдаят мобилизацията. И това е много опасен момент. Разбира се, никой не вижда какво се случва в главата на Путин, но това може да е калкулация за напредък и промяна на линейността на тази война“, заявява върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас.
При това, както отбелязва WSJ, Путин продължава да твърди, че победата е близо, и няма никакви признаци, че стратегическата му цел – господство над цяла Украйна и преразпределение на баланса на силите в Европа – по някакъв начин се е променила, въпреки проблемите, с които Москва се сблъсква на бойното поле.
1 Румен Решетников
Ако на Хаяско I-ви му се мре, може да нападне държава от НАТО!!!
23:24 27.05.2026
2 Опа
23:25 27.05.2026
3 ДрайвингПлежър
Европееца явно е откровено олиго, човекоподобно без умения да мисли самостоятелно - друго обяснение що още търпи аз лично нямам!
23:29 27.05.2026
4 Д-р Ментал
5 Укрите отдавна нападнаха България
в качеството на БЕДЕН УКРАИНСКИ БЕЖАНЕЦ ОТ ВОЙНАТА
финансира строежа на 104 луксозни сгради в района около
Варна, които за построени незаконно в защитена природна
територия.
- ДАНС първо е изгонило украинския мафиот, но след няколко
дена отменят забраната за пребиваване на мафиота в България,
след което той строи комплекса си незаконно
- Преди една седмица украински мафиоти се стреляха в центъра
на Варна, при което от рикушета бе ранена жена
- Преди две седмици впиянчена украинка закла четири човека
в супермаркет във Варна
- Днес излязоха данни как украинка пуска кучето си, порода
немска овчарка без повод в парк, в резултат на което бива
обезобразен и ранен тежко мъж
- Докога украинците ще върлуват в България?
23:31 27.05.2026
6 Продължавайте
23:31 27.05.2026
7 РЕАЛИСТ
23:31 27.05.2026
8 О по ааа
До коментар #2 от "Опа":Искаш ли мир готви се за война.Нищо че ВСУ направиха от руската мечка проскубана гарга,която може само да грачи.
23:32 27.05.2026
9 Отстрани
За какво ѝ е на Русия да напада Европа, да ви храни ли бе!? Ами тя ви храни вече 50 години и каза стига толкова, оправяйте се, ама и това не ви харесва.
И ние бихме искали да нападне Европа и да ви изчисти, но за съжаление няма да го направи!
23:32 27.05.2026
10 НЕ ПОМАГА НИЩО
23:33 27.05.2026
12 Блицкриг
13 Мисирките за некое скъсано евро
14 Не умувай !Т-п си на гаа.лош
До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":Кажи кво става с Пуся тридневният.
15 az СВО Победа 81
🤣🤣🤣
Шизофренията тържествува!
Русия хем "нямала" войници, ама пък "щяла да напада"....
16 Пишете пълни глупости
Що ли ви падам на нивото?!
17 Рентген
До коментар #1 от "Румен Решетников":За пет мили секунди ще се изпържиш и ще останат само тролски сажди.
18 Да де.От Киев за два дня
До коментар #10 от "НЕ ПОМАГА НИЩО":Русия не може да бъде победена 🥳🤡🥳
23:38 27.05.2026
19 койдазнай
23:38 27.05.2026
20 Така е
До коментар #9 от "Отстрани":Ако не е Русия, Европа ще умре от глад. Нъл тъй!
21 Украинците са жалки убийци
Онези, които заставате на страната на тези престъпници сте тотално деградирали личности.
22 оня с коня
До коментар #2 от "Опа":Няма как хора на твоя акъл да търсят Логика в каквото и да е защото даже и да им се напише на челото,те няма да се сетят да се погледнат в огледалото,пък то и ще е написано на обратно...А ясно пише в статията- Русия ГУБИ повече войници отколкото успява да събере по улици и затвори,затова и й е необходима "Законна " Война с Европа макар и чрез нападение на ограничени територии -ЗА ДА ИМА ПРЕТЕКС Путин да обяви ВСЕОБЩА Мобилизация изразяваща се в привличане на МИЛИОНИ Руснаци в Армията само с един замах!И да - ще отстъпи от нападнатите Западни територии,но ДО ГРАНИЦАТА с Украйна /Западната естествено/,което значи че Украйна става Руска със цялото си население и природни дадености.И "Как ще ги стигнем Руснаците" тогава?...Има такава песен.
