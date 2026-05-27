Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Имоти »
Обрат на пазара на жилища

Обрат на пазара на жилища

27 Май, 2026 10:49 2 959 54

  • недвижими имоти-
  • жилища-
  • цени-
  • гергана тенекеджиева-
  • адрес-
  • коментар-
  • прогноза

Продавачите вече са повече купувачите

Обрат на пазара на жилища - 1
Снимка: М. Богданова ©
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Предлагането на жилища в София и другите големи градове изпревари търсенето в първите месеци на 2026 година. Това се случва след рекордно дългия, около 12-годишен „пазар на продавача“, се посочва в доклад на аг. "Адрес".

„За първи път от 2014 г. насам сме свидетели на повече продавачи като абсолютен брой на фона на купувачите. Това важи за София и останалите големи градове, като балансът търсене -предлагане в по-малките населени места в момента е около 50:50. Предстоящите месеци ще преминат под знака на „пазара на купувача“, но на фона на високи цени, достъпни кредити и минимална безработица“, коментира Гергана Тенекеджиева, изпълнителен директор на агенцията.

Според данните на компанията, около 10% е спадът на новите купувачи в началото на 2026 г. В същото време, броят на новите продавачи нараства с около 26% на годишна база. И макар това да балансира силите межди търсене и предлагане, за спад на цените не може да се говори.

„Купувачите с нужда от имот за живеене няма да изчезнат, те просто ще решават по-бавно и премислено и няма да се водят от натиска „тук и сега“, който в някаква степен бе типичен за пазара през последните 2-3 години. Трябва да се има предвид и друго - преди тази трансформация недостигът на жилища бе сериозен на фона на огромното търсене. Днес ставаме свидетели на баланс, от който пазарът отдавна имаше нужда – смятам, че това е възможност за двете страни да срещнат очакванията си по-лесно“, коментира Тенекеджиева.

Според нея, 2026 г. е шанс за купувачите да потърсят и нови инвестиционни възможности, макар към момента този мотив да остава на заден план. Данните сочат, че най-сериозен е спадът в сделките на конвенционалните 3-стайни жилища. По-малките апартаменти – гарсониери, както и маломерни 2-стайни, на практика не отчитат спад в броя си. Стабилен е и пазарът на големи и скъпи трофейни имоти, както и този на къщи.

„Времето на масовите покупки отмина – в периода между пандемията и очакването за приемането на еврото хората влагаха спестяванията си в имоти, независимо дали имат нужда от тях и независимо какво е финансовото им измерение. Част от купувачите се възползваха и от евтините пари, които банковият сектор предлагаше, а купуването на имот се превърна в нещо като мода. Това бе един процес, чийто естествен край настъпи. Въпреки това и днес сме свидетели на този традиционен за българите стремеж към сигурно вложение. Затова и хората с по-скромни спестявания остават активни, както и по-заможните, чиито доходи и инвестиционни намерения не се влияят съществено от турбуленциите на времето“, пояснява Тенекеджиева.

Според нея, 2026 г. ще бъде моментът за много купувачи да реализират сделки, които са били трудни за осъществяване до сега.

„Пазарът на купувача ще окаже известен натиск върху някои имоти – особено върху тези, чието ценообразуване е било повлияно прекомерно от еуфорията. Добри сделки ще сключат онези хора, които успеят да открият продавачите, които по една или друга причина са склонни на отстъпки. Това е възможност за придобиване на имоти на справедлива цена, особено за по-специфични обекти, каквито са някои гаражи или пък по-малки по площ търговски и офис площи“, коментира Тенекеджиева.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Строител

    31 0 Отговор
    Имало спад от 10% ,но пазарът бил стабилен🤣 и това за едно тримесечие...
    Казва агенция някаква

    10:54 27.05.2026

  • 2 Тъй Тъй

    24 3 Отговор
    Еврото зема спестената пара на хората...кво ше купуваш на двойна цена сега??? Ми дръжте си ги тия имоти...

