Кой стои зад украинската групировка КУБ, вдигнала над сто незаконни имота край Варна

27 Май, 2026 14:27, обновена 27 Май, 2026 14:47

Около престоя на ръководителя й Олег Невзоров у нас се разигра безпрецедентен юридически казус

Олег Невзоров, Снимка: Фейсбук
Зад строителната корпорация КУБ (KYB Corporation), която изгражда мащабните обекти в местността „Баба Алино“ край Варна, стои украинският предприемач и инвеститор Олег Невзоров, сочен за основател и основен собственик на холдинга.

Компанията е от град Одеса, Украйна, където се нарежда сред трите най-големи строителни дружества в региона, преди да пренасочи мащабни капитали и дейност към Българското Черноморие.

Според официалните данни на компанията ръководният ѝ екип се състои от:Олег Невзоров – основател и собственик, Михаил Партикевич – съосновател на „КУБ“ и изпълнителен директор на свързаната „Riviera Development Group“, Андрей Никоненок – изпълнителен директор на корпорацията.

Институциите установиха 104 незаконни постройки върху площ от 100 декара горски територии до природния парк „Златни пясъци“, изградени изцяло без строителни книжа и разрешения.

При съвместна операция на МВР и Община Варна строителството в местността „Баба Алино“ бе окончателно спряно, достъпът на техника бе блокиран, а 29 работници бяха задържани на място.

В официални обръщения Олег Невзоров определя обвиненията като „политическа кампания“ и „език на омразата“, твърдейки, че компанията инвестира законно и дългосрочно в региона.

Невзоров развива строителен и инвестиционен бизнес в Източна Европа от над две десетилетия, главно в района на Одеса. Той твърди, че след избухването на войната в Украйна е преместил дейността си в България. В интервю за вестник „Капитал“ Невзоров посочва, че той и неговите партньори са генерирали законни и достатъчно високи доходи в Украйна, които сега инвестират като собствени средства на Българското Черноморие.

Твърди се, че холдингът му оперира и реализира проекти в Румъния, България, Украйна, Черна гора и Гърция. Разследващият сайт BIRD.BG и медийни публикации разкриват сериозни въпросителни около законността на капиталите и престоя му в България: ДАНС е разработвала Невзоров за пране на милиони в кеш, инвестирани в недвижими имоти във Варна.

Разследванията сочат, че фирмите на КУБ строят и продават имоти на украински граждани на цени два-три пъти под пазарните. Веднага след това някои от тези обекти се препродават на реална пазарна стойност на граждани на Израел.

Според експерти по финансова сигурност това е ясен индикатор за легализиране на капитали с неустановен произход. Сред купувачите са идентифицирани и висши кадри от украинското МВР. В докладите на българските служби фигурират данни за потенциални връзки на бизнесмена и негови съдружници с руското разузнаване.

Около престоя на Олег Невзоров в България се разигра безпрецедентен юридически казус.

През юли 2025 г. и.ф. председател на ДАНС Деньо Денев подписва заповеди за налагане на Принудителна административна мярка (ПАМ) – 10-годишна забрана за влизане в страната на Олег Невзоров и неговия грузински съдружник Джони Читадзе с мотив, че са опасни за националната сигурност. Само две седмици по-късно същият ръководител на ДАНС мистериозно отменя собствената си заповед спрямо Невзоров. Въпреки това Агенцията за бежанците отнема временната му закрила в края на същия месец. Наблюдатели отбелязват, че 40-годишният Невзоров подлежи на военна мобилизация в Украйна, но вместо това пребивава у нас.

Официалната институционална причина за отмяната на забраната за влизане у нас на Олег Невзоров не е публично оповестена от ДАНС, тъй като мотивите в заповедите на агенцията за национална сигурност представляват класифицирана информация. Въпреки това, според разследвания на журналисти, изказвания на политици и държавни институции, се очертават две основни неофициални версии за светкавичното преразглеждане на мярката.

Основната е сътрудничество с прокуратурата като „таен свидетел“. Смята се, че Невзоров е получил институционален „чадър“ в замяна на показания. Източници на разследващия портал BIRD.BG свързват отмяната на забраната с факта, че украинецът е станал ключов таен свидетел на прокуратурата по разследването срещу настоящия кмет на Варна Благомир Коцев.

