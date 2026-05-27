Кой стои зад украинската групировка КУБ, вдигнала над сто незаконни имота край Варна

Зад строителната корпорация КУБ (KYB Corporation), която изгражда мащабните обекти в местността „Баба Алино“ край Варна, стои украинският предприемач и инвеститор Олег Невзоров, сочен за основател и основен собственик на холдинга.
Компанията е от град Одеса, Украйна, където се нарежда сред трите най-големи строителни дружества в региона, преди да пренасочи мащабни капитали и дейност към Българското Черноморие.
Според официалните данни на компанията ръководният ѝ екип се състои от:Олег Невзоров – основател и собственик, Михаил Партикевич – съосновател на „КУБ“ и изпълнителен директор на свързаната „Riviera Development Group“, Андрей Никоненок – изпълнителен директор на корпорацията.
Институциите установиха 104 незаконни постройки върху площ от 100 декара горски територии до природния парк „Златни пясъци“, изградени изцяло без строителни книжа и разрешения.
При съвместна операция на МВР и Община Варна строителството в местността „Баба Алино“ бе окончателно спряно, достъпът на техника бе блокиран, а 29 работници бяха задържани на място.
В официални обръщения Олег Невзоров определя обвиненията като „политическа кампания“ и „език на омразата“, твърдейки, че компанията инвестира законно и дългосрочно в региона.
Невзоров развива строителен и инвестиционен бизнес в Източна Европа от над две десетилетия, главно в района на Одеса. Той твърди, че след избухването на войната в Украйна е преместил дейността си в България. В интервю за вестник „Капитал“ Невзоров посочва, че той и неговите партньори са генерирали законни и достатъчно високи доходи в Украйна, които сега инвестират като собствени средства на Българското Черноморие.
Твърди се, че холдингът му оперира и реализира проекти в Румъния, България, Украйна, Черна гора и Гърция. Разследващият сайт BIRD.BG и медийни публикации разкриват сериозни въпросителни около законността на капиталите и престоя му в България: ДАНС е разработвала Невзоров за пране на милиони в кеш, инвестирани в недвижими имоти във Варна.
Разследванията сочат, че фирмите на КУБ строят и продават имоти на украински граждани на цени два-три пъти под пазарните. Веднага след това някои от тези обекти се препродават на реална пазарна стойност на граждани на Израел.
Според експерти по финансова сигурност това е ясен индикатор за легализиране на капитали с неустановен произход. Сред купувачите са идентифицирани и висши кадри от украинското МВР. В докладите на българските служби фигурират данни за потенциални връзки на бизнесмена и негови съдружници с руското разузнаване.
Около престоя на Олег Невзоров в България се разигра безпрецедентен юридически казус.
През юли 2025 г. и.ф. председател на ДАНС Деньо Денев подписва заповеди за налагане на Принудителна административна мярка (ПАМ) – 10-годишна забрана за влизане в страната на Олег Невзоров и неговия грузински съдружник Джони Читадзе с мотив, че са опасни за националната сигурност. Само две седмици по-късно същият ръководител на ДАНС мистериозно отменя собствената си заповед спрямо Невзоров. Въпреки това Агенцията за бежанците отнема временната му закрила в края на същия месец. Наблюдатели отбелязват, че 40-годишният Невзоров подлежи на военна мобилизация в Украйна, но вместо това пребивава у нас.
Официалната институционална причина за отмяната на забраната за влизане у нас на Олег Невзоров не е публично оповестена от ДАНС, тъй като мотивите в заповедите на агенцията за национална сигурност представляват класифицирана информация. Въпреки това, според разследвания на журналисти, изказвания на политици и държавни институции, се очертават две основни неофициални версии за светкавичното преразглеждане на мярката.
Основната е сътрудничество с прокуратурата като „таен свидетел“. Смята се, че Невзоров е получил институционален „чадър“ в замяна на показания. Източници на разследващия портал BIRD.BG свързват отмяната на забраната с факта, че украинецът е станал ключов таен свидетел на прокуратурата по разследването срещу настоящия кмет на Варна Благомир Коцев.
