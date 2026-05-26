Новини
Свят »
Украйна »
"Орешник" вероятно е ударила позиции на руската армия в Донецк
  Тема: Украйна

"Орешник" вероятно е ударила позиции на руската армия в Донецк

26 Май, 2026 21:20 1 707 96

  • русия-
  • украйна-
  • орешник-
  • ракети-
  • дронове-
  • владимир путин

Използването на втора ракета "Орешник" от руските сили би увеличило разходите за серията от удари от 23 до 24 май до около 411 милиона долара

"Орешник" вероятно е ударила позиции на руската армия в Донецк - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Руските сили вероятно са изстреляли втора балистична ракета със среден обсег от типа "Орешник", която според съобщенията е имала техническа неизправност и е ударила окупираната Донецка област по време на вече мащабната и скъпоструваща серия от удари на 23 и 24 май.

Ако се потвърдят, тези съобщения биха показали, че една от всичките четири "Орешник", които руските сили са използвали досега във войната, е имала неизправност.

Това се посочва в анализа на Института за изследване на войната (ISW).

Украински източници от отворените данни за разузнавателна информация (OSINT) съобщиха на 25 май, че кадри от 24 май сочат, че руските сили са изстреляли втора ракета "Орешник", която е претърпяла техническа неизправност и е ударила обект в окупираната Донецка област.

Кадрите изглежда показват шест субмуниции, които удрят земята, а един от украинските източници на OSINT съобщи, че "Орешник" може да е ударил руски военни позиции близо до окупираните Авдиевка или Ясинувата. И двете на около 40 километра от фронтовата линия.

Агенцията за новини на украинското Министерство на отбраната (МО) "АрмиИнформ" оцени, че руската серия от удари срещу Украйна от 23 до 24 май е струвала около 361 милиона долара, включително 50 милиона долара за една ракета "Орешник" с малък обсег.

Използването на втора ракета "Орешник" от руските сили би увеличило разходите за серията от удари от 23 до 24 май до около 411 милиона долара.

Русия започна да засилва ударите срещу град Киев в нощта на 12 срещу 13 май, по-малко от ден след изтичането на примирието по повод Деня на победата в полунощ на 11 май - повече от седмица преди удара на Украйна срещу Старобилск.

Кремъл заяви, че ракетните и дроновите удари срещу град Киев от 23 срещу 24 май, които включваха над 90 ракети и 600 дрона, са били в отговор на удара срещу Старобилск.

На 25 май руското министерство на външните работи (МВнР) предупреди, че Кремъл ще започне "систематична" серия от удари срещу украински обекти на отбранителната промишленост, включително съоръжения за проектиране и производство на дронове, центрове за вземане на решения и щабове в град Киев.

Руското МВнР призова чуждестранните граждани, дипломатите и международните организации да напуснат град Киев и предупреди жителите на града да избягват военната и правителствената инфраструктура в града.

През цялата война руските сили са нанасяли удари по граждански, правителствени, отбранително-промишлени и военни обекти в град Киев.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 35 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Госあ

    72 23 Отговор
    😂 ха ха ха ха розовите понита може и да поверват 😂

    Коментиран от #7, #15

    21:22 26.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    66 18 Отговор
    Щом го казва института на дедо Сорос/пия,требе да е верно!🦧🦍🥳🤣🤣🤣🤣🤣🖕

    Коментиран от #27, #67

    21:23 26.05.2026

  • 4 Соске

    72 16 Отговор
    Цел ден тука у факти се пускат куп дивотии спуснати им от зелето и другите подобни медии за удара с орешника,явно скоро ще лъсне истината какво са думнали руснаците щом либералните медии побесняха с воя

    Коментиран от #48, #53

    21:24 26.05.2026

  • 5 Точен

    59 18 Отговор
    Английското ИСВ е колективен автор на научно-фантастически разкази...

