Румен Радев призова Европа да преговаря с Русия за край на войната в Украйна ВИДЕО
  Тема: Украйна

27 Май, 2026 16:36, обновена 27 Май, 2026 16:58 2 313 155

  • румен радев-
  • украйна-
  • война-
  • руска агресия-
  • еманюел макрон-
  • макрон-
  • франция-
  • мирни преговори

Премиерът даде ясна заявка, че София ще бъде „изключително предпазлива“ с по-нататъшната подкрепа за Украйна

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Премиерът Румен Радев даде сигнал, че българското правителство може да преразгледа отпускането на помощ за Украйна, писа "Дума".

"България и досега е оказвала подкрепа на Украйна - и военна, и политическа, и хуманитарна, и дипломатическа. Но в контекста на новата среда за сигурност ние трябва да бъдем много внимателни, особено що се отнася до военната и финансовата подкрепа от страна на България. Ние тепърва ще трябва да разгледаме огромните предизвикателства пред българския бюджет, но това са теми, които отсега мога да ви кажа, че България има интерес и нашето правителство първо да гарантира стандарта на живота и сигурността на българските граждани, едва тогава можем да мислим за отделяне на пари за тази тема", каза Радев пред журналисти в Париж, където се срещна с френския президент Еманюел Макрон.

Това е втората му външнополитическа визита в качеството на премиер, след като вече се срещна с германския канцлер Фридрих Мерц.

От изявлението му не става ясно дали България действително ще ограничи помощта за Украйна или посланието по-скоро търси вътрешнополитически ефект, отбелязват медиите.

"Трябва да има смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украйна. Аз ще се радвам да видя най-сетне Европа да склони да започне преговори с Русия", допълни Радев.

По думите му Европа трябва да бъде водеща в тези преговори, да не допуска те да се изземват като инициатива от други, трети играчи.

Според Радев стремежът за „мир чрез сила“ и опитът за постигане на „конвенционална победа над най-голямата ядрена сила“ крият риск от опасна ескалация на войната в Украйна.

По повод информацията, че Франция обсъжда промени в ядрената си доктрина и възможности за общи обучения със съюзници, премиерът заяви, че България не е получавала покана за участие. Според него най-важното е дипломацията да бъде възстановена като водещ инструмент за решаване на конфликта.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    49 51 Отговор
    Това е моят президент!Гордея се с него!

    Коментиран от #13, #14, #57, #85, #110, #137

    16:36 27.05.2026

  • 2 Зевс

    45 35 Отговор
    Браво, никакви пари за Украйна, които на Еврозизия дори видяхме колко са ни благодарни за всичко, което сме им дали!

    Коментиран от #12, #27, #53, #87

    16:39 27.05.2026

  • 3 Фори

    33 28 Отговор
    Той друго и не е казвал.Иска Украйна да се предаде , за да настъпи мир.Интересна теза казана от главнокомандващ , че предаването на нападната страна запазва мира.

    16:39 27.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дзак

    12 5 Отговор
    Позицията на правителството се обявява предварително. Да няма после кандърми!

    Коментиран от #106

    16:40 27.05.2026

  • 6 Трол

    21 31 Отговор
    Има време, Украйна все още се държи героично и не се предава.

    Коментиран от #98

    16:40 27.05.2026

  • 7 Умрел руснак

    12 10 Отговор
    Войната ще се реши в Мала Токмачка.

    16:41 27.05.2026

  • 8 Браво

    30 31 Отговор
    Истински държавник

    Коментиран от #21, #42

    16:41 27.05.2026

  • 9 честен ционист

    21 27 Отговор
    Мунчо се е афиширал като парламентьор, нищо че не знае бъкел руски.

    Коментиран от #24, #103

    16:41 27.05.2026

  • 10 Те това е

    24 11 Отговор
    Премиер на България - Мутка Пайна

    16:41 27.05.2026

  • 11 Безпристрастен

    27 33 Отговор
    Летящ старт на блестящ военен пилот! Поздравления Г- н Премиер! Милиони българи ви оцениха от раз,само заради това директно изявление.Браво!

    Коментиран от #92

    16:41 27.05.2026

  • 12 Анонимен

    27 16 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    Браво никакви пари от Европа за България БРАВО бедняко

    16:42 27.05.2026

  • 13 😂😂😂😂😂😂

    22 11 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Кой се интересува па ти с кво се гордееш?

    16:42 27.05.2026

  • 14 Анонимен

    22 15 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Тук имало много невежи ОТ гордост гладен ще си останеш България е демокрация Не е собственост на никакви бкп съветски другари

    Коментиран от #63

    16:43 27.05.2026

  • 15 Лизачите

    26 7 Отговор
    Не ги обичат нито на изток, нито на запад. Боклук.