    10:56 27.05.2026

  • 3 Мурка

    17 3 Отговор
    НИКОГА НЯМА ДА СВЪРШАТ СЕЛЯНДУРИТЕ ------ПРАИС ГОУ ОЛВЕИС ЪП

    10:59 27.05.2026

  • 4 Общо Взето !

    24 0 Отговор
    Това Са Общи Приказки !

    Когато пресъхне паричната маса на капитала !

    Ще не ще !

    Ще тръгне да Продава !

    Коментиран от #15

    10:59 27.05.2026

  • 5 Пич

    24 0 Отговор
    Това беше повече от елементарно да се предвиди!!! За съжаление, повечето нямат дори и елементарно мислене !!!

    11:00 27.05.2026

  • 6 Георги

    20 0 Отговор
    едни бързаха да теглят кредити преди еврото, че всичко беше, а и все още е неясно там, а други имаха пари за пране. Това забавяне се очакваше.

    11:00 27.05.2026

  • 7 С две думи

    26 1 Отговор
    Цените тръгват рязко надолу.

    11:01 27.05.2026

  • 8 иксперт

    24 1 Отговор
    Нали всички купуваха за инвестиция ? Инвестиция е тогава когато ти донесе печалба , а в момента цената пада .С други думи , който си накупи , няма да спечели .

    Коментиран от #12

    11:03 27.05.2026

  • 9 Прав ляв

    19 1 Отговор
    Напълно закономерно. Тези изкуствено надути цени ще се нормализират. Има огромно предлагане, слабо търсене.

    11:05 27.05.2026

  • 10 запознат

    23 0 Отговор
    Един имот струва толкова колкото някой даде за него .Не гледайте какво пише на обявите .Купувачи няма , или ако има са много малко и си дебнат изгона сделка .Ако някой е купил в Младост панелката за 150 000 евро , няма да може да я прода за 160 000 евро .На много хора им предстои да изтрезнеят и да им дойде акъла по трудния начин .

    Коментиран от #22

    11:07 27.05.2026

  • 11 икономист

    22 0 Отговор
    Най умни се оказаха тези които миналата година продадоха на свръх високи цени .

    Коментиран от #14

    11:09 27.05.2026

  • 12 Георги

    4 6 Отговор

    До коментар #8 от "иксперт":

    "инвестицията" в имот е дългогодишно начинание. Така или иначе, ако продадеш година-две след покупката дължиш данък печалба, който може и да те изкара на минус. Ако след 10 години цените не са се повлияли от инфлацията и имотите не са поскъпнали достатъчно, тогава вече може да се говори за загуба - в случая е твърде рано.

    Коментиран от #40

    11:09 27.05.2026

  • 13 Еуропата бате

    8 0 Отговор
    Ганя е в Еуропата ама европеец не е. Реши да си продаде старото апартаментче за да забогатее. Затова има свръх предлагане, нали се сещаш…

    11:09 27.05.2026

  • 14 Георги

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "икономист":

    само ако са успели да завъртят парите, иначе в момента еврото им ги яде със завидна скорост.

    Коментиран от #20

    11:10 27.05.2026

  • 15 Мурка

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Общо Взето !":

    А МОЖЕ И ДА ОТДАВА-----ПРИМЕРНО

    Коментиран от #32, #42

    11:11 27.05.2026

  • 16 Механик

    11 0 Отговор
    Много е вървежно и доходно да строиш/купуваш жилища.
    п.п.
    Така си мислеха и в ОАЕ, Израел, Ливан, Газа, Украина и пр.

    11:12 27.05.2026

  • 17 Де си бе?

    15 0 Отговор
    Къде е ония капацитет дето си късаше ризата от щастие, че котора който купил преди десет години евтино днес е 2500 евро на квадрат? Да си плесне един шамар, съня свърши.

