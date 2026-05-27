Румен Радев призова Европа да преговаря с Русия за край на войната в Украйна ВИДЕО

Премиерът Румен Радев даде сигнал, че българското правителство може да преразгледа отпускането на помощ за Украйна, писа "Дума".
"България и досега е оказвала подкрепа на Украйна - и военна, и политическа, и хуманитарна, и дипломатическа. Но в контекста на новата среда за сигурност ние трябва да бъдем много внимателни, особено що се отнася до военната и финансовата подкрепа от страна на България. Ние тепърва ще трябва да разгледаме огромните предизвикателства пред българския бюджет, но това са теми, които отсега мога да ви кажа, че България има интерес и нашето правителство първо да гарантира стандарта на живота и сигурността на българските граждани, едва тогава можем да мислим за отделяне на пари за тази тема", каза Радев пред журналисти в Париж, където се срещна с френския президент Еманюел Макрон.
Това е втората му външнополитическа визита в качеството на премиер, след като вече се срещна с германския канцлер Фридрих Мерц.
От изявлението му не става ясно дали България действително ще ограничи помощта за Украйна или посланието по-скоро търси вътрешнополитически ефект, отбелязват медиите.
"Трябва да има смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украйна. Аз ще се радвам да видя най-сетне Европа да склони да започне преговори с Русия", допълни Радев.
По думите му Европа трябва да бъде водеща в тези преговори, да не допуска те да се изземват като инициатива от други, трети играчи.
Според Радев стремежът за „мир чрез сила“ и опитът за постигане на „конвенционална победа над най-голямата ядрена сила“ крият риск от опасна ескалация на войната в Украйна.
По повод информацията, че Франция обсъжда промени в ядрената си доктрина и възможности за общи обучения със съюзници, премиерът заяви, че България не е получавала покана за участие. Според него най-важното е дипломацията да бъде възстановена като водещ инструмент за решаване на конфликта.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #13, #14, #57, #85, #110, #137
16:36 27.05.2026
2 Зевс
Коментиран от #12, #27, #53, #87
16:39 27.05.2026
3 Фори
16:39 27.05.2026
5 Дзак
Коментиран от #106
16:40 27.05.2026
6 Трол
Коментиран от #98
16:40 27.05.2026
7 Умрел руснак
16:41 27.05.2026
8 Браво
Коментиран от #21, #42
9 честен ционист
Коментиран от #24, #103
16:41 27.05.2026
10 Те това е
11 Безпристрастен
Коментиран от #92
16:41 27.05.2026
12 Анонимен
До коментар #2 от "Зевс":Браво никакви пари от Европа за България БРАВО бедняко
16:42 27.05.2026
13 😂😂😂😂😂😂
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Кой се интересува па ти с кво се гордееш?
16:42 27.05.2026
14 Анонимен
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Тук имало много невежи ОТ гордост гладен ще си останеш България е демокрация Не е собственост на никакви бкп съветски другари
Коментиран от #63
16:43 27.05.2026
15 Лизачите
16:44 27.05.2026
16 Благой от СОФстрой
16:44 27.05.2026
18 Без име
16:45 27.05.2026
19 Ами
Дали коконата го е разбрала.
16:45 27.05.2026
21 Анонимен
До коментар #8 от "Браво":И какво му е държавното Като не иска Брюксел какво търси там Към Москва е другата посока Това еизлагация България е демокрация изобщо не е собственост на този господин
Коментиран от #35
16:45 27.05.2026
22 Ватенка
Коментиран от #31, #33
16:46 27.05.2026
23 Рундьо шафьора на фръчило, а не
Тъдява предателете на България ги Ман дръсаме и после...тричанье!
16:46 27.05.2026
24 Мухаа ха!
До коментар #9 от "честен ционист":Алоо, " грамотния" ,хайде провери кога е приет в Долна Митрополия, и коя година е завършил.Там без да владееш руски език,не можеш да се справиш с апаратура, изучаване на възли и агрегати на самолета,ремонт на двигателя,цялата електроника. Откъде се пръкнахте такива ,с две изчегъртани гънки под гуглата.
