Костадинов: Сарафов трябва напусне съдебната система

27 Май, 2026 23:40 388 5

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Оставката на Борислав Сарафов е закономерна. Въпросът е защо остава и в Следствието като редови служител. Следователите са хора с много високи правомощия. Това каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в предаването "Денят ON AIR".

Според него единственото нещо, което Сарафов е загубил, са по-високите му позиции.

"По отношение на имунитет нищо не се е променило. Сарафов трябва да напусне съдебната система. Призовахме да има бързи промени в Закона за съдебната власт, които да дадат възможност да разчупим тази олигархична кастова прослойка, образувала се в съдебната система. Управляващите от "Прогресивна България" не бързат с промените", отчете Костадинов.

Как да има нов ВСС преди да са минали поправките в Закона за съдебната власт, попита лидерът на "Възраждане".

"Виждаме забавяне на темпото. Единственото обяснение е, че се водят разговори, правят договорки. "Прогресивна България" води разговори за промяната на ВСС и избора на нови членове с ГЕРБ. Те казаха, че няма да говорят с нас", отбеляза той. Костадинов коментира и темата с незаконния град край Варна: "Кметът лъже, защото заместници обясняваха преди година и половина, че има незаконни строежи там. Пускали сме сигнали - никакви действия. Коста Стоянов няколко пъти влиза там с полиция".

Лидерът на "Възраждане" напомни, че миналата година на 18 септември партията е поискала официално становище от ДАНС по темата "защо екстрадират не един, а десет човека за заплаха за националната сигурност и няколко дни по-късно ги прибират обратно".

"Мислехме, че ДАНС не са ни отговорили. Днес обаче научаваме, че на 16 октомври миналата година те са изпратили доклад в НС. Киселова е резолирала този доклад със "запознах се", след което той е засекретен в деловодството и не е сведен до знанието на депутатите. Днес поискахме от новия председател на НС да се запознаем с него", съобщи Костадинов пред Bulgaria ON AIR. Според него има престъпна групировка, която се ползва със закрила от ГЕРБ, ПП-ДБ, ДПС, БСП.

"Цялото управление на държавата е било зад тази украинска групировка. Тя пере сериозни суми, говорим за стотици милиони", категоричен е Костадинов.

Днес управляващото мнозинство на Радев за пореден път отхвърли предложението за изслушване във връзка с дейността на други украински терористи, които бяха заловени около "Балкански поток", отбеляза Костадинов.

"Има заподозрени, че искат да го взривят. Ако искаме да има сигурност в държавата, трябва да покажем, че държавните институции мислят за българските граждани", настоя лидерът на "Възраждане".


  • 1 Мирослав

    4 3 Отговор
    Костадинов е прав както винаги!
    А партия Възраждане е единствената защитаваща интереса на българите от самото си създаване!

    23:44 27.05.2026

  • 2 боклук

    2 3 Отговор
    Трябва да е в затвора,или убит.Това Е един от убийците на България.До девето коляно.

    23:51 27.05.2026

  • 3 Бай Араб

    1 3 Отговор
    Костадинов трябва да напусне страната.

    23:59 27.05.2026

  • 4 ПРАВ Е

    1 1 Отговор
    Вече съжалявам,че не гласувах за него.

    00:08 28.05.2026

  • 5 Дзак

    0 0 Отговор
    Не вярвах, че Киселова може да извърши това!

    00:12 28.05.2026