    Коментиран от #37

    11:13 27.05.2026

  • 18 Тотал

    18 0 Отговор
    Едно нещо е 100% сигурно .В близките 5-10 години цените на имотите няма да се вдигат , а ще има спадове и то големи . В момента , ако имате готови парите , може да си договорите и 30 % по ниска цена , но всички си мълчат и не казват .Всички коита накупиха с ипотека ,вече изкараха имотите за продажба , но е късно .До края на лятото спада ще е 50%

    Коментиран от #30

    11:13 27.05.2026

  • 19 А такаааааа и сега кога дойде криза

    11 0 Отговор
    и ЕЦБ вдигне лихвите щуравите глави , където даваха по 2 иляди ойро за квадратен метър, от който кваратен метър една трета общи части и асансьори и купуваха "двустайни" , които всъщност представляваха стаяс преградено кьоше за кенеф ще заминат забатачени при съдии изпълнителите.

    11:17 27.05.2026

  • 20 икономист

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "Георги":

    Колко ще им изяде ? В Германия ,Франция ,Италия , Испания не са ли в евро ? Не се излагайте .Ти започна мантрата ,купи защото парите се обезценяват .Добре де , този който продава , закакво са му са тези обезценени пари ? Парите може да се обезценяват от цените на хранителните стоки , което ще се регулира , така или иначе .Струват ти се малко , не защото са малко , а защото имотите са прекалено надути .Нали прочете вчера , че 5 % от хората имат спестявания от 25 к евро и нагоре , ама тези 5 % вече си имат жилища .

    Коментиран от #23, #25

    11:19 27.05.2026

  • 21 тарантула

    10 0 Отговор
    ЕЦБ като вдигне лихвата , дори и с малко ,евтините пари свършват и парите стават скъпи и имат стойност , което е нормалното състояние ,а не като през последните 15 години .Банките даваха пари на всеки сополив бачкатор в кол център , за да си купи две стаи и кухня .Много е успяло детето на мама и тати , с 30 годишна ипотека .Свърши тая .

    11:23 27.05.2026

  • 22 Може и така

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "запознат":

    Цената на имота се определя от локацията, търсенето и стандарта на живот в определения регион. След това е състоянието, вида строителство, инфраструктурата като предлагането е на последно място.

    Коментиран от #46

    11:24 27.05.2026

  • 23 Георги

    1 4 Отговор

    До коментар #20 от "икономист":

    колко ще изаде, ами има-няма 7% годишно. Всичко в магазина е х2, това автоматично ти яде спестяванията.
    "този който продава , закакво са му са тези обезценени пари ?" - за да инвестира, а не да ги държи кеш.
    " Парите може да се обезценяват от цените на хранителните стоки" - не само от хранителните стоки, а и от нехранителните и от услугите. Ще регулират?!?! Тая регулация върви от миналия август и до тук всичко е кажи-речи х2.

    Коментиран от #26, #47

    11:26 27.05.2026

  • 24 ипотекар

    9 0 Отговор
    Тази тишина на имотния пазар в момента е защото пресмятат загубите .Лятото е традиционно слаб сезон за имотни сделки .Товарния влак се движи насреща , особенно за хората с иотеки .

    11:26 27.05.2026

  • 25 Георги

    3 6 Отговор

    До коментар #20 от "икономист":

    официалната инфлация в България за тази година, спрямо същия месец на миналата е 6%. Това ще рече, че на 150,000 евро, предполагаема продажна цена миналият май, си загубил 9000 само защото ги държиш в банката. Ако продължиш да ги държиш ще продължиш и да губиш.

    Коментиран от #48

    11:30 27.05.2026

  • 26 икономист

    6 0 Отговор

    До коментар #23 от "Георги":

    В какво ще инвестира ? Само не ми скачай с акции .Нали виждаш как цените на имотите падат , в злато ли ще инвестира , ами то от 5600 долара , вече е 4500 долара .Инфлацията е 7 % ако си изхарчиш еврото в България , ако го изхарчиш в Германия е друго , ако го изхарчиш в Турция , даже си на голяма печалба.Тези които ти казват да инвестират , ти продават акции ,злато ,крипто ,имоти , и каквото се сетиш , пак срещу пари .Е за какво са им обезценени пари ? Бъфет щото нищо не знае човека , преди повече от година продаде всички инвестиции и държи кеш . Той ли не знае ?