    16:44 27.05.2026

  • 16 Благой от СОФстрой

    24 15 Отговор
    Зеленочорапника и путлера имат идентични биографии!!!

    16:44 27.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Без име

    9 10 Отговор
    Започна да повтаря Пеевски.

    16:45 27.05.2026

  • 19 Ами

    11 16 Отговор
    Генерал говори на кокона :)
    Дали коконата го е разбрала.

    16:45 27.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Анонимен

    23 17 Отговор

    До коментар #8 от "Браво":

    И какво му е държавното Като не иска Брюксел какво търси там Към Москва е другата посока Това еизлагация България е демокрация изобщо не е собственост на този господин

    Коментиран от #35

    16:45 27.05.2026

  • 22 Ватенка

    18 23 Отговор
    Най сетне един истински патриот да управлява държавата

    Коментиран от #31, #33

    16:46 27.05.2026

  • 23 Рундьо шафьора на фръчило, а не

    14 12 Отговор
    Се прави на ... Павлик Морозов оти ше олигави У.. йот!
    Тъдява предателете на България ги Ман дръсаме и после...тричанье!

    16:46 27.05.2026

  • 24 Мухаа ха!

    26 7 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    Алоо, " грамотния" ,хайде провери кога е приет в Долна Митрополия, и коя година е завършил.Там без да владееш руски език,не можеш да се справиш с апаратура, изучаване на възли и агрегати на самолета,ремонт на двигателя,цялата електроника. Откъде се пръкнахте такива ,с две изчегъртани гънки под гуглата.

    Коментиран от #30

    16:46 27.05.2026

  • 25 Редови

    9 10 Отговор
    За да има мир трябва да се осигури безопасност на Русия, негарантирана в последните 30 години.

    Коментиран от #133, #138

    16:47 27.05.2026

  • 26 Той

    13 13 Отговор
    е впечатлил Франция със словата си и двуличието ! Трагикомична визита , Абе направо си е трагична ю

    16:48 27.05.2026

  • 27 Анонимен

    10 15 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    От този господин нищо не зависи Може тук да лъже невежите но там не е така Украйна вече побеждава убиецът Путин Тук е Европа

    16:48 27.05.2026

  • 28 Бялджип

    12 9 Отговор
    Премиерът Румен Радев е съвсем прав Още повече, че това става политическа истина в Европа. В Чехия има около 400 хиляди укри, които са прекалено много за тази държава. В Полша-също Най-много са в Германия. Смятам че ги гонят с право. Европа поддържа Украйна, но не укрите. Укрите в Европа не желаят да работят и така с данъците в Европа да подпомагат родината от която са избягали! Висят на шията на европейските граждани, хранят ги там, а срещу това какво получаваме ? В България също си ги знаем...

    Коментиран от #148

    16:48 27.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 честен ционист

    7 14 Отговор

    До коментар #24 от "Мухаа ха!":

    Аз като карам японски автомобил, да не мислиш, че съм чел манюала? Мунчо като го бяха привикали в Питере на форума приказва само на уличен английски и тук-таме на български.

    Коментиран от #115

    16:49 27.05.2026

  • 31 Чиниш ми си пе-- деразин

    11 9 Отговор

    До коментар #22 от "Ватенка":

    Коф патриот е клепарестия фатмак, дека ...киро попа КГБ то ,. публично му набиваше чембери по лисавата фатмашка манерка?
    Ееееедехееее

    16:49 27.05.2026

  • 32 Дедо

    7 4 Отговор
    муньо, какви преговори за край на войната. Русия иска четирите области, взема си ги и слага край. Радко кой го кани да участва в преговори???

    16:50 27.05.2026

  • 33 Анонимен

    7 10 Отговор

    До коментар #22 от "Ватенка":

    Кое му е патриотичното че е с Русия Тук е Демокрация не е БКП

    Коментиран от #39

    16:50 27.05.2026

  • 34 И без

    8 6 Отговор
    да ходеше до Франция , там не са очаквали нещо друго от него.....

    16:50 27.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Решаване на конфликта

    16 10 Отговор
    Радев е лидер, който има смелостта да се противопостави на безумната политикана на Урсула и всичкият останал евро ypcy ляк . За разлика на досегашните бг. лидери управлявали държавата , безгръбначни същества , които услужливо се подлагат в услуга на Е.комисия , подобно на бившият премиер урсул Борисов който е готов на какво ли не , за бъде отново премиер.

    Коментиран от #64, #69

    16:50 27.05.2026

  • 37 Генерал Боташ

    8 12 Отговор
    Да се обади
    На Бункерния Келеш
    И войната веднага
    Ще спре .

    16:51 27.05.2026

  • 38 Верно ли бре

    6 3 Отговор

    До коментар #35 от "Жълтопаветен мръшляк":

    Червен Гейтър?

