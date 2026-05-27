Обрат на пазара на жилища

Предлагането на жилища в София и другите големи градове изпревари търсенето в първите месеци на 2026 година. Това се случва след рекордно дългия, около 12-годишен „пазар на продавача“, се посочва в доклад на аг. "Адрес".
„За първи път от 2014 г. насам сме свидетели на повече продавачи като абсолютен брой на фона на купувачите. Това важи за София и останалите големи градове, като балансът търсене -предлагане в по-малките населени места в момента е около 50:50. Предстоящите месеци ще преминат под знака на „пазара на купувача“, но на фона на високи цени, достъпни кредити и минимална безработица“, коментира Гергана Тенекеджиева, изпълнителен директор на агенцията.
Според данните на компанията, около 10% е спадът на новите купувачи в началото на 2026 г. В същото време, броят на новите продавачи нараства с около 26% на годишна база. И макар това да балансира силите межди търсене и предлагане, за спад на цените не може да се говори.
„Купувачите с нужда от имот за живеене няма да изчезнат, те просто ще решават по-бавно и премислено и няма да се водят от натиска „тук и сега“, който в някаква степен бе типичен за пазара през последните 2-3 години. Трябва да се има предвид и друго - преди тази трансформация недостигът на жилища бе сериозен на фона на огромното търсене. Днес ставаме свидетели на баланс, от който пазарът отдавна имаше нужда – смятам, че това е възможност за двете страни да срещнат очакванията си по-лесно“, коментира Тенекеджиева.
Според нея, 2026 г. е шанс за купувачите да потърсят и нови инвестиционни възможности, макар към момента този мотив да остава на заден план. Данните сочат, че най-сериозен е спадът в сделките на конвенционалните 3-стайни жилища. По-малките апартаменти – гарсониери, както и маломерни 2-стайни, на практика не отчитат спад в броя си. Стабилен е и пазарът на големи и скъпи трофейни имоти, както и този на къщи.
„Времето на масовите покупки отмина – в периода между пандемията и очакването за приемането на еврото хората влагаха спестяванията си в имоти, независимо дали имат нужда от тях и независимо какво е финансовото им измерение. Част от купувачите се възползваха и от евтините пари, които банковият сектор предлагаше, а купуването на имот се превърна в нещо като мода. Това бе един процес, чийто естествен край настъпи. Въпреки това и днес сме свидетели на този традиционен за българите стремеж към сигурно вложение. Затова и хората с по-скромни спестявания остават активни, както и по-заможните, чиито доходи и инвестиционни намерения не се влияят съществено от турбуленциите на времето“, пояснява Тенекеджиева.
Според нея, 2026 г. ще бъде моментът за много купувачи да реализират сделки, които са били трудни за осъществяване до сега.
„Пазарът на купувача ще окаже известен натиск върху някои имоти – особено върху тези, чието ценообразуване е било повлияно прекомерно от еуфорията. Добри сделки ще сключат онези хора, които успеят да открият продавачите, които по една или друга причина са склонни на отстъпки. Това е възможност за придобиване на имоти на справедлива цена, особено за по-специфични обекти, каквито са някои гаражи или пък по-малки по площ търговски и офис площи“, коментира Тенекеджиева.
1 Строител
10:54 27.05.2026
10:56 27.05.2026
4 Общо Взето !
Когато пресъхне паричната маса на капитала !
Ще не ще !
Ще тръгне да Продава !
Коментиран от #15
10:59 27.05.2026
11:00 27.05.2026
8 иксперт
Коментиран от #12
11:03 27.05.2026
10 запознат
Коментиран от #22
11:07 27.05.2026
Коментиран от #14
11:09 27.05.2026
До коментар #8 от "иксперт":"инвестицията" в имот е дългогодишно начинание. Така или иначе, ако продадеш година-две след покупката дължиш данък печалба, който може и да те изкара на минус. Ако след 10 години цените не са се повлияли от инфлацията и имотите не са поскъпнали достатъчно, тогава вече може да се говори за загуба - в случая е твърде рано.