    21:24 26.05.2026

  • 6 Институт на краварските лъжци

    56 20 Отговор
    Пародия на лъжи и новини

    21:25 26.05.2026

  • 7 гост

    24 44 Отговор

    До коментар #1 от "Госあ":

    Нямат край руските мъка и позор , и няма да имат , хахахахах !!!

    Коментиран от #13

    21:25 26.05.2026

  • 8 АБЕ НАКРАЯ

    30 32 Отговор
    РУСНАЦИТЕ ЗАЩО НЕ СИ ПУСНАТ ЕДИН ОРЕШНИК НАД КРЕМЪЛ И ВСИЧКО ДА ПРИКЛЮЧВА....

    21:25 26.05.2026

  • 9 И Киев е Руски

    34 21 Отговор
    Освен това, един ядрен удар, дори и да е ужасяващ за Украйна, все още се тълкува на Запад като доказателство за слабостта на Русия. — За да се избегнат съмненията на Запада в търсенето му на доказателства за слабостта на Русия, ракетите трябва да бъдат насочени към Запада. Там има много доходоносни цели и те са напълно легитимни, тъй като Западът е затънал до гуша в този конфликт, който самият той инспирира

    21:25 26.05.2026

  • 10 Пич

    36 16 Отговор
    Но много по вероятно е ударила позиция, която не съществува, на ифицери от НАТО, които ги няма.....

    21:25 26.05.2026

  • 11 Овчар

    34 13 Отговор
    Големите играчи искат Украйна да бъде разрушена и вкарана в дълг до живот за възстановяването и ...! И ще успеят..

    21:26 26.05.2026

  • 12 Тодар Живков

    21 26 Отговор
    Има ли другари по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари. Това са българските комунисти.

    Коментиран от #19

    21:26 26.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Оффф

    34 13 Отговор
    "Руските удари им стрували 411 милиона."
    Ми имат пари - угаждат си.Нъл тъй.

    Коментиран от #36

    21:27 26.05.2026

  • 15 Ох горките

    30 11 Отговор

    До коментар #1 от "Госあ":

    Вече им се привиждат лешници навсякъде..

    21:27 26.05.2026

  • 16 Страшен фейк

    30 13 Отговор
    Къде е Сирски?!? Нещо май изчезна в гаражчетата с коминчетата.

    Коментиран от #60

    21:27 26.05.2026

  • 17 Последния Софиянец

    23 9 Отговор
    Най много се лъже на риболов и на война.

    Коментиран от #28

    21:28 26.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Има бе

    12 12 Отговор

    До коментар #12 от "Тодар Живков":

    Вие сороските комунисти

    21:29 26.05.2026

  • 20 Нямат край

    11 21 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #26

    21:29 26.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ...

    12 17 Отговор
    Нямам думи , страшно е положението при руснаците.

    Коментиран от #45

    21:30 26.05.2026

  • 23 гост

    12 17 Отговор

    До коментар #13 от "То и":

    Нали не си въобразявате , че сателитчетата са пропуснали да документират поредния руски позор и само чакат Кремъл да отрече , за да направят резила му двоен ??? Хахахахаха , мъка , мъка крепостническа , хахаха !!!

    Коментиран от #35, #72

    21:31 26.05.2026

  • 24 U крайна е руска

    15 11 Отговор
    ЧоХалите са на изчезване

    21:31 26.05.2026

  • 25 Точна статия

    11 22 Отговор
    Според геолокализирани кадри втория Орешник падна и затрупа окопите на 163-та мотострелкова бригада на руските нашественици като бяха погребани стотици от тях. Е бивши затворници повечето но и те бяха хора все пак. И е прав Зеленски който точно описа рашистката атака с Орешник - "Пълни неадекватници"

    Коментиран от #85

    21:31 26.05.2026

  • 26 То и

    17 7 Отговор

    До коментар #20 от "Нямат край":

    Паветната рендерастия - така!

    21:31 26.05.2026

  • 27 Ключовата дума в

    18 9 Отговор

    До коментар #3 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    заглавието е ВЕРОЯТНО.

