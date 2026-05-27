DARA става милионерка, вижте какъв хонорар ще взима

27 Май, 2026 11:16 3 247 42

Музикални експерти предричат, че минималната сума за нейно едночасово появяване на сцена вече ще започва от 20, дори 30 хиляди евро

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова

DARA, която и досега печелеше добре, защото получаваше по десетина хиляди евро хонорари, ще стане една от най-богатите български поп звезди. Може би финансово ще отстъпва единствено на великата Лили Иванова. DARA се очертава да се превърне в милионерка в следващите няколко години.

Този безпрецедентен материален възход е директно следствие от нейната историческа победа на престижния международен конкурс "Евровизия" с песента "Бангаранга".

Въпреки че самият конкурс по традиция не носи директни парични награди, той осигурява мащабна глобална платформа, която моментално трансформира моралния триумф в изключително сериозни финансови дивиденти, отчита "Уикенд".

Основен двигател на тези бъдещи милиони е светкавичното стартиране на международна търговия с мърчандайзинг продукти, носещи нейния лик и името на хита ѝ.

В Съединените щати веднага е пусната цяла серия от стоки като маркови суитшърти, тениски, чаши и пазарски чанти, които се продават в масов тираж. Тъй като изпълнителката е официално вписана сред авторите на парчето, тя има пълното право на сериозен процент от продажбите за авторски права. Паралелно с това българският пазар също се наводнява с тематични артикули, включително характерните за визията ѝ цветни кичури за коса.

Освен приходите от търговски стоки, победата катапултира и преките хонорари на певицата за единични концертни участия до рекордни за родната поп сцена нива.

Музикални експерти предричат, че минималната сума за нейно едночасово появяване на сцена вече ще започва от 20, дори 30 хиляди евро.

Към това се добавят и мащабни рекламни договори с международни компании за цяла Европа, които тепърва започват да валят към 27-годишната варненка. Очаква се тя да стане рекламно лице на разнообразни брандове, което ще увеличи съдържанието на банковите ѝ сметки в пъти.

Всички тези глобални предложения обаче ще преминават през строгата цедка на нейния официален продуцент Саня Армутлиева и компанията "Вирджиния рекърдс". Двете заедно ще преценяват кои договори от най-големите световни музикални гиганти да бъдат приети и кои отхвърлени, тъй като мениджмънтът държи ексклузивните права над кариерата ѝ.

В крайна сметка бъдещето на DARA на световния връх зависи от умишлени бизнес ходове и постоянна работа, за да не остане победата просто един изолиран звезден миг. Този огромен професионален успех е подплатен и от силна лична подкрепа в лицето на нейния съпруг д-р Ервин Иванов, който я е мотивирал да не се отказва в моменти на криза.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

  • 1 честен ционист

    22 24 Отговор
    Скоро всички ще сте фалшиви милионери, като през 97-ма.

    11:18 27.05.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    15 21 Отговор
    вместо евровизия, догодина русия ще зарадва столичани със заря

    Коментиран от #34

    11:18 27.05.2026

  • 3 1488

    19 16 Отговор
    у делиурмана dara е известна като dicme

    11:19 27.05.2026

  • 4 1488

    14 8 Отговор
    ама туй DARA ЕТ ли е или ООД ?

    11:19 27.05.2026

  • 5 Хи хи хи

    19 12 Отговор
    Азис и Софи са милионери ся и безДара
    Циганизация!

    11:19 27.05.2026

  • 6 Родител

    30 13 Отговор
    Става защото заслужава
    Има талант и работи много.

    11:19 27.05.2026

  • 7 кой мy дpeмe

    6 18 Отговор
    под юмручето на румен всички ще сте милионери

    11:20 27.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Цвете

    15 8 Отговор
    ДА БЪДЕ.! ТЯ ПОСТИГНА ТОВА, КОЕТО МЕЧТАЕШЕ.ПРОЗОРЕЦЪТ Е ШИРОКО ОТВОРЕН И ДА ЛЕТИ НА СВОЯТА СЛАВА, ПОСТИГНАТО С ТРУД, А НЕ С ДАЛАВЕРИ ,НАЛИ? 👏❤️💯🇧🇬👍🌺❤️

    11:23 27.05.2026

  • 10 Логика

    20 7 Отговор
    Дано, заслужава.

