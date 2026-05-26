Руската ракета "Орешник": много шум за нищо?
26 Май, 2026 16:20

Когато производственият процес завърши, "Орешник" ще разполага с бойна глава, която ще се дели на шест по-малки части, всяка от които ще съдържа подмуниции

Руската ракета "Орешник": много шум за нищо? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Русия наскоро изстреля срещу Украйна своя ракета "Орешник". Тя е опасна заради големия си обсег и високата си скорост. Представлява ли реална заплаха? Какво се знае.

В рамките на масираните руски атаки срещу Киев на 23 и 24 май малкият град Била Церква бе ударен със специално оръжие – ракета "Орешник". Както отбелязва обществената медия ZDF, в града има важно военно летище, но руските медии информират, че ракетата е засегнала само една цивилна цел – нанесла е щети на гаражи.

Все пак гаражите са в близост до летището, пише германското издание и излиза с предположението, че ракетата е била насочена натам, но поне част от мунициите явно са уцелили гаражите, а не летището.

"Орешник" се използва за трети път във войната

Това е третият случай, в който Русия използва ракета "Орешник" срещу Украйна – първите два са от ноември 2024 година срещу Днипро и през януари 2026 година срещу Лвив.

ZDF обяснява, че "Орешник" е балистична ракета със среден обсег, създадена на базата на ракетата РС-26 "Рубеж", която може да носи ядрени бойни глави. "Орешник" е по-малка, има една ракетна степен по-малко и затова е и по-лека.

"Орешник" може да носи няколко бойни глави

Основната разлика е в това, че "Орешник" е проектирана за транспортирането на конвенционални бойни глави от типа MIRV, т.е. няколко независимо насочващи се аеродинамични капсули. Това означава, че в крайната фаза на полета бойната глава на ракетата се разделя на определен брой по-малки подмуниции, което увеличава шансовете за пряко попадение и нанасяните щети.

Няма пълна бойна готовност

Основният проблем на "Орешник" според германската обществена медия е, че ракетата все още не е в пълна бойна готовност. Тя е в състояние да лети и да поразява цели (засега с неясна точност), но конвенционалните муниции за бойната ѝ глава все още не са произведени. Тази е и причината, че след попаденията в Украйна не са наблюдавани експлозии.

Когато производственият процес завърши, "Орешник" ще разполага с бойна глава, която ще се дели на шест по-малки части, всяка от които ще съдържа подмуниции. Но тъй като те все още не са на разположение, Русия ги замества с шест неактивни блока, които по големина, форма и тегло съответстват на засега непроизведените по-малки експлозивни глави.

Обсегът и скоростта правят "Орешник" опасна

Сред факторите, които правят ракетата опасна, ZDF поставя на първо място обсега – между 4000 и 5000 километра, т.е. "Орешник" може да поразява цели из цяла Европа, ако бъде изстреляна от вътрешността на Русия. Актуалният удар е стартирал от тестовия полигон Капустин Яр в региона Астрахан, на около 1100 км от Била Церква.

На второ място, "Орешник" лети с много висока скорост – над десет пъти по-висока от скоростта на звука. Поради това в крайната фаза на полета дори само кинетичната енергия на ракетата, която произтича от нейната скорост, ѝ придава огромна разрушителна сила, макар да лети само с неактивни бойни глави.

Серийно производство засега не се планира

Кремъл се опитва да представи "Орешник" като един вид супероръжие – което може да промени хода на войната и да представлява сериозна опасност за цяла Европа. В действителност обаче на сегашния етап от развитието си "Орешник" не е нищо повече от една незавършена експериментална ракета, налична само в съвсем ограничено количество, при това без функциониращи бойни глави, посочва германската обществена медия.

Анализите на двата предишни случая от използването ѝ показват, че ракетата буквално е направена ръчно и е сглобена от части на други, по-стари ракетни системи. Поради това вътрешната ѝ конструкция е доста примитивна, а и не разполага с истинска бойна глава.

ZDF обобщава, че като цяла пропагандната стойност на ракетата е много по-висока от нейния реален военен капацитет.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фейк - либераст

    84 8 Отговор
    Как се превежда "Дойче веле" , "Германска вЪлна" или "Гьобелс каза"?