    21:31 26.05.2026

  • 28 Факти закъсняха с новината

    6 10 Отговор

    До коментар #17 от "Последния Софиянец":

    това за объркания Орешник руснаците го казаха още на следващия ден

    21:32 26.05.2026

  • 29 шаа

    14 7 Отговор
    тези от институтчето сами не си вярват, само фракти им вярва безрезервно

    21:32 26.05.2026

  • 30 Русия

    15 7 Отговор
    Не вероятно,а със сигурност е ударила ан.лно Фон Пфайзер !

    21:32 26.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Мукаа..монголска Мукаа

    8 9 Отговор
    АааааааХахахаха
    На тия Узкоглази Алкашоре война им бе требе,..сами ше се довръшат тиа Пен ДЕЛИ..
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #43

    21:33 26.05.2026

  • 33 Зеленски

    16 8 Отговор
    Спомням си си същите информатори споделяха за чиповете от перални и за това че руснаците нямали патрони и се бият с лопатки.
    Същата информация сега и същите идиоти които се радват в коментарите.

    21:34 26.05.2026

  • 34 Град Козлодуй

    9 10 Отговор
    От руснак войник не става, в това е проблема.

    21:34 26.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Тези не се научиха че Русия

    14 8 Отговор

    До коментар #14 от "Оффф":

    не купува оръжие с $. Сама си го произвежда и то доста по - качествено от купешкото.

    21:34 26.05.2026

  • 37 Кремълският нелеп цирк

    8 12 Отговор
    Смешницииии московски - нищо не става от вас, мизерници некадърни!
    Не могат нищо да направят като хората тия пом.ияри...

    21:35 26.05.2026

  • 38 1500 дни

    8 12 Отговор
    РЕЗИЛ.

    Коментиран от #52

    21:35 26.05.2026

  • 39 Град Симитли

    9 5 Отговор
    Превод на написалите това:
    The Institute for the Eating of Shit !

    21:35 26.05.2026

  • 40 варна

    5 13 Отговор
    ами орешника дето се взриви в установката мин. седмица и рани сумати вати

    21:36 26.05.2026

  • 41 ООрана държава

    12 6 Отговор
    Източника на инфото пак ли е уркайнзкото разузнаване?

    21:36 26.05.2026

  • 42 Смех с ватенки

    5 10 Отговор
    Поне да бяха уцелили великата Мала Токмачка.🤣😂

    21:36 26.05.2026

  • 43 Академик проф. д-р:

    11 4 Отговор

    До коментар #32 от "Мукаа..монголска Мукаа":

    - Нашите дългогодишни изследвания доказаха по безспорен начин, че паветното говедо е ПО говедо от говедарското говедо...

    21:37 26.05.2026

  • 44 Охооо Института изплю камъчето за

    13 6 Отговор
    за втория Орешник. Само дето по-стар обичай е посочил, отбелязъл, анализирал...какво са му доставили УНИАН:):)

    Втория Орешник е бил срещу центъра изстрелял дроновете срещу общежитието. Добра работа е свършил. И се знае това от вчера! Украинците премълчаха това с надеждата да се покрие случая а медиите като щрауса с глава пясъка, но понеже вече не могат да крият, на втория ден започнаха с вътелите си, че втория Орешник бил неточен и се "поотклонил".

    21:37 26.05.2026

  • 45 БОЛШЕВИК

    7 8 Отговор

    До коментар #22 от "...":

    Капиталистическата система рухва по цял свят, за да се състои голям прелом и в Русия трябва истински да усетят на гърба си дивашкия капитализъм и да го ликвидират колкото се може по скоро!

    21:37 26.05.2026

  • 46 гост

    5 9 Отговор

    До коментар #35 от "То и":

    Колко повече искаш да гръмне и откъде мислиш тоя институт и всички други сайтове имат тази информация ??? Или искаш да я прочетеш в ТАСС и Известия ???? Хахахахаха !! Още оня ден имаше поне 10 сайта с нея , аз лично ще вчера я написах в коментар тука във факти !!!