Според политически коментатори и представители на партия „Продължаваме промяната“, премахването на 10-годишната забрана от страна на шефа на ДАНС е послужило като стимул или награда за съдействието му по политически чувствителното дело. Сам по себе си казусът породи остри съмнения за оказван външен натиск върху ръководството на ДАНС, за което публично алармира и президентът Румен Радев.
Твърди се, че Невзоров се ползва с дългогодишна протекция на местно и национално ниво. Тъй като първоначалните разрешителни документи и т.нар. „удостоверения за търпимост“ за строежите са издадени по време на управлението на ГЕРБ във Варна, се подозира, че бизнес интересите на групата КУБ са наложили спешното му оставане в страната за довършване на проектите и легализиране на капиталите.
Хипотезата за специален защитен статут се засилва от факта, че грузинският съдружник на Невзоров – Джони Читадзе, който получи същата 10-годишна забрана по същото разследване за пране на пари и връзки с руските служби, не бе помилван от ДАНС. Неговата забрана остана в сила и той бе окончателно експулсиран от България, тъй като за разлика от Невзоров, не е станал свидетел по знакови дела.
В своите публични позиции Олег Невзоров категорично отрича да е давал показания срещу Благомир Коцев или да е замесен в задкулисни схеми.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Укри Вън
14:40 27.05.2026
2 Трол
Коментиран от #34, #35
14:41 27.05.2026
3 Как
14:41 27.05.2026
4 Последния Софиянец
14:41 27.05.2026
5 Сатана Z
14:42 27.05.2026
6 Добре облечени бизнесмени
14:43 27.05.2026
7 Гост
14:43 27.05.2026
8 Някой
14:44 27.05.2026
9 Извод
Коментиран от #39, #44, #61, #74
14:44 27.05.2026
10 иваничка
А украинците превзеха Варна, която днес вече не е "Варна, хубава Варна..."
Коментиран от #27, #36, #93
14:46 27.05.2026
11 И кво ????
Коментиран от #16
14:47 27.05.2026
12 123
14:48 27.05.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Отговор за милиарди
14:49 27.05.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 хе хе
До коментар #11 от "И кво ????":Още преди няколко години някой официално каза, че всеки втори в ДАН работи за КГБ. Май когато русофила Николай Малинов със забрана да напуска България, се озова на церемония при Путин да му дадат медал.
14:50 27.05.2026
17 Ройтерс
....умно!
14:50 27.05.2026
18 Бойкот на О.Л.Хлъц
той с удоволствие ще му сложи каската и изпрати на фронта..
14:51 27.05.2026
19 Хасковски каунь
Коментиран от #80
14:51 27.05.2026
20 Строи
14:54 27.05.2026
21 Защо никой не се учуди
РУСКИТЕ ТАЙНИ СЛУЖБИ .
Коментиран от #38
14:55 27.05.2026
22 Госта.
14:55 27.05.2026
23 Читател
14:56 27.05.2026
24 Истината
Това са далавери на гербаджиите в района, и кмета им е прецакал бизнеса....
Коментиран от #30
14:56 27.05.2026
25 Бойкот на О.Л.Хлъц
получих доста минуси от заблудени геЙландери...
14:56 27.05.2026
26 ГЕРБмафи
Какви "усостверения за търпимост" на нови сгради ве!? Тая герберастка наглост край няма!
Коментиран от #28
14:56 27.05.2026
27 Георги
До коментар #10 от "иваничка":според публикацията на В.Томова в афера, са вземали по 20,000лв на къща. До тук имало около 40 нанесени в кадастъра - това може да се провери, не е трудно, аз го направих.
15:00 27.05.2026
28 Цветности
До коментар #26 от "ГЕРБмафи":Всъщност еднорозите си даваха заплатата укри да живеят на 5 хотелчета по морето. Иначе дебелите са там по магнитска линия. Тоест всички, които са в кошчето.
15:00 27.05.2026
29 Реалист
15:00 27.05.2026
30 Георги
До коментар #24 от "Истината":прецакал? Строежът, дори според техните твърдения е започнал и върви под кметуването на коцев. По-скоро нещо с уговорките се е разминало и се стигна до тази патардия.