23:44 27.05.2026
24 Оня НЕ НОРМАЛНИЯ ДУГИН ВИКА
Викам направо да докарат Ким Чен Ун да управлява Блатото.По-добре ще се справи от сегашните управляващи руски каПУте.
😀😀😀
23:45 27.05.2026
25 име
23:46 27.05.2026
27 РЕАЛИСТ
До коментар #19 от "койдазнай":Напротив, НАТО бе разбито от Путин. НАТО въоръжава , дава пари, дава информация от сателити ,обучава украинската армия, инструктори я командват и пак нищо. Ядат бой по целия фронт. Дори забравиха, че ще си връщат Крим , Донбас и Луганск. Борят се за оцеляване. На Запад цените растат и вече на всички им писна от тази Украйна. Прибраха всички украински знамена и чакат ,кога Путин ще го заличи, за да се живее нормално в Европа, както се живееше, когато никой не знаеше , че такава държава, като Украйна съществува.
23:48 27.05.2026
29 Искат ресурсите на Русия
30 Русия е аут и от Армения
До коментар #25 от "име":Армения вече подписа редица договори със САЩ.
Копейките още не се усещате,че САЩ и ЕС играят доброто и лошото ченге.
23:49 27.05.2026
32 име
До коментар #30 от "Русия е аут и от Армения":Нещо да съм те питал?
23:52 27.05.2026
33 Съдията
34 Владимир Путин, президент
Аз туфлите руските не мога се наведа да вържа, най-нищата и пропадла Украйна да превзема, Естония събира мощен юмрук на границата, ама ще нападам не една, а 12 държави. Явно има по-луди малoyмни фантазьори oт мен ☝️
23:53 27.05.2026
35 Умрел руснак
До коментар #9 от "Отстрани":С кво ще ги храни опърпаната Русийка с БВП колкото на Италия.
От къде ви изнамират бе?От овчарници ли, от домове за бавни?...Пияни ли сте,лепилари ли сте...
23:54 27.05.2026
36 Груз 404
Като губят толкова много руснаците, защо не са започнали да могилизират мъжете от улиците с бусове, като зеления жид!
23:57 27.05.2026
37 ?????
Умнокрасивата логика е логична само ако се сетим че прибалтите вече участват във войната не само подпомагайки материално Украйна, но и предоставяйки въздушното си пространство на украинските дронове за атаки срещу Русия.
Така че на европейските лелки явно не им стига до последния украинец но готвят следващите защитници на свободния свят за курбан.
Иначе ние си имаме такава поговорка - да би мирно седяло, не би чудо видяло.
23:57 27.05.2026
38 име
До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":Балтийските пинчери мисля, че сами ще млъкнат когато xунтата в Киев падне и Mъpcyлите изчезнат от политическия живот. Второто определено няма да е скоро, но няма нищо вечно, рано ила късно са аут.
23:57 27.05.2026
39 Коментар от руските форуми
41 Миролюб Войнов, офицер от НАТО
До коментар #27 от "РЕАЛИСТ":".. НАТО бе разбито от Путин...."
НАТО знае ли, че Путин и СанчоПанcа Песков се сражават с него и ветрогенераторите му ?
23:58 27.05.2026
42 ра ра ра
😂😂😂😂
00:00 28.05.2026
43 Шизофрения
00:02 28.05.2026
44 Мирчев нискочелия
До коментар #1 от "Румен Решетников":За 5 год. хиляди натовци отидоха при Бандера и Шухевич.
00:05 28.05.2026
45 Богдан Сташински
До коментар #22 от "оня с коня":Много ти разбира кухата конска тиква от руска тактика, всеки шорошки maлoymниk стана военен експерт.
00:12 28.05.2026
46 Груз 200,Груз 300
До коментар #36 от "Груз 404":Украйна има подготвен мобилизационен потенциал от 3,4 милиона души.Когато Путин нареди мобилизация през 2022 знаеш ли колко милиона руснаци си плюха на петите и завинаги избягаха от кочината,а?
00:12 28.05.2026
47 Луди за връзване бе!
Няма ли журналисти които да попитат? Или сами да се попитат?
Не е ли по-логично, че след като лузърите от НАТО виждат приближаването на огромното си унижение и след като обещаха ясно, че никога няма да го допуснат, да направят всичко възможно да се включат директно, насъсквайки балтийските си пинчери, да предизвикат Русия, което вече го виждаме!!!
Ха дано! Стискам им палци. Дано успеят и Русия "непредизвикано" да получи по-добър достъп и до Балтийско море!
00:13 28.05.2026