    16:52 27.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Напомня

    12 6 Отговор

    До коментар #4 от "А МОЧАТА?":

    Още не е възстановен. В цивилизованите страни на Запад такива паметници се пазят, поддържат и реставрират. Само фашизоидни хора унищожават историческите ценности.

    Коментиран от #65, #67

    16:52 27.05.2026

  • 42 Анонимен

    5 9 Отговор

    До коментар #8 от "Браво":

    Оставка на евроскептиците Оставка на БКП Оставка на съветските другари

    16:52 27.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Реалист

    11 11 Отговор
    Фатмака вече става много нагъл! Ама про ст народ, да се остави една шепа гну сни БГ рус офили да му определят съдбата...

    16:53 27.05.2026

  • 46 Ватенка

    10 7 Отговор
    Воят на жендърнята е музика за моите уши

    16:53 27.05.2026

  • 47 Само да попитам

    8 6 Отговор
    Кога ще призове господаря си Путин?

    16:54 27.05.2026

  • 48 Анонимен

    10 8 Отговор

    До коментар #35 от "Жълтопаветен мръшляк":

    Мнозинството кое от голтаци невежи безделници мързеливци България е около 7 милиона Няма нужда никъде да ходя а тези бкп червени милионери ще си ходят Оставка ТУК е Демокрация

    Коментиран от #61

    16:54 27.05.2026

  • 49 Анджо

    10 8 Отговор
    Тоя гаден и проклет продажник.

    16:54 27.05.2026

  • 50 Хахахаха

    9 7 Отговор
    Радев да призове тупин да преговаря с Европа.

    16:54 27.05.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Незнайко

    10 10 Отговор
    Не знам, но Зеленият чорап се заблуждава радикално, ако мисли, че капитулацията на Украйна ще бъде допусната от Европа. При положение, че кремълският военнопрестъпник не е изоставил бляновете си за военно завладяване и политическо подчиняване на Украйна, как си представя той "преговори" без нагласата за мир от Московията? Стига с руски опорки, а да се ориентираме към разбирането, че само категоричната подкрепа за Украйна е в състояние да избие манията за величие на московската шайка!

    Коментиран от #70

    16:55 27.05.2026

  • 53 Хахахаха

    11 8 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    И какво да са ви благодарни, като избирате русофилски президент бе копей?

    16:55 27.05.2026

  • 54 Хо хо

    5 5 Отговор
    Бай Рундьо да не се отвива много, че Бриджитката бие лошо.

    16:55 27.05.2026

  • 55 Туман

    7 9 Отговор
    Воя на розови подлоги е музика за изстрадалата българска душа

    16:55 27.05.2026

  • 56 Историческите реалности

    8 6 Отговор
    Конвенционалната победа над най-голямата(дали?) ядрена сила може да е опасна, но конвенционалната загуба на най-голямата ядрена сила се е случвала неведнъж. Даже веднъж се е разпадала като държавна формация.

    Коментиран от #78

    16:55 27.05.2026

  • 57 !!!?

    8 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Дървено железо...това е твоят президент Мистър Кеш !

    16:56 27.05.2026

  • 58 Читател

    7 8 Отговор
    Значи могло да им се каже на макарон и компания.Радев показва че е човек с як гръбнак

    Коментиран от #76

    16:56 27.05.2026

  • 59 Въпрос

    10 7 Отговор
    Радев идиот ли е или нагъл лицемер.

    Първо воюват Украйна и Рoccийката федерация. Ако някой трябва да преговаря това са те.

    Путин отказва да преговаря с Украйна. Отказва да преговаря и с Европа.
    Всъщност Путин не смята да спира войната.

    Радев работи за Путин против Европа. Европа трябва да се замисли, как да постъпи с България, която започва да се държи предателски като троянски кон на генерал Решетников.

    Коментиран от #66

    16:56 27.05.2026

  • 60 Хахахаха

    8 4 Отговор
    Европа няма какво да преговаря с тупин, Европа война не е започвала. Войната може да я спре тупин, защото той я започна. До тогава здраво бомбене на рашата и това е.

    16:56 27.05.2026

  • 61 Ватенка

    5 4 Отговор

    До коментар #48 от "Анонимен":

    Ти изобщо знаеш ли какво е демокрация бе розов жендър?

    Коментиран от #71, #79

    16:57 27.05.2026

  • 62 Все ли си каската, Румене?

    6 2 Отговор
    И обувките да си лъснеш, ей!

    16:57 27.05.2026

  • 63 Реалист

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "Анонимен":

    Демокрацията умря в момента, когато избирателната активносх падна под 50%.