    11:24 27.05.2026

  • 11 сметки без кръчмаря

    11 11 Отговор
    Мижав интерес от страна на публиката

    11:24 27.05.2026

  • 12 Студопор

    28 6 Отговор
    Стига с тая Дара вече!! Кажете за шахматистите, за математиците, за спортистите ни, които също взеха златни и сребърни медали!!
    Тях Президент и Министър председател не ги поздравиха!! Нямаше делегации по посрещането! Червени пътеки нямаше! Медийното внимание беше сведено до минимум.
    За разлика от Дара, на тях победата им не беше подарена от псевдо-конкурс. Те си я ИЗВОЮВАХА!!!

    Коментиран от #17

    11:26 27.05.2026

  • 13 Данчо

    24 3 Отговор
    Момичето заслужава всичко това, но се опасявам, че по-скоро ще бъде изстискана от мениджърката си, както се изстисква лимон.

    11:27 27.05.2026

  • 14 Соваж бийби

    20 5 Отговор
    На Дара не съм фен и песента е тъпа,ама щом дават на глупави футболисти без диплом милиони ,хора които само гони топката по цял ден и нищо друго освен отпадъци в тоалетната ,да дават и на артисти ,защо не .И да ги харчи в България ,да налива пари в бг.хазна!

    Коментиран от #19

    11:27 27.05.2026

  • 15 БАРС

    10 5 Отговор
    НАПРЕД ДАРА ПРАВИ ХИТОВЕ ЧАЛГАДА ЛА ПАДНЕ НА КОЛЕНЕ ПРЕД ТЕБЕ .ЧАЛГАТА ТРЯБВА ДА ИЗЧЕЗНЕ ЗА ВИНАГИ РАЗНИ КЮЧЕСКИЙСКИ ИЩПЪЛНЕНИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАБРАНЯТ СЪС ЗАКОН ДОРИ И ПО СВАДБИТЕ.КЮЧЕКА НЕ Е НИТО ЦИГАНСКИ ФООКЛОР НИТО Е ТУРСКИ ЗА БЪЛГАРСКИ ДА НЕ ГОВОРИМ .ИЗМИСЛЕН Е ОТ СЪРБИТЕ..НЕ ЗНАМ НО ПО ВРЕМЕ НА СОЦА АЗ НЕ ПОМНЯ НЯКОЙ ДА Е ДРУНКАЛ КЮЧЕЦИ.

    11:27 27.05.2026

  • 16 БУКВАТА "Ч"

    1 4 Отговор
    Нюхането на рози не е за всеки нюхащ...
    Розата първоначално свежа утрешна роса е по ръсена по затворената чашка...
    Слънцето.... Лъч на Слънцето е важен в пещерата на Дара...
    Както Слънчогледчо - гледа Слънцето..
    То Розата след Сутрешната Баня се пробужда..
    Отваря Чашката при Първото докосване на Сутрешните лъчи и Диша ли диша..
    омайна Сладка - да от Розата Дара прави сладко. Та пуква се рано пъпката и започва да излъчва миризма ухайна. Слънцето дава Лъчи и обратно получава цъфнала ухаеща Розова Усмивка... И пчеличките събират и те горкичките Розов Мед - за радост на Дара...
    И за радост на Човека на Дара китка Роза в стиска да продума.... Любов...
    Цъфтеж... Розова Долина... Розово Масло...
    и Парфюмче за Дара...

    Коментиран от #20

    11:29 27.05.2026

  • 17 Пропускаш

    9 8 Отговор

    До коментар #12 от "Студопор":

    че благодарение на Дара светът разбра за България. Повечето на запад нямат идея какво е това България, и благодарение на Дара много туристи ще дойдат за Евровизия да оставят милиони евра в страната ни догодина. Шахматистите и математиците добре, но от тях файда няма реална. А благодарение на Дата икономиката ни ще спечели милиони. Затова я посрещат министри и кметове.

