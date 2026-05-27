Кристъл Палас троумфира в Лига на Конференциите

Кристъл Палас е новият властелин в Лигата на конференциите за сезон 2025/26. Клубът от Лондон победи с 1:0 Райо Валекано във финала на стадион "Ред Бул Арена" в Лайпциг. Жан-Филип Матета донесе мечтаното отличие, отбелязвайки единствения гол в 51-вата минута. Това е общо третият трофей за клуба под ръководството на Оливер Гласнер. Предишните две купи, спечелени под негово ръководство са ФА Къп (май 2025 г.) и Къмюнити Шийлд (август 2025 г.). Успехът е и първи европейски трофей в историята на клуба, с който Гласнер завършва престоя си начело на отбора.

В началото и двата отбора започнаха по-предпазливо и в първите десетина минути не видяхме нито едно голово положение пред някоя от двете врати.

В 10-ата минута Исмаила Сар отправи удар, който обаче бе блокиран и попадна право в ръцете на вратаря Аугусто Батала.

Първата спорна ситуация дойде в 20-ата минута, когато Папе Сис спъна откъсващия се Йереми Пино, но реферът реши, че няма да даде червен картон на защитника, а му вдигна само жълт.

В 25-ата минута Пеп Чавария центрира отлично пред вратата и Алемао стреля от воле, но не успя да уцели вратата отблизо.

В 39-ата минута Райо стигна до нов шанс, Унай Лопес получи на границата на наказателното поле и стреля от движение, като топката профуча опасно близо до гредата.

В добавеното време на първата част Кристъл Палас създаде най-добрата си възможност до момента. Топката бе центрирана към непокрития Тайрик Мичъл на метри от вратата, но той направи невероятен пропуск след изстрел с глава.

Второто полувреме започна ударно. В 51-вата минута Адам Уортън напредна през центъра и отправи силен удар, вратарят Батала се намеси неубедително и изби топката в краката на Жан-Филип Матета, който отблизо отбеляза за 1:0.

В 56-ата минута резултатът можеше да бъде удвоен. Йереми Пино стреля от фаул, като топката се отби първо от лявата, а след това и от дясната греда, а при последвалото разбъркване защитник изчисти топката, която за втори път срещна лявата греда.

Секунди по-късно Матета бе изведен на добра позиция, но като по чудо не успя да прати топката за втори път в мрежата на съперника.

Райо отговори с точен, но слаб удар на Алемао, който не затрудни особено Дийн Хендерсън, който уверено улови.

Кристъл Палас обаче продължаваше да е по-опасен и в 64-тата минута шанс се откри пред Исмаила Сар, чийто удар не бе никак безопасен, но мина встрани.

В заключителниту минути Райо Валекано опита натиск. В 75-ата минута Иси Паласон стреля от фаул, но встрани от вратата.

След това в 82-рата минута, при едно разбъркване пред вратата на Дийн Хендерсън, кълбото попадна в Серхио Камейо, чийто изстрел обаче бе крайно неточен и не застраши вратата на съперника.

В 88-ата минута шанс се откри и пред Флориан Лежюн, но и неговият удар с глава бе също толкова разочароващ.