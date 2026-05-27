В задънена улица в Украйна! В ЕС очакват Путин да нападне Европа през следващите 12 месеца

Русия е влязла в задънена улица във войната срещу Украйна. Затова в европейските столици нарастват опасенията, че руският президент Владимир Путин ще се опита да пренареди картите, като разшири конфликта към Европа, пише The Wall Street Journal, цитиран от Фокус.

Няколко европейски длъжностни лица, отговарящи за националната сигурност, предупредяват, че Русия може да се опита да провери сплотеността на НАТО, нанасяйки удар по някоя от балтийските държави, шведските или датските острови в Балтийско море или териториите на алианса в Арктика.

Още новини от Украйна

Освен това, неотдавнашните заплахи на президента на САЩ Доналд Тръмп да напусне НАТО и неговите стъпки за съкращаване на американските войски, разположени в Европа, засилват заплахата.

Високопоставени европейски длъжностни лица се опасяват, че Русия може да види възможност за укрепване на позициите си през следващите 12 месеца, тъй като петролната криза, предизвикана от войната с Иран, ще създаде допълнителни политически сътресения в Европа, подкрепяйки крайнодесните партии, които се стремят към възобновяване на покупките на руски петрол и газ и прекратяване на помощта за Украйна.

Според представители на европейските разузнавателни и военни ведомства няма никакви признаци, че Русия действително прехвърля войски или техника за организиране на нападения срещу балтийските държави или други територии извън Украйна.

Въпреки това през следващите месеци Путин ще се изправи пред труден избор. Според оценки на западните разузнавателни служби руските войски губят близо 35 000 войници месечно, което надхвърля възможностите на Кремъл за набиране на личен състав.

Отбелязва се, че продължаването на войната в Украйна с настоящите темпове скоро ще стане невъзможно без прибягване до принудителна мобилизация, а Путин трябва по някакъв начин да оправдае тази стъпка.

"Ако просто обявите мобилизация за тази война, ще дадете сигнал, че всъщност няма да спечелите. Затова настъпва момент, в който им е необходимо да ескалират ситуацията, за да оправдаят мобилизацията. И това е много опасен момент. Разбира се, никой не вижда какво се случва в главата на Путин, но това може да е калкулация за напредък и промяна на линейността на тази война“, заявява върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас.

При това, както отбелязва WSJ, Путин продължава да твърди, че победата е близо, и няма никакви признаци, че стратегическата му цел – господство над цяла Украйна и преразпределение на баланса на силите в Европа – по някакъв начин се е променила, въпреки проблемите, с които Москва се сблъсква на бойното поле.