    16:58 27.05.2026

  • 64 Анонимен

    7 7 Отговор

    До коментар #36 от "Решаване на конфликта":

    Радев е евроскептик Като не му допада Брюксел към Москва и най важното България е Демокрация Червените олигарси бкп съветски другари Оставка

    Коментиран от #90

    16:58 27.05.2026

  • 65 Митко

    6 2 Отговор

    До коментар #41 от "Напомня":

    Ама това не е паметник , било монумент .Монументът е величествен, мащабен паметник или скулптурно-архитектурен комплекс. Издига се в чест на значимо историческо събитие, за увековечаване на заслужили личности или като символ на държавността .А ние каква личности величаем и благодарим , и за какво?

    Коментиран от #75

    16:58 27.05.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Кочо

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Напомня":

    Отивай да го зидаш наново.

    16:58 27.05.2026

  • 68 Госあ

    3 11 Отговор
    Евала на Радев ! Въпреки че бг русофилите са овчиконе и много ограничени типчета, България никога не трябва да застава срещу Русия ! Западните подлоги освен овчиконе са и много коварни и продажни

    16:58 27.05.2026

  • 69 Анонимен

    5 2 Отговор

    До коментар #36 от "Решаване на конфликта":

    Радев който сее омраза 5 години назначава партии използва президенството луксозната кампания кой му я плати Оставка на червените другари Радев и Йотова заедно назначиха незаконните Гюрови

    16:59 27.05.2026

  • 70 честен ционист

    5 7 Отговор

    До коментар #52 от "Незнайко":

    На теб Льотчикът ще ти прати повестка за Военно окръжие като стигне до първа буква на собствено име.

    17:00 27.05.2026

  • 71 Ъъъъ

    5 2 Отговор

    До коментар #61 от "Ватенка":

    Демокрация е, свободно да си плюеш против ЕС и България и никой да не те закача. Я иди направи това в раша, да плюеш срещу президента, да видим какво ще стане?

    Коментиран от #83

    17:00 27.05.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Смешник

    3 12 Отговор
    Браво на Радев Истински държавник

    Коментиран от #80

    17:01 27.05.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Българин

    11 5 Отговор

    До коментар #65 от "Митко":

    Абе в СОфия няма паметник дори на основателят на България, ама пък има паметници на чужда войска, която ни е окупирала. След това се чудим, защо така живеем.
    Народ, който няма памет, няма и бъдеще!

    Коментиран от #140

    17:01 27.05.2026

  • 76 Анонимен

    1 2 Отговор

    До коментар #58 от "Читател":

    И каквокато и каза Резултат за държавата ни е отрицателен А за червените другари милионите си вървят ТИ какво спечели от това 58

    17:01 27.05.2026

  • 77 хххх

    8 2 Отговор
    Представяте ли си ако президент на Украйна беше Радев? Киев нямаше да е за три дни, ами за три секунди.

    17:02 27.05.2026

  • 78 НОГО ЯСНО

    6 2 Отговор

    До коментар #56 от "Историческите реалности":

    пе деРассия ЗАГУБИ ПОЗОРНО Първата Монголяк -- Чеченска Война ( държава с милион и половина население) и Чечня обяви НЕЗАВИСИМА ИЧКЕРИЯ!.
    Ама е нормално Узкоглазите пи--- ДЕРИ да загубят войната.
    Сега с Украйна е същото!

    17:02 27.05.2026

  • 79 Комунист

    5 3 Отговор

    До коментар #61 от "Ватенка":

    Демокрация е когато 99% от народа гласува за БКП и другарят Тодор Живков или както е в Русия. Всички гласуват за Путин, а за опозицията затвор или новичок.

    НРБ - Народна Република България е демократична държава.

    Путин: Poccия это демократическое государство

    17:02 27.05.2026

  • 80 Анонимен

    7 2 Отговор

    До коментар #73 от "Смешник":

    Да истински червен държавник бкп държавник съветскитедругари какво търсят в Европа

    17:03 27.05.2026

  • 81 !!!?

    9 2 Отговор
    Криворазбраното русофилство води до прогресивно ослепяване...!!!?

    17:03 27.05.2026

  • 82 Румбата

    7 1 Отговор
    Да ходи да преговаря щом е толкова ербап.

    17:04 27.05.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Анонимен

    5 2 Отговор
    Да истински червен държавник бкп държавник съветскитедругари какво търсят в Европа

    17:05 27.05.2026

  • 85 Той

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не е президент отдавна

    17:05 27.05.2026

  • 86 Гъбарко

    6 2 Отговор
    Рундьо като е такъв велик натовец защо да не отскочи до Великобритания да разтяга тези локуми и да види какво ще му се случи.

    Коментиран от #93

    17:06 27.05.2026

  • 87 ВМЗ

    8 4 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    А ако Украйна спре да купува военна продукция и спрат военните заводи с хиляди работници за 5 и повече милиарда?

    17:06 27.05.2026

  • 88 Не се радвайте толкова

    6 3 Отговор
    Щом Боташев няма да помага на Украйна, няма пари от ЕС за България

    Коментиран от #91

    17:07 27.05.2026

  • 89 Пум

    5 3 Отговор

    До коментар #66 от "Хахахаха":

    И не само това :) Замразяват членството - визи, мита :)
    И след два месеца си припомняме, как беше 88-89-та, че много бързо забравихме.

    17:08 27.05.2026

  • 90 Много, много,

    3 5 Отговор

    До коментар #64 от "Анонимен":

    Много нагло е когато
    " гражданите на света " си позволяват да гонят гражданите на България от България. Лицемерието , наглостта и подлостта е в природата на евро урсулите . Такива са си , безочливо
    нахални .

    Коментиран от #97

    17:10 27.05.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Анонимен

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "Безпристрастен":

    НЕ на червените другари Оставка Тук е Демокрация 11 без пари от Европа твоят червен милионер към Русия ли ще пътува

    17:11 27.05.2026

  • 93 Бай Ванго

    2 0 Отговор

    До коментар #86 от "Гъбарко":

    Какво ще му се случи?

    17:13 27.05.2026

  • 94 Паскау

    3 4 Отговор

    До коментар #72 от "Ами":

    Цял свят видя, как Путин вдигна блузката на момченце пред родителите му и го целуна по коремчето. И 60 годишният Путин си хвана 17 годишна гимнастичка и й направи 2 деца.

    17:13 27.05.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Хахахаха

    6 2 Отговор

    До коментар #74 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Абе той и орбанчо така мислеше за субсидиите, че никой няма да му ги замрази, ама пари от ЕС не видя накрая.

    Коментиран от #102

    17:14 27.05.2026

  • 97 Анонимен

    5 1 Отговор

    До коментар #90 от "Много, много,":

    А най наглото е когато бкп червените олигарси съветските другари завладеят цялата власт смятайки че ще векуват Това е най наглотодругарюРадев може да лъже тук голтаци бедняци малоумници но там неговите не минават БЕЗ пари от Европа за България Червените другари са милионери а ти

    17:15 27.05.2026

  • 98 Аде

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Трол":

    Сърказъм ли долавям?

    17:15 27.05.2026

  • 99 Казуар

    7 1 Отговор
    Другарю Радев, лесно ти е на теб да говориш за преговори, но Путин иска Украйна да бъде Беларус 2. И не забелязваш, че Русия води хибридна война срещу България.

    Коментиран от #107

    17:15 27.05.2026

  • 100 Кандьо

    6 2 Отговор
    Тъппака Радеев,много тъп и прозд.

    17:15 27.05.2026

  • 101 Слави Мраза

    4 1 Отговор
    В Разбойническа България всичко е възможно!

    17:15 27.05.2026

  • 102 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 1 Отговор

    До коментар #96 от "Хахахаха":

    На Орбан му спряха парите заради корупция , овладяване на съдебната система и нарушаване на медийната свобода.Никой не спира пари защото не помагаш на Украйна.

    Коментиран от #105

    17:17 27.05.2026

  • 103 Помнещ

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    Какъв парламентьо може да е Рундьо, след като Путин не зачита България като държава и го беше турил като президент да го чака във фоайета като студентка за устен.

    17:17 27.05.2026

  • 104 Пунта мара

    3 1 Отговор
    То и Биволицата от Крушовица такива месали въртеше а се оказа че през посредници изпрати оръжие за милярди към Украйна. На комуняги вяра да нямаш, винаги става на въпрос за комисионни.

    17:18 27.05.2026

  • 105 Ч.е.Р.н.А К.о.Т.к.А

    2 3 Отговор

    До коментар #102 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    На кое от тия условия не отговаря Прогресивна България?

    Коментиран от #111

    17:19 27.05.2026

  • 106 Само приказки

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Дзак":

    са засега. Нищо конкретно няма досега. Освен отказана виза на руски спортен журналист, вероятно за да не шпионира националния отбор по футбол

    17:20 27.05.2026

  • 107 Реалист

    4 0 Отговор

    До коментар #99 от "Казуар":

    Москва води война срещу цяла Източна Европа и отделно срещу ЕС.

    17:21 27.05.2026

  • 108 Ватенка

    1 4 Отговор
    Много ме кефи как са се възпалили жендърите

    17:21 27.05.2026

  • 109 az СВО Победа 81

    4 2 Отговор
    Накратко:

    България ще спре да дава пари на Киев по съвсем обективни причини.
    Дупката в бюджета е все по-голяма. Голямата лъжа, че отговаряме на условията за членство в еврозоната вече ни излиза през носа.
    Отделно тази година трябва да подарим на Киев близо два милиарда евро, с толкова трябва да участваме от ония 90 млрд. "заем", а вече в Брюксел се заговори, че Киев ще има нужда от други 90 млрд. евро през 2027г.

