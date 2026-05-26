Руската ракета "Орешник": много шум за нищо?

Русия наскоро изстреля срещу Украйна своя ракета "Орешник". Тя е опасна заради големия си обсег и високата си скорост. Представлява ли реална заплаха? Какво се знае.

В рамките на масираните руски атаки срещу Киев на 23 и 24 май малкият град Била Церква бе ударен със специално оръжие – ракета "Орешник". Както отбелязва обществената медия ZDF, в града има важно военно летище, но руските медии информират, че ракетата е засегнала само една цивилна цел – нанесла е щети на гаражи.

Все пак гаражите са в близост до летището, пише германското издание и излиза с предположението, че ракетата е била насочена натам, но поне част от мунициите явно са уцелили гаражите, а не летището.

"Орешник" се използва за трети път във войната

Това е третият случай, в който Русия използва ракета "Орешник" срещу Украйна – първите два са от ноември 2024 година срещу Днипро и през януари 2026 година срещу Лвив.

ZDF обяснява, че "Орешник" е балистична ракета със среден обсег, създадена на базата на ракетата РС-26 "Рубеж", която може да носи ядрени бойни глави. "Орешник" е по-малка, има една ракетна степен по-малко и затова е и по-лека.

"Орешник" може да носи няколко бойни глави

Основната разлика е в това, че "Орешник" е проектирана за транспортирането на конвенционални бойни глави от типа MIRV, т.е. няколко независимо насочващи се аеродинамични капсули. Това означава, че в крайната фаза на полета бойната глава на ракетата се разделя на определен брой по-малки подмуниции, което увеличава шансовете за пряко попадение и нанасяните щети.

Няма пълна бойна готовност

Основният проблем на "Орешник" според германската обществена медия е, че ракетата все още не е в пълна бойна готовност. Тя е в състояние да лети и да поразява цели (засега с неясна точност), но конвенционалните муниции за бойната ѝ глава все още не са произведени. Тази е и причината, че след попаденията в Украйна не са наблюдавани експлозии.

Когато производственият процес завърши, "Орешник" ще разполага с бойна глава, която ще се дели на шест по-малки части, всяка от които ще съдържа подмуниции. Но тъй като те все още не са на разположение, Русия ги замества с шест неактивни блока, които по големина, форма и тегло съответстват на засега непроизведените по-малки експлозивни глави.

Обсегът и скоростта правят "Орешник" опасна

Сред факторите, които правят ракетата опасна, ZDF поставя на първо място обсега – между 4000 и 5000 километра, т.е. "Орешник" може да поразява цели из цяла Европа, ако бъде изстреляна от вътрешността на Русия. Актуалният удар е стартирал от тестовия полигон Капустин Яр в региона Астрахан, на около 1100 км от Била Церква.

На второ място, "Орешник" лети с много висока скорост – над десет пъти по-висока от скоростта на звука. Поради това в крайната фаза на полета дори само кинетичната енергия на ракетата, която произтича от нейната скорост, ѝ придава огромна разрушителна сила, макар да лети само с неактивни бойни глави.

Серийно производство засега не се планира

Кремъл се опитва да представи "Орешник" като един вид супероръжие – което може да промени хода на войната и да представлява сериозна опасност за цяла Европа. В действителност обаче на сегашния етап от развитието си "Орешник" не е нищо повече от една незавършена експериментална ракета, налична само в съвсем ограничено количество, при това без функциониращи бойни глави, посочва германската обществена медия.

Анализите на двата предишни случая от използването ѝ показват, че ракетата буквално е направена ръчно и е сглобена от части на други, по-стари ракетни системи. Поради това вътрешната ѝ конструкция е доста примитивна, а и не разполага с истинска бойна глава.

ZDF обобщава, че като цяла пропагандната стойност на ракетата е много по-висока от нейния реален военен капацитет.