ЕС отхвърли призива на Кремъл: Няма да евакуираме дипломати от Киев

Европейският съюз (ЕС) привика във вторник най-висшия дипломатически представител на Русия в Брюксел, след като Москва призова чуждестранни дипломати да напуснат Киев с предупреждение, че столицата може да бъде подложена на ракетни удари.

"Заплахата [на Русия] към чуждестранни граждани и дипломати да напуснат Киев е неприемлива ескалация", написа говорителят на Службата за външна дейност на ЕС Анита Хипер в X. Тя добави, че е привикала временно управляващият посолството на Москва в блока Карен Малаян, за да поиска от Кремъл "да спре да удря цивилни" и "да се ангажира с истински мирни преговори, започващи с пълно и безусловно прекратяване на огъня".

Руското външно министерство призова в понеделник чуждестранни граждани и дипломати да напуснат Киев "възможно най-скоро", като предупреди за риск от ракетни удари по столицата. През уикенда Русия изстреля над 80 ракети по Киев, като по данни на украинските власти са били засегнати цивилни сгради и са ранени 87 души.

По време на брифинг Анита Хипер обвини Москва, че с предупрежденията си "сее паника". Тя заяви: "Те искат страх и изолация в Украйна и другаде, но ние имаме ясно послание, че това няма да проработи". "ЕС поддържа присъствието и операциите си в Киев и тези заплахи миришат на отчаяние."

Посланикът на ЕС в Украйна Катарина Матернова подчерта: "ЕС няма да ходи никъде", като потвърди, че дипломатическата мисия остава в Киев. Франция съобщи, че е "невъзможно да се евакуира" персоналът ѝ, а Полша предупреди, че всякакви атаки срещу нейното посолство ще бъдат "третирани като враждебни действия".

Германското външно министерство определи руските предупреждения като знак за ескалация и заяви, че "непрекъснато оценява ситуацията със сигурността" в Киев.

Напрежението идва след нови руски удари, които Москва представя като отговор на украинска атака срещу окупирания Старобилск, при която е ударено студентско общежитие и загиват 21 души на възраст между 18 и 21 години. Украйна отрича, че е поразено цивилно съоръжение, и твърди, че е била атакувана военна цел.

Дипломати от над 70 държави, заедно с украинския външен министър Андрий Сибиха, посетиха мястото на ударите от уикенда. В мисията участваха представители на страни от ЕС, включително Швеция, Австрия, Ирландия и Литва.

По-рано през май Русия също призова за евакуация на дипломатически персонал от Киев, което тогава беше отхвърлено от европейски представители.

Германия, Норвегия, Нидерландия и ЕС извикаха ръководителите на акредитираните към тях руски дипломатически мисии, след като Русия заплаши да атакува цели в Киев и призова чужденците, включително дипломатите, да напуснат украинската столица, предаде Ройтерс.

Виждаме, че Русия се опитва да всее паника и страх в Украйна, да я изолира, но посланието ни е ясно - това няма да стане, каза на пресконференция говорител на Европейската комисия. Въздушните удари са всекидневие за украинците, а представителството на ЕС в Киев вече пострада при руските въздушни удари досега, добави той. Говорителят отбеляза, че всяко нападение по невоенна цел е военно престъпление. Всички извършители и замесени в нарушенията на международното право ще бъдат подведени под отговорност, каза той.

Вчера руският външен министър Сергей Лавров и американския му колега Марко Рубио имаха телефонен разговор, в който дипломат номер едно на Москва предупреди държавния секретар на САЩ, че Москва започва кампания на системни военни удари по цели в Киев, предаде ТАСС.

Преди това същото предупреждение отправи и руското Министерство на външните работи и призова чужденците да напуснат украинската столица.

Външният министър на Украйна Андрий Сибига определи това като шантаж и прикани чуждите дипломати да не напускат Киев.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш заяви днес, че е "дълбоко загрижен" от обявените от Русия планове за удари срещу украински отбранителни предприятия и центрове за вземане на решения в Киев, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Москва обяви вчера намерението си да извърши нови удари, ден след едни от най-тежките бомбардировки на украинската столица от началото на войната.

"Сега е по-важно от всякога да се избегне ескалация на конфликт, който вече нанесе опустошителни щети на цивилните и рискува да направи търсенето на мир още по-далечно", каза Гутериш пред Съвета за сигурност на ООН.

Той предупреди, че подобна ескалация би удължила страданията на хората.

Междувременно руската дипломация призова чуждестранните граждани и дипломатически представители в Киев да напуснат града преди очакваните нови руски атаки.

По-късно около 50 държави и Европейският съюз осъдиха заплахите на Москва срещу дипломатическите мисии в Киев.

"Осъждаме последните заплахи на Русия срещу дипломатически институции и посолства в Киев. Това е нещо, което не можем да търпим", заяви пред журналисти украинският представител в ООН Андрий Мелник.