Според политически коментатори и представители на партия „Продължаваме промяната“, премахването на 10-годишната забрана от страна на шефа на ДАНС е послужило като стимул или награда за съдействието му по политически чувствителното дело. Сам по себе си казусът породи остри съмнения за оказван външен натиск върху ръководството на ДАНС, за което публично алармира и президентът Румен Радев.

Твърди се, че Невзоров се ползва с дългогодишна протекция на местно и национално ниво. Тъй като първоначалните разрешителни документи и т.нар. „удостоверения за търпимост“ за строежите са издадени по време на управлението на ГЕРБ във Варна, се подозира, че бизнес интересите на групата КУБ са наложили спешното му оставане в страната за довършване на проектите и легализиране на капиталите.

Хипотезата за специален защитен статут се засилва от факта, че грузинският съдружник на Невзоров – Джони Читадзе, който получи същата 10-годишна забрана по същото разследване за пране на пари и връзки с руските служби, не бе помилван от ДАНС. Неговата забрана остана в сила и той бе окончателно експулсиран от България, тъй като за разлика от Невзоров, не е станал свидетел по знакови дела.

В своите публични позиции Олег Невзоров категорично отрича да е давал показания срещу Благомир Коцев или да е замесен в задкулисни схеми.


Оценка 4.6 от 42 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Укри Вън

    90 8 Отговор
    От БЖ

    14:40 27.05.2026

  • 2 Трол

    19 92 Отговор
    Руснаци са.

    Коментиран от #34, #35

    14:41 27.05.2026

  • 3 Как

    84 0 Отговор
    кой ? Мафията и институциите - имат си пипала навсякъде !

    14:41 27.05.2026

  • 4 Последния Софиянец

    117 2 Отговор
    2022 г избягали от Одеса украинци почнаха да строят незаконно край Варна.

    14:41 27.05.2026

  • 5 Сатана Z

    82 4 Отговор
    По мордата на Укропчика си личи ,че е нацист.

    14:42 27.05.2026

  • 6 Добре облечени бизнесмени

    93 1 Отговор
    Крият се из гората, заради мобилизацията на Зеленко.

    14:43 27.05.2026

  • 7 Гост

    71 2 Отговор
    Дебелото Д. лично го бил вкарал и по канил...

    14:43 27.05.2026

  • 8 Някой

    45 7 Отговор
    Май не се оказаха толкова незаконни. И сега някой се опитва да излезе сух от водата, за да не падне от някоя тераса.

    14:44 27.05.2026

  • 9 Извод

    90 0 Отговор
    Значи в крайна сметка цялата тази олелия ще ни докара цяло еврейско селище край Златните пясъци? Синовете израилеви са си направили едромащабна сметка във времето, кой знае това част от какъв замисъл е.

    Коментиран от #39, #44, #61, #74

    14:44 27.05.2026

  • 10 иваничка

    100 5 Отговор
    Чиновниците в община Варна, начело с провъзгласения едва ли не за национален герой, кмет Коцев, явно са взимали огромни подкупи, за да не забележат построените СТО И ЧЕТИРИ сгради! На мен, за една барачка на село в габровския балкан, ми бяха поискани една камара документи, платих и съответните такси.

    А украинците превзеха Варна, която днес вече не е "Варна, хубава Варна..."

    Коментиран от #27, #36, #93

    14:46 27.05.2026

  • 11 И кво ????

    88 1 Отговор
    ДАНС и цяла държава - със свалени гащи (слипове). Подходящо наведени.

    Коментиран от #16

    14:47 27.05.2026

  • 12 123

    84 4 Отговор
    Тоя вместо лопата и кирка да хваща автомата и марш в Украйна да брани Зеления.Ама прането на парите е по важно.Нагли укри.

    14:48 27.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Отговор за милиарди

    34 3 Отговор
    Политудобен исраинец. Който бляжко е изнудвал малко

    14:49 27.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 хе хе

    15 42 Отговор

    До коментар #11 от "И кво ????":

    Още преди няколко години някой официално каза, че всеки втори в ДАН работи за КГБ. Май когато русофила Николай Малинов със забрана да напуска България, се озова на церемония при Путин да му дадат медал.

    14:50 27.05.2026

  • 17 Ройтерс

    12 29 Отговор
    В докладите на българските служби фигурират данни за потенциални връзки на бизнесмена и негови съдружници с руското разузнаване....
    ....умно!

    14:50 27.05.2026

  • 18 Бойкот на О.Л.Хлъц

    46 3 Отговор
    Да го арестуват и да го пратят на Zeления наркоман,
    той с удоволствие ще му сложи каската и изпрати на фронта..

    14:51 27.05.2026

  • 19 Хасковски каунь

    39 1 Отговор
    Тургам бас, че това ще се узакони и остане или ще бъде прехвърлено на бай Ганьовец

    Коментиран от #80

    14:51 27.05.2026

  • 20 Строи

    19 6 Отговор
    човекът - и в Украйна , и в България !

    14:54 27.05.2026

  • 21 Защо никой не се учуди

    18 40 Отговор
    Че Пак са замесени

    РУСКИТЕ ТАЙНИ СЛУЖБИ .

    Коментиран от #38

    14:55 27.05.2026

  • 22 Госта.

    62 0 Отговор
    Факти,да се уточни - О.Неврозов е на 40 г.и По ВЕЧЕ от 20 г инвестира . Е в Украйна със получаване на диплома за средно образование ти дават няколко мил.$ за да започнете мащабен бизнес ли ???

    14:55 27.05.2026

  • 23 Читател

    67 3 Отговор
    Това е една от хилядите перални на киевската престъпна върхушка тези са поставени лица вероятно на някои които са в Радата или в правителството на клоуна наркоман.

    14:56 27.05.2026

  • 24 Истината

    50 11 Отговор
    Заради тези Благо Коцев прекара месеци в ареста. Спомняте ли си украинския таен свидетел?
    Това са далавери на гербаджиите в района, и кмета им е прецакал бизнеса....

    Коментиран от #30

    14:56 27.05.2026

  • 25 Бойкот на О.Л.Хлъц

    44 3 Отговор
    Когато преди 3 часа писах, че фирмата е украинска,
    получих доста минуси от заблудени геЙландери...

    14:56 27.05.2026

  • 26 ГЕРБмафи

    42 3 Отговор
    А сетете се сега дебелите ли закрилят под чадър укромафията в БГ?
    Какви "усостверения за търпимост" на нови сгради ве!? Тая герберастка наглост край няма!

    Коментиран от #28

    14:56 27.05.2026

  • 27 Георги

    24 1 Отговор

    До коментар #10 от "иваничка":

    според публикацията на В.Томова в афера, са вземали по 20,000лв на къща. До тук имало около 40 нанесени в кадастъра - това може да се провери, не е трудно, аз го направих.

    15:00 27.05.2026

  • 28 Цветности

    31 2 Отговор

    До коментар #26 от "ГЕРБмафи":

    Всъщност еднорозите си даваха заплатата укри да живеят на 5 хотелчета по морето. Иначе дебелите са там по магнитска линия. Тоест всички, които са в кошчето.

    15:00 27.05.2026

  • 29 Реалист

    23 5 Отговор
    Блажката Коцев що пари изцица от този Невзоров...сега си плаща на Прокуратурата за ад се оттърве. Въобще корупцията убива в България, съсипва ни държавата! А специално тази в съдебната система пряко облагодетелства мафията и тесен кръг от хора, за сметка на цял един народ...

    15:00 27.05.2026

  • 30 Георги

    18 4 Отговор

    До коментар #24 от "Истината":

    прецакал? Строежът, дори според техните твърдения е започнал и върви под кметуването на коцев. По-скоро нещо с уговорките се е разминало и се стигна до тази патардия.

    15:01 27.05.2026

  • 31 Коста

    33 1 Отговор
    Абе кога ще забранят собственост на недвижими имоти на чужденци в България?

    15:04 27.05.2026

  • 32 Град Симитли

    28 2 Отговор
    Герберските келеши прости са разрешили строителството!