    Коментиран от #15

    16:23 26.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Къде е Сираки?

    68 6 Отговор
    Че нещо пишат, че май е дал фира при гаражите с коминчетата.

    16:25 26.05.2026

  • 4 Искаме още орешници

    71 7 Отговор
    С плутоний, ще е по-зрелищно.


    А ако една тьотка от Киев не беше снимала как падат бомбите нямаше Дойче Веле дори да признаят, че Киев е бил бомбардиран. Толкова е зле немската пропаганда, че Гьоринг се самоубива на отзи свят ежедневно.

    16:26 26.05.2026

  • 5 Мултики, мултики

    68 4 Отговор
    Обаче накрая ден за траур в Кииф заради три гаража, че чак и в ООН отнесоха въпроса за гаражите. Сигурно са били пърни със златни тоалетни. Междувременн, ударите са били два, втория съвсем в източната част на територия 404, срещу град Старабелск, където бандерите извършиха последната си терористична атака. За да се крие от обществеността че е имало и втора ракета значи нещо много важно е дали фира там!

    16:26 26.05.2026

  • 6 Гринго

    68 5 Отговор
    Като е шум за нищо защо целокупната евро и укроизмет реве на умрело а,сигурно щото доста измет даде фира оня ден

    16:26 26.05.2026

  • 7 защо

    37 2 Отговор
    Публикувайте го в ZDF и напишете Не бойте се деца за утрешния ден.

    16:27 26.05.2026

  • 8 Механик

    59 4 Отговор
    Е като е много шум за нищо, що втора седмица дигате шум?
    Май шубето не ви дава мира, а?

    Коментиран от #54

    16:27 26.05.2026

  • 9 факуса

    41 4 Отговор
    и що е тогаз тоз рев питешки бе зелки вмрисани

    16:27 26.05.2026

  • 10 Немците

    38 4 Отговор
    Немците 2 първи си слушата фюрера и доказаха, че са най-глупавото племе, което слуша .... сега пишат ново опорки - няма страшно от ракети, ние произвеждаме каски - нали точно каски дадоха на Зеленски в начлото ?

    16:27 26.05.2026

  • 11 Анализатор

    13 52 Отговор
    Подобно на руската кола "Москвич", руската ракета "Орешник" е проектирана и изработена в нетрезво състояние от руски "ракетчици". Целиш Киев, пада в Москва..., като всичко руско...

    Коментиран от #26, #35

    16:27 26.05.2026

  • 12 Е, това е в стила на ФДЛ

    37 5 Отговор
    "Анализите на двата предишни случая от използването ѝ показват, че ракетата буквално е направена ръчно и е сглобена от части на други, по-стари ракетни системи." С други думи :не се бойте хора, това не е ракета, това е бивша пералня

    16:27 26.05.2026

  • 13 Zaxaрова

    6 10 Отговор
    КАШМЕР.

    16:28 26.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 От нищо, нещо

    38 4 Отговор

    До коментар #1 от "Фейк - либераст":

    Ами да покажат снимки на гаражите и каквото има под тях. Хората сами могат да преценят.

    16:28 26.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 оня с коня

    40 3 Отговор
    абе путин само ви напомня че тая ракета може да лети и не само със макетни глави па вие си знаете какво ще следва

    16:29 26.05.2026

  • 18 дидо

    42 6 Отговор
    само дето тази експериментална ракета е унищожила подземния завод под тези гаражи......

    16:29 26.05.2026

  • 19 Дай диверсанта

    7 19 Отговор
    6х5х6 е равно на 610 000 Рос дебила. Това е положението в България.