    21:38 26.05.2026

  • 47 Мими Кучева🐕

    5 10 Отговор
    Ореха удари клетите раши 🦧🦍🥳🤣🤣🤣🤣🤣🖕хвърчаха ушанки разчленеени🦧🦍🥳🤣🤣🤣🤣🤣🖕огромна веселба 🦧🦍🥳🤣🤣🤣🤣🤣🖕

    21:38 26.05.2026

  • 48 00014

    10 7 Отговор

    До коментар #4 от "Соске":

    Ударили са центъра организирал нападението над училището в Луганск. Центърът е бил на югоизток от Харков, близо до фронта. Затова така цвилят тези. Защото в тези центрове винаги има кравари.

    21:39 26.05.2026

  • 49 А50

    8 5 Отговор
    Сирски где

    21:39 26.05.2026

  • 50 Орешник

    11 4 Отговор
    Не греши. Използването му е тактичен намек какво би се случило ако бъде зареден с каквото трябва.
    Също така е тактичен намек и към дипломатите да се изнесат навреме, защото ще има още удари и може станат косвени жертви.
    Изборът е техен вече.

    Коментиран от #65

    21:39 26.05.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Зелю

    8 10 Отговор

    До коментар #38 от "1500 дни":

    Е стига забележки! Ела да просиш по убаво!

    21:39 26.05.2026

  • 53 Объркан съм

    8 10 Отговор

    До коментар #4 от "Соске":

    Кой все пак е ударил трите гаража? Май верно с лопатите са ги думнали

    Коментиран от #74

    21:40 26.05.2026

  • 54 Заключение

    13 10 Отговор
    Тотален позор за Путлер и хунтата му. 🤣

    Коментиран от #69

    21:40 26.05.2026

  • 55 "Z-каналите:

    12 7 Отговор
    Камерата, която е записала първото падане на балистична ракета със среден обсег "Орешник", се намира в град Донецк и е насочена на север. Вижда се, че бойните глави навлизат в атмосферата с изключително висока скорост, което означава, че мястото на удара е Авдеевка, Донецка област."

    Коментиран от #83

    21:40 26.05.2026

  • 56 Нищо ново

    11 8 Отговор
    От 40 до 65 % от алкашкия военен арсенал е дефектен!
    88% е...с изтекъл технологичен срок! Официална информация.
    Жалка пародия на армия! Единствено наличието на Ядрен арсенал ( макар и дефектен)..ги спасява от това, една.."Македония" да... освободи москалбад
    Ааааахахаха

    21:40 26.05.2026

  • 57 Българин

    7 6 Отговор
    Отстъпете териториите на Русия/и без това са руски/ и войната ще приключи.А за ударите по Киев е виновен Зеленски.Укрите да потърсят сметка от него.

    21:40 26.05.2026

  • 58 Стивън Дарси...

    9 5 Отговор
    Тази статия е пълна простотия ,която никога не би публикувала една сериозна медия....

    21:41 26.05.2026

  • 59 Дельо хайдутин

    5 6 Отговор
    5 години чакам смяната на Зеленски. 5 години чакам парада на русите в Киев. 5 години чакам демилитаризация на Украйна. 5 години вися на Дунава с мyxляcaлa погача да чакам путя и изкопах вече много септични ями. Накрая си омecих главата.

    21:41 26.05.2026

  • 60 1111

    7 5 Отговор

    До коментар #16 от "Страшен фейк":

    Много по-вероятно е наСирски да е отлетял с Ушите на Смотаняху...

    21:42 26.05.2026

  • 61 Дон Корлеоне

    6 7 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #76

    21:42 26.05.2026

  • 62 жалък колонкаджия

    8 6 Отговор
    Една жена каза, че вероятно, може би, едва ли не.....
    Само и само да ръсим русофобия.