    Коментиран от #117, #118, #122, #130

    17:21 27.05.2026

  • 110 Иван

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Като е твой, взимай си го и заминавай за Москва

    17:22 27.05.2026

  • 111 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 3 Отговор

    До коментар #105 от "Ч.е.Р.н.А К.о.Т.к.А":

    Ти искаш Шиши и Буци ли да се върнат?

    17:22 27.05.2026

  • 112 Пътя на Копринката

    3 2 Отговор
    Айдее, почнаха пазарлъците за тлъсти комисионни.

    17:23 27.05.2026

  • 113 Бай Араб

    5 3 Отговор
    Пълна изолация на България от цивилизованият свят и напъхване в азиатската Русия

    17:24 27.05.2026

  • 114 Тошко

    4 2 Отговор
    Радев е лакей на Путин, нищо добро не ни чака.

    17:24 27.05.2026

  • 115 Абе нег рамо тник

    6 3 Отговор

    До коментар #30 от "честен ционист":

    Руски се изучаваше още от основното училище едно време, имаше международни бригади, и двойкаджиите знаеха повече руски от тебе. Ъндер стенд?

    Коментиран от #132

    17:27 27.05.2026

  • 116 Маджарите винаги са били предатели

    1 3 Отговор
    Пази боже България от такива военни като радеф

    17:28 27.05.2026

  • 117 Ганчев

    2 3 Отговор

    До коментар #109 от "az СВО Победа 81":

    Прадаваме оръжие.Никакви пари не даваме и не сме давали Дали сме им ненужната и негодна съветска железария.Това е за отбелязване.

    Коментиран от #124

    17:28 27.05.2026

  • 118 Българин

    2 5 Отговор

    До коментар #109 от "az СВО Победа 81":

    По-добре да дадем 2 милиарда на Украйна да воюва днес, отколкото 200 милиарда утре да воюваме ние.

    17:28 27.05.2026

  • 119 Евала Радев.

    2 2 Отговор
    Пари не даваме
    Оръжия продаваме
    На Украйна
    Дебели пачки трупаме.

    17:28 27.05.2026

  • 120 България на първо място!

    1 1 Отговор
    "България има интерес и нашето правителство първо да гарантира стандарта на живота и сигурността на българските граждани"

    Това девизът и на най-популярният белгийски политик и премиер Барт де Вевер.
    Браво, господин Премиер Румен Радев! България на първо място!

    17:29 27.05.2026

  • 121 Гробар

    2 3 Отговор
    Браво на Радев!

    17:29 27.05.2026

  • 122 az СВО Победа 81

    3 2 Отговор

    До коментар #109 от "az СВО Победа 81":

    Отделно с присъединяването към т.н. "Стабилизационен фонд на ЕС започваме да плащаме дълговете на големите закъсали в еврозоната - Франция, Италия, Испания, Гърция и др.
    Делът, който трябва да поемем в близките години е 8 млрд. евро.
    Вече предадохме към 15 млрд. евро от парите от буфера на валутния борд на ЦБ във Франкфурт.
    Състоянието на българските финанси вече е катастрофално и на този фон подаръци за Киев изглеждат нереалистични.

    Коментиран от #128

    17:29 27.05.2026

  • 123 Анонимен

    3 3 Отговор
    Радев сега е важен но повече от Брюксел няма да го търсят И пари от Европа няма за България Радев какво после ще правиш

    Коментиран от #135

    17:30 27.05.2026

  • 124 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #117 от "Ганчев":

    Ненужната съветска железария ни е струвала милиони мутренски фирми да я охраняват.

    17:30 27.05.2026

  • 125 ВЕРУЮТО НА РАДЕВ

    1 1 Отговор
    Пари не даваме
    Оръжия продаваме

    17:31 27.05.2026

  • 126 Некой си

    3 2 Отговор
    Браво на Радев. България е по-важна от Покрайнината.