    Коментиран от #27, #41

    11:32 27.05.2026

  • 27 Георги

    0 7 Отговор

    До коментар #26 от "икономист":

    в такъв случай ги дръж и се мисли за българският Бъфет или ходи ги харчи навън, че е по-евтино и ще печелиш от това.

    Коментиран от #29, #51

    11:35 27.05.2026

  • 28 ха ха

    8 0 Отговор
    Не е точно така.
    Предлагането винаги се е било над търсенето. При тази демография и при надценяването на всеки коптор, няма как да е другояче.

    Новото в случая е, че този факт вече не може да бъде крит, поради наличието на обладатели на коптори, които са отчаяни за кинти.

    11:36 27.05.2026

  • 29 икономист

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Георги":

    Ти сигурно си по запознат от всички банкери , които явно не са много умни да раздават пари на 2-% лихва , при 6 % инфлация ?

    Коментиран от #34

    11:39 27.05.2026

  • 30 Това е факт

    9 0 Отговор

    До коментар #18 от "Тотал":

    При една съпоставка имот преди две години струваше два пъти по-евтино на цени в лева. Толкова беше реалната стойност на имота според стандарта на живот. Сега същия имот се продава двойно повече и в евро, но не отговаря на стойността си защото българина не е повишил стандарта си на живот а са повишени цените изкуствено. Заплатите се преобразуваха 2 към 1, но цените са 1към 1. Това говори за обедняване а не обратното. Ако някой си мисли, че това е нормално значи жестоко се заблуждава. Спада на недвижимото имущество е факт и ще достигне реалната стойност на обекта. Тези с големите заеми за апартаментче скоро ще скачат през балкона.

    11:40 27.05.2026

  • 31 До края на годината

    3 1 Отговор
    даже и в медиите нещата ще се наричат с истинските им думи - първите месеци на годината беше лек застой в ръста, после балансиране между очакванията на продавачи и купувачи, сега се доближаваме до истината. Познат е майстор по бани и вътрешно строителство. Има обекти до края на годината и го търсят и за след това, ама е известно как работи и много хора предпочитат да изчакат, но да им го направи той. От около месец ми казва, че всеки ден други "майстори" му звънят да питат за обекти, че имали работа за още две седмици и после радио тишина, обещават сериозни проценти, съвестна работа, нямало да го посрамят и т.н. Отказва им, затваря телефона и ги псува, защото за него един от десет от тях нещо разбира и може, останалите само му подбиват работата и реномето на бранша. Сделките заради евроистерията миналата година за мен издърпаха покупки за години напред, ЕЦБ ще качва лихвения процент вероятно два пъти само до края на 2026, безработицата в София и България като цяло няма да върви надолу, а нагоре, може да видите и пазарът на труда в САЩ, дори и създадените работни места в последно време, сериозен ръст на горивата води първоначално до инфлация в доста сектори, а впоследствие до сериозен спад в потреблението. И въпреки това - очаквам сериозен спад на продажбите и почти никакъв спад в цената засега, освен от хора, които са много на зор да продават. Влоши ли се обаче икономическото положение след година-две - не се знае, излязат ли много завършени и непродадени

    11:41 27.05.2026

  • 32 не всеки може

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "Мурка":

    При така надценените имоти, едина ипитека удря вноска като в САЩ. Но наемателите просто нямат такива доходи. Отваря се една ножица - 400 евро реален възможен доход от наем / дългосрочно безп рекъсвания/ и ипотека по 1000 евро / тук прекъсвания няма как да има, ако закъснееш 4 месеца и си на ЧСИ/.
    Отделно такива цени ще лашнат такси, данъци и режийни то тава рано или късно.