Коментиран от #30
16:46 27.05.2026
25 Редови
Коментиран от #133, #138
16:47 27.05.2026
26 Той
16:48 27.05.2026
27 Анонимен
До коментар #2 от "Зевс":От този господин нищо не зависи Може тук да лъже невежите но там не е така Украйна вече побеждава убиецът Путин Тук е Европа
16:48 27.05.2026
28 Бялджип
Коментиран от #148
16:48 27.05.2026
30 честен ционист
До коментар #24 от "Мухаа ха!":Аз като карам японски автомобил, да не мислиш, че съм чел манюала? Мунчо като го бяха привикали в Питере на форума приказва само на уличен английски и тук-таме на български.
Коментиран от #115
16:49 27.05.2026
31 Чиниш ми си пе-- деразин
До коментар #22 от "Ватенка":Коф патриот е клепарестия фатмак, дека ...киро попа КГБ то ,. публично му набиваше чембери по лисавата фатмашка манерка?
Ееееедехееее
16:49 27.05.2026
32 Дедо
16:50 27.05.2026
33 Анонимен
До коментар #22 от "Ватенка":Кое му е патриотичното че е с Русия Тук е Демокрация не е БКП
Коментиран от #39
16:50 27.05.2026
34 И без
16:50 27.05.2026
36 Решаване на конфликта
Коментиран от #64, #69
16:50 27.05.2026
37 Генерал Боташ
На Бункерния Келеш
И войната веднага
Ще спре .
16:51 27.05.2026
38 Верно ли бре
До коментар #35 от "Жълтопаветен мръшляк":Червен Гейтър?
16:52 27.05.2026
41 Напомня
До коментар #4 от "А МОЧАТА?":Още не е възстановен. В цивилизованите страни на Запад такива паметници се пазят, поддържат и реставрират. Само фашизоидни хора унищожават историческите ценности.
Коментиран от #65, #67
16:52 27.05.2026
42 Анонимен
До коментар #8 от "Браво":Оставка на евроскептиците Оставка на БКП Оставка на съветските другари
16:52 27.05.2026
45 Реалист
16:53 27.05.2026
46 Ватенка
16:53 27.05.2026
47 Само да попитам
16:54 27.05.2026
48 Анонимен
До коментар #35 от "Жълтопаветен мръшляк":Мнозинството кое от голтаци невежи безделници мързеливци България е около 7 милиона Няма нужда никъде да ходя а тези бкп червени милионери ще си ходят Оставка ТУК е Демокрация
Коментиран от #61
16:54 27.05.2026
49 Анджо
16:54 27.05.2026
50 Хахахаха
16:54 27.05.2026
52 Незнайко
Коментиран от #70
16:55 27.05.2026
53 Хахахаха
До коментар #2 от "Зевс":И какво да са ви благодарни, като избирате русофилски президент бе копей?
16:55 27.05.2026
54 Хо хо
16:55 27.05.2026
55 Туман
16:55 27.05.2026
56 Историческите реалности
Коментиран от #78
16:55 27.05.2026
57 !!!?
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Дървено железо...това е твоят президент Мистър Кеш !
16:56 27.05.2026
58 Читател
Коментиран от #76
16:56 27.05.2026
59 Въпрос
Първо воюват Украйна и Рoccийката федерация. Ако някой трябва да преговаря това са те.
Путин отказва да преговаря с Украйна. Отказва да преговаря и с Европа.
Всъщност Путин не смята да спира войната.
Радев работи за Путин против Европа. Европа трябва да се замисли, как да постъпи с България, която започва да се държи предателски като троянски кон на генерал Решетников.
Коментиран от #66
16:56 27.05.2026
60 Хахахаха
16:56 27.05.2026
61 Ватенка
До коментар #48 от "Анонимен":Ти изобщо знаеш ли какво е демокрация бе розов жендър?
