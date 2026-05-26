"Орешник" вероятно е ударила позиции на руската армия в Донецк

Руските сили вероятно са изстреляли втора балистична ракета със среден обсег от типа "Орешник", която според съобщенията е имала техническа неизправност и е ударила окупираната Донецка област по време на вече мащабната и скъпоструваща серия от удари на 23 и 24 май.

Ако се потвърдят, тези съобщения биха показали, че една от всичките четири "Орешник", които руските сили са използвали досега във войната, е имала неизправност.

Това се посочва в анализа на Института за изследване на войната (ISW).

Украински източници от отворените данни за разузнавателна информация (OSINT) съобщиха на 25 май, че кадри от 24 май сочат, че руските сили са изстреляли втора ракета "Орешник", която е претърпяла техническа неизправност и е ударила обект в окупираната Донецка област.

Кадрите изглежда показват шест субмуниции, които удрят земята, а един от украинските източници на OSINT съобщи, че "Орешник" може да е ударил руски военни позиции близо до окупираните Авдиевка или Ясинувата. И двете на около 40 километра от фронтовата линия.

Агенцията за новини на украинското Министерство на отбраната (МО) "АрмиИнформ" оцени, че руската серия от удари срещу Украйна от 23 до 24 май е струвала около 361 милиона долара, включително 50 милиона долара за една ракета "Орешник" с малък обсег.

Използването на втора ракета "Орешник" от руските сили би увеличило разходите за серията от удари от 23 до 24 май до около 411 милиона долара.

Русия започна да засилва ударите срещу град Киев в нощта на 12 срещу 13 май, по-малко от ден след изтичането на примирието по повод Деня на победата в полунощ на 11 май - повече от седмица преди удара на Украйна срещу Старобилск.

Кремъл заяви, че ракетните и дроновите удари срещу град Киев от 23 срещу 24 май, които включваха над 90 ракети и 600 дрона, са били в отговор на удара срещу Старобилск.

На 25 май руското министерство на външните работи (МВнР) предупреди, че Кремъл ще започне "систематична" серия от удари срещу украински обекти на отбранителната промишленост, включително съоръжения за проектиране и производство на дронове, центрове за вземане на решения и щабове в град Киев.

Руското МВнР призова чуждестранните граждани, дипломатите и международните организации да напуснат град Киев и предупреди жителите на града да избягват военната и правителствената инфраструктура в града.

През цялата война руските сили са нанасяли удари по граждански, правителствени, отбранително-промишлени и военни обекти в град Киев.