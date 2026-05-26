Руската ракета "Орешник": много шум за нищо?

Русия наскоро изстреля срещу Украйна своя ракета "Орешник". Тя е опасна заради големия си обсег и високата си скорост. Представлява ли реална заплаха? Какво се знае.
В рамките на масираните руски атаки срещу Киев на 23 и 24 май малкият град Била Церква бе ударен със специално оръжие – ракета "Орешник". Както отбелязва обществената медия ZDF, в града има важно военно летище, но руските медии информират, че ракетата е засегнала само една цивилна цел – нанесла е щети на гаражи.
Все пак гаражите са в близост до летището, пише германското издание и излиза с предположението, че ракетата е била насочена натам, но поне част от мунициите явно са уцелили гаражите, а не летището.
"Орешник" се използва за трети път във войната
Това е третият случай, в който Русия използва ракета "Орешник" срещу Украйна – първите два са от ноември 2024 година срещу Днипро и през януари 2026 година срещу Лвив.
ZDF обяснява, че "Орешник" е балистична ракета със среден обсег, създадена на базата на ракетата РС-26 "Рубеж", която може да носи ядрени бойни глави. "Орешник" е по-малка, има една ракетна степен по-малко и затова е и по-лека.
"Орешник" може да носи няколко бойни глави
Основната разлика е в това, че "Орешник" е проектирана за транспортирането на конвенционални бойни глави от типа MIRV, т.е. няколко независимо насочващи се аеродинамични капсули. Това означава, че в крайната фаза на полета бойната глава на ракетата се разделя на определен брой по-малки подмуниции, което увеличава шансовете за пряко попадение и нанасяните щети.
Няма пълна бойна готовност
Основният проблем на "Орешник" според германската обществена медия е, че ракетата все още не е в пълна бойна готовност. Тя е в състояние да лети и да поразява цели (засега с неясна точност), но конвенционалните муниции за бойната ѝ глава все още не са произведени. Тази е и причината, че след попаденията в Украйна не са наблюдавани експлозии.
Когато производственият процес завърши, "Орешник" ще разполага с бойна глава, която ще се дели на шест по-малки части, всяка от които ще съдържа подмуниции. Но тъй като те все още не са на разположение, Русия ги замества с шест неактивни блока, които по големина, форма и тегло съответстват на засега непроизведените по-малки експлозивни глави.
Обсегът и скоростта правят "Орешник" опасна
Сред факторите, които правят ракетата опасна, ZDF поставя на първо място обсега – между 4000 и 5000 километра, т.е. "Орешник" може да поразява цели из цяла Европа, ако бъде изстреляна от вътрешността на Русия. Актуалният удар е стартирал от тестовия полигон Капустин Яр в региона Астрахан, на около 1100 км от Била Церква.
На второ място, "Орешник" лети с много висока скорост – над десет пъти по-висока от скоростта на звука. Поради това в крайната фаза на полета дори само кинетичната енергия на ракетата, която произтича от нейната скорост, ѝ придава огромна разрушителна сила, макар да лети само с неактивни бойни глави.
Серийно производство засега не се планира
Кремъл се опитва да представи "Орешник" като един вид супероръжие – което може да промени хода на войната и да представлява сериозна опасност за цяла Европа. В действителност обаче на сегашния етап от развитието си "Орешник" не е нищо повече от една незавършена експериментална ракета, налична само в съвсем ограничено количество, при това без функциониращи бойни глави, посочва германската обществена медия.
Анализите на двата предишни случая от използването ѝ показват, че ракетата буквално е направена ръчно и е сглобена от части на други, по-стари ракетни системи. Поради това вътрешната ѝ конструкция е доста примитивна, а и не разполага с истинска бойна глава.
ZDF обобщава, че като цяла пропагандната стойност на ракетата е много по-висока от нейния реален военен капацитет.
А ако една тьотка от Киев не беше снимала как падат бомбите нямаше Дойче Веле дори да признаят, че Киев е бил бомбардиран. Толкова е зле немската пропаганда, че Гьоринг се самоубива на отзи свят ежедневно.
16:26 26.05.2026
8 Механик
Май шубето не ви дава мира, а?
Коментиран от #54
16:27 26.05.2026
Коментиран от #26, #35
15 От нищо, нещо
До коментар #1 от "Фейк - либераст":Ами да покажат снимки на гаражите и каквото има под тях. Хората сами могат да преценят.
16:28 26.05.2026
21 Мдаа
Няма показни взривове и детонации, но дълбоко под земята картинката е ужасяваща.
Орешник си върши тихо, но безпогрешно работата каквото и да ви плямпат от Дойче веле.
Лошото е че няма оцелели , за да го потвърдят, дори няма техни останки, всичко става на пепел и грес.
Коментиран от #30
16:30 26.05.2026
23 Български извод
26 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #11 от "Анализатор":Гледам от рано започваш да заработваш центови сребърници за ежедневната доза. Инфалция, цени, мъка, кафевото скъпо, лепилото и то... Да не си козяшки пapцал на хранилка на днешно време...