    Коментиран от #70

    21:42 26.05.2026

  • 63 Опелото

    6 3 Отговор
    Много монгольяк - алкашка леш, много нЯщо, ей !
    Ама па това е добро,.. Богоугодно дело

    21:43 26.05.2026

  • 64 Като започнат ядрените удари...

    5 2 Отговор
    Няма да е необходимо САЩ, Великобритания ,Франция, Израел да засипват с целия си ядрен арсенал раша ,рашистите сами ще се затрият хихохо😂🤣😅😅😆😁😄

    21:43 26.05.2026

  • 65 ....

    3 7 Отговор

    До коментар #50 от "Орешник":

    Орешника е изключително неточен. Това е големия надостатък и много високата цена, която струва на Русия. Между 80 и 100 милиона долара за 1бр. Затова и имат само няколко бройки. Руснаците недоволстват, защото цената е огромна и неоправдава използването му. Дефакто хвърлени пари на вятъра.

    Коментиран от #86

    21:43 26.05.2026

  • 66 Защо Русия

    4 3 Отговор
    не се опита да привлече някого с начин на живот, с икономика, със законност, демокрация, а не само с войни, заплахи с ядрени оръжия и кагебистко-мафиотски методи и ценностна система

    21:44 26.05.2026

  • 67 Епа верно е

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Нали сами си обстрелваха Запорожката АЕЦ, явно имат предостатъчно провизии и се чудят какво да ги правят. Пък и им е забранено да стрелят по разни зеленчуци

    21:44 26.05.2026

  • 68 Путин яде агнешко в ресторант чрвермето

    1 0 Отговор
    После му подариха каракачанка
    Първанов отстреля Архар
    Сега путин яде патица по пекински какво ли ще се случи
    Вместо да го научат на песента плодове и зеленчуци който не яде той голям не ще да порасте

    21:45 26.05.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 даааа

    6 3 Отговор
    даже 4-5 орешника мечти €укропитешки

    21:45 26.05.2026

  • 72 Ами защо не пуснаха тия

    2 5 Отговор

    До коментар #23 от "гост":

    сателитни снимки, а мълчаха до сега за втория Орешник с надеждата да се замете информацията под килима? Още вчера всички знаехме за втория Орешник но истинските медии мълчаха, защото си трябва време да им оформят и спуснат наратива.

    Коментиран от #78, #95

    21:46 26.05.2026

  • 73 Нешанъл Жеографик

    5 4 Отговор
    Учени установиха, че една хлебарка може да живее до 10 дни без глава.Копейката-цял живот.

    21:46 26.05.2026

  • 74 1234

    5 6 Отговор

    До коментар #53 от "Объркан съм":

    първия орешник е паднал в Донецк ..втория е с отклонение почти 80км в с. Бяла църква върху гаражите..

    21:47 26.05.2026

  • 75 Гост

    4 4 Отговор
    В репортажът на Ройтерс няма такава информация.
    Но пък са цитирали коментарът на Зеленски за Орешникът ударил Киев: They are really out of their minds.

    21:47 26.05.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Интересно

    2 6 Отговор
    Трети Орешник нямало ли е? Третият сигурно е паднал насред Кремъл, а?

    21:49 26.05.2026

  • 78 Още на другия ден гърмяха

    4 3 Отговор

    До коментар #72 от "Ами защо не пуснаха тия":

    руските блогъри и пускаха видеа :) Нищо не остава скрито, всичко се снима и документира от сателитни изображения и геолокализирани кадри.

    21:50 26.05.2026

  • 79 Ами

    1 4 Отговор
    И двата Орешника са си ударили точно каквото е трябвало да ударят.
    За единия е ясно какво е ударил. Има видео и сателитни снимки.
    Интересното е при втория. За него е се говори нищо.
    Само един запис от камера и то доста далечен.
    Дори и американците не пуснаха снимки.
    Което е доста озадачаващо.