15:01 27.05.2026
31 Коста
15:04 27.05.2026
32 Град Симитли
15:05 27.05.2026
33 Тити на Кака
15:07 27.05.2026
34 Хахахаха
До коментар #2 от "Трол":Не разбра ли, че когато правят нещо добро, са руснаци, а когато е лошо - украинци! Такова е мисленето на копейките. До вчера пишат, че всички от Одеса са руснаци, но днес вече не е руснак за тях този. Вече е украинец! Хахахаха.
15:07 27.05.2026
35 Коцката
До коментар #2 от "Трол":руснаци които са и ортаци с тим, плащалиса си на гербавите и са царували във варна заедно с още няколко мафиота !!!!
15:08 27.05.2026
36 Тези
До коментар #10 от "иваничка":Ти май не разбра че всичко започва ОТ ГЕРБ,а преди това от царя и Станишев.И че всички тия са все едни и същи.Все руски слуги.Единствено при Костов не ставаха тия работи .Затова и го свалиха.
Не пусна косовари бежанци и не пусна руски самолети да минат.Сега някой дали смее това да направи.Дали този новия спасител смее да изгони амер.самолети и отвлича вниманието с визите.И дали Тръмп ще говори с него въобще.Сега лупавите народи така си губят територията без войни.Пуснали са стотици ХИЛ.руснаци в БГ и още идват.
Скоро по морето и кметове ще имат.
15:08 27.05.2026
37 Боко
15:08 27.05.2026
38 456
До коментар #21 от "Защо никой не се учуди":Защото в цялата схема ТРЯБВАШЕ да вмъкнат някак си и руснаците. Няма как. Не може без тях. Дори и да не е ясно какво общо имат с този, пак трябва. Ех, този Путин и тази Русия. Под кревати те им се крие.
Коментиран от #48
15:09 27.05.2026
39 Инекрат
До коментар #9 от "Извод":Почти винаги, когато става дума за пари, са замесени големите носове с малки шапчици. В Украйна има много такива, и в Русия, разбира се. Хлебарката е по-висше същество от тях.
15:10 27.05.2026
40 604
Коментиран от #49
15:10 27.05.2026
41 Констатация
15:11 27.05.2026
42 Факти
15:12 27.05.2026
43 Анонимен
15:13 27.05.2026
44 Народ който допуска два пъти
До коментар #9 от "Извод":една и съща историческа грешка заслужава своята гибел !
15:14 27.05.2026
45 Фикри
Май е имало някакъв чадър над тях до сега, така че никой нищо да не е видял ?
15:15 27.05.2026
46 Невзоров е руска фамилия
15:15 27.05.2026
47 az СВО Победа 81
Коментиран от #60
15:15 27.05.2026
48 Георги
До коментар #38 от "456":прав си, човекът е бил невинен бягащ от войната украинец, но се появил путин и гру и го покварили
15:15 27.05.2026
49 604
До коментар #40 от "604":И не само на Коцевите ами и на предните.....!
15:16 27.05.2026
50 Решение има
15:17 27.05.2026
51 Смешник
15:17 27.05.2026
52 стоян георгиев
В.една схема са замесени бандеровец, ппдб-ли и гробаджии! Боклука на света в една печеливша корумпиранна схема и то в опстност за националната сигурност на България!
15:17 27.05.2026
53 Ганя Путинофила
Всички мълчат като мишоци!
Тотално пробита територия!
Коментиран от #56
15:18 27.05.2026
54 Софиянец
Ппдб-лите и герб в затвора и на въжето!
15:19 27.05.2026
55 Помните ли Церово?
15:20 27.05.2026
56 604
До коментар #53 от "Ганя Путинофила":Тихо ве...ако не можеш да покажеш и докажеш!
15:20 27.05.2026
57 Смело напред
15:21 27.05.2026
58 !!!?
И Копейкн престана да иска референдум за Еврото...изглежда, че мутрите бърза изпраха Кеша !!!?
15:22 27.05.2026
59 ВИС 2
Да си върнем ВИС 2!
15:22 27.05.2026
60 Шматкар,
До коментар #47 от "az СВО Победа 81":Този е станал милионер е Украйна преди 20 години при проруското управление в Украйна под крилото на КГБ. Р.Овч.,Шиши,Гергов,Ц.Василев, Гергов, Чичко тревичко...