16:32 26.05.2026
28 Млад еврас
Коментиран от #79
16:33 26.05.2026
16:33 26.05.2026
30 Ол1гофрен,
До коментар #21 от "Мдаа":Източник?
16:34 26.05.2026
34 стоян георгиев
Коментиран от #48
16:36 26.05.2026
35 Помнещ
До коментар #11 от "Анализатор":Съветските автомобили винаги са се отличавали със надежност, издръжливост и ремонтопригодност. Москвич, Лада, Волга, Зил, Газ, Камаз изнесоха на гърба си мащабното строителство през Народната Република. Аспаруховият мост, Хаинбоаз, Нефтохим, НДК, сградата на Парламента и много други ги има благодарение на "Москвич"
Коментиран от #43, #63
16:37 26.05.2026
39 Джамбаза
Мисирки, верно ли бе?
Къде е това?
На моята българска карта го няма!
16:39 26.05.2026
41 ХЕ ХЕ ХЕ
До коментар #20 от "Орешникът":Толкова неефективна,
че още крият какво е останало от "Южмаш" ...
Даже сателитните снимки бяха потулили ...
16:40 26.05.2026
42 Путинката
Коментиран от #72
16:42 26.05.2026
43 Овчи
До коментар #35 от "Помнещ":Що сега няма съветски камиони и автомобили?М?
Коментиран от #61
16:43 26.05.2026
Коментиран от #75
48 Карат
До коментар #34 от "стоян георгиев":На Ма кя ти шу ндта.
16:46 26.05.2026
54 🦁ЩЩД🦁
До коментар #8 от "Механик":Точно така ! "Орешника " не е страшно оръжие според DW.Но Страха от "Орешника" е Мноооого голям !
16:51 26.05.2026
Коментиран от #68
57 Дойче Веле Ковидиотите
Връщайте Ковида, че да си довършите пропагандата!
16:52 26.05.2026
Коментиран от #76, #80
61 браво
До коментар #43 от "Овчи":Оди питай някоя горска бригада с какви камион свалят дърва от най-трудните места и ще видиш "виетнамкие", че може и някой Краз да видиш. Още ги има..и още вършат работа след толкова години..Зиловете още са на служба в армията, Нивите са при ловджиите, заедно с "Джипките"
Коментиран от #85
16:54 26.05.2026
63 Aрхивар
До коментар #35 от "Помнещ":Знаеш ли, чие копие е първия Москвич? Москвич - 400?
Как Фиат стана Лада?
Как Форд АА стана ГАЗ-АА?
И прочие.
Не? Не знаеш? Седни си, другарю, рабфаковец, днес двойка, утре с баща ти при директора.
16:56 26.05.2026
Коментиран от #78
68 койдазнай
До коментар #56 от "хахахахо":В армиите на държавите има над хиляда хиперзвукови ракети. Истински, с въздушно реактивен двигател, осигуряващ полет на ракетата със скорост над 5М. Такова нещо в Русия никога не е имало.
амакойдазнай!
17:01 26.05.2026
Коментиран от #74
72 Мишел
До коментар #42 от "Путинката":Орешникът е лешник на руски.
17:05 26.05.2026
74 Ясно е
До коментар #71 от "000":Че си неграмотен и, че не можеш да пишеш. А за останалото, въпрос на време е :)
Все пак Киев за три дня, така че...
17:07 26.05.2026
75 володя
До коментар #45 от "Мишел":А ракетата Тризъбец, за колко време стига до Самара? С каква вероятност, руското ПВО ще прехване десетте и бойни части?
17:10 26.05.2026
76 Знаеш ли
До коментар #60 от "Пуси":Само твоята пpocтoтuя надминава скоростта на КАКШНИКА, поздравления!!!
17:10 26.05.2026
78 ОООООО РУБЛО ИДИОТ
До коментар #67 от "Мишел":Нямаше ли и
Натовски Генерали
Около 50 на Брой ?
Не Удари ли
Щаб Квартира със Военни
От Канада Германия Франция
И ТИМБУКТУ?
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
17:12 26.05.2026
79 Дам
До коментар #28 от "Млад еврас":Тишина и празнота в рycoфuлckaтa глава, там винаги е така....
17:12 26.05.2026
80 Да И Едната
До коментар #60 от "Пуси":Ракета
Удари Руската Кочина.
Така е
Много си Умен .
17:13 26.05.2026
84 ЕВРЕИНА КАБЗОН
Какво порази
Че не разбрахме .
Ако за 40 Милиона долара
Руснаците
Пратят Шахефи
Със сигурност
Ще има по Голям ефект
От
Цялата ДВИЖУХА ПОКАЗУХА ЛАЙНАРУХА.
17:17 26.05.2026
85 ХА ХА
До коментар #61 от "браво":Тия каде ги изброи сите си мечтаят за прага.
17:17 26.05.2026