    16:29 26.05.2026

  • 20 Орешникът

    7 28 Отговор
    носи 36 болванки (метални заготовки по около 40кг.) и ги насочва към целта с 10М или 3,4км/с. Такива метални парчета не могат да бъдат прехванати или свалени, те така или иначе си падат като метеорити. Насочването към целта е неточно при тази скорост защото се прави отдалече извън атмосферата когато още ракетата е цяла и управляема, енергията на удара е 2-3 пъти повече отколкото теглото им в тротилов еквивалент. Красиво и зрелищно, но крайно неефективно и безсмислено скъпо, една ракета струва $80мил. Това не е оръжие за конвенциална бойна глава нито може да се употребява масово. Пробвали са да я заредят с тротил, но при тази скорост топлината от триенето с въздуха изпарява взрива и затова са тези метални парчета.

    Коментиран от #41

    16:29 26.05.2026

  • 21 Мдаа

    39 5 Отговор
    36 бойни глави под формата на няколкостотин килограмови волфрамови стержени летящи със скорост 3,5 километра за секунда развиват 4000 градуса температура проникват като в масло в земята до 100 метра дълбочина без да носят дори никакъв заряд и правят всеки укрепен команден подземен пункт като този в Бяла църква и другият в Киев на мармалад.
    Няма показни взривове и детонации, но дълбоко под земята картинката е ужасяваща.
    Орешник си върши тихо, но безпогрешно работата каквото и да ви плямпат от Дойче веле.
    Лошото е че няма оцелели , за да го потвърдят, дори няма техни останки, всичко става на пепел и грес.

    Коментиран от #30

    16:30 26.05.2026

  • 22 Антиватник

    8 36 Отговор
    Един Орешник ликвидира 3 гаражни клетки.Една обикновена украинска ракета ликвидира над 80 руски дронаджии в Старобелск.

    16:30 26.05.2026

  • 23 Български извод

    34 2 Отговор
    Щом ДВците и ДБлите си дерат ризите, нещо е било унищожено.

    16:31 26.05.2026

  • 24 ИМЕ

    35 3 Отговор
    Споpeд сopоснята Орешника е стара ракета, от времето на CCCP, обаче дори тези стари ракети не могат да бъдат свалени от натовското ПВО, какво остава за най-новите xипepзвyкови лопати с чип от перални.

    16:31 26.05.2026

  • 25 кинетичната

    39 1 Отговор
    Ами то като е шум за нищо, защо не можете да я прихванете? То ако една такава ракета дори без експлозиви с наличната кинетична енергия /както пишете вие/ попадне в един склад с оръжия или във военен завод, или върху летище, или върху самолетоносач - нали се сещате какво става. А пък с взривен или ядрен заряд не ми се мисли. Така че фантасмагориите си ги ползвайте за собствено успокоение и не пишете глупости. И като е толкова безопасна, защо не поканите Путин официално да ви пусне една по избрана от него цел, пък после да видим какви ще ги съчинявате. Направо Дойче Веле падна до нивото на тримат аглупаци - Кая, Урсула и Рюте.

    16:31 26.05.2026

  • 26 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    23 4 Отговор

    До коментар #11 от "Анализатор":

    Гледам от рано започваш да заработваш центови сребърници за ежедневната доза. Инфалция, цени, мъка, кафевото скъпо, лепилото и то... Да не си козяшки пapцал на хранилка на днешно време...

    16:32 26.05.2026

  • 27 Москвич 408

    7 24 Отговор
    Тая пияна сган може ли да направи нещо свястно?

    16:32 26.05.2026

  • 28 Млад еврас

    31 1 Отговор
    Ми не вдигайте много шум като е за нищо, понеже след орешника е тишина.

    Коментиран от #79

    16:33 26.05.2026

  • 29 зИленски

    21 1 Отговор
    ОХ,ДА ВИ ДУМНЕ ЕДНА ,ОБАЧЕ СЪС ЗАРЯД-ТОГАВА ДА ВИДИМ КАКВИ ЩЕ ГИ ПИШЕТЕ.
    ВСЕКИ ДЕН СЕ МОЛЯ ДА НЕ ВИ БАВИ ВЕЧЕ

    16:33 26.05.2026

  • 30 Ол1гофрен,

    5 9 Отговор

    До коментар #21 от "Мдаа":

    Източник?

    16:34 26.05.2026

  • 31 Когато я завършат

    6 10 Отговор
    Всяка глава от шестте части ще удря гараж.