    17:31 27.05.2026

  • 127 Горски

    4 1 Отговор
    Руснаците и по-конкретно Вовата не искат преговори. Те искат капитулация! Та, да питам Резидент за какво става въпрос? Защо не се обади на Путин и да отиде с готов план за преговори в Париж ? Този май не е чул какво му каза Мерц , глух ли е ? Радев знае ли, че Путин е готов за такива преговори? Не се е обръщал към него официално. Освен това русия 100 пъти каза че не жела да пеговаря с Европа. Ако не друго, военен им казва на Европа, че с военни средства няма как да бъде пречупена или побена ядрена сила като Русия. Направи опит Европа и със санкции спрямо Русия, но и така не стана. Във военно отношение Украйна също не е от помощ за Европа, щото евентуално ще бъде буквално затрита. Но за целта от ЕС първо трябва да премахнат дразнещи елементи като Кая Калас, а може би - и Мърсулата. Неморално е да подкрепяме ционистко-бандеровски режим , превърнал народа си в заложник на чужди интереси; държавата в концлагер, в който ловят хора по улиците,за да ги превръщат в пушечно месо и за да ги монетаризират в посока недвижими имоти, златни тоалетни, черни партийни каси и други мерзости пряко и непосредствено обвързани с евроатлантическите ценности

    17:32 27.05.2026

  • 128 Руската пропаганда

    3 1 Отговор

    До коментар #122 от "az СВО Победа 81":

    Има за цел глупака. 😀😀😀

    17:32 27.05.2026

  • 129 Стоянов

    2 1 Отговор
    Ами да иде при Путин да преговаря. Както Орбан и Фицо притичваха при него.

    17:32 27.05.2026

  • 130 ТАЗИ ДУПКА ВЪВ БЮДЖЕТА

    2 2 Отговор

    До коментар #109 от "az СВО Победа 81":

    Я НАПРАВИХА ШИШКО СЛАФЧУ ЗАФЧУ И НАЙ ВЕЧЕ ТУУУПЧУ ЖЕЛЯЗЧО ФОНТАНА И ЕДНА ИЗГУБЕНА КАРТА. А НА РАДЕВ БРАВО ОТСТОЯВА СИ ТОВА КОЕТО КАЗА ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ ЗА КОЕТО ГЛАСУВАХМЕ ЗА НЕГО СЪДЕБНАТА СИСТЕМА НА ШИШ ТУУП И САРАФ Я РАЗБИВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ЗА ЗЕЛЬО НАРКОТО ПРОСЕЩИЯТ НИКАКВИ ЕВРА. ДРУГОТО БЮДЖЕТ ЗАПЛАТИ ПЕНСИИ СА НА ХОД. АДМИНИСТРАЦИЯ СЛУЖБИ КМЕТЧЕТА ИДВА И ТЕХНИЯТ РЕД.

    17:32 27.05.2026

  • 131 Джон Наш

    4 2 Отговор
    Даам, ВПК най-после е овладян. То такъв и беше замисъла на Агент Гоце и ген.Решетников когато ни пробутаха льотчика.

    17:33 27.05.2026

  • 132 Пенсионер 69 годишен

    4 1 Отговор

    До коментар #115 от "Абе нег рамо тник":

    Аз изучавах руски език в читалището от предучилищна възраст. Имаше кръжок по руски език. Това само ми помогна в живота. Всеки чужд език е прозорец към света.

    Коментиран от #145

    17:33 27.05.2026

  • 133 Европеец

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "Редови":

    Европа не е длъжна да пази Русия от китайските притенции за Байкал, Владивосток и половината Сибир.

    17:34 27.05.2026

  • 134 Иван

    2 1 Отговор
    За какви преговори призовава тоя, след като Путин не иска преговори!

    17:34 27.05.2026

  • 135 Много просто

    2 1 Отговор

    До коментар #123 от "Анонимен":

    Когато някой продава скъпо, все от него ли купуваш или търсиш и други?
    Има Брикс.

    Коментиран от #139

    17:35 27.05.2026

  • 136 Историк

    3 5 Отговор
    Миротворецът Радев призова Европа към дипломация с миротвореца - терорист Путин точно в деня, в който Путин извърши най-масираната атака срещу Киев и цяла Украйна и доказа за пореден път че неговата дипломация са унищожителните ракети,изстрелвани непрекъснато срещу културни и книжовни институции,административни сгради и домове на мирни граждани. Путин вече 5 години не се е отказал да заличи Украйна и да води война до последния украинец, както е заявявал публично многократно. Съвсем правилно е Украйна да се защити и да отвръща колкото се може по-силно на вероломния агресор. Терористът разбира само от сила, дипломацията не играе никаква роля. Колкото и да се подмазва Радев!

    Коментиран от #149

    17:36 27.05.2026

  • 137 Грийн сок

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Това не е моя президент.
    Срамувам се заради него.

    Коментиран от #143

    17:36 27.05.2026

  • 138 Факти

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "Редови":

    Нали Русия има най-големия ядрен арсенал на планетата? Какви още гаранции за безопасност иска? Кой ще я нападне? Стига си повтарял опорките на Путин, че изглеждаш нелепо.