Коментиран от #40
11:09 27.05.2026
14 Георги
До коментар #11 от "икономист":само ако са успели да завъртят парите, иначе в момента еврото им ги яде със завидна скорост.
Коментиран от #20
11:10 27.05.2026
До коментар #4 от "Общо Взето !":А МОЖЕ И ДА ОТДАВА-----ПРИМЕРНО
Коментиран от #32, #42
11:11 27.05.2026
Така си мислеха и в ОАЕ, Израел, Ливан, Газа, Украина и пр.
11:12 27.05.2026
Коментиран от #37
11:13 27.05.2026
Коментиран от #30
11:13 27.05.2026
20 икономист
До коментар #14 от "Георги":Колко ще им изяде ? В Германия ,Франция ,Италия , Испания не са ли в евро ? Не се излагайте .Ти започна мантрата ,купи защото парите се обезценяват .Добре де , този който продава , закакво са му са тези обезценени пари ? Парите може да се обезценяват от цените на хранителните стоки , което ще се регулира , така или иначе .Струват ти се малко , не защото са малко , а защото имотите са прекалено надути .Нали прочете вчера , че 5 % от хората имат спестявания от 25 к евро и нагоре , ама тези 5 % вече си имат жилища .
Коментиран от #23, #25
11:19 27.05.2026
22 Може и така
До коментар #10 от "запознат":Цената на имота се определя от локацията, търсенето и стандарта на живот в определения регион. След това е състоянието, вида строителство, инфраструктурата като предлагането е на последно място.
Коментиран от #46
11:24 27.05.2026
23 Георги
До коментар #20 от "икономист":колко ще изаде, ами има-няма 7% годишно. Всичко в магазина е х2, това автоматично ти яде спестяванията.
"този който продава , закакво са му са тези обезценени пари ?" - за да инвестира, а не да ги държи кеш.
" Парите може да се обезценяват от цените на хранителните стоки" - не само от хранителните стоки, а и от нехранителните и от услугите. Ще регулират?!?! Тая регулация върви от миналия август и до тук всичко е кажи-речи х2.
Коментиран от #26, #47
11:26 27.05.2026
25 Георги
До коментар #20 от "икономист":официалната инфлация в България за тази година, спрямо същия месец на миналата е 6%. Това ще рече, че на 150,000 евро, предполагаема продажна цена миналият май, си загубил 9000 само защото ги държиш в банката. Ако продължиш да ги държиш ще продължиш и да губиш.
Коментиран от #48
11:30 27.05.2026
26 икономист
До коментар #23 от "Георги":В какво ще инвестира ? Само не ми скачай с акции .Нали виждаш как цените на имотите падат , в злато ли ще инвестира , ами то от 5600 долара , вече е 4500 долара .Инфлацията е 7 % ако си изхарчиш еврото в България , ако го изхарчиш в Германия е друго , ако го изхарчиш в Турция , даже си на голяма печалба.Тези които ти казват да инвестират , ти продават акции ,злато ,крипто ,имоти , и каквото се сетиш , пак срещу пари .Е за какво са им обезценени пари ? Бъфет щото нищо не знае човека , преди повече от година продаде всички инвестиции и държи кеш . Той ли не знае ?
Коментиран от #27, #41
11:32 27.05.2026
27 Георги
До коментар #26 от "икономист":в такъв случай ги дръж и се мисли за българският Бъфет или ходи ги харчи навън, че е по-евтино и ще печелиш от това.
Коментиран от #29, #51
11:35 27.05.2026
Предлагането винаги се е било над търсенето. При тази демография и при надценяването на всеки коптор, няма как да е другояче.
Новото в случая е, че този факт вече не може да бъде крит, поради наличието на обладатели на коптори, които са отчаяни за кинти.
11:36 27.05.2026
29 икономист
До коментар #27 от "Георги":Ти сигурно си по запознат от всички банкери , които явно не са много умни да раздават пари на 2-% лихва , при 6 % инфлация ?