    Коментиран от #24

    11:36 27.05.2026

  • 18 БУКВАТА "Ч"

    0 4 Отговор
    Дара, Свежи Български Рози за Теб,
    от нас Българите - децата на Слънцето!

    Ти получи ли светъл Слънчев Лъч (импулс,
    енергия от видимия спектър) отбит от Полумесеца
    и препратен чрез огледалото на Турчина два дни преди да пееш БАНГАРАНГА?

    Не те ли озари Златоносен Дъжд... нещо като
    тръпка при мирис от Зюмбюл?

    Ти успя ли да се метнеш на вихъра от вихрогонски вик?

    Какво стана не Разбрах от твойта песен БАНГАРАНГА?

    Кажи, кажи, не се срамувай!

    11:39 27.05.2026

  • 19 На нея

    11 2 Отговор

    До коментар #14 от "Соваж бийби":

    не й ги дава държавата тия пари, не са ги взели от нашите данъци. Това са си лични нейни печалби от продажби и реклама основно в САЩ. Така че не й бройте парите -- нейни са си.

    Коментиран от #30

    11:39 27.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Лицемерни 60клуци

    12 0 Отговор
    Що паразити ще се "нагушат" покрай това момиче,не е истина

    11:40 27.05.2026

  • 22 Сточко Христов

    6 0 Отговор
    За мен нема ли да има нящо?

    11:42 27.05.2026

  • 23 Кауфланд

    6 1 Отговор
    Хареса тази новина

    11:42 27.05.2026

  • 24 Макето

    6 3 Отговор

    До коментар #17 от "Пропускаш":

    Не омаловажавам успеха на Дара, но внимание заслужават всички, които се трудят и имат талант. Синът ми е един от тях и какво? Ще получава стипендия от Тръмп и ще остане да работи след това в Щатите(дано да не съм прав). И държавата, която го е създала, ще ръкопляска. Защо?

    11:43 27.05.2026

  • 25 БУКВАТА "Ч"

    0 4 Отговор
    Бъдете Достойне Деца на Слънцето...

    Бъдете Достойни Чеда на Achilles

    Бъдете Достойни Чеда на Orfey

    Бъдете Достойни Деца На Перперикон

    Бъдете Достойни Деца на Spartacus

    Бъдете Достойни Чеда на Alexander the Great

    Бъдете Достойни Чеда на Ulfila

    Бъдете Достойни Чеда на Constantine the Great

    Бъдете Достойни Чеда на Attila the Hun

    Бъдете Достойни Чеда на Isperih

    Бъдете Достойни Чеда на Simeon

    Бъдете Достойни Чеда на Paisij

    Бъдете Достойни Чеда на Rakovski

    Бъдете Достойни Чеда на Botev

    Бъдете Достойни Чеда на Levski

    Бъдете Достойни Чеда на Vazov

    Бъдете Достойни Чеда на Цар Boris

    Бъдете Достойни Чеда на Цар Simeon

    Да Пребъде във Вековете БЪЛГАРИЯ с уникалната песен на ДАРА - БАНГАРАНГА!

    11:44 27.05.2026

  • 26 БУКВАТА "Ч"

    2 2 Отговор
    Ако до всяко добро същество
    застане поне още едно
    ех, предричам такъв живот,
    че само си викам: Дано.

    Ако към тези две същества
    прибавим и още две
    ти знаеш ли колко прави това
    най-малко хиляда и две.

    Дано (6)
    до всяко добро същество
    застане поне още едно.
    Тогава (2) предричам такъв живот,
    че само си викам: Дано!
    Тогава престава да те е страх
    и от страха те е срам.
    Щом има някой със теб, с мен и със тях
    щом няма никой сам.
    Щом ти е трудно не се колебай
    не страдай току-така
    Ела приятел и лапата дай
    и аз, Дара ще ти дам ръка!

    11:47 27.05.2026

  • 27 Саня Ермутлиева

    4 0 Отговор
    Грешка, кака ти Саня ще е милионерка.