    21:50 26.05.2026

  • 80 Макробиолог

    1 5 Отговор
    Целенасочен удар на поражение срещу студентско общежитие ,независимо дали са се обучавали за оператори на дронове или за готвачи,е военно престъпление, доколкото и най малкото защото става дума за граждански лица.Дали Путин ще използва това като повод за действия от военен характер ,които всяка натовска държава би предприела от първия ден на която и да нейна специална операция,мироопазваща мисия/според ползвания в нато лексикон/или подобно,няма голяма връзка с орешниците и техните съвършенства и недостатъци.

    21:50 26.05.2026

  • 81 Госあ

    2 6 Отговор
    Това е нещо като “чиповете от пералните”, родено от брюкселската зелка урсула 😂 Надявам се, нашата външна министърка, въпреки че е по бързата писта, поне да я сдухва оная гинеколожка

    Коментиран от #87

    21:50 26.05.2026

  • 82 Сандо

    3 4 Отговор
    За три дни до тая тъпотия ли стигнаха?Вярно е,че янките се славят с образование,което произвежда олигофрени,но ние тук все още имаме остатъци от старото ни образование и не са ни докарали до подобна идиотия.

    21:51 26.05.2026

  • 83 дааа

    1 4 Отговор

    До коментар #55 от ""Z-каналите:":

    Означава, че е в тази посока, но не, че е там.

    21:51 26.05.2026

  • 84 Цеко Бомбардировача

    6 1 Отговор
    Ония.. " Без аналоговите ".. сарми са същите бо Клуци! 13 неуспешни опита и... пиздоглазия Педофил ги вкарва на.. Бойно дежурство от... 20..18 год.
    ПЕН.. делски.. истории...
    Еееееееехехе

    21:51 26.05.2026

  • 85 Глупости

    0 3 Отговор

    До коментар #25 от "Точна статия":

    Паднала е в Кремъл, носела писмо до Путин. Това е руския Еконт за бързи доставки

    21:53 26.05.2026

  • 86 Историк

    5 0 Отговор

    До коментар #65 от "....":

    всички балистични са много неточни. № 1 е Синьото врабче с отклонение само 3м. с 5 джипиес системи и други кинетични технологии . Имат я само Израел.

    21:53 26.05.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Орк

    2 3 Отговор
    Чак ми е срам за европа! Такава простотия от така наречен " цивилизованият" свят (тука смех в залата).

    21:54 26.05.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Гост

    1 3 Отговор
    За сведение на ISW това е само предупреждение, че следващия Орешник ще бъде с 10 км по надясно , където се намира най големия погреб от боеприпаси в Украйна и ако случайно удари там от Украйна няма да остане нищо.

    21:55 26.05.2026

  • 91 Цензура

    1 1 Отговор
    Трябваше да почнете веднага с източника - yличницитe от т.нар. "институт за изследване на войната", в който няма нито един военен, за да не си губят времето хората да четат.

    21:56 26.05.2026

  • 92 Хахаха!🎺🥳😀

    0 1 Отговор
    Защо се чува плач и фърчи украинска вата? А? Украински копейки?

    21:57 26.05.2026

  • 93 Фирма "Теслъ"

    0 0 Отговор
    Лекуваме дърти русофили!Изгодно!

    21:58 26.05.2026

  • 94 Ми те толкова си могат.

    0 0 Отговор
    Какво да очакваме от Москвич 408

    21:58 26.05.2026

  • 95 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Ами защо не пуснаха тия":

    Сателитни снимки официално се пускат за официални опровержения !!! Айде питай Кремъл защо ОФИЦИАЛНО НЕ ОТРИЧА !!!!!!! Щот знае , че неговия резил няма да има равен !!!! Хахахахаах !!!

    21:59 26.05.2026

  • 96 Нормално

    0 0 Отговор
    Няколко орешника миналата година избухнаха още в силоза или изобщо не излетяха.

    22:00 26.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания