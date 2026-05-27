Кой стои зад украинската групировка КУБ, вдигнала над сто незаконни имота край Варна

Зад строителната корпорация КУБ (KYB Corporation), която изгражда мащабните обекти в местността „Баба Алино“ край Варна, стои украинският предприемач и инвеститор Олег Невзоров, сочен за основател и основен собственик на холдинга.

Компанията е от град Одеса, Украйна, където се нарежда сред трите най-големи строителни дружества в региона, преди да пренасочи мащабни капитали и дейност към Българското Черноморие.

Според официалните данни на компанията ръководният ѝ екип се състои от:Олег Невзоров – основател и собственик, Михаил Партикевич – съосновател на „КУБ“ и изпълнителен директор на свързаната „Riviera Development Group“, Андрей Никоненок – изпълнителен директор на корпорацията.

Институциите установиха 104 незаконни постройки върху площ от 100 декара горски територии до природния парк „Златни пясъци“, изградени изцяло без строителни книжа и разрешения.

При съвместна операция на МВР и Община Варна строителството в местността „Баба Алино“ бе окончателно спряно, достъпът на техника бе блокиран, а 29 работници бяха задържани на място.

В официални обръщения Олег Невзоров определя обвиненията като „политическа кампания“ и „език на омразата“, твърдейки, че компанията инвестира законно и дългосрочно в региона.

Невзоров развива строителен и инвестиционен бизнес в Източна Европа от над две десетилетия, главно в района на Одеса. Той твърди, че след избухването на войната в Украйна е преместил дейността си в България. В интервю за вестник „Капитал“ Невзоров посочва, че той и неговите партньори са генерирали законни и достатъчно високи доходи в Украйна, които сега инвестират като собствени средства на Българското Черноморие.

Твърди се, че холдингът му оперира и реализира проекти в Румъния, България, Украйна, Черна гора и Гърция. Разследващият сайт BIRD.BG и медийни публикации разкриват сериозни въпросителни около законността на капиталите и престоя му в България: ДАНС е разработвала Невзоров за пране на милиони в кеш, инвестирани в недвижими имоти във Варна.

Разследванията сочат, че фирмите на КУБ строят и продават имоти на украински граждани на цени два-три пъти под пазарните. Веднага след това някои от тези обекти се препродават на реална пазарна стойност на граждани на Израел.

Според експерти по финансова сигурност това е ясен индикатор за легализиране на капитали с неустановен произход. Сред купувачите са идентифицирани и висши кадри от украинското МВР. В докладите на българските служби фигурират данни за потенциални връзки на бизнесмена и негови съдружници с руското разузнаване.

Около престоя на Олег Невзоров в България се разигра безпрецедентен юридически казус.

През юли 2025 г. и.ф. председател на ДАНС Деньо Денев подписва заповеди за налагане на Принудителна административна мярка (ПАМ) – 10-годишна забрана за влизане в страната на Олег Невзоров и неговия грузински съдружник Джони Читадзе с мотив, че са опасни за националната сигурност. Само две седмици по-късно същият ръководител на ДАНС мистериозно отменя собствената си заповед спрямо Невзоров. Въпреки това Агенцията за бежанците отнема временната му закрила в края на същия месец. Наблюдатели отбелязват, че 40-годишният Невзоров подлежи на военна мобилизация в Украйна, но вместо това пребивава у нас.

Официалната институционална причина за отмяната на забраната за влизане у нас на Олег Невзоров не е публично оповестена от ДАНС, тъй като мотивите в заповедите на агенцията за национална сигурност представляват класифицирана информация. Въпреки това, според разследвания на журналисти, изказвания на политици и държавни институции, се очертават две основни неофициални версии за светкавичното преразглеждане на мярката.

Основната е сътрудничество с прокуратурата като „таен свидетел“. Смята се, че Невзоров е получил институционален „чадър“ в замяна на показания. Източници на разследващия портал BIRD.BG свързват отмяната на забраната с факта, че украинецът е станал ключов таен свидетел на прокуратурата по разследването срещу настоящия кмет на Варна Благомир Коцев.

Според политически коментатори и представители на партия „Продължаваме промяната“, премахването на 10-годишната забрана от страна на шефа на ДАНС е послужило като стимул или награда за съдействието му по политически чувствителното дело. Сам по себе си казусът породи остри съмнения за оказван външен натиск върху ръководството на ДАНС, за което публично алармира и президентът Румен Радев.

Твърди се, че Невзоров се ползва с дългогодишна протекция на местно и национално ниво. Тъй като първоначалните разрешителни документи и т.нар. „удостоверения за търпимост“ за строежите са издадени по време на управлението на ГЕРБ във Варна, се подозира, че бизнес интересите на групата КУБ са наложили спешното му оставане в страната за довършване на проектите и легализиране на капиталите.

Хипотезата за специален защитен статут се засилва от факта, че грузинският съдружник на Невзоров – Джони Читадзе, който получи същата 10-годишна забрана по същото разследване за пране на пари и връзки с руските служби, не бе помилван от ДАНС. Неговата забрана остана в сила и той бе окончателно експулсиран от България, тъй като за разлика от Невзоров, не е станал свидетел по знакови дела.

В своите публични позиции Олег Невзоров категорично отрича да е давал показания срещу Благомир Коцев или да е замесен в задкулисни схеми.