Коментиран от #71, #79
16:57 27.05.2026
62 Все ли си каската, Румене?
16:57 27.05.2026
63 Реалист
До коментар #14 от "Анонимен":Демокрацията умря в момента, когато избирателната активносх падна под 50%.
16:58 27.05.2026
64 Анонимен
До коментар #36 от "Решаване на конфликта":Радев е евроскептик Като не му допада Брюксел към Москва и най важното България е Демокрация Червените олигарси бкп съветски другари Оставка
Коментиран от #90
16:58 27.05.2026
65 Митко
До коментар #41 от "Напомня":Ама това не е паметник , било монумент .Монументът е величествен, мащабен паметник или скулптурно-архитектурен комплекс. Издига се в чест на значимо историческо събитие, за увековечаване на заслужили личности или като символ на държавността .А ние каква личности величаем и благодарим , и за какво?
Коментиран от #75
16:58 27.05.2026
67 Кочо
До коментар #41 от "Напомня":Отивай да го зидаш наново.
16:58 27.05.2026
68 Госあ
16:58 27.05.2026
69 Анонимен
До коментар #36 от "Решаване на конфликта":Радев който сее омраза 5 години назначава партии използва президенството луксозната кампания кой му я плати Оставка на червените другари Радев и Йотова заедно назначиха незаконните Гюрови
16:59 27.05.2026
70 честен ционист
До коментар #52 от "Незнайко":На теб Льотчикът ще ти прати повестка за Военно окръжие като стигне до първа буква на собствено име.
17:00 27.05.2026
71 Ъъъъ
До коментар #61 от "Ватенка":Демокрация е, свободно да си плюеш против ЕС и България и никой да не те закача. Я иди направи това в раша, да плюеш срещу президента, да видим какво ще стане?
Коментиран от #83
17:00 27.05.2026
73 Смешник
Коментиран от #80
17:01 27.05.2026
75 Българин
До коментар #65 от "Митко":Абе в СОфия няма паметник дори на основателят на България, ама пък има паметници на чужда войска, която ни е окупирала. След това се чудим, защо така живеем.
Народ, който няма памет, няма и бъдеще!
Коментиран от #140
17:01 27.05.2026
76 Анонимен
До коментар #58 от "Читател":И каквокато и каза Резултат за държавата ни е отрицателен А за червените другари милионите си вървят ТИ какво спечели от това 58
17:01 27.05.2026
77 хххх
17:02 27.05.2026
78 НОГО ЯСНО
До коментар #56 от "Историческите реалности":пе деРассия ЗАГУБИ ПОЗОРНО Първата Монголяк -- Чеченска Война ( държава с милион и половина население) и Чечня обяви НЕЗАВИСИМА ИЧКЕРИЯ!.
Ама е нормално Узкоглазите пи--- ДЕРИ да загубят войната.
Сега с Украйна е същото!
17:02 27.05.2026
79 Комунист
До коментар #61 от "Ватенка":Демокрация е когато 99% от народа гласува за БКП и другарят Тодор Живков или както е в Русия. Всички гласуват за Путин, а за опозицията затвор или новичок.
НРБ - Народна Република България е демократична държава.
Путин: Poccия это демократическое государство
17:02 27.05.2026
80 Анонимен
До коментар #73 от "Смешник":Да истински червен държавник бкп държавник съветскитедругари какво търсят в Европа
17:03 27.05.2026
81 !!!?
17:03 27.05.2026
82 Румбата
17:04 27.05.2026
84 Анонимен
17:05 27.05.2026
85 Той
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не е президент отдавна
17:05 27.05.2026
86 Гъбарко
Коментиран от #93
17:06 27.05.2026
87 ВМЗ
До коментар #2 от "Зевс":А ако Украйна спре да купува военна продукция и спрат военните заводи с хиляди работници за 5 и повече милиарда?