    11:44 27.05.2026

  • 33 народа

    5 0 Отговор
    Чакай да му обясня на колегата , който каза че центата миналия Май е била 150 к евро и тези 150 к , ако не са в банка загубатае 9 к евро .Сега колега , тези 150 к евро ако си ги набутал в тухли , се молиш накой да ти даде поне 120 , че загубата ти да е само 30 к ,защото официалните данни сочат , че само за 3 месеца , цената на кв.м е паднала със 100 евро .Демек ако си куппил 150 кв.м , си вече назад със 15 к евро . Айде лек ден .

    Коментиран от #35

    11:48 27.05.2026

  • 34 Георги

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "икономист":

    всъщност лихвите по ипотечните кредити февруари бяха 2,19% - 3,14% . Декември купих апартамент на акт 14 за 180000 евро, а банката го оцени на 255000 евро за края на тази година, когато ще излезе акт 16. Може би смяташ, че се е вътрила и няма идея от ипотечни кредити? Бяха съвсем наясно със забавянето и очакваното плато в цените, и те и строителите, но никой не очаква да е на загуба от тези сделки. Всичко е калкулирано, дори очакваният скок в лихвите, предлагаха и твърда лихва за 5 години от 2,9% или нещо такова, иначе казано до 5 години лихвите ще скочат за всички текущи кредити и средно ще е около 2,9%. Банката е последният, който ще се прецака с неизгоден кредит.

    Коментиран от #36, #39

    11:57 27.05.2026

  • 35 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "народа":

    за да не се повтарям виж коментар 29 и кажи, мислиш ли че банката се набута с тоя кредит и вече е на загуба?

    11:58 27.05.2026

  • 36 икономист

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Георги":

    Аз пък купих злато на 1500 долара за унция , сега е 4500 долара за унция .Купих сребро за 40 долара за унция , сега е 76 долара за унция ,купих земеделска земя отдавна и нама да споменавам цената , но ми носи всяка година рента .Два напъно изплатени апатраманта , едния 102 кв,м , другия 86 кв.м , та затова държа кеш .Това е щото не разбирам

    Коментиран от #43, #49

    12:02 27.05.2026

  • 37 първия урок

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Де си бе?":

    Това което пише по медиите или се вижда на екрана не значи нищо преди да успееш да осъществиш реална продажба.
    2500 евро на м2 за коптор при това сметнато с общите части, мазата, терасата / висяща над нищото/ и стълбището :)))
    Това наистина е чуден виц. Но нищо де. ПОмечатаха си година някъде, не е зле.

    12:04 27.05.2026

  • 38 преди време

    5 0 Отговор
    Ви обърнах внимание на една обява:

    "Давам под наме тристаен апартамен на седмия етаж за 150 евро на месец. Не е измазан и не е обзаведен, подходящ е за склад за 2-3 месеца"

    Реална обява в този сайт. Отачаян за 300 евро собственик.
    Друга обява: Продвам чуденс склад / маза демек/ за 7 000 евро София!
    Друг отчаян собственик.
    Досега отделни мази не бяха се продавали. Остана някой терасата си да обяви, друг стаичката за чистачката межу етажите.
    Кулата от карти се пропуква. Трябват им парите, но вярват че имота им е безценен, та се чудят каква мизерия да обявят за някое евро.

    12:08 27.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Георгииии

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Георги":

    Цените никога няма само да растат или само да падат но живота на един човек трае 70-80 години. Затова спрете да използвате имотите като банкомат а ги ползвайте по предназначение

    12:12 27.05.2026

  • 41 не е майтап

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "икономист":

    Това е най-голямата камара кеш събирана в целокупната история на човечеството откакто има хариени валути.
    Никога никой не е окрупнявал такава директна кешова туплака. И на мен ми е интересно къде ще потече и кога.
    Като гледам как облигациите чукнаха 5% и май ще идат още нагоре, сещам се къде ще идат част от кинтите.

