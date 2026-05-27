Румен Радев призова Европа да преговаря с Русия за край на войната в Украйна ВИДЕО

Премиерът Румен Радев даде сигнал, че българското правителство може да преразгледа отпускането на помощ за Украйна, писа "Дума".

"България и досега е оказвала подкрепа на Украйна - и военна, и политическа, и хуманитарна, и дипломатическа. Но в контекста на новата среда за сигурност ние трябва да бъдем много внимателни, особено що се отнася до военната и финансовата подкрепа от страна на България. Ние тепърва ще трябва да разгледаме огромните предизвикателства пред българския бюджет, но това са теми, които отсега мога да ви кажа, че България има интерес и нашето правителство първо да гарантира стандарта на живота и сигурността на българските граждани, едва тогава можем да мислим за отделяне на пари за тази тема", каза Радев пред журналисти в Париж, където се срещна с френския президент Еманюел Макрон.

Това е втората му външнополитическа визита в качеството на премиер, след като вече се срещна с германския канцлер Фридрих Мерц.

От изявлението му не става ясно дали България действително ще ограничи помощта за Украйна или посланието по-скоро търси вътрешнополитически ефект, отбелязват медиите.

"Трябва да има смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украйна. Аз ще се радвам да видя най-сетне Европа да склони да започне преговори с Русия", допълни Радев.

По думите му Европа трябва да бъде водеща в тези преговори, да не допуска те да се изземват като инициатива от други, трети играчи.

Според Радев стремежът за „мир чрез сила“ и опитът за постигане на „конвенционална победа над най-голямата ядрена сила“ крият риск от опасна ескалация на войната в Украйна.

По повод информацията, че Франция обсъжда промени в ядрената си доктрина и възможности за общи обучения със съюзници, премиерът заяви, че България не е получавала покана за участие. Според него най-важното е дипломацията да бъде възстановена като водещ инструмент за решаване на конфликта.