17:06 27.05.2026
88 Не се радвайте толкова
Коментиран от #91
17:07 27.05.2026
89 Пум
До коментар #66 от "Хахахаха":И не само това :) Замразяват членството - визи, мита :)
И след два месеца си припомняме, как беше 88-89-та, че много бързо забравихме.
17:08 27.05.2026
90 Много, много,
До коментар #64 от "Анонимен":Много нагло е когато
" гражданите на света " си позволяват да гонят гражданите на България от България. Лицемерието , наглостта и подлостта е в природата на евро урсулите . Такива са си , безочливо
нахални .
Коментиран от #97
17:10 27.05.2026
92 Анонимен
До коментар #11 от "Безпристрастен":НЕ на червените другари Оставка Тук е Демокрация 11 без пари от Европа твоят червен милионер към Русия ли ще пътува
17:11 27.05.2026
93 Бай Ванго
До коментар #86 от "Гъбарко":Какво ще му се случи?
17:13 27.05.2026
94 Паскау
До коментар #72 от "Ами":Цял свят видя, как Путин вдигна блузката на момченце пред родителите му и го целуна по коремчето. И 60 годишният Путин си хвана 17 годишна гимнастичка и й направи 2 деца.
17:13 27.05.2026
96 Хахахаха
До коментар #74 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Абе той и орбанчо така мислеше за субсидиите, че никой няма да му ги замрази, ама пари от ЕС не видя накрая.
Коментиран от #102
17:14 27.05.2026
97 Анонимен
До коментар #90 от "Много, много,":А най наглото е когато бкп червените олигарси съветските другари завладеят цялата власт смятайки че ще векуват Това е най наглотодругарюРадев може да лъже тук голтаци бедняци малоумници но там неговите не минават БЕЗ пари от Европа за България Червените другари са милионери а ти
17:15 27.05.2026
98 Аде
До коментар #6 от "Трол":Сърказъм ли долавям?
17:15 27.05.2026
99 Казуар
99 Казуар
17:15 27.05.2026
100 Кандьо
17:15 27.05.2026
101 Слави Мраза
17:15 27.05.2026
102 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #96 от "Хахахаха":На Орбан му спряха парите заради корупция , овладяване на съдебната система и нарушаване на медийната свобода.Никой не спира пари защото не помагаш на Украйна.
Коментиран от #105
17:17 27.05.2026
103 Помнещ
До коментар #9 от "честен ционист":Какъв парламентьо може да е Рундьо, след като Путин не зачита България като държава и го беше турил като президент да го чака във фоайета като студентка за устен.
17:17 27.05.2026
104 Пунта мара
17:18 27.05.2026
105 Ч.е.Р.н.А К.о.Т.к.А
До коментар #102 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":На кое от тия условия не отговаря Прогресивна България?
Коментиран от #111
17:19 27.05.2026
106 Само приказки
До коментар #5 от "Дзак":са засега. Нищо конкретно няма досега. Освен отказана виза на руски спортен журналист, вероятно за да не шпионира националния отбор по футбол
17:20 27.05.2026
107 Реалист
До коментар #99 от "Казуар":Москва води война срещу цяла Източна Европа и отделно срещу ЕС.
17:21 27.05.2026
108 Ватенка
17:21 27.05.2026
109 az СВО Победа 81
България ще спре да дава пари на Киев по съвсем обективни причини.
Дупката в бюджета е все по-голяма. Голямата лъжа, че отговаряме на условията за членство в еврозоната вече ни излиза през носа.
Отделно тази година трябва да подарим на Киев близо два милиарда евро, с толкова трябва да участваме от ония 90 млрд. "заем", а вече в Брюксел се заговори, че Киев ще има нужда от други 90 млрд. евро през 2027г.
Коментиран от #117, #118, #122, #130
17:21 27.05.2026
110 Иван
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Като е твой, взимай си го и заминавай за Москва
17:22 27.05.2026
111 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #105 от "Ч.е.Р.н.А К.о.Т.к.А":Ти искаш Шиши и Буци ли да се върнат?