    17:38 27.05.2026

  • 139 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #135 от "Много просто":

    България е Европа твоите са фантазии за малоумниците докарали ни бкп червените олигарси съветските другари

    17:38 27.05.2026

  • 140 Друг Българин

    0 1 Отговор

    До коментар #75 от "Българин":

    Защо трябва в туркомразка България да има паметник на един туркоезичен татарин, който с огън и жупел е поробил местното население и му е дал името на племето си разбойници от евразийската степ?

    Все пак тук от 100 години ни учат да мразим всичко турско.

    17:39 27.05.2026

  • 141 Пенсионер 69 годишен

    1 2 Отговор
    Най сетне имаме премиер, който поставя на първо място интереса на българския народ!

    Коментиран от #152

    17:40 27.05.2026

  • 142 Тъпа ушанка

    2 2 Отговор
    Кочияша на аероплана пак се изказа неподготвен и пак ни поставя на грешната страна на историята.

    17:40 27.05.2026

  • 143 Крън

    0 1 Отговор

    До коментар #137 от "Грийн сок":

    От много неща се срамуваш ама не казваш! Държош го с два пръста и го криеш, нали?

    17:41 27.05.2026

  • 144 ВЕРУЮТО НА РАДЕВ

    2 0 Отговор
    Пари не даваме
    Оръжия продаваме
    Пачки дебели трупаме

    17:41 27.05.2026

  • 145 Русофил

    1 2 Отговор

    До коментар #132 от "Пенсионер 69 годишен":

    Да си купуваш цигари и самогон в Коми шли да въртиш търговия на руския пазар?

    17:41 27.05.2026

  • 146 Оня

    0 0 Отговор
    Махленския тарикат боко се правеше на вели само на местна почва, навън беше к у ва . За другите жълтъци не ми се говори. Изборите казаха ясно кой ще управлява България а той излезе че има гръбнак! Разбирам ги розовите понита че вият като чакали но това е положението казват че повече лубрикант облекчавал.

    17:43 27.05.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Синкабриолет

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Бялджип":

    Във Федерацията има 20 милиона украинци и не се оплакват и искат да присъединят и останалите.

    Защо русофили като теб се оплакват от украинците, когато братушките ви ги искат?

    17:43 27.05.2026

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Пенсионер 69 годишен

    1 0 Отговор
    Всеки, който подкрепя Украйна, отнема от залъка на нашите майки, бащи, жени, деца. Той е враг на България и българския народ!

    17:44 27.05.2026

  • 152 Факти

    0 2 Отговор

    До коментар #141 от "Пенсионер 69 годишен":

    Не е в интерес на България да сме черната овца на ЕС и да ни спрат еврофондовете. Не видя ли какво стана в Унгария? Народът търпя, търпя и накрая изрита Орбан с мощен шут. Чак даде конституционно мнозинство на опонента му. България трябва да се ориентира според своя интерес и това е ЕС, който има 10 пъти по-голяма икономика от Русия. Нямаме никаква полза да обслужваме тази слаба Русия. Тя вече не е никакъв фактор в Европа. Трябва да си гледаме интереса и да стоим стабилно в ЕС.

    17:44 27.05.2026

  • 153 Диана

    0 2 Отговор
    Радев сякаш пада от небето....Той не разбира, че зад "бюрократичното" отношение на ЕС към Русия и войната там стои много сериозна причина, явно....Може би тук трябва да са търси отново ръката на Англия, стремяща се да "обясни" истерията си около отравянето на техния шпионин-руснак и дъщеря му в Солсбъри /мисля че там беше!/ или нещо подобно, но определено това твърдоглаво поведение на ЕС има подплънка....Разбира се, че една война с Русия не е решение на подобен проблем - най-много временно Европа ще се обедини срещу Русия, ще заги нар много хора, ще има много разрушения, ще се върнем назад в развитието си, но в един момент отново ще стигнем до тази точка на развитие и отново ще се сблъскваме със същите проблеми....Според мен е по-добре да вървим напред, отколкото да се връщаме назад - да търсим нови пътища на развитие и прогрес, да дадем възможност на всеки да реализира способностите си, например и т.н.
    От друга страна, наскоро Путин заяви пределно ясно, че няма да преговаря за мир с Украйна докато те не се оттеглят напълно от Донбас...Ясно и просто, но еврейската жилка на Зеленски не разбира, значи...Не случайно напоследък руснаците започнаха да атакуват Киев - разбраха най-после къде е проблемът и аз действително Се опасявам, че ако улеите не се оттеглят БЪРЗО от Донбас, може да последват много по-сериозни последствия за тях, според мен...

    17:44 27.05.2026

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 Фалшив натовски генерал

    0 0 Отговор
    Аз предлагам Радев, вместо да дава акъл, да започне да преговаря. Сещам се за един американски клоун, който говореше как ще спре войната за часове, защото всичко ставало с преговори. И без това нашият спасител му е фен, да започва и той да преговаря.

    17:47 27.05.2026