    12:12 27.05.2026

  • 42 Аз Кочо

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Мурка":

    Всички това правите отдавате под наем, на кого? 8!пр от българите живеят под наем а 90 притежават поне един имот

    12:15 27.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 НЯМАТЕ ЛИ ПОООНЕ ПОЛОВИНАТА

    4 0 Отговор
    ОТ ПАРИТЕ ЗА ЖИЛИЩЕ НЕ ТЕГЛЕТЕ КРЕДИТ.......

    Коментиран от #45

    12:19 27.05.2026

  • 45 Сър Уинстън

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "НЯМАТЕ ЛИ ПОООНЕ ПОЛОВИНАТА":

    Сега като окапят презрелите круши, може да се купи и при друга сметка!

    12:20 27.05.2026

  • 46 Аз Кочо

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Може и така":

    Къде е твоята ЛОКАЦИЯ? В България, в София - най бедната държава и столица в ЕС ! Е кофти ти е локацията....ю

    12:20 27.05.2026

  • 47 Аз Кочо

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Георги":

    Вуе, парите се обезценяват с времето но не изчезват като при продажбата на купен имот при сринат пазар хахах тоест загубата ти е накуп от инфлацията и от главницата апа ако имаш и кредит ще си още по добре хахах

    12:23 27.05.2026

  • 48 Аз Кочо

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Георги":

    Затова вуе не купувай в България където инфлацията е най висока в ЕС купи си там където е ниска например във Франция или Австрия. Инфлацията на услугите и на стоките няма нищо общо с инфлацията в цените на имотите ама ти отде да знаеш

    Коментиран от #50

    12:25 27.05.2026

  • 49 Георги

    1 2 Отговор

    До коментар #36 от "икономист":

    очевидно си вложил в злато, сребро и земя. Какъв кеш ми говориш?

    12:25 27.05.2026

  • 50 Георги

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Аз Кочо":

    скокът в цените на материалите и труда влияе и на цената на имотите, така че не е като да няма нищо общо. Има една цена дето и да искат строителите няма да паднат под нея. Колкото до балона последната година-две, писах за него още в 6 коментар.

    12:28 27.05.2026

  • 51 Аз Кочо

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Георги":

    Автоматичният двуцифрен ръст на заплатите в държавния сектор приключи а в частния никога не е имало такъв ръст. Тоест покупателната ти способност пада с 6 пр. официално а не официално с много.
    От там има намаление на потреблението и срив в сделките с имоти. Хоратнаще харчат само за най необходимото плюс кредита. Така че инфлацията те яде заедно с имотя ти който никой няма да иска да купи при тези обстоятелства. Печалбата ти от имота е на оризова хартия или на папирос.тоест НИКАКВА

    Коментиран от #53

    12:30 27.05.2026

  • 52 шаа

    3 0 Отговор
    а какво стана с поредицата статии тук за засиления интерес на купувачите към този или онзи тип имоти? да обръщаме ли вече палачинката?

    12:30 27.05.2026

  • 53 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Аз Кочо":

    печалба от имот няма, освен ако не са ти го подарили или не си уцелил балон да продадеш. Аз не съм го купил с цел печалба.

    Коментиран от #54

    12:34 27.05.2026

  • 54 има печалба но най вече

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Георги":

    има набутка.
    Да купиуш за потребление е добре. Но само ако алтернативните ти разходи са по-големи.
    Ако си взел за 200 000 - 250 000 апартаментче, което е 10-15 годишен доход, това си е набутване на една степен. Освен ако не е в Монако, Манхатън, Ориндж Кауни и други точки представляващи 1 промил от пазара.
    Когато имотите са били добра инвестиция и са носили рустове за икономиката, цената на средния имот е била 2.4 годишни брутни зпалати. После до 5 се приема за поносимо. От там нататък е диво изнудване и съсипия за всеки млад човек който не разчита на краденото от мама и тате.
    Накратко - на тези доходи нелуксозен апартамент в София 2-3 стаи трябва да е към 80 000 евро. Толкоз.

    12:41 27.05.2026