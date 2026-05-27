DARA става милионерка, вижте какъв хонорар ще взима

DARA, която и досега печелеше добре, защото получаваше по десетина хиляди евро хонорари, ще стане една от най-богатите български поп звезди. Може би финансово ще отстъпва единствено на великата Лили Иванова. DARA се очертава да се превърне в милионерка в следващите няколко години.
Този безпрецедентен материален възход е директно следствие от нейната историческа победа на престижния международен конкурс "Евровизия" с песента "Бангаранга".
Въпреки че самият конкурс по традиция не носи директни парични награди, той осигурява мащабна глобална платформа, която моментално трансформира моралния триумф в изключително сериозни финансови дивиденти, отчита "Уикенд".
Основен двигател на тези бъдещи милиони е светкавичното стартиране на международна търговия с мърчандайзинг продукти, носещи нейния лик и името на хита ѝ.
В Съединените щати веднага е пусната цяла серия от стоки като маркови суитшърти, тениски, чаши и пазарски чанти, които се продават в масов тираж. Тъй като изпълнителката е официално вписана сред авторите на парчето, тя има пълното право на сериозен процент от продажбите за авторски права. Паралелно с това българският пазар също се наводнява с тематични артикули, включително характерните за визията ѝ цветни кичури за коса.
Освен приходите от търговски стоки, победата катапултира и преките хонорари на певицата за единични концертни участия до рекордни за родната поп сцена нива.
Музикални експерти предричат, че минималната сума за нейно едночасово появяване на сцена вече ще започва от 20, дори 30 хиляди евро.
Към това се добавят и мащабни рекламни договори с международни компании за цяла Европа, които тепърва започват да валят към 27-годишната варненка. Очаква се тя да стане рекламно лице на разнообразни брандове, което ще увеличи съдържанието на банковите ѝ сметки в пъти.
Всички тези глобални предложения обаче ще преминават през строгата цедка на нейния официален продуцент Саня Армутлиева и компанията "Вирджиния рекърдс". Двете заедно ще преценяват кои договори от най-големите световни музикални гиганти да бъдат приети и кои отхвърлени, тъй като мениджмънтът държи ексклузивните права над кариерата ѝ.
В крайна сметка бъдещето на DARA на световния връх зависи от умишлени бизнес ходове и постоянна работа, за да не остане победата просто един изолиран звезден миг. Този огромен професионален успех е подплатен и от силна лична подкрепа в лицето на нейния съпруг д-р Ервин Иванов, който я е мотивирал да не се отказва в моменти на криза.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
11:18 27.05.2026
2 кой мy дpeмe
Коментиран от #34
11:18 27.05.2026
3 1488
11:19 27.05.2026
4 1488
11:19 27.05.2026
5 Хи хи хи
Циганизация!
11:19 27.05.2026
6 Родител
Има талант и работи много.
11:19 27.05.2026
7 кой мy дpeмe
11:20 27.05.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Цвете
11:23 27.05.2026
10 Логика
11:24 27.05.2026
11 сметки без кръчмаря
11:24 27.05.2026
12 Студопор
Тях Президент и Министър председател не ги поздравиха!! Нямаше делегации по посрещането! Червени пътеки нямаше! Медийното внимание беше сведено до минимум.
За разлика от Дара, на тях победата им не беше подарена от псевдо-конкурс. Те си я ИЗВОЮВАХА!!!
Коментиран от #17
11:26 27.05.2026
13 Данчо
11:27 27.05.2026
14 Соваж бийби
Коментиран от #19
11:27 27.05.2026
15 БАРС
11:27 27.05.2026
16 БУКВАТА "Ч"
Розата първоначално свежа утрешна роса е по ръсена по затворената чашка...
Слънцето.... Лъч на Слънцето е важен в пещерата на Дара...
Както Слънчогледчо - гледа Слънцето..
То Розата след Сутрешната Баня се пробужда..
Отваря Чашката при Първото докосване на Сутрешните лъчи и Диша ли диша..
омайна Сладка - да от Розата Дара прави сладко. Та пуква се рано пъпката и започва да излъчва миризма ухайна. Слънцето дава Лъчи и обратно получава цъфнала ухаеща Розова Усмивка... И пчеличките събират и те горкичките Розов Мед - за радост на Дара...
И за радост на Човека на Дара китка Роза в стиска да продума.... Любов...
Цъфтеж... Розова Долина... Розово Масло...
и Парфюмче за Дара...
Коментиран от #20
11:29 27.05.2026
17 Пропускаш
До коментар #12 от "Студопор":че благодарение на Дара светът разбра за България. Повечето на запад нямат идея какво е това България, и благодарение на Дара много туристи ще дойдат за Евровизия да оставят милиони евра в страната ни догодина. Шахматистите и математиците добре, но от тях файда няма реална. А благодарение на Дата икономиката ни ще спечели милиони. Затова я посрещат министри и кметове.
Коментиран от #24
11:36 27.05.2026
18 БУКВАТА "Ч"
от нас Българите - децата на Слънцето!
Ти получи ли светъл Слънчев Лъч (импулс,
енергия от видимия спектър) отбит от Полумесеца
и препратен чрез огледалото на Турчина два дни преди да пееш БАНГАРАНГА?
