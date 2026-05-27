Холанд публикува трогателно съобщение към Гуардиола: За мен беше огромна чест да работя с най-добрия, благодаря ти за всичко

27 Май, 2026 23:30 430 0

  пеп гуардиола
  футбол
  манчестър сити
  висша лига
  ерлинг холанд

Треньор, който никога не спираше да ни учи

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Звездата на Манчестър Сити Ерлинг Холанд публикува трогателно съобщение към досегашния си наставник Джосеп Гуардиола. Както е известно, испанецът напуска поста си след 10 години начело на “гражданите”, в които спечели цели 20 трофея.

По този повод Холанд написа в социалните мрежи следното по адрес на Пеп: “Треньор, който никога не спираше да ни учи. Звучи налудничаво, но благодарение на теб величието ни се струваше нещо съвсем нормално. Дори след хеттрици, победи и трофеи винаги имаше още един урок, още едно предизвикателство и още едно ниво, към което да се стремим. Тази нагласа промени този клуб завинаги и промени и мен. За мен беше огромна чест да работя с най-добрия. Благодаря ти за всичко, шефе 🙏🏻 🩵”.

Посланието бе придружено и със снимка на норвежкия голмайстор, който се прегръща с Гуардиола.

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