    16:34 26.05.2026

  • 32 ДрайвингПлежър

    20 2 Отговор
    Кисело ли е гроздето а? Кисело ;)

    16:35 26.05.2026

  • 33 САМОУСПОКОЯВАЙТЕ СЕ

    26 2 Отговор
    ДРАГИ ЕВРОДЖЕНДЪРИ.НЕ БОЙТЕ СЕ АКО ВИ ДОЙДЕ НА ГОСТИ.

    16:35 26.05.2026

  • 34 стоян георгиев

    25 2 Отговор
    Хихи, затова не са спрели да изравят натювски трупове и да ги карат пом спешност към германските болници 😂😂😂

    Коментиран от #48

    16:36 26.05.2026

  • 35 Помнещ

    16 6 Отговор

    До коментар #11 от "Анализатор":

    Съветските автомобили винаги са се отличавали със надежност, издръжливост и ремонтопригодност. Москвич, Лада, Волга, Зил, Газ, Камаз изнесоха на гърба си мащабното строителство през Народната Република. Аспаруховият мост, Хаинбоаз, Нефтохим, НДК, сградата на Парламента и много други ги има благодарение на "Москвич"

    Коментиран от #43, #63

    16:37 26.05.2026

  • 36 Както винаги е било...

    4 20 Отговор
    ... при братушките, много шум за нищо, само нашите абдали БГ копейките подсмърчат от възторг и се радват деца на няколко бонбона 🤣

    16:37 26.05.2026

  • 37 Орех

    10 2 Отговор
    Дойче искаш ли да проверим над бон

    16:38 26.05.2026

  • 38 Трол

    8 3 Отговор
    Орешник е слаба ракета, стига да не ми е върху главата.

    16:38 26.05.2026

  • 39 Джамбаза

    9 1 Отговор
    Срещу Лвив?
    Мисирки, верно ли бе?
    Къде е това?
    На моята българска карта го няма!

    16:39 26.05.2026

  • 40 Муня

    4 13 Отговор
    Като замисъл орешника , добре, само че е дялана в русии!

    16:40 26.05.2026

  • 41 ХЕ ХЕ ХЕ

    13 6 Отговор

    До коментар #20 от "Орешникът":

    Толкова неефективна,
    че още крият какво е останало от "Южмаш" ...
    Даже сателитните снимки бяха потулили ...

    16:40 26.05.2026

  • 42 Путинката

    14 0 Отговор
    Черешовото топче се прави от череша, и е много яко! Орешника се прави от орех!

    Коментиран от #72

    16:42 26.05.2026

  • 43 Овчи

    4 6 Отговор

    До коментар #35 от "Помнещ":

    Що сега няма съветски камиони и автомобили?М?

    Коментиран от #61

    16:43 26.05.2026

  • 44 Басня на Езоп

    7 2 Отговор
    ... гроздето е кисело, а?

    16:44 26.05.2026

  • 45 Мишел

    9 2 Отговор
    Абсолютно за нищо за нищо не става Орешник. За 5 до 10 минути стига до всички столици на европейските натовски държави, там ефектът от нея е равен на този на тактическо ядрено оръжие и НатО няма противооръжия срещу нея. НатО няма и аналогично оръжие. Абе, направо за нищо!

    Коментиран от #75

    16:44 26.05.2026

  • 46 az СВО Победа 81

    7 3 Отговор
    Забравили са да напишатнай-важното, че използа чип от пералня, нали така разправеше Урсулата...

    🤣🤣🤣

    16:45 26.05.2026

  • 47 ПО ТОЧНО

    4 3 Отговор
    дойче веле ,.......кошаревския свидетел

    16:45 26.05.2026

  • 48 Карат

    1 2 Отговор

    До коментар #34 от "стоян георгиев":

    На Ма кя ти шу ндта.

    16:46 26.05.2026

  • 49 Дон Корлеоне

    2 6 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    16:46 26.05.2026

  • 50 нищо

    3 1 Отговор
    нищо

    16:47 26.05.2026

  • 51 Много точно

    4 4 Отговор
    заглавие

    16:47 26.05.2026

  • 52 Хахахах

    6 2 Отговор
    Щом ШвабскитеСвине квичат е за нещо. Разпори ви ушите.