    15:05 27.05.2026

  • 33 Тити на Кака

    19 0 Отговор
    По този въпрос не търсете г-н Зеленски, обърнете се към съкровения му счетоводител Миндич, той ще ви обясни нещата !

    15:07 27.05.2026

  • 34 Хахахаха

    16 31 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Не разбра ли, че когато правят нещо добро, са руснаци, а когато е лошо - украинци! Такова е мисленето на копейките. До вчера пишат, че всички от Одеса са руснаци, но днес вече не е руснак за тях този. Вече е украинец! Хахахаха.

    15:07 27.05.2026

  • 35 Коцката

    21 7 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    руснаци които са и ортаци с тим, плащалиса си на гербавите и са царували във варна заедно с още няколко мафиота !!!!

    15:08 27.05.2026

  • 36 Тези

    18 19 Отговор

    До коментар #10 от "иваничка":

    Ти май не разбра че всичко започва ОТ ГЕРБ,а преди това от царя и Станишев.И че всички тия са все едни и същи.Все руски слуги.Единствено при Костов не ставаха тия работи .Затова и го свалиха.
    Не пусна косовари бежанци и не пусна руски самолети да минат.Сега някой дали смее това да направи.Дали този новия спасител смее да изгони амер.самолети и отвлича вниманието с визите.И дали Тръмп ще говори с него въобще.Сега лупавите народи така си губят територията без войни.Пуснали са стотици ХИЛ.руснаци в БГ и още идват.
    Скоро по морето и кметове ще имат.

    15:08 27.05.2026

  • 37 Боко

    13 4 Отговор
    Зеления лепилар , кой друг👌

    15:08 27.05.2026

  • 38 456

    28 4 Отговор

    До коментар #21 от "Защо никой не се учуди":

    Защото в цялата схема ТРЯБВАШЕ да вмъкнат някак си и руснаците. Няма как. Не може без тях. Дори и да не е ясно какво общо имат с този, пак трябва. Ех, този Путин и тази Русия. Под кревати те им се крие.

    Коментиран от #48

    15:09 27.05.2026

  • 39 Инекрат

    19 0 Отговор

    До коментар #9 от "Извод":

    Почти винаги, когато става дума за пари, са замесени големите носове с малки шапчици. В Украйна има много такива, и в Русия, разбира се. Хлебарката е по-висше същество от тях.

    15:10 27.05.2026

  • 40 604

    14 3 Отговор
    Трябва да се търси съдебна отговорност на държавните институции и служители! Коцев да го прибират на топло, и пак му събирайте пари....льольофци....

    Коментиран от #49

    15:10 27.05.2026

  • 41 Констатация

    23 1 Отговор
    Толкова много букви, за да кажеш че този е - баш украински Мафиот, с армия от бандюги, до лакти в кръв!!! Въпроса, който вълнува българите, е: Кой от нашите родни Мутри и Олигарси, е в тесни връзки с този украински банадит и мафиот????????

    15:11 27.05.2026

  • 42 Факти

    9 8 Отговор
    Украинец и грузинец, работещи за руското разузнаване.

    15:12 27.05.2026

  • 43 Анонимен

    5 0 Отговор
    Пастирите в района

    15:13 27.05.2026

  • 44 Народ който допуска два пъти

    15 0 Отговор

    До коментар #9 от "Извод":

    една и съща историческа грешка заслужава своята гибел !

    15:14 27.05.2026

  • 45 Фикри

    21 0 Отговор
    И как изникват тия 100 сгради за една нощ ?
    Май е имало някакъв чадър над тях до сега, така че никой нищо да не е видял ?

    15:15 27.05.2026

  • 46 Невзоров е руска фамилия

    11 4 Отговор
    В Одеса живеят руснаци!

    15:15 27.05.2026

  • 47 az СВО Победа 81

    12 6 Отговор
    Скандалът се разраства, Благо процента със сигурност си е искал и от украинската мафия.

    Коментиран от #60

    15:15 27.05.2026

  • 48 Георги

    23 1 Отговор

    До коментар #38 от "456":

    прав си, човекът е бил невинен бягащ от войната украинец, но се появил путин и гру и го покварили

    15:15 27.05.2026

  • 49 604

    12 0 Отговор

    До коментар #40 от "604":

    И не само на Коцевите ами и на предните.....!

    15:16 27.05.2026

  • 50 Решение има

    22 0 Отговор
    С булдозерите да се изринат и натрапниците укри в България.

    15:17 27.05.2026

  • 51 Смешник

    24 4 Отговор
    Украйна е една корумпирана държава с фащиски режим Всички тия банди които изспират незаконно окрадени пари от европейските помощи трябва да бъдат изгонени от страната и да заминават на фронта където Зеления се нуждае от пушечно месо А заедно с тях да заминават и покровителите им Кирчовците от ппдб и Герб

    15:17 27.05.2026

  • 52 стоян георгиев

    18 5 Отговор
    Каква изненада!?

    В.една схема са замесени бандеровец, ппдб-ли и гробаджии! Боклука на света в една печеливша корумпиранна схема и то в опстност за националната сигурност на България!

    15:17 27.05.2026

  • 53 Ганя Путинофила

    10 16 Отговор
    120 000 "нулеви" фирми на руските шпиони в България, които не развиват никаква дейност!
    Всички мълчат като мишоци!
    Тотално пробита територия!

    Коментиран от #56

    15:18 27.05.2026

  • 54 Софиянец

    18 3 Отговор
    Връщайте бандеровеца в 404 да копае тунели и конфискация на всичко продадено на ционистите!
    Ппдб-лите и герб в затвора и на въжето!

    15:19 27.05.2026

  • 55 Помните ли Церово?

    9 1 Отговор
    Племето помни като маймуните - 3 минути!

    15:20 27.05.2026

  • 56 604

    6 2 Отговор

    До коментар #53 от "Ганя Путинофила":

    Тихо ве...ако не можеш да покажеш и докажеш!

    15:20 27.05.2026

  • 57 Смело напред

    13 0 Отговор
    Щом нямат разрешения :Да покажат големият багер как събаря. Това ще има следния ефект:нетърпимост към корупцията на всички етажи високи ниски международни и други. Предотвратява прането на пари. Крадените еврппейски оари за Украйна ще изгорят. КУБ ще стане на кубченца и да си търси друго поле. За езика на омразата трябва само да ги видите те как се държат, пример за дискриминация арогантно поведенеие и всичко неприятно. Ако да питат горските как пък те нищо не направиха и защо 4 години. Сега е моментът ДАНС и генералът да покажат дали са такива или... не са

    15:21 27.05.2026

  • 58 !!!?

    11 12 Отговор
    Ужким сме американска колония, а се оказва, че сме задръстени с "исторически паркове" на КГБ !!!
    И Копейкн престана да иска референдум за Еврото...изглежда, че мутрите бърза изпраха Кеша !!!?

    15:22 27.05.2026

  • 59 ВИС 2

    6 4 Отговор
    Едно време ВИС 2 прогони руските мафиоти от морето като гръмнаха 3-4 руснака!
    Да си върнем ВИС 2!

    15:22 27.05.2026

  • 60 Шматкар,

    13 7 Отговор

    До коментар #47 от "az СВО Победа 81":

    Този е станал милионер е Украйна преди 20 години при проруското управление в Украйна под крилото на КГБ. Р.Овч.,Шиши,Гергов,Ц.Василев, Гергов, Чичко тревичко...
    Просвети се.

    15:24 27.05.2026

  • 61 Подмолна схема

    14 2 Отговор

    До коментар #9 от "Извод":

    Верен извод. Израел е обречен и Овреме си търсят убежище. Това е схема за подмолно хазаро-семитско нашествие. Хазарите са тюрко-монголоиди приели юдаизма.

    15:24 27.05.2026

  • 62 дядото

    12 3 Отговор
    финансовото състояние на българия е катастрофално.продължаваме да даваме всичко,вкл.финанси на укрите,а те с нашите пари строят градове в българия.има ли държавни мъже или само слуги на ес и нато

    15:26 27.05.2026

  • 63 Щом говори за "Език на омразата"

    8 8 Отговор
    значи е чист руснак!
    Само те тракат подобни наративи!

    15:27 27.05.2026

  • 64 Факти

    6 3 Отговор
    Един приятел работи в Капитан Кук. Каза, че тоя идва често с компания. Говорят на руски.

    Коментиран от #82

    15:28 27.05.2026

  • 65 Радев, ко стаа ве?

    10 1 Отговор
    Ко праим?

    15:28 27.05.2026

  • 66 Гост

    15 0 Отговор
    Клетата държавица като разграден двор. Всеки може да дойде и да почне да си строи където пожелае. Трагедия

    15:31 27.05.2026

  • 67 Няма как украинец да инвестира

    6 8 Отговор
    по българското море. Те не харесват българите. Инвестират само руснаци за да могат един ден да обявят "Референдум" за ВНР / Варненска народна република/

    15:31 27.05.2026

  • 68 Тези граждани на Израел

    5 3 Отговор
    са руснаци!

    15:33 27.05.2026

  • 69 амата си еваалоо

    6 0 Отговор
    дайте го на ТЦК те бързо ще разрешат въпроса с човека стройтел
    :))))))

    15:34 27.05.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Механик

    2 2 Отговор
    " Веднага след това някои от тези обекти се препродават на реална пазарна стойност на граждани на Израел"
    Е там е заровено кученцето. Войната в Украина има същото за цел- територията и да се опразни от славяни, а на тяхно място да се вкарат евреи.
    Нас ни унищожаваха и все още унищожават вече над 30 години. Всички виждаме това и всеки ден го четем по новините, но не си даваме сметка, че това са частици и последици от един и същ план.
    Нас ни унищожават бавно и така, че да не личи. Укрите ги натикаха във война за да приключат по-бързо. Все пак те са 20 милиона, а ние 5.

    Коментиран от #77

    15:42 27.05.2026

  • 72 Никой

    5 1 Отговор
    Избягалите " украинци " всъщност са руснаци с украински паспорти , живяли и напуснали Одеса след събитията през 24 февруари 2022 год . когато Русия нападна Украйна . Затова е и миш - маша с ДАНС. ТИМ не върти бизнес с украинци. От далечната 1993 г. само с руснаци .

    15:44 27.05.2026

  • 73 Ганя Путинофила

    2 4 Отговор
    Ганя гледа жирафа и вика:
    "Нема такова животно"!

    15:44 27.05.2026

  • 74 Бог

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Извод":

    Аз им обещах тази земя преди 2000години.

    15:46 27.05.2026

  • 75 ДАНС инг хаус

    6 1 Отговор
    Абе знаех си ,че ПУТИН е виновен за украинската мафия ;)
    Няма друг начин ! У нас журналистите са си верно МИСИРКИииии

    15:49 27.05.2026

  • 76 Наблюдател

    3 2 Отговор
    Зад украинските мафиоти стоят дебилите от ПП и ДБ! Техен беше кмета!

    Коментиран от #79

    15:49 27.05.2026

  • 77 Тц,тц,тц 😂😂😂

    1 1 Отговор

    До коментар #71 от "Механик":

    Унищожават ни,но гледам оцелял си🤣.Как си успял да оцелееш толкова години?🤔🤣

    15:50 27.05.2026

  • 78 Капитал

    5 1 Отговор
    Украински и еврейски схеми.

    15:50 27.05.2026

  • 79 Ламата

    1 1 Отговор

    До коментар #76 от "Наблюдател":

    Ти се огледай назад.Дс ти не излезе късмета.

    15:51 27.05.2026

  • 80 Никой не може

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Хасковски каунь":

    да пипа собственост на израелски граждани. Биби ше го убие като палестинско дете в името на Баал

    15:53 27.05.2026

  • 81 ИМА ОБЩИНА И ТАМ НЯКОЙ ГУШИ ПАРИ ЗА ДА

    4 0 Отговор
    СИ ТРАЙКА - ВЕДНАГА В ЗАТВОРА И ТАМ ДА ПИШЕ !