Коментиран от #34
11:39 27.05.2026
30 Това е факт
До коментар #18 от "Тотал":При една съпоставка имот преди две години струваше два пъти по-евтино на цени в лева. Толкова беше реалната стойност на имота според стандарта на живот. Сега същия имот се продава двойно повече и в евро, но не отговаря на стойността си защото българина не е повишил стандарта си на живот а са повишени цените изкуствено. Заплатите се преобразуваха 2 към 1, но цените са 1към 1. Това говори за обедняване а не обратното. Ако някой си мисли, че това е нормално значи жестоко се заблуждава. Спада на недвижимото имущество е факт и ще достигне реалната стойност на обекта. Тези с големите заеми за апартаментче скоро ще скачат през балкона.
11:40 27.05.2026
32 не всеки може
До коментар #15 от "Мурка":При така надценените имоти, едина ипитека удря вноска като в САЩ. Но наемателите просто нямат такива доходи. Отваря се една ножица - 400 евро реален възможен доход от наем / дългосрочно безп рекъсвания/ и ипотека по 1000 евро / тук прекъсвания няма как да има, ако закъснееш 4 месеца и си на ЧСИ/.
Отделно такива цени ще лашнат такси, данъци и режийни то тава рано или късно.
11:44 27.05.2026
34 Георги
До коментар #29 от "икономист":всъщност лихвите по ипотечните кредити февруари бяха 2,19% - 3,14% . Декември купих апартамент на акт 14 за 180000 евро, а банката го оцени на 255000 евро за края на тази година, когато ще излезе акт 16. Може би смяташ, че се е вътрила и няма идея от ипотечни кредити? Бяха съвсем наясно със забавянето и очакваното плато в цените, и те и строителите, но никой не очаква да е на загуба от тези сделки. Всичко е калкулирано, дори очакваният скок в лихвите, предлагаха и твърда лихва за 5 години от 2,9% или нещо такова, иначе казано до 5 години лихвите ще скочат за всички текущи кредити и средно ще е около 2,9%. Банката е последният, който ще се прецака с неизгоден кредит.
Коментиран от #36, #39
11:57 27.05.2026
35 Георги
До коментар #33 от "народа":за да не се повтарям виж коментар 29 и кажи, мислиш ли че банката се набута с тоя кредит и вече е на загуба?
11:58 27.05.2026
36 икономист
До коментар #34 от "Георги":Аз пък купих злато на 1500 долара за унция , сега е 4500 долара за унция .Купих сребро за 40 долара за унция , сега е 76 долара за унция ,купих земеделска земя отдавна и нама да споменавам цената , но ми носи всяка година рента .Два напъно изплатени апатраманта , едния 102 кв,м , другия 86 кв.м , та затова държа кеш .Това е щото не разбирам
Коментиран от #43, #49
12:02 27.05.2026
37 първия урок
До коментар #17 от "Де си бе?":Това което пише по медиите или се вижда на екрана не значи нищо преди да успееш да осъществиш реална продажба.
2500 евро на м2 за коптор при това сметнато с общите части, мазата, терасата / висяща над нищото/ и стълбището :)))
Това наистина е чуден виц. Но нищо де. ПОмечатаха си година някъде, не е зле.
12:04 27.05.2026
38 преди време
"Давам под наме тристаен апартамен на седмия етаж за 150 евро на месец. Не е измазан и не е обзаведен, подходящ е за склад за 2-3 месеца"
Реална обява в този сайт. Отачаян за 300 евро собственик.
Друга обява: Продвам чуденс склад / маза демек/ за 7 000 евро София!
Друг отчаян собственик.
Досега отделни мази не бяха се продавали. Остана някой терасата си да обяви, друг стаичката за чистачката межу етажите.
Кулата от карти се пропуква. Трябват им парите, но вярват че имота им е безценен, та се чудят каква мизерия да обявят за някое евро.