    11:49 27.05.2026

  • 28 БУКВАТА "Ч"

    0 2 Отговор
    Изповедта на Муpад дюнеpджията от квартaл Дървеница, София

    (балада)

    По улицата крачи Лекси пoра
    с дю пeто си пленява всички хора.
    и решаваме завчас
    туй е работа за нас -
    Сашо, Муcтафа, Аcен и аз.

    На магистралата го заковахме
    в едно бунгало малко го вкарахме.
    Леле-мале до зарана
    мушкaхме го на дивaна -
    Сашо, Муcтафа, Аcен и аз.

    Но Лекси пoра бил е зарaзен
    това разбрахме подир някой ден.
    И при доктор Гарaбет
    всеки чака своя ред -
    Сашо, Муcтафа, Аcен и аз.

    Обаче таткото на Лекси пoра
    каза, че ще ни прати във зaтвора.
    Той крещя из махалата,
    ний стрoшихме му глaвата -
    Сашо, Муcтафа, Аcен и аз.

    Но Сашо влюби се във Лекси пoра -
    любимата „жена“ на много хора.
    Той разби едно сърце,
    ний пък тлъcтото гю зe -
    Сашо, Муcтафа, Аcен и аз.

    12:00 27.05.2026

  • 29 Лопата Орешник

    4 0 Отговор
    Дарето удари кьораво и ще изкара много парички! Това е ясно! Реклами, гледания, едно друго! Има друг проблем момата! Освен бангарангата тя просто няма друга песен, която някой да харесва! Има още един два напъна за хит, доста са зле , а освен тях всичко останало е трагедия!! И ще е много трудно след като взриви тълпата някъде с бангарангата да продължи купона, защото просто други песни няяяямааа!

    12:01 27.05.2026

  • 30 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "На нея":

    Нали казвам именно това ,по този начин се наливат пари в България нищо общ с данъци от хората по скоро тя ще дава на България данъци .

    12:01 27.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Топ Гън

    1 1 Отговор
    Ганьо се тресе от завист и брои парите на другите.

    12:05 27.05.2026

  • 34 Значи по думи на

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "кой мy дpeмe":

    др. Путин за 2025 Русия е превзела около 5 хил кв км. За 2024 малко по-малко. Да речем 5 хил. От Украйна остават 488 хил, Молдова и Румъния са към 270 хил заедно.

    До като дойдат на Дунава с този темп ще им трябват 152 години.

    Няма да е за следващата ша знайш…

    12:16 27.05.2026

  • 35 Айзомби

    1 1 Отговор
    Как няма да стане , като е жрица а бойко и е сводник.Иначе като певица я видяхме ,че нищо не струва , тя няма нито 1 хубава песен.

    12:17 27.05.2026

  • 36 Къдър Юкселов

    2 2 Отговор
    Поне да беше изпяла нещо стойностно тая рибна чорба..

    Коментиран от #41

    12:17 27.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 .....

    0 0 Отговор
    Оф,тамън се притесних,че няма госип за цингаманга😂

    12:18 27.05.2026

  • 39 БУКВАТА "Ч"

    0 1 Отговор
    Форумци......Изгледайте Филмчетата в Ютюб за БАНГАРАНГА - песента на Дара и ми кажете с каква РЕЛИГИЯ Ви се напълни ДУШАТА БЪЛГАРСКА..!

    12:24 27.05.2026

  • 40 БУКВАТА "Ч"

    0 1 Отговор
    Третокласният ум е щастлив само тогава, когато мисли с мнозинството.
    Второкласният ум е щастлив само тогава, когато мисли с малцинството.
    Първокласният ум е щастлив само тогава, когато мисли.

    12:26 27.05.2026

  • 41 Друго си е да беше някоя

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Къдър Юкселов":

    Руска раZпоретина викаш.

    12:31 27.05.2026

  • 42 Да и е честито!

    0 0 Отговор
    Аз не и завиждам. Сега всичко си зависи от нея.

    12:31 27.05.2026