Просвети се.
15:24 27.05.2026
61 Подмолна схема
До коментар #9 от "Извод":Верен извод. Израел е обречен и Овреме си търсят убежище. Това е схема за подмолно хазаро-семитско нашествие. Хазарите са тюрко-монголоиди приели юдаизма.
15:24 27.05.2026
62 дядото
15:26 27.05.2026
63 Щом говори за "Език на омразата"
Само те тракат подобни наративи!
15:27 27.05.2026
64 Факти
Коментиран от #82
15:28 27.05.2026
65 Радев, ко стаа ве?
15:28 27.05.2026
66 Гост
15:31 27.05.2026
67 Няма как украинец да инвестира
15:31 27.05.2026
68 Тези граждани на Израел
15:33 27.05.2026
69 амата си еваалоо
:))))))
15:34 27.05.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Механик
Е там е заровено кученцето. Войната в Украина има същото за цел- територията и да се опразни от славяни, а на тяхно място да се вкарат евреи.
Нас ни унищожаваха и все още унищожават вече над 30 години. Всички виждаме това и всеки ден го четем по новините, но не си даваме сметка, че това са частици и последици от един и същ план.
Нас ни унищожават бавно и така, че да не личи. Укрите ги натикаха във война за да приключат по-бързо. Все пак те са 20 милиона, а ние 5.
Коментиран от #77
15:42 27.05.2026
72 Никой
15:44 27.05.2026
73 Ганя Путинофила
"Нема такова животно"!
15:44 27.05.2026
74 Бог
До коментар #9 от "Извод":Аз им обещах тази земя преди 2000години.
15:46 27.05.2026
75 ДАНС инг хаус
Няма друг начин ! У нас журналистите са си верно МИСИРКИииии
15:49 27.05.2026
76 Наблюдател
Коментиран от #79
15:49 27.05.2026
77 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #71 от "Механик":Унищожават ни,но гледам оцелял си🤣.Как си успял да оцелееш толкова години?🤔🤣
15:50 27.05.2026
78 Капитал
15:50 27.05.2026
79 Ламата
До коментар #76 от "Наблюдател":Ти се огледай назад.Дс ти не излезе късмета.
15:51 27.05.2026
80 Никой не може
До коментар #19 от "Хасковски каунь":да пипа собственост на израелски граждани. Биби ше го убие като палестинско дете в името на Баал
15:53 27.05.2026
81 ИМА ОБЩИНА И ТАМ НЯКОЙ ГУШИ ПАРИ ЗА ДА
15:53 27.05.2026
82 Елементарно
До коментар #64 от "Факти":Руснаци правещи се на украинци.В Полша и другаде се усетиха и набързо ги изритаха.
15:53 27.05.2026
83 свобода
15:54 27.05.2026
84 Хмм
15:56 27.05.2026
85 Винкело
15:59 27.05.2026
86 Веса Афераджийката
Коментиран от #92
15:59 27.05.2026
87 Град Козлодуй
Държавата да си влезе в задълженията и незабавно да действа.Ние сме в ЕС и НАТО! Нима мислите,че това би се търпяло в някоя друга държава от ЕС?!Незабавни действия и екстрадиране на укрите от цяла БГ.
16:00 27.05.2026
88 Банкята
16:02 27.05.2026
89 Сталин
16:02 27.05.2026
90 Банкята
16:03 27.05.2026
91 Тагарев Тошко
16:03 27.05.2026
92 Виж сега,
До коментар #86 от "Веса Афераджийката":Томова разполага с документи,а ти освен да бълваш лъжи и обиди,нямаш и един аргумент срещу нея. Така че, млъквай спокоен
16:05 27.05.2026
93 Хаген Дас
До коментар #10 от "иваничка":Точно! Ако строеше българин дори барака за инструменти да дигне ще го хванат! Но за украинци може, един път вода ни го отнесе та го видяха сега властта се смени за да ги спрат!
16:06 27.05.2026
94 БорисOFF
16:07 27.05.2026
95 КУБ
16:07 27.05.2026