    16:50 26.05.2026

  • 53 Тома

    4 3 Отговор
    Личи си че тези от DW са изперкали от всякъде.Смешници са

    16:50 26.05.2026

  • 54 🦁ЩЩД🦁

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Механик":

    Точно така ! "Орешника " не е страшно оръжие според DW.Но Страха от "Орешника" е Мноооого голям !

    16:51 26.05.2026

  • 55 койдазнай

    1 2 Отговор
    Kak за нищо?!? Удариха Донецк и Авдеевка с тоя Орешник! Както е казал руския народ: Бий своите, за да те уважават чуждите!

    16:51 26.05.2026

  • 56 хахахахо

    6 2 Отговор
    Хипрзвукова ракета сглобена ръчно?! Това кърти миФки. Ми сглобете си и вие една де - дори не ръчно. Не моете.

    Коментиран от #68

    16:52 26.05.2026

  • 57 Дойче Веле Ковидиотите

    4 1 Отговор
    Ли сват ми статиите им които ни плашеха с Ковида19, както и тези дето плашеха, че ако не се инжектираме ще умрем. Обаче ги компенсират сега със статии “Не се плашете от Третата световна война”.

    Връщайте Ковида, че да си довършите пропагандата!

    16:52 26.05.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Пуси

    2 4 Отговор
    Хубавото на това да те мразят всички и да си им враг е, че не нужно да са ти точни ракетите. Стреляш и чакаш да видиш къде ще падне - я Румъния, я Германия, я Франция - все врагове.

    Коментиран от #76, #80

    16:54 26.05.2026

  • 61 браво

    3 2 Отговор

    До коментар #43 от "Овчи":

    Оди питай някоя горска бригада с какви камион свалят дърва от най-трудните места и ще видиш "виетнамкие", че може и някой Краз да видиш. Още ги има..и още вършат работа след толкова години..Зиловете още са на служба в армията, Нивите са при ловджиите, заедно с "Джипките"

    Коментиран от #85

    16:54 26.05.2026

  • 62 реалности

    5 2 Отговор
    Стига с това триене бе, Гюбелсчета. Всички коментари, които са професионални и показват истината, ги триете. Как да го кажа по-нежно, за да не нараня нежните ви душици. А прочетете поне днешната статия за Орешник в Поглед Инфо и после пишете.

    16:56 26.05.2026

  • 63 Aрхивар

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Помнещ":

    Знаеш ли, чие копие е първия Москвич? Москвич - 400?
    Как Фиат стана Лада?
    Как Форд АА стана ГАЗ-АА?
    И прочие.
    Не? Не знаеш? Седни си, другарю, рабфаковец, днес двойка, утре с баща ти при директора.

    16:56 26.05.2026

  • 64 Пълна оли го френия

    4 2 Отговор
    Написаното е пълна дезинформация, само психично болни може да вярват на това.

    16:57 26.05.2026

  • 65 Кой пак не разбра?

    1 1 Отговор
    Дойчето пределно ясно каза как се правят орешниците - с части от стари ракети в часовете по ръчен труд в 4 или 5 клас - какво неясно тук?

    16:59 26.05.2026

  • 66 DW-една медия на която германците

    2 0 Отговор
    не вярват.Защо си помислих че в България ще е по-различно.

    17:00 26.05.2026

  • 67 Мишел

    0 1 Отговор
    Комплексът самолетостроителни заводи за товарни самолети не се побира в гаражи , дори когато е на чакъл след Орешник.

    Коментиран от #78

    17:01 26.05.2026

  • 68 койдазнай

    1 2 Отговор

    До коментар #56 от "хахахахо":

    В армиите на държавите има над хиляда хиперзвукови ракети. Истински, с въздушно реактивен двигател, осигуряващ полет на ракетата със скорост над 5М. Такова нещо в Русия никога не е имало.
    амакойдазнай!