Не те ли озари Златоносен Дъжд... нещо като
тръпка при мирис от Зюмбюл?
Ти успя ли да се метнеш на вихъра от вихрогонски вик?
Какво стана не Разбрах от твойта песен БАНГАРАНГА?
Кажи, кажи, не се срамувай!
11:39 27.05.2026
19 На нея
До коментар #14 от "Соваж бийби":не й ги дава държавата тия пари, не са ги взели от нашите данъци. Това са си лични нейни печалби от продажби и реклама основно в САЩ. Така че не й бройте парите -- нейни са си.
Коментиран от #30
11:39 27.05.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Лицемерни 60клуци
11:40 27.05.2026
22 Сточко Христов
11:42 27.05.2026
23 Кауфланд
11:42 27.05.2026
24 Макето
До коментар #17 от "Пропускаш":Не омаловажавам успеха на Дара, но внимание заслужават всички, които се трудят и имат талант. Синът ми е един от тях и какво? Ще получава стипендия от Тръмп и ще остане да работи след това в Щатите(дано да не съм прав). И държавата, която го е създала, ще ръкопляска. Защо?
11:43 27.05.2026
25 БУКВАТА "Ч"
Бъдете Достойни Чеда на Achilles
Бъдете Достойни Чеда на Orfey
Бъдете Достойни Деца На Перперикон
Бъдете Достойни Деца на Spartacus
Бъдете Достойни Чеда на Alexander the Great
Бъдете Достойни Чеда на Ulfila
Бъдете Достойни Чеда на Constantine the Great
Бъдете Достойни Чеда на Attila the Hun
Бъдете Достойни Чеда на Isperih
Бъдете Достойни Чеда на Simeon
Бъдете Достойни Чеда на Paisij
Бъдете Достойни Чеда на Rakovski
Бъдете Достойни Чеда на Botev
Бъдете Достойни Чеда на Levski
Бъдете Достойни Чеда на Vazov
Бъдете Достойни Чеда на Цар Boris
Бъдете Достойни Чеда на Цар Simeon
Да Пребъде във Вековете БЪЛГАРИЯ с уникалната песен на ДАРА - БАНГАРАНГА!
11:44 27.05.2026
26 БУКВАТА "Ч"
застане поне още едно
ех, предричам такъв живот,
че само си викам: Дано.
Ако към тези две същества
прибавим и още две
ти знаеш ли колко прави това
най-малко хиляда и две.
Дано (6)
до всяко добро същество
застане поне още едно.
Тогава (2) предричам такъв живот,
че само си викам: Дано!
Тогава престава да те е страх
и от страха те е срам.
Щом има някой със теб, с мен и със тях
щом няма никой сам.
Щом ти е трудно не се колебай
не страдай току-така
Ела приятел и лапата дай
и аз, Дара ще ти дам ръка!
11:47 27.05.2026
27 Саня Ермутлиева
11:49 27.05.2026
28 БУКВАТА "Ч"
(балада)
По улицата крачи Лекси пoра
с дю пeто си пленява всички хора.
и решаваме завчас
туй е работа за нас -
Сашо, Муcтафа, Аcен и аз.
На магистралата го заковахме
в едно бунгало малко го вкарахме.
Леле-мале до зарана
мушкaхме го на дивaна -
Сашо, Муcтафа, Аcен и аз.
Но Лекси пoра бил е зарaзен
това разбрахме подир някой ден.
И при доктор Гарaбет
всеки чака своя ред -
Сашо, Муcтафа, Аcен и аз.
Обаче таткото на Лекси пoра
каза, че ще ни прати във зaтвора.
Той крещя из махалата,
ний стрoшихме му глaвата -
Сашо, Муcтафа, Аcен и аз.
Но Сашо влюби се във Лекси пoра -
любимата „жена“ на много хора.
Той разби едно сърце,
ний пък тлъcтото гю зe -
Сашо, Муcтафа, Аcен и аз.
12:00 27.05.2026
29 Лопата Орешник
12:01 27.05.2026
30 Соваж бейби
До коментар #19 от "На нея":Нали казвам именно това ,по този начин се наливат пари в България нищо общ с данъци от хората по скоро тя ще дава на България данъци .
12:01 27.05.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Топ Гън
12:05 27.05.2026
34 Значи по думи на
До коментар #2 от "кой мy дpeмe":др. Путин за 2025 Русия е превзела около 5 хил кв км. За 2024 малко по-малко. Да речем 5 хил. От Украйна остават 488 хил, Молдова и Румъния са към 270 хил заедно.
До като дойдат на Дунава с този темп ще им трябват 152 години.
Няма да е за следващата ша знайш…
12:16 27.05.2026
35 Айзомби
12:17 27.05.2026
36 Къдър Юкселов
Коментиран от #41
12:17 27.05.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 .....
12:18 27.05.2026
39 БУКВАТА "Ч"
12:24 27.05.2026
40 БУКВАТА "Ч"
Второкласният ум е щастлив само тогава, когато мисли с малцинството.
Първокласният ум е щастлив само тогава, когато мисли.
12:26 27.05.2026
41 Друго си е да беше някоя
До коментар #36 от "Къдър Юкселов":Руска раZпоретина викаш.
12:31 27.05.2026
42 Да и е честито!
12:31 27.05.2026