17:22 27.05.2026
112 Пътя на Копринката
17:23 27.05.2026
113 Бай Араб
17:24 27.05.2026
114 Тошко
17:24 27.05.2026
115 Абе нег рамо тник
До коментар #30 от "честен ционист":Руски се изучаваше още от основното училище едно време, имаше международни бригади, и двойкаджиите знаеха повече руски от тебе. Ъндер стенд?
Коментиран от #132
17:27 27.05.2026
116 Маджарите винаги са били предатели
17:28 27.05.2026
117 Ганчев
До коментар #109 от "az СВО Победа 81":Прадаваме оръжие.Никакви пари не даваме и не сме давали Дали сме им ненужната и негодна съветска железария.Това е за отбелязване.
Коментиран от #124
17:28 27.05.2026
118 Българин
До коментар #109 от "az СВО Победа 81":По-добре да дадем 2 милиарда на Украйна да воюва днес, отколкото 200 милиарда утре да воюваме ние.
17:28 27.05.2026
119 Евала Радев.
Оръжия продаваме
На Украйна
Дебели пачки трупаме.
17:28 27.05.2026
120 България на първо място!
Това девизът и на най-популярният белгийски политик и премиер Барт де Вевер.
Браво, господин Премиер Румен Радев! България на първо място!
17:29 27.05.2026
121 Гробар
17:29 27.05.2026
122 az СВО Победа 81
До коментар #109 от "az СВО Победа 81":Отделно с присъединяването към т.н. "Стабилизационен фонд на ЕС започваме да плащаме дълговете на големите закъсали в еврозоната - Франция, Италия, Испания, Гърция и др.
Делът, който трябва да поемем в близките години е 8 млрд. евро.
Вече предадохме към 15 млрд. евро от парите от буфера на валутния борд на ЦБ във Франкфурт.
Състоянието на българските финанси вече е катастрофално и на този фон подаръци за Киев изглеждат нереалистични.
Коментиран от #128
17:29 27.05.2026
123 Анонимен
Коментиран от #135
17:30 27.05.2026
124 Българин
До коментар #117 от "Ганчев":Ненужната съветска железария ни е струвала милиони мутренски фирми да я охраняват.
17:30 27.05.2026
125 ВЕРУЮТО НА РАДЕВ
Оръжия продаваме
17:31 27.05.2026
126 Некой си
17:31 27.05.2026
127 Горски
17:32 27.05.2026
128 Руската пропаганда
До коментар #122 от "az СВО Победа 81":Има за цел глупака. 😀😀😀
17:32 27.05.2026
129 Стоянов
17:32 27.05.2026
130 ТАЗИ ДУПКА ВЪВ БЮДЖЕТА
До коментар #109 от "az СВО Победа 81":Я НАПРАВИХА ШИШКО СЛАФЧУ ЗАФЧУ И НАЙ ВЕЧЕ ТУУУПЧУ ЖЕЛЯЗЧО ФОНТАНА И ЕДНА ИЗГУБЕНА КАРТА. А НА РАДЕВ БРАВО ОТСТОЯВА СИ ТОВА КОЕТО КАЗА ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ ЗА КОЕТО ГЛАСУВАХМЕ ЗА НЕГО СЪДЕБНАТА СИСТЕМА НА ШИШ ТУУП И САРАФ Я РАЗБИВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ЗА ЗЕЛЬО НАРКОТО ПРОСЕЩИЯТ НИКАКВИ ЕВРА. ДРУГОТО БЮДЖЕТ ЗАПЛАТИ ПЕНСИИ СА НА ХОД. АДМИНИСТРАЦИЯ СЛУЖБИ КМЕТЧЕТА ИДВА И ТЕХНИЯТ РЕД.