    17:01 26.05.2026

  • 69 Маринов

    4 3 Отговор
    Четеш статията и се питаш: сериозни хора ли са я писали? Ракетата била сглобена от стари части, едва ли не в часовете по трудово обучение. Нямала била глава?!? Нито конвенционална, нито ядрена. Е? Има ли ракета? Какво прави тези дълбочина ли дупки през метров бетон? Да не дава Господ към кинетичната енергия да се добави и взривна глава - какво ще пишат тогава? Този път DW доста изпростяха.

    17:02 26.05.2026

  • 70 Коментар

    6 1 Отговор
    Копейките и умрелия им кОрешник😂 който не става за нищо....

    17:04 26.05.2026

  • 71 000

    0 1 Отговор
    Всичко е ясно - москва ще подне. Третия райх ще го бъде. Само се чудя кой велик немски главнокомандващ ще изпълни ролята на фелдмаршал Кайтел от 1945 г.!

    Коментиран от #74

    17:04 26.05.2026

  • 72 Мишел

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Путинката":

    Орешникът е лешник на руски.

    17:05 26.05.2026

  • 73 Льохман

    1 1 Отговор
    Значи няма страшно! Напред към Москва! И да не съм чул Кая да реве, че извършвали терор над мирното население! Пиратки хвърлят!

    17:06 26.05.2026

  • 74 Ясно е

    1 1 Отговор

    До коментар #71 от "000":

    Че си неграмотен и, че не можеш да пишеш. А за останалото, въпрос на време е :)
    Все пак Киев за три дня, така че...

    17:07 26.05.2026

  • 75 володя

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Мишел":

    А ракетата Тризъбец, за колко време стига до Самара? С каква вероятност, руското ПВО ще прехване десетте и бойни части?

    17:10 26.05.2026

  • 76 Знаеш ли

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Пуси":

    Само твоята пpocтoтuя надминава скоростта на КАКШНИКА, поздравления!!!

    17:10 26.05.2026

  • 77 хихи

    0 1 Отговор
    щом, ДойчеЗеле, напише нещо за "Орешник" значи са напълнили памперсите...

    17:11 26.05.2026

  • 78 ОООООО РУБЛО ИДИОТ

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Мишел":

    Нямаше ли и

    Натовски Генерали

    Около 50 на Брой ?

    Не Удари ли

    Щаб Квартира със Военни

    От Канада Германия Франция

    И ТИМБУКТУ?

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    17:12 26.05.2026

  • 79 Дам

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Млад еврас":

    Тишина и празнота в рycoфuлckaтa глава, там винаги е така....

    17:12 26.05.2026

  • 80 Да И Едната

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Пуси":

    Ракета
    Удари Руската Кочина.

    Така е
    Много си Умен .

    17:13 26.05.2026

  • 81 Петър

    0 1 Отговор
    Твърде глуповато и непрофесионално заглавие!

    17:14 26.05.2026

  • 82 Мазен Гуз

    0 1 Отговор
    Смешници, да не би да са хванали и разглобили Орешника та знаят какво има вътре. Направо се Оси Рат с тъпата си ЕвроГуйска пропаганда.

    17:14 26.05.2026

  • 83 По-точно много гръм

    0 0 Отговор
    и после не остава нищо.

    17:15 26.05.2026

  • 84 ЕВРЕИНА КАБЗОН

    0 0 Отговор
    Ракета за 40 Милиона долара
    Какво порази
    Че не разбрахме .

    Ако за 40 Милиона долара
    Руснаците
    Пратят Шахефи
    Със сигурност
    Ще има по Голям ефект
    От
    Цялата ДВИЖУХА ПОКАЗУХА ЛАЙНАРУХА.

    17:17 26.05.2026

  • 85 ХА ХА

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "браво":

    Тия каде ги изброи сите си мечтаят за прага.

    17:17 26.05.2026

  • 86 Макробиолог

    0 0 Отговор
    Като цяло когат дойче направи нещо да лети с 10 маха,да маневрира,разделените блокове да удрят където им е казано...да се обади на руснаците да му дадат бойни глави.

    17:18 26.05.2026

  • 87 Макробиолог

    0 0 Отговор
    Или както е казал шепа за жирафа-те такова животно нема.

    17:20 26.05.2026