12:08 27.05.2026
40 Георгииии
До коментар #12 от "Георги":Цените никога няма само да растат или само да падат но живота на един човек трае 70-80 години. Затова спрете да използвате имотите като банкомат а ги ползвайте по предназначение
12:12 27.05.2026
41 не е майтап
До коментар #26 от "икономист":Това е най-голямата камара кеш събирана в целокупната история на човечеството откакто има хариени валути.
Никога никой не е окрупнявал такава директна кешова туплака. И на мен ми е интересно къде ще потече и кога.
Като гледам как облигациите чукнаха 5% и май ще идат още нагоре, сещам се къде ще идат част от кинтите.
12:12 27.05.2026
42 Аз Кочо
До коментар #15 от "Мурка":Всички това правите отдавате под наем, на кого? 8!пр от българите живеят под наем а 90 притежават поне един имот
12:15 27.05.2026
Коментиран от #45
12:19 27.05.2026
45 Сър Уинстън
До коментар #44 от "НЯМАТЕ ЛИ ПОООНЕ ПОЛОВИНАТА":Сега като окапят презрелите круши, може да се купи и при друга сметка!
12:20 27.05.2026
46 Аз Кочо
До коментар #22 от "Може и така":Къде е твоята ЛОКАЦИЯ? В България, в София - най бедната държава и столица в ЕС ! Е кофти ти е локацията....ю
12:20 27.05.2026
47 Аз Кочо
До коментар #23 от "Георги":Вуе, парите се обезценяват с времето но не изчезват като при продажбата на купен имот при сринат пазар хахах тоест загубата ти е накуп от инфлацията и от главницата апа ако имаш и кредит ще си още по добре хахах
12:23 27.05.2026
48 Аз Кочо
До коментар #25 от "Георги":Затова вуе не купувай в България където инфлацията е най висока в ЕС купи си там където е ниска например във Франция или Австрия. Инфлацията на услугите и на стоките няма нищо общо с инфлацията в цените на имотите ама ти отде да знаеш
Коментиран от #50
12:25 27.05.2026
49 Георги
До коментар #36 от "икономист":очевидно си вложил в злато, сребро и земя. Какъв кеш ми говориш?
12:25 27.05.2026
50 Георги
До коментар #48 от "Аз Кочо":скокът в цените на материалите и труда влияе и на цената на имотите, така че не е като да няма нищо общо. Има една цена дето и да искат строителите няма да паднат под нея. Колкото до балона последната година-две, писах за него още в 6 коментар.
12:28 27.05.2026
51 Аз Кочо
До коментар #27 от "Георги":Автоматичният двуцифрен ръст на заплатите в държавния сектор приключи а в частния никога не е имало такъв ръст. Тоест покупателната ти способност пада с 6 пр. официално а не официално с много.
От там има намаление на потреблението и срив в сделките с имоти. Хоратнаще харчат само за най необходимото плюс кредита. Така че инфлацията те яде заедно с имотя ти който никой няма да иска да купи при тези обстоятелства. Печалбата ти от имота е на оризова хартия или на папирос.тоест НИКАКВА
Коментиран от #53
12:30 27.05.2026
53 Георги
До коментар #51 от "Аз Кочо":печалба от имот няма, освен ако не са ти го подарили или не си уцелил балон да продадеш. Аз не съм го купил с цел печалба.
Коментиран от #54
12:34 27.05.2026
54 има печалба но най вече
До коментар #53 от "Георги":има набутка.
Да купиуш за потребление е добре. Но само ако алтернативните ти разходи са по-големи.
Ако си взел за 200 000 - 250 000 апартаментче, което е 10-15 годишен доход, това си е набутване на една степен. Освен ако не е в Монако, Манхатън, Ориндж Кауни и други точки представляващи 1 промил от пазара.
Когато имотите са били добра инвестиция и са носили рустове за икономиката, цената на средния имот е била 2.4 годишни брутни зпалати. После до 5 се приема за поносимо. От там нататък е диво изнудване и съсипия за всеки млад човек който не разчита на краденото от мама и тате.
Накратко - на тези доходи нелуксозен апартамент в София 2-3 стаи трябва да е към 80 000 евро. Толкоз.
12:41 27.05.2026