17:32 27.05.2026
131 Джон Наш
17:33 27.05.2026
132 Пенсионер 69 годишен
До коментар #115 от "Абе нег рамо тник":Аз изучавах руски език в читалището от предучилищна възраст. Имаше кръжок по руски език. Това само ми помогна в живота. Всеки чужд език е прозорец към света.
Коментиран от #145
17:33 27.05.2026
133 Европеец
До коментар #25 от "Редови":Европа не е длъжна да пази Русия от китайските притенции за Байкал, Владивосток и половината Сибир.
17:34 27.05.2026
134 Иван
17:34 27.05.2026
135 Много просто
До коментар #123 от "Анонимен":Когато някой продава скъпо, все от него ли купуваш или търсиш и други?
Има Брикс.
Коментиран от #139
17:35 27.05.2026
136 Историк
Коментиран от #149
17:36 27.05.2026
137 Грийн сок
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Това не е моя президент.
Срамувам се заради него.
Коментиран от #143
17:36 27.05.2026
138 Факти
До коментар #25 от "Редови":Нали Русия има най-големия ядрен арсенал на планетата? Какви още гаранции за безопасност иска? Кой ще я нападне? Стига си повтарял опорките на Путин, че изглеждаш нелепо.
17:38 27.05.2026
139 Анонимен
До коментар #135 от "Много просто":България е Европа твоите са фантазии за малоумниците докарали ни бкп червените олигарси съветските другари
17:38 27.05.2026
140 Друг Българин
До коментар #75 от "Българин":Защо трябва в туркомразка България да има паметник на един туркоезичен татарин, който с огън и жупел е поробил местното население и му е дал името на племето си разбойници от евразийската степ?
Все пак тук от 100 години ни учат да мразим всичко турско.
17:39 27.05.2026
141 Пенсионер 69 годишен
Коментиран от #152
17:40 27.05.2026
142 Тъпа ушанка
17:40 27.05.2026
143 Крън
До коментар #137 от "Грийн сок":От много неща се срамуваш ама не казваш! Държош го с два пръста и го криеш, нали?
17:41 27.05.2026
144 ВЕРУЮТО НА РАДЕВ
Оръжия продаваме
Пачки дебели трупаме
17:41 27.05.2026
145 Русофил
До коментар #132 от "Пенсионер 69 годишен":Да си купуваш цигари и самогон в Коми шли да въртиш търговия на руския пазар?
17:41 27.05.2026
146 Оня
17:43 27.05.2026
147 Този коментар е премахнат от модератор.
148 Синкабриолет
До коментар #28 от "Бялджип":Във Федерацията има 20 милиона украинци и не се оплакват и искат да присъединят и останалите.
Защо русофили като теб се оплакват от украинците, когато братушките ви ги искат?
17:43 27.05.2026
151 Пенсионер 69 годишен
17:44 27.05.2026
152 Факти
До коментар #141 от "Пенсионер 69 годишен":Не е в интерес на България да сме черната овца на ЕС и да ни спрат еврофондовете. Не видя ли какво стана в Унгария? Народът търпя, търпя и накрая изрита Орбан с мощен шут. Чак даде конституционно мнозинство на опонента му. България трябва да се ориентира според своя интерес и това е ЕС, който има 10 пъти по-голяма икономика от Русия. Нямаме никаква полза да обслужваме тази слаба Русия. Тя вече не е никакъв фактор в Европа. Трябва да си гледаме интереса и да стоим стабилно в ЕС.
17:44 27.05.2026
153 Диана
От друга страна, наскоро Путин заяви пределно ясно, че няма да преговаря за мир с Украйна докато те не се оттеглят напълно от Донбас...Ясно и просто, но еврейската жилка на Зеленски не разбира, значи...Не случайно напоследък руснаците започнаха да атакуват Киев - разбраха най-после къде е проблемът и аз действително Се опасявам, че ако улеите не се оттеглят БЪРЗО от Донбас, може да последват много по-сериозни последствия за тях, според мен...
17:44 27.05.2026
155 Фалшив натовски генерал
17:47 27.05.2026