    15:53 27.05.2026

  • 82 Елементарно

    3 2 Отговор

    До коментар #64 от "Факти":

    Руснаци правещи се на украинци.В Полша и другаде се усетиха и набързо ги изритаха.

    15:53 27.05.2026

  • 83 свобода

    2 1 Отговор
    за коци !

    15:54 27.05.2026

  • 84 Хмм

    4 0 Отговор
    щяха да го екстрадират, после отмениха екстрадирането

    15:56 27.05.2026

  • 85 Винкело

    4 0 Отговор
    Коя година вече е кмет варненския? Коя година поред вече се строи на тая Баба? От космоса се вижда строителството - снимките в Гугъл Ърт. Как па сега баш го забелязаха строителството, като дойде ред да разпитват украино-руснака като свидетел в съда по корупционното дело?

    15:59 27.05.2026

  • 86 Веса Афераджийката

    2 2 Отговор
    Много наглата ,брутално наглата и до цинизъм мръсна Афераджийка Веса, която "громеше" мутрата от СИК - Банкя и уродливия му 190- килрограмов началник Пеевски, и днес не е пропусанла да си подложи дъртата и миризлива на Тиквата и на Прасето, и да обвини Благо Коцев за потресаващато беззаконие, извършено край Варна! Да, ама се оказа, че документите и така нареченото "удостоверение за търпимост" са издадени по време на управлението на СИКаджийсакта мутра ма, Афераджийке Весо! Нещо повече, Коцев беше арестуван и държан половин година незаонно в ареста, за да може незаконното строителство да продължава безнаказано, тогава се появи и "кошаревския свидетел" срещу него! Ей, много мръсна е тази Афераджийка Веса бе, много! Много мръсна, толкова, че чак смърди от пет километра! Затова еи стара мома и никой не се престрашава да легне с нея! И е изтъкана от двуличие и простащина! Вижте й само езика на изразяване, плюйте и бягайте надалече! Простащината е прилепчива!

    Коментиран от #92

    15:59 27.05.2026

  • 87 Град Козлодуй

    3 1 Отговор
    Аман от Укри.Незабавно събаряне или отнемане в полза на Държавата и експулсиране на престъпните укрофашистки елементи от БГ-със забрана за влизане в БГ.
    Държавата да си влезе в задълженията и незабавно да действа.Ние сме в ЕС и НАТО! Нима мислите,че това би се търпяло в някоя друга държава от ЕС?!Незабавни действия и екстрадиране на укрите от цяла БГ.

    16:00 27.05.2026

  • 88 Банкята

    2 1 Отговор
    Егати и пробитата кочина. Борисов и Пеевски на секундата трябва да са вкарани по бързата процедура в затвора поне за 100 години. Кочина.

    16:02 27.05.2026

  • 89 Сталин

    1 1 Отговор
    Такава държава няма и в Африка , България безнадеждна пародия на държава

    16:02 27.05.2026

  • 90 Банкята

    3 1 Отговор
    Егати и пробитата кочина. Борисов и Пеевски на секундата трябва да са вкарани по бързата процедура в затвора поне за 100 години. Кочина.

    16:03 27.05.2026

  • 91 Тагарев Тошко

    2 1 Отговор
    Ако бяха ПП ДБ на власт всичко щеше вече да е законно! Затова скачат като ужилени отиде комисиона!

    16:03 27.05.2026

  • 92 Виж сега,

    1 1 Отговор

    До коментар #86 от "Веса Афераджийката":

    Томова разполага с документи,а ти освен да бълваш лъжи и обиди,нямаш и един аргумент срещу нея. Така че, млъквай спокоен

    16:05 27.05.2026

  • 93 Хаген Дас

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "иваничка":

    Точно! Ако строеше българин дори барака за инструменти да дигне ще го хванат! Но за украинци може, един път вода ни го отнесе та го видяха сега властта се смени за да ги спрат!

    16:06 27.05.2026

  • 94 БорисOFF

    1 0 Отговор
    Убеден бях,че тоя Благо ще излезе по долен и подмолен и от Портних.

    16:07 27.05.2026

  • 95 КУБ

    0 0 Отговор
    Коцев, Украйна и Брюксел!!!!!

    